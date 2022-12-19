ما هي أهداف التمدد؟ (أمثلة، أسئلة وأجوبة)

لدينا جميعًا أهداف قد تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها، مثل استثمار الأموال في سوق الأسهم وأن نصبح مليونيرات. 💰

عادة ما يكون من الصعب توثيق مثل هذه الأهداف، مما يجعلها تبدو مستحيلة التحقيق.

لحسن الحظ، يمكنك استخدام الأهداف الممتدة لتسجيل وتتبع وتحقيق أهداف أكبر من الواقع.

تُصنع أهداف التمدد عن قصد بحيث يصعب تحقيقها ولكنها تحفز الشركات والفرق والأفراد على الخروج من منطقة الراحة الخاصة بهم وتحقيق أهداف أعلى.

في هذه المقالة، سنقوم بتعريف الأهداف الممتدة وسنلقي نظرة على ثلاثة أمثلة. سنستعرض أيضًا تحديد الأهداف الممتدة، ومزاياها الأربع الرئيسية، وثلاثة قيود رئيسية. ثم سنستكشف بعد ذلك أفضل طريقة لتتبع الأهداف الممتدة، إلى جانب الأسئلة الشائعة ذات الصلة.

لنبدأ!

ما هي الأهداف الممتدة؟

الأهداف الممتدة هي أهداف تتجاوز قدراتك الحالية في العمل.

وهي تتميز بميزتين فريدتين.

أولاً، عادةً ما تكون الأهداف الممتدة صعبة التحقيق. فهي ليست عملية أو عقلانية تمامًا. كما أن الأهداف الممتدة تأخذ في الاعتبار أفضل النتائج الممكنة لأي نشاط.

ثانيًا، تعتمد الأهداف التوسعية على الجدة. عليك اتباع نهج جديد تمامًا تجاه هدفك الحالي.

بهذه الطريقة، تدفعك الأهداف التوسعية إلى تحقيق انتصارات أكبر وأفضل.

والآن بعد أن ناقشنا تعريف الأهداف الممتدة، دعنا نلقي نظرة على بعض الأمثلة.

3 أمثلة على الأهداف الممتدة

فيما يلي كيف يمكن أن تكون الأهداف الممتدة جزءًا من مستويات مختلفة في المؤسسة:

1. الأهداف الممتدة للمؤسسة

على المستوى التنظيمي، الأهداف الممتدة هي بيانات الرؤية التي ليس لها جدول زمني محدد.

على سبيل المثال، إذا كان نسورنا القانونيون المفضلون من Suits يتطلعون إلى زيادة إيراداتهم من أعلى الإيرادات لعام 2021، فقد يبدو الهدف الممتد على هذا النحو:

"زيادة الإيرادات بنسبة 120% لتصبح شركة المحاماة رقم 1 في الولايات المتحدة الأمريكية."

ربما تعتقد أن مثل هذه الأهداف المالية تبدو جنونية.

ولكن هذا هو بيت القصيد!

2. أهداف الإدارة الممتدة

يضع المدراء توقعات لفرقهم لتحقيق نتائج رائعة. في حالة فريق المبيعات الذي يحقق أداءً جيدًا بشكل استثنائي، قد يضع المدير هدفًا ممتدًا يبدو كالتالي:

"مضاعفة حصة المبيعات الفردية لأعضاء الفريق ثلاث مرات بحلول نهاية عام 2021."

3. الأهداف الممتدة الفردية

يمكن أن يساعد وضع أهداف ممتدة للأفراد في الفريق على تحمل مسؤوليات جديدة وتوسيع مواهبهم. ✨

على سبيل المثال، يمكن لعضو الفريق الذي لم يسبق له أن تولى دور قيادي قد يضع أهدافًا فردية لإدارة مشروع بأكمله بشكل مستقل.

في المرة القادمة التي تحدد فيها هدفًا شخصيًا، استمد بعض الثقة من هارفي سبيكتر وقم بتوسيع أهدافك.

3 خطوات أساسية لتحديد أهداف التمدد ## 3 خطوات أساسية لتحديد أهداف التمدد

إليك بعض الخطوات الأساسية التي تحتاج إلى اتخاذها لتحديد الأهداف وتمديدها:

1. خصص وقتًا لتحديد الأهداف

ما هو القاسم المشترك بين وضع أهداف ممتدة لفريقك والاستعداد لمعركة في قاعة المحكمة؟

كلاهما يتطلب وقتًا وتخطيطًا مكثفًا.

عليك التأكد من أن أهدافك الموسعة تتماشى مع عمل فريقك و أهداف التطوير الشخصي .

من المهم أيضًا النظر في عبء العمل الحالي لفريقك والموارد المتاحة قبل تحديد أهداف ممتدة.

2. التركيز على المجالات الرئيسية

إذا قمت بتغطية العديد من المجالات في أهدافك الموسعة، فإنك تخاطر بتشتيت نفسك وفريقك أكثر من اللازم. ونتيجة لذلك، قد لا تحقق شيئًا في النهاية.

من الأفضل تحديد مجال أو مجالين من مجالات التركيز في خط عمل فريقك ثم استخدامهما لتحديد أهداف التوسعة.

3. استخدم الأهداف الذكية

لقد تحدثنا عن وضع أهداف ممتدة لتسجيل جميع أهدافك غير العملية ولكن غير العادية حتى الآن.

ولكنك قد تتساءل: كيف يمكنني تتبع هذه الأهداف ومعرفة ما إذا كنت أحرز أي تقدم؟

هنا يأتي دور أهداف SMART (أهداف محددة، وقابلة للقياس، وقابلة للتحقيق، وذات صلة، ومحددة زمنيًا).

حسب التعريف, الأهداف الذكية هي عكس الأهداف الممتدة تمامًا.

فهي أهداف عملية وقابلة للتحقيق وقريبة المنال.

لكن هذه ليست الأهداف الممتدة مقابل الأهداف الذكية السيناريو

الأهداف الممتدة والأهداف الذكية هي تطابق بين الأهداف الممتدة والأهداف الذكية. 😍

إليك كيفية استخدامهما معًا:

الخطوة 1: اكتب أهدافك الممتدة

اكتب أهدافك الممتدة الخطوة 2: قسّم كل هدف ممتد إلى خطوات أصغر وأهداف ذكية قابلة للتحقيق

ستجعل هذه الخطوات جدول أعمال وضع أهدافك الممتدة سهلاً.

ومع ذلك، سيكون من المفيد أن تضع في اعتبارك بعض العوامل قبل استخدام الأهداف الممتدة.

المكافأة:_

_/مرجع/ https://clickup.com/blog/smart-goals-for-college-students// أهداف الطالب الذكية:_ %/%href/_

2 عوامل يجب مراعاتها قبل تحديد أهداف الامتداد

يمكنك النظر إلى عاملين رئيسيين للتنبؤ بما إذا كان استخدام الأهداف الممتدة سيفيد فريقك:

1. الأداء الأخير

من المرجح أن يقبل الفريق الذي حقق نجاحًا حديثًا الأهداف الممتدة.

يؤثر الفوز على سلوك فريقك ويجعلهم على استعداد لقبول التحديات.

ومع ذلك، إذا لم يكن أداؤهم جيدًا وقررت تحميلهم بأهداف طموحة ممتدة، فمن المحتمل ألا يتفاعلوا بشكل جيد.

من أجل إدارة أفضل للأداء، من المهم تقييم نجاح فريقك بانتظام وتعديل أهدافك.

راجع أهم أهداف وغايات الأداء أمثلة يمكنك استخدامها لشركتك!

2. توافر الموارد

يمكن للفريق الذي يتمتع بموارد جيدة التعامل مع الفشل. كما أنهم في وضع أفضل للابتكار والإبداع.

وكل هذه العوامل حاسمة لتحقيق الأهداف الممتدة. ⭐️

إذا كان فريقك يعاني من ضائقة مالية، فقد لا تكون تجربة هدف ممتد (خاصة الهدف المالي الطموح) أفضل فكرة.

فأنت لا تريد أن تضع فريقك في موقف يضعون فيه أهدافًا جريئة ليكتشفوا أنك لا تملك الموارد اللازمة لدعمها. 👀

فوائد الأهداف الممتدة

دعنا نلقي نظرة على كيفية مساعدة الأهداف الممتدة في تعزيز إنتاجية فريقك.

1. يعزز الإبداع

في معظم الحالات، يمكنك تحقيق الأهداف المشتركة ببساطة عن طريق قضاء المزيد من الساعات في العمل.

من ناحية أخرى، يمكن أن تساعدك الأهداف الممتدة أنت وفريقك على الخروج من منطقة الراحة الخاصة بك وجعل تلك العصائر الإبداعية تتدفق. 💡

تجهز نفسك وتستخدم بعض الطاقة الذهنية الكبيرة وتتعامل مع المشكلة بطريقة مبتكرة. يمكن أن تؤدي هذه العملية الإبداعية إلى اكتشافات وأفكار لحل المشاكل.

2. تجعل فريقك طموحًا

يمكن لأهداف التمدد أن تلهم فريقك لتصور هدف يبدو مستحيلاً ومطاردته.

إذا وجدت أن فريقك متحفظ فيما يتعلق بأهدافه وطموحاته، فقد تساعده الأهداف الممتدة على توسيع حدوده.

3. تعزز الثقة

الثقة لا تأتي من الأحاديث التحفيزية.

بل تأتي من الإنجازات الفعلية.

إن وضع الأهداف الممتدة وتحقيقها يمكن أن يزيد من ثقتك بنفسك أضعافًا كثيرة.

على سبيل المثال، لنفترض أنك مدير منتج لتطبيق مواعدة جديد يُدعى Rhoo. لقد حددت هدفًا ممتدًا لبناء تطبيق دردشة فيديو يعمل بكامل طاقته في التطبيق خلال 4 أسابيع.

أنت تعتقد أن ذلك ممكن بمساعدة من واجهة برمجة تطبيقات الدردشة المرئية ولكن فريقك يعتقد أن هذا الأمر صعب (وهو كذلك، ولكن هذا هو الهدف من الأهداف الممتدة!) وهم قلقون.

لمعالجة مخاوف الفريق، يمكنك تقسيم هذا الهدف الممتد إلى أهداف SMART متعددة. وتجد أن متوسط درجة ثقة الفريق هو 5 من 10. ويبدو أن اقتباسات تحفيزية ومقاطع الفيديو لا تغير هذا الشعور كثيرًا.

بعد بضعة أشهر، حقق فريقك هدفين من أصل 3 أهداف SMART. والآن تطلب من فريقك تقييم مدى الثقة التي يشعرون بها - وكان متوسط الدرجات 9 من 10!

4. يتيح لك البقاء مسيطراً على الأمور

تحديد هدف ممتد هو وسيلة لممارسة ضبط النفس حتى عندما لا تكون الظروف في صالحك.

فهو يضع خارطة طريق للفريق بأكمله. 🗺

على غرار توقع هارفي لنتيجة المحاكمة حتى قبل أن تبدأ. القوة

تساعد أهداف التمدد الجميع على التركيز على علامات محددة والبقاء على المسار الصحيح لأهداف أعمالهم.

الآن على الرغم من هذه المزايا، فإن الأهداف الممتدة لها حدودها. لذا دعنا نلقي نظرة.

3 قيود على تحديد الأهداف الممتدة

تمامًا مثل دراما قاعة المحكمة ذات الجانبين المتعارضين، فإن قضية الأهداف الممتدة لها جانب سلبي.

فيما يلي نظرة على ثلاثة قيود لوضع الأهداف الممتدة:

1. زيادة الإرهاق داخل الفريق

بالتأكيد، يمكن للهدف الصعب أن يدفع فريقنا إلى أداء أفضل.

ومع ذلك الفشل في تحقيق هدف التمدد يمكن أن يجرح ثقتهم في قدراتهم. كما يمكن أن يقلل بشكل كبير من مشاركة الموظفين .

أنت لا تريد أن يعمل فريقك بجهد أكبر ليشعر بالإرهاق وعدم التحفيز.

تخيل جميع المساعدين القانونيين في مسلسل Suits وهم مستلقون على مكاتبهم في قاعة المحكمة.

نعم، نحن لا نريد ذلك لفرقنا أيضاً! 🙅🏽‍♀️

2. المخاطرة المفرطة داخل الفريق

يمكن للأهداف الممتدة أن تجعل فريقك يركز على قياس النتائج. وقد تجعلهم هذه الممارسة عرضة للمخاطرة المفرطة.

يمكن أن تجعلهم المخاطرة في المخاطرة يفقدون رؤية الصورة الأكبر وكذلك الهدف الأصلي.

سيركز فريقك على "الخسارة الصغيرة" بدلاً من "الفوز الكبير"

3. السلوك غير الأخلاقي

إذا كان فريقك يطارد أهدافًا مستحيلة، فمن المحتمل أن يكون فريقك يطارد أهدافًا مستحيلة، فمن المحتمل أن يكون الفريق في مواجهة الحائط ومشدودًا للغاية. ونتيجة لذلك، قد يحاولون الوصول إلى أهدافهم بأي وسيلة ضرورية... حتى لو كان ذلك يعني قطع الزوايا لإنجازها.

مشكلة كهذه تتلخص في نهاية المطاف في شخصية أعضاء الفريق، لكن حتى هارفي سبيكتر خرق القانون تحت الضغط. 👀

الآن وقد ناقشنا إيجابيات وسلبيات الأهداف الممتدة، دعنا نتحدث عن تتبعها.

كيفية تتبع الأهداف الممتدة

إن تحديد أهداف التوسعة المناسبة لفريقك هو مجرد البداية. لرؤية النتائج، يجب عليك تتبع تقدمك بانتظام.

باستخدام أداة إدارة الأهداف ، يمكنك التغلب على تحديات تتبع الأهداف الخاصة بك خارج الملعب!

A أداة تحديد الأهداف مثل انقر فوق يتيح لك تتبع تقدمك نحو أهدافك الممتدة من خلال معايير مختلفة مثل أهداف SMART, مؤشرات الأداء الرئيسية و المراجع .

النقر فوق هو واحد من الأعلى تصنيفًا أدوات الإنتاجية وإدارة المشاريع تستخدمها الفرق المنتجة في الشركات الصغيرة والكبيرة.

يحتوي على جميع الميزات التي تحتاجها لإنشاء أهدافك الممتدة وإدارتها بسهولة.

إليك نظرة موجزة على بعض من ميزات ClickUp :

أهداف النقر : إنشاء أنواع مختلفة من الأهداف القابلة للتتبع، بما في ذلك:

أهداف الفريق : تتبع الأهداف الممتدة للفريق بأكمله الأهداف السريعة : مراقبة التقدم المحرز في رشيقة و سكروم سباقات السرعة الأهداف الشخصية: اجعلها عادة يومية لتتبع تقدمك نحو أهدافك الشخصية الممتدة الأهداف الشخصية: استخدم أهداف وأهداف ClickUp لإعداد إطار الأهداف والنتائج الرئيسية . استخدم OKRs لتتبع تقدمك نحو تحقيق أهدافك

إنشاء أنواع مختلفة من الأهداف القابلة للتتبع، بما في ذلك: الأهداف : الأهداف التي تساعد في تتبع أي هدف معين. يمكنك قياس الهدف بطرق مختلفة، بما في ذلك:

الأرقام: أي قيمة من صفر إلى ما لا نهاية صحيح/خطأ: حالة مهمة إما مكتملة أو غير مكتملة عملة: أي مبلغ من المال المهام: مهمة أو قائمة بالمهام التي يجب إكمالها

: الأهداف التي تساعد في تتبع أي هدف معين. يمكنك قياس الهدف بطرق مختلفة، بما في ذلك: بطاقات الأداء الأسبوعية: معرفة الهدف الذي سيعمل عليه أعضاء فريقك على مدار الأسبوع

معرفة الهدف الذي سيعمل عليه أعضاء فريقك على مدار الأسبوع لوحات النتائج : احصل على نظرة عامة على جميع الأنشطة في مساحة العمل بما في ذلك تقدم الأهداف والوقت المستغرق في تحقيقها والمزيد

والجزء الأفضل؟

يمكنك القفز إلى ClickUp مجانًا وتحقق من مجموعة واسعة من الميزات!

الأسئلة الشائعة حول هدف التمدد

1. ما الفرق بين الأهداف الذكية والأهداف الممتدة؟

تختلف الأهداف الممتدة والأهداف الذكية عن الأهداف الممتدة بناءً على عاملين رئيسيين:

الاختلاف في الغرض: الهدف الموسع يلهمنا أن نكون أكثر طموحًا ونركز على الصورة الكبيرة. يركز الهدف الذكي على خطة عمل ملموسة يمكن أن تساعد في تحقيق الهدف الممتد.

الهدف الموسع يلهمنا أن نكون أكثر طموحًا ونركز على الصورة الكبيرة. يركز الهدف الذكي على خطة عمل ملموسة يمكن أن تساعد في تحقيق الهدف الممتد. الاختلاف في الإطار الزمني: ليس للهدف الموسع إطار زمني محدد. أما هدف SMART، من ناحية أخرى، فهو محدد بإطار زمني.

الأهداف الذكية والأهداف الممتدة كلاهما مقياس فعال للإنتاجية. سيؤدي دمج الاثنين إلى إنشاء هدف عملي موجه نحو تحقيق النتائج.

2. ماذا يجب أن تفعل إذا فشلت في تحقيق هدفك الممتد؟

عادةً ما يُنظر إلى تحقيق الهدف الممتد على أنه مثال على التميز البشري.

ولكن لا ينبغي النظر إلى الفشل في الإكمال بشكل سلبي.

مع الأهداف الممتدة، فإن تحقيقها ليس الأولوية الرئيسية. بدلاً من ذلك، فإن الغرض الرئيسي منها هو تعزيز دوافع فريقك ومساعدتهم على تحقيق هدف أكبر.

ستطلب عادةً من فريقك تحقيق 60-70% من هدف ممتد بدلاً من 100% من هدف ممتد.

لقد حان الوقت لتحقيق أهدافك الممتدة

يمكن لهدف التمدد الجيد أن يمكّنك أنت وفريقك من الوصول إلى هدف كبير وأن تكون مبدعًا. إنها طريقة رائعة لضمان البقاء متحمسًا وعلى المسار الصحيح لتحقيق رؤيتك.

سيؤدي عرض أهدافك الممتدة من خلال أهداف SMART و OKRs إلى تقسيم أهدافك الكبيرة والطموحة إلى مهام قابلة للقياس ومكاسب صغيرة.

وبمساعدة أداة إنشاء المشاريع وإدارتها مثل ClickUp، أصبح تحديد الأهداف الممتدة وتتبعها أسهل من أي وقت مضى!

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