كيفية استخدام التواصل المباشر لتحسين الإنتاجية

"تنقصنا البيانات حول أنماط سلوك المستخدم اللازمة لاتخاذ القرارات الإعلانية. يرجى إضافتها قبل تقديمها اليوم."

أو

"أعتقد أن التقرير يمكن أن يستفيد من البيانات الإضافية عبر أبعاد العمل. هل يمكنك إلقاء نظرة عليه في وقت لاحق؟"

أيهما أفضل؟ حسنًا، هذا يعتمد!

فالجملة الأولى تشرح بالضبط ما هو متوقع منك ولماذا دون مجال للغموض - وهذا شكل من أشكال التواصل المباشر. أما الجملة الثانية، على الرغم من أنها تبدو غير دقيقة، إلا أنها تفتح مجالاً للمحادثة، تاركةً مساحة للأفكار والتفاوض من خلال التواصل غير المباشر.

كلا أسلوبي التواصل هذين لهما مكانتهما في مكان العمل. في منشور المدونة هذا، نرى لماذا وكيف.

تواصل في السياق مع ClickUp Chat!

## ⏰ ملخص 60 ثانية

يحدث التواصل المباشر عندما تكون رسالتك واضحة ومباشرة ولا لبس فيها. إنه يعزز الوضوح ويقلل من سوء الفهم ويعزز التعاون

لا يقتصر التواصل المباشر على القناة. يمكنك اتباع الأسلوب المباشر مع:

الدردشة في الوقت الحقيقي

التعليقات على المستندات أو اللوحات البيضاء

وحدة المهام في أداة إدارة المشروع

أفضل المواقف لاستخدام التواصل المباشر في حين:

تقديم التعليمات

توثيق العمليات والإجراءات

تقديم الملاحظات

توصيل التحديثات القياسية

للمزيد حول أمثلة التواصل المباشر، وتقنيات الإنتاجية، ونصائح للتكيف مع كلا الأسلوبين، تابع القراءة.

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## فهم التواصل المباشر

يشير أسلوب التواصل المباشر إلى تبادل المعلومات أو التعليمات بشكل مباشر لا لبس فيه ولا غموض. يتم نقل الرسالة بوضوح وصراحة دون الاعتماد على التلميحات أو المعاني الضمنية أو الإشارات غير اللفظية.

وتشمل الخصائص الرئيسية للتواصل المباشر ما يلي:

الوضوح : التعبير عنها بلغة بسيطة وبطريقة موجزة ومختصرة، مع التقليل من ثغرات التواصل في مكان العمل التحديد : تتضمن تفاصيل دقيقة وقابلة للتنفيذ لتجنب سوء الفهم

: التعبير عنها بلغة بسيطة وبطريقة موجزة ومختصرة، مع التقليل من ثغرات التواصل في مكان العمل الشفافية : التواصل المفتوح مع تحديد النية والغرض بوضوح

: التواصل المفتوح مع تحديد النية والغرض بوضوح الحزم : الثقة بالنفس: غالبًا ما يكون واثقًا ومفيدًا

: الثقة بالنفس: غالبًا ما يكون واثقًا ومفيدًا المساءلة: المساءلة: تنطوي على تحمل مسؤولية كلماتك وتأثيرها على المتلقي

من الناحية النظرية، يبدو الأسلوب المباشر أفضل طريقة للعمل. فما الخطأ في التواصل الشفاف والحازم والواضح؟ الكثير في الواقع. لذا، من الناحية العملية، فإن التواصل غير المباشر مفيد للغاية أيضًا.

# # #التواصل المباشر مقابل التواصل غير المباشر

هناك اختلافات أنماط التواصل في مكان العمل . يمكن أن يكون التواصل غير المباشر، وهو أسلوب يعطي الأولوية للغة الجسد والإشارات البصرية والرسائل الضمنية، أداة قوية في مواقف محددة. ويتميز بـ

مساءلة المتلقي : يلعب المتلقي دورًا نشطًا في فهم الرسالة المقصودة وتفسيرها

: يلعب المتلقي دورًا نشطًا في فهم الرسالة المقصودة وتفسيرها الفهم المشترك : فهم مشترك: يجعل السياق والمفردات المشتركة الفهم أسهل

: فهم مشترك: يجعل السياق والمفردات المشتركة الفهم أسهل الغموض المتعمد: الغموض المتعمد: تجنب المواجهة أو العداوة من خلال تخفيف الضربة

الفرق بين التواصل المباشر وغير المباشر

دعونا نلخص الفروق.

الميزة التواصل المباشر التواصل غير المباشر التوصيل واضح وصريح ومباشر خفي وضمني ويعتمد على السياق الغرض إعطاء تعليمات واضحة بكفاءة الحفاظ على الانسجام وتجنب المواجهة اللهجة حازمة وواثقة حذرة أو موحية الوضوح عالٍ؛ لا يترك مجالاً كبيرًا لسوء التفسير منخفض إلى متوسط؛ قد يكون غامضًا المخاطرة قد تبدو فظة أو غير حساسة قد تؤدي إلى سوء فهم

_الاختلافات بين التواصل المباشر وغير المباشر

أفضل حالات الاستخدام للتواصل المباشر وغير المباشر

لا يوجد أسلوب تواصل صحيح أو خاطئ، بل الأنسب فقط في موقف معين. وهذا يعني أن هناك ظروفًا ومواقف محددة قد يكون فيها أحد الأساليب أكثر ملاءمة من أسلوب آخر.

والظروف المثالية لاستخدام التواصل المباشر هي

عندما يكون الوضوح والدقة أمرًا بالغ الأهمية

عندما تتطلب قيود الوقت الكفاءة

عندما لا يتوفر لدى المتلقي السياق الكامل

عند معالجة القضايا التي تتطلب المساءلة أو التغذية الراجعة الفورية

لنفترض أنك تعطي تعليمات لمتدرب حول تقرير مهم يعمل عليه. التواصل المباشر ضروري هنا. يمكن أن يكون شيئاً مثل

"أريد منك إنشاء رسوم بيانية ومخططات لقسم التحليل في هذا التقرير في جداول بيانات جوجل. استخدم ألوان العلامة التجارية، واربط بيانات المصدر في نفس الورقة. أرسلها لي للمراجعة بحلول نهاية هذا الأسبوع."

إذا كنت تتحدث إلى الخادم في المطعم الذي تتواجد فيه بشأن إيقاف السيارة، فيمكنك أن تقول: "يرجى إطفاء الأنوار قبل إطفاء الإشعال لأن هناك مشكلة في الإطفاء التلقائي" في الأساس، تحتاج هنا إلى التواصل المباشر لأن الخادم لا يعرف سيارتك!

الظروف المثالية لاستخدام الاتصال غير المباشر هي:

المواقف الحساسة أو المعرضة للنزاع

العلاقات الهرمية أو الأعراف الثقافية التي تعطي الأولوية للتهذيب

مجموعات صغيرة من الأشخاص الذين لديهم تاريخ مشترك وسياق شامل

عند تعزيز العلاقات طويلة الأمد وتجنب الإساءة المحتملة

إن إخبار شخص ما "أنت مطرود" بطريقة مباشرة قد يكون أسلوباً تلفزيونياً جيداً ولكنه ليس أسلوب تواصل مثالي في العمل نظراً للطبيعة الحساسة للأخبار. في مثل هذه الحالات، يكون التواصل غير المباشر المتعاطف مفيداً. أعلن بريان تشيسكي، الرئيس التنفيذي لشركة Airbnb، عن تسريح الموظفين بسبب الجائحة وهكذا.

"اليوم، يجب أن أؤكد أننا سنقوم بتقليص حجم القوى العاملة في Airbnb... سأشارك أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول كيفية وصولي إلى هذا القرار، وما الذي سنفعله للمغادرين، وما سيحدث بعد ذلك."

كما ترى، على الرغم من أن هذا ليس تشويشاً أو تخلياً عن المسؤولية. في الواقع، إنه العكس تمامًا.

في الحالات التي يكون فيها الفريق قد عمل معًا لفترة طويلة ولديه مفردات مشتركة، قد ينجح التواصل غير المباشر أيضًا. قد تكون عبارة "نحن في BYOD" أو "المشكلة فقط في EUD" منطقية تمامًا لمن هم داخل المجموعة. وكذلك ميم من مسلسل The Office! 😀

إذن، كيف نتواصل؟

قنوات التواصل المباشر في مكان العمل

أي بيئة تعمل فيها هي قناة ممتازة للتواصل المباشر. قد تكون غرفة الاجتماعات في مكتبك أو أداة تعاونية مثل انقر فوق . إليك كيفية عمل ذلك

التفاعل وجهاً لوجه

تتطلب المحادثة المباشرة شخصين - متحدث ومستقبل. والطريقة الأكثر فعالية للقيام بذلك هي التحدث وجهاً لوجه. فهي تتيح

التفاعل والتوضيح في الوقت الحقيقي، إذا لزم الأمر

التغذية الراجعة الفورية من المتلقي حول كيفية تلقي الرسالة

القبول أو الرفض الفعال للتعليمات

محادثة افتراضية

عندما لا يمكنك الحصول على هذا التفاعل وجهاً لوجه، فإن أفضل شيء بعد ذلك هو الدردشة عبر الإنترنت. لا بد أن يكون هذا

متزامنة، مما يسهل إجراء المحادثة

مدعومة بالملفات والصور والملاحظات وغيرها

موثقة للرجوع إليها لاحقاً انقر فوق الدردشة أداة رائعة لهذا الغرض. فهي تمكنك من إنشاء قنوات من المجلدات، مما يلغي الحاجة إلى التبديل بين المنصات المختلفة. يمكنك وضع علامات على الأشخاص، وربط المهام، وتضمين الملاحظات، والرد بالرموز التعبيرية.

حافظ على جميع اتصالاتك في سياقها داخل أداة إدارة مشروعك. يمكنك إنشاء المهام مباشرةً من الرسائل، والحصول على مزامنة سريعة مع زملائك في الفريق، ومتابعة المهام، وغير ذلك الكثير.

على سبيل المثال، عندما تحتاج إلى تحديث سريع لمهمة ما، يمكنك إرسال رسالة مباشرة مثل: "مرحباً تشاد، هل يمكنك مشاركة حالة اقتراح العميل بحلول الظهر؟ عندما يستجيب تشاد بطلب بعض البيانات من جين، يمكن لتشاد الإشارة إليها، ويمكنك إنشاء مهمة وتعيينها لها!

التواصل المباشر أصبح سهلاً مع ClickUp Chat

المهام داخل إدارة المشروع

أفضل طريقة لاحتواء جميع المعلومات حول جزء معين من العمل في مكان واحد. انقر فوق المهام طريقة فعالة للقيام بذلك. بمجرد وجود مهام تم إنشاؤها لكل ما تريد القيام به، يمكنك:

شرح المهمة في قسم الوصف

إضافة قائمة مرجعية كمعايير قبول

تعيين المهام للأشخاص لإظهار من المسؤول عن ماذا

استخدم التعليقات المتداخلة ل تواصل الفريق

تواصل بشكل أفضل مع مهام ClickUp Tasks

التعليقات كمحادثات

رأينا التعليقات المتداخلة في مهام ClickUp Tasks أعلاه. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا استخدام ميزة التعليقات في ClickUp Whiteboards والخرائط الذهنية والمستندات

على سبيل المثال، في لوحة بيضاء مع خريطة عملية، يمكنك إضافة تعليق حول خطوة مفقودة. في ملف التصميم الذي تمت مشاركته داخل Clickup، يمكنك التعليق على الملاحظات، مثل "يرجى تحديث التصميم ليتوافق مع أحدث إرشادات العلامة التجارية"

عند الحاجة، مع انقر فوق تعيين التعليقات ، يمكنك تحديد شخص معين ووضع علامة على المعينين أو جميع الأشخاص المشاركين في المشروع.

لا تفوت أي رسالة مع ClickUp

دعونا نلقي نظرة على بعض الأمثلة على كيفية حدوث ذلك عبر هذه قنوات الاتصال .

## أمثلة على الاتصال المباشر

التواصل المباشر مثالي لإعطاء تعليمات محددة، خاصة إذا كان المتلقي يقوم بشيء ما للمرة الأولى.

التعليمات: أفضل مثال على التواصل المباشر هو دليل خطوة بخطوة أو مخطط انسيابي. سيساعد دليل أسلوب المحتوى المتدرب على نشر عمله بشكل متسق ومتوافق مع العلامة التجارية.

مخططات انسيابية سريعة وسهلة باستخدام لوحات المعلومات ClickUp Whiteboards

السياسات والإجراءات: قم بإنشاء ويكيبيديا مصغرة لعملياتك الداخلية باستخدام أدوات التواصل في مكان العمل مثل مستندات ClickUp . اذكر ما هو مقبول وما هو غير مقبول في مؤسستك ليراها الجميع.

من كتيب الموظفين إلى إجراءات التشغيل الموحدة مع مستندات ClickUp Docs

لتنظيم الإعلانات في مؤسستك، جرّب ما يلي قوالب خطة التواصل .

تعليقات: "كان تقريرك الأخير مدروساً بشكل جيد، لكن التنسيق جعله صعب القراءة. يُرجى استخدام القالب المقدم للتقارير المستقبلية لتحسين سهولة القراءة." ملاحظات مباشرة كهذه تنقل المشكلة بوضوح وتوفر خطوات عملية للتحسين.

تعاون الفريق: لا يكون كل التواصل المباشر بين شخصين. استخدمه في المناقشات الجماعية والاجتماعات و تعاون الفريق الأنشطة عبر مؤسستك.

على سبيل المثال، أثناء اجتماع التخطيط لسباق السرعة، قد تقول: "دعنا نحدد أولويات مهام تكامل واجهة برمجة التطبيقات أولاً ونكلف جون بالتعامل مع التبعيات الأمامية. هل يمكننا تحديد موعد نهائي يوم الجمعة لمراجعة التقدم المحرز؟

تحديثات منتظمة: في بعض الأحيان يمكنك أتمتة بعض الأنشطة لكي تصل الرسالة إلى جميع أعضاء الفريق. شريط الأدوات متعدد المهام الخاص بـ ClickUp يساعد في إدارة مهام متعددة، وتعيين المسؤوليات، وتحديد المواعيد النهائية، وترك التعليقات في وقت واحد.

إجراء جماعي بدون عناء مع شريط أدوات ClickUp متعدد المهام

الآن بعد أن فهمت كيف يبدو التواصل المباشر في العالم الحقيقي، دعنا نرى سبب أهميته.

## تعزيز الإنتاجية من خلال التواصل المباشر

التواصل المباشر يزيل الثرثرة. فهو يساعد المتحدث على التحدث بحرية ويساعد المتلقي على الفهم بسرعة. ويوفر ذلك الوقت والجهد لكليهما، مما يؤدي في النهاية إلى تعاون أفضل بين أعضاء الفريق وزيادة الإنتاجية. إليك كيفية تطبيق ذلك في مكان عملك.

إتاحة البيانات: من الأسهل إرسال واستقبال الاتصالات المباشرة إذا كانت متجذرة في البيانات الثابتة. استخدم ClickUp Dashboards لهذا الغرض. على سبيل المثال، يمكنك أن تقول، "عدد العملاء المحتملين الذين أنشأناهم هذا الأسبوع هو نفسه، لكن التحويلات انخفضت بنسبة 40%. هل نعرف ماذا حدث؟

إجراء محادثات قائمة على البيانات باستخدام ClickUp Dashboards

📖 مكافأة للقراءة: كيفية مشاركة المعلومات مع زملاء الفريق اجعل أعضاء الفريق مسؤولين: من أجل مساءلة أفضل، قم بتعيين أهداف SMART. ثم ضعها على أهداف ClickUp ، مما يتيح للجميع الوصول إلى أهدافهم وتتبع التقدم المحرز.

تحديد أهدافك وإدارتها وتحقيقها باستخدام ClickUp Goals

قلل من التكرار: لا تجعل الموظفين يكررون أنفسهم في الوقوف. استخدم ClickUp Brain لإنشاء تقارير الوقوف تلقائيًا واستخدم الوقت الموفر في تفاعلات أكثر فائدة.

## نصائح للأفراد ذوي أنماط التواصل المختلفة

يعتمد أسلوب التواصل الذي تستخدمه بشكل شبه كامل على الموقف. لذا، إليك بعض الأمور التي يجب وضعها في الاعتبار عند اعتماد أحدها.

إذا كان أسلوبك الأساسي هو التواصل المباشر

انتبه إلى نبرة صوتك: المباشرة هي مجرد قفزة وقفزة وقفزة بعيدة عن الوقاحة. لذا، حافظ على نبرة صوتك مهنية ومراعية. استخدم لغة مهذبة. قم بتضمين عبارات الرجاء والشكر.

استمع بنشاط: غالبًا ما يركز القائمون على التواصل المباشر على إيصال رسالتهم، ولكن هذا لا يكفي. مارس الإصغاء النشط. انتبه جيدًا لما يقوله الآخرون دون مقاطعة.

راقب ردود الفعل: راقب الإشارات غير اللفظية لمتلقي رسالتك، مثل الإيماءة أو القول. اقرأ الغرفة وخصص رسالتك وفقًا لذلك.

تأقلم مع جمهورك: انتبه لخطواتك، خاصة عند التعامل مع أفراد من ثقافات أو سياقات يكون فيها التواصل غير المباشر هو القاعدة. احرص على ألا يصبح التواصل المباشر مسيئًا.

تقبل التواصل غير المباشر عند الاقتضاء: الإفراط في التواصل في مكان العمل يمكن أن يكون أسلوبًا مفيدًا. يمكن أن تؤدي إضافة التعاطف إلى تحسين جودة التفاعلات بشكل كبير.

على سبيل المثال، بدلاً من قول: "نحن بحاجة إلى إنجاز هذا الأمر على الفور"، جرّب: "أعلم أن الموعد النهائي ضيق، لكن جهودك ضرورية للوفاء به"

هذا النهج يؤكد على صحة مشاعر الآخرين بينما لا يزال واضحًا بشأن التوقعات.

إذا كان أسلوبك المفضل هو التواصل غير المباشر

لا تلف وتدور حول الموضوع: لا يتعلق التواصل غير المباشر بالغموض المتعمد أو عدم تحمل المسؤولية. بل هو في الواقع يتعلق بالتحدث بتعاطف ودقة. لا تخلط بين غير المباشر وغير الواضح.

على سبيل المثال، بدلاً من صياغة ملاحظاتك على النحو التالي: "قد يحتاج هذا القسم إلى بعض العمل"، قل: "أعتقد أن إضافة دراسة حالة هنا من شأنه أن يقوي حجتك"

كن واثقًا: الجزم ليس سمة من سمات التواصل غير المباشر. يتردد القائمون بالتواصل غير المباشر في التعبير عن احتياجاتهم أو آرائهم بحزم. مارس الحزم المهذب. وهذا مهم بشكل خاص في التواصل الأفقي و إدارة .

التكيف مع المتواصلين المباشرين: يرى المتصلون غير المباشرين أحياناً التواصل المباشر على أنه هجوم أو كمين. ومع ذلك, الفرق عالية الأداء غالباً ما تكون مباشرة.

افهم أن الطريقة الأخرى (المباشرة) ليست بالضرورة الطريقة الخاطئة. تجنب الاعتماد على التلميحات أو التلميحات الخفية عند العمل مع المتصلين المباشرين. خذها في ظاهرها وتحدث بعبارات مباشرة وصريحة.

التواصل الفعال (المباشر أو غير ذلك) مع ClickUp

في عالم العمل المعرفي، التواصل بين الأشخاص هو أساس النجاح. فالمتطلبات والموجزات والتوضيحات والأفكار والملاحظات والعمليات والتحديثات - كل يوم هو مجموعة من الاتصالات المباشرة وغير المباشرة التي لا تعد ولا تحصى.

إن أداة شاملة لإدارة المشاريع والتعاون مثل ClickUp لا تمكّن ذلك فحسب، بل ترتقي به أيضًا. تساعد مستندات ClickUp Docs ومهام ClickUp Tasks على التواصل قبل بدء العمل.

تتيح التعليقات ومحادثة ClickUp الدردشة إمكانية تبادل الأفكار أثناء المشروع. تعد لوحة معلومات ClickUp Dashboard رائعة للمراجعات والمراجعات. وبمرور الوقت، يصبح ClickUp مصدرًا وحيدًا للمعرفة التنظيمية، مما يضاعف القيمة لكل من يدخل الأنظمة.

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