كيفية استخدام بيرت للعثور على المسار الحرج في المشاريع

هل اضطررت إلى إنجاز المهام بسرعة قبل بدء العمل؟ أو التوفيق بين المواعيد النهائية للمشروعات المتتالية؟

سواء كان ذلك يحدث بشكل عرضي أو منتظم، فهو أمر محبط. ولكن هناك حل: طريقة المسار الحرج (CPM) وتقنية تقييم ومراجعة البرامج (PERT). فكر في طريقة المسار الحرج كجهاز تحديد المواقع العالمي للتحسين وفي تقنية PERT كشاحن توربيني للتنفيذ.

كلتا الطريقتين أصبحتا الآن معيارين ذهبيين في مجال إدارة المشاريع في مختلف الصناعات. اجمع بينهما، وستحصل على المستوى التالي من سحر إدارة المشروع - المسار الحرج.

تشرح هذه المدونة المفاهيم الرئيسية والفوائد والخطوات الست البسيطة لتطبيقهما - بالإضافة إلى كيفية انقر فوق يمكن أن يساعدك في الحصول على كليهما بسلاسة.

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## ⏰ ملخص 60 ثانية

فهم PERT و CPM: يركز PERT على إدارة حالات عدم اليقين مع تقديرات الوقت الاحتمالية، بينما يركز CPM على تحديد الفترات الزمنية الثابتة لتحديد المهام الحرجة

يركز PERT على إدارة حالات عدم اليقين مع تقديرات الوقت الاحتمالية، بينما يركز CPM على تحديد الفترات الزمنية الثابتة لتحديد المهام الحرجة لماذا يجب عليك الجمع بينهما؟ مزج قدرة بيرت على التكيف مع هيكلية التسيير الدوري للمهام من أجل إدارة أفضل للمخاطر، وتخصيص الموارد، والتخطيط الشامل، وتحسين عملية اتخاذ القرار

مزج قدرة بيرت على التكيف مع هيكلية التسيير الدوري للمهام من أجل إدارة أفضل للمخاطر، وتخصيص الموارد، والتخطيط الشامل، وتحسين عملية اتخاذ القرار خطوات لتطبيق PERT و CPM: تحديد جميع أنشطة المشروع وإشراك فرق متعددة الوظائف تسلسل المهام وتحديد التبعيات إنشاء مخطط شبكي يربط بين المهام والمراحل الرئيسية تقدير مدد المهام باستخدام معادلة بيرت (PERT) تحديد المسار الحرج من خلال حساب فترة تراخي المهام مراقبة التقدم وتعديل الجداول الزمنية حسب الحاجة

حلول تساعد في التغلب على التحديات قد يصبح تتبع المهام مربكًا ومن الأفضل معالجته باستخدام أدوات مخصصة مثل ClickUp برنامج إدارة المشاريع يتطلب تقديرات دقيقة ومكثفة للوقت والتي من الأفضل أن تأتي من معادلات ClickUp الآلية التعاون مع فرق متعددة يصبح مرهقًا ويتطلب أداة توثيق غنية بالميزات مثل ClickUp Docs



ما هو PERT؟

تقنية مراجعة تقييم البرنامج (PERT) هي أداة تخطيط شبكي لتصميم وجدولة وتوجيه المشاريع المعقدة. اعتبرها بمثابة الكرة البلورية لمشروعك، حيث تساعدك على حساب عدم اليقين وتؤدي إلى جدول زمني مُحسّن.

كيف؟ يركز على تقديرات زمنية دقيقة واحتمالية لكل نشاط. يؤدي تطبيقه إلى تصور المهام الرئيسية والمعالم الرئيسية والتبعيات ومدد الأنشطة.

مكونات PERT

فيما يلي المكونات الرئيسية التي يتكون منها مخطط بيرت:

مكونات ما يعنيه عُقدة/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ss45-2.pngevent أو معلم المسار الحرج المتعلق بالمسار الحرج/%img/ تشير إلى بداية الأنشطة أو نهايتهاغالبًا ما تكون كل عقدة إما حدثًا أو معلمًا متعلقًا بتقدم المشروع الأسهم/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ss46-2.pngActivity اسم المسار الحرج الخاص بالمسار الحرج/%img/ تصور تدفق المهام والتبعيات أثناء الربط بين عقدتين يمثل كل سهم التسلسل و النشاط المطلوب للوصول إلى المعلم التالي تقديرات وقت PERT/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ss47-1.pngDuration = X أسابيع المسار الحرج الخاص بالمسار الحرج/%img/ يصف المدة التي سيستغرقها كل نشاط ويتم وضعها فوق الأسهميتم حساب كل مدة بيرت مع الأخذ في الاعتبار التقديرات المتفائلة والمتشائمة

عندما يتم تجميعها معًا، هكذا يبدو الأمر.

المصدر: Geeksforgeeks تبرز طريقة PERT بشكل خاص بسبب تقديراتها الزمنية الشاملة. تأخذ الحسابات في الاعتبار المخاطر لإنشاء جدول زمني واقعي للمشروع.

➡️ اقرأ المزيد: 10 برنامج صانع مخططات بيرت للمشاريع

تطبيقات PERT

مع وضوح المكونات الرئيسية، إليك بعض التطبيقات الرائعة ل PERT:

تطوير المنتجات : يتتبع التقدم المحرز في إطلاق منتجات جديدة من خلال التركيز على الوقت و مخططات المعالم الرئيسية . تحافظ PERT على مواءمة الفرق من مرحلة التفكير إلى إصدار السوق. بالإضافة إلى ذلك، فإن طريقة عرضه التفصيلية مثالية لمشاريع البحث والتطوير

: يتتبع التقدم المحرز في إطلاق منتجات جديدة من خلال التركيز على الوقت و مخططات المعالم الرئيسية . تحافظ PERT على مواءمة الفرق من مرحلة التفكير إلى إصدار السوق. بالإضافة إلى ذلك، فإن طريقة عرضه التفصيلية مثالية لمشاريع البحث والتطوير جدولة المشروع : تنظّم PERT المهام بالتسلسل للوفاء بالمواعيد النهائية، وهي مثالية ل إدارة المشاريع المعقدة . من خلال تقسيم المشروع إلى مهام أصغر، تضمن PERT إمكانية تحقيق كل مرحلة من مراحل المشروع

: تنظّم PERT المهام بالتسلسل للوفاء بالمواعيد النهائية، وهي مثالية ل إدارة المشاريع المعقدة . من خلال تقسيم المشروع إلى مهام أصغر، تضمن PERT إمكانية تحقيق كل مرحلة من مراحل المشروع تحليل المخاطر : ويحدد التأخيرات المحتملة من خلال تقدير أفضل السيناريوهات وأفضلها وأسوأها وأكثرها احتمالاً لكل مهمة. حلول مخطط بيرت PERT البياني المساعدة في توقع العقبات ووضع خطط احتياطية. عند تطبيقها بفعالية، فإنها تشكل شبكة أمان وحماية من المفاجآت

: ويحدد التأخيرات المحتملة من خلال تقدير أفضل السيناريوهات وأفضلها وأسوأها وأكثرها احتمالاً لكل مهمة. حلول مخطط بيرت PERT البياني المساعدة في توقع العقبات ووضع خطط احتياطية. عند تطبيقها بفعالية، فإنها تشكل شبكة أمان وحماية من المفاجآت تخصيص الموارد : يقوم بتعيين تبعيات المهام لتخصيص أعضاء الفريق والأدوات بكفاءة. باستخدام PERT، يمكنك تجنب الاختناقات وأعباء الفريق الزائدة، مما يجعلها مثالية لأعمال تطوير البرمجيات

: يقوم بتعيين تبعيات المهام لتخصيص أعضاء الفريق والأدوات بكفاءة. باستخدام PERT، يمكنك تجنب الاختناقات وأعباء الفريق الزائدة، مما يجعلها مثالية لأعمال تطوير البرمجيات تخطيط الأحداث: يعمل PERT على تبسيط الجداول الزمنية للأحداث مثل ورش العمل ومؤتمرات الشركات. فهو يضع كل مهمة على المسار الصحيح، من حجز المكان إلى إرسال الدعوات

ومع ذلك، يجب أن يكون إنشاء مخططات PERT بسيطًا بغض النظر عن التطبيق.

لتسهيل ذلك، يأتي ClickUp مع العديد من المخططات الجاهزة للاستخدام قوالب مخططات بيرت . لا يستغرق استخدامها سوى بضع نقرات.

انقر فوق قالب مخطط بيرت البياني PERT

انقر فوق قالب مخطط بيرت البياني للمسار الحرج PERT

هل تبحث عن حل لمخطط الشبكة بلا حدود؟ إن قالب مخطط PERT البياني لـ ClickUp PERT يناسب هذا النموذج بشكل مثالي. يأتي هذا الحل المصمم على شكل قماش مصمم مسبقًا مع عقد وأسهم ومدد زمنية واضحة.

يحتوي القالب أيضًا على قسم وسيلة إيضاح للمستخدمين الجدد. يمكن تحويل كل محتوى في تلك المساحة إلى مهمة مع تواريخ استحقاق ومكلفين ومستويات أولوية.

➡️ اقرأ المزيد: مخططات بيرت مقابل مخططات جانت: الإيجابيات والسلبيات وكيفية عمل مخططات بيرت الخاصة بك

ما هي طريقة المسار الحرج (CPM)؟

تعتبر طريقة المسار الحرج (CPM) منهجاً يقوم بتخطيط شبكة مشروعك لتحسينها. في تنفيذ المشروع ،أنشطة عنق الزجاجة هي خنازير الوقت والموارد. إنها المجالات الرئيسية التي يجب معالجتها وتحسينها من أجل الإبحار السلس.

تصور CPM الشبكة من خلال فترات المهام الثابتة، مما يسهل تحديد هذه القيود. بالإضافة إلى ذلك، تحدد هذه الطريقة أطول تسلسل لجميع المهام التابعة (المسار الحرج للمشروع). ونتيجة لذلك، يمكنك تركيز جهودك بسلاسة وتحسين الأنشطة كثيفة الموارد.

المفاهيم الأساسية في CPM

بعد الانتهاء من الأساسيات، دعنا نغطي المكونات الرئيسية لتحليل المسار الحرج.

المكونات ما الذي يعنيه العُقد/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ss50-2.pngActivity اسم المسار الحرج للمسار الحرج/%img/ يمثل المهام أو الأنشطة في شبكة المشروع (على عكس بيرت)غالبًا ما يتم تصوير العقد على شكل مستطيلات، وفي بعض الأحيان، دوائر الأسهم/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ss51.pngArrow المسار الحرج للمسار الحرج/%img/ يشير إلى تسلسل المهام، وتربط الأسهم بين العقد و تظهر التبعيات بين الأنشطة. تقديرات الوقت/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ss52-2.pngDuration = X أسابيع المسار الحرج الخاص بالمسار الحرج/%img/ محسوبة مددًا ثابتة لكل نشاط، ولأنها تقديرات العقدة، فهي موضوعة تحت اسم النشاط. هذا يجعل من الأسهل تحديد المسار الحرج.

لا توجد قاعدة صارمة وسريعة حول وضع كل مكون. يتم تعديل كل شيء لتبسيط المنطق والفهم.|بما أن CPM يحدد المهام بمدد ثابتة، فلا يوجد مجال للتأخير. لذا، يقوم مديرو المشاريع أيضًا بحساب عائم أو فترة راحة في كل نشاط لاستيعاب المفاجآت.

💡 نصيحة احترافية: راجع معنى كل مكون من مكونات التسيير الدوري لكل ألف ظهور. على الرغم من تشابهه مع PERT، إلا أن كل فارق بسيط ولكنه حاسم يغير كيفية تصوير CPM لمشروعك.

تطبيقات CPM

فيما يلي بعض المساحات لاستخدام CPM بشكل فعال:

مراجعة الإعداد والصيانة: تصور CPM الأنشطة الروتينية مثل التثبيت والاختبار والتشغيل التجريبي النهائي. وهي مثالية لتحسين الجوانب التي يجب تكرارها دون انحراف. بالإضافة إلى ذلك، تساعد هذه الطريقة على تجنب التداخلات والتأخيرات المكلفة أثناء المشاريع مثل إعدادات الخطوط

تصور CPM الأنشطة الروتينية مثل التثبيت والاختبار والتشغيل التجريبي النهائي. وهي مثالية لتحسين الجوانب التي يجب تكرارها دون انحراف. بالإضافة إلى ذلك، تساعد هذه الطريقة على تجنب التداخلات والتأخيرات المكلفة أثناء المشاريع مثل إعدادات الخطوط إدارة العمليات الثابتة: يعمل هذا النهج على تبسيط عملية الإعداد للموقع، والأعمال التأسيسية والتشطيبات. فهو يحدد الأنشطة الحرجة بحيث لا يؤدي التأخير في مهمة واحدة إلى عرقلة المشروع بأكمله. وهذا يجعله مثاليًا للحفاظ على الجداول الزمنية الكبيرة للبناء على المسار الصحيح

يعمل هذا النهج على تبسيط عملية الإعداد للموقع، والأعمال التأسيسية والتشطيبات. فهو يحدد الأنشطة الحرجة بحيث لا يؤدي التأخير في مهمة واحدة إلى عرقلة المشروع بأكمله. وهذا يجعله مثاليًا للحفاظ على الجداول الزمنية الكبيرة للبناء على المسار الصحيح تحسين التخطيط: يحسّن CPM سير العمل في الأنشطة المتسلسلة مثل إعداد المعدات والإنتاج وفحص الجودة. من خلال التعمق في العمليات الفنية، يعد CPM رائعًا لتقليل وقت الخمول عبر خطوط الإنتاج

يحسّن CPM سير العمل في الأنشطة المتسلسلة مثل إعداد المعدات والإنتاج وفحص الجودة. من خلال التعمق في العمليات الفنية، يعد CPM رائعًا لتقليل وقت الخمول عبر خطوط الإنتاج تبسيط عمليات المناولة: فهي تحدد الخطوات الثابتة للعمليات التي تتطلب تنفيذًا ماديًا. في مجال الخدمات اللوجستية، تسهّل CPM تجنب الانقطاعات في تخزين المواد واسترجاعها ونقلها. كما يحسن ذلك أيضًا من تدفق الموارد ويؤدي إلى مواءمة المهام والأهداف

بينما يمكن أيضًا تطبيق التسيير الدوري لكل ألف ظهور مثل بيرت، إلا أنه مناسب بشكل أفضل للمشاريع المستقرة واحتياجات العملاء التي يمكن التنبؤ بها. مع وجود مكتبة واسعة من القوالب، تتميز ClickUp أيضًا بمكتبة واسعة من القوالب، كما تتميز ClickUp أيضًا بقوالب مصممة خصيصًا للتكلفة لكل ألف ظهور.

🚀 قالب تحليل المسار الحرج ClickUp

قالب تحليل المسار الحرج بالنقر فوق قالب تحليل المسار الحرج للمسار الحرج للمسار الحرج للمسار الحرج

قالب تحليل المسارات الحرجة في ClickUp هو الحل المثالي لإبراز العقبات وتفاصيل المهام الرئيسية. ويحدد مخطط جانت المتميز الخاص به تدفق المهام والتبعيات بسهولة، بينما تقوم طريقة عرض التقويم بمحاذاة المهام والاجتماعات من أجل فريق عمل سلس تخطيط القدرات .

يحتوي القالب أيضًا على لوحة كانبان التي تصور المسؤوليات والحالة لمواءمة الجميع في الفريق. تسهل قوائم المهام الخاصة به اكتشاف المسار الحرج باستخدام حقول مثل تقديرات المدة

➡️ اقرأ المزيد: 10 برامج قوية لتحليل المسار الحرج

لقد ساعدنا برنامج ClickUp في الاستغناء عن استخدام قنوات مختلفة وتبسيط المحادثة من أجل اتخاذ إجراءات وحل أسرع كمنصة واحدة للحقيقة لإدارة المشروع... إن وجود جميع التبعيات والأدوار المسندة والمهام الموثقة جيدًا والوثائق القياسية المدروسة بالفعل في شكل قابل لإعادة الاستخدام سيسرع من تحقيق هدفنا المتمثل في تحسين سير العمل لدينا.

تانيا كامينغز، مديرة التجربة الرقمية، STANLEY Security

كيفية عمل PERT و CPM معًا

هناك اختلافات في التركيز والهدف. تستهدف PERT حالات عدم اليقين، بينما تلتزم التكلفة لكل ألف ظهور بجداول زمنية ثابتة. ومع ذلك، تتداخل العديد من العناصر.

بصرف النظر عن التصور، تدير PERT ما يمكن أن يحدث، بينما تضمن CPM متى يجب أن يحدث ذلك.

مع هذا التوافق الفطري، فإن الجمع بين الاثنين يرفع من جودة تنفيذ مشروعك بسهولة. دعنا نتعمق أكثر في هذا الأمر.

الجمع بين الاحتمالات والجدولة الحتمية

تقدم PERT تقديرات احتمالية لفترات المهام، في حين أن الجدولة الزمنية الحتمية للمهام تقدم هيكلاً يعطي الأولوية للجداول الزمنية الثابتة والجداول الزمنية المحددة مسبقًا.

أحدهما يخفف من المخاطر، والآخر يحافظ على الاستقرار. عند الجمع بينهما، يتم أخذ المهام غير المؤكدة في الحسبان مع PERT، بينما تحافظ الجدولة الزمنية التكرارية على المشروع في التنفيذ الواقعي والمحدد زمنيًا.

فوائد استخدام كلتا التقنيتين

فيما يلي أربع فوائد رئيسية من المؤكد أنك ستجنيها من خلال المسار الحرج PERT:

إدارة أفضل للمخاطر: يساعد المزج بين كلا الأسلوبين على توقع التأخيرات دون فقدان التركيز على المهام الحرجة. وهذا يساعد على تقليل التعطيلات والتعامل مع المخاطر بكفاءة

يساعد المزج بين كلا الأسلوبين على توقع التأخيرات دون فقدان التركيز على المهام الحرجة. وهذا يساعد على تقليل التعطيلات والتعامل مع المخاطر بكفاءة تخصيص محسّن للموارد: يحسّن كلا النهجين، عند الجمع بينهما، تحديد أولويات النشاط ورؤية المراحل الرئيسية. كما أنهما يعززان فهمك لتبعيات المشروع، مما يحول دون حدوث حمل زائد وتحديات

يحسّن كلا النهجين، عند الجمع بينهما، تحديد أولويات النشاط ورؤية المراحل الرئيسية. كما أنهما يعززان فهمك لتبعيات المشروع، مما يحول دون حدوث حمل زائد وتحديات التخطيط الشمولي: إنهما يصوّران الخطوات الثابتة والمهام غير المؤكدة لتقديم تخطيط شامل وشامل تخطيط المشروع . بالإضافة إلى ذلك، فإن الجمع بين المرونة والهيكلية يؤدي إلى جداول زمنية دقيقة وإنجاز المشروع بسلاسة

إنهما يصوّران الخطوات الثابتة والمهام غير المؤكدة لتقديم تخطيط شامل وشامل تخطيط المشروع . بالإضافة إلى ذلك، فإن الجمع بين المرونة والهيكلية يؤدي إلى جداول زمنية دقيقة وإنجاز المشروع بسلاسة تحسين عملية اتخاذ القرار: تتيح كل من PERT و CPM جداول زمنية واقعية مع الاستعداد للمفاجآت. بالنسبة لصانعي القرار وأصحاب المصلحة الرئيسيين، فإن هذا يعيد تشكيل استقرار المشروع وتقدمه

➡️ اقرأ المزيد: هل تريد إتقان تتبع المراحل على أداة تصور أخرى؟ اطّلع على معالم مخطط جانت البياني: الدليل النهائي .

## خطوات تطبيق بيرت والمسار الحرج في المشاريع

بعد وضع الأساس، دعنا نفهم كيفية تطبيق كلتا الأداتين.

🚀 السيناريو: نحتاج إلى إطلاق منتج لهاتف ذكي جديد. فيما يلي الخطوات الست المتضمنة في تطبيق PERT و CPM معًا.

### الخطوة 1: تحديد أنشطة المشروع

ابدأ بإدراج جميع المهام اللازمة للإطلاق.

🚀 كيفية القيام بذلك:

تقسيم الأهداف عالية المستوى إلى مهام محددة (على سبيل المثال، إعداد عرض توضيحي للمنتج إلى تطوير نموذج أولي واختبار النموذج الأولي)

إشراك الجميع الفرق متعددة الوظائف لتحديد جميع الخطوات الأساسية. والأفضل من ذلك، قم بعمل ورشة عمل تفاعلية

💡 نصيحة احترافية: سجل جميع الأنشطة في مستند مخصص. عندما تشارك فرق متعددة في المشروع، فإن الاحتفاظ بجميع الأفكار في مكان واحد يحافظ على تنظيمها.

الخطوة 2: تسلسل الأنشطة

بعد ذلك، رتب المهام بالترتيب الذي يجب إكمالها به. على سبيل المثال، لا يمكنك اختبار نموذج أولي قبل تطويره، ويعتمد تصميم المنتج على نتائج أبحاث السوق.

🚀 كيفية القيام بذلك:

استخدام جدول بيانات أو أداة تخطيط لإنشاء قائمة بتسلسل المهام

قم بتعيين التبعيات مقابل كل مهمة. يتضمن ذلك ترتيب المهام التي يجب إكمالها قبل الانتقال إلى المهمة التالية

الخطوة 3: إنشاء مخطط شبكي

تصور المهام وتبعياتها في مخطط شبكي.

🚀 كيفية القيام بذلك:

ارسم عقدًا لكل نشاط واربطها بأسهم توضح التسلسل

تأكد من وجود تدفق منطقي من البداية إلى النهاية

### الخطوة 4: تقدير الوقت لكل نشاط

احسب تقدير وقت بيرت PERT وقم بتعيين المدد الزمنية لكل مهمة.

🚀 كيفية القيام بذلك:

قم بتدوين مدد المهام المتفائلة والمتشائمة والأكثر احتمالاً

استخدم معادلة المتوسط المرجح لوقت بيرت:

[المدة المتفائلة + (4 × المدة الأكثر احتمالاً) + المدة المتشائمة] _____________________________________________________________ 6

ثم قم بتعيين التقديرات على مخطط الشبكة

### الخطوة 5: تحديد المسار الحرج

حدد أطول تسلسل للمهام التابعة في هذا المشروع.

تنويه: الجزء الأول (حساب المسار الحرج) غني بالأرقام!

🚀 كيفية القيام بذلك:

انتقل من الخطوة الأولى إلى الأخيرة. سجل أقرب وقت ممكن لبدء وإنهاء كل نشاط أقرب بداية ممكنة: تحقق من النشاط السابق وأضف أقرب وقت انتهاء ممكن له مع مدة مهمة النشاط الحالي في بيرت



أقرب نهاية: إضافة مدة مهمة PERT للنشاط الحالي مع أقرب بداية لنفس المهمة

ملاحظة: أقرب نهاية للنشاط الأخير هي المدة الإجمالية للمشروع. وتبلغ هنا 70.83 يومًا

انتقل من خطوة المشروع السابقة إلى الخطوة الأولى، بدءًا من إجمالي مدة المشروع. هنا، نقوم بحساب آخر مدة ممكنة للبدء والانتهاء دون تأخير المشروع آخر نهاية T آخر وقت بدء للنشاط "التالي"، الموضوعة أعلاه في الجدول الخاص بك، ستكون آخر نهاية للنشاط الحالي



أحدث بداية: اطرح أحدث نهاية للنشاط الحالي من مدة مهمة PERT للوصول إلى أحدث مدة لبدء النشاط

يُطلق على العملية الحسابية اسم التمرير العكسي، وهذا ما يبدو عليه

تحديد المهام التي لا يوجد بها أي تباطؤ. فقط المهام التي لا يوجد بها أي تباطؤ هي جزء من المسار الحرج، حيث لا يوجد لديها أي مخزن مؤقت للتأخير. الركود هو الفرق بين أقرب وآخر بداية (أو أقرب وآخر نهاية)

الآن قم بتمييز جميع المهام ذات الركود الصفري على مخطط الشبكة للوصول إلى المسار الحرج (مظلل باللون الأحمر)

الخطوة 6: المراقبة والضبط

مع تقدم عملية الإطلاق، قم بتتبع إنجاز المهام وتعديل الجداول الزمنية. على سبيل المثال، قد يتغير المسار الحرج إذا استغرق "الاختبار التجريبي" وقتًا أطول مما هو مخطط له.

🚀 كيفية القيام بذلك:

تحديث تقدم المهام بشكل منتظم ليعكس مدد المهام الفعلية

مقارنة التقدم الفعلي مع الجدول الزمني المخطط له

قم بمراجعة المسار الحرج وتحليل ما إذا كانت مواردك متوفرة أو تحت عبء أكبر

قم بمراجعة الجداول الزمنية وتخصيص الموارد والتزامات تسليم العميل إذا لزم الأمر

التحديات الشائعة وكيفية التغلب عليها

في حين أن المسار الحرج لبيرت (PERT) يقود بالفعل تقدم المشروع، إلا أنه يأتي مع نصيبه من التحديات.

إليك قائمة بالعقبات الشائعة التي تواجهها الشركات وكيفية التغلب عليها:

عدم كفاءة تتبع المهام

يصبح من الصعب تتبع الأنشطة عبر شبكة بيرت PERT، خاصة بالنسبة للمشاريع الكبيرة. تتطلب أنشطة المسار الحرج مراقبة مستمرة لضمان عدم حدوث تأخير، وتضيف المهام والتبعيات المتعددة إلى التعقيد.

وبدون وجود نظام أو أداة تتبع واضحة، لا يمكن تجنب سوء التواصل وعدم الالتزام بالمواعيد النهائية.

✅ الحل: يقدم ClickUp أداة لتصور مهام المشروع وتتبعها وإدارتها دون تعقيد مخطط شبكة بيرت.

🚀 مهام كليك أب

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مهام ClickUp Tasks

من إنشاء المهام وتعيينها إلى تنفيذها بسلاسة- مهام النقر فوق المهام هو أداة إدارة قوية. بالإضافة إلى تخطيط أنشطة المشروع، فهي تتيح لك إنشاء تبعيات المهام داخل المهمة. بهذه الطريقة، سيكون تدفق المشروع واضحًا وسهل الإدارة.

تساعد الأداة أيضًا في تحديد أولويات أنشطة المسار الحرج وإبقاء الجميع على اطلاع دائم. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إرفاق المستندات وربط الصفحات والمهام الفرعية إذا كانت المهمة الواحدة تحتوي على مكونات متعددة.

كان ClickUp هو الحل الأفضل بالنسبة لنا لأنه يجمع أدوات إدارة المشاريع المتعددة في أداة واحدة. من الخرائط الذهنية إلى المستندات إلى المخططات الذهنية إلى المخططات السريعة، ClickUp هو أداة ديناميكية لتنظيم احتياجات إدارة المهام لأي قسم وإعطاء رؤية عبر الشركة بأكملها.

أندريا بارك، منسقة عمليات الأعمال، Spekit

تقديرات موضوعية وكثيفة الاستخدام للموارد

يمكن أن تكون بيرت غير دقيقة إذا لم يتم التخطيط لها أو حسابها بعناية. فهي تعتمد على فترات المهام الدقيقة، والتي يمكن أن تكون غير موثوقة للمشاريع الجديدة أو غير المألوفة. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون من الصعب متابعة حساباتها على مخطط الشبكة.

✅ الحل: يساعد برنامج ClickUp في تعيين المتغيرات باستخدام صيغ مصممة خصيصًا ومؤتمتة لمعالجة الأخطاء البشرية والحسابات المستنزفة للموارد.

🚀 ClickUp الحقول المخصصة

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ClickUp Custom Fields مخصص المسار الحرج الخاص بـ ClickUp

حقول ClickUp المخصصة هي ميزة مصممة لتبسيط وتوسيع كيفية تعيين متغيرات المشروع. تسمح لك بتخصيص حقول البيانات لتناسب احتياجاتك، بما في ذلك استخدام المنطق الشرطي والصيغ المتقدمة. بالإضافة إلى أن كل حقل يتم تحديثه في الوقت الفعلي، سواءً كان ذلك في PERT أو مدد المهام الفردية.

فهو يجعل جميع المتغيرات مركزية ويطبق على الفور نفس المنطق عبر الحقول. وهذا يُغني عن النسخ واللصق اليدوي والحسابات التي تستهلك الكثير من الموارد. والنتيجة؟ تقديرات متسقة ودقيقة وموثوقة في كل مرة.

إدارة المدخلات التعاونية

غالبًا ما تعتمد المشاريع على المهام والمدخلات والتقديرات من العديد من الفرق. لتخطيط كل شيء بدقة، تحتاج إلى مدخلات من جميع الخبراء، وليس التخمين. ولكن بدون مساحة تعاونية مركزية، تصبح الأمور صعبة. فتبدو المدخلات مبعثرة، وقد تفلت التفاصيل المهمة من بين يديك.

✅ الحل: الحل هو مستند حيث يمكن للجميع تدوين مدخلاتهم. بينما يتميز ClickUp بميزة التعاون في كل أداة، تبرز أداة توثيق واحدة.

🚀 مستندات ClickUp

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مستندات ClickUp Docs المسار الحرج

مستندات ClickUp هي أداة مخصصة مع ميزات لتعزيز التعاون وتبسيط التوثيق. وهي مصممة لتعيين أي شيء من المتطلبات إلى البروتوكولات. كما توفر ClickUp Docs أيضًا ميزة التحرير المباشر والمشاركة السلسة، وهي مثالية للفرق المتعددة لسرد أنشطة المشروع.

كما تتميز الأداة أيضاً بتنسيق غني لتخطيط كل شيء بالتفصيل ودفعة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان كل فريق يحتاج إلى مساحة منفصلة، تتيح لك ClickUp Docs تضمين صفحات فرعية متعددة.

### تدفق المشروع المجزأ

تعمل طريقة PERT الحرجة على تحسين المشاريع من خلال التصور، ولكن التخطيط والتتبع والتنفيذ غالباً ما يتطلب أدوات منفصلة. وهذا يمكن أن يؤدي إلى عدم الكفاءة، وعدم التوافق، وتتبع التقدم الشاق.

✅ الحل: الحل الأفضل لذلك هو نظام موحد. فالنهج ذو المساحة الواحدة يبسّط عملية التصور وتتبع التقدم والإدارة النشطة للمشروع. يوفر ClickUp منصة شاملة لتحسين كل مرحلة من مراحل مشروع PERT الخاص بك.

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برنامج إدارة المشاريع ClickUp برنامج إدارة المشاريع PERT المسار الحرج

المسار الحرج برنامج ClickUp لإدارة المشاريع هو حل شامل يعمل على التحسين والتنفيذ. ويتميز بلوحات معلومات تحليلية لتتبع النتائج من رؤى مخطط بيرت البياني.

هذا ليس كل شيء. يساعد البرنامج أيضًا في إنشاء تدفقات عمل مرئية ومخططات شبكية باستخدام أدوات التصور مثل ClickUp Whiteboards .

تصوّر تبعيات المهام وتبسيط خطط المشروع دون عناء باستخدام طريقة عرض مخطط جانت البياني لـ ClickUp

مع تضمين أكثر من 1000 عملية تكامل، فإن ربط التطبيقات والميزات الخارجية أمر بسيط. توفر أدوات إدارة المشروع المدمجة تحديثات في الوقت الفعلي، وأتمتة متقدمة، وإعداد التقارير. حتى أنها تتميز بما يلي مخططات جانت وعروض عبء العمل وتتبع الوقت لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة لمشروعك وفريقك.

بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى ClickUp Brain ، وهي أداة ذكاء اصطناعي، تقلل من العمل اليدوي وتوفر رؤى واضحة وتسهل مراجعة الأهداف وتلخيصها.

➡️ اقرأ المزيد: أفضل 12 مخططاً لإدارة المشاريع

تغلب على اليقين وعزز التخطيط مع ClickUp

الجمع بين المسار الحرج PERT يحول الفوضى إلى وضوح. قم بتطبيقه بفعالية، وستحصل على تخطيط منظم، ومخاطر مخففة، وتسليمات سليمة للمشروع.

وهو في جوهره يتيح لك التخلص من المواعيد النهائية الفائتة والصداع الذي لا ينتهي.

على الرغم من أن دليلنا قد غطى كل شيء، إلا أنك لا تزال بحاجة إلى الأداة المناسبة لدمج هذه القوة في إدارة المشروع. وهنا يبرز دور ClickUp.

فبالإضافة إلى صوره المذهلة، يوفر ClickUp ذكاءً اصطناعيًا ذكيًا وأتمتة وإدارة مهام سلسة وتحليلات قوية في مكان واحد. هل أنت مستعد لرفع مستوى تخطيط مشروعك؟ اشترك في ClickUp مجانًا اليوم!