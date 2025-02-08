كيفية التنبؤ بالمبيعات في Excel؟ (+ قالب)

لديك بيانات المبيعات والمواعيد النهائية وغرفة مليئة بالأشخاص المتوترين الذين يعتمدون على توقعاتك. بالنسبة لمحللي البيانات والمتخصصين في مجال الأعمال، فإن توقعات المبيعات تدور حول سرد قصة بالبيانات.

Microsoft Excel هو أداة مجربة وصحيحة لتخزين بياناتك والتنبؤ بالمبيعات. ميزاته القوية تجعل من السهل تحليل البيانات التاريخية والتنبؤ بإيرادات المبيعات المستقبلية بدقة.

سنستكشف في هذه المدونة كيف يمكنك تحويل البيانات الأولية إلى تنبؤات ذات مغزى باستخدام Excel، وسنقدم لك نموذجًا مفيدًا لتبدأ العمل. 📊

سنقدم لك أيضًا خيارًا أفضل: انقر فوق ! لا تغفل أبدًا عن صفقة واحدة، واستفد من الذكاء الاصطناعي للمساعدة في توقعات المبيعات والتنبؤ بها.

## ⏰ ملخص 60 ثانية

إليك كيفية التنبؤ بالمبيعات على جدول بيانات Microsoft Excel:

الخطوة رقم 1: قم بإعداد جدول بيانات Excel ببيانات المبيعات التاريخية (مع نقاط بيانات مثل الفترات الزمنية وأرقام المبيعات)

الخطوة رقم 2: قم بالوصول إلى علامة التبويب "البيانات" وحدد ورقة التنبؤ لتكوين معلمات التنبؤ

الخطوة رقم 3: قم بتخصيص التوقعات من خلال اختيار نمط التصور

الخطوة رقم 4: انقر فوق إنشاء لإنشاء توقعات مع مخطط يوضح المبيعات المتوقعة وفترات الثقة

الخطوة رقم 5: إضافة مخطط بياني خطي لمقارنة المبيعات الشهرية التاريخية والمتوقعة

الخطوة رقم 6: مراجعة التوقعات وتحديثها بانتظام بناءً على بيانات المبيعات الفعلية

الخطوة رقم 7: استخدم أدوات التنبؤ المتقدمة مثل FORECAST.ETS أو FORECAST.LINEAR للحصول على تنبؤات أكثر دقة للقيم المستقبلية

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كيف تتنبأ بالمبيعات في Excel؟

يمكن التنبؤ بالمبيعات في Excel باستخدام الخطوات والأدوات الصحيحة. سواء كنت محترفًا أو بدأت للتو، فإن فهم كيفية هيكلة بياناتك وتطبيق أساليب التنبؤ بالمبيعات هو المفتاح.

دعنا نلقي نظرة على خطوات واضحة وقابلة للتنفيذ لإنشاء توقعات دقيقة. 👀

الخطوة رقم 1: إعداد جدول بيانات Excel الخاص بك

قم بإنشاء جدول بيانات Excel جديد. أدخل بيانات المبيعات التاريخية الخاصة بك، وقم بتنظيمها في عمودين: أحدهما للفترات الزمنية، مثل التواريخ أو الأشهر أو السنوات، والآخر لأرقام المبيعات المقابلة. تعمل مجموعة البيانات المنظمة هذه كأساس لـ إنشاء توقعات المبيعات الخاصة بك .

أدخل بيانات المبيعات التاريخية في جدول البيانات

الخطوة رقم 2: الوصول إلى أداة التنبؤ

انتقل إلى علامة التبويب البيانات في Excel وانقر على الخيار ورقة التنبؤ في المجموعة التنبؤ. سيؤدي ذلك إلى فتح مربع حوار يمكنك من خلاله تكوين معلمات التنبؤ.

قم بالوصول إلى علامة التبويب "البيانات" وانقر فوق ورقة التنبؤ في مجموعة التوقعات

حدد الجدول الذي تريد إنشاء ورقة التوقعات له.

حدد البيانات التاريخية

🔍 هل تعلم؟ يحتوي Excel على ميزة الكاميرا الخفية التي تتيح لك التقاط لقطة حية لمجموعة من الخلايا. عند لصقها في مكان آخر، يتم تحديث اللقطة تلقائيًا كلما تغيرت البيانات الأصلية.

الخطوة رقم 3: تخصيص توقعاتك

اختر نمط التصور (مخطط خطي أو عمودي) داخل مربع الحوار إنشاء ورقة عمل التوقعات. في الحقل _ نهاية التوقعات، قم بتعيين تاريخ انتهاء لتوقعاتك، على سبيل المثال، بضعة أشهر أو حتى سنة بعد أحدث بيانات المبيعات الخاصة بك.

إذا كنت تريد ضبط توقعاتك بدقة، انقر فوق خيارات لضبط الإعدادات الإضافية. إليك ما يمكنك تغييره:

فترة الثقة: حدد ما إذا كنت تريد عرض أو إخفاء حدود الثقة في توقعاتك

حدد ما إذا كنت تريد عرض أو إخفاء حدود الثقة في توقعاتك الموسمية: حدد تلقائي لتحديد قيمة يدوية إذا كانت بياناتك تتبع اتجاهات موسمية

حدد تلقائي لتحديد قيمة يدوية إذا كانت بياناتك تتبع اتجاهات موسمية ملء النقاط المفقودة باستخدام: اختر كيفية معالجة أي ثغرات في مجموعة البيانات الخاصة بك

اختر كيفية معالجة أي ثغرات في مجموعة البيانات الخاصة بك تجميع التكرارات باستخدام: حدد كيفية إدارة الطوابع الزمنية المكررة في تحليلك

تخصيص توقعاتك باستخدام الخيارات المحددة

*🔍 هل تعلم؟ فقط 30% من محترفي المبيعات أن فرق المبيعات والتسويق لديهم متوائمة تمامًا، ولكن 61% منهم يعتقدون أن المواءمة أصبحت أكثر أهمية. وترى الشركات التي تحقق المواءمة بين هذه الفرق أن الشركات التي تحقق المواءمة بين هذه الفرق لديها فرصة أكبر بنسبة 103% لتحقيق أهداف المبيعات مقارنةً بالشركات التي لا تحقق ذلك.

على سبيل المثال، في هذا مثال على توقعات المبيعات ، قمنا بتعديل نهاية التوقعات إلى شهر يونيو من العام المقبل وقمنا بزيادة فترة الثقة إلى 99.99%.

إضافة مواصفات إلى معايير مختلفة من ورقة عمل التنبؤات

الخطوة رقم 4: إنشاء التوقعات وفحص النتائج

انقر فوق إنشاء، وها أنت ذا!

سيقوم Excel بإنشاء ورقة عمل جديدة تحتوي على مخطط تفصيلي ومجموعة بيانات. يعرض الرسم البياني اتجاهات المبيعات المتوقعة إلى جانب فترات الثقة العليا والسفلى التي تمثل بوضوح بياناتك المتوقعة.

انقر فوق إنشاء في مربع الحوار للحصول على توقعاتك

💡 نصيحة احترافية: استخدم النطاقات المسماة (الصيغ > تحديد الاسم) لتسمية الخلايا أو النطاقات المستخدمة بشكل متكرر. هذا يجعل الصيغ أكثر سهولة في القراءة وأسهل في الإدارة، خاصة في جداول البيانات الكبيرة.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب تقارير مبيعات مجانية (يومية، أسبوعية، شهرية)

الخطوة رقم 5: أضف سياقًا مرئيًا لبياناتك

قم بإنشاء مخطط خطي مدمج لمقارنة المبيعات التاريخية والمتوقعة بشكل أكثر فعالية. قم بتمييز الفترات والبيانات التاريخية والقيم المتوقعة. يمكنك الانتقال إلى علامة التبويب إدراج والنقر على خيار المخططات الموصى بها لتغيير نوع المخطط لتصور أفضل.

على سبيل المثال، هنا، اخترنا هنا عمودي التاريخ والمبيعات لإنشاء مخطط خطي للمقارنة.

إنشاء أنواع مختلفة من التمثيلات المرئية لمقارنة البيانات

الخطوة #6: تقييم توقعاتك وتحديثها

قم بمراجعة دورية لورقة Excel لتوقعات المبيعات الخاصة بك مقابل نتائج المبيعات الفعلية. قم بتعديل الإعدادات أو النماذج لتتماشى مع المعلومات الجديدة أو تغييرات السوق. تضمن هذه العملية التكرارية أن تظل توقعاتك دقيقة وقابلة للتنفيذ بمرور الوقت.

💡 نصيحة احترافية: استخدم التنسيق الشرطي (الصفحة الرئيسية > التنسيق الشرطي) لإبراز اتجاهات المبيعات أو القيم المتطرفة بصريًا. على سبيل المثال، قم بتعيين قاعدة لإظهار الخلايا باللون الأحمر للقيم التي تقل عن هدف المبيعات.

الخطوة رقم 7: جرب أدوات التنبؤ المتقدمة (اختياري)

للحصول على نتائج أكثر دقة، استفد من أدوات Excel الخاصة بالمبيعات أدوات التنبؤ مثل:

FORECAST.ETS: مثالية للتنعيم الأسي لمراعاة الاتجاهات والموسمية

مثالية للتنعيم الأسي لمراعاة الاتجاهات والموسمية TREND أو FORECAST.LINEAR: مناسبة للتنبؤات القائمة على الانحدار الخطي.

قم بتطبيق هذه الدوال على الخلايا التي تريد حساب المبيعات المستقبلية، مع تخصيص الصيغة وفقًا لمجموعة البيانات الخاصة بك

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## قيود التنبؤ بالمبيعات في Excel

على الرغم من أن برنامج Excel أداة شائعة لإدارة دورة المبيعات، إلا أن له العديد من القيود التي تعيق فعاليته. مع نمو الأعمال التجارية وزيادة تعقيد عمليات المبيعات، لا يمكنك الاعتماد فقط على Excel للحصول على تنبؤات دقيقة.

فيما يلي بعض القيود التي يعاني منها:

إدخال البيانات وإدارتها يدويًا: يحتاج إلى إدخال يدوي مكثف، مما يجعله مستهلكًا للوقت وعرضة للأخطاء

يحتاج إلى إدخال يدوي مكثف، مما يجعله مستهلكًا للوقت وعرضة للأخطاء نماذج تنبؤ محدودة: تقدم الأداة نماذج تنبؤ أساسية فقط، مثل الانحدار الخطي والمتوسطات المتحركة، والتي قد لا تلتقط أنماط المبيعات المعقدة أو الاتجاهات الموسمية

تقدم الأداة نماذج تنبؤ أساسية فقط، مثل الانحدار الخطي والمتوسطات المتحركة، والتي قد لا تلتقط أنماط المبيعات المعقدة أو الاتجاهات الموسمية الافتقار إلى الأتمتة: على الرغم من أن Excel يحتوي على أداة Analysis ToolPak، إلا أنه يفتقر إلى الأتمتة القوية، مما يؤدي إلى عمليات متكررة

على الرغم من أن Excel يحتوي على أداة Analysis ToolPak، إلا أنه يفتقر إلى الأتمتة القوية، مما يؤدي إلى عمليات متكررة مشاكل في قابلية التوسعة: يكافح Excel للتعامل مع مجموعات البيانات الكبيرة بكفاءة مع نمو الشركات وزيادة حجم البيانات. يؤدي ذلك إلى إبطاء أوقات المعالجة ويجعل التنبؤ أكثر تعقيدًا، خاصةً بالنسبة للمؤسسات التي لديها خطوط إنتاج أو قنوات مبيعات متنوعة

يكافح Excel للتعامل مع مجموعات البيانات الكبيرة بكفاءة مع نمو الشركات وزيادة حجم البيانات. يؤدي ذلك إلى إبطاء أوقات المعالجة ويجعل التنبؤ أكثر تعقيدًا، خاصةً بالنسبة للمؤسسات التي لديها خطوط إنتاج أو قنوات مبيعات متنوعة عدم وجود قدرات تحليلية متقدمة: يفتقر إلى الميزات المتقدمة، مثل خوارزميات التعلم الآلي، والتي يمكن أن تحسن دقة التنبؤ من خلال التكيف مع أنماط البيانات الجديدة

🧠 حقيقة ممتعة: تم حساب تنبؤات المبيعات المحوسبة المبكرة على أنظمة البطاقات المثقوبة في خمسينيات القرن العشرين، والتي غيرت عملية اتخاذ القرارات التجارية.

إنشاء تنبؤات المبيعات في ClickUp

يحتاج التنبؤ بالمبيعات إلى الدقة والكفاءة. انقر فوق ، تطبيق كل شيء للعمل، يجعل العملية أسهل بفضل مجموعة أدواته الديناميكية وميزاته البديهية. تمنحك منصة الإنتاجية المتكاملة كل ما تحتاجه لبناء توقعات دقيقة وقابلة للتنفيذ.

لنتعرف على كيفية القيام بذلك! 💪

### الخطوة رقم 1: استيراد أو إدخال بيانات المبيعات

اجمع بيانات المبيعات التاريخية الخاصة بك، بما في ذلك مقاييس مثل حجم الطلبات والإيرادات والقيمة الدائمة للعميل. يمكنك إدخال هذه المعلومات يدويًا أو استيرادها بسلاسة من جداول البيانات الموجودة في برنامج مبيعات ClickUp .

إضافة جميع البيانات ذات الصلة إلى طريقة عرض جدول ClickUp للحصول على عرض موحد انقر فوق عرض الجدول هي ميزة متعددة الاستخدامات تتيح لك تنظيم بياناتك في تنسيق واضح ومنظم، حيث تلتقط جميع مقاييس المبيعات الرئيسية في مكان واحد. يعمل هذا الإعداد على تبسيط إدارة البيانات ويساعدك على تتبع الاتجاهات بسهولة وتقييم الأداء بمرور الوقت.

يمكنك إنشاء جداول قابلة للتخصيص لمعايير مثل أرقام المبيعات الشهرية، وأداء المنتج، ومعدلات اكتساب العملاء. كما يسمح لك أيضًا بتضمين نقاط بيانات محددة ذات صلة بعملية المبيعات، مما يوفر نظرة عامة واضحة على الأداء السابق.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أي تغييرات يتم إجراؤها على الجدول تكون في الوقت الفعلي، مما يجعل جميع أصحاب المصلحة على دراية بالمعلومات الحالية.

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### الخطوة رقم 2: تصور البيانات

استخدم ClickUp Dashboards لتصور بيانات المبيعات الخاصة بك لوحات معلومات ClickUp طريقة ممتازة لتصور بيانات المبيعات الحالية والسابقة وتتبعها، مما يساعد الفرق على اكتساب رؤى قابلة للتنفيذ في لمحة سريعة. تعرض لوحات المعلومات هذه القابلة للتخصيص مقاييس مهمة مثل المبيعات المتوقعة مقابل الأداء الفعلي. يمكنك تحليلها باستخدام بطاقات مثل المخططات الشريطية والرسوم البيانية الخطية والعدادات الرقمية.

هذا النهج المرئي يجعل من السهل مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات (KPIs)، وتقييم التقدم المحرز مقابل الأهداف، وتحديد مجالات التحسين.

على سبيل المثال، يمكن لمدير المبيعات إنشاء لوحة معلومات تعرض اتجاهات الإيرادات الشهرية والأداء الإقليمي والتوقعات الخاصة بالمنتج. يمكن أن تعرض البطاقات رسومًا بيانية تقارن بين المبيعات المتوقعة والفعلية، وأدوات رقمية للإيرادات التراكمية، ومخططات دائرية لتقسيم مساهمات المبيعات حسب الفئة.

🔍 هل تعلم؟ هل تعلم؟ نموذج التنعيم الأسي كان أحد أقدم الأدوات الإحصائية المعتمدة للتنبؤ بالمبيعات ولا يزال يُستخدم على نطاق واسع.

الخطوة رقم 3: أتمتة التحديثات والتذكيرات

قم بتشغيل تحديثات الحالة التلقائية باستخدام أتمتة ClickUp أتمتة ClickUp هي طريقة قوية لإبقاء فريقك على اطلاع دائم ومهامه على المسار الصحيح دون تدخل يدوي. قم بإعداد قواعد مخصصة لتشغيل إجراءات محددة وضمان تدفق التحديثات والتذكيرات تلقائياً، مما يوفر الوقت ويقلل من الإشراف البشري.

على سبيل المثال، يمكنك إنشاء إشعارات تلقائية كلما انخفضت المبيعات المتوقعة عن حد معين. يضمن ذلك قدرة فريقك على الاستجابة بشكل استباقي وتعديل الاستراتيجيات أو تحديد أولويات المتابعة.

وبالمثل, تذكيرات ClickUp يمكن تعيينها لتنبيه مندوبي المبيعات بشأن المواعيد النهائية القادمة لتحديث التوقعات أو جدولة المراجعات مع أصحاب المصلحة.

🔍 هل تعلم؟ حصص المبيعات تم تقديمها في أوائل القرن العشرين لتحفيز وقياس أداء مندوبي المبيعات من الباب إلى الباب.

الخطوة رقم 4: الاستفادة من عمليات التكامل

مع تكامل ClickUp يمكنك بسهولة توصيل أدوات إدارة علاقات العملاء الخاصة بك للتنبؤ الدقيق بالمبيعات. قم بمزامنة البيانات مباشرةً من CRM الخاص بك لضمان استنادها دائمًا إلى معلومات محدثة.

يسمح هذا التكامل بتحديث أرقام المبيعات والتوقعات تلقائيًا مع تدفق البيانات الجديدة، مما يجعل عملية التنبؤ أكثر ديناميكية واستجابة.

بفضل قدرة ClickUp على الاتصال بسلاسة مع مختلف أنظمة إدارة علاقات العملاء، يمكنك تصور خط أنابيب المبيعات الخاص بك مع الاستفادة من البيانات الخارجية لضبط تنبؤاتك بدقة أكبر للحصول على مزيد من الدقة والرؤية.

🔍 هل تعلم؟ وفقًا لتقرير حالة المبيعات لعام 2024 الصادر عن Salesforce، فإن عدم كفاية البيانات يعيق التنبؤ الدقيق ل 39% من عمليات المبيعات مما يسلط الضوء على التأثير الحاسم لجودة البيانات على الدقة التنبؤية.

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الخطوة رقم 5: استخدم قوالب جاهزة

قالب توقعات المبيعات ClickUp

ال قالب توقعات مبيعات ClickUp هو أداة ممتازة للشركات التي تتطلع إلى رفع مستوى التنبؤ بالمبيعات. وبفضل مرونته ووظائفه التعاونية الشاملة، فإنه يوفر ميزات قوية لتخصيص عملية التنبؤ وتبسيطها.

يصور القالب أداء المبيعات التاريخي، ويساعدك على تعيين أهداف المبيعات وتتبع التقدم المحرز نحو تحقيقها، والتعاون مع فريقك للتخطيط للنجاح.

يمكنك اكتساب رؤى حول متطلبات السوق القادمة، وتحديد مجالات الفرص، وتطوير استراتيجيات للاستفادة منها باستخدام نموذج توقعات المبيعات المجاني هذا. وبفضل ميزاته المتقدمة، يمكنك التخطيط للتوسع المستقبلي، وتخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية، وقياس الأداء، وتتبع التقدم المحرز مقابل الأهداف المحددة.

⚙️ مكافأة: استكشف قوالب خطة المبيعات لبدء استراتيجية المبيعات الخاصة بك، وتنظيم الأهداف الرئيسية، وتتبع التقدم المحرز في مكان واحد. تساعدك هذه النماذج على الحفاظ على تركيزك وتحسين سير العمل وتحقيق نتائج أفضل.

## تنبأ بنجاحك مع ClickUp

لا يمكن إنكار فائدة Excel في التنبؤ بالمبيعات. يمكنك إنشاء توقعات للحصول على رؤى قيمة باستخدام التقنيات والقوالب المناسبة. ومع ذلك، فإن النظام الأساسي له حدوده التي تعيق قابلية التوسع والمرونة.

يتدخل ClickUp، تطبيق ClickUp، وهو تطبيق كل شيء للعمل، بأتمتة قوية، وتحديثات في الوقت الفعلي، ولوحات معلومات بديهية، مما يغير طريقة إدارتك للبيانات. يمكنك إنشاء مهام سير العمل، وتصور خط سير العمل الخاص بك، وتحسين عملية المبيعات بأكملها دون عناء.

إذن، ماذا تنتظر؟ اشترك في ClickUp مجانًا اليوم! ✅