أفضل 10 برامج لإدارة المخزون بالذكاء الاصطناعي يجب مراقبتها في عام 2025

فكر في وضع مخزونك في الوقت الحالي: كم عدد صفقات البيع المحتملة التي خسرتها بسبب نفاد المخزون؟ أو الأسوأ من ذلك، كم من الأموال التي أهدرتها في تخزين المنتجات التي بالكاد تتحرك؟

إنه أمر محبط، أليس كذلك؟

ولكن إليك الأخبار الجيدة: برنامج إدارة المخزون بالذكاء الاصطناعي يزيح هذا العبء عن كاهلك. بفضل الخوارزميات الأكثر ذكاءً، والتحليلات التنبؤية، وتتبع المخزون في الوقت الفعلي، يمكن لهذه الأدوات تحسين جهود إدارة المخزون لديك.

في منشور المدونة هذا، سنستكشف أفضل 10 أنظمة لإدارة المخزون لمساعدتك على استعادة السيطرة. دعنا نبدأ! 🤸🏽‍♀️

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## ⏰ ملخص 60 ثانية

فيما يلي أفضل اختياراتنا لبرامج إدارة المخزون بالذكاء الاصطناعي القوية:

النقر فوق (الأفضل لإدارة المخزون المدعوم بالذكاء الاصطناعي وأتمتة المهام) Zoho Inventory (الأفضل للشركات المتنامية التي تحتاج إلى أدوات سهلة الاستخدام والأتمتة) Cin7 (الأفضل لدمج إدارة المخزون مع منصات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية) DEAR Inventory (الأفضل لإدارة المخزون والطلبات مع التصنيع) Fishbowl Inventory (الأفضل لمستخدمي QuickBooks الذين يبحثون عن حلول متقدمة للمخزون والتصنيع) برنامجUnleashed Software (الأفضل لإدارة المشتريات والتخزين والمبيعات والإنتاج معًا) Peak AI (الأفضل للرؤى القائمة على الذكاء الاصطناعي لتحقيق التوازن بين مستويات المخزون والطلب) ThroughPut AI (الأفضل لكفاءة سلسلة التوريد والتنبؤ بالطلب باستخدام الذكاء الاصطناعي) مخطط المخزون من Sage (الأفضل للتنبؤ الدقيق للمخزون والتخطيط له) Katana MRP (الأفضل لتخطيط المخزون والإنتاج في الوقت الحقيقي للمصنعين)

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة المخزون بالذكاء الاصطناعي؟

عند اختيار برنامج إدارة المخزون بالذكاء الاصطناعي، من الضروري إعطاء الأولوية للميزات التي تعمل على تحسين إدارة المخزون وتقليل التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

ابحث عن ما يلي في تطبيق المخزون :

التنبؤ الدقيق بالطلب: يجب أن يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل المبيعات التاريخية واتجاهات السوق وعوامل أخرى للتنبؤ بالطلب المستقبلي بدقة، مما يمنع نفاد المخزون والتخزين الزائد

يجب أن يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل المبيعات التاريخية واتجاهات السوق وعوامل أخرى للتنبؤ بالطلب المستقبلي بدقة، مما يمنع نفاد المخزون والتخزين الزائد تتبع المخزون في الوقت الحقيقي: تضمن مراقبة المخزون عبر مسح الباركود أو أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) رؤية فورية لحالة المخزون في جميع المواقع

تضمن مراقبة المخزون عبر مسح الباركود أو أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) رؤية فورية لحالة المخزون في جميع المواقع إعادة الطلب الآلي: يجب أن يقوم النظام تلقائيًا بإنشاء أوامر الشراء بناءً على الطلب المتوقع ومستويات المخزون المتاحة، مما يقلل من التدخل اليدوي

يجب أن يقوم النظام تلقائيًا بإنشاء أوامر الشراء بناءً على الطلب المتوقع ومستويات المخزون المتاحة، مما يقلل من التدخل اليدوي تحسين المخزون: تساعد التعديلات الديناميكية المستندة إلى البيانات في الوقت الفعلي في الحفاظ على مستويات المخزون المثلى وتقليل تكاليف الحمل

تساعد التعديلات الديناميكية المستندة إلى البيانات في الوقت الفعلي في الحفاظ على مستويات المخزون المثلى وتقليل تكاليف الحمل التحليلات التنبؤية: يمكن للتحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي تحديد الاتجاهات والاضطرابات المحتملة، مثل أعطال المعدات، لاتخاذ إجراءات استباقية

يمكن للتحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي تحديد الاتجاهات والاضطرابات المحتملة، مثل أعطال المعدات، لاتخاذ إجراءات استباقية قابلية التوسع: يجب أن ينمو البرنامج مع عملك، ويتكيف مع البيانات المتزايدة واحتياجات المخزون الأكثر تعقيدًا

يجب أن ينمو البرنامج مع عملك، ويتكيف مع البيانات المتزايدة واحتياجات المخزون الأكثر تعقيدًا إعداد التقارير والتحليلات: تتيح لك إمكانات إعداد التقارير القوية تحليل الاتجاهات ومراقبة أداء المخزون واكتشاف مجالات التحسين

🧠 حقيقة ممتعة: أول برنامج معروف نظام إدارة المخزون يعود تاريخه إلى مصر القديمة، حيث كان الكتبة يتتبعون الحبوب والسلع الأخرى للتأكد من وجود إمدادات كافية للسكان.

## أفضل 10 برامج لإدارة المخزون بالذكاء الاصطناعي

تتمحور الإدارة الفعالة للمخزون حول العمل بذكاء وليس بجهد أكبر. الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تجعل ذلك أسهل من أي وقت مضى.

إليك 10 خيارات رائعة تستحق الاستكشاف. 🧐

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المخزون المدعوم بالذكاء الاصطناعي وأتمتة المهام)

إذا كنت تبحث عن طريقة لإبقاء مخزونك تحت السيطرة دون بذل مجهود إضافي, انقر فوق قد يكون بالضبط ما تحتاج إليه.

وباعتباره تطبيق كل شيء للعمل، فإن ClickUp يجعل من السهل إنشاء نظام جرد . لنرى كيف.

انقر فوق الدماغ

حافظ على مخزونك تحت المراقبة مع ClickUp Brain

ابدأ بـ انقر فوق الدماغ أداة ذكاء اصطناعي ذكية تعمل على تحويل مهام المخزون الروتينية. فهي تحلل البيانات عبر مساحة العمل الخاصة بك لتسليط الضوء على النقص في المخزون والعناصر بطيئة الحركة وأوقات إعادة الطلب المثلى.

حتى أنه يقترح الخطوات التالية، مثل إنشاء أوامر الشراء أو تنبيه فريقك عندما ينخفض المخزون، حيث يعمل كمساعد افتراضي لمخزونك.

جرّب ClickUp Brain مجانًا

ClickUp Automations

تعيين المهام تلقائياً لإعادة ترتيب المخزون باستخدام أتمتة ClickUp Automations

بعد ذلك، دعنا نتحدث عن أتمتة ClickUp . يمكن أن تساعد في إدارة المخزون من خلال التعامل مع المهام المتكررة، مثل تحديث مستويات المخزون أو إرسال تذكيرات عندما يحين وقت إعادة التخزين.

على سبيل المثال، إذا قام أحد أعضاء الفريق بتسجيل مشكلة في المخزون، يمكن للأتمتة إخطار مدير المستودع على الفور.

النقر فوق الأهداف

هل تريد مواءمة إدارة مخزونك مع أهدافك الأكبر؟ أهداف النقر يحقق ذلك.

فهو يسمح لك بتعيين أهداف رقمية للمخزون وتتبع كل هدف أثناء معالجة العناصر. على سبيل المثال، يمكنك تعيين أهداف مثل "إعادة تخزين 200 عنصر هذا الشهر" أو "تقليل تباينات المخزون إلى أقل من 5%"

يمكنك أيضًا مشاركة أهداف المخزون مع موظفي المستودعات أو مديري سلسلة التوريد، مما يضمن توافق الجميع.

انقر فوق الدردشة

أرفق تقارير المخزون، أو مستندات الطلبات، أو اتفاقيات الموردين مباشرةً إلى ClickUp Chat للرجوع إليها بسرعة

وعندما يتعلق الأمر بالتواصل انقر فوق الدردشة يربط كل شيء معًا. يمكنك إبقاء جميع المحادثات مرتبطة بمهام محددة.

ويتيح لك تحويل المحادثات المتعلقة بالمخزون مباشرةً إلى مهام قابلة للتنفيذ في الدردشة، مما يضمن عدم إغفال أي تحديثات مهمة. مع وجود الجميع على نفس الصفحة، يصبح التنسيق أسرع، وتقل الأخطاء.

قالب إدارة المخزون ClickUp لإدارة المخزون

قالب إدارة المخزون الخاص بـ ClickUp

أضف قالب إدارة المخزون ClickUp إلى هذا المزيج، ويصبح تنظيم مخزونك سهلاً ومباشرًا. يحتفظ هذا القالب بجميع تفاصيل المخزون الخاص بك في مكان واحد، مما يساعدك على تجنب الأخطاء مثل الطلب المزدوج أو فقدان مسار المستلزمات.

بالإضافة إلى ذلك، هذا قالب المخزون يساعدك

مراقبة مستويات المخزون وحركاته وتغيرات التكلفة

تنظيم تفاصيل المنتج مثل الأسعار والصور في قاعدة بيانات بسيطة

تحليل الاتجاهات لاتخاذ قرارات ذكية بشأن وقت إعادة التخزين

انقر فوق أفضل الميزات

عمليات تكامل سلسة: قم بتوصيل ClickUp بأدوات مثل تقويم Google و Zapier لسير العمل بسلاسة والتخلص من الحاجة إلى التبديل بين تطبيقات متعددة

قيود #### قيود ClickUp

نظرًا للمجموعة الواسعة من الميزات وخيارات التخصيص، قد يواجه المستخدمون الجدد منحنى تعليمي

أبلغ بعض المستخدمين أن إصدار الهاتف المحمول من ClickUp يفتقر إلى بعض الميزات

تسعير #### تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

🔍 هل كنت تعلم؟ تقنية الباركود الحديثة، التي أحدثت تحولاً في إدارة المخزون اخترعت في عام 1952 بواسطة نورمان جوزيف وودلاند وبرنارد سيلفر. وقد أحدث ثورة في كيفية تتبع المنتجات وإدارتها.

2. Zoho Inventory (الأفضل للشركات النامية التي تحتاج إلى أدوات سهلة الاستخدام والأتمتة)

عبر مخزون زوهو Zoho Inventory هو برنامج مرن لإدارة المخزون مصمم لمساعدة الشركات على التعامل مع المخزون والطلبات والمبيعات بدقة.

بدءًا من البيع عبر قنوات متعددة إلى إدارة المخزون عبر المستودعات، يوفر Zoho Inventory أدوات لتتبع المخزون وأتمتة العمليات وتلبية طلبات العملاء بفعالية.

كما أن إمكانات التكامل وخيارات التخصيص التي يوفرها البرنامج تجعله قابلاً للتكيف مع الشركات من أي حجم. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتعامل مع عملات وضرائب متعددة، مما يجعله مناسبًا للعمليات الدولية.

أفضل ميزات Zoho Inventory

استخدم الباركود الشريطي وأنظمة RFID لمراقبة العناصر وتتبع المخزون بدقة حسب الدفعة أو الرقم التسلسلي

تلقي تنبيهات بانخفاض المخزون من خلال تحديد نقاط إعادة الطلب، مما يساعدك على البقاء على اطلاع دائم ومنع نفاد المخزون

التعامل مع طفرات المبيعات باستخدام أدوات لإعادة الطلب أو تلبية الطلبات من خلال دروبشيبينغ

إنشاء أسعار الناقل وملصقات الشحن وتحديثات التتبع مباشرةً داخل المنصة

قيود مخزون زوهو

يعتبر بعض المستخدمين أن وظائف إعداد التقارير، مثل تقرير "جرد المخزون"، غير كافية

لا يدعم النظام تعيين الأوزان لمتغيرات المنتجات، مما يتطلب إدخال الأوزان يدويًا للطرود التي تحتوي على عناصر متعددة

تسعير مخزون زوهو

قياسي: 39 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

39 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم احترافي: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الممتازة: 159 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

159 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 299 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات مخزون زوهو

G2: 4.3/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

4.3/5 (أكثر من 90 تقييمًا) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 390+ تقييم)

3. Cin7 (الأفضل لدمج إدارة المخزون مع منصات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية)

عبر CIN7 CIN7 عبارة عن منصة متصلة لإدارة المخزون مصممة لدعم أعمالك في كل مرحلة. فهي تجمع بين رؤية المخزون في الوقت الفعلي والأتمتة لتمنحك رؤية كاملة لمخزونك عبر الأنظمة وقنوات البيع والمناطق.

تساعدك هذه الأداة على تتبع انتهاء صلاحية الدفعة/الدفعة وإنشاء وحدات حفظ المخزون المصممة خصيصًا لتنوعات منتجاتك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك من خلال التنبؤ المتقدم بالمخزون وأكثر من 700 عملية تكامل مُصممة مسبقاً تبسيط العمليات المعقدة مثل المخزون متعدد المواقع والتجارة الإلكترونية بين الشركات B2B وتنفيذ الطلبات.

أفضل ميزات CIN7

توقع المخزون باستخدام ForesightAI والتنبؤ بالطلب حتى 24 شهرًا مقدمًا

الوصول إلى مستويات المخزون المباشر، والتكلفة الفعلية للمخزون، وتقارير التكلفة النهائية لاتخاذ قرارات أفضل للأعمال

تتبع المخزون عبر مواقع متعددة مع ميزات مثل إدارة الحاويات والتخطيط متعدد المواقع

استخدم EDI المدمج و 3PL للتكامل أصلاً مع الجهات الخارجية البرامج اللوجستية وتجار التجزئة على نطاق واسع

قيود CIN7

يجد بعض المستخدمين أن تسعير Cin7 أعلى من سعر Cin7

يُنظر إلى Cin7 على أنه أقل قابلية للتخصيص مقارنة بحلول إدارة المخزون الأخرى

تسعير CIN7

قياسي: 349 دولارًا شهريًا لكل 5 مستخدمين

349 دولارًا شهريًا لكل 5 مستخدمين المحترف: 599 دولارًا شهريًا لكل 10 مستخدمين

599 دولارًا شهريًا لكل 10 مستخدمين متقدم: 999 دولارًا شهريًا لكل 15 مستخدمًا

999 دولارًا شهريًا لكل 15 مستخدمًا أمني: تسعير مخصص

CIN7 التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 270+ تقييم)

4.2/5 (أكثر من 270+ تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 700 تقييم)

🧠 حقيقة ممتعة: المصطلح إدارة المخزون "في الوقت المناسب صاغتها تويوتا لأول مرة في السبعينيات. يهدف هذا النهج إلى تقليل مستويات المخزون من خلال استلام البضائع فقط عند الحاجة إليها في عملية الإنتاج.

4. مخزون DEAR (الأفضل لإدارة المخزون والطلبات مع التصنيع)

عبر المخزون تم تصميم DEAR Inventory للأعمال التجارية في مجالات البيع بالتجزئة والبيع بالجملة والتصنيع، ويوفر DEAR Inventory أدوات للأتمتة والتتبع في الوقت الحقيقي والتكامل السلس مع الأنظمة الأخرى مثل Xero وQuickBooks ومنصات التجارة الإلكترونية الرئيسية.

تشتهر DEAR بوحدة الأتمتة وبوابة B2B، والتي تتيح لك التخلص من المهام المتكررة وتزويد العملاء بإمكانية الوصول المباشر لإدارة طلباتهم.

أفضل ميزات DEAR Inventory

مزامنة الفواتير والفواتير والمدفوعات تلقائيًا مع Xero أو QuickBooks، مما يقلل من الإدخال اليدوي

تقديم منصة خدمة ذاتية لإدارة الطلبات وتصفح الكتالوجات والوصول إلى خيارات إعادة الطلب لتحسين رضا العملاء

تشغيل نظام DEAR POS عبر الأجهزة للمعاملات عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت، وبرامج الولاء، والمبالغ المستردة

استخدم وحدة التشغيل الآلي في DEAR لتعيين الشروط، وجدولة التقارير، وتعيين إشعارات المهام عبر الأقسام مثل المخازن والمبيعات و المحاسبة قيود جرد المخزون

يفرض حدودًا على عدد طلبات واجهة برمجة التطبيقات في الدقيقة الواحدة وفي اليوم، مما قد يؤدي إلى إبطاء مزامنة البيانات

لا يوجد تطبيق جوال متاح للاستخدام أثناء التنقل

تسعير مخزون ARDAR Inventory

السعر: 249 دولارًا شهريًا لكل 5 مستخدمين

تقييمات ومراجعات مخزون AR InDEAR Inventory

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

🧠 حقيقة ممتعة: حقيقة ممتعة: مفهوم RFID (تحديد الهوية باستخدام الترددات الراديوية) لإدارة المخزون في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وهو يسمح بتتبع البضائع في الوقت الحقيقي، مما يحسن الدقة ويقلل من الأخطاء البشرية في عمليات الجرد.

5. جرد حوض السمك (الأفضل لمستخدمي QuickBooks الذين يبحثون عن حلول متقدمة للمخزون والتصنيع)

عبر مخزون حوض السمك يضمن لك Fishbowl Inventory أن تكون دائمًا على رأس مخزونك. إنه برنامج لإدارة المخزون مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم خصيصًا لشركات التصنيع والتخزين والشحن. الميزة البارزة فيه هي الرؤية في الوقت الفعلي، حيث يوفر تحديثات محدثة في الوقت الفعلي لمستويات المخزون لمساعدة الشركات على تجنب الإفراط في التخزين أو نفاد المخزون.

هذه الميزة برنامج تحسين المخزون يتفوق في عمليات سير العمل والأتمتة القابلة للتخصيص، مما يمنحك المرونة في تعيين نقاط إعادة الطلب الآلية، وإنشاء حزم المنتجات، وتقديم منتجات بديلة.

أفضل ميزات برنامج Fishbowl Inventory Inventory

مزامنة البيانات مع أنظمة المحاسبة لربط حركة المخزون بالتدفق النقدي دون عناء

تحديد عتبات المخزون والسماح ل Fishbowl بإنشاء أوامر الشراء تلقائيًا، مما يمنع النقص أو فائض المخزون

توفير عناصر بديلة عندما تنفد المنتجات الأساسية من المخزون للحفاظ على رضا العملاء والحفاظ على المبيعات

استخدم الترميز الشريطي لتتبع حركة المخزون عبر مواقع متعددة بدقة وسرعة

قيود مخزون حوض السمك

على الرغم من أن Fishbowl غني بالميزات، إلا أنه يمكن أن يمثل قيودًا في التخصيص

قد يتدهور أداء Fishbowl مع قواعد البيانات الكبيرة جدًا، مما يؤثر على الكفاءة

تسعير مخزون حوض السمك

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات مخزون حوض السمك

G2: 4.0/5 (أكثر من 260+ تقييم)

4.0/5 (أكثر من 260+ تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 980 تقييم)

6. Unleashed Software (الأفضل لإدارة المشتريات والتخزين والمبيعات والإنتاج معًا)

عبر برنامج Unleashed تقدم Unleashed Software ميزة في إدارة مخزونك وعملياتك. فهو يوفر رؤى قابلة للتنفيذ مع تحكم كامل في المخزون من خلال التحكم الكامل في المنتجات، سواءً كان تتبع المواد أو السلع التامة الصنع أو المستلزمات.

تُعد قابليته للتوسع مثالية للشركات المتنامية ويتصل بسلاسة مع مختلف منصات المحاسبة والتجارة الإلكترونية. تم تصميم البرنامج للصناعات التي تتطلب تتبعاً دقيقاً، مثل التصنيع والتوزيع.

أفضل ميزات برنامج Unleashed Software

تحديث مستويات المخزون تلقائيًا عند حدوث المعاملات، مما يوفر رؤية لحظية لمستويات المخزون وتحركاته

تعيين إشعارات لمستويات المخزون المنخفضة أو تواريخ انتهاء الصلاحية القادمة أو غيرها من مشغلات المخزون الرئيسية للبقاء في صدارة المشكلات المحتملة

قم بإنشاء مشغلات إعادة طلب مخصصة لتجديد المخزون تلقائيًا بناءً على معايير محددة مسبقًا، مما يوفر الوقت وتجنب نفاد المخزون

استخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطلب وتعديل مستويات المخزون وفقًا لذلك، مما يضمن لك التزود بالمخزون دائمًا لتلبية احتياجات العملاء

قيود البرنامج غير المنطلق

أبلغ المستخدمون عن صعوبات في دمج Unleashed مع الأنظمة الأخرى، مثل Xero

قد تتطلب الميزات الشاملة للمنصة وقتًا طويلاً لإتقانها

تسعير برنامج Unleashed

متوسط: 380 دولارًا شهريًا لكل 3 مستخدمين

380 دولارًا شهريًا لكل 3 مستخدمين كبير: 710 دولار شهريًا لكل 8 مستخدمين

710 دولار شهريًا لكل 8 مستخدمين كبير بلس: 1,080 دولار شهريًا لكل 20 مستخدمًا

تقييمات ومراجعات برنامج Unleashed للبرامج

G2: 3.9/5 (أكثر من 20 تقييم)

3.9/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 280 تقييم)

🔍 هل تعلم؟ التنبؤ بالطلب القائم على الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد الشركات على الاستعداد للتغيرات الموسمية والعروض الترويجية وحتى اضطرابات سلسلة التوريد العالمية، مما يضمن حصولها على المنتجات المناسبة في الوقت المناسب.

7. ذروة الذكاء الاصطناعي (الأفضل للرؤى القائمة على الذكاء الاصطناعي لتحقيق التوازن بين مستويات المخزون والطلب)

عبر ذروة الذكاء الاصطناعي تعمل Peak AI على تحسين العمليات التجارية الأساسية مثل إدارة المخزون والتسعير. فهو ينشئ نظامًا مخصصًا أداة ذكاء اصطناعي مخصصة لكل شركة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتها ومنتجاتها وبياناتها الفريدة. سواءً كنت تدير إيرادات بالملايين أو المليارات، تعمل Peak AI عبر مؤسستك لتحسين الأداء وتقليل التكاليف وزيادة الأرباح.

فهو يساعدك على تجنب نفاد المخزون وتحسين التدفق النقدي وضمان توفر المنتجات المناسبة دائمًا في الوقت المناسب.

أفضل ميزات برنامج Peak AI

الوفاء باتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) وأهداف الوصول في الوقت المحدد بالكامل (OTIF) من خلال توفير المخزون المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب

تقليل الهدر وزيادة الربحية إلى الحد الأدنى من خلال تحسين مستويات مخزون الأمان وتقليل تكاليف الشحن عبر شبكة التوزيع الخاصة بك

تحرير رأس المال العامل، وتقليل المخزون غير الضروري، وتركيز الموارد على العناصر ذات الطلب المرتفع لتحسين سلسلة التوريد

قيود الذكاء الاصطناعي

قد يكون دمج ذروة الذكاء الاصطناعي في العمليات التجارية الحالية أمرًا معقدًا

قد يكون إعداد الأتمتة وتخصيصها أمرًا معقدًا

تسعير ذروة الذكاء الاصطناعي

التسعير المخصص

أعلى تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

💡 نصيحة احترافية: استخدم برنامج إدارة الطلبات للاحتفاظ بجميع طلباتك في مكان واحد. فهو يعمل على أتمتة التتبع وتحديثات المخزون والفواتير، مما يوفر لك الوقت ويقلل من الأخطاء.

8. ThroughPut AI (الأفضل لكفاءة سلسلة التوريد والتنبؤ بالطلب باستخدام الذكاء الاصطناعي)

عبر من خلال وضع الذكاء الاصطناعي يدمج ThroughPut البيانات المهمة عبر عملياتك لتحديد تحديات إدارة المخزون وأوجه القصور، مما يتيح اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.

من خلال إمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، تعمل ThroughPut على تحسين إدارة السعة, تخطيط المخزون والخدمات اللوجستية لتحقيق تحسينات كبيرة في كل من الأداء التشغيلي والمالي.

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي من خلال #### ThroughPut AI

إجراء تنبؤات على المدى القريب بشأن الطلب، مما يسمح لك بتعديل مزيج المنتجات ومستويات المخزون وفقًا لذلك

إعادة التوازن تلقائيًا بين الأصناف الزائدة والمخزون الناقص لتحسين التوافر وتقليل رأس المال العامل وتعزيز الربحية

استخدام الحجم الصحيح للمخزون الاحتياطي لتقليل إهدار المخزون مع مراقبة استهلاك المخزون الاحتياطي للتوافق مع مستويات المخزون الموصى بها للاحتياجات قصيرة وطويلة الأجل

قيود الذكاء الاصطناعي من خلال وضع قيود الذكاء الاصطناعي

قد تكون التنبؤات غير موثوقة إذا كانت البيانات التاريخية المستخدمة في التدريب غير مكتملة أو غير دقيقة أو متحيزة

قد يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في الاستجابة بسرعة للاضطرابات غير المتوقعة، مثل ارتفاع الطلب أو مشكلات سلسلة التوريد

من خلال تسعير الذكاء الاصطناعي

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي من خلال #### من خلال وضع الذكاء الاصطناعي

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد تقييمات ومراجعات كافية

🔍 هل تعلم؟ التحليلات التنبؤية المعززة بالذكاء الاصطناعي يمكن أن تتوقع تحولات السوق، مثل التغيرات في تفضيلات المستهلكين أو الظروف الاقتصادية، مما يساعد الشركات على تكييف استراتيجيات المخزون في الوقت الفعلي.

9. مخطط المخزون من Sage (الأفضل للتنبؤ والتخطيط الدقيق للمخزون)

عبر سرعة الضوء يوفر مخطط المخزون من Sage نهجًا دقيقًا وموثوقًا لإدارة المخزون، مما يمكّنك من اتخاذ قرارات قائمة على البيانات. يضمن التنبؤ المتقدم بالطلب وإنشاء أوامر الشراء الآلية والإدارة القوية متعددة المواقع دقة المخزون.

مصمم للتكيف مع اتجاهات المبيعات المتقلبة وديناميكيات السوق، يساعد برنامج Inventory Planner الشركات على زيادة الربحية إلى أقصى حد مع تقليل الهدر.

أفضل ميزات مخطط المخزون

تطبيق خوارزميات متقدمة لتحليل بيانات المخزون التاريخية، والموسمية، واتجاهات السوق للحصول على بيانات دقيقة توقعات المبيعات و إدارة سلسلة التوريد إدارة ميزانيات الشراء باستخدام أدوات الشراء المفتوح للشراء المصممة خصيصًا للشركات ذات التقلبات الموسمية أو احتياجات المخزون المتفاوتة

تحديد المخزون الزائد باستخدام مقاييس مثل تاريخ آخر بيع، وتكاليف المخزون الزائد، والوحدات لاسترداد التدفق النقدي وتحسين صحة المخزون

تواصل مع منصات مثل Shopify لسحب بيانات المبيعات في الوقت الفعلي للحصول على تنبؤات دقيقة وقرارات المخزون

قيود مخطط المخزون قيود مخطط المخزون

أبلغ بعض المستخدمين أن ميزة التنبؤ قد لا تعرض دائمًا البيانات اللازمة

لوحظت حالات عدم استجابة أو عدم مبالاة في دعم العملاء

تسعير مخطط المخزون

أساسي: 119 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

119 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم الفريق: 249.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات مخطط الجرد

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم)

📖 اقرأ أيضًا: 10 أدوات ذكاء اصطناعي لفرق ومشاريع التصنيع

10. كاتانا (الأفضل لإدارة المخزون في الوقت الفعلي وتخطيط الإنتاج للمصنعين)

عبر كاتانا تجلب Katana التركيز على عمليات التصنيع الخاصة بك من خلال منصتها السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وهي مصممة خصيصًا للبائعين متعددي القنوات، فهي تسد الفجوة بين تتبع المخزون وتخطيط الإنتاج، مما يمنحك رؤية كاملة لعملياتك في الوقت الفعلي.

بدءًا من تتبع المواد الخام ومراقبة تقدم الإنتاج إلى ضمان تنفيذ الطلبات في الوقت المحدد، تقدم Katana رؤى فعالة وقابلة للتنفيذ. وباعتباره برنامج إدارة مخزون التجارة الإلكترونية مع تخطيط الإنتاج المرئي، فهو مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات المصنعة الصغيرة والمتوسطة الحجم.

أفضل ميزات Katana

احصل على تحديثات مباشرة على المواد الخام، والعمل الجاري (WIP)، والبضائع الجاهزة عبر مواقع متعددة

سحب المهام وإسقاطها على لوحة تحكم سهلة الاستخدام لجدولة الإنتاج وتحديد أولويات الطلبات وتخصيص الموارد بكفاءة

إدارة قائمة المواد (BOM) التفصيلية لكل منتج، مما يضمن دقة حسابات التكلفة وشراء المواد الخام

مزامنة بيانات المخزون والمبيعات مع المنصات الشائعة مثل Shopify وWooCommerce وBigCommerce للحصول على تحديثات في الوقت الفعلي

قيود كاتانا

لاحظ بعض المستخدمين عدم القدرة على تتبع مستلزمات الشحن داخل النظام

لوحظت حالات من الخلل في البرامج وبطء سرعة التحميل

أسعار كاتانا

المبتدئين: 199 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع كل ثلاثة أشهر)

199 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع كل ثلاثة أشهر) المعيار: 399 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع كل ثلاثة أشهر)

399 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع كل ثلاثة أشهر) احترافي: 899 دولاراً شهرياً لكل مستخدم (تُدفع كل ثلاثة أشهر)

تقييمات وتقييمات كاتانا

G2: 4.4/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

4.4/5 (أكثر من 50 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 160 تقييم)

## دع كليك أب يتعامل مع مخزونك بسلاسة

يعمل الذكاء الاصطناعي في برنامج إدارة المخزون على تحويل كيفية تتبع الشركات للمخزون وتحسينه والتنبؤ به. من خلال الأتمتة والرؤى في الوقت الفعلي، يمكنك توفير الوقت والاستمتاع بتوفير التكاليف وتحسين عمليات المستودعات.

من بين الخيارات العشرة التي تم استكشافها أعلاه، يتميز ClickUp بمرونته ومجموعة ميزاته.

يحتفظ ClickUp Brain بجميع معلوماتك في مكان واحد، مما يسهل الوصول إلى كل شيء. تهتم الأتمتة بالأشياء المتكررة مثل تحديث مستويات المخزون أو إرسال تذكيرات إعادة التخزين، مما يمنحك المزيد من الوقت للتركيز على ما يهمك.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك ClickUp Goals تتبع تقدمك والتأكد من أن كل شيء يتماشى مع أهداف عملك.

هذه الميزات مجتمعةً تجعل من ClickUp حلاً قوياً للشركات التي تتطلع إلى تبسيط عملياتها والبقاء في المقدمة. اشترك في ClickUp مجانًا وتغلب على تحديات إدارة المخزون بسهولة!