8 ابتكارات تقنية غيرت مجرى الحياة يمكنك أن تشكر النساء عليها

ارمِ رقاقة إلكترونية في حشد عشوائي وستصطدم بالتأكيد بشخص سمع عن رجال مثل توماس أديسون أو بيل غيتس أو ألكسندر غراهام بيل أو مارك زوكربيرغ.

ارمِ جهاز كمبيوتر مكتبي كامل من عام 1994 في حشد من الناس وستكون معجزة إذا ما أصابت أي شخص سمع عن غريس هوبر أو ماري فان بريتان براون أو راديا بيرلمان - ناهيك عن إخبارك بما قدموه للعالم.

قد تقولين: "لكن يا ماندي"، "لكنك تقارنين هؤلاء النساء بالرجال الذين ساعدوا في اختراع المصباح الكهربائي، ومايكروسوفت، وأول هاتف، و الفيسبوك، ربما هؤلاء الفتيات لسن مشهورات لأنهن لم يخترعن شيئًا يماثل ما اخترعوه من اختراعات."

لهذا أقول: _لا بد أنك لا تعرف حقًا مدى تأثير التحيز الجنسي على تاريخ العالم - وخاصة عالم الابتكار التكنولوجي

لكن هذه مدونة أخرى تماماً. أما في هذه المدونة، دعونا نركز على العقول النسائية اللامعة التي تقف وراء بعض التقنيات الحديثة الأكثر انتشارًا في كل مكان، ونكتشف كيف تم تمهيد الطريق الوعر للنساء في مجال التكنولوجيا اليوم!

وداعاً وداعاً يا نادي الفتيان

إذا نظرنا إلى تاريخ المرأة في مجال التكنولوجيا يمكننا أن نرى بعض القمم والوديان المذهلة. ألقِ نظرة على هذا الجدول الزمني يشير إلى التقدم الذي أحرزته المرأة المبتكرة منذ القرن الثامن عشر:

🧮 1700s: تنبأت عالمة الرياضيات والفلك الفرنسية نيكول-رين ليبوتر بعودة مذنب هالي بدقة من خلال حساب توقيت كسوف الشمس بيدها.

💡 القرن الثامن عشر الميلادي: آدا لوفليس أول مبرمجة كمبيوتر.

📻 أوائل القرن العشرين: كانت أطروحة جريت هيرمان مسألة الخطوات العديدة المحدودة في النظرية المثالية متعددة الحدود أساسية في وضع الخوارزميات التي أرست الأساس لجبر الحاسوب الحديث.

📺 منتصف القرن العشرين: 75% من فريق عمليات فك الشفرات في الحرب العالمية الثانية الذي كان قوامه 10,000 فرد كانوا من النساء. كما شهدنا عددًا لا يُحصى من النساء المبتكرات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وبرمجة الكمبيوتر والهندسة والرياضيات.

سنتطرق في نهاية هذا المقال إلى كيف أخذت الأمور منعطفًا غير متوقع بالنسبة لمعظم النساء في عالم التكنولوجيا منذ السبعينيات؛ ولكن دعونا أولاً نعرض الملكات العبقريات اللاتي ازدهرن في عصر الابتكار النسائي وألهمننا حتى يومنا هذا.

## 1: الواي فاي الحديث والبلوتوث ونظام تحديد المواقع العالمي

رصيد الصورة: Forbes.com أعرف فيما تفكر: _ يا إلهي، إنها تبدو كفتاة هوليوود الفاتنة، وليس كفتاة تقنية بارعة!

حسنًا، تصادف أن هذه المرأة الموهوبة كانت كلاهما! هيدي لامار اشتهرت بأعمالها على الشاشة الفضية، لكنها كانت مخترعة مدفوعة بحب الوطن.

عندما بدأت الحرب العالمية الثانية تصل إلى ذروتها المرعبة، أمضت هيدي - وهي مهاجرة نمساوية - كل وقت فراغها تقريبًا في اكتشاف كيف يمكنها مساعدة القوات الأمريكية بشيء أكثر تأثيرًا من مجرد التمايل على المسرح في عرض USO.

تعلمت هيدي، التي كانت هاوية للتكنولوجيا طوال حياتها، عن استخدام الجيش لطوربيدات يتم التحكم فيها بالراديو والتي يمكن التشويش عليها بسهولة أو تحويلها عن مسارها. ففكرت في إنشاء إشارة قفز ترددات لا يمكن التشويش عليها، مما يحمي الأسلحة من عبث العدو بشكل فعال. وعرضت خططها على صديقها عازف البيانو جورج أنثيل، وابتكرا معاً نسخة مبكرة من الاتصالات ذات الطيف الترددي المنتشر القافز على الترددات، المعروفة أيضاً باسم تقنية الإرسال اللاسلكي.

تم دمج تقنيات الطيف المنتشر في تقنية البلوتوث ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وهي تشبه الأساليب المستخدمة في الإصدارات القديمة من شبكة Wi-Fi.

2. استكشاف الفضاء

رصيد الصورة: الغارديان إذا شاهدت فيلم 2016 أرقام مخفية ستعرفون أن تاراجي ب. هنسون لعبت دور فتاتنا كاثرين جونسون، وهي الحاسوب البشري الحقيقي الذي أصبح أكثر علماء الرياضيات - ذكورًا كانوا أم إناثًا - ثقة في وكالة ناسا.

في عام 1953 بدأت كاثرين العمل في NACA وحدة حوسبة المنطقة الغربية. ونظرًا لأن المنظمة كانت قائمة على الفصل العنصري في ذلك الوقت، كان جميع زملاء كاثرين من النساء الأمريكيات من أصل أفريقي اللامعين مثلها الذين كانوا يقومون يدويًا بإجراء حسابات رياضية مكثفة لمهندسي البرنامج.

برعت كاثرين قبل كل شيء في حساب الطيران المسارات يدوياً؛ حيث استخدمت الرياضيات المعقدة لضمان وصول رواد الفضاء إلى الفضاء بأمان وعودتهم. كان أول نجاح كبير لها مع أول رحلة فضائية بشرية أمريكية في عام 1961. في عام 1962، عندما أصبحت ناسا ناسا وبدأت أجهزة الكمبيوتر في حساب المسارات، طلب رائد الفضاء جون جلين من جونسون أن يتحقق بنفسه من أن الكمبيوتر الإلكتروني الجديد خطط لرحلته بشكل صحيح. كان عمل كاثرين حيويًا أيضًا في إنقاذ الرحلة التي كادت أن تكون كارثية أبولو 13 المهمة.

ببساطة، لولا كاثرين جونسون، لكان استكشاف الفضاء كما هو موجود اليوم على الأرجح أقل تقدمًا بكثير وأكثر خطورة بكثير. إن المليارديرات مدينون لها إلى الأبد.

3. برمجة الكمبيوتر

رصيد الصورة: فاسار بادئ ذي بدء، فليكن معلومًا أن هذه المرأة لم تكن مجرد عبقرية في مجال التكنولوجيا، بل كانت أدميرالاً بحريًا لعينًا. غريس موراي هوبر قامت بأطنان مترية من حسابات لا تقدر بثمن للجهود الحربية في الحرب العالمية الثانية، لكن أكبر إنجازاتها المهنية يعتبر اختراعها لبرمجة الكمبيوتر الإلكتروني كما نعرفه الآن.

تخيل هذا: أنت في غرفة عمل كبيرة في جامعة هارفارد، وهي عبارة عن 10% من مساحة الأرض و90% من الكمبيوتر. سوف تنظر إلى الأسطورة مارك الأول وهو عبارة عن جهاز كمبيوتر يزن خمسة أطنان كتب غريس أول دليل برمجة له.

حقيقة ممتعة رقم 1: لقد صاغت مصطلحي "الخلل" و"تصحيح الأخطاء" عندما اضطرت إلى إزالة العث من أحشاء مارك الملتوية حرفيًا.

كان الأدميرال هوبر أيضًا المبرمج الرئيسي لـ يونيفاك أول حاسوب رقمي إلكتروني بالكامل. وقد قادها ذلك إلى المشاركة في تطوير COBOL، وهي لغة كمبيوتر (مثل جافا سكريبت أو بايثون) التي نفذها بيل جيتس مع مايكروسوفت في عام 1978

حقيقة ممتعة #2: لقد صاغت عبارة: "طلب المغفرة أسهل من طلب الإذن." ليس لدينا خيار سوى أن نطلب الإذن.

4. أنظمة أمن المنازل الحديثة وكاميرات المراقبة

رصيد الصورة: الجدول الزمني تجول في أي حي من أحياء الضواحي التي تسكنها الطبقة المتوسطة، وسيجد كل منزل تقريبًا يحمل علامة في الحديقة الأمامية تحذر السكان المحليين من أن هذا المنزل محمي بنظام أمني.

ارجع إلى كوينز، نيويورك في الستينيات. كانت ربة منزل تُدعى ماري فان بريتان براون تنتظر وتنتظر استجابة الشرطة لندائها - وهو أمر شائع بشكل محبط في الأحياء ذات الأغلبية السوداء في منطقتها. ففكرت أنه لا بد من وجود طريقة أفضل للشعور بمزيد من الأمان في منزلها والاتصال بالسلطات دون الحاجة إلى وضع تحيزهم المحتمل في المعادلة. وهكذا، فإن وُلد أول نظام أمن منزلي .

وضعت ماري خططًا لنموذج أولي لنظام صوتي ومرئي يتصل بالشرطة أو المستجيبين في حالات الطوارئ بمجرد ضغطة زر واحدة، دون الحاجة إلى الاتصال. وبمساعدة زوجها، فازت ماري ببراءة اختراع النظام في عام 1969.

كان اختراع السيدة فان بريتان براون هو الأول من نوعه للمستهلكين وأصبح الأساس الوحيد للمراقبة بالفيديو، وأقفال الأبواب التي يتم التحكم فيها عن بُعد، ومُشغِّلات الإنذار التي تعمل بضغطة زر، والرسائل الفورية لمقدمي خدمات الأمن والشرطة، بالإضافة إلى الاتصال الصوتي ثنائي الاتجاه.

5. خوارزميات الكمبيوتر

رصيد الصورة: لوكفار إذا كنت من عشاق الشعر، فربما سمعت عن اللورد بايرون. إنه نوع من الفتى الشقي من المشهد الرومانسي البريطاني، ولكن حتى هو لم يكن يتخيل أن طفله الوحيد "الشرعي" سينتهي به الأمر إلى ترك إرث ينافس إرثه.

نحن نتحدث هنا عن آدا لوفليس، المولودة في عام 1815. نشأت آدا مفتونة بالرياضيات والآلات وتحويل الأفكار الخيالية إلى اختراعات عملية. حتى أن والدها أطلق عليها لقب " أميرة متوازيات الأضلاع ." ها هي خفة دم بايرون القديمة.

انتقل إلى عام 1833 في إحدى الحفلات. كان هذا المخترع الذي يُدعى تشارلز باباج يعرض ما نعرفه الآن بأول كمبيوتر للأغراض العامة. وقد أبدى رأيه في كيفية تفوقه في العمليات الحسابية، لكن الحاضرين في الحفلة كانوا مرتبكين تمامًا بشأن كيفية عمله بالفعل. باستثناء آدا.

باختصار، عملت آدا مع باباج على "ترجمة" كيفية عمل الآلة ومقارنتها ب نول الجاكار. تمامًا كما كان بإمكان آلة النسيج الحريرية أن تخلق صورًا تلقائيًا باستخدام سلسلة من البطاقات المثقوبة، قام محرك باباج بنسج أنماط جبرية. كما أنها أوضحت أيضًا كيف يمكنها إجراء بعض العمليات الحسابية التي كتبتها، مما يجعلها ما يعتبره الكثيرون أول مبرمجة كمبيوتر ومخترع "الخوارزمية"

6. الاتصالات الحديثة

رصيد الصورة: معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا كانت شيرلي آن جاكسون أول امرأة أمريكية من أصل أفريقي تحصل على درجة الدكتوراه في الولايات المتحدة، ولكن هذه ليست سوى البداية.

كان العام 1973 وكانت قد حصلت للتو على درجة الدكتوراه في الفيزياء النووية. كانت وصفت اهتمامه "بالخصائص الإلكترونية والبصرية والمغناطيسية وخصائص النقل لأنظمة أشباه الموصلات الجديدة." لا يمكنني الربط بين الأمرين، لكنني أستطرد.

في وقت لاحق من حياتها المهنية، أجرت جاكسون عددًا من التجارب الفيزيائية النظرية الناجحة التي أنتجت أبحاث علمية رائدة حول موجات كثافة الشحنة. هذا البحث الذي ساعدت في تطويره أدى مباشرة إلى اختراعات جهاز الفاكس، والهاتف الذي يعمل باللمس، وخلايا الألياف البصرية، والخلايا الشمسية والتقنية الكامنة وراء معرف المتصل وانتظار المكالمات.

وبصفتي شخص انطوائي لن أرفع سماعة الهاتف أبدًا إذا لم يكن هناك شيء مثل معرف المتصل، فلن أكون شيئًا بدون شيرلي آن جاكسون.

7. البرمجة للمبتدئين

رصيد الصورة: Prog.World عندما تفكر في مبرمجة كمبيوتر، ربما لا تتخيل راهبة كاثوليكية صغيرة. الراهبة ماري كينيث كيلر قد نذرت بالفعل نذورها للزواج من يسوع في عام 1940، ولكن لم يكن هناك أي شرط يقول إنها لا يمكن أن تصبح أول امرأة تحصل على درجة الدكتوراه في علوم الحاسب الآلي .

وواصلت الأخت كيلر العمل في مركز دارتموث لعلوم الحاسوب الذي كان مخصصًا للذكور فقط في ذلك الوقت في جامعة دارتموث لمتابعة حبها للتكنولوجيا. في الجامعة، ساعدت في إنشاء برمجة BASIC وهي تقنية ترميز تركز على الرموز، وهي مفيدة جدًا للمبتدئين.

وبينما كانت مايكروسوفت تستخدم برمجة BASIC في حواسيبها الشخصية منذ السبعينيات، توسعت الشركة في ابتكار الأخت ماري في عام 1991 بإصدار Visual Basic وهي لغة برمجية تُستخدم حتى يومنا هذا.

8. الإنترنت

رصيد الصورة: ذا أتلانتيك نعم، الإنترنت اللعين

حسنًا، صحيح أنه لا يوجد شخص واحد اخترع الإنترنت . فكّر في الأمر وكأنه مشروع جماعي امتد لعقود من الزمن تم بناؤه قطعة تلو الأخرى - ولكن مثل أي مشروع جماعي، ينتهي الأمر ببعض الأشخاص بالمساهمة أكثر من غيرهم.

تعرّف على راديا بيرلمان، وهي مبرمجة ومهندسة كمبيوتر أمريكية ساهمت في "مشروع المجموعة" بما يسمى بروتوكول الشجرة الممتدة (STP)

أيها القارئ، لا أتوقع منك أن تعرف ما هو STP. بعد البحث في هذه المرأة العبقرية لم أعد واثقًا من أنني أعرف حتى ما هي الشجرة. سأترك مستخدم Reddit MenosDaBear يشرح ذلك بإيجاز :

"لديك أكثر من طريقة للوصول إلى شيء ما على الشبكة. تختار شجرة الامتداد أفضل طريق، وتمنع الطرق الأخرى حتى لا تدور الأمور في دوائر. ثم عندما تتعطل أفضل الطرق، تفتح أحد تلك المسارات الأخرى الأساسية لتشغيل جسور الشبكة، وهو أساس الإنترنت."

كان لعمل راديا بطبيعة الحال تأثيرًا كبيرًا على كيفية التنظيم الذاتي للشبكات ونقل البيانات. كما قامت أيضًا بتحسين الإيثرنت القائم على شجرة الامتداد من خلال تصميم تريل (TRansparent Interconnection of lot of link)، وهو نظام يسمح للإيثرنت بالاستخدام الأمثل للنطاق الترددي، ويعرف أيضًا باسم WiFi أفضل.

يجب أن نشكر النساء في مجال التكنولوجيا على العديد من وسائل الراحة الحديثة. ولكن هذا لا يكفي

عندما تطالب النساء بالسماح لهن بأخذ مساحة أكبر في عالم التكنولوجيا، فإننا لا نعني المساحة التي تمثل الهوة السحيقة بين تمثيل الذكور والإناث أو الأجور أو الفرص المتاحة.

فمع اقتراب عقد السبعينيات، بدأ المشهد يتغير مع إدراك كل من الحكومة والصناعة للإمكانات الكاملة لوضع كل القوة في أجهزة الكمبيوتر. فتم إقصاء النساء تدريجياً مع حلول الرجال محلهن بمسميات وظيفية أفضل وأجور أفضل ومعاملة أفضل.

لا يعني ذلك أن النساء لم يتوقفن عن كونهن خبيرات تكنولوجيات بارعات، بل أن الرجال في السلطة بدأوا في العودة إلى مناطق الراحة القديمة. في خضم التحول في تحول الحواسيب من أدوات تكميلية إلى أن تصبح العمود الفقري لشركات بأكملها هذه المشكلة هي السبب في أن النساء اليوم يواجهن صعوبة في الحصول على وظيفة أكثر من صعود السلم الوظيفي.

لا عجب أن حقبة الثمانينيات كانت حقبة النساء اللاتي يتبخترن في المكتب مرتديات وسادات أكتاف عملاقة بكعب عالٍ وشعرهن مصفف لإضافة بضع بوصات إضافية إلى طولهن - فقد تحول الأمر إلى فن.

لكني ما زلت متفائلة بأن المد والجزر في عالم التكنولوجيا سيتحول لصالح النساء. في كل يوم أدخل فيه إلى العمل أشعر بالتواضع لرؤية نساء مذهلات في كل قسم، وفي كل مستوى من مستويات ClickUp. الشمولية متعددة الجوانب ليست مجرد "شيء جميل" في الشركات التي تكرس نفسها للابتكار: إنها التزام لا يتزعزع.

ومع استمرار ClickUp في النمو كمنصة، فإننا نتطلع دائماً إلى توظيف أشخاص يجسدون الدافع والرؤية وأخلاقيات العمل والشجاعة التي تتمتع بها النساء اللاتي قرأت عنها للتو. انقر هنا لتصفح الوظائف الشاغرة الحالية ومعرفة ما إذا كنت أنت (أو أي شخص تعرفه) مناسباً لها.