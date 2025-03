أفضل 10 بدائل ستريمليت لاستكشافها في عام 2025

Streamlit عبارة عن منصة مفتوحة المصدر لبناء التطبيقات تقوم بتحويل نصوص Python النصية إلى تطبيقات ويب تفاعلية. وهي تعمل بشكل رائع للنماذج الأولية السريعة، والتحليل السريع للبيانات، وإنشاء عروض توضيحية لنماذج التعلم الآلي (ML).

على الرغم من بساطة وسهولة استخدام Streamlit، إلا أنه يفتقر إلى الميزات اللازمة لإنشاء تطبيقات قابلة للتطوير مع مجموعات البيانات الكبيرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تخطيطات Streamlit الجامدة وخيارات التصميم الأساسية والتخصيص المحدود ومشاكل الأداء تجعل من الصعب إنشاء تطبيقات غنية بالميزات.

لذا، إليك أفضل بدائل Streamlit لمساعدتك في إنشاء تطبيقات معقدة بسهولة. توفر هذه البدائل المزيد من المرونة والتعاون في الوقت الفعلي.

حلل مجموعات البيانات الكبيرة بسهولة باستخدام أدوات ClickUp المخصصة في ClickUp

## ⏰ ملخص 60 ثانية

فيما يلي أفضل بدائل Streamlit لمساعدتك في إنشاء تطبيقات تفاعلية للمواقع الإلكترونية:

داش من بلوتلي: الأفضل لتطوير النماذج الأولية في مشاريع علوم البيانات جراديو: الأفضل لإنشاء عروض توضيحية لتطبيقات التعلم الآلي لوحة: الأفضل لإنشاء لوحات معلومات تفاعلية في بايثون السندان: الأفضل لتخصيصات التطبيقات المتقدمة برنامج Shiny for Python: الأفضل لإنشاء نماذج أولية لتطبيقات الويب Deepnote: الأفضل للتعاون في الوقت الفعلي على التعليمات البرمجية إطار عمل الزئبق: الأفضل لمستخدمي دفتر جوبيتر Taipy: الأفضل لتصور البيانات داتالور: الأفضل للمساعدة في كود الذكاء الاصطناعي بيكسل فري ستوديو: الأفضل لمستخدمي فيجما

لتصور البيانات التفاعلية الخالية من التعليمات البرمجية، جرّب انقر فوق . يوفر أدوات ومخططات ورسوم بيانية وأشرطة تقدم وجداول وما إلى ذلك لتتبع مقاييس التطوير المهمة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Streamlit؟

قبل أن نغوص في أفضل بدائل Streamlit، إليك بعض الميزات التي يجب أن تبحث عنها عند اختيار أداة تصور البيانات.

📌تخصيص المكونات: اختر الأدوات التي تتيح لك إنشاء لوحات معلومات مخصصة بعناصر تفاعلية متنوعة تتجاوز المدخلات الأساسية. تأكّد من أنها تدعم التصورات التفاعلية وتوفر مكونات التصميم والسمات

📌معالجة مجموعات البيانات الكبيرة: تحقق من مدى جودة تعامل الأداة مع مجموعات البيانات الكبيرة أو المتدفقة. اختر الأدوات التي تدعم البيانات المتزايدة عند إنشاء تطبيقات الويب حتى تتمكن من استيعاب متطلبات التطبيق المتزايدة

📌تكامل سير العمل: اختر الأدوات المتوافقة مع أدواتك الحالية المكدس التقني . تأكد من أنها تدعم تكامل خط أنابيب CI/CD، وأطر عمل الاختبار، والمكتبات, صانعي المخطط الانسيابي وأدوات MLOps و DevOps الأخرى

📌اتصال مصدر البيانات: اختر الأدوات ذات موصلات قواعد البيانات الأصلية وإمكانيات تكامل واجهة برمجة التطبيقات. سيساعد ذلك على تبسيط العمليات دون عناء. تحقق أيضًا مما إذا كانت الأداة تدعم تنسيقات ملفات مختلفة وتزامن تحديثات البيانات في الوقت الفعلي

أفضل 10 بدائل لبرنامج Streamlit

1. داش من بلوتلي (الأفضل لتطوير النماذج الأولية في مشاريع علوم البيانات)

via داش من بلوتلي تمامًا مثل Streamlit، فإن Dash by Plotly هي أيضًا منصة مفتوحة المصدر لإنشاء تطبيقات ولوحات معلومات تفاعلية على الويب. وهي عبارة عن إطار عمل قائم على لغة بايثون لعلماء البيانات يجعل من السهل تصور البيانات وتحديثها في الوقت الفعلي.

ومع ذلك، فإن Dash أسرع من Streamlit ويوفر خيارات نشر مؤسسية للتطبيقات على مستوى الإنتاج. كما أنه يحتوي على العديد من عمليات التكامل - على سبيل المثال، يتكامل مع حزم علوم بيانات بايثون، بما في ذلك Plotly وPandas، مما يساعدك على إنشاء لوحات معلومات مخصصة بمستويات تفاعل أعلى. يمكنك أيضًا دمج جداول بيانات جوجل مع داش لإنشاء لوحة معلومات جداول بيانات جوجل داخل تطبيق Dash وتحديثها استنادًا إلى التغييرات في بيانات جداول بيانات Google Sheets.

داش أفضل الميزات

تشغيل لوحات المعلومات باستخدام Jupyter Notebook باستخدام مكتبة jupyter-dash

إنشاء تخطيطات جذابة باستخدام مجموعة أدوات تصميم Dash

تحديث أجزاء محددة من تطبيقك باستخدام عمليات الاسترجاع الأساسية والمتقدمة

قيود Dash

يحتوي البرنامج على منحنى تعليمي حاد. يجب عليك فهم المكونات وطرق العرض وعمليات الاسترجاع و HTML وما إلى ذلك لإنشاء تطبيقات أكبر

التخطيط مقيد بدون HTML. لذلك، قد يكون إنشاء مظهر تطبيق الويب المطلوب أمرًا صعبًا

Dash التسعير

برنامج مجاني مفتوح المصدر

Dash بواسطة Plotly التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن Dash by Plotly؟

_ أعشق تمامًا مدى سهولة استخدام Dash! من السهل جدًا التعود عليه والبدء في إنشاء تطبيقات ويب تفاعلية. وحقيقة أنه مبني على نظام Python يعني أنه يمكنني استخدام جميع مهارات Python التي أمتلكها بالفعل، وهي ميزة إضافية كبيرة. التصورات من الدرجة الأولى، وتحديث البيانات في الوقت الفعلي يبدو وكأنه سحر. ومع ذلك، بينما أستمتع باستخدام Dash، أجد أن التصميم قد يكون مقيدًا بعض الشيء في بعض الأحيان. ليس من السهل دائمًا الحصول على الشكل الذي أريده بالضبط لتطبيقات الويب الخاصة بي، خاصةً عندما أهدف إلى تصميم محدد للغاية. أيضًا، عندما تبدأ التطبيقات في أن تصبح أكثر تعقيدًا، يمكن أن يتأثر الأداء سلبًا، وهو ما قد يكون محبطًا بعض الشيء

مراجعة G2

💡 نصيحة احترافية: قم بدمج Dash مع مكتبة Plotly الرسومية للوصول إلى العديد من المخططات والخرائط التفاعلية وخيارات التصور الغنية.

2. غراديو (الأفضل لإنشاء عروض توضيحية لتطبيقات التعلم الآلي)

via غراديو Gradio هو بديل Streamlit سهل الاستخدام لـ إنشاء واجهات ويب لعرض نماذج التعلم الآلي الخاصة بك. على عكس Streamlit، فإن إطار عمل Python هذا سريع الإعداد، وأكثر سهولة وبديهية، ومناسب للمبتدئين، وأكثر ملاءمة للتطبيقات الأبسط.

ما يجعل Gradio شائعًا هو قدرته على تبسيط نماذج التعلّم الآلي إلى عروض توضيحية أو تطبيقات يمكن لجمهور أوسع فهمها بسهولة. يمكنك تضمين Gradio في دفتر ملاحظات Python الخاص بك، وتقديمه كصفحة ويب، ومشاركة التطبيقات باستخدام رابط عام، مما يسمح للفرق بالتفاعل مع النموذج عن بُعد.

أفضل ميزات Gradio

إنشاء مكونات مخصصة واستخدامها في تطبيقاتك باستخدام مكتبة مكونات Gradio المخصصة

إنشاء وتحرير الرموز وعرض التغييرات المباشرة باستخدام ملعب Gradio

قم بإنشاء عروض تفاعلية وتطبيقات تفاعلية بسهولة باستخدام عناصر مبنية مسبقًا مثل أشرطة التمرير والأزرار والقوائم المنسدلة وما إلى ذلك.

قيود Gradio

لم يتم تحسين Gradio لإدارة حركة المرور الكثيفة في بيئات الإنتاج

إنه مصمم خصيصًا لتطبيقات ML/AI وله تخصيصات محدودة

تسعير غراديو

مجاني ومفتوح المصدر

تقييمات ومراجعات غراديو #### تقييمات ومراجعات غراديو

G2: لا توجد مراجعات متاحة

لا توجد مراجعات متاحة Capterra: لا توجد مراجعات متاحة

🧠 هل تعلم؟ تم الاستحواذ على غراديو بواسطة Hugging Face 🤗 في عام 2022. وهو الآن جزء من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الخاصة بهم، ويمكنك العثور على العديد من العروض التوضيحية العامة لـ Gradio في Hugging Face Spaces التي تعرض نماذج مختلفة للذكاء الاصطناعي.

3. لوحة (الأفضل لبناء لوحات معلومات تفاعلية في بايثون)

via لوحة مثل Streamlit، مكتبة Panel مفتوحة المصدر تتيح لك مكتبة Panel مفتوحة المصدر إنشاء تطبيقات مواقع الويب التحليلية ولوحات المعلومات التفاعلية بلغة Python البحتة. وهي عبارة عن إطار عمل ويب يتكامل مع نظام PyData البيئي، مما يسمح لك بإنشاء جداول بيانات تفاعلية وتصورات تفاعلية والتعاون عليها من أجل سير عمل أكثر كفاءة.

بالمقارنة مع Streamlit، فإن Panel أكثر مرونة وقابلية للتطوير مع مجموعة واسعة من خيارات التخطيط والقطعة. وهي مناسبة لتطوير تطبيقات الويب المعقدة ذات واجهات المستخدم المعقدة.

أفضل ميزات لوحة

إنشاء تطبيقات استكشافية معقدة ومتعددة الصفحات مع واجهات برمجة تطبيقات تفاعلية عالية المستوى وواجهات برمجة تطبيقات قائمة على رد الاتصال من المستوى الأدنى

استخدم قوالب اللوحة لإنشاء أشكال مختلفة للتطبيقات

تخصيص تطبيقات البيانات باستخدام محرر التعليمات البرمجية، وتضمين خانات الاختيار كأزرار، وكائنات التخطيط باستخدام مواصفات الشبكة

قيود اللوحة

لديها منحنى تعليمي حاد بسبب مجموعة الميزات الواسعة - الأدوات والمكتبات وما إلى ذلك.

تركز اللوحة بشكل أكبر على لغة Python وأقل على HTML / CSS، مما يجعلها أقل استجابة ومحدودة في تصميم تطبيقات الويب

تسعير لوحة

مجاني ومفتوح المصدر

تقييمات ومراجعات لوحة

G2: لا توجد مراجعات متاحة

لا توجد مراجعات متاحة Capterra: لا توجد مراجعات متاحة

4. Anvil (الأفضل لتخصيصات التطبيقات المتقدمة)

via السندان إذا كنت تبحث عن تخصيصات عالية المستوى، فإن Anvil هو بديل رائع لتطبيق Streamlit. يحتوي على واجهة سحب وإفلات تتيح لك تخصيص عناصر واجهة المستخدم، وتطبيق الأنماط، وتصميم التطبيق بالطريقة التي تريدها.

على عكس Streamlit، يحتوي Anvil على قاعدة بيانات مدمجة قوية لـ تحديث البيانات وتحريرها وحذفها باستخدام عبارات Python. يمكنك تخزين ملفات التطبيق ونماذج التعلم الآلي في السحابة، والاتصال بدفاتر Python، وإضافة نطاقات مخصصة، والاتصال بواجهات برمجة التطبيقات الخارجية، وضمان أمان البيانات باستخدام المصادقة المدمجة ذات العاملين.

أنفيل أفضل الميزات

كتابة التعليمات البرمجية وتحريرها مباشرةً في متصفحات الويب الحديثة باستخدام IDE (بيئة التطوير المتكاملة) المستندة إلى الويب

الاستعلام عن البيانات وتحريرها وحذفها وربط التطبيقات بالبيانات باستخدام نظام قاعدة بيانات بايثون المدمج

تشغيل تطبيقات Anvil عبر بيئات مختلفة باستخدام خادم تطبيق Anvil مفتوح المصدر

نشر تطبيقات Anvil تلقائيًا بنقرة واحدة، واختيار الاستضافة العامة أو الخاصة

قيود Anvil

بعض الميزات لا تعمل. على سبيل المثال، لا يعمل مكون DataGrid بالعرض الكامل، مما يترك للمستخدمين نصوصًا صغيرة جدًا

يقول بعض المستخدمين أن نظام حظر الدفع للميزات المخصصة مرتفع

تسعير أنفيل

مجاني للأبد

هواية 15 دولارًا شهريًا

15 دولارًا شهريًا للأعمال : 109 دولارات لكل مطور/شهر

: 109 دولارات لكل مطور/شهر المؤسسات (في الموقع): تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Anvil

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد مراجعات متوفرة

ماذا يقول المستخدمون عن Anvil؟

_السرعة في وضع النماذج الأولية ممتازة لأن المكونات هي مجرد سحب وإسقاط. إضافة مكتبات بايثون وتخصيص الحزم مدعومة. ومع ذلك، فإن بعض الميزات لا تعمل بشكل صحيح، لذا فإن الوصول إلى نتيجة محسّنة على مستوى الإنتاج إما صعب جدًا أو مستحيل. (على سبيل المثال، مكوّن شبكة البيانات بالعرض الكامل لا يعمل، لذا فإن المستخدمين يحدّقون في النص الصغير). الحصول على الدعم مستحيل فعليًا، ومنتديات العملاء غير متناسقة وعدائية في بعض الأحيان

مراجعة G2

5. Shiny for Python (الأفضل لنماذج تطبيقات الويب)

via لامعة لبايثون يساعد Shiny for Python المطورين على برمجة تطبيقات الويب التفاعلية وإنشاء تصورات بسيطة في غضون ساعات قليلة. يجعل بناء التطبيق سهلًا لمبرمجي R الذين ليسوا بالضرورة خبراء في تطوير الويب.

ما يجعل Shiny أفضل من Streamlit هو التنفيذ التفاعلي. لا يقوم Shiny بإعادة عرض التطبيقات عند حدوث تغيير في المدخلات. بدلًا من ذلك، يتتبع العلاقات بين المكونات لإعادة عرض المكونات التي تحتاج إلى تحديثها إلى الحد الأدنى. وبالتالي، فهو يسرّع تطوير التطبيقات ويحسّن تجربة المستخدم بشكل عام.

لامعة أفضل الميزات

إنشاء تطبيقات بسهولة باستخدام قوالب معدة مسبقًا للتطبيقات الأساسية ولوحات المعلومات وإدخال البيانات والتحديثات المتدفقة

إنشاء تخطيطات للتطبيق باستخدام مجموعة كبيرة من المكونات، بما في ذلك أشرطة التنقل والأشرطة الجانبية وعلامات التبويب واللوحات والبطاقات وترتيب العناصر بالطريقة التي تريدها

تحديث المخرجات تلقائيًا بناءً على مدخلات المستخدم وإنشاء واجهات مستخدم ديناميكية باستخدام البرمجة التفاعلية

القيود اللامعة

يمكن أن تكون عمليات التكامل اللامعة معقدة ومزعجة في البداية

معقدة للغاية بالنسبة لإنشاء لوحات معلومات بسيطة أو سير عمل ذكاء الأعمال

يعد نشر التطبيق متاعب لأن معظم خيارات النشر متاحة في الخطط المدفوعة

تسعير #### لامعة

Shiny هي منصة مفتوحة المصدر ومجانية الاستخدام. ومع ذلك، فإن نشر تطبيقات Shiny يتطلب منك استخدام خدمات الاستضافة المجانية أو المدفوعة

تقييمات ومراجعات Shiny

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن Shiny for Python؟

بشكل عام، كانت لدينا تجربة رائعة في استخدام Shiny في بعض مشاريعنا التحليلية. من خلال تحديد استخدامه لحالات الاستخدام الصحيحة، تمكنا من الاستفادة من مرونته وسهولة استخدامه النسبية لمبرمجي R الذين لا يجيدون بالضرورة تطوير الويب.

مراجعة Capterra

💡 نصيحة احترافية: استخدم الحزمة "shiny.react" لاستخدام مكونات مكتبة React الديناميكية لبناء تطبيقات ديناميكية وتصورات تفاعلية للبيانات.

6. Deepnote (الأفضل للتعاون في الوقت الحقيقي على التعليمات البرمجية)

via الحاشية العميقة Deepnote مخصص لأولئك الذين يبحثون عن بدائل Streamline سهلة الاستخدام وتركز على التعاون وتعتمد على الذكاء الاصطناعي. إنها منصة بسيطة و قوية تتيح لفرق علوم البيانات العمل بشكل تعاوني وتحرير دفاتر الملاحظات في وقت واحد، مما يعزز إنتاجية الفريق.

الشيء الأكثر فائدة في Deepnote هو إطاره القائم على السحابة، والذي يساعدك على العمل على لوحات معلومات مشروعك من أي مكان ومشاركة النتائج مع الآخرين. بالإضافة إلى ذلك، يساعد تكامله القائم على الذكاء الاصطناعي في إنشاء تطبيقات الويب التحليلية من خلال إكمال التعليمات البرمجية الذكية والتنظيف التلقائي للبيانات وتقنيات مختلفة مثل ضبط المعلمات الفائقة واختيار الميزات.

أفضل ميزات #### Deepnote

العمل مع عدة أشخاص على دفتر ملاحظات في الوقت الفعلي من خلال التحكم في الإصدار والتعليق المدمج

إنشاء تطبيقات بيانات تفاعلية ونشرها مباشرةً من دفاتر الملاحظات ومشاركة الرؤى والتقارير مع الفرق

تخصيص البيئات من خلال تحديد المكتبات والتبعيات لتحسين أداء التطبيق

قيود Deepnote

حتى التغييرات الصغيرة في كتلة من التعليمات البرمجية تتطلب منك تشغيل دفتر الملاحظات بالكامل، مما يجعل العملية مملة ومرهقة

وقت التحميل الطويل للمشاريع الكبيرة والأعطال المتكررة التي قد تعطل سير عملك

تسعير #### تسعير Deepnote

مجاني

الفريق : 59 دولارًا لكل محرر/شهر

: 59 دولارًا لكل محرر/شهر مؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات ديب نوت العميق

G2: 4.5/5 (أكثر من 220 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 220 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن Deepnote؟

أحب واجهة مستخدم Deepnote. فهي تجعل العمل مع مجموعات البيانات الصغيرة والمتوسطة الحجم سهلة للغاية وتضيف ميزات تعاونية مفيدة. يذكّرني نهج "التطبيق" الخاص بهم للوحات المعلومات الداخلية بـ Retool وهي ميزة رائعة لمشاركة الرؤى التي تم إنشاؤها مع أعضاء الفريق غير التقنيين دون الحاجة إلى إعداد يستغرق وقتًا طويلاً (لصق الرسوم البيانية التي تم إنشاؤها في PowerPoint أو ما شابه). ومع ذلك، بالنسبة لمجموعات البيانات الصغيرة جدًا، خاصةً إذا لم تكن هناك حاجة إلى التعاون، يمكن أن يكون Deepnote ثقيلًا جدًا، كما أن تشغيل Jupyter (أو أدوات مشابهة) محليًا يتحايل على الحاجة إلى كشف بياناتك عبر واجهة برمجة التطبيقات أو تحميلها أولاً.

مراجعة G2

📖 اقرأ المزيد: أفضل بدائل React لمطوري الواجهة الأمامية 📮ClickUp Insight: 37% من العاملين يرسلون ملاحظات المتابعة أو محاضر الاجتماعات لتتبع بنود العمل، لكن 36% لا يزالون يعتمدون على طرق أخرى مجزأة.

بدون نظام موحد لالتقاط القرارات، قد تُدفن الرؤى الرئيسية التي تحتاجها في الدردشات أو رسائل البريد الإلكتروني أو جداول البيانات أو حتى الأدوات الأخرى. باستخدام ClickUp، يمكنك تحويل المحادثات على الفور إلى مهام قابلة للتنفيذ عبر جميع مهامك ومحادثاتك ومستنداتك - مما يضمن عدم وقوع أي شيء في الشقوق.

7. إطار عمل Mercury Framework (الأفضل لمستخدمي Jupyter Notebook)

via إطار عمل الزئبق إطار عمل تطبيق الويب Mercury هو في المقام الأول لمستخدمي Jupyter Notebook. باستخدام هذه المنصة، لن تضطر إلى إعادة كتابة تحليل بياناتك من دفاتر Jupyter إلى نصوص Python النصية.

تساعد ميزات تصور البيانات في تحليل البيانات وتفسيرها. كما تحتوي الأداة أيضًا على مجموعة ميزات قوية لـ إنشاء تطبيقات تفاعلية ومواقع ويب وتطبيقات ويب كاملة المكدس وتقارير ولوحات معلومات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام OutputDir لتحميل ملفات دفاتر الملاحظات وتصدير دفاتر ملاحظات PDF/HTML.

أفضل ميزات إطار عمل Mercury Framework

إنشاء واجهات مستخدم ديناميكية مع مجموعة من الأدوات التفاعلية مثل أشرطة التمرير، والقوائم المنسدلة، ومربعات النصوص، وما إلى ذلك.

الوصول إلى التحكم على مستوى الخلية لمراقبة الخلايا المعاد تنفيذها أثناء تعديل التطبيق لتحسين الأداء

استخدم عناصر التحكم في الوصول لضمان أمان التطبيق من خلال المصادقة المدمجة

قيود إطار عمل ميركوري

يحتوي Mercury على تخصيصات محدودة

قد يتطلب استخدام Mercury لمستخدمي Jupyter من غير مستخدمي Jupyter تدريبًا

مصمم للعمل مع دفاتر جوبيتر، والتي قد لا تكون مناسبة لتطبيقات الويب المستقلة

تسعير إطار عمل Mercury Framework

ميركوري هي منصة مجانية مفتوحة المصدر. ومع ذلك، فهي تقدم خططًا مجانية ومدفوعة لنشر التطبيقات

خطط سحابة ميركوري السحابية:

مبتدئة : مجانية

: مجانية محترف : 49 دولارًا شهريًا

: 49 دولارًا شهريًا شركة: 149 دولارًا شهريًا

خطط الاستضافة الذاتية:

مجاناً

تجارية : 1000 دولار في السنة

: 1000 دولار في السنة المؤسسات: 10,000 دولار في السنة

تقييمات ومراجعات إطار عمل ميركوري

G2: لا توجد مراجعات متاحة

لا توجد مراجعات متاحة Capterra: لا توجد مراجعات متاحة

📖 اقرأ المزيد: 10 بدائل ومنافسين لبرنامج Jupyter Notebook

8. تايبي (الأفضل لتصور البيانات)

via تايبي مثل برنامج لوحة التحكم يحتوي برنامج Taipy على أدوات قوية لتصور البيانات لمساعدتك في إنشاء لوحات معلومات تفاعلية باستخدام الجداول والمخططات والرسوم البيانية والخرائط. وهي منصة قابلة للتطوير تلبي احتياجات التطبيقات المعقدة التي تتطلب أداءً عاليًا.

في حين أن Streamlit مخصص بشكل أساسي للنماذج الأولية، فإن Taipy مصمم للنماذج الأولية والإنتاج على حد سواء. فهو يعمل على تشغيل الواجهة الأمامية والخلفية على خيوط منفصلة، بحيث لا يتعطل التطبيق عندما يكون لديك تطبيقات تعمل في الخلفية.

أفضل ميزات Taipy

استخدم إمكانيات تصور البيانات المتقدمة لتقديم رؤى البيانات بطرق متنوعة

تخصيص التطبيقات ولوحات المعلومات باستخدام سمات مبنية مسبقًا أو مخصصة

التكامل مع Taipy Studio للوصول إلى المحرر الرسومي

تشغيل المهام الثقيلة في الخلفية دون إبطاء سير العمل الحالي

قيود Taipy

تعاني سحابة Taipy Cloud من بعض مواطن الخلل في التحميل، كما أن إعادة عرض الصفحات بطيئة

كونها جديدة نسبياً، تفتقر Taipy إلى الموارد اللازمة لمساعدة المستخدمين على تحقيق أقصى استفادة من المنصة

تسعير Taipy

Taipy هي مكتبة مجانية مفتوحة المصدر. ومع ذلك، فهي تقدم أيضًا خططًا مخصصة للأعمال والمؤسسات

تقييمات ومراجعات Taipy

G2: لا توجد مراجعات متاحة

لا توجد مراجعات متاحة Capterra: لا توجد مراجعات متاحة

📖 اقرأ المزيد: هل تبحث عن المزيد من الأدوات لإنشاء لوحات معلومات مخصصة للمشروع؟ تحقق من هذه بدائل Softr لبناء لوحات معلومات المشاريع

9. داتالور (الأفضل للمساعدة في كود الذكاء الاصطناعي)

via داتالور Datalore، من JetBrains، هي منصة ذكية وتعاونية لتصور البيانات وتحليلها. وهي تجمع بين دفاتر Jupyter Notebooks والمساعدة في التعليمات البرمجية للذكاء الاصطناعي التي تساعد على إكمال الرموز وإنشاء لوحات معلومات تفاعلية لحالات استخدام أعمالك.

يتيح Datalore لمديري البيئة تخصيص بيئات مخصصة وعناصر تحكم تفاعلية لإنشاء لوحات معلومات ديناميكية وتطبيقات. يمكن أيضًا استضافتها في سحابة خاصة أو في مكان العمل، لتلبية احتياجاتك الإضافية من التخصيص والأمان.

أفضل ميزات Datalore

استخدم مساعدة الترميز الذكية لـ Python و Scala و Kotlin و R لإنشاء تطبيقات متنوعة

تحويل دفاتر الملاحظات إلى قصص بيانات تفاعلية ومشاركة التقارير الثابتة أو التفاعلية مع أصحاب المصلحة

التعاون في البرمجة مع فريقك في الوقت الفعلي ومشاركة دفاتر الملاحظات باستخدام الروابط أو دعوات البريد الإلكتروني

قيود Datalore

وفقًا لعدد قليل من المستخدمين، فإن Datalore لديه مساحة تخزين محدودة، مما يؤدي إلى فقدان البيانات عند العمل مع مجموعات البيانات الكبيرة

يحتوي البرنامج على أخطاء ويتطلب إعادة التشغيل

تسعير داتالور

سحابة مجانية

سحابة 35 دولارًا لكل مستخدم/شهر

35 دولارًا لكل مستخدم/شهر أماكن العمل: تسعير مخصص

Datalore التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن Datalore؟

_ إنه جيد، خاصة لإدارة الحزم وإعداد التقارير. ومع ذلك، فهو يتطلب إدارة أذونات رفيعة المستوى لمشاركة دفاتر الملاحظات والتقارير، وأعتقد أن معظم شركات المؤسسات تتطلب ذلك

مراجعة Capterra

10. بيكسل فري ستوديو (الأفضل لمستخدمي فيجما)

via استوديو PixelFree Studio PixelFree Studio عبارة عن منصة تطوير تطبيقات منخفضة التعليمات البرمجية تقوم بسلاسة بتحويل التصميمات إلى أكواد مفهومة. مع PixelFree، يمكنك إنشاء كود احترافي بست لغات برمجة- HTML5 و ReTML5 و React و Vue و Angular و C# لسطح المكتب و #C لتطبيق الويب لتتناسب مع تصميم تطبيقك المقصود.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استضافته من أي مكان دون الاعتماد على مكتبات أو أطر عمل، مما يساعدك على تنفيذ عملية تطوير أكثر مرونة.

PixelFree Studio أفضل الميزات

استيراد تصاميم فيجما بسرعة وأتمتة تحويل التصاميم إلى أكواد يمكن للبشر قراءتها

إنشاء أكواد أصلية تتطابق مع تصميم تطبيقك المرئي

التعاون مع فريقك على الأكواد في الوقت الفعلي

قيود PixelFree Studio

يعتمد البرنامج بشكل كبير على فيجما لاستيراد التصاميم. لذا، قد يجد المستخدمون من غير مستخدمي Figma أنه أقل سهولة في الوصول إليه

مع عدم وجود مكتبات أو أطر عمل، قد يفتقر PixelFree إلى مكونات مدمجة للتطبيقات ولوحات المعلومات

تسعير PixelFree Studio

يحتوي PixelFree Studio على خطط منفصلة للتراخيص الفردية والتجارية. فيما يلي خطط ترخيص الأعمال.

49.95 دولارًا شهريًا

499 دولارًا في السنة

تسعير مخصص لحل المؤسسة

PixelFree Studio التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد مراجعات متاحة

لا توجد مراجعات متاحة Capterra: لا توجد مراجعات متاحة

📖 اقرأ المزيد: فصل الاهتمامات في تطبيقات الرفرفة

أدوات تطبيق البيانات التفاعلية الأخرى

تركز Streamlit ومعظم بدائل Streamlit على التعليمات البرمجية. فهي تتطلب خبرة تقنية لتصور البيانات. وهذا يحد من وصولها إلى المستخدمين غير التقنيين.

ومع ذلك، لا يجب أن يكون تصور البيانات بهذا التعقيد. انقر فوق هو أداة تطبيق بيانات تفاعلي متعدد الاستخدامات خالي من الرموز يجعل تفسير البيانات سهلاً. تدعم بنيته التحتية على مستوى المؤسسات تصور مجموعات البيانات الكبيرة وتحليلها لمساعدتك على اتخاذ قرارات مستنيرة.

تصور البيانات باستخدام لوحات معلومات مخصصة

تصور البيانات باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

إنشاء لوحات معلومات تفاعلية واسعة النطاق ClickUp Dashboards التي تعطي أصحاب المصلحة لمحة سريعة عن العملية الحالية، والأهداف، والمهام القادمة، والأولويات، والتحسينات، والتفاصيل الأخرى. أضف الأدوات، والمخططات والرسوم البيانية، وأشرطة التقدم، والجداول، وما إلى ذلك لتوفير رؤية شاملة لكل شيء - من إنتاجية الفريق إلى مقاييس التطوير المهمة.

هل تريد معرفة المزيد عن استخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards؟ شاهد هذا الفيديو. 👇

تعزيز الإنتاجية باستخدام تكامل البيانات

تواصل مع أكثر من 1000 تكامل ClickUp من فيجما إلى GitHub، لـ استيراد البيانات، وتبسيط العمليات، والوصول إلى جميع عمليات سير العمل دون تبديل المنصات. تتيح لك عمليات التكامل الأصلية لـ ClickUp ربط المنصة بمجموعة التقنيات الموجودة لديك لإجراء عمليات سلسة.

تتبع تفاعلات البرامج باستخدام مخططات السياق

إنشاء مخططات السياق باستخدام ClickUp Whiteboards

تصور علاقات النظام المعقدة باستخدام ClickUp Whiteboards . استخدم خطوطًا مرمزة بالألوان المختلفة للتمييز بين التفاعلات، وأضف ملاحظات مفصلة لكل نقطة اتصال، وقم بإجراء تعديلات في الوقت الفعلي باستخدام واجهة السحب والإفلات.

تعاون مع فريقك في مخططات السياق وأنشئ مهام ClickUp مباشرةً من مكونات المخطط. يمكنك أيضًا استخدام خاصية ClickUp قوالب مخطط السياق لتسريع العملية.

📖 اقرأ المزيد: أفضل بدائل Draw.io/Diagrams.net والمنافسين

تحليل الاتجاهات باستخدام الذكاء الاصطناعي

ClickUp Brain

قم بأتمتة تحليل مجموعات البيانات واحصل على رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام ClickUp Brain . استخراج الأنماط الرئيسية وتحديد الارتباطات وإنشاء ملخصات لمجموعات البيانات المعقدة. يمكنك أن تطلب من الذكاء الاصطناعي شرح اتجاهات البيانات بلغة بسيطة لتوضيحها بشكل أفضل. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء تقارير والحصول على اقتراحات بناءً على الاتجاهات التاريخية وتحديد الحالات الشاذة قبل أن تؤثر على مشروعك.

التعاون مع أصحاب المصلحة في الوقت الفعلي

أبقِ فريقك على اطلاع على آخر تحديثات التطوير في الوقت الفعلي مع ClickUp Chat

الاستفادة من مستندات ClickUp و انقر فوق الدردشة للتعاون في تصميمات التطبيق، والتعليمات البرمجية، ومخططات السياق، وسير العمل. بينما يمكن أن يساعدك ClickUp Docs في جعل موارد تطوير تطبيقك وطلبات الميزات والملاحظات مركزية، يمكن لوظيفة الدردشة الخاصة به أن تبسط التواصل بين أعضاء الفريق حتى لا يفوت أي شخص أي شيء.

تبسيط سير العمل وأتمتة المهام الروتينية

انسيابية سير العمل باستخدام أتمتة النقر فوق الأتمتة

استخدم أكثر من 100 قوالب الأتمتة المخصصة لإدارة المهام الروتينية وتحليل البيانات وإنشاء تقارير قياسية وإدارة عمليات تسليم المشروع. يمكنك أتمتة مهام سير عمل التطوير مثل مراجعة التعليمات البرمجية، والموافقة على التصميم، وإرسال إشعارات بإتمام المراجعة، وإنشاء قوائم مراجعة النشر، وغير ذلك الكثير.

مع كل ميزات ClickUp القوية، لا بد أنك تتساءل عن خطط التسعير. إليك نظرة سريعة على أسعار ClickUp.

مجانية للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم للشركات : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

## احصل على أفضل بديل Streamlit لتصور البيانات وبناء التطبيقات

Streamlit رائع لبناء التطبيقات التي تركز على البيانات. ولكن، إذا كنت تبحث عن أدوات لإنشاء تطبيقات أو لوحات معلومات أكثر ديناميكية وتفاعلية، ففكر في قائمة بدائل Streamlit.

في حين أن جميع البدائل جيدة، إلا أنها تخدم أغراضاً محددة. على سبيل المثال، اختر Taipy للحصول على عمليات أمامية وخلفية أفضل، وDash للحصول على ميزات تفاعلية متقدمة، وGradio لإنشاء العروض التوضيحية.

وبالمثل، إذا كنت تريد أداة لتصور البيانات بسيطة ولكنها مزودة بميزات قوية، ففكر في ClickUp، فهو يتيح لك عرض البيانات وتحليلها باستخدام لوحات المعلومات المخصصة الخاصة به، وأتمتة سير العمل واستخراج الرؤى الرئيسية باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتعاون في الوقت الفعلي، والتكامل مع أكثر من 1000 أداة.

