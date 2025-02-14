Motion مقابل Todoist: اعثر على ما يناسبك من إنتاجية مثالية

يمكن لأداة إدارة المهام الصحيحة أن تحول إنتاجيتك. Motion و Todoist أداتان شائعتان تعدان بتنظيم حياتك وتعزيز الكفاءة.

ولكن مع وجود ميزات متداخلة ونقاط قوة فريدة من نوعها، كيف تختار الأنسب لك؟ سواءً كنت بحاجة إلى جدولة متقدمة بالذكاء الاصطناعي أو طريقة مباشرة لتنظيم المهام، فإن هذا الدليل يفصل كل ما تحتاجه حول Motion مقابل Todoist. ويقدم بديلاً قويًا قد يتفوق على كليهما.

/ctaBtn/purple https://clickup.com/features/tasks أتمتة المهام المتكررة باستخدام مهام ClickUp Tasks /%ctaBtntn/

🧠 حقيقة ممتعة: بحث أن قضاء 10-12 دقيقة فقط في التخطيط ليومك يمكن أن يوفر لك ساعتين. وهذا يجعلك تدرك كيف أن الأداة المناسبة تُحدث فرقًا كبيرًا في زيادة الإنتاجية، أليس كذلك؟

⏰ ملخص 60 ثانية

أداة إدارة المهام الصحيحة يمكن أن تغير إنتاجيتك، ولكن كيف تختار بين المحرك و تودويست؟

تتفوق أداة Motion في الجدولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحديد أولويات المهام وإدارة التقويم تلقائيًا.

Motion الجدولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحديد أولويات المهام وإدارة التقويم تلقائيًا. يقدم Todoist البساطة والتعاون والتكاملات الشاملة بتكلفة أقل.

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ما هي Motion؟

عبر

/مرجع/ _https://www.usemotion.com/ حركة /%href/

الحركة هي برنامج جدولة المهام يساعدك على إدارة وقتك ومهامك بشكل أفضل. فهو يجمع بين إدارة المهام وجدولة التقويم الزمني وأتمتة الذكاء الاصطناعي.

تتميز هذه الأداة بجدولتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي. فهي تنشئ جدولاً زمنياً مخصصاً من خلال تحديد أولويات المهام والاجتماعات والمواعيد النهائية بناءً على مدى الحاجة الملحة والتوافر.

ولزيادة إنتاجيتك، تتكامل Motion مع العديد من التطبيقات الشائعة، مثل تقويم Google وZoom وGoogle Meet وZapier وMicrosoft Outlook 365 وغيرها.

وهو مثالي للمحترفين والطلاب وفرق العمل الذين يبحثون عن أداة شاملة ويرغبون في قضاء وقت أقل في التخطيط ووقت أطول في التنفيذ.

➡️ اقرأ المزيد: مراجعة تطبيق Motion: هل جدولة الذكاء الاصطناعي مناسبة لك؟

ميزات الحركة

دعنا نناقش ما الذي يجعل Motion بديل تودويست . فيما يلي بعض من أفضل ميزاته:

إدارة المهام

تتضمن ميزات مدير مهام Motion ما يلي تحديد أولويات المهام وإنشاء بنقرة واحدة. تضمن لك ميزة المهام المتكررة عدم تفويت أي عمل مهم. إذا لم تكتمل مهمة ما في الوقت المحدد، فإنه يقوم تلقائيًا بإعادة جدولتها لك.

إدارة المشاريع

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تعمل الحركة أيضًا كـ برنامج إدارة المشاريع . إذا كنت تعمل على مشروع مع فريقك، فإن برنامج Motion سيقوم بإنشاء جدول زمني محدد الأولويات لكل عضو من أعضاء الفريق.

افتح مشاريعك في طريقة عرض اللوحة للتحقق من حالة المهام أو طريقة عرض القائمة للاطلاع على قائمة شاملة لجميع المهام التي عليك القيام بها.

تدمج الأداة مهام المشروع في التقويم وتضفي الطابع المركزي على جميع أشكال التعاون المتعلقة بالمشروع، مما يضمن سلاسة التنظيم والتواصل على منصة واحدة.

جدولة التقويم

عبر

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إحدى الميزات البارزة في Motion هي ميزة تقويم الذكاء الاصطناعي الذي يقوم تلقائيًا بإنشاء جدول زمني لك. ما عليك سوى إضافة تفاصيل مثل أولوية المهمة والمواعيد النهائية والمدة. يقوم الذكاء الاصطناعي بإدراجها مع أنشطتك وقوائم مهامك.

أصبحت إدارة التقويم الخاص بك أسهل بكثير مع Motion، حيث يجمع بين جميع التقويمات الخاصة بك في عرض واحد ويحدد مهامك تلقائيًا في وقت واحد.

وإذا كنت ترغب في إنشاء جدولك الزمني، يتيح لك Motion القيام بذلك أيضًا!

➡️ اقرأ المزيد: أصبحت إدارة الوقت سهلة: بناء جدولك الأسبوعي المثالي

مساعد اجتماعات AI مساعد اجتماعات

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يعمل مساعد الاجتماعات الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي من Motion على تبسيط عملية الجدولة من خلال تحديد أوقات الاجتماعات المثلى دون عناء. ما عليك سوى تعيين تفضيلاتك، ويقترح عليك الخيارات المثالية تلقائيًا.

أنشئ صفحة مخصصة لحجز الاجتماعات لمشاركة الأماكن المتاحة لديك. استخدم رابط الحجز المتكرر لجدولة الاجتماعات المتكررة والحفاظ على اتساق الأمور. ضع حدوداً يومية لإدارة وقتك ومنع الإرهاق من الاجتماعات.

تسعير الحركة

تقدم Motion ثلاث خطط تسعير:

فرد: 34 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

34 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم الأعمال القياسية: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأعمال الاحترافية: تسعير مخصص

📽️ مشاهدة إضافية: هل تريد معرفة كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام؟ شاهد الفيديو أدناه:

## ما هو Todoist؟

عبر

/مرجع/ _https://todoist.com/ Todoist /%href/

تأسس Todoist في عام 2007، وهو برنامج شهير لإدارة المهام و تطبيق مخطط يومي . يتيح لك إنشاء المهام وترتيب أولوياتها وإضافة التسميات وتنظيم الجداول اليومية.

تحقق من مهامك في طرق عرض مثل القائمة واللوحة والتقويم. التقط المهام أثناء التنقل، وأضف تذكيرات، وتأكد من عدم التأخر عن المواعيد النهائية.

يتيح لك هذا أيضًا تتبع مهامك بشكل أفضل من خلال فرزها إلى اليوم والقادمة وخيارات مخصصة أخرى، بحيث لا ترى سوى ما هو مناسب في الوقت الحالي.

يوفر Todoist أيضًا أكثر من 80 تكاملًا، بما في ذلك Zapier وTime Doctor وSlack وتقويم Google وOutlook.

🔍هل تعلم؟ 33% من الأشخاص يستخدمون قوائم المهام لإدارة أعمالهم ووقتهم!

ميزات Todoist

فيما يلي تفصيل لبعض أفضل ميزات Todoist التي تجعل منه تطبيق Todoist تطبيقًا رائعًا بديل الحركة :

إدارة المهام

عبر

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يقدم Todoist العديد من ميزات إدارة المهام لإدارة جميع مهامك. استخدم ميزة إضافة سريعةلإنشاء مهمة بنقرة واحدة. ما عليك سوى تسمية المهمة وجدولتها.

حدد تواريخ استحقاق متكررة، ونظم المهام في أقسام، وأضف مهام فرعية، وحدد مستويات الأولوية لضمان معرفة ما يأتي أولاً. أضف السياق إلى مهامك باستخدام الملاحظات الصوتية ولقطات الشاشة.

هذا تطبيق قائمة المهام يتيح لك إنشاء المهام مباشرةً من صندوق بريدك الإلكتروني.

إدارة المشاريع

أنشئ مشاريع جماعية وشارك الوصول إليها مع العديد من أعضاء الفريق باستخدام Todoist. يتيح لك إنشاء مشاريع مشتركة (منفصلة عن مشاريعك الشخصية)، وتعيين المهام لأعضاء الفريق، وتحديد المواعيد النهائية.

يمكنك أيضًا ترك تعليقات وإرفاق ملفات لتوفير المزيد من السياق للمهام وتحسين التنسيق.

تتبع الإنتاجية

عبر تودويست هل تريد أن تجعل تتبع الإنتاجية أكثر متعة؟ Todoist يفعل ذلك من أجلك مع ميزة كارما.

تحصل على نقاط عند إكمال المهام وتخسر نقاطًا عند تأجيلها. هذا يحافظ على معنوياتك عالية مع إضافة عنصر المرح!

حدد أهدافًا يومية أو أسبوعية وتصور اتجاه إنتاجيتك. احصل على نظرة عامة على ما أنجزته بالضبط مع سجل النشاط.

عروض قابلة للتخصيص

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_ / href/ _https://todoist.com/features Todoist /%href/

يقدم لك Todoist ثلاث طرق عرض لإدارة المشاريع: القائمة و اللوحة و التقويم.

استخدم طريقة عرض القائمة لترتيب مهامك بشكل خطي والحصول على نظرة عامة على ما هو معلق وما تم إنجازه. استخدم طريقة عرض التقويم لمراقبة التزاماتك الحالية والمستقبلية للتخطيط والجدولة التفصيلية.

تقوم طريقة عرض اللوحة بترتيب مهامك في أعمدة مع تسميات مناسبة، مما يسهل تتبع التقدم المحرز بسهولة ووضوح.

تسعير قائمة المهام

يقدم Todoist ثلاث خطط تسعير:

المبتدئين: 0 دولار

0 دولار المحترفين: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

## Motion مقابل Todoist: مقارنة الميزات

تعد كل من Motion و Todoist من أدوات الإنتاجية الشائعة، ولكن نقاط قوتها تلبي احتياجات أنواع مختلفة من المستخدمين. إليك مقارنة بين Motion و Todoist لمساعدتك على فهم ميزاتهما:

إدارة المهام

إدارة المهام بكفاءة هي جوهر أي أداة إنتاجية. تؤثر القدرة على تنظيم المهام وترتيب أولوياتها وتتبعها بشكل كبير على مدى قدرتك على تحقيق أهدافك. دعنا نرى الأداة التي تفوز في هذه الفئة.

الحركة

يركز Motion بشكل كبير على الأتمتة، مع تحديد أولويات المهام وجدولتها باستخدام الذكاء الاصطناعي. فهو يعيد ترتيب قائمة المهام الخاصة بك بناءً على المواعيد النهائية، مما يضمن أن يكون عملك العاجل في المقدمة والوسط دائمًا.

كما يتيح لك أيضًا إنشاء المهام أو إعادة جدولتها بنقرة واحدة وإضافة مهام متكررة.

Todoist

بينما يفتقر إلى أتمتة الذكاء الاصطناعي، يتفوق Todoist في المرونة. فهو يوفر ميزات إدارة المهام الأساسية، بما في ذلك تنظيم المهام في مشاريع، وإضافة تسميات، وتعيين الفلاتر، وتعيين مستويات الأولوية.

وباستخدام Todoist، تصبح إضافة مهمة بنقرة واحدة أو إنشاؤها مباشرةً من صندوق بريدك الإلكتروني أمرًا سهلاً.

🏆 الفائز: تفوز Motion في هذه الجولة من مسابقة Motion مقابل Todoist لإدارة المهام الشخصية. حيث تتفوق قدرات الأتمتة المتقدمة وإمكانيات تحسين الوقت على Todoist.

### التعاون وإدارة المشاريع

تُعد أدوات التعاون ضرورية لمشاريع الفريق لمشاركة التحديثات وتعيين المهام وتتبع التقدم المحرز دون ارتباك.

دعنا نرى الأداة التي تقدم ميزات أفضل لإدارة المشاريع:

تحرك

التعاون في Motion أداة أساسية ولكنها فعالة لمشاركة المهام وجدولة الاجتماعات. فهو يتيح للمستخدمين إنشاء جداول زمنية مرتبة حسب الأولوية، وإضافة أعمال المشروع إلى التقويم، وإضافة التعليقات إلى المهام، وإرفاق المستندات بكل مشروع.

ومع ذلك، نظرًا لأنه مصمم للإنتاجية الفردية، فإن ميزاته الجماعية لا ترقى إلى مستوى الأدوات التي تركز على التعاون.

Todoist

يتيح لك Todoist مشاركة المشاريع وتعيين المهام والتواصل مباشرةً داخل التطبيق باستخدام التعليقات والإشارات. يمكنك تسمية المهام وتصنيفها، وتعيين الأولويات، وتخطيط الأهداف، وإضافة أوصاف المهام، وتقسيم المهام إلى مهام فرعية لتوضيحها.

تضمن التحديثات في الوقت الفعلي فيما يتعلق بمن أكمل مهمة ما والتذكيرات بقاء الجميع على توافق.

🏆 الفائز: يتصدر Todoist قائمة أفضل التطبيقات بميزات متقدمة، بما في ذلك التحديثات في الوقت الفعلي، وتسمية المهام وتصنيفها، والتواصل باستخدام التعليقات والإشارات.

الجدولة

دمج مهامك وأحداثك في خطة واحدة واضحة؟ هذا سيغير قواعد اللعبة. دعنا نرى الأداة التي تقوم بذلك بشكل أفضل.

الحركة

الجدولة هي المكان الذي تتفوق فيه Motion. حيث يقوم الذكاء الاصطناعي الخاص بها ببناء مخطط يومي من خلال مزج مهامك واجتماعاتك، بل وتعديله عندما تتغير الأمور. الأمر أشبه بوجود مساعد فائق التنظيم.

Todoist

على الرغم من أن Todoist لا يحتوي على برنامج جدولة مدمج، إلا أنه يتكامل بسلاسة مع التقويمات مثل تقويم Google. ومع ذلك، ستحتاج إلى القيام بالأعمال الشاقة بنفسك.

🏆 الفائز: يفوز تطبيق Motion بهذه الفئة بفارق ميل هنا لأنه مخطط متكامل، وليس مجرد قائمة مهام.

سهولة الاستخدام

مدى سهولة وسهولة استخدام الأداة يحدد مدى سرعة تبني المستخدمين لها. دعونا نرى أي أداة لديها واجهة أكثر سهولة في الاستخدام:

سهولة الاستخدام

على الرغم من قوتها، إلا أن ميزات Motion التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والأتمتة يمكن أن تربك المبتدئين. منحنى التعلم أكثر انحدارًا من منحنى تطبيقات إدارة المهام التقليدية.

Todoist

تشتهر واجهة Todoist ببساطتها، فهي بديهية وسهلة التنقل. وهي مصممة لاعتمادها بسرعة، مما يجعلها مفضلة للمستخدمين الجدد على تطبيقات إدارة المهام.

🏆 الفائز: يفوز تودويست بهذه الفئة لواجهته سهلة التنقل وتصميمه البسيط.

التسعير

تعتبر التكلفة عاملاً رئيسياً عند اختيار أداة إدارة المهام، خاصة عند الموازنة بين الميزات وقيود الميزانية. إليك كيفية تكديس الأداتين:

التكلفة

تضع Motion نفسها كأداة متميزة. تبدأ خطتها الفردية من 34 دولارًا شهريًا. كما تقدم أيضًا خططًا جماعية، حيث تبدأ الباقة القياسية من 20 دولارًا لكل مستخدم.

Todoist

يقدم Todoist بنية أكثر ملاءمة للميزانية. نسخته للمبتدئين مجانية. إذا كنت تريد المزيد من الميزات المتقدمة، فإن الإصدار الاحترافي هو 5 دولارات لكل مستخدم، وإصدار الأعمال هو 8 دولارات لكل مستخدم.

*🏆 الفائز: تودويست أكثر سهولة وملائم للميزانية، حيث يقدم إصدارات مجانية للمبتدئين وإصدارات احترافية مقابل 5 دولارات فقط.

التكاملات

لنرى أي أداة تقدم تكاملات أفضل:

الحركة

خيارات تكامل Motion محدودة إلى حد ما. يعمل بشكل جيد مع تقويمات Google وApple وOutlook. كما أنه يتصل بتطبيقات مثل Zoom وGoogle Meet وZapier وMicrosoft Teams.

ومع ذلك، فإنه لا يقدم تكاملات مع أدوات الإنتاجية أو إدارة المشاريع أو أدوات التعاون الأخرى.

Todoist

يتألق Todoist في هذا المجال بأكثر من 80 تكاملاً. فهو يتصل بأدوات مثل تقويم Google وOutlook وSlack وDropbox وZapier، مما يسمح للمستخدمين بأتمتة مهام سير العمل ومزامنة المهام عبر المنصات.

*🏆 الفائز: في هذه المقارنة بين Motion و Todoist، يفوز Todoist بتقديم أكثر من 80 تكامل مع أدوات التواصل وإدارة المشروعات والبريد الإلكتروني.

## مقارنة بين موشن مقابل تودويست على موقع Reddit

ذهبنا إلى Reddit لمعرفة التطبيق الذي يفضله الأشخاص، Todoist أو Motion. ساعدنا ذلك في فهم هذه الأدوات بشكل أفضل.

يحب العديد من الأشخاص برنامج جدولة Motion القائم على الذكاء الاصطناعي والميزات المتقدمة. واحد مستخدم علق

أنا أستخدم Motion منذ شهرين حتى الآن من خلال تطبيق سطح المكتب الخاص بهم وأستمتع به.

تعجبني الميزات التالية:

يمكنه ربطه بتقويم العمل الخاص بي ورؤية الخانات المفتوحة لدي يمكنني إعطاؤه مهامي وأولويتها/الموعد النهائي لإنجازها، وسيضعها تلقائيًا في التقويم الخاص بي في خانة مفتوحة إذا لم أتمكن من إنجاز مهمة ما، فإنه يعيد جدولتها تلقائياً إلى تقويمي في وقت لاحق.

سيظهر لي نوتيس على سطح المكتب عندما يكون لديّ مهمة لأبدأ العمل عليها.

وجد آخرون أن Todoist أداة أفضل. A مستخدم أعرب عن تقديره لمجموعة كبيرة من الميزات:

يساعدك Todoist على إدارة المهام والمشاريع بكفاءة! فهو يتيح لك تنظيم المهام وتحديد أولوياتها، وتحديد المواعيد النهائية، وتتبع التقدم المحرز. وتشمل ميزاته مهام سير العمل القابلة للتخصيص، والتذكيرات، والتكامل مع الأدوات الأخرى. يهدف Todoist إلى تعزيز الإنتاجية وتقليل الضغط من خلال الاحتفاظ بمهامك في مكان واحد.

يستخدم العديد من المستخدمين تطبيق Motion للجدولة. ومع ذلك، وجد البعض أيضًا أنه مكلف وبطيء في إصدار ميزات جديدة. A المستخدم قال

لقد كنت أستخدم تطبيق Motion لإدارة جميع مهامي وجدولتي الزمنية، وعلى الرغم من أن التطبيق قوي من حيث الوظائف. لا يسعني إلا أن أشعر بالإحباط بسبب عدم وجود تحديثات متكررة. مقارنةً بالتطبيقات الأخرى مثل Craft أو Todoist، يبدو أن Motion يتأخر في إصدار ميزات أو تحسينات جديدة.

نظرًا لتكلفة التطبيق، كنت أتوقع إيقاعًا أكثر اتساقًا من التحديثات والميزات الجديدة، خاصة بالنظر إلى مدى سرعة تطور مجال الإنتاجية. لا تفهمني بشكل خاطئ - أحب ميزات الأتمتة التي يقدمها Motion، ولكنني أشعر أيضًا أنني أدفع سعرًا مرتفعًا مقابل أداة لا تتطور بنفس وتيرة تطور بعض منافسيها."

وهناك أداة أخرى مستخدم وجد أن تسعير Todoist يستحق ميزاته:

مستخدم Todoist pro هنا. يعجبني كثيرًا. أيضًا، بالإضافة إلى موسع النص / الحشو التلقائي، يمكنك إعداد المهام بسرعة كبيرة. في 3 مفاتيح، يمكنني تعيين الأولوية والعلامات والتواريخ وما إلى ذلك.

## تعرف على ClickUp - أفضل بديل لـ Motion مقابل Todoist

إذا كانت الحركة و Todoist مثيران للإعجاب انقر فوق مثل ذلك الصديق المتفوق الذي يفعل كل شيء - والأهم من ذلك، أفضل!

صُمم ClickUp ليكون منصة إنتاجية شاملة، حيث يمزج بسلاسة بين إدارة المهام والجدولة والأتمتة في واجهة قابلة للتخصيص بشكل كبير تناسب سير العمل الشخصي والجماعي على حد سواء.

بالإضافة إلى ميزاته، يدعم ClickUp أكثر من 1000 عملية تكامل، مما يضمن لك الحصول على أدواتك المفضلة على نفس المنصة.

إليك ما يقوله ستار، مسؤول الحسابات في West Tech Shipping، عن ClickUp:

يساعدني ClickUp في الحفاظ على تنظيمي ويزيد من إنتاجيتي في العمل. أنا الآن أنجز المزيد من المهام في وقت أقل لأنني أكثر تركيزًا.

ستار، مسؤول الحسابات في West Tech Shipping

دعنا نتعمق أكثر في السبب الذي يجعل ClickUp الخيار الأمثل.

### ميزات ClickUp's One Up #1: مهام ClickUp

استخدم مهام ClickUp Tasks مجانًا

مهام ClickUp Tasks

مهام ClickUp Tasks يتيح لك إنشاء المهام ومشاركتها وتعيينها لأي مشروع. قم بتنظيم المهام باستخدام الحقول المخصصة، وقم بتعيينها لأعضاء الفريق، وتتبع التقدم المحرز دون عناء. قم بتجميع المهام في مجلدات، وفرزها حسب تواريخ الاستحقاق أو أنواع المهام، وحتى أتمتة المهام المتكررة.

أضف أولوية المهمة باستخدام ClickUp Task Priorities

استخدام أولويات مهام ClickUp لتعيين الأولويات لكل مهمة: عاجلة، عالية، عادية، عادية، منخفضة. هذا يضمن لك عدم تفويت المهام العاجلة.

هل تريد إضافة المزيد من السياق؟ أضف أوصافًا تفصيلية وأرفق الملفات وحتى اترك تعليقات مباشرةً على المهام.

### ClickUp's One Up #2: قوائم مهام ClickUp Task Checklists

أنشئ قوائم مهام شاملة باستخدام قوائم مهام ClickUp's CheckUp's Task Checklists

لا يمكنك مقاومة التحقق من الأشياء من قائمة مهامك؟ استخدم قوائم التحقق من المهام لإنشاء قائمة مهام بسيطة. يتيح لك إنشاء عناصر قابلة للتداخل لإضافة مهام فرعية لكل مهمة. إذا كنت تطلب من عضو آخر في الفريق العمل على مهمة ما في قائمة المهام الخاصة بك، ما عليك سوى إضافة مُعيَّن.

### ### ### ### ####ClickUp's One Up #3: عرض تقويم ClickUp

استعرض مهامك اليومية والأسبوعية والشهرية باستخدام طريقة عرض التقويم في ClickUp عرض تقويم ClickUp هو تقويم لإدارة المشاريع يمنحك نظرة عامة واضحة ومرئية لمهامك ومواعيدك النهائية وأحداثك - كل ذلك في مكان واحد. اعرض المهام حسب اليوم أو الأسبوع أو الشهر للحصول على نظرة عامة واضحة.

قم بمزامنته مع التقويمات الخارجية مثل تقويم Google، واستمتع بتحديثات ثنائية الاتجاه للحفاظ على محاذاة كل شيء. قم بسحب المهام وإفلاتها لإعادة جدولة المهام وتخصيص طريقة العرض الخاصة بك عن طريق التصفية لمشاريع أو أولويات أو مكلفين محددين.

💡 نصيحة احترافية: تتساءل كيفية تنظيم عملك باستخدام تقويم إدارة المشاريع ?

إليك دليل تفصيلي خطوة بخطوة:

الخطوة 1: ضع أهدافاً واضحة وحدد نطاق مشروعك.

ضع أهدافاً واضحة وحدد نطاق مشروعك. الخطوة 2: حدد المهام الأساسية والمعالم الرئيسية.

حدد المهام الأساسية والمعالم الرئيسية. الخطوة 3: توزيع الموارد.

توزيع الموارد. الخطوة 4: اختر الأدوات المناسبة.

الخطوة 5: اختر الأدوات المناسبة الخطوة 5: اختر الأدوات المناسبة

جرب ClickUp Brain مجانًا

ClickUp Brain

ClickUp Brain هو مساعدك الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي الذي يُضفي ميزة مبتكرة على الإنتاجية. بدءاً من أتمتة المهام المتكررة إلى صياغة المحتوى وتحليل البيانات، فهو يوفر لك الوقت والجهد الذهني.

احصل على إجابات لأي أسئلة متعلقة بالعمل من ClickUp Brain. سيبحث ببساطة في مساحة عملك عن المعلومات ذات الصلة ويمنحك بيانات دقيقة.

استخدم هذه الأداة لتلخيص ملاحظات الاجتماعات، وإنشاء عناصر عمل، وحتى المساعدة في العصف الذهني للأفكار لمشروعك الكبير القادم. الأمر أشبه بوجود مدرب إنتاجية شخصي جاهز لتبسيط يومك في مساحة عملك.

### ####ClickUp's One Up #5: ClickUp Templates

يقدم ClickUp العديد من قوالب إدارة المهام لتحسين إنتاجيتك.

على سبيل المثال, قالب المخطط اليومي في ClickUp يساعدك على التخطيط ليومك من خلال تنظيم مهامك وتصنيفها وتحديد أولوياتها وتصور التقدم المحرز فيها. قالب جدول مواعيد الموظفين في ClickUp يبرز أيضًا إذا كنت تريد تخطيط جداول العمل لفرقك. فهو يتيح لك مزامنة المهام مع مدى توافر فريقك، مما يضمن عدم حدوث أي خطأ.

قالب إدارة المهام الخاص بـ ClickUp

إذا كنت بحاجة إلى مدير مهام أكثر شمولاً، تحقق من قالب إدارة المهام الخاص ب ClickUp .

يتيح لك القالب تصور مهامك حسب الحالة والأولوية والقسم. يمكنك تتبع التقدم المحرز وتحسين سير العمل والتعاون بسلاسة مع فريقك.

كما أنه يدعم ست طرق عرض ديناميكية، بما في ذلك القائمة، واللوحة، والمربع، والتقويم، مما يتيح لك اختيار أفضل طريقة عرض تتوافق مع متطلباتك.

## اعثر على ما يناسب إنتاجيتك المثالية مع ClickUp

يتفوق كل من Motion و Todoist بطرق مختلفة. فبفضل الميزات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، يُعد تطبيق Motion مثاليًا للمستخدمين الذين يتوقون إلى الأتمتة وسير العمل المُجدول بإحكام. وبالمقارنة، يتميز Todoist ببساطته وتعاونه مع الفريق. ولكن إذا كنت تبحث عن أداة تجمع بين أفضل ما في هاتين الأداتين، فلا تبحث عن أداة أخرى غير ClickUp.

من الإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإدارة المهام إلى طرق عرض التقويم ومجموعة واسعة من القوالب القابلة للتخصيص، تم تصميم ClickUp للتكيف مع احتياجاتك الفريدة. تسجيل الدخول مجانًا اليوم!