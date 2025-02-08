الدليل الأساسي: كيفية البحث عن الملفات على ماك بسهولة

تعتمد الشركات في جميع أنحاء العالم على نظام macOS لسرعته.

ومع ذلك، فإن العثور على الملفات على جهاز ماك ليس دائمًا بالبساطة التي تبدو عليها.

يمكن للملفات المفقودة والتمرير اللانهائي أن يعطل سير عملك ويقتل زخمك.

تستكشف هذه المقالة كيفية تحديد موقع الملفات على جهاز ماك بفعالية وتقدم نصائح أساسية لإدارة الملفات.

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## ⏰ ملخص 60 ثانية

على الرغم من أن نظام macOS معروف بسرعته، إلا أنه يمكن أن يجعل العثور على الملفات تحديًا، مما يؤثر على الإنتاجية

تشمل طرق تحديد موقع الملفات على جهاز ماك استخدام الباحث، والبحث في دائرة الضوء، والعلامات، والمراجع، والمجلدات الذكية، والمحطة الطرفية للبحث

تعتبر نصائح الإدارة الفعالة للملفات مثل اصطلاحات التسمية المتسقة، والنسخ الاحتياطية المنتظمة، ووضع العلامات، والحد من الازدواجية، وأذونات المستخدم، والأرشفة، من الأمور الحاسمة لتبسيط سير العمل

تنطوي إدارة ملفات macOS على قيود، بما في ذلك التخصيص المقيد، ومكتبة التكامل الضعيفة، والتحكم المحدود في الأذونات، وفهرسة البحث الأساسية، ومنحنى التعلم الأكثر حدة

ClickUp يوفر بديلاً قويًا مع ميزات مثل ClickUp Hierarchy لتنظيم مساحة العمل و ClickUp Brain للرؤى والملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

يتيح البحث المتصل من ClickUp إمكانية استرجاع الملفات بشكل شامل عبر النظام الأساسي والتطبيقات المتصلة ومحركات الأقراص المحلية، مما يعزز الإنتاجية والتعاون

جرّب البحث المتصل في ClickUp

## كيفية البحث عن الملفات على نظام التشغيل Mac

هل لديك جهاز Mac الخاص بك جاهز للبحث عن مجموعة المبيعات أو جدول البيانات المراوغ؟ فيما يلي سبع طرق للقيام بذلك (وبعض النصائح لـ تنظيم ملفاتك أيضًا).

1. استخدام الباحث

دعنا نبدأ بـ Finder، مدير ملفات macOS المفضل. يتضمن استخدامه هذه الخطوات البسيطة:

عبر دعم أبل

انقر على أيقونة الباحث من Dock (أيقونة الوجه المبتسم الأزرق والأبيض)

انتقل إلى شريط البحث في الزاوية العلوية اليمنى و اكتب مصطلحات البحث

حتى إذا كنت تعرف فقط تنسيق الملف، أو جزءًا من اسم الملف، أو ما يحتويه، فهذا يعمل أيضًا.

انقر على \+ أسفل شريط البحث

سيتيح لك هذا تصفية نتائج البحث حسب نوع الملف، والملفات التي تم تحريرها مؤخرًا، وأسماء الملفات بالضبط، وأكثر من مائة قاعدة مخصصة أخرى.

💡 نصيحة محترف: إذا كنت تعرف أين تبحث، يتيح لك Finder البحث في جهاز Mac بأكمله أو المجلد الحالي أو شبكات معينة. بالإضافة إلى ذلك، هناك شريط جانبي للوصول السريع إلى المجلدات الافتراضية مثل مجلدات المستندات وسطح المكتب والتنزيلات.

2. طلب بحث Spotlight Search

ميزة أخرى بارزة على أجهزة ماك هي Spotlight Search. تسترجع هذه الوظيفة المدمجة أي شيء من الملفات إلى نتائج البحث عبر الإنترنت. فيما يلي شرح تفصيلي لكيفية عملها:

اضغط على الأمر (⌘) + مفتاح المسافة لفتح Spotlight

اكتب اسم الملف أو نوع الملف أو الكلمة الرئيسية في شريط البحث الذي ظهر للتو

تصفح النتائج، والتي تعرض كل شيء من رسائل البريد الإلكتروني ذات الصلة إلى الملفات (وحتى روابط الويب والتعريفات)

💡 نصيحة احترافية: وجد بعض المستخدمين أن Spotlight Search غير موثوق به وقد يرغبون في بدائل. انظر إلى أربعة بدائل ومنافسين للبحث في Spotlight Search لخيار أسرع وأكثر جدارة بالثقة.

🔍 هل كنت تعلم؟ يمكن لـ Spotlight أيضًا العثور على تفاصيل جهات الاتصال وفتح التطبيقات وإجراء العمليات الحسابية. إنها أداة مفيدة جدًا.

3. التنظيم والفرز باستخدام الوسوم

تسمح لك أجهزة Mac أيضًا بتعيين علامات لكل مستند. وهي عبارة عن تسميات مرمزة بالألوان تجعل تحديد موقع الملفات أسهل.

بينما تساعد العلامات في البحث، فإنها تحافظ أيضًا على تنظيم الملفات. هذه هي الطريقة التي يتم بها ذلك:

انقر بزر الماوس الأيمن فوق ملف أو مجلد وحدد علامات

اختر لون علامة أو إنشاء علامات مخصصة واضغط إعادة

في هذه الحالة، قمنا بوضع علامة على الملف كجزء من "مراجعات نقدية".

للعثور على ملفات بعلامة معينة، اكتب اسمها في شريط البحث في الباحث وحدد العلامة

✨ نصيحة إضافية: أضف علامات متعددة إلى الملفات لتصنيفها بشكل أكبر. القيام بذلك يمنع التداخل عند تحديد الغرض من المستندات ويزيد من تركيز بحثك.

➡️ اقرأ المزيد: كيف تكون أكثر تنظيماً في العمل؟

4. العودة إلى الملفات من خلال Recents

للرجوع إلى التقرير الذي كنت تعمل عليه، يحتوي ماك على مساحة مخصصة للوصول إلى أي ملفات تم تحريرها مؤخرًا. يمكنك الوصول إليها من خلال هاتين الخطوتين:

افتح الباحث وحدد المُستجدات من الشريط الجانبي

قم بالتمرير عبر قائمة الملفات مرتبة حسب النشاط الأخير

الوصول إلى الملفات من خلال المجلد الأخير سريع ويتم تحديثه في الوقت الفعلي. ومع ذلك، لن تظهر الملفات المحذوفة مؤخرًا هنا.

5. استخدام المجلدات الذكية

توجد ميزة المجلدات الذكية متعددة الاستخدامات المخفية داخل تطبيق Finder في ماك.

تقوم هذه الأداة الديناميكية بتنظيم الملفات تلقائيًا بناءً على معايير محددة مسبقًا. جميع الملفات التي تنشئها والتي تستوفي هذه المعايير تظهر هنا على الفور. إليك كيفية استخدامها:

في نافذة الباحث، انتقل إلى الزاوية العلوية اليسرى، وانقر على ملف شريط القائمة، وحدد مجلد ذكي جديد

أضف الآن معايير البحث (مثل نوع الملف أو الاسم أو تاريخ الإنشاء) في شريط البحث، وانقر على حفظ

قم بتسمية المجلد الذكي واختر موقعه واحفظه

عندما تنتقل إلى الموقع، هكذا سيبدو المجلد الذكي الخاص بك

➡️ اقرأ المزيد: 12 طريقة لتنظيم الملفات والمجلدات على جهاز Mac

6. استخدام Terminal للبحث المتقدم

بالنسبة للفرق الأكثر دراية بالتكنولوجيا، يتيح لك ماك أيضًا الوصول إلى الملفات من خلال Terminal، وهو تطبيق واجهة الترميز الخاص به. يعد البحث عن Terminal في بحث Spotlight Search اختصارًا سريعًا للوصول إليه.

إليك بعض الأشياء التي يقوم بها Terminal المتعلقة بإدارة الملفات:

CD: تغيير الدليل الحالي الذي تعمل عليه

فتح: فتح ملف أو مجلد مباشرةً من تطبيق Terminal

Ls: يسرد جميع الملفات ومحتويات الدليل

العثور: يبحث عن الملف أو المجلد الذي تبحث عنه

تذكر أن تضيف مسار الملف الصحيح (الموقع) في كل بناء جملة. يمكنك أيضًا سحب الملفات أو المجلدات وإفلاتها في التطبيق الطرفي.

مكافأة رقم 1: إخفاء ملف على نظام Mac

تتمحور الإدارة الفعالة للملفات حول تقديم الملفات ذات الصلة. بعض الملفات حساسة ومن الأفضل إخفاؤها بدلاً من حذفها. إليك كيفية إخفاء الملفات باستخدام التطبيق الطرفي:

افتح تطبيق Terminal واكتب: 'chflags hidden'

واكتب: أضف مسافة، ثم اسحب الملف الذي تريد إخفاءه وأفلته في نافذة Terminal

الذي تريد إخفاءه وأفلته في نافذة Terminal اضغط عودة، وسيختفي ملفك من العرض

مكافأة رقم 2: تحديد موقع الملفات المخفية على نظام ماك

إذا كنت بحاجة إلى عرضها (حتى لا تصبح ملفات مفقودة)، اتبع الخطوات التالية:

افتح Finder وانتقل إلى المجلد الذي تم تخزين الملفات المخفية فيه

اضغط على الأمر (⌘) + Shift +. (فترة) للكشف عن الملفات المخفية

ستظهر الملفات المخفية باللون الرمادي قليلاً. كرر الاختصار لإخفائها مرة أخرى

مكافأة رقم 3: إلغاء إخفاء الملفات المخفية على نظام التشغيل Mac

أخيرًا، إذا كنت تريدها مرئية مرة أخرى:

افتح Finder واكشف عن الملفات المخفية (اضغط على الأمر (⌘) + Shift + . (فترة))

افتح تطبيق Terminal واكتب: chflags nohidden

أضف مسافة، ثم اسحب الملف المخفي وأفلته في نافذة Terminal

اضغط على إرجاع، وسيظهر الملف مرة أخرى في المجلد

💡 نصيحة احترافية: هل تريد تحسين إنتاجيتك؟ انظر إلى الاختراقات الأساسية لجهاز MacBook من أجل إنتاجية فائقة لإلقاء نظرة على الحيل والنصائح التي من شأنها تحسين تجربة التصفح لديك.

قيود استخدام جهاز ماك لإدارة الملفات

في حين أن خطواتنا تجعل إدارة الملفات وتنظيمها على نظام macOS أمراً سهلاً، إلا أن هناك عيوباً. إذا كنت تتطلع إلى استخدام جهاز ماك كأداة مساعدة للتعامل مع الملفات، فإليك خمسة قيود قد ترغب في وضعها في الاعتبار:

التخصيص المقيد : يقدم الحد الأدنى من الخيارات لتخصيص المظهر والوظائف. تخصيص الواجهة لتناسب التفضيلات الفردية غير ممكن ويحد من المرونة. يصبح من الصعب تكييف إدارة الملفات مع مهام سير العمل المعقدة

: يقدم الحد الأدنى من الخيارات لتخصيص المظهر والوظائف. تخصيص الواجهة لتناسب التفضيلات الفردية غير ممكن ويحد من المرونة. يصبح من الصعب تكييف إدارة الملفات مع مهام سير العمل المعقدة مكتبة ضعيفة من عمليات التكامل : يأتي مع مجموعة أصغر من الجهات الخارجية تطبيقات الإنتاجية من المنصات الأخرى. الميزات المتقدمة المدمجة، مثل تكامل إدارة المهام أو الأتمتة، إما محدودة أو غير متوفرة

: يأتي مع مجموعة أصغر من الجهات الخارجية تطبيقات الإنتاجية من المنصات الأخرى. الميزات المتقدمة المدمجة، مثل تكامل إدارة المهام أو الأتمتة، إما محدودة أو غير متوفرة تفتقر إلى التحكم الدقيق في الأذونات : لا تعد مشاركة الوصول إلى الملفات والمجلدات على جهاز Mac أمرًا بسيطًا بسبب نظامه البيئي المغلق نسبيًا. وبدون أذونات متنوعة، يحتاج التعاون إلى تطبيقات وأدوات خارجية

: لا تعد مشاركة الوصول إلى الملفات والمجلدات على جهاز Mac أمرًا بسيطًا بسبب نظامه البيئي المغلق نسبيًا. وبدون أذونات متنوعة، يحتاج التعاون إلى تطبيقات وأدوات خارجية فهرسة بحث محدودة : تأتي النتائج من Finder مع فهرسة أساسية، مما يتطلب بضع نقرات إضافية للانتقال إلى موقعها الدقيق. يفتقر Spotlight لخيارات التصفية المتقدمة، مما يجعل التنقل صعبًا

: تأتي النتائج من Finder مع فهرسة أساسية، مما يتطلب بضع نقرات إضافية للانتقال إلى موقعها الدقيق. يفتقر Spotlight لخيارات التصفية المتقدمة، مما يجعل التنقل صعبًا منحنى تعلم أبطأ: يتطلب التحول إلى نظام ماك إصلاح نظام التشغيل بالكامل، وهو ما قد يستغرق وقتًا طويلاً. يستغرق التكيف مع ميزات مثل Finder وSpotlight وTerminal وقتًا للمستخدمين الجدد على نظام Apple البيئي

## إدارة الملفات باستخدام ClickUp

يقدم نظام ماك واجهة أنيقة، لكن ميزاته وخيارات التخصيص فيه تفتقر إلى العمق.

هذا هو المكان الذي تحتاج فيه إلى أداة قوية لتخطو خطوة إلى الأمام وتزيد من قوة جهاز Mac الخاص بك.

عندما يتعلق الأمر بالعمل، فإن ClickUp هو أداة ممتازة شاملة لكل شيء. لنبدأ بميزة البحث بزاوية 360 درجة!

ابحث عن أي ملف، سواء كان على النظام الأساسي أو تطبيق متصل أو محرك الأقراص المحلي الخاص بك، باستخدام البحث المتصل من ClickUp البحث المتصل من ClickUp هو أداة أخرى تغيّر طريقة بحث فريقك عن المعلومات وإدارتها. يتم تجميعها في شريط بحث واحد، وهي تفحص المهام والأهداف وتطبيقات الطرف الثالث المتصلة والملفات المخزنة على ClickUp.

يعني سحب البيانات من كل ركن من أركان مساحة عملك أنه لا مزيد من الملفات المفقودة أو التصفح اليدوي.

كما يوفر أيضًا تصفية ذكية لتحديد النتائج حسب الكلمات الرئيسية أو أنواع الملفات أو أعضاء الفريق. باختصار، لا يوفر "البحث المتصل" الوقت ويعزز الإنتاجية فحسب، بل يجعل كل شيء دون عناء.

والآن، لنلقِ نظرة على جانب التوثيق!

أنشئ مستندات غنية وخزّن مركزًا معرفيًا مخصصًا ونظم كل ملف على الفور باستخدام ClickUp Docs

سواء كان ذلك لإنشاء المعلومات أو تخزينها, مستندات ClickUp يبقيها جذابة وغنية وشاملة. تساعدك واجهة هذه الأداة الواجهة البسيطة وتنسيق العلامات الغني على صياغة المحتوى وتنظيمه في ثوانٍ. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك محرر المستندات إنشاء مهام من أي شيء في المساحة.

كما أن لديها أيضًا مشاركة الملفات والعلامات الفورية وخيارات التعليق من أجل تعاون سلس. هل هذا المستند جزء مهم من المعلومات؟ انقر على خيار "وضع علامة كويكي" وأضفها على الفور إلى قاعدة معارفك.

➡️ اقرأ المزيد: قوالب قاعدة المعرفة المجانية في Word و ClickUp ClickUp هو أيضًا حل تنظيم الملفات لأولئك الذين يحتاجون إلى الحد الأدنى من التنقل وأقصى قدر من النظرة العامة.

احصل بسلاسة على عرض شامل لجميع مساحات العمل وتنقل عبر الملفات من أي نوع باستخدام التسلسل الهرمي لـ ClickUp التسلسل الهرمي ل ClickUp هي ميزة متكاملة مصممة ل هيكلة وتنظيم ملفاتك وسير عملك. فهي تقسم المعلومات إلى مسافات ومجلدات وقوائم ومهام ومهام فرعية.

تكتسب مشاريعك تدفقًا أكثر قابلية للتتبع من خلال الانتقال من الفئات العريضة (المساحات) إلى مجموعات التنظيم المتعمقة (المجلدات والقوائم).

يساعد هذا الفصل أيضًا على تجنب التحميل الزائد للمعلومات عند تنفيذ كل مهمة ومهمة فرعية. تحتوي كل مساحة ومجلد على طرق عرض مخصصة متعددة، مثل مخططات جانت والتقويمات وحتى لوحات كانبان.

⚡ مكافأة: كيفية تبسيط سير عمل إدارة المستندات الخاصة بك يحتوي ClickUp أيضًا على أداة ذكاء اصطناعي لضبط إدارة الملفات وتعظيم الرؤى وتقليل الجهد اليدوي.

جرب ClickUp Brain مجانًا

ClickUp Brain

ClickUp Brain تمزج وظيفة مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي بين الرؤى والتميز في إدارة البيانات. فهي تُنشئ ملخصات فورية، وتوفر تحديثات للمشروع، وحتى مسودات رسائل البريد الإلكتروني والتقارير، على سبيل المثال لا الحصر.

تقوم أداة الذكاء الاصطناعي هذه بإنشاء المهام والمحتوى من أي مكان على المنصة، بما في ذلك نوافذ الدردشة والتعليقات والمستندات. بالإضافة إلى ذلك، فهي تسترجع الروابط والملفات المصدرية في كل رد دون عناء. على هذا النحو، يقضي ClickUp Brain على متاعب البحث الممل عن الملفات والتمرير اللانهائي للعثور على الرؤى الرئيسية.

عند البحث عن الرؤى الصحيحة، فإن الذكاء الاصطناعي ليس الأداة الوحيدة التي يستخدمها ClickUp لتحسين إدارة الملفات واسترجاعها. إليك سبب حب ClickUp لإدارة الملفات والمهام:

ClickUp أداة رائعة لتنظيم المهام والأولويات، والتعاون بين الفريق، وإدارة البيانات. مرونة المساحات والقوائم تجعله قابلاً للتكيف مع أي مجال تقريبًا.

ديريك كليمنتس، BankGloucester

## نصائح لإدارة الملفات بكفاءة

هل تريد التأكد من انتهاء كل هذه الأدوات والخطوات بأفضل النتائج؟ إليك ست نصائح تعتبر أساسية لإدارة الملفات بكفاءة:

أنشئ اصطلاح تسمية متناسق: استخدم أسماء ملفات واضحة ووصفية وموحدة لتسهيل البحث والفرز على الجميع

استخدم أسماء ملفات واضحة ووصفية وموحدة لتسهيل البحث والفرز على الجميع قم بإعداد نسخ احتياطية منتظمة: استخدم التخزين السحابي أو محركات الأقراص الخارجية لنسخ الملفات احتياطيًا بانتظام. لا تدع مواطن الخلل وتعطل النظام يؤدي إلى فقدان البيانات بشكل دائم

استخدم التخزين السحابي أو محركات الأقراص الخارجية لنسخ الملفات احتياطيًا بانتظام. لا تدع مواطن الخلل وتعطل النظام يؤدي إلى فقدان البيانات بشكل دائم استخدام العلامات أو التسميات: قم بتطبيق العلامات أو التسميات لتصنيف الملفات عبر المشاريع المختلفة. يؤدي تحديد أولويات تحديد الملفات بسهولة إلى تسريع عملية استرجاع البيانات ويساعد أيضًا في العثور على الملفات المفقودة

قم بتطبيق العلامات أو التسميات لتصنيف الملفات عبر المشاريع المختلفة. يؤدي تحديد أولويات تحديد الملفات بسهولة إلى تسريع عملية استرجاع البيانات ويساعد أيضًا في العثور على الملفات المفقودة الحد من التكرار: تجنب حفظ نسخ متعددة من الملف نفسه. باستخدام أدوات التحكم في الإصدار، وأدوات التحرير المباشر مثل ClickUp، وأدوات مثل تكامل دروب بوكس المساعدة في تقديم أحدث المعلومات في جميع المراحل

تجنب حفظ نسخ متعددة من الملف نفسه. باستخدام أدوات التحكم في الإصدار، وأدوات التحرير المباشر مثل ClickUp، وأدوات مثل تكامل دروب بوكس المساعدة في تقديم أحدث المعلومات في جميع المراحل تعيين أذونات المستخدم: تعيين مستويات وصول مناسبة للمستندات والمجلدات. هذا يحافظ على أمان الملفات، ويمنع عمليات التحرير غير المصرح بها، ويزيل الحمل الزائد للمعلومات

تعيين مستويات وصول مناسبة للمستندات والمجلدات. هذا يحافظ على أمان الملفات، ويمنع عمليات التحرير غير المصرح بها، ويزيل الحمل الزائد للمعلومات المراجعة والأرشفة بانتظام: قم بمراجعة الملفات بشكل دوري لحذف الملفات غير الضرورية وأرشفة الملفات القديمة للتخلص من المجلدات النشطة. يساعد تضمين هذه الممارسة القياسية في الحفاظ على وضوح الرؤى وملاءمتها

قم أيضًا بتوثيق وتوحيد كل هذه الممارسات. يساعد نظام الملفات الموحّد المستخدمين الجدد على التكيف بشكل أسرع مع الإدارة الفعالة للملفات.

💡 نصيحة احترافية: تنظيم مساحتك الرقمية وإزالة الفوضى منها يجعل البحث عن الملفات سهلاً. انظر إلى دليل التخلص من الفوضى الرقمية لمعرفة كيف يمكنك القيام بذلك.

## رفع مستوى تنظيم الملفات والإنتاجية مع ClickUp

إدارة الملفات على جهاز Mac بسيطة ومباشرة. قم بذلك بشكل صحيح، وستحصل على تدفق هائل للمعلومات والإنتاجية.

الخطوات والنصائح التي تناولناها هي طريقة ممتازة لتشغيل المحرك. ومع ذلك، يحتوي macOS على العديد من القيود وقد يحد من حرية فريقك ومرونته. وهنا يأتي دور ClickUp.

فهو مزود بوثائق بديهية وتنظيم منهجي واسترجاع بيانات مدعوم بالذكاء الاصطناعي. إنه بسهولة أقوى بعدة مرات من التمسك بإعدادات ماك الافتراضية. بالإضافة إلى أن ClickUp متوافق مع مستخدمي Apple أيضًا!

هل أنت مستعد لرفع مستوى إدارة ملفاتك؟ اشترك في ClickUp اليوم!