كيفية الحصول على صوت على الشاشة التسجيل

أصبح تسجيل الشاشة بالصوت سريعاً أداة لا غنى عنها في عالمنا الرقمي. في الواقع 83% من الأشخاص يفضلون مشاهدة

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لقراءة النص عند التعرف على منتج أو خدمة.

من إنشاء البرامج التعليمية البرمجية إلى تأهيل الموظفين الجدد أو التعاون مع فرق العمل عن بُعد، يمكن لتسجيلات الشاشة ذات الصوت الواضح والنقي أن تحول الأفكار المعقدة إلى محتوى سهل الهضم. ومع ذلك، غالباً ما يبدو دمج الصوت عالي الجودة أمراً شاقاً.

يبسط هذا الدليل العملية، ويقدم نصائح وتقنيات عملية لمساعدتك على إتقان تسجيل الشاشة بالصوت على أي جهاز، بغض النظر عن جهاز iPhone أو كمبيوتر شخصي يعمل بنظام Windows أو Mac.

استخدم ClickUp Clips لتسجيل شاشتك. جرب الآن!

استخدم ClickUp Clips لتسجيل شاشتك. جرب الآن!

⏰ ملخص 60 ثانية

يلتقط تسجيل الشاشة نشاط الكمبيوتر أو الجهاز وهو ضروري للدروس التعليمية أو العروض التقديمية أو الملاحظات

اختر ميكروفونًا عالي الجودة، وقم بتهيئة إعدادات مسجل الشاشة، واختبر الصوت لضمان جودة صوت واضحة

سجّل في مكان هادئ، واستخدم ميكروفونات إلغاء الضوضاء، وحسّن إعدادات الجهاز للحصول على نتائج أفضل

عالج مشكلات مثل اتصال الميكروفون أو الضوضاء في الخلفية أو مواطن الخلل في البرامج بإصلاحات بسيطة

استخدم كليك أب كليب لتسجيل الشاشة بسلاسة داخل المنصة. شارك التسجيلات بسهولة، وتعاون بفعالية، وقم بتبسيط سير عملك

إعداد تسجيل الشاشة على الأجهزة المختلفة

دعنا نستكشف كيفية إعداد ميزة تسجيل الشاشة واستخدامها على أجهزة iPhone وWindows وMac، بالإضافة إلى اختصارات مفيدة لتبسيط العملية.

1. تمكين تسجيل الشاشة على iPhone

مرر لأسفل من الزاوية العلوية اليمنى للشاشة (على أجهزة iPhone المزودة بميزة Face ID) أو مرر لأعلى من الحافة السفلية (على أجهزة iPhone المزودة بزر الصفحة الرئيسية)

اضغط على الزر الرمادي زر تسجيل الشاشة (دائرة داخل دائرة)

(دائرة داخل دائرة) لتضمين التسجيل الصوتي، اضغط مع الاستمرار على زر تسجيل الشاشة، وانقر على أيقونة الميكروفون لتشغيله، ثم انقر على بدء التسجيل. سيظهر عد تنازلي مدته ثلاث ثوانٍ، وبعد ذلك يبدأ التسجيل

via تفاحة

انقر على شريط الحالة الأحمر في أعلى الشاشة وقم بالتأكيد بالنقر على توقف. بدلاً من ذلك، أعد فتح مركز التحكم وانقر على زر تسجيل الشاشة مرة أخرى

via مراقب ماك سيتم حفظ تسجيل شاشة iPhone الخاص بك تلقائيًا في تطبيق الصور.

💡 نصيحة احترافية: هل تريد وصولاً أسرع؟ يمكنك تخصيص مركز التحكم الخاص بك! انتقل إلى الإعدادات> مركز التحكم> تخصيص عناصر التحكم وأضف زر تسجيل الشاشة أو أزله حسب رغبتك.

2. تمكين تسجيل الشاشة على ويندوز تسجيل الشاشة على ويندوز يأتي مع بعض الخيارات المدمجة.

باستخدام شريط ألعاب Xbox (ويندوز 10 و11)

اضغط على مفتاح ويندوز + G لتشغيل تراكب شريط ألعاب Xbox

لتشغيل تراكب شريط ألعاب Xbox في التراكب، حدد موقع التقاط القطعة . إذا لم يكن مرئيًا، فانقر على قائمة الأداة (ممثلة بمربعات متداخلة) وحدد التقاط

في أداة الالتقاط، انقر على زر بدء التسجيل (أيقونة دائرة) أو اضغط على مفتاح ويندوز + Alt + R لبدء التسجيل.

(أيقونة دائرة) أو اضغط على لبدء التسجيل. تأكد من تمكين الوصول إلى الميكروفون بالنقر على أيقونة الميكروفون في أداة الالتقاط

انقر فوق الزر إيقاف التسجيل (أيقونة مربعة) في أداة الالتقاط أو اضغط على مفتاح Windows + Alt + R مرة أخرى

سيتم حفظ تسجيلك في مقاطع الفيديو > مجلد اللقطات بشكل افتراضي.

📖 اقرأ المزيد: أفضل ملحقات كروم لتسجيل الشاشة

باستخدام أداة القصاصة

تطورت أداة القص على ويندوز 11 إلى ما هو أبعد من مجرد لقطات شاشة بسيطة. فهي توفر الآن إمكانات تسجيل شاشة مدمجة، مما يجعلها أداة متعددة الاستخدامات لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو. إليك الطريقة:

ابحث عن أداة القطع في قائمة ابدأ

في قائمة ابدأ انقر على زر تسجيل. ثم، استخدم الماوس لرسم مستطيل حول المنطقة المحددة من الشاشة التي تريد التقاطها بالضبط

بعد تحديد منطقة التسجيل، انقر فوق الزر ابدأ. سيظهر عد تنازلي مدته ثلاث ثوانٍ، وبعد ذلك سيبدأ التسجيل

بمجرد التقاط المحتوى المطلوب، انقر فوق الزر توقف

بشكل افتراضي، سيتم حفظ التسجيل الخاص بك في مجلد مقاطع الفيديو، ليكون جاهزًا للعرض أو المشاركة حسب الحاجة.

💡 نصيحة احترافية: إليك بعض اختصارات لوحة المفاتيح للمساعدة في تسهيل الأمر:

بدء/إيقاف التسجيل: اضغط على مفتاح Windows + Alt + R لتشغيل التسجيل وإيقافه

افتح شريط ألعاب Xbox: اضغط على مفتاح Windows + G

3. تمكين تسجيل الشاشة على نظام التشغيل Mac

باستخدام شريط أدوات لقطة الشاشة

اضغط على Shift + Command + 5 لفتح شريط أدوات لقطة الشاشة

لفتح شريط أدوات لقطة الشاشة حدد خيار التسجيل: لتسجيل الشاشة بأكملها، انقر فوق الزر تسجيل الشاشة بأكملها (مستطيل مع دائرة في الزاوية) لتسجيل جزء من الشاشة، انقر فوق الزر تسجيل جزء محدد (مستطيل منقط مع دائرة في الزاوية)، ثم اسحب لتحديد المنطقة المطلوبة



عبر Apple

انقر فوق خيارات لتعيين تفضيلاتك، مثل موقع الحفظ، والمؤقت، واستخدام ميكروفون مدمج للصوت

لتعيين تفضيلاتك، مثل موقع الحفظ، والمؤقت، واستخدام ميكروفون مدمج للصوت انقر فوق الزر تسجيل على الجانب الأيمن من شريط الأدوات

على الجانب الأيمن من شريط الأدوات انقر فوق الزر إيقاف (دائرة بداخلها مربع) في شريط القوائم أو اضغط أمر + كونترول + إسك

سيتم حفظ التسجيل في الموقع الذي اخترته أو على سطح المكتب بشكل افتراضي.

📖 قراءة المزيد: أفضل برنامج مسجل شاشة لنظام التشغيل Mac

باستخدام مشغل QuickTime

مشغل QuickTime Player هو أداة الوسائط المتعددة متعددة الاستخدامات لجهاز Mac الخاص بك. فهو يمكّنك من تشغيل مقاطع الفيديو وإجراء التعديلات الأساسية وحتى تسجيل شاشتك.

للوصول إلى مشغل QuickTime Player، انتقل إلى مجلد التطبيقات عبر Finder وافتح مشغل QuickTime Player

وافتح في شريط القوائم، انقر على ملف > تسجيل شاشة جديد

عبر Apple

ستظهر نافذة تسجيل. انقر واسحب لاختيار المنطقة المحددة من شاشتك التي ترغب في التقاطها

قبل التسجيل، انقر فوق سهم القائمة المنسدلة بجوار زر التسجيل لتحديد الميكروفون المفضل لديك لإدخال الصوت

via

_/مرجع/ _https://support.apple.com/en-in/102618 Apple /%href/

انقر فوق الزر تسجيل للبدء. عند الانتهاء، انقر فوق الزر إيقاف في شريط القائمة

سيتم فتح التسجيل تلقائيًا في QuickTime Player، ويمكنك حفظه في الموقع الذي تريده.

💡 نصيحة احترافية: بالنسبة لمستخدمي Mac، فإن الاختصار Shift + Command + 3 يأخذ لقطة شاشة لشاشتك بأكملها، ويتيح لك Shift + Command + 4 تحديد منطقة معينة للقطتك.

كيفية تسجيل الصوت مع تسجيلات الشاشة؟

لنجعل الصوت يبدو جيدًا كما تبدو شاشتك! سواء أكنت خبيرًا تقنيًا ينشئ برنامجًا تعليميًا للبرمجيات أو مدربًا يشرح مفهومًا معقدًا لأحد المتدربين، فإن التقاط صوت عالي الجودة هو المفتاح.

فهو يضيف طبقة إضافية من الاحترافية ويجعل تسجيلاتك أكثر جاذبية. لذا، دعنا نتعمق في التفاصيل الدقيقة لتسجيل الصوت مع شاشتك.

الخطوة 1: تثبيت وإعداد برنامج التسجيل الخاص بك

من الضروري اختيار برنامج تسجيل مناسب . بالنسبة لنظام ويندوز، هناك خيارات شائعة مثل OBS Studio أو شريط ألعاب Xbox المدمج.

يمكن لمستخدمي نظام ماك استخدام QuickTime Player أو OBS Studio

يمكن لمستخدمي أندرويد استخدام مسجل الشاشة AZ Screen Recorder

يمكن لمستخدمي iOS استخدام مسجل الشاشة المدمج

قم بتنزيل البرنامج من مصدر معتمد. اتبع تعليمات التثبيت لإعداده على جهازك.

بعد ذلك، افتح البرنامج وتعرف على واجهته. اضبط الإعدادات الأساسية مثل مجلد الإخراج وجودة الفيديو ومعدل الإطارات لتناسب احتياجاتك.

📌مثال: تخيل أنك مطور برامج تقوم بإعداد برنامج تعليمي لميزة تطبيق جديد. باستخدام OBS Studio، يمكنك:

إعداد مشاهد متعددة للتبديل بين محرر التعليمات البرمجية والتطبيق قيد التشغيل بسلاسة

دمج صوت الميكروفون الخاص بك للسرد وصوت النظام لالتقاط الأصوات داخل التطبيق، مما يوفر تجربة تعليمية شاملة للمشاهدين

الخطوة 2: اختر مصدر الصوت الخاص بك

يُحدث مصدر الصوت المناسب كل الفرق في تسجيلات الشاشة عالية الجودة. أولاً، قرر أولاً ما إذا كنت تريد التقاط صوت النظام (ما يتم تشغيله على جهاز الكمبيوتر الخاص بك) أو الصوت الخارجي (صوتك أو ميكروفون طرف ثالث).

تسمح لك العديد من أدوات التسجيل، مثل OBS Studio و QuickTime، باختيار مصادر صوت متعددة، مما يضمن لك المزج بين إدخال النظام والميكروفون بسلاسة.

📌مثال: إذا كنت تنشئ عرضًا توضيحيًا للبرامج، فستحتاج على الأرجح إلى التقاط صوت البرنامج (مثل النقرات والإشعارات) وصوتك. في هذه الحالة، اضبط صوت النظام لالتقاط صوت البرنامج واستخدم الميكروفون المدمج أو الخارجي لصوتك.

يعتمد اختيار مصدر الصوت كلياً على ما تقوم بتسجيله. لا تغفل هذا - يمكن أن يكون الصوت الرديء مصدر إلهاء كبير للمشاهدين، بغض النظر عن مدى روعة صورك.

📖 اقرأ المزيد: كيفية تدوين الملاحظات من الفيديو كالمحترفين

الخطوة 3: تكوين إعدادات الصوت

يعمل تكوين إعدادات الصوت على جعل صوت نظامك وصوتك واضحًا. توفر أدوات التسجيل، مثل OBS Studio أو Camtasia، قائمة إعدادات حيث يمكنك ضبط مستويات إدخال الصوت.

إذا كنت تسجيل عرض تقديمي أو برنامج تعليمي، يمكن أن تكون ضوضاء الخلفية مصدر إلهاء كبير. استخدم مرشحات إخماد الضوضاء لتجنب ضوضاء الخلفية وصدى الصوت.

باستخدام تفضيلات النظام الصحيحة، سيتطابق صوتك مع جودة مرئياتك، مما يؤدي إلى إنشاء تسجيل احترافي سلس واحترافي.

الخطوة 4: اختبر الصوت

اختبار الصوت قبل تشغيل التسجيل هو أمر لا يمكنك تخطيه. إنه مشابه لضبط آلة موسيقية قبل الحفلة الموسيقية - فأنت تريد أن يبدو كل شيء صحيحًا. بعد تهيئة إعدادات الصوت، قم بإجراء اختبار سريع عن طريق تسجيل مقطع قصير

✅ تحقق من الأشياء التالية قبل تسجيل الصوت:

هل مستوى الصوت مناسب؟

هل الصوت واضح ومسموع؟

هل هناك أي ضوضاء مشتتة للانتباه؟

يساعد هذا الاختبار على ضمان محاذاة كل شيء وعدم تشويش أي شيء أثناء التسجيل الكامل. يعد اختبار الصوت أسهل طريقة لتجنب التسجيل الذي يحتاج إلى إعادة التسجيل، مما يوفر الوقت ويضمن الحصول على منتج نهائي سلس.

🧠 هل تعلم؟ سيشكل محتوى الفيديو 60.1% من متوسط وسائل التواصل الاجتماعي اليومية بحلول عام 2025.

الخطوة 5: بدء تسجيل الشاشة

الآن بعد أن تم إعداد الصوت واختباره، حان الوقت للضغط على زر التسجيل وبث الحياة في المحتوى الخاص بك. تحتوي معظم برامج التسجيل على زر بارز "بدء التسجيل".

قبل أن تنقر عليه، تأكد من أن كل شيء جاهز - تم تحديد منطقة الشاشة الخاصة بك، ومصدر الصوت الخاص بك مغلق، وأنت مستعد ذهنيًا لما أنت على وشك التقاطه.

خذ نفسًا عميقًا قبل التسجيل حتى لا تبدو مرتبكًا أثناء التسجيل. تذكر أن تتحدث بوضوح وبوتيرة ثابتة إذا كنت تقوم بسرد دليل تفصيلي خطوة بخطوة. إذا كنت تعرض دليلاً تفصيلياً لبرنامج، فاحرص على أن تكون حركات الماوس سلسة ومدروسة.

💡 نصيحة للمحترفين: هناك حيلة صغيرة يستخدمها العديد من المحترفين وهي البدء بمقدمة موجزة أو جملة تساعد في تثبيت التسجيل - وهذا يمنحك أيضًا نقطة مرجعية عند التحرير لاحقًا.

الخطوة 6: تحرير التسجيل الخاص بك (اختياري)

بمجرد اكتمال تسجيل الشاشة، يمكنك تحريره لـ تنقيح المحتوى وحذف كلمات الحشو من حديثك. يمكنك أيضًا حذف الوقفات المحرجة وإضافة تعليقات لجعل تسجيلاتك أكثر فائدة.

يمكن لأدوات مثل Camtasia أو Adobe Premiere Pro مساعدتك في قص إطارات الفيديو، وضبط مستويات الصوت، وحتى إضافة تراكبات نصية أو تعليقات توضيحية لتوضيح النقاط الرئيسية.

✅ تحقق من الأشياء التالية قبل تسجيل الصوت:

هل مستوى الصوت مناسب؟

هل الصوت واضح ومسموع؟

هل هناك أي ضوضاء مشتتة للانتباه؟

على سبيل المثال، إذا كنت تنشئ عرضًا توضيحيًا لمنتج، فقد ترغب في إبراز ميزات معينة بتأثير التكبير أو إضافة وسائل شرح للفت الانتباه إلى العناصر المهمة.

يحول التحرير لقطاتك الأولية إلى عرض تقديمي مصقول واحترافي.

استكشاف مشكلات الصوت الشائعة وحلها

قد يكون استكشاف مشكلات الصوت وإصلاحها أمرًا مزعجًا، ولكن باستخدام النهج الصحيح، يمكنك بسهولة حل المشكلات الشائعة.

مستويات الصوت المنخفضة

إذا كان صوتك خافتًا جدًا مقارنة بصوت النظام، فحاول ضبط مستويات إدخال الميكروفون.

في برنامج مثل OBS Studio، يمكنك تعديل أشرطة تمرير الصوت للتأكد من أن صوتك وصوت النظام متوازنان. إذا كان الصوت لا يزال هادئًا جدًا، تحقق من إعدادات الميكروفون وتأكد من عدم كتم صوته أو تعطيله.

ضوضاء الخلفية

هذه مشكلة مزعجة يمكن أن تفسد تسجيلًا مثاليًا. توفر معظم الأدوات، مثل Camtasia و QuickTime، ميزات تقليل الضوضاء التي تعمل على تصفية الأصوات غير المرغوب فيها.

إذا كان الصوت الخاص بك غير متزامن مع الفيديو، تحقق من إعدادات التسجيل أو استخدم برنامج مثل Adobe Premiere Pro لمحاذاة مسارات الصوت والفيديو يدويًا.

صدى الصوت

يحدث صدى الصوت عندما يلتقط الميكروفون الصوت الصادر من مكبرات الصوت أو سماعات الرأس، مما يؤدي إلى إنشاء إشارة صوتية متأخرة ومتكررة.

ارتدِ سماعات الرأس لمنع تسرب الصوت، واضبط مستوى صوت مكبر الصوت، وحرك الميكروفون بعيدًا عن مصادر إخراج الصوت.

من خلال معالجة هذه المشكلات الشائعة، ستضمن أن تبدو تسجيلاتك احترافية كما تبدو، مما يحافظ على تفاعل جمهورك مع رسالتك.

أفضل ممارسات تسجيل الشاشة للحصول على جودة صوت أفضل

يتطلب تحقيق جودة صوت من الدرجة الأولى في تسجيلات الشاشة أكثر من مجرد الضغط على زر التسجيل. فيما يلي بعض أفضل الممارسات الرئيسية التي يمكن أن تحدث فرقًا في كيفية صوت تسجيلاتك.

🎤 استخدام ميكروفون عالي الجودة

يمكن أن تلتقط الميكروفونات المدمجة ضوضاء غير مرغوب فيها. استثمر في ميكروفون خارجي مثل Blue Yeti أو Rode NT-USB للحصول على صوت أوضح

أو للحصول على صوت أوضح أبقِ الميكروفون على بُعد 6-8 بوصات من فمك لتجنب فرقعة الأصوات أو الصوت المكتوم

🏠 ضع في اعتبارك صوتيات الغرفة

سجّل في مكان هادئ لتقليل الضوضاء في الخلفية

استخدم مواد ناعمة مثل السجاد أو الستائر أو الألواح الرغوية لتقليل انعكاسات الصوت

🔇 كتم صوت الإشعارات وإغلاق التطبيقات غير الضرورية

قم بإيقاف تشغيل أصوات النظام وكتم الإشعارات لمنع تشتيت الانتباه أثناء التسجيل

أغلق التطبيقات التي قد تؤثر على أداء النظام أو جودة الصوت

✂️ تحرير ما بعد التسجيل

استخدم محرر فيديو (كما في Camtasia أو OBS Studio ) لإزالة ضوضاء الخلفية وضبط مستويات الصوت

أو ) لإزالة ضوضاء الخلفية وضبط مستويات الصوت وازن بين الصوت وأصوات النظام للحصول على تجربة استماع أكثر احترافية

📮 انقر فوق البصيرة: 37% من العاملين يرسلون ملاحظات المتابعة أو محاضر الاجتماعات لتتبع بنود العمل، لكن 36% لا يزالون يعتمدون على طرق أخرى مجزأة.

بدون نظام موحد لالتقاط القرارات، قد تُدفن الأفكار الرئيسية التي تحتاجها في الدردشات أو رسائل البريد الإلكتروني أو جداول البيانات. باستخدام ClickUp، يمكنك التقاط المحادثات على الفور عبر الدردشة والمهام والمقاطع المسجلة - وتحويلها إلى مهام قابلة للتنفيذ دون التبديل بين منصات متعددة. قل لا للتنقل بين المنصات!

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كيف يعمل ClickUp على تحسين تسجيل الشاشة وإدارتها

بعد تعلم كيفية تسجيل تسجيلات الشاشة وتحسينها، دعنا ننتقل إلى المستوى التالي مع انقر فوق .

إنه تطبيق كل شيء للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة - وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

إنشاء تسجيلات شاشة لمشاركة الملاحظات مقاطع ClickUp بسلاسة يدمج تسجيل الشاشة في سير عملك، مما يجعل من السهل التقاط أدلة إرشادية سريعة أو تقديم ملاحظات حول المشروع أو شرح المهام المعقدة للفرق البعيدة. إنها أداة موفرة للوقت تعزز الإنتاجية وتضمن التواصل الواضح.

التقاط ومشاركة والتعاون بسلاسة باستخدام ClickUp Clips

هل تحتاج إلى شرح سير عمل معقد أو تقديم ملاحظات على مشروع ما؟ بدلاً من كتابة رسالة بريد إلكتروني مطوّلة، ما عليك سوى الضغط على زر التسجيل في المقاطع. أطلع فريقك على المشكلة أثناء سرد عملية التفكير الخاصة بك. يتم إرفاق الفيديو تلقائيًا بالمهمة أو المشروع ذي الصلة، مما يضمن بقاء كل شيء منظمًا.

شاهد هذا الفيديو لتتعلم كيفية استخدام ClickUp Clips 👇

إليك كيفية تسجيل الشاشات على ClickUp لـ تعاون الفريق والتواصل

1. التسجيل من تعليق المهمة:

افتح المهمة التي تريد تسجيل مقطع فيديو فيها

انتقل إلى مربع التعليق وانقر فوق أيقونة الفيديو لبدء التسجيل

حدد خيار ميكروفون مناسب لتسجيل الصوت، مثل الميكروفون الافتراضي أو أي جهاز متصل

اختر الشاشة أو علامة تبويب المتصفح أو نافذة التطبيق المحددة التي تريد التقاطها

ابدأ التسجيل وأكمل التقاط الشاشة

بمجرد الانتهاء، يتم إضافة المقطع تلقائيًا إلى التعليق لمشاركته بسلاسة مع فريقك

لمشاركته بسلاسة مع فريقك يمكنك أيضًا تنزيل ملف الفيديو للاستخدام المستقبلي أو للرجوع إليه

2. تسجيل المقاطع في أي مكان في ClickUp:

انقر على شريط أدوات الإجراء العام في صفحة ClickUp وحدد أيقونة مسجل الشاشة

بعد التسجيل، سيتم تخزين الفيديو الخاص بك في مركز المقاطع ، حيث يمكنك الوصول إليه أو إدارته أو مشاركته بسهولة عبر مساحة العمل الخاصة بك

تحويل تسجيلات الشاشة إلى مهام

ولكن هذا ليس كل شيء - بل يأخذك ClickUp إلى أبعد من ذلك من خلال السماح لك بتحويل المقاطع إلى مهام قابلة للتنفيذ. على سبيل المثال، إذا كان تسجيل الشاشة يسلط الضوء على المجالات التي تحتاج إلى تحسين في مشروع ما، فيمكنك تحويل هذه الأفكار على الفور إلى مهام داخل ClickUp. هذا يحافظ على توافق فريقك ويضمن عدم إغفال أي نقاط مهمة.

لا تكتفي بالتسجيل، بل قم بالتصرف! قم بتحويل مقاطعك إلى مهام داخل ClickUp للحفاظ على تقدم المشاريع إلى الأمام

نسخ التسجيلات باستخدام الذكاء الاصطناعي

لمزيد من الراحة، يمكنك الاستفادة من انقر فوق الدماغ لـ نسخ مقاطعك. تخيل البحث في تسجيلاتك عن تفاصيل محددة دون إعادة تشغيل الفيديو بأكمله - يجعل ClickUp Brain ذلك ممكناً.

ClickUp Brain: ClickUp مقابل Microsoft Teams

يتيح إنشاء تدوينات قابلة للبحث تلقائياً إمكانية الوصول السريع إلى المعلومات المهمة، مما يجعل المقاطع ليست مجرد أداة تواصل فحسب، بل مورداً معرفياً قوياً لفريقك.

📖 اقرأ المزيد: أفضل مسجلات الشاشة بالذكاء الاصطناعي

فوائد دمج المقاطع في مهام سير عمل الفريق

يمكن أن يؤدي دمج المقاطع في سير عملك إلى تغيير طريقة تواصل فريقك. إليك السبب:

🙌 الوضوح والسياق: غالبًا ما ينقل مقطع فيديو مدته دقيقتان أكثر من رسالة بريد إلكتروني من 10 فقرات

🙌 الكفاءة: التسجيل مرة واحدة والمشاركة الفورية وتقليل وقت الاجتماعات

🙌 معرفة مركزية: تخزين المقاطع في Clips Hub، وإنشاء قاعدة معرفية قابلة للبحث للرجوع إليها في المستقبل

🙌 التعاون عبر المناطق الزمنية: مثالي ل الفرق غير المتزامنة حيث يمكن للأعضاء مراجعة التسجيلات في الوقت الذي يناسبهم

📌📌مثال: يمكن لفريق تصميم عالمي استخدام المقاطع لمشاركة الملاحظات التكرارية على النماذج الأولية، مما يلغي الحاجة إلى الاجتماعات المباشرة مع الحفاظ على سجل واضح للاقتراحات.

رفع مستوى تسجيلات الشاشة باستخدام ClickUp

يعد تسجيل الشاشة وسيلة قوية للتعاون والتواصل والإنتاجية. ويمكن أن يؤدي دمجها في سير عملك إلى تغيير طريقة شرح العمليات المعقدة أو مشاركة الملاحظات أو التواصل مع فرق العمل عن بُعد.

تساعد ClickUp Clips في دمج تسجيل الشاشة في عملياتك اليومية. بدءًا من التقاط الأفكار بسرعة إلى مشاركة التحديثات في ثوانٍ، يمكّنك ClickUp من التواصل بصريًا والتعاون دون عناء - كل ذلك في منصة واحدة.

إذن، لماذا تتنقل بين أدوات متعددة بينما ClickUp لديه كل ما تحتاجه؟ اشترك مجانًا في ClickUp وجرّب قوة ClickUp Clips مباشرةً!