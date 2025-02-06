أفضل 10 أدوات لإدارة علاقات العملاء التشغيلية لتبسيط أعمالك

هل لعبت من قبل لعبة "اضرب الخلد"؟ إدارة علاقات العملاء (CRM) يمكن أن تشعر في كثير من الأحيان أنك عالق في واحدة من هذه العمليات، حيث تنجز المهام بأسرع ما يمكن.

إدارة بيانات العملاء، وتحديثات المبيعات، والحملات التسويقية - لا تتوقف أبدًا.

وهنا يأتي دور أدوات إدارة علاقات العملاء التشغيلية. فهي تعمل على تنظيم العمليات وأتمتتها وتحسينها، مما يساعدك على إدارة وتيرة الأعمال المحمومة.

في هذه المقالة، سنقدم لك 10 أدوات تشغيلية لإدارة علاقات العملاء يمكن أن تزيل الضغط عن إدارة علاقات العملاء.

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إذا كنت تبحث عن قائمة سريعة بأفضل أدوات إدارة علاقات العملاء التشغيلية، فإليك هذه القائمة:

انقر فوق : أفضل إدارة علاقات عملاء قابلة للتخصيص مع تعاون سلس بين فريق العمل

أفضل إدارة علاقات عملاء قابلة للتخصيص مع تعاون سلس بين فريق العمل HubSpot CRM: أفضل واجهة سهلة الاستخدام مع تكامل التسويق

أفضل واجهة سهلة الاستخدام مع تكامل التسويق سحابة مبيعات Salesforce Sales Cloud: أفضل إدارة علاقات عملاء شاملة مع تخصيص متقدم

أفضل إدارة علاقات عملاء شاملة مع تخصيص متقدم Zoho CRM: أفضل إدارة علاقات عملاء ميسورة التكلفة مع تواصل متعدد القنوات

أفضل إدارة علاقات عملاء ميسورة التكلفة مع تواصل متعدد القنوات Pipedrive: أفضل إدارة علاقات العملاء التي تركز على المبيعات مع إدارة مرئية لخطوط الإنتاج

أفضل إدارة علاقات العملاء التي تركز على المبيعات مع إدارة مرئية لخطوط الإنتاج Freshsales: أفضل CRM مدعوم بالذكاء الاصطناعي مع تسجيل العملاء المحتملين

أفضل CRM مدعوم بالذكاء الاصطناعي مع تسجيل العملاء المحتملين بيتريكس 24: أفضل إدارة علاقات العملاء الشاملة مع إدارة المشاريع

أفضل إدارة علاقات العملاء الشاملة مع إدارة المشاريع Insightly: الأفضل لدمج إدارة علاقات العملاء مع إدارة المشاريع

الأفضل لدمج إدارة علاقات العملاء مع إدارة المشاريع الاثنين CRM: الأفضل لسير العمل القابل للتخصيص مع واجهة سهلة الاستخدام

الأفضل لسير العمل القابل للتخصيص مع واجهة سهلة الاستخدام Copper: الأفضل لتكامل سلس مع Google Workspace

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات إدارة علاقات العملاء التشغيلية؟

عندما اختيار أفضل إدارة علاقات العملاء التشغيلية أدوات لعملك، ركز على الميزات التي تساعدك على تحقيق أهداف عملك:

إدارة بيانات العملاء: تأكد من قدرة إدارة علاقات العملاء على تخزين وتحليل بيانات العملاء وأداء المبيعات ذات الصلة. ابحث عن الميزات التي تدعم سهولة الوصول إلى معلومات العملاء من أجل التفاعلات الشخصية

تأكد من قدرة إدارة علاقات العملاء على تخزين وتحليل بيانات العملاء وأداء المبيعات ذات الصلة. ابحث عن الميزات التي تدعم سهولة الوصول إلى معلومات العملاء من أجل التفاعلات الشخصية أتمتة المبيعات والتسويق: ابحث عن الأدوات التي تعمل على أتمتة المهام المتكررة مثل حملات البريد الإلكتروني والمتابعة. دعم عمليات المبيعات بالأدوات التي تدير مسار المبيعات وتعزز إنتاجية فرق المبيعات والتسويق لديك

ابحث عن الأدوات التي تعمل على أتمتة المهام المتكررة مثل حملات البريد الإلكتروني والمتابعة. دعم عمليات المبيعات بالأدوات التي تدير مسار المبيعات وتعزز إنتاجية فرق المبيعات والتسويق لديك إدارة مسار المبيعات: ركز على الأدوات التي تدعم إدارة عملية المبيعات وتوفر رؤى حول كل مرحلة من مراحل دورة المبيعات. يمكن للأداة التي تقدم خط مبيعات مرئي أن تسهل ذلك

ركز على الأدوات التي تدعم إدارة عملية المبيعات وتوفر رؤى حول كل مرحلة من مراحل دورة المبيعات. يمكن للأداة التي تقدم خط مبيعات مرئي أن تسهل ذلك تتبع تفاعل العملاء: اعثر على نظام إدارة علاقات العملاء التشغيلي الجيد الذي موجه للعملاء تسجيل جميع تفاعلات خدمة العملاء ورسائل البريد الإلكتروني والمكالمات. تساعد هذه الرؤى في تحسين رضا العملاء والاحتفاظ بالعملاء

اعثر على نظام إدارة علاقات العملاء التشغيلي الجيد الذي موجه للعملاء تسجيل جميع تفاعلات خدمة العملاء ورسائل البريد الإلكتروني والمكالمات. تساعد هذه الرؤى في تحسين رضا العملاء والاحتفاظ بالعملاء الاندماج والتخصيص: اختر منصات إدارة علاقات العملاء القابلة للتخصيص بعمق والتي تتكيف مع احتياجات عملك. تأكد من تكامل نظام إدارة علاقات العملاء بسلاسة مع أدواتك الحالية، مثل برامج إدارة المشاريع أو التسويق

اختر منصات إدارة علاقات العملاء القابلة للتخصيص بعمق والتي تتكيف مع احتياجات عملك. تأكد من تكامل نظام إدارة علاقات العملاء بسلاسة مع أدواتك الحالية، مثل برامج إدارة المشاريع أو التسويق التحليلات وإعداد التقارير: يمكن أن تساعدك ميزات مثل التنبؤ بالمبيعات على التنبؤ بالاتجاهات وتخصيص الموارد بحكمة. لذا، ابحث عن الأدوات التي توفر تقارير المبيعات والرؤى حول أداء المبيعات

يمكن أن تساعدك ميزات مثل التنبؤ بالمبيعات على التنبؤ بالاتجاهات وتخصيص الموارد بحكمة. لذا، ابحث عن الأدوات التي توفر تقارير المبيعات والرؤى حول أداء المبيعات واجهة سهلة الاستخدام: منصة إدارة علاقات العملاء ذات واجهة سهلة الاستخدام تقلل من الاعتماد على فرق تكنولوجيا المعلومات وتزيل العقبات مثل الإدخال اليدوي للبيانات

منصة إدارة علاقات العملاء ذات واجهة سهلة الاستخدام تقلل من الاعتماد على فرق تكنولوجيا المعلومات وتزيل العقبات مثل الإدخال اليدوي للبيانات قابلية التوسع والتكلفة: قم بتقييم نموذج التسعير، مثل خطط لكل مستخدم، للتأكد من أن نظام إدارة علاقات العملاء الذي اخترته يتوافق مع ميزانيتك. تأكد من قدرة إدارة علاقات العملاء على التوسع مع نمو أعمالك، ودعم فرق العمل الأكبر حجمًا والمزيد من العلاقات مع العملاء

## أفضل 10 أدوات تشغيلية لإدارة علاقات العملاء

إن وجود أداة إدارة علاقات العملاء المناسبة لمتطلباتك يمكن أن يعني الفرق بين الغرق في جداول بيانات لا نهاية لها، والمتابعة الفائتة، والعملاء المحبطين - أو تتبع كل عميل محتمل دون عناء، وأتمتة المهام الشاقة، وبناء علاقات أقوى وأكثر تخصيصًا.

1. ClickUp (أفضل إدارة علاقات عملاء قابلة للتخصيص مع تعاون سلس بين فريق العمل)

حوّل علاقاتك مع عملائك مع حل ClickUp CRM المتكامل ClickUp CRM

هل تمنيت يومًا تطبيق CRM يقوم بكل شيء؟ ClickUp هو تطبيق كل شيء للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة - وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

مع برنامج إدارة مشاريع إدارة علاقات العملاء من ClickUp ، يمكنك إنشاء وتخصيص مهام سير العمل التي تناسب عملك مثل القفازات.

استخدم طرق العرض المخصصة مثل القائمة ولوحة كانبان ومخططات جانت لإدارة العملاء المحتملين وتتبع تفاعلات العملاء بفعالية عبر مختلف مراحل خط أنابيب المبيعات.

تصور التقدم الذي يحرزه فريقك وتتبع نجاحه باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

دمج مؤشرات الأداء الرئيسية في مؤشرات الأداء الرئيسية القابلة للتخصيص لوحات معلومات ClickUp لتصور وتحليل مقاييس المبيعات والتسويق في مكان واحد. يضمن هذا النهج المركزي أن يكون لدى فريقك إمكانية الوصول السريع إلى البيانات الحيوية، مما يسهل عملية اتخاذ القرارات المستنيرة والتفاعلات الشخصية مع العملاء.

تواصل بشكل أسرع وتعاون دون عناء مع ClickUp Chat

مع انقر فوق الدردشة يمكنك جمع عملك ورسائلك في مكان واحد والتعاون مع فريقك في الوقت الفعلي. فهو يتيح لك إنشاء المهام وإدارتها مباشرةً من رسائل الدردشة، وتحويل المناقشات إلى عناصر قابلة للتنفيذ بنقرة واحدة. كما يضمن هذا التكامل أيضاً ربط جميع المحادثات تلقائياً بالمهام والمستندات والمشاريع ذات الصلة، مما يوفر السياق والاستمرارية في تفاعلات العملاء.

حافظ على تنظيم قائمة مهامك واحتل قائمة مهامك مع مهام ClickUp Tasks

قم بإدارة مهامك بكفاءة مع مهام النقر فوق المهام . تعيين المهام، وتحديد الأولويات، وتتبع التقدم المحرز لضمان التعامل مع جميع جوانب إدارة علاقات العملاء بشكل سريع وفعال.

هل تحتاج إلى المزيد من البداية؟ تقدم ClickUp مجموعة متنوعة من القوالب المصممة لعمليات إدارة علاقات العملاء. تم تصميم هذه القوالب الجاهزة للاستخدام لتبسيط عمليات إدارة علاقات العملاء، مما يوفر لك الوقت والجهد.

على سبيل المثال، يمكنك استخدام قالب ClickUp CRM لتتبع العملاء المحتملين والصفقات والحسابات وجهات الاتصال بسلاسة. وهو يتميز بحالات مخصصة لرصد تقدم العلاقات مع العملاء وحقول مخصصة لالتقاط المعلومات الأساسية مثل تفاصيل جهات الاتصال والصناعة، وكلها منظمة عبر طرق عرض متعددة لسهولة الوصول إليها وإدارتها.

_ClickUp هو أفضل أداة لإدارة المشاريع وإدارة علاقات العملاء التي صادفتها. يسمح لك تعدد الاستخدامات بمعالجة جميع مهامك حقًا في مكان واحد دون الحاجة إلى اشتراكات عديدة في خدمات أخرى

برينا كينان، مديرة التسويق الرقمي في SSM Creative Collective

💡 نصيحة احترافية: استخدم النقر فوق الأتمتة لتوفير الوقت وتقليل العمل اليدوي. على سبيل المثال، إذا كنت تدير خط أنابيب المبيعات، فقم بإعداد أتمتة لنقل مهمة تلقائيًا إلى عمود "التفاوض" عندما تتغير الحالة إلى "تم إرسال العرض" احفظ الأتمتة وشاهدها تعمل بسلاسة في الخلفية.

توفير الوقت وتبسيط مهام سير العمل باستخدام أتمتة ClickUp الفعالة

أفضل ميزات ClickUp ClickUp

خصص مهام سير العمل لتتناسب مع عملياتك التجارية الفريدة، بدءاً من تأهيل العملاء إلى أتمتة الخدمة

الاستفادة من عمليات التكامل مع الأدوات الشائعة مثل Slack وGoogle Drive وSalesforce لتبسيط العمليات

إنشاء تقارير مخصصة لتحليل أداء المبيعات، والتنبؤ بالاتجاهات، وتحسين الاحتفاظ بالعملاء

استخدام ClickUp Brain ، مساعد الذكاء الاصطناعي الأصلي في ClickUp، للتفاعلات مع العملاء، وأتمتة إدخال البيانات وتذكيرات المتابعة، واكتساب رؤى حول سلوك العملاء لتخصيص التواصل وتبسيط التواصل

قيود ClickUp

يمكن أن يكون منحنى التعلُّم حاداً بسبب قدراته الواسعة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,900 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,900 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp؟

أنا أحب ClickUp! أنا أستخدمه في كل شيء في عملي، بدءًا من إدارة خط المبيعات الخاص بي إلى دورات مبيعات CRM، واتصالات الفريق، وجداول الإنتاج.

إن القدرة على تخصيص كل شيء يجعل النقر أب مرنًا ويمنح القدرة على جعل كل مساحة خاصة بك.

يعجبني أيضًا أنه يمكنني دعوة الضيوف واستخدام هذه الميزة للسماح لعملائي برؤية منتجاتهم بشكل أكبر خلال مراحل الإنتاج في الوقت الفعلي، كما يتيح لي مخطط جانت جمع كل شيء معًا للحصول على نظرة عامة كاملة لتخطيط الإنتاج. مراجعة G2 التي تم التحقق منها هل تبحث عن إدارة علاقات العملاء التي تبدو وكأنها امتداد طبيعي لفريقك؟ HubSpot CRM عبارة عن منصة بديهية تدمج التسويق والمبيعات وخدمة العملاء، مما يجعلها مفضلة لدى الشركات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات مع العملاء.

واحدة من أكثر ميزات HubSpot CRM التي تحظى بتقدير كبير هي لوحة التحكم المركزية، والتي تمنح المستخدمين نظرة عامة كاملة على استراتيجية المبيعات والتسويق . استخدمه لتتبع تفاعلات العملاء، ومراقبة توقعات المبيعات، وحتى عرض التحديثات في الوقت الفعلي لأداء الفريق.

يسهل برنامج CRM التشغيلي هذا إنشاء الحملات التسويقية وتتبعها، وإرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة، وتحليل مقاييس أداء المبيعات.

أفضل ميزات برنامج HubSpot CRM

جدولة رسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات من CRM باستخدام برنامج جدولة الاجتماعات المدمج

الاستفادة من عمليات التكامل المدمجة مع قوالب البريد الإلكتروني لأتمتة حملات البريد الإلكتروني

تحليل أداء المبيعات باستخدام لوحات معلومات المبيعات التي تقيس فعالية الحملات التسويقية والإعلانات وجهود توليد العملاء المحتملين

قيود HubSpot CRM

قد تتطلب بعض الميزات المتقدمة اشتراكات ذات مستوى أعلى

تسعير #### HubSpot CRM

مجاني

منصة العملاء المبتدئين: 16 دولارًا شهريًا (تشمل مقعدًا واحدًا؛ تكلفة المقاعد الإضافية 20 دولارًا شهريًا)

16 دولارًا شهريًا (تشمل مقعدًا واحدًا؛ تكلفة المقاعد الإضافية 20 دولارًا شهريًا) منصة العملاء المحترفين: 1,300 دولار شهرياً (تشمل خمسة مقاعد، وتبلغ تكلفة المقاعد الإضافية 50 دولاراً شهرياً)

1,300 دولار شهرياً (تشمل خمسة مقاعد، وتبلغ تكلفة المقاعد الإضافية 50 دولاراً شهرياً) منصة العملاء المؤسسية: 4,300 دولار شهرياً (تشمل سبعة مقاعد؛ وتبلغ تكلفة المقاعد الإضافية 75 دولاراً شهرياً)

تقييمات ومراجعات HubSpot CRM

G2: لا توجد تقييمات متاحة

لا توجد تقييمات متاحة Capterra: 4.5/5 (أكثر من 4,200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن HubSpot CRM؟

طبقت HubSpot في شركتنا منذ حوالي 6 أشهر. لقد كان رائعًا بالنسبة لفرق المبيعات والتسويق والخدمات لدينا أن يكون لدينا مكان واحد لتجميع البيانات بشكل مركزي. قبل ذلك، كانت جميع جهات الاتصال الخاصة بنا مبعثرة بين Gmail وموقعنا الإلكتروني وجداول البيانات العشوائية والملاحظات البريدية... نعم، كنا بحاجة إلى ذلك. مراجعة ريديت اقرأ أيضًا: ClickUp مقابل HubSpot: ما هي أداة CRM الأفضل؟ 👀 هل كنت تعلم؟ في عام 1957، قامت شركة تداول الحياة، التي أصبحت فيما بعد DialAmerica، بتأسيس أول فريق مبيعات داخلية في الولايات المتحدة. -مؤلف بالكامل من النساء!

3. سحابة مبيعات Salesforce Sales Cloud (أفضل إدارة علاقات العملاء الشاملة مع التخصيص المتقدم)

عبر فريق المبيعاتسحابة مبيعات Salesforce Salesforce مجموعة شاملة من الأدوات لإدارة علاقات العملاء، وأتمتة عمليات المبيعات، وتوفير رؤى عميقة من خلال التحليلات المتقدمة.

تدعم ميزاتها تدفقات العمل المخصصة وعمليات المبيعات المعقدة وفرق المبيعات الكبيرة. تسمح إمكانات التكامل الواسعة للشركات بالاتصال بالعديد من تطبيقات الطرف الثالث، مما يؤدي إلى إنشاء نظام بيئي موحد يدعم وظائف الأعمال المختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، توفر سحابة مبيعات Salesforce Sales Cloud أدوات شاملة لإدارة خطوط الأنابيب التي توفر رؤية في الوقت الفعلي لعملية المبيعات. تتيح هذه الميزة لمديري المبيعات مراقبة تقدم الصفقات وتسهيل الإدارة الاستباقية للبيانات وإدارة علاقات العملاء.

أفضل مزايا سحابة مبيعات Salesforce Sales Cloud

مزامنة محتوى البريد الإلكتروني والتقويم وبيانات إدارة علاقات العملاء تلقائياً مع ميزة Salesforce Einstein

الاستفادة من أدوات إعداد التقارير القوية لتتبع أداء الأعمال

التعاون مع أعضاء الفريق باستخدام ميزات الاتصال المضمنة وأدوات التعاون مثل Chatter

قيود سحابة مبيعات Salesforce Sales Cloud

يمكن أن تكون المنصة معقدة وتتطلب وقتاً للتعلم والاستفادة الكاملة منها

الميزات الجذابة مثل التنبؤ وإدارة عروض الأسعار غير متوفرة في مجموعة المبتدئين

تسعير سحابة مبيعات Salesforce Sales Cloud

جناح المبتدئين: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الجناح الاحترافي: 100 دولار شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

100 دولار شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا) المؤسسات: 165 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا)

165 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا) غير محدود: 330 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

330 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا) مبيعات أينشتاين 1: 500 دولار/شهريًا لكل مستخدم (يتم إصدار فاتورة سنويًا)

تقييمات ومراجعات سحابة مبيعات Salesforce Sales Cloud

G2: 4.4/5 (أكثر من 23,100 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 23,100 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 18,700 تقييم)

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4. Zoho CRM (أفضل إدارة علاقات العملاء بأسعار معقولة مع اتصالات متعددة القنوات)

عبر زوهو هل تبحث عن نظام إدارة علاقات العملاء التشغيلي والتحليلي الذي يساعدك على إدارة علاقاتك مع العملاء ويجمع كل قنوات الاتصال الخاصة بك في مكان واحد؟ إذن هذا هو الخيار المناسب لك. زوهو CRM هو أداة تشغيلية لإدارة علاقات العملاء للشركات من جميع الأحجام. ويحظى بشعبية خاصة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تبحث عن حل فعال من حيث التكلفة وغني بالميزات لتبسيط تفاعلات العملاء ودورات المبيعات.

تدير المنصة التواصل متعدد القنوات دون عناء. من البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية إلى الدردشة المباشرة والوسائط الاجتماعية، يضمن لك Zoho التواصل مع عملائك على منصاتهم المفضلة.

يمكن أتمتة مهام مثل توليد العملاء المحتملين وتذكيرات المتابعة وحملات التنقيط عبر البريد الإلكتروني، مما يوفر وقت فرق المبيعات والتسويق لديك.

أفضل ميزات Zoho CRM

تلقي إشعارات في الوقت الفعلي عندما يتفاعل العميل مع رسائل البريد الإلكتروني أو موقع الويب أو منشورات وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام ميزة SalesSignals

تحديد وتحليل أداء المبيعات والاتجاهات في بياناتك وتحليلها باستخدام المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي، Zia

حلِّل أداء المبيعات ومهام المبيعات باستخدام أدوات إعداد التقارير المتقدمة لاتخاذ قرارات استراتيجية

قيود Zoho CRM

أفاد بعض المستخدمين أن الواجهة قد تكون أقل سهولة مقارنةً بأدوات إدارة علاقات العملاء الأخرى

أدوات الذكاء الاصطناعي متاحة فقط في المستويات الأعلى

تسعير Zoho CRM

مجاني

المعيار: 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا) احترافي 23 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

23 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا) المؤسسات: 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا) أقصى حد: 52 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

Zoho CRM التقييمات والمراجعات

G2: 4.1/5 (أكثر من 2,700 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 2,700 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 6800 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Zoho CRM؟

يتميز Zoho CRM بواجهته البديهية وقدرته على تخصيص سير العمل. يسهّل التكامل مع الأدوات الأخرى في نظام Zoho البيئي إدارة البيانات المركزية وأتمتة المهام المتكررة، مما يوفر الوقت ويحسن الكفاءة في عملياتنا اليومية. بالإضافة إلى ذلك، فإن وحدة التحليلات كاملة ومفيدة للغاية في اتخاذ القرارات. مراجعة G2 التي تم التحقق منها 5. Pipedrive (أفضل إدارة علاقات العملاء التي تركز على المبيعات مع إدارة خطوط الأنابيب المرئية)

عبر Pipedrive هل تريد أن ترى دورة مبيعاتك بأكملها في لمحة، مع وضع كل صفقة وكل مرحلة بطريقة معقولة؟ إذن Pipedrive مناسب جدًا لك.

إنه أداة مبيعات CRM مصممة خصيصًا لمساعدتك أنت وفرق المبيعات لديك على البقاء منظمين ومركزين وعلى المسار الصحيح لإتمام المزيد من الصفقات.

سواءً كنت تعمل في مجال العقارات أو مبيعات البرمجيات أو أي مجال آخر، فإن خطوط أنابيبها القابلة للتخصيص تتكيف مع احتياجات فريقك.

أدوات Pipedrive للرؤى وإعداد التقارير مثيرة للإعجاب بنفس القدر. ويمكنك إنشاء تقارير لتتبع الأداء وتحليل معدلات تحويل خطوط الأنابيب.

إن بساطته، مقترنة بميزات قوية مثل تطبيقات الأجهزة المحمولة والتكامل مع أدوات مثل Slack وGoogle Workspace وTrillo، تجعله خياراً مثالياً لمحترفي المبيعات الذين يريدون نظام إدارة علاقات العملاء عملياً وسهل الاستخدام.

أفضل ميزات Pipedrive

مزامنة جميع مراسلات البريد الإلكتروني مع CRM باستخدام ميزة البريد الإلكتروني الذكي BCC

إضافة الملاحظات وتعيين التذكيرات وإرفاق الملفات مباشرةً بالصفقات باستخدام أدوات إدارة الصفقات في Pipedrive

خطِّط للمكالمات والاجتماعات والمتابعة مباشرةً داخل الأداة باستخدام جدولة الأنشطة

تصور وإدارة خط أنابيب المبيعات باستخدام واجهة سحب وإفلات سهلة الاستخدام

قيود Pipedrive

ميزات محدودة لأتمتة التسويق مقارنة ببرامج إدارة علاقات العملاء التشغيلية الأخرى

تسعير Pipedrive

أساسي: 24 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد

24 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد متقدم: 44 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد

44 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد احترافي: 64 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد

64 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد القوة: 79 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد

79 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد المؤسسات: 129 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد

تقييمات ومراجعات Pipedrive #### تقييمات ومراجعات Pipedrive

G2: 4.3/5 (أكثر من 2100 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 2100 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Pipedrive؟

لقد نجحت Pipedrive في هيكلة إدارة علاقات العملاء الخاصة بهم مع مراعاة البشر الذين قد لا يكونون خبراء في استخدام البرامج المعقدة. لقد جعلوه بسيطًا دون المساس بالميزات الهامة. نحن نستخدمه كل يوم في المبيعات البسيطة إلى المناقصات والمشروعات المعقدة، ويوفر Pipedrive جميع الأنشطة بدءًا من مرحلة بدء العمل وحتى الإغلاق. مراجعة G2 التي تم التحقق منها اقرأ أيضًا: أفضل 10 برامج لإدارة علاقات العملاء قائمة على السحابة 6. Freshsales (أفضل برنامج CRM مدعوم بالذكاء الاصطناعي مع تسجيل نقاط العملاء المحتملين)

عبر المبيعات الطازجةالمبيعات الطازجة يجمع بين أتمتة الخدمة والتحليلات وواجهة سهلة الاستخدام لجعل إدارة المبيعات أكثر ذكاءً وسرعة.

إنه واحد من أفضل الأمثلة على برامج إدارة علاقات العملاء التشغيلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بالكامل. وهو يهدف إلى إلى شركات الخدمات التي ترغب في تركيز جهودها على الفرص عالية القيمة.

وبفضل تطبيقه على الهاتف المحمول، يُعدّ Freshsales أيضاً أداة قوية لفرق العمل عن بُعد. يتيح التطبيق لمندوبي المبيعات إدارة العملاء المحتملين وتحديث مراحل الصفقات والوصول إلى معلومات العملاء أثناء التنقل.

أخيراً، توفر أدوات إعداد التقارير والتحليلات الخاصة ب Freshsales رؤى عميقة حول أداء المبيعات، سواء كنت تتبع معدلات التحويل أو تحلل نجاح حملة تسويقية أو تتنبأ بالاتجاهات.

أفضل ميزات Freshsales

تنفيذ تسجيل العملاء المحتملين المستند إلى الذكاء الاصطناعي للتركيز على العملاء المحتملين ذوي الإمكانات العالية

إنشاء تدفقات عمل مخصصة لرعاية العملاء المحتملين باستخدام ميزة تسلسل المبيعات، مما يسهل توجيه العملاء المحتملين

دمج جميع تفاعلات العملاء - رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات والمحادثات والاجتماعات - في عرض واحد موحد مع ملفات تعريف العملاء الشخصية بزاوية 360 درجة

أتمتة مهام سير عمل المبيعات لزيادة الكفاءة وتقليل الجهود اليدوية

قيود المبيعات الجديدة

قد يجد بعض المستخدمين أن خيارات التخصيص محدودة مقارنةً بغيره من أنظمة إدارة علاقات العملاء التشغيلية الأخرى

تسعير #### Freshsales

النمو: بدءًا من 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا)

بدءًا من 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا) الإحترافية: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا) المؤسسات: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات Freshsales

G2: 4.5/5 (أكثر من 1200 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1200 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 610 تقييمات)

اقرأ أيضًا: كيفية قياس مؤشرات الأداء الرئيسية لتمكين المبيعات ومقاييسها

7. Bitrix24 (أفضل نظام إدارة علاقات العملاء الكل في واحد مع إدارة المشاريع)

عبر بيتريكس 24 إذا كنت تبحث عن أداة تشغيلية لإدارة علاقات العملاء تدمج إدارة علاقات العملاء مع تعاون الفريق و إدارة مشاريع المبيعات ، يمكن أن يكون Bitrix24 خيارًا لائقًا. بيتريكس 24 هو برنامج تشغيلي متكامل لإدارة علاقات العملاء مصمم لإدارة العمليات التجارية للمؤسسات من جميع الأحجام. من الشركات الناشئة الصغيرة إلى المؤسسات الكبيرة، يقدم Bitrix24 مجموعة شاملة من الأدوات لتعزيز الإنتاجية وإدارة تفاعلات العملاء.

يعمل نظام إدارة علاقات العملاء في Bitrix24 على مركزية بيانات العملاء وتتبع التفاعلات وأتمتة مهام المبيعات. هذه الميزة مفيدة بشكل خاص لفرق المبيعات التي تهدف إلى الاحتفاظ بسجلات منظمة لاتصالات العملاء.

نظرًا لأن Bitrix24 يوفر أيضًا أدوات إدارة المشاريع، يمكن لفرق التسويق لديك استخدامه لتخطيط المشاريع وتنظيمها ومراقبتها والتعاون بين الأقسام.

أفضل ميزات Bitrix24

إدارة المشاريع والمهام باستخدام أدوات متكاملة تدعم منهجيات مختلفة، بما في ذلك مخططات كانبان وجانت

إنشاء وتخصيص المواقع الإلكترونية باستخدام أداة إنشاء المواقع الإلكترونية المدمجة

يمكنك الوصول إلى مساعدة المبيعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي للحصول على رؤى وتوصيات، ودعم اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات

قيود Bitrix24

يمكن أن يؤدي تعقيد الميزات إلى منحنى تعليمي حاد للمستخدمين الجدد، مما قد يتطلب وقتًا إضافيًا للتدريب والتكيف

تسعير Bitrix24

مجاني

الأساسي: 61 دولارًا شهريًا (يشمل خمسة مستخدمين)

61 دولارًا شهريًا (يشمل خمسة مستخدمين) قياسي: 124 دولارًا شهريًا (يشمل 50 مستخدمًا)

124 دولارًا شهريًا (يشمل 50 مستخدمًا) احترافي: 249 دولارًا شهريًا (يشمل 100 مستخدم)

249 دولارًا شهريًا (يشمل 100 مستخدم) المؤسسات: بدءًا من 499 دولارًا شهريًا (يشمل أكثر من 250 مستخدمًا)

تقييمات ومراجعات Bitrix24

G2: 4.1/5 (أكثر من 540 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 540 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 920 تقييم)

8. إنسايتلي (الأفضل لدمج إدارة علاقات العملاء مع إدارة المشاريع)

عبر إنسايتليإنسايتلي هو حل موحد لإدارة علاقات العملاء حيث يمكن للشركات إدارة تفاعلات العملاء وسير عمل المشروع دون عناء.

يمكن لفريق المبيعات لديك أيضًا الاستفادة من ميزات Insightly لتوجيه العملاء المحتملين وإدارة خط أنابيب المبيعات، والتي تعمل على أتمتة توزيع العملاء المحتملين وتوفر رؤية في الوقت الفعلي لمراحل الصفقات.

وعلاوة على ذلك، توفر لوحات المعلومات القابلة للتخصيص وأدوات إعداد التقارير المتقدمة من Insightly رؤى قيمة حول أداء الأعمال. كما يمكن للمستخدمين إنشاء تقارير مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم، مما يسهل عملية اتخاذ القرارات المستنيرة والتخطيط الاستراتيجي.

أفضل ميزات Insightly

دمج إدارة المشروعات مع إدارة علاقات العملاء للإشراف على مشروعات العملاء من البداية وحتى الانتهاء منها

الوصول إلى تطبيقات الهاتف المحمول لإدارة علاقات العملاء والمشاريع أثناء التنقل

أتمتة مهام العملاء المحتملين لضمان المتابعة السريعة والمناسبة من قبل أعضاء الفريق المناسبين

قيود Insightly

محدودية خيارات التخصيص المتقدمة، والتي قد لا تلبي احتياجات الشركات التي تتطلب تدفقات عمل مصممة خصيصاً

لاستخدام معظم الميزات المتقدمة، يتعين على العملاء شراء مجموعة CRM للمؤسسة لاستخدام معظم الميزات المتقدمة

تسعير Insightly

+: 29 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

29 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا) احترافي: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا) المؤسسات: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات Insightly

G2: 4.2/5 (أكثر من 910 تقييمات)

4.2/5 (أكثر من 910 تقييمات) Capterra: 4.0/5 (أكثر من 650 تقييم)

🧠 حقيقة ممتعة: بعض أفضل الأوقات للاتصال البارد هي بين 8:00 إلى 9:00 صباحًا و4:00 إلى 5:00 مساءً ، بافتراض أنك تتصل داخل منطقتك الزمنية (إذا لم تكن كذلك، فقم بتعديلها حسب المكان الذي تتصل به).

9 . monday CRM من monday.com (الأفضل لسير العمل القابل للتخصيص مع واجهة سهلة الاستخدام)

عبر monday.com ماذا عن نظام CRM تشغيلي قابل للتخصيص بدرجة كبيرة وسهل الاستخدام؟ إذا كانت إجابتك بنعم، فقد يكون نظام monday CRM مناسبًا لك.

يعمل monday.com بشكل جيد مع فرق من جميع الأحجام، من الشركات الناشئة إلى الشركات الكبيرة تسعى إلى إدارة عمليات المبيعات وإدارة البيانات وإدارة علاقات العملاء ضمن واجهة واحدة سهلة الاستخدام.

كما أن إمكانات التكامل التي يوفرها تتيح لجميع تطبيقاتك الأساسية العمل معًا بشكل متناغم، مما يخلق نظامًا بيئيًا متماسكًا يدعم سير عمل فريقك.

الاثنين أفضل ميزات إدارة علاقات العملاء

أتمتة المهام المتكررة باستخدام أتمتة بدون رموز، مما يعزز الكفاءة والدقة

تصور تقدم المشروع من خلال اللوحات الديناميكية والجداول الزمنية ومخططات جانت، مما يضمن الشفافية والمساءلة

التعاون في الوقت الفعلي مع أعضاء الفريق من خلال ميزات الاتصال المدمجة، مما يعزز العمل الجماعي والتوافق

قيود إدارة علاقات العملاء

يمكن أن يتصاعد السعر مع إضافة المزيد من المستخدمين والميزات المتقدمة، وهو ما قد يكون أحد الاعتبارات للفرق التي تهتم بالميزانية

قد يتطلب الإعداد الأولي وقتاً للتخصيص الكامل والتكامل مع عمليات سير العمل الحالية، مما قد يؤخر الاعتماد الفوري

تسعير #### الاثنين CRM

الأساسي: 15 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد

15 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد قياسي: 20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد

20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد المحترف: 33 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد

33 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد المؤسسات: أسعار مخصصة

الإثنين تقييمات ومراجعات إدارة علاقات العملاء

G2: 4.6/5 (910+ تقييمات)

4.6/5 (910+ تقييمات) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 390+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن monday CRM؟

يحب فريقنا مدى مرونة إدارة علاقات العملاء في مونداي CRM. يمكننا أن نفعل الكثير في يوم الاثنين الذي لم نتمكن من القيام به في برامج أخرى (أو سنحتاج إلى الكثير من الدعم المخصص / التطويري لتمكينه). كما أننا نحب أيضًا مدى سهولة تكامله مع إدارة العمل والنماذج في يوم الاثنين، والتي كنا نستخدمها منذ عدة سنوات، وبالتالي كان بناء CRM أسهل. مراجعة G2 التي تم التحقق منها 10. النحاس (الأفضل للتكامل السلس مع Google Workspace)

عبر النحاس إذا كان عملك يعتمد بشكل كبير على Google Workspace وتريد أداة تشغيلية لإدارة علاقات العملاء تمتزج بسلاسة مع تطبيقات Google الأخرى، فإن أداة إدارة علاقات العملاء هذه مناسبة لك. النحاس هو برنامج إدارة علاقات العملاء التشغيلي الذي يتكامل مباشرةً مع Google Workspace، مما يخلق بيئة مألوفة وبديهية لإدارة علاقات العملاء.

صُمم برنامج Copper للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وهو مصمم للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو مدمج في Gmail والتقويم وDrive، مما يتيح لك إدارة العملاء المحتملين وتتبع رسائل البريد الإلكتروني وجدولة المتابعة دون مغادرة صندوق الوارد.

هذا التكامل يعني وقتاً أقل في التنقل بين التطبيقات ووقتاً أطول في التركيز على بناء العلاقات مع العملاء.

النحاس أفضل الميزات

التعامل مع المهام المتكررة من خلال أتمتة سير العمل، مما يوفر الوقت لمزيد من الأنشطة الاستراتيجية

أتمتة إدخال البيانات من خلال التقاط معلومات الاتصال والتفاعلات من رسائل البريد الإلكتروني، والحفاظ على تحديث نظام إدارة علاقات العملاء دون عناء

القيود النحاسية

منحنى التعلم المحتمل للمستخدمين الجدد بسبب اتساع نطاق الميزات المتاحة

التسعير النحاسي

المبتدئين: 12 دولارًا شهريًا لكل مقعد

12 دولارًا شهريًا لكل مقعد الأساسي: 29 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد

29 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد احترافي: 69 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد

69 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد الأعمال: 134 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد

التقييمات والمراجعات النحاسية

G2: 4.5/5 (أكثر من 1100 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1100 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 600 تقييم)

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انقر مع عملائك باستخدام ClickUp

يرغب الجميع في أن يعمل فريقهم مثل السيمفونية - كل آلة موسيقية في تناغم مثالي، وكل نغمة في توقيت دقيق. هذا هو التنسيق والوضوح الذي يمكن أن تحققه أداة إدارة علاقات العملاء التشغيلية المناسبة لأعمالك.

في هذه المقالة، استكشفنا أفضل أنظمة إدارة علاقات العملاء التشغيلية التي تساعد الشركات على إدارة علاقات العملاء، وتبسيط عمليات المبيعات، وتحقيق النجاح.

تتمتع كل أداة بنقاط قوتها الفريدة، ولكن عندما يتعلق الأمر بالجمع بين المرونة والتعاون، تبرز أداة واحدة: ClickUp.

يعمل ClickUp على تبسيط العمليات المعقدة دون أن يربك فريقك. على عكس الأدوات التي تتفوق في مجال واحد فقط، فإن ClickUp يتخطى كونه مجرد تطبيق لإدارة علاقات العملاء، فهو تطبيق لكل شيء لإدارة المشاريع وتتبع تفاعل العملاء والتعاون بين الفريق.

تضمن خيارات التخصيص الواسعة والتكاملات السلسة التي يوفرها التطبيق تكيفه مع الاحتياجات الفريدة لعملك. اشترك للحصول على حساب ClickUp مجاناً اليوم وشاهد الفرق الذي يمكن أن يحدثه ذلك لفريقك. ففي النهاية، أفضل وقت لتعزيز كفاءتك وعلاقاتك مع العملاء هو الآن.