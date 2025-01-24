أفضل 10 أدوات لإدارة علاقات العملاء عبر الإنترنت تحتاج إلى معرفتها في عام 2025

*🔎 هل تعلم؟ هل تعلم؟ 40% من البيانات المهمة للأعمال محاصرة في صوامع البيانات!

فكّر في ذلك - ما يقرب من نصف المعلومات التي يمكن أن تقود قرارات أكثر ذكاءً عالقة في أنظمة مجزأة، ولا يمكن الوصول إليها عندما تكون في أمس الحاجة إليها.

بالنسبة لأصحاب الأعمال والمديرين، هذه ليست مجرد إحصائية؛ إنها مشكلة يومية.

لهذا السبب أصبحت برمجيات إدارة علاقات العملاء المستندة إلى الويب مغيرًا لقواعد اللعبة.

من خلال دمج بيانات العملاء في منصة واحدة قائمة على السحابة، تعمل أنظمة إدارة علاقات العملاء هذه على كسر الصوامع وأتمتة المهام الشاقة مع توفير رؤى قابلة للتنفيذ. ⚡

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سواء كنت تتطلع إلى ترقية إعدادك الحالي أو شراء أول برنامج لإدارة علاقات العملاء، فإن هذا الدليل يسلط الضوء على أفضل خيارات إدارة علاقات العملاء المستندة إلى الويب لتحويل كيفية إدارة علاقاتك مع العملاء.

## ⏰ ملخص 60 ثانية

تُعد برامج إدارة علاقات العملاء المستندة إلى الويب أداة لتغيير قواعد اللعبة في إدارة علاقات العملاء، وتبسيط سير العمل، والقضاء على صوامع البيانات. تعمل هذه الأدوات على تمكين الشركات من خلال مركزية بيانات العملاء، وأتمتة المهام المتكررة، وتوفير رؤى قابلة للتنفيذ لتعزيز الإنتاجية.

إليك نظرة سريعة على أفضل الخيارات لعام 2025 وما تتفوق فيه:

ClickUp (أفضل تطبيق يومي شامل لإدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع)

(أفضل تطبيق يومي شامل لإدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع) Salesforce (الأفضل لرؤى المبيعات القائمة على الذكاء الاصطناعي)

(الأفضل لرؤى المبيعات القائمة على الذكاء الاصطناعي) HubSpot (الأفضل للشركات المتنامية مع أدوات إدارة علاقات العملاء المجانية)

(الأفضل للشركات المتنامية مع أدوات إدارة علاقات العملاء المجانية) Zoho CRM (الأفضل للحصول على رؤى شاملة للعملاء بزاوية 360 درجة)

(الأفضل للحصول على رؤى شاملة للعملاء بزاوية 360 درجة) Pipedrive (الأفضل لإدارة خط أنابيب المبيعات المرئية)

(الأفضل لإدارة خط أنابيب المبيعات المرئية) Monday.com (الأفضل لإدارة علاقات العملاء القابلة للتخصيص مع أتمتة سير العمل)

(الأفضل لإدارة علاقات العملاء القابلة للتخصيص مع أتمتة سير العمل) Freshsales (الأفضل لإدارة علاقات العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي من أجل بيع أكثر ذكاءً)

(الأفضل لإدارة علاقات العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي من أجل بيع أكثر ذكاءً) Insightly (الأفضل للفرق التي تحتاج إلى حل لإدارة المشاريع مع إدارة علاقات العملاء)

(الأفضل للفرق التي تحتاج إلى حل لإدارة المشاريع مع إدارة علاقات العملاء) أقل إزعاجًا لإدارة علاقات العملاء (الأفضل للبساطة والشركات الصغيرة)

(الأفضل للبساطة والشركات الصغيرة) Copper CRM (الأفضل للتكامل مع Google Workspace)

اشترك في ClickUp CRM

## ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج إدارة علاقات العملاء عبر الإنترنت؟

🔎 هل تعلم؟ قام ميتش موهني ومايك سوليفان بتطوير أول برنامج لإدارة علاقات العملاء (CRM)، ACT! (تقنية التحكم في النشاط)، في عام 1987!

عندما اختيار إدارة علاقات العملاء المستندة إلى الويب ركز على الميزات التي تلبي احتياجات عملك وتزيل أوجه القصور. توفر منصات البرمجيات كخدمة (SaaS) المرونة وإمكانية الوصول، مما يتيح لك إدارة علاقات العملاء من أي مكان.

فيما يلي بعض الميزات الرئيسية التي يجب تحديد أولوياتها:

تخزين بيانات الأعمال بشكل مركزي: تبسيط الوصول إلى معلومات العملاء من خلال الاستفادة من أنظمة إدارة علاقات العملاء المستندة إلى الويب أو السحابة، واستبدال جداول البيانات المبعثرة بمنصة موحدة تنظم كل شيء في موقع واحد آمن

تبسيط الوصول إلى معلومات العملاء من خلال الاستفادة من أنظمة إدارة علاقات العملاء المستندة إلى الويب أو السحابة، واستبدال جداول البيانات المبعثرة بمنصة موحدة تنظم كل شيء في موقع واحد آمن أدوات الأتمتة: أتمتة المهام المتكررة-مثل المتابعة، وإدخال البيانات، وتتبع العملاء المحتملين- لتحرير فريقك للتركيز على العمل الهادف

أتمتة المهام المتكررة-مثل المتابعة، وإدخال البيانات، وتتبع العملاء المحتملين- لتحرير فريقك للتركيز على العمل الهادف إمكانية الوصول: تأكد من بقاء فريقك على اتصال بغض النظر عن مكان وجودهم مع حلول إدارة علاقات العملاء السحابية التي تعمل على أي جهاز متصل بالإنترنت، مما يجعل التعاون عن بُعد أمرًا سهلاً

تأكد من بقاء فريقك على اتصال بغض النظر عن مكان وجودهم مع حلول إدارة علاقات العملاء السحابية التي تعمل على أي جهاز متصل بالإنترنت، مما يجعل التعاون عن بُعد أمرًا سهلاً لوحات تحكم قابلة للتخصيص: قم بتخصيص طريقة عرضك لمقاييس عملك - تتبع أداء المبيعات ومراقبة العملاء المحتملين وقياس رضا العملاء باستخدام لوحات تحكم تتكيف مع احتياجاتك

قم بتخصيص طريقة عرضك لمقاييس عملك - تتبع أداء المبيعات ومراقبة العملاء المحتملين وقياس رضا العملاء باستخدام لوحات تحكم تتكيف مع احتياجاتك أدوات مدمجة: قم بتوحيد جهود المبيعات والتسويق وإدارة المشاريع تحت سقف واحد من خلال اختيار إدارة علاقات العملاء التي تتزامن بسلاسة مع مجموعة التقنيات الحالية الخاصة بك من أجلتمكين المبيعات بكفاءة تحليلات في الوقت الحقيقي: الاستفادة من التقارير المفصلة والمحدثة لتحديد الاتجاهات وسلوكيات العملاء وثغرات الأداء، مما يتيح اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات التي تحقق النتائج 💻

قم بتوحيد جهود المبيعات والتسويق وإدارة المشاريع تحت سقف واحد من خلال اختيار إدارة علاقات العملاء التي تتزامن بسلاسة مع مجموعة التقنيات الحالية الخاصة بك من أجلتمكين المبيعات بكفاءة تتبع العملاء المحتملين والصفقات: احصل على رؤية كاملة لمبيعاتكعملية إدارة علاقات العملاء مع الأدوات التي تدير العملاء المحتملين والصفقات من أول اتصال إلى الإغلاق، مما يضمن عدم سقوط أي فرصة في الشقوق 📈

➡️ اقرأ المزيد: أفضل 10 أنظمة برمجيات إدارة علاقات العملاء القابلة للتخصيص بالكامل

## أفضل 10 برامج إدارة علاقات العملاء المستندة إلى الويب

يمكن أن يوفر امتلاك برنامج CRM الصحيح المستند إلى الويب الوقت والجهد. دعنا نلقي نظرة فاحصة على أفضل برامج إدارة علاقات العملاء المستندة إلى الويب:

1. ClickUp (أفضل تطبيق يومي شامل لإدارة علاقات العملاء وإدارة المشروعات)

بدء استخدام ClickUp CRM

ClickUp CRM

ClickUp CRM يقدم حلاً شاملاً لإدارة علاقات العملاء من خلال الجمع بين الأدوات القابلة للتخصيص وسير العمل القوي. صُمم لتلبية احتياجات الفرق من أي حجم, كليك أب يمكّنك من تخصيص نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك ليناسب احتياجات عملك، مما يضمن تجربة إدارة عملاء سلسة.

مع الحقول المخصصة في ClickUp يمكنك إنشاء قاعدة بيانات CRM التي تتعقب كل شيء بدءًا من حالة العميل المحتمل وقيمة الصفقة إلى تفاصيل جهة الاتصال والخطوات التالية - كل ذلك مرئي في مكان واحد. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء حقل جديد لمصدر العميل المحتمل وإضافته إلى جانب "الأولوية" و"تاريخ المتابعة" لضمان عدم تفويت فريقك لأي فرصة.

استخدام لوحات معلومات ClickUps يمكنك تقييم حالة خط أنابيبك في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى أداء فريقك وأي أرقام ذات صلة بالإيرادات. يمكنك استخدام الرسوم البيانية والبطاقات لتقييم إحصائيات مثل "الصفقات التي تم إغلاقها هذا الشهر" أو "مندوبي المبيعات الأعلى أداءً" يتيح ذلك للفرق تبسيط ترتيب أولويات المهام وتحديد العقبات في عملية المبيعات على الفور.

تصوّر خط أنابيب المبيعات، وتتبع التقدم المحرز بوضوح، وراقب أداء الفريق باستخدام ClickUp CRM

تتيح لك مهام سير العمل المخصصة في ClickUp إدارة خط أنابيب المبيعات بصريًا باستخدام لوحات كانبان أو القوائم أو مخططات جانت. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء مراحل مثل "عميل محتمل جديد" و"تم الاتصال" و"التفاوض" و"تم إغلاقه" على لوحة خط أنابيب وسحب الصفقات وإفلاتها بين المراحل لتتبع التقدم المحرز.

التعاون والتحرير في الوقت الحقيقي باستخدام مستندات ClickUp Docs من داخل ClickUp CRM

إن أدوات التعاون في الوقت الفعلي التي يوفرها ClickUp تجعلها مثالية للفرق التي يجب أن تظل متصلة ومتسقة.

ميزات مثل تعليقات المهام, انقر فوق الدردشة والتعاونية مستندات ClickUp القضاء على الحاجة إلى التبديل بين أدوات متعددة، والحفاظ على مركزية كل شيء. وهذا يعزز التواصل الفعال ويقلل من الأخطاء المحتملة. ⚡

قم بدمج ومزامنة أكثر من 1000 تطبيق مع ClickUp في ثوانٍ

تُعد قدرات التكامل التي تتمتع بها المنصة ميزة رئيسية أخرى، حيث تدعم ClickUp أكثر من 1000 تطبيق متكامل. بدءًا من أدوات البريد الإلكتروني وتخزين الملفات إلى برامج التسويق، تضمن هذه التكاملات تواصل الشركات مع جميع تطبيقاتها المفضلة، مما يعزز الإنتاجية الإجمالية وإدارة البيانات. 🔗

التعيين التلقائي للمهام، وتشغيل تحديثات الحالة، وتبديل الأولويات لتوجيه تركيز فريقك على ClickUp

برنامج مدعوم بالذكاء الاصطناعي ClickUp Brain و أتمتة ClickUp هي حجر الزاوية المهم في وظيفة إدارة علاقات العملاء في ClickUp.

تعمل هذه الأدوات جنبًا إلى جنب مع بعضها البعض لتمكين الشركات من توفير الوقت من خلال أتمتة المهام المتكررة مثل تذكيرات المتابعة وتعيين المهام وإدخال البيانات. يتيح ذلك للفرق التركيز على المزيد من الأنشطة الاستراتيجية، مما يحسن الكفاءة. يوفر Brain أيضًا تحديثات التقدم والردود الذكية، مما يجعل إدارة سير عمل إدارة علاقات العملاء أسرع وأكثر ذكاءً وخالية من الإجهاد.

نموذج ClickUp CRM قالب إدارة علاقات العملاء على شبكة الإنترنت

علاوة على ذلك قالب CRM الخاص بـ ClickUp هو أداة لتغيير قواعد اللعبة لإدارة خطوط أنابيب المبيعات وتتبع العملاء المحتملين وتنظيم بيانات العملاء. بفضل الحالات والحقول والعروض القابلة للتخصيص، يسمح هذا القالب للفرق بتحديد أولويات المهام حسب مراحل المبيعات، والتخلص من أوجه القصور، والكشف عن رؤى قيمة لتعزيز تفاعلات العملاء.

انقر فوق أفضل الميزات

أتمتة عمليات متابعة المبيعات، وتحديثات خط الأنابيب، والتذكيرات

تصور بيانات المبيعات وأداء الفريق باستخدام لوحات المعلومات

إعداد عمليات تكامل البريد الإلكتروني لتبسيط التواصل مع العملاء

استخدام قوالب مُعدة مسبقًا لتهيئة وتخصيص أسرع

تتبع الإيرادات وأحجام الصفقات ورؤى العملاء باستخدام حقول الصيغ

قيود ClickUp

لا تتوفر جميع خيارات العرض على الأجهزة المحمولة

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركة بلس: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة ClickUp AI: إضافة إلى أي خطط حالية مقابل 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp

يتحدثون عن قدرات ClickUp في الأتمتة وإدارة المشاريع أ يقول المستخدم ,

لقد كان Clickup أكثر أدوات إدارة المشاريع وضوحاً وسهولة في الإعداد بالنسبة لنا. تتبع المهام سهل للغاية مع الكثير من التفاصيل الدقيقة. المشاركة مع الفرق ودعوة أعضاء جدد للتعاون مع اللوحة والمهمة سهلة للغاية. التكامل مع أدوات الطرف الثالث ممكن أيضاً مع العديد من التطبيقات المتاحة. يساعد تكامل Datadog وClickup كثيراً في إنشاء مهام الحوادث في Clickup للأحداث التي تحتاج إلى معالجة ويمكن للفريق بعد ذلك بدء العمل على الحوادث.

💡 نصيحة احترافية: وفّر على نفسك ساعات من الإعداد مع قوالب خطة المبيعات . هذه القوالب مثالية للبدء في هيكلة استراتيجية المبيعات الخاصة بك. قم بتخصيص هذه الخطط المعدة مسبقاً بدلاً من البدء من الصفر لتناسب احتياجاتك.

2. Salesforce (الأفضل لرؤى المبيعات القائمة على الذكاء الاصطناعي)

عبر

Salesforce Sales Cloud_

إدارة علاقات العملاء المستندة إلى الويب الخاصة بـ Salesforce, سحابة المبيعات ، مصممة لتمكين فرق المبيعات من خلال رؤى قائمة على الذكاء الاصطناعي والبيع الموجّه والأتمتة المبسّطة. وبصفتك مدير أعمال، يمكنك تتبُّع العملاء المحتملين وإدارة الحسابات وتحسين خطوط أنابيب المبيعات في الوقت الفعلي.

يحتوي برنامج إدارة علاقات العملاء المستند إلى السحابة على ميزات تتيح لك التنبؤ بالمبيعات المستقبلية من خلال التنبؤ التفصيلي، وأتمتة مهام سير العمل لتوفير الوقت، وتركيز جميع بيانات العملاء في مصدر واحد للحقيقة. كما يتكامل Salesforce أيضاً بسلاسة مع أدوات مثل Slack وTableau، مما يتيح التعاون واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات عبر فريقك.

أفضل ميزات سحابة مبيعات Salesforce Salesforce السحابية

أتمتة تتبع العملاء المحتملين وإدارة الحسابات وتحديثات الصفقات لتعزيز الإنتاجية

وحِّد جميع بياناتك وقم بمزامنتها مع ميزات ذكاء الإيرادات وسحابة البيانات

الوصول إلى رؤى في الوقت الفعلي لخطوط الأنابيب والتنبؤات لإدارة المبيعات التنبؤية

قيود سحابة مبيعات Salesforce Sales Cloud

قد يكون من الصعب التنقل في واجهة المستخدم، خاصة للمستخدمين الجدد

قد لا تلبي الأدوات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة احتياجات العمل المتقدمة بشكل كامل دون ترميز مخصص

تسعير سحابة مبيعات Salesforce Sales Cloud

باقة المبتدئين : 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الجناح الاحترافي : 100 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 100 دولار شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 165 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

165 دولارًا شهريًا لكل مستخدم غير محدود: 330 دولار/شهرياً لكل مستخدم

330 دولار/شهرياً لكل مستخدم مبيعات أينشتاين 1: 500 دولار/شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات سحابة مبيعات سيلز فورس

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 18,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 18,000 تقييم) G2: 4.4/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

➡️ اقرأ المزيد: أفضل 10 أمثلة لبرامج إدارة علاقات العملاء وحالات استخدامها لزيادة الإنتاجية

3. HubSpot (الأفضل للشركات المتنامية مع أدوات CRM المجانية)

via HubSpotإدارة علاقات العملاء المستندة إلى الويب HubSpot هو حل ديناميكي للشركات المتنامية. فهو يجمع بين أدوات التسويق والمبيعات والخدمات القوية في منصة واحدة سلسة. من خلال تتبع خط أنابيب المبيعات في الوقت الحقيقي، وإشعارات البريد الإلكتروني الآلية، والتقارير المفصلة، يمكنك الحصول على رؤية كاملة في استراتيجيات إدارة العملاء .

يساعد HubSpot في إدارة جهات الاتصال وتتبع الصفقات وتحليل أداء الفريق. ويستخدم ميزات الذكاء الاصطناعي مثل كاتب البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة لتعزيز تفاعلات العملاء. تدعم المنصة أيضاً عمليات التكامل مع تطبيقات الطرف الثالث، مما يضمن قابلية التوسع والتكيف مع الشركات المتنامية.

أفضل ميزات HubSpot CRM

احصل على رؤى قابلة للتنفيذ من خلال التقارير والتحليلات القوية للمنصة للمساعدة في اتخاذ قرارات قائمة على البيانات

التكامل مع نظام HubSpot البيئي لاستخدام أدوات ممتازة لأتمتة التسويق وتمكين المبيعات وخدمة العملاء

الحصول على تنبيهات من خلال الإشعارات عندما يفتح العملاء المحتملون رسائل البريد الإلكتروني، مما يسمح بالمتابعة في الوقت المناسب

قيود HubSpot CRM

الميزات المتقدمة مثل سير عمل الأتمتة متوفرة فقط في المستويات المدفوعة

قد يجد بعض المستخدمين أن خيارات التخصيص في النظام الأساسي محدودة دون تكامل إضافي

تسعير HubSpot CRM

يتوفر CRM مجانًا مع مركز المبيعات ومركز التسويق، من بين أدوات أخرى، كاشتراك مدفوع

تقييمات ومراجعات HubSpot CRM

G2: 4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن HubSpot

بالحديث عن CRM Hubspot's CRM، أ المستخدم يعمل في قطاع الرعاية الصحية قال

لقد برز HubSpot Service Hub بالنسبة لنا لأنه كان سهل الإعداد، وسهل الاستخدام للغاية حيث نقدمه لأعضاء الفريق الذين سيستخدمونه كل يوم، ويحتوي على الوظائف التي تتوقعها من إدارة علاقات العملاء وأكثر من ذلك بكثير. لقد كان إعداد الأتمتة لتوفير وقت أعضاء فريقنا في سير عملهم اليومي بسيطًا للغاية، وقد ساعدتنا جميع الموارد المتاحة عبر الإنترنت / من خلال دعم عملاء HubSpot على الشعور بالثقة فيما نقوم به.

📚 مكافأة القراءة: هل تبحث عن إدارة علاقات العملاء السحابية المناسبة التي تناسب احتياجاتك دون كل المشاكل التقنية؟ هذه القائمة المختارة من أدوات إدارة علاقات العملاء المستندة إلى السحابة ستساعدك في العثور على أفضل الحلول لتبسيط سير عملك وتوسيع نطاق عملك بسهولة.

4. Zoho CRM (الأفضل للحصول على رؤى شاملة للعملاء بزاوية 360 درجة)

via

_/مرجع/ _https://www.zoho.com/blog/crm/less-crming-and-more-selling.html زوهو /%href/ زوهو CRM هو أداة قوية قائمة على الويب مصممة لتحسين المبيعات والتسويق ومشاركة العملاء مع تقديم رؤية شاملة بزاوية 360 درجة للعلاقات مع العملاء. تتيح الواجهة البديهية ومجموعة كبيرة من الميزات للمؤسسات أتمتة مهام المبيعات اليومية وتحويل زوار الويب إلى عملاء محتملين.

تعمل منصة إدارة علاقات العملاء هذه على تعزيز تعاون الفريق والتفاعل مع العملاء واتخاذ القرارات من خلال التكامل بسلاسة مع التطبيقات المختلفة وتقديم ميزات متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال نهج قائم على الويب. وبالإضافة إلى ذلك، فهي توفر أدوات لإدارة العملاء المحتملين وإدارة جهات الاتصال وتتبع خط أنابيب المبيعات لمساعدتك على تحويل معلومات العملاء إلى رؤى قابلة للتنفيذ.

أفضل ميزات Zoho CRM

التفاعل مع العملاء المحتملين والعملاء مباشرةً من خلال المنصات الاجتماعية

الوصول الفوري إلى بيانات العملاء وإدارة المهام أثناء التنقل باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول

استخدم رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي من مساعد Zoho المدعوم بالذكاء الاصطناعي، Zia، لاكتشاف الحالات الشاذة وتحديد أولويات الفرص وإنشاء مسودات بريد إلكتروني أكثر ذكاءً

قيود Zoho CRM قيود Zoho CRM

قد تحد خطط مستوى الدخول من عدد الحقول المخصصة، مما يؤثر على تخصيص البيانات

التوافر المحدود لبعض عمليات تكامل تطبيقات الجهات الخارجية

تسعير Zoho CRM

مجاني للأبد

قياسي: 20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم احترافي: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم أعلى مستوى: 60 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات زوهو CRM

G2: 4.1/5 (أكثر من 2,700 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 2,700 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 6800 تقييم)

➡️ اقرأ المزيد: أفضل 10 برامج CRM لشركات الخدمات

5. Pipedrive (الأفضل لإدارة خطوط أنابيب المبيعات المرئية)

via PipedrivePipedrive تم تصميم برنامج CRM المستند إلى الويب للشركات التي ترغب في تنظيم إدارة خط أنابيب المبيعات مع التركيز على إتمام الصفقات. فهو يتيح لك مركزية جميع معلومات عملائك، ويتكامل مع مجموعة التقنيات الخاصة بك، ويستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز عملية المبيعات وزيادة الإنتاجية - كل ذلك مع الحفاظ على أمان البيانات على منصة موثوقة.

تعمل أداة إدارة علاقات العملاء المستندة إلى السحابة على تمكين فرق المبيعات لديك من خلال أتمتة المهام المتكررة وتوفير رؤى فورية للمبيعات. بالإضافة إلى ذلك، يوفر Pipedrive ميزات مثل تكامل البريد الإلكتروني والتذكير بالأنشطة وتحديد الأهداف للحفاظ على تنظيم فرق المبيعات وتركيزها على إتمام الصفقات.

أفضل ميزات Pipedrive

استخدم واجهة السحب والإفلات لإدارة خطوط أنابيب المبيعات وتتبع تقدم الصفقات

احصل على مساعد المبيعات بالذكاء الاصطناعي لتقديم اقتراحات ذكية لتحسين أنشطة المبيعات وتحسين الأداء

إثراء الملفات الشخصية للعملاء تلقائيًا بالمعلومات المتاحة للجمهور، مما يوفر الوقت في إدخال البيانات لسجلات العملاء

قيود Pipedrive

بالمقارنة مع برامج إدارة علاقات العملاء الأكثر شمولاً، يفتقر Pipedrive إلى ميزات أتمتة التسويق المتقدمة

قيود في خيارات التخصيص الأعمق دون تكامل إضافي لفرق المبيعات والتسويق

أسعار Pipedrive

أساسي : 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متقدم : 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي : 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم قوي : 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 99$/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Pipedrive

G2 : 4.3/5 (أكثر من 2100 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 2100 تقييم) Capterra: 4.5/5.0 (أكثر من 3000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Pipedrive

بالحديث عن حالة استخدام Pipedrive لفرق المبيعات، أ قال ممثل تطوير المبيعات ,

لقد كانت Pipedrive أداة رائعة للغاية بالنسبة لي، فهي أفضل إدارة علاقات العملاء التي عملت معها، ولديها وظائف مفيدة جدًا بالنسبة لي في جزء التنقيب بين الشركات B2B، ويتم تحديثها باستمرار، فهي تتضمن وظائف جديدة من الاتجاهات السائدة في السوق وهذا يساهم كثيرًا في القيمة.

6. كوم (الأفضل لإدارة علاقات العملاء القابلة للتخصيص مع أتمتة سير العمل)

via Monday.comالاثنين.كوم 's CRM مصمم للشركات التي تتطلب المرونة وقابلية التوسع في حلول إدارة علاقات العملاء السحابية. لقد تم تطويره ليتكيف مع عمليات المبيعات الفريدة الخاصة بك ويتيح لك تبسيط كل شيء بدءًا من تتبع العملاء المحتملين إلى إدارة خط أنابيب المبيعات من خلال التخصيص بالسحب والإفلات السهل.

هذا النظام القابل للتخصيص برنامج إدارة علاقات العملاء السحابية يبسّط إدارة المهام، مما يمكّن الفرق من جعل البيانات مركزية وأتمتة سير العمل والتركيز على تنمية العلاقات مع العملاء. وبفضل لوحات المعلومات القابلة للتخصيص وطرق العرض المختلفة، مثل كانبان ومخططات جانت، تتيح المنصة للفرق تصور خطوط أنابيب المبيعات الخاصة بهم ومراقبة التقدم في الوقت الفعلي وتعزيز تعاون الفريق.

أفضل ميزات #### أفضل ميزات موقع Monday.com

تخصيص مهام سير العمل لتلائم عملية المبيعات وخطوط المبيعات الرئيسية لتحقيق نجاح الأعمال

أتمتة المهام المتكررة مثل المتابعة وتحديثات الحالة لإلغاء الإدخال اليدوي للبيانات

تحديد أولويات العملاء المحتملين بناءً على معايير قابلة للتخصيص للتركيز على العملاء المحتملين ذوي الإمكانات العالية

قيود موقع Monday.com

قد يستغرق الإعداد الأولي والتخصيص وقتًا طويلاً للمستخدمين الجدد

قد يجد بعض المستخدمين مستويات التسعير وتخصيص الميزات مربكة

تسعير موقع Monday.com

تعتمد خطط المستويات هذه على 10 مستخدمين:

أساسي : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم عادية : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم محترف : 19 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 19 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات موقع Monday.com

G2 : 4.6/5 (أكثر من 900 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 390+ تقييم)

➡️ اقرأ المزيد: كيفية القيام بإدارة المشاريع لفرق المبيعات

7. فريش سيلز (الأفضل لإدارة علاقات العملاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي من أجل بيع أكثر ذكاءً)

عبر

٪ / href/ https://www.freshworks.com/freshsales-crm/apps-integration/xero/ Freshsales /%href/ المبيعات الطازجة هو جزء من مجموعة Freshworks Suite، وهو عبارة عن نظام إدارة علاقات العملاء على شبكة الإنترنت مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدة الشركات تحسين إنتاجية المبيعات وتبسيط العمليات. تستخدم فرق المبيعات تطبيق CRM المستند إلى الويب لإدارة العملاء المحتملين بكفاءة، وتتبع تفاعلات العملاء، وأتمتة المهام المتكررة، مما يحسن الكفاءة ويسرّع من إتمام الصفقات.

يوفر Freshsales أيضًا عرضًا شاملًا للعملاء، مما يوفر سياقًا لتفاعلات العملاء عبر قنوات متعددة. وتوفر لوحات المعلومات والتقارير القابلة للتخصيص رؤى قابلة للتنفيذ حول أداء المبيعات وصحة خط سير المبيعات.

أفضل ميزات Freshsales

تحديد العملاء المحتملين ذوي القيمة العالية وإتمام الصفقات بشكل أسرع باستخدام مساعد فريدي المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتسجيل النقاط وتوصيات الصفقات ومسودات البريد الإلكتروني الآلية

تنظيم وإدارة دورة المبيعات بأكملها وخط سير المبيعات دون عناء باستخدام لوحة كانبان المرئية مع وظيفة السحب والإفلات

تفاعل مع العملاء المحتملين والعملاء مباشرةً باستخدام أدوات الاتصال المدمجة، بما في ذلك البريد الإلكتروني والهاتف والدردشة

قيود المبيعات الجديدة

قد يتطلب أدوات إضافية من طرف ثالث أو واجهات برمجة التطبيقات للاتصال بتطبيقات معينة

لا تتوفر وظائف مثل إدارة العملاء المحتملين المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والتخصيص المتقدم إلا في الخطط الأعلى سعراً

تسعير Freshsales

مجاناً : 0 دولار لثلاثة مستخدمين

: 0 دولار لثلاثة مستخدمين نمو : 11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم محترف : 47 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 47 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: 71 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات المبيعات المنعشة

G2 : 4.5/5 (أكثر من 1,200 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 1,200 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Freshsales

بالحديث عن تجربة مستخدم فريش سيلز، أ مستخدم على G2 قال

بصفتي شخصًا استخدم Freshworks CRM و Freshdesk لإصدار التذاكر و Freshteam، يمكنني أن أشهد على تجربة المستخدم الخاصة بهم، وبعض الميزات البديهية سهلة الاستخدام في CRM. كانت سرعة فرقهم التي تتعامل مع العملاء في تشغيل الأشياء جديرة بالثناء.

8. Insightly (الأفضل للفرق التي تحتاج إلى حل لإدارة المشاريع مع إدارة علاقات العملاء)

via فيما يليإنسايتلي يمزج بين إدارة علاقات العملاء وأتمتة التسويق و إدارة مشاريع المبيعات في منصة واحدة قوية. فهو يساعد على إدارة خط أنابيب المبيعات وإنشاء نظام موحد حيث تعمل فرق المبيعات والتسويق والخدمات بشكل متناغم.

يتميز Insightly بقابليته للتخصيص. فهو يسمح لك بتخصيص الكائنات والحقول وسير العمل لتلبية احتياجات عملك بالضبط، بغض النظر عن مجال عملك. علاوةً على ذلك، يجعل مزود إدارة علاقات العملاء المستند إلى السحابة تتبع العملاء المحتملين وإدارة الفرص والإشراف على مشاريع ما بعد البيع أمراً سهلاً دون الحاجة إلى تبديل المنصات.

أفضل الميزات

ضمان تكامل البيانات ودقتها وامتثالها من خلال تنفيذ قواعد التحقق من الصحة والأذونات المتقدمة والوصول المستند إلى الأدوار

إنشاء رحلات مخصصة للعملاء باستخدام أدوات أتمتة التسويق

إدارة المشاريع والمهام مباشرةً داخل إدارة علاقات العملاء لضمان سير العمل بسلاسة بدءًا من اكتساب العملاء المحتملين وحتى تسليم المشروع

القيود المفروضة

مرونة النظام الأساسي مربكة للفرق الجديدة على أنظمة CRM

على الرغم من وجود العديد من عمليات التكامل، قد يجد بعض المستخدمين قيوداً عند الاتصال بتطبيقات خارجية محددة

تسعير غير مناسب

بالإضافة : 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي : 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مؤسسة: 99$/شهرًا لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات: التقييمات والمراجعات

G2 : 4.2/5 (أكثر من 900 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4/5 (أكثر من 650 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: كل تفاعل مع العملاء هو فرصة لبناء الولاء أو خسارته. في حين أن اعتماد نظام إدارة علاقات العملاء أمر بالغ الأهمية لتعزيز العلاقات مع العملاء، إلا أن استخدامه بشكل صحيح هو ما تتعثر فيه معظم الشركات. ما الحل؟ إعطاء الأولوية لـ استراتيجية تنفيذ إدارة علاقات العملاء جيدة التخطيط مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات فريقك، مما يضمن أن يصبح نظام إدارة علاقات العملاء أداة قوية للنمو، وليس فرصة ضائعة. 🛠️

9. إدارة علاقات العملاء الأقل إزعاجًا (الأفضل للبساطة والشركات الصغيرة)

via _أقل إزعاجاً لإدارة علاقات العملاءإدارة علاقات العملاء الأقل إزعاجاً (LACRM) يرقى إلى مستوى اسمه. فهو بديهي ومباشر ومصمم خصيصًا للشركات الصغيرة. ويضمن تركيز المنصة على البساطة ودعم العملاء المخصص أن يتكيف المستخدمون معها بسرعة ويدمجونها في عملياتهم اليومية، مما يقلل من منحنى التعلم ويزيد من الكفاءة.

لا توجد قائمة ساحقة من الميزات التي لا تحتاج إليها - بل ما يساعدك على تتبع علاقات العملاء وإدارة المهام والبقاء منظماً. مع عدد غير محدود من جهات الاتصال، وخطوط الأنابيب، والحقول المخصصة، ستحصل على كل ما تحتاجه لتبسيط عملياتك دون تعقيد أو رسوم خفية في برامج إدارة علاقات العملاء الأكبر حجماً.

أفضل ميزات CRM الأقل إزعاجًا

إدارة عدد غير محدود من جهات الاتصال وخطوط الاتصال لرعاية العلاقات مع العملاء

ابقَ على اطلاع على المهام والمتابعة مع أدوات إدارة المهام والتقويم المدمجة

تلقي رسائل بريد إلكتروني يومية تلخص المهام والأحداث القادمة، مما يساعد في إدارة الوقت بفعالية

الحد من قيود إدارة علاقات العملاء المزعجة

قد تؤدي عمليات التكامل المحدودة مع الجهات الخارجية إلى تقييد الأتمتة المتقدمة لبعض المستخدمين

يفتقر إلى بعض الوظائف المتطورة، مثل إعداد التقارير المتقدمة والأتمتة، الموجودة في أنظمة إدارة علاقات العملاء الأكثر تعقيدًا

أقل تسعير مزعج لإدارة علاقات العملاء

فئة سعرية واحدة تبلغ 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات أقل إزعاجًا لإدارة علاقات العملاء

G2 : 4.9/5 (أكثر من 600 تقييم)

: 4.9/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Less Annoying CRM

A مراجعة G2 يقول

تبرز LACRM لأنها ليست مصممة حصريًا للأعمال "البيعية". وبدلاً من ذلك، فهو يستوعب نهجنا الفريد من نوعه، ويبقى بعيدًا عن طريقنا بينما يقدم أداءً موثوقًا باستمرار. لقد كانت ميزات مثل وظيفة التصدير/الاستيراد القوية والقدرة على دمج جهات الاتصال والسجلات عند الحاجة لا تقدر بثمن.

10. Copper CRM (الأفضل لتكامل Google Workspace)

via Copper CRMإدارة علاقات العملاء النحاسية هو نظام أساسي قائم على السحابة مصمم للتكامل بسلاسة مع Google Workspace. يوفر للشركات حلاً سهل الاستخدام لإدارة العملاء المحتملين وجهات الاتصال وعمليات المبيعات المعقدة.

يتيح تكامله العميق مع Gmail وتقويم Google للمستخدمين تتبع محادثات البريد الإلكتروني، وجدولة الأحداث، وإضافة جهات الاتصال مباشرةً من صندوق الوارد، مما يؤدي إلى تبسيط سير العمل وتعزيز الإنتاجية. وتوفر ميزات الأتمتة في Copper، مثل إنشاء المهام ومتابعة البريد الإلكتروني، الوقت من خلال التخلص من المهام المتكررة. بالإضافة إلى ذلك، يضمن لك تطبيق الهاتف المحمول إمكانية متابعة صفقاتك حتى أثناء التنقل.

أفضل ميزات إدارة علاقات العملاء النحاسية

تتبع الصفقات، وإدارة المشاريع، ومراقبة تقدم العملاء المحتملين بصريًا باستخدام خطوط أنابيب قابلة للتخصيص

تمكين إنشاء المهام والمتابعة وتحديثات الحالة تلقائيًا لتوفير الوقت والتركيز على إتمام الصفقات

التقاط معلومات جهات الاتصال وتنظيمها تلقائيًا من رسائل البريد الإلكتروني والتفاعلات الأخرى

قيود إدارة علاقات العملاء النحاسية

قد تبدو ميزة مسار تحويل العملاء المحتملين محدودة وقد تستفيد من تحسين طرق عرض القائمة وتحسين سهولة الاستخدام لإدارة العملاء المحتملين

اشتكى بعض المستخدمين من عدم استجابة فريق الدعم بشكل كبير

تسعير النحاس CRM

مبتدئ : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم أساسي : 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي : 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة: 134$/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات النحاس CRM

G2 : 4.5/5 (أكثر من 1100 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 1100 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 600 تقييم)

ابدأ رحلتك في إدارة علاقات العملاء عبر الإنترنت مع ClickUp

عند اختيار نظام إدارة علاقات العملاء المستند إلى الويب، لا تركز فقط على الميزات - فكر في قابلية التوسع، واعتماد المستخدم، ومدى تكامله مع سير العمل الحالي. يجب أن ينمو نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك مع عملك، ويبسط العمليات، ويوفر خارطة طريق واضحة لتحقيق نتائج قابلة للقياس. 🚀

على الرغم من أن العديد من الأدوات في هذه القائمة تقدم مزايا فريدة من نوعها، إلا أنها ليست جميعها مصممة من أجل التعامل مع إدارة العملاء والتعاون الداخلي بسلاسة.

وهذا ما يميز ClickUp عن غيره. فهي تجمع بين إدارة علاقات العملاء وأدوات إدارة المشاريع، وهي منصة شاملة تجعل سير العمل مركزياً وتؤتمت المهام المتكررة وتمكّن فريقك من الحفاظ على إنتاجيته. 🏆 اشترك في ClickUp اليوم إذا كنت تبحث عن حل مرن وقابل للتطوير وبديهي للارتقاء بعملياتك التجارية!