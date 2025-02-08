10 أفضل إدارة علاقات العملاء للمستشارين الماليين

التنقل بين مكالمات العملاء، وإدارة المحافظ، وضمان الامتثال - يبدو أن عبء العمل لا ينتهي أبداً. أضف إلى ذلك ضغط بناء علاقات أقوى مع العملاء، وسرعان ما تصبح قائمة مهامك مرهقة.

وهنا يأتي دور إدارة علاقات العملاء القوية التي تُحدث فرقاً كبيراً.

في منشور المدونة هذا، سنلقي نظرة على أفضل إدارة علاقات العملاء للمستشارين الماليين لمساعدتك على الارتقاء بممارستك وبناء علاقات أقوى ودائمة مع العملاء. 🤝

احصل على الحل الأمثل لإدارة علاقات العملاء مع ClickUp CRM

## ⏰ ملخص 60 ثانية

يساعد CRM الصحيح المستشارين الماليين على إدارة العملاء، وتبسيط سير العمل، وتنمية أعمالهم. إليك أفضل 10 خيارات:

ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع المالية وعلاقات العملاء)

Wealthbox CRM (الأفضل لسير العمل البديهي وسهل الاستخدام)

Redtail CRM (الأفضل لتعزيز تعاون الفريق والتواصل)

Creatio (الأفضل للحلول المرنة للغاية والمصممة خصيصًا)

Salesforce Financial Cloud (الأفضل للمؤسسات المالية واسعة النطاق)

Zoho CRM (الأفضل للميزات المتقدمة والقيمة مقابل المال)

Oracle NetSuite (الأفضل لإدارة الأعمال المتكاملة)

AdvisorEngine (الأفضل لإدارة الثروات بسلاسة)

Microsoft Dynamics 365 (الأفضل للمؤسسات المالية التي تركز على النمو)

UGRU (الأفضل للشركات المالية الصغيرة)

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ما هو إدارة علاقات العملاء للمستشارين الماليين؟

إدارة علاقات العملاء للمستشارين الماليين هو برنامج متخصص مصمم للمساعدة في إدارة وتعزيز تفاعلات العملاء. تقوم هذه المنصات بتجميع بيانات العميل بشكل مركزي، بما في ذلك التفاصيل الشخصية والأهداف المالية وتاريخ التواصل، مما يوفر ملفًا شخصيًا شاملاً لكل عميل.

وهي تساعدك على تتبع مراجعات المحفظة والمواعيد النهائية للضرائب والمناسبات السنوية للاستثمار بسهولة.

ومن خلال أتمتة إدارة علاقات العملاء، تتم عمليات المتابعة والجدولة وإعداد التقارير دون عناء، مما يمنحك المزيد من الوقت لتعزيز العلاقات مع العملاء.

🧠 حقيقة ممتعة: إن أول أداة ملموسة لإدارة علاقات العملاء كانت Rolodex (صُممت عام 1956)، وهي أداة تُستخدم لتخزين بطاقات الاتصال المادية التي تحتوي على معلومات العملاء على ظهرها.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في إدارة علاقات العملاء للمستشارين الماليين؟

ابحث عن هذه الميزات الرئيسية عند اختيار إدارة علاقات العملاء للمستشارين الماليين:

التكامل السلس: ابحث عن حل شامل لإدارة علاقات العملاء يتكامل بسلاسة مع أدواتك الحالية، مثل أنظمة التخطيط المالي وإدارة المحافظ، للحفاظ على دقة البيانات

ابحث عن حل شامل لإدارة علاقات العملاء يتكامل بسلاسة مع أدواتك الحالية، مثل أنظمة التخطيط المالي وإدارة المحافظ، للحفاظ على دقة البيانات مرونة التخصيص: تأكد من أن نظام إدارة علاقات العملاء يسمح لك بإضافة وتخصيص لوحات المعلومات والحقول وسير العمل لتناسب احتياجات عملك الفريدة

تأكد من أن نظام إدارة علاقات العملاء يسمح لك بإضافة وتخصيص لوحات المعلومات والحقول وسير العمل لتناسب احتياجات عملك الفريدة أمان البيانات والامتثال: إعطاء الأولوية لأنظمة إدارة علاقات العملاء مع ميزات أمان قوية، بما في ذلك التشفير والنسخ الاحتياطي للبيانات، مع ضمان الامتثال للوائح التنظيمية في هذا المجال مثل اللائحة العامة لحماية البيانات وقانون HIPAA

إعطاء الأولوية لأنظمة إدارة علاقات العملاء مع ميزات أمان قوية، بما في ذلك التشفير والنسخ الاحتياطي للبيانات، مع ضمان الامتثال للوائح التنظيمية في هذا المجال مثل اللائحة العامة لحماية البيانات وقانون HIPAA الوصول عبر الهاتف المحمول: اختر نظام إدارة علاقات العملاء الذي يوفر إمكانات الهاتف المحمول، مما يتيح لك إدارة معلومات ومهام العملاء من أي مكان

اختر نظام إدارة علاقات العملاء الذي يوفر إمكانات الهاتف المحمول، مما يتيح لك إدارة معلومات ومهام العملاء من أي مكان القابلية للتطوير والفعالية من حيث التكلفة: اختر نظام إدارة علاقات العملاء الذي يمكن أن ينمو مع عملك، حيث يوفر ميزات قابلة للتطوير وخطط تسعير مرنة

🧠 حقيقة ممتعة: CRM نشأ في الثمانينيات عندما بدأت الشركات في الاستفادة من قواعد البيانات لتسجيل وإدارة تفاعلات العملاء.

## أفضل 10 برامج لإدارة علاقات العملاء للمستشارين الماليين

يحول إدارة علاقات العملاء الصحيحة إدارة العملاء، ويبسط العمليات، ويحفز نمو المستشارين الماليين. إليك قائمة بأفضل 10 برامج لإدارة علاقات العملاء للمستشارين الماليين. 👇

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشروعات المالية وعلاقات العملاء) انقر فوق

هو تطبيق كل شيء للعمل، وهو مفيد للمستشارين الماليين كما هو مفيد للفرق في أي مجال. ClickUp للفرق المالية يجمع بسلاسة بين إدارة المشروع وإمكانيات إدارة علاقات العملاء - تنظيم بيانات العميل وتتبع الاتصالات وأتمتة عمليات المتابعة.

ClickUp CRM

تواصل سريع من خلال مركز بريد إلكتروني واحد باستخدام ClickUp CRM

إدارة علاقات العملاء في ClickUp يضمن لك التحكم في كل شيء، من تحديد الأهداف المالية إلى تتبع الحسابات وحساب الأرباح.

لوحات معلومات ClickUp Dashboards لوحات معلومات ClickUp

توفر انتقالاً سلسًا من التخطيط المالي ذي الصورة الكبيرة إلى التفاصيل الدقيقة. تتيح لك مراقبة تخصيص الميزانية والإنفاق والأرباح في الوقت الفعلي باستخدام أكثر من 50 بطاقة قابلة للتخصيص.

استخدم لوحات معلومات ClickUp Dashboards لتحليل القيمة الدائمة للعميل وأداء المحفظة وأحجام الصفقات

مستندات ClickUp ClickUp Docs

علاوة على ذلك, مستندات ClickUp ، يبسط تنظيم بيانات العميل مع بنية قابلة للتطوير للمحافظ والمستندات الرئيسية. كما أنه من الملائم أيضًا مشاركة المهام مع أصحاب المصلحة، وتعيين أذونات المستخدم للتحكم بشكل أفضل، واستخدام التعليقات مع التحرير في الوقت الفعلي لتبسيط التواصل والموافقات.

_عندما يكون لدينا إطلاق منتج جديد أو عرض ترويجي جديد، يقوم فريق التصميم الجرافيكي لدينا بإرسال التصميم من خلال ClickUp وبدلاً من التنقل بين رسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات، يمكنني التعليق مباشرةً على المستند، مما يجعل العملية برمتها أكثر كفاءة وفعالية بشكل عام. يمكنني القول إن خاصية التعليق و ClickUp توفر لي بسهولة حوالي 50% من وقتي

كالين سميث، مسؤولة إدارة علاقات العملاء في شركة ديجز

تعاون مع فريقك باستخدام التحرير في الوقت الفعلي في مستندات ClickUp Docs

بالإضافة إلى ذلك، يقدم ClickUp قوالب متنوعة لتمنحك السبق.

على سبيل المثال، فإن قالب ClickUp CRM في إدارة العلاقات مع العملاء وتتبع التفاعلات معهم، بينما يساعد نموذج نموذج ClickUp للإدارة المالية يبسط وضع الميزانية وتتبع الأهداف ومراقبة الأرباح.

أفضل ميزات #### ClickUp

الاستفادة تكاملاتClickUp: ربط تطبيقات مثل Outlook و Google Drive ب ClickUp والأدوات الأخرى التي تستخدمها بالفعل

ربط تطبيقات مثل Outlook و Google Drive ب ClickUp والأدوات الأخرى التي تستخدمها بالفعل مركزية التواصل مع العملاء: دمج رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك مباشرة في ClickUp حتى تتمكن من تبسيط التواصل مع العملاء وإرسال التحديثات وتتبع الردود وإعداد العملاء

قيود ClickUp

قد تكون وظائف المنصة الواسعة النطاق مربكة للمستخدمين الجدد

قد لا يوفر تطبيق ClickUp للهاتف المحمول نفس وظائف تطبيق سطح المكتب

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7 / 5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7 5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

🤝 تذكير ودي: حافظ على دقة بيانات CRM الخاصة بك عن طريق مراجعة التفاصيل القديمة وإزالتها بانتظام.

2. Wealthbox CRM (الأفضل لسير العمل البديهي وسهل الاستخدام)

عبر صندوق الثروة Wealthbox هو نظام إدارة علاقات العملاء التعاوني المصمم للمستشارين الماليين الذين يريدون منصة سهلة الاستخدام مع موجز اجتماعي للتواصل بين الفريق في الوقت الفعلي.

يتيح لك هذا البرنامج إضفاء لمسة شخصية على سير عمل إدارة علاقات العملاء من خلال إضافة الرموز التعبيرية إلى التعليقات وتدفقات النشاط للحصول على ديناميكية أكثر تفاعلية وحيوية لفريق العمل.

أفضل ميزات Wealthbox CRM

إضافة ملاحظات إلى سجلات جهات الاتصال مباشرةً من لوحة التحكم عن طريق كتابة أسمائهم

التفاعل مع العملاء وأعضاء الفريق عبر موجز الأخبار المباشرة

الاتصال بالعملاء على الفور من خلال النقر على رقم هاتفهم، مما يوفر الوقت ويسهل التواصل

إرسال رسائل البريد الإلكتروني أو إعادة توجيهها أو إرسال نسخة مخفية إلى عنوان صندوق بريد Wealthbox الخاص بك لربطها تلقائيًا بجهة الاتصال ذات الصلة

تخصيص حقول البيانات بنصوص أو تواريخ أو مربعات اختيار وترتيبها دون عناء باستخدام واجهة السحب والإفلات

قيود إدارة علاقات العملاء في Wealthbox

تعقيد النظام يجعل عملية الإعداد تستغرق وقتاً طويلاً

يتطلب التنقل بين العملاء الكثير من النقرات، مما يؤدي إلى إبطاء سير العمل

تسعير Wealthbox CRM

الأساسي: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 75 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

75 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الرئيسي: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Wealthbox CRM

G2: 4.5 / 5 (أكثر من 100 تقييم)

4.5 5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 140 تقييم)

🔍 هل تعلم؟ من المتوقع أن ينمو سوق برمجيات إدارة علاقات العملاء سنويًا بمعدل 10.34% من 2024 إلى 2029 لتصل إلى 145.60 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029. يعكس هذا النمو المستمر الطلب العالمي المتزايد على هذه الحلول.

3. Redtail CRM (الأفضل لتعزيز التعاون والتواصل بين فرق العمل)

عبر Redtail CRM Redtail CRM هو إدارة اتصالات العملاء حل للشركات المالية الكبيرة. وهو يوفر أدوات لإدارة المهام وتتبع المبيعات وتحسين مشاركة العملاء، وكل ذلك مع التكامل بسلاسة مع الأدوات القياسية في هذا المجال.

تضمن واجهة البرنامج سهلة الاستخدام والدعم القوي الذي يقدمه البرنامج سهولة اعتماده واستخدامه من قبل المتخصصين الماليين.

أفضل ميزات Redtail CRM

استخدام برنامج Seminar للتنقيب وإدارة الحملات وتتبع مشاركة العملاء

مسارات تدقيق مدمجة للامتثال لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وهيئة تنظيم الأوراق المالية

للامتثال لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وهيئة تنظيم الأوراق المالية إدارة جداول مواعيد فريقك باستخدام تقويم قابل للتخصيص يتزامن مع Office 365 وتقويم Google

التقاط وتتبع تفاعل العميل مع الملاحظات، مما يضمن إمكانية الوصول إلى جميع سجلات العملاء ذات الصلة

ادعم إدارة خط أنابيب المبيعات باستخدام أداة تعقب الفرص، مما يضمن عدم إغفال أي عميل محتمل

قيود إدارة علاقات العملاء Redtail CRM

أبلغ المستخدمون عن أوقات استجابة طويلة لدعم العملاء

إضافة المهام وتنظيمها أمر معقد

تسعير Redtail CRM

الإطلاق: 45 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

45 دولارًا شهريًا لكل مستخدم النمو: 65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات إدارة علاقات العملاء

G2: 4.3/5 (أكثر من 130 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 130 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 80 تقييم)

🧠 حقيقة ممتعة: شهد مصطلح "إدارة علاقات العملاء بالذكاء الاصطناعي 4 أضعاف في حجم بحث Google منذ عام 2022! ويمكن أن يُعزى هذا النمو إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي، والمستشارين الآليين، وتحليل المشاعر، وغير ذلك.

4. Creatio (الأفضل للحلول المرنة للغاية والمصممة خصيصًا)

عبر كرياتيو وإدارة العملاء المحتملين والتنبؤ بالمبيعات وتتبع تفاعلات العملاء مع التكامل بسلاسة مع الأدوات الأخرى.

أفضل ميزات #### Creatio

تنسيق مهام الفريق، ومزامنة التقويمات ورسائل البريد الإلكتروني، واستخدام أدوات الاتصالات المضمنة للإشعارات الذكية

التعامل مع مقترحات الميزانية والعقود ومعالجة الطلبات من خلال قنوات الدعم متعددة القنوات

أتمتة ومراقبة تدفقات عمل المبيعات ومراقبتها من العميل المحتمل إلى الإغلاق، مما يقلل من المهام اليدوية ويضمن الاتساق

استفد من توصيات NBA (أفضل إجراء تالٍ) وNBO (أفضل عرض تالٍ) الذكية وكتيبات المبيعات ومسارات اتخاذ القرار لتوجيه فريق المبيعات لديك

القيود الإبداعية

يمكن أن تكون أسعار Creatio مرتفعة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ذات الميزانيات المحدودة

أبلغ المستخدمون عن مشكلات وظيفية في تطبيق الهاتف المحمول

أسعار كريتيو

النمو: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 55 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

55 دولارًا شهريًا لكل مستخدم غير محدود: 85 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7 / 5 (أكثر من 250 تقييمًا)

4.7 5 (أكثر من 250 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 120 تقييم)

💡 نصيحة للمحترفين: قم بإعداد تنبيهات للأحداث الرئيسية للعملاء مثل المناسبات السنوية للاستثمار أو المعالم الرئيسية. فهذا يحافظ على التواصل في الوقت المناسب ويظهر للعملاء أنك تفكر دائمًا في مصلحتهم.

5. Salesforce Financial Cloud (الأفضل للمؤسسات المالية واسعة النطاق)

عبر سحابة Salesforce المالية مدعومة بالذكاء الاصطناعي والميزات الخاصة بالصناعة، تقدم Salesforce Financial Services Cloud رؤية موحدة للعلاقات مع العملاء لدفع عملية اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.

يمكن لبرنامج إدارة علاقات العملاء هذا ربط مصادر البيانات المختلفة، بما في ذلك الأنظمة المصرفية الأساسية ومنصات الثروات ومنصات التأمين.

أفضل ميزات سحابة Salesforce للخدمات المالية

توظيف رؤى علاقات أينشتاين للكشف عن الفرص والتنبؤ باحتياجات العملاء وتخصيص التوصيات المالية

عرض طبقات متعددة من العلاقات مع العملاء واتخاذ إجراءات سياقية لتعزيز علاقاتك مع العملاء

تضمين برنامج جدولة Salesforce في سير عملك لحجز المواعيد بسلاسة، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة في تفاعلات العملاء والمتابعة

قيود سحابة Salesforce المالية

تراخيص قوة المبيعات مكلفة مقارنة بالميزات المتوفرة

هناك حاجة إلى المزيد من عمليات التكامل لتوسيع نطاق الوظائف، خاصة لإدارة الثروات

تسعير سحابة Salesforce المالية

المؤسسة: 300 دولار شهريًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا)

300 دولار شهريًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا) غير محدود: 475 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا)

475 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا) مبيعات أينشتاين 1: 700 دولار شهرياً لكل مستخدم (يتم إصدار فاتورة سنوياً)

تقييمات ومراجعات سحابة Salesforce المالية

G2: 4.2 / 5 (أكثر من 90 تقييمًا)

4.2 5 (أكثر من 90 تقييمًا) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

🔍 هل تعلم؟ يُعرف مايكل ماكافيرتي باسم "أبو إدارة علاقات العملاء" لاختراعه برنامج TeleMagic، وهو أول برنامج لإدارة علاقات العملاء، في عام 1985.

6. Zoho CRM (الأفضل من حيث الميزات المتقدمة والقيمة مقابل المال)

عبر زوهو CRM يوفر Zoho CRM لمؤسسات الخدمات المالية أداة قابلة للتكيف بدرجة كبيرة لبناء استراتيجية إدارة علاقات العملاء وتقديم خدمات من الدرجة الأولى. فهو يركّز جميع بيانات العملاء المهمة، مما يساعدك على البقاء منظماً وتقديم دعم مخصص وزيادة نمو الأعمال.

يجعل Zoho CRM فريقك أكثر كفاءة وشفافية وتركيزًا على العميل بفضل مزيجه الفريد من إمكانيات الذكاء الاصطناعي وعمليات التكامل مع الجهات الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، وباعتباره برنامج تتبع العملاء يتيح لك مراقبة وإدارة جميع حساباتك المالية في عرض واحد.

أفضل ميزات برنامج زوهو لإدارة علاقات العملاء

استخدم Zia، مساعد الذكاء الاصطناعي من Zoho، للحصول على تنبؤات وتذكيرات وتوصيات ذكية بشأن أفضل الإجراءات التي يجب اتخاذها

إنشاء تنبؤات مخصصة بالذكاء الاصطناعي لأي وحدة نمطية، بما في ذلك الوحدات القياسية والمخصصة، باستخدام أداة إنشاء التنبؤات

ربط Zoho CRM بأكثر من 100 تطبيق أعمال شائع، بما في ذلك Zoho Finance Plus وZoho Survey وZoho Sign

حدِّد أولويات العملاء المحتملين الجاهزين للمبيعات من خلال تقييم بياناتهم الديموغرافية والسلوكية باستخدام ميزة "تسجيل العملاء المحتملين

قيود زوهو CRM

منحنى تعليمي حاد لإعداد خيارات التخصيص دون تدريب مناسب

يمكن تحسين وقت استجابة خدمة العملاء

تسعير Zoho CRM

قياسي: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 50 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

50 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم الأقصى: 65 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات زوهو CRM

G2: 4.1 / 5 (أكثر من 2,700 تقييم)

4.1 5 (أكثر من 2,700 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 6800 تقييم)

🔍 هل تعلم؟ 94% من المستشارين الماليين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي للعثور على الأعمال وإجرائها.

7. أوراكل NetSuite (الأفضل لإدارة الأعمال المتكاملة)

عبر نت سويت بالنسبة للمستشارين الماليين الذين يتعاملون مع مقاييس العملاء والمعاملات والمعاملات المعقدة مؤشرات الأداء الرئيسية المالية ، تقدم Oracle NetSuite منصة قابلة للتكيف لتحسين عمليات إدارة علاقات العملاء.

ويتميز بقدرته على تجاوز وظائف إدارة علاقات العملاء التقليدية. من إدارة ميزانيات العملاء لتتبع العمولات وضمان الامتثال، يجمع NetSuite بين الكفاءة والدقة. ويضمن تكامله مع تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المواءمة الكاملة بين تفاعلات العملاء في المكتب الأمامي والبيانات المالية للمكتب الخلفي.

أوراكل NetSuite أفضل الميزات

تسهيل إدارة علاقات الشركاء من خلال إدارة حملات التسويق المشتركة، وتوقعات المبيعات، والعمولات باستخدام أدوات التعاون في الوقت الفعلي

استخدم إصدار الهاتف المحمول لعرض التقويمات أو تحديث معلومات العميل أو تسجيل التفاعلات أثناء التنقل

تبسيط أتمتة التسويق من خلال إدارة الحملات وتتبع الأداء ومواءمة العملاء المحتملين مع مسار المبيعات

تعزيز إدارة خدمة العملاء من خلال معالجة الحالات تلقائياً وبوابات العملاء عبر الإنترنت وأدوات قاعدة المعرفة للخدمة الذاتية

قيود NetSuite من أوراكل NetSuite

عملية التنفيذ معقدة وغالبًا ما تتطلب دعم تكنولوجيا المعلومات

تكاليف الترخيص والصيانة المرتفعة تجعلها غير مناسبة للشركات الأصغر حجمًا

أسعار أوراكل NetSuite

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات أوراكل NetSuite

G2: 4.0/5 (أكثر من 3,500 تقييم)

4.0/5 (أكثر من 3,500 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 1,600 تقييم)

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8. برنامج AdvisorEngine (الأفضل لإدارة الثروات بسلاسة)

عبر مستشارالمهندس الاستشاري يوفر برنامج AdvisorEngine CRM أدوات لتخصيص تفاعلات العملاء وتنظيم سير العمل وإدارة العمليات اليومية بكفاءة أكبر. تعمل ميزاته على تبسيط المهام المعقدة وتعزيز العلاقات مع العملاء وتحسين التواصل. يساعدك هذا الحل على البقاء منظمًا مع تقديم تجربة يمكن الاعتماد عليها لعملائك.

أفضل ميزات AdvisorEngine

تفاعل مع العملاء المحتملين والعملاء باستخدام عمليات تكامل بدون رموز لزيادة الكفاءة

تطبيق إدارة جهات الاتصال المستندة إلى البيانات لتحسين تفاعلات العملاء، مما يتيح خدمة مخصصة في كل نقطة اتصال

تحسين إدارة المحفظة من خلال أتمتة إعادة التوازن وتخصيص إعدادات الضرائب لضمان الامتثال

قيود AdvisorEngine

تفتقر إدارة المستندات إلى الكفاءة مقارنة بالنظام السابق المستند إلى الخادم

تحديثات البرامج مقيّدة بمنصة أساسية قديمة، مما يؤدي إلى أداء غير متقن وقديم

تسعير AdvisorEngine

AdvisorEngine CRM: 65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا)

تقييمات ومراجعات أدفايزور إنجين

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

🧠 حقيقة ممتعة: يمكن للمستشارين الماليين في بعض الأحيان العمل كمستشارين غير رسميين للزواج، حيث يتنقلون بين الخلافات المالية بين الزوجين ويقترحون حلولاً لها.

9. Microsoft Dynamics 365 (الأفضل للمؤسسات المالية التي تركز على النمو)

عبر مايكروسوفت ديناميكس 365 Microsoft Dynamics 365 هو حل متعدد الاستخدامات مصمم خصيصًا لـ إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع . ويكمن تميزها الرئيسي في دمج الإدارة المالية مع الذكاء الاصطناعي المتقدم، مما يسهل التنبؤ بالتدفقات النقدية في الوقت الحقيقي، وإدارة الضرائب، وتحليلات أداء الأعمال.

بفضل قابلية التوسع المدمجة والتكامل السلس في نظام Microsoft البيئي، يمكّنك Dynamics 365 من الحفاظ على مرونتك وازدهارك في مجال يتطور باستمرار.

أفضل ميزات مايكروسوفت Dynamics 365

التعامل مع الولايات القضائية الضريبية المعقدة والمعدلات والخصم الضريبي المعقد مع نموذج بيانات ضريبي موحد

الاتصال بسهولة بتطبيقات Microsoft 365 وأدوات الأعمال الأخرى للحصول على سير عمل موحد

تسريع عملية الإغلاق المالي باستخدام الأتمتة وتحليلات الخدمة الذاتية، مما يوفر الوقت ويقلل من الأخطاء

قيود مايكروسوفت Dynamics 365

يمكن اعتبار الواجهة أقل سهولة مقارنة بحلول إدارة علاقات العملاء الأخرى

أبلغ المستخدمون عن تباطؤ النظام من حين لآخر، خاصة عند التعامل مع مجموعات البيانات الكبيرة

أسعار مايكروسوفت دايناميكس 365

دينامكس 365 فاينانس: 210 دولار شهرياً لكل مستخدم

210 دولار شهرياً لكل مستخدم Dynamics 365 Finance Premium: 300 دولار شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات مايكروسوفت ديناميكس 365

G2: 4.0 / /5 (أكثر من 700 تقييم)

4.0 /5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 5,780 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: قم بتقسيم عملائك بناءً على أهدافهم واحتياجاتهم المالية. خصص اتصالاتك لمجموعات مختلفة لتقديم خدمات أكثر استهدافًا وملاءمةً، مما يجعل تفاعلاتك أكثر تأثيرًا.

10. UGRU (الأفضل للشركات المالية الصغيرة)

عبر UGRU يدمج UGRU بين إدارة علاقات العملاء، وبرامج التخطيط المالي، وأتمتة التسويق، و محاسبة المشاريع . يساعد في إدارة تفاعلات العميل والمحافظ المالية جنبًا إلى جنب، مما يجعل تتبع كلا جانبي العمل أسهل.

بالإضافة إلى إدارة علاقات العملاء وأدوات التخطيط، يتضمن UGRU ميزات محاسبية مثل الفواتير ولوحات المعلومات المالية. تعمل هذه الوظائف على تبسيط العمليات اليومية وتوفر رؤى واضحة عن الحالة المالية لأعمالك.

أفضل ميزات UGRU

تخزين مستندات العميل ونصوص المكالمات ونماذج البريد الإلكتروني والموارد الأخرى في مكتبة واحدة

تصوّر وتتبع فرص المبيعات والتنبؤ بالتدفقات النقدية من خلال تقارير خط الأنابيب، مما يمنحك صورة واضحة عن إمكانات عملك

ابقَ على اتصال مع العملاء والعملاء المحتملين باستخدام أدوات البريد الإلكتروني الجماعي، وأتمتة البريد الإلكتروني، وتحليلات الحملات

قيود UGRU

يشعر بعض المستخدمين أن الأسعار لا تتماشى مع القيمة المقدمة

الواجهة أقل سهولة مقارنة بمنصات إدارة علاقات العملاء الأخرى

تسعير UGRU

CRM Plus: 59 دولارًا شهريًا لثلاثة مستخدمين

59 دولارًا شهريًا لثلاثة مستخدمين الأداء: 139 دولارًا شهريًا لثلاثة مستخدمين

139 دولارًا شهريًا لثلاثة مستخدمين الاحترافية: 179 دولارًا شهريًا لثلاثة مستخدمين

179 دولارًا شهريًا لثلاثة مستخدمين المستشار المحترف: 324 دولارًا شهريًا لثلاثة مستخدمين

تقييمات ومراجعات UGRU

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد تقييمات ومراجعات كافية

## انقر فوق للحصول على اتصالات أفضل للعملاء

إن العثور على إدارة علاقات العملاء المناسبة هو المفتاح للحفاظ على قوة علاقاتك مع العملاء وسلاسة سير أعمالك.

يبرز ClickUp لأنه يمزج بين أدوات إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع، مما يمنحك رؤية واضحة لبيانات العملاء والتواصل والمحافظ المالية - كل ذلك في مكان واحد. كما أن لوحات المعلومات والمستندات والقوالب القابلة للتخصيص تجعل التنظيم والتتبع والتعاون أسهل من أي وقت مضى. إنه حل موثوق به للفرق المالية التي تتطلع إلى البقاء على رأس أهداف الصورة الكبيرة والمهام اليومية. اشترك في ClickUp اليوم!