10 قوالب مجانية لنماذج طلبات تسويق مجانية

غالبًا ما تتعامل أقسام التسويق مع حجم هائل من الطلبات - من الأصول الإبداعية إلى الموافقات على الحملات. ومع ذلك، لا يمكن أن يبدأ نجاح التسويق إلا بطلبات منظمة! ففي النهاية، بدون عملية شفافة، يمكن أن تؤدي الاتصالات المبعثرة والتأخيرات إلى عرقلة أفضل مبادرات التسويق.

وهنا يأتي دور قوالب نماذج طلبات التسويق!

فهي تضمن لك أوقات تسليم أسرع، سواء كنت تدير مشاريع العملاء، أو تطلق مشروعًا جديدًا خطة تسويقية أو تحسين سير عمل الحملة.

تفوق في لعبتك التسويقية مع ClickUp

في ظل الضغط المستمر الذي تتعرض له فرق التسويق من أجل التسليم بشكل أسرع، فإن اتباع نهج منظم هو حاجة الساعة. قم بتوحيد عملية جمع المعلومات من خلال هذه النماذج العشرة المجانية لطلبات التسويق الموضحة أدناه.

👀 هل تعلم؟ لسوء الحظ 45% من مسوقي B2B يجدون صعوبة في المواءمة بين فرق المبيعات والتسويق!

ما هي قوالب نماذج طلبات التسويق؟

قوالب نماذج طلبات التسويق هي أدوات منظمة مصممة لتبسيط عملية تقديم وإدارة الطلبات المتعلقة بالتسويق. إنها حجر الأساس لإطلاق حملات تسويقية طموحة!

توفر هذه النماذج تنسيقًا موحدًا للفرق أو أصحاب المصلحة لطلب الأصول أو التغييرات أو الحملات أو الموارد.

وعادةً ما تتضمن حقولاً لتفاصيل المشروع والأهداف والمواعيد النهائية والموافقات اللازمة، مما يضمن التواصل الواضح وسير العمل بشكل مبسط.

هل تقوم بإدارة الطلبات الواردة، وتقييم جدوى مشروع جديد، وتخصيص الموارد بفعالية، وتتطلع إلى تقديم عروض أسعار دقيقة بدقة؟ لا تبحث أكثر من نماذج مشاريع طلبات التسويق!

ما الذي يجعل قالب نموذج طلب تسويق جيد؟

يمكن لقالب نموذج طلب مشروع تسويقي جيد التنظيم أن يحول سير عمل إنشاء المحتوى . يضمن الوضوح والاتساق والكفاءة في مشاريعك. فيما يلي الميزات الرئيسية التي يجب مراعاتها عند تصميم أو اختيار نموذج:

أسئلة واضحة وموجزة: يحتوي القالب على أسئلة مباشرة يسهل فهمها، مع تجنب المصطلحات الصناعية. يتضمن مطالبات محددة لاستنباط معلومات مفصلة، مثل "يرجى وصف جمهورك المستهدف بالتفصيل"

يحتوي القالب على أسئلة مباشرة يسهل فهمها، مع تجنب المصطلحات الصناعية. يتضمن مطالبات محددة لاستنباط معلومات مفصلة، مثل "يرجى وصف جمهورك المستهدف بالتفصيل" المعلومات ذات الأولوية: يحدد نموذج طلب التسويق أولويات المعلومات الأكثر أهمية اللازمة لبدء المشروع. وهو يتضمن أقسامًا لأهداف المشروع والجمهور المستهدف وإرشادات العلامة التجارية والمواعيد النهائية

يحدد نموذج طلب التسويق أولويات المعلومات الأكثر أهمية اللازمة لبدء المشروع. وهو يتضمن أقسامًا لأهداف المشروع والجمهور المستهدف وإرشادات العلامة التجارية والمواعيد النهائية حقول مرنة: يوفر قالب النموذج حقولاً مرنة يمكنك تخصيصها لاستيعاب أنواع مختلفة من المشاريع. كما يسمح بتضمين ملاحظات إضافية أو متطلبات محددة

يوفر قالب النموذج حقولاً مرنة يمكنك تخصيصها لاستيعاب أنواع مختلفة من المشاريع. كما يسمح بتضمين ملاحظات إضافية أو متطلبات محددة المساعدات المرئية: يتضمن القالب عناصر مرئية مثل قوائم المراجعة أو مقاييس التصنيف لتبسيط الأسئلة المعقدة. يستخدم تنسيقًا وتخطيطًا واضحًا لتحسين سهولة القراءة

يتضمن القالب عناصر مرئية مثل قوائم المراجعة أو مقاييس التصنيف لتبسيط الأسئلة المعقدة. يستخدم تنسيقًا وتخطيطًا واضحًا لتحسين سهولة القراءة قدرات التكامل: يجب أن يتكامل القالب معبرنامج إدارة أصول العلامة التجارية أو أنظمة إدارة علاقات العملاء لتعبئة الحقول ذات الصلة تلقائيًا وتوفير الوقت

💡 نصيحة احترافية: لضمان استخدام نماذج طلبات التسويق الخاصة بك بالفعل، اجعلها خطوة إلزامية في الموافقة على المشروع العملية. سيحفز ذلك الفرق على استخدام النموذج وتقديم جميع المعلومات اللازمة مقدمًا.

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10 قوالب نموذج طلب تسويق مجاني

بصفتك قسم تسويق أو وكالة تسويق، من المؤكد أنك ستجد نفسك مغمورًا ب طلبات العروض التسويقية الاستفسارات. في مثل هذا السيناريو، يعد نموذج طلب التسويق المجاني أمرًا بالغ الأهمية لإدارة تدفق طلبات النماذج المقدمة وضمان وضوح توقعات العميل. تساعد هذه النماذج المصممة مسبقًا العملاء المحتملين على توفير المتطلبات الأساسية لـ عمليات التسويق . ClickUp وهي منصة إنتاجية شاملة تقدم نماذج مدمجة تساعدك على إنشاء ومشاركة وجمع المعلومات مع الفرق والعملاء والعملاء. من التسويق إلى تكنولوجيا المعلومات، يمكن تخصيص المنصة وفقًا لاحتياجات صناعتك وحجمها. تشيلسي بينيت مديرة التفاعل مع العلامة التجارية في لولو برس، تقول

ClickUp ساعدنا على زيادة الشفافية والوضوح. كما مكننا من التخلص من العمليات الزائدة عن الحاجة وأصبحنا أكثر كفاءة. إن منصة إدارة المشاريع ضرورية لفريق التسويق، ونحن نحب أن تساعدنا على البقاء على اتصال مع الأقسام الأخرى. نحن نستخدم ClickUp حرفياً كل يوم، في كل شيء. لقد كانت مفيدة للغاية لفريقنا الإبداعي وجعلت سير عملهم أفضل وأكثر كفاءة. تشيلسي بينيت ، مديرة مشاركة العلامة التجارية في مطبعة لولو برس

اقرأ أيضًا: إدارة المشاريع التسويقية: دليل مدير المشروع دعنا نستكشف 10 نماذج مجانية لنماذج طلبات التسويق حتى لا تضطر إلى إنشاء عمليات وكالة التسويق من الصفر

1. قالب نموذج طلب تسويق ClickUp

هل تبحث عن طريقة فعالة لجمع وإدارة الطلبات من العملاء أو الموظفين في مكان مركزي؟ استخدم قالب نموذج طلبات التسويق الخاص ب ClickUp لتحسين عملية إدارة الطلبات الخاصة بك!

مع ميزات مثل الحالات المخصصة، والحقول المخصصة، وطرق العرض المتعددة، يضمن هذا القالب تنظيم الطلبات ومراقبة التقدم المحرز وتعيين المهام بسلاسة. وهو مصمم لتعزيز تعاون الفريق وتحسين الكفاءة العامة في معالجة الطلبات.

نموذج طلب تسويق ClickUp للتسويق

فيما يلي بعض الميزات الرئيسية للقالب:

تتبع الحالة بوضوح: استخدم طريقة عرض حالة الطلب لمراقبة تقدم كل طلب

استخدم طريقة عرض حالة الطلب لمراقبة تقدم كل طلب إنشاء الطلبات بكفاءة: إنشاء طلبات جديدة بسرعة باستخدام طريقة عرض نموذج طلب مستخدم جديد

إنشاء طلبات جديدة بسرعة باستخدام طريقة عرض نموذج طلب مستخدم جديد سير عمل منظم: تنظيم المهام في أربع حالات: قيد التقدم، طلب جديد، طلب جديد، مرفوض، وممنوح

تنظيم المهام في أربع حالات: قيد التقدم، طلب جديد، طلب جديد، مرفوض، وممنوح تحديثات في الوقت الفعلي: أبقِ المستخدمين على اطلاع من خلال تحديث الحالات عند معالجة الطلبات

أبقِ المستخدمين على اطلاع من خلال تحديث الحالات عند معالجة الطلبات إمكانيات تتبع متقدمة: استخدم تتبع الوقت والعلامات وتحذيرات التبعية وإشعارات البريد الإلكتروني لتحسين الكفاءة

مثالي ل: الفرق أو الإدارات التي ترغب في تجميع البيانات من الموظفين أو العملاء

2. قالب نموذج طلب الإبداع التسويقي ClickUp للتسويق

سيتفق المسوقون على أن الطلبات المتعددة للمواد الإبداعية التسويقية يمكن أن تكون مرهقة بسبب حجمها الهائل وأولوياتها المتفاوتة والحاجة إلى تفاصيل دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، سترغب في تجنب سوء التواصل أو التأخير. بدون نظام، قد تضيع الطلبات الإبداعية وتتوقف الحملات التسويقية.

يمكنك حل هذه المشكلة باستخدام قالب نموذج طلب نموذج طلب إبداعي للتسويق ClickUp الذي يركّز جميع الطلبات في مكان واحد ويضمن الحصول على جميع المعلومات الضرورية مقدمًا.

قالب نموذج طلب طلب إبداعي من ClickUp للتسويق

بعض الميزات الرئيسية لهذا القالب هي:

إدارة الطلبات بكفاءة: الاحتفاظ بجميع الطلبات الإبداعية منظمة في مكان واحد

الاحتفاظ بجميع الطلبات الإبداعية منظمة في مكان واحد إنشاء الطلبات بسهولة: إنشاء نماذج سهلة الملء لأصحاب المصلحة

إنشاء نماذج سهلة الملء لأصحاب المصلحة نظرة عامة مفصلة للطلبات: احصل على نظرة عامة واضحة لجميع الطلبات الواردة

احصل على نظرة عامة واضحة لجميع الطلبات الواردة تتبع فعال: مراقبةتقدم المشروع وضمان الإنجاز في الوقت المناسب

مراقبةتقدم المشروع وضمان الإنجاز في الوقت المناسب إدارة المهام المنظمة: تنظيم المهام في سبع حالات، وهي- مكتملة، تم تسليمها، للموافقة، للمراجعة، قيد المراجعة، قيد التنفيذ

مثالي لـ: مديرو المشاريع الإبداعية الذين يرغبون في جمع التفاصيل لإنشاء أصول مقنعة مثل الإعلانات والمنشورات الاجتماعية واللافتات

3. نموذج طلب خدمة التسويق ClickUp للتسويق

البقاء منظمًا أمر ضروري لإبقاء الفرق على المسار الصحيح - وهذا يشمل الاستجابة لطلبات خدمة العملاء بسرعة وكفاءة.

لا يقتصر الأمر على نموذج طلب خدمة التسويق ClickUp للتسويق يساعدك في الحفاظ على تركيزك، ولكنه يضمن أيضًا الاهتمام بعملائك من البداية إلى النهاية.

نموذج طلب خدمة التسويق ClickUp للتسويق

حسِّن خدمة عملائك باستخدام هذا القالب! قم بتنظيم الطلبات وترتيب أولوياتها وتتبعها دون تفويت أي شيء. يمكنك أيضًا التصنيف حسب النوع، وتعيين الجداول الزمنية، وتعيين المهام، ومتابعة التقدم المحرز - كل ذلك في قالب واحد!

مزايا هذا القالب هي:

تحديد أولويات حل المشكلات: معالجة الطلبات العاجلة أولاً من خلال تحديد أولويات الطلبات الأكثر أهمية

معالجة الطلبات العاجلة أولاً من خلال تحديد أولويات الطلبات الأكثر أهمية نظرة عامة واضحة على الطلبات: احصل على صورة موحدة لجميع الطلبات وحالاتها

احصل على صورة موحدة لجميع الطلبات وحالاتها إدارة فعالة لسير العمل: تصنيف المهام إلى أربع حالات: طلب محظور، وطلب جديد، وطلب جديد، وطلب تم حله، وطلب قيد التحقيق

تصنيف المهام إلى أربع حالات: طلب محظور، وطلب جديد، وطلب جديد، وطلب تم حله، وطلب قيد التحقيق تتبع الطلبات المصنفة: فرز الطلبات وتتبعها بناءً على مدى إلحاحها وتعقيدها

فرز الطلبات وتتبعها بناءً على مدى إلحاحها وتعقيدها مرجع تاريخي: مراجعة المشكلات السابقة ومراقبة تقدم كل طلب خدمة عن كثب

مثالي لـ: مقدمو الخدمة الذين يرغبون في تتبع طلبات العملاء وتنظيمها وحلها في مكان واحد

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4. قالب طلب تغيير التسويق ClickUp للتسويق

قد يمثل تقييم طلبات التغيير والموافقة عليها لمشاريعك تحديًا! فالقدرة على التكيف هي مفتاح نجاح الأعمال، وإدارة التغيير بفعالية هي مفتاح نجاح الأعمال قالب طلب تغيير التسويق ClickUp يلمع

لا مزيد من الشعور بالإرهاق - سجل التغييرات وتتبعها وحدد أولوياتها بسهولة! ابق على رأس الطلبات المتعددة مع ضمان سير عملياتك بسلاسة.

قالب طلب تغيير الطلبات التسويقية ClickUp

تم تصميم هذا القالب لمساعدتك في تحديد أولويات الطلبات بناءً على مدى إلحاحها وحل المشكلات بسرعة. إليك كيفية الاستفادة من ذلك في استراتيجياتك التسويقية:

تتبع الطلبات بشكل عام: حافظ على تنظيم جميع طلبات التغيير في مكان واحد

حافظ على تنظيم جميع طلبات التغيير في مكان واحد نظرة عامة واضحة على التغيير: استفد من نظرة عامة مفصلة لجميع الطلبات الواردة حتى لا يفوتك أي شيء=

استفد من نظرة عامة مفصلة لجميع الطلبات الواردة حتى لا يفوتك أي شيء= إنشاء الطلبات بكفاءة: إنشاء طلبات جديدة باستخدام هذا القالب أمر سهل للغاية!

إنشاء طلبات جديدة باستخدام هذا القالب أمر سهل للغاية! تتبع سير العمل المنظم: تنظيم المهام في ست حالات: مراجع مخصص، للتنفيذ، ومنفذ، وطلب جديد، ومراجعة مستمرة

تنظيم المهام في ست حالات: مراجع مخصص، للتنفيذ، ومنفذ، وطلب جديد، ومراجعة مستمرة تحديثات الحالة في الوقت الفعلي: أبقِ أصحاب المصلحة على اطلاع من خلال تحديث الحالات أثناء مراجعة الطلبات وتنفيذها

مثالي ل: محترفو تكنولوجيا المعلومات الذين يرغبون في إدارة طلبات التغيير من العملاء أو الموظفين أو الإدارات الأخرى دون عناء

5. قالب طلب المعلومات التسويقي ClickUp للتسويق

عند جمع المعلومات من البائعين المحتملين، هل تفتقد وجود نموذج مصمم خصيصًا لضمان الاتساق؟ لا يمكنك أن تخطئ في استخدام قالب طلب المعلومات من ClickUp للتسويق (RFI) !

يحدد هذا القالب متطلبات المشروع ويوفر الوقت من خلال هيكلية معدة مسبقاً. استخدم هذا النموذج لتسجيل تفاصيل حول طلبات المعلومات المستلمة ومراقبة أوقات الاستجابة المتوقعة وتسجيل معلومات أخرى مثل التكلفة وتعديلات الجدول الزمني وحل المشكلات.

قالب طلب المعلومات من ClickUp للتسويق

إليك كيف يمكن أن يساعدك هذا القالب:

التتبع المستمر لمعلومات طلب المعلومات: استخدم نموذجعرض سجل RFI لتتبع جميع الطلبات العملية ومراقبتها للحصول على المعلومات

استخدم نموذجعرض سجل RFI لتتبع جميع الطلبات العملية ومراقبتها للحصول على المعلومات إنشاء طلب تقديم طلب المعلومات بكفاءة: الحصول بسرعة على المعلومات الضرورية من مقدمي الطلبات باستخدام عرض نموذج تقديم طلب المعلومات

الحصول بسرعة على المعلومات الضرورية من مقدمي الطلبات باستخدام عرض نموذج تقديم طلب المعلومات نظرة عامة على الطلب: احصل على نظرة عامة على نطاق كل طلب والمستندات ذات الصلة باستخدام طريقة عرض نطاق طلب تقديم طلب المعلومات

احصل على نظرة عامة على نطاق كل طلب والمستندات ذات الصلة باستخدام طريقة عرض نطاق طلب تقديم طلب المعلومات التتبع المنظم: تنظيم المهام في ثلاث حالات: قيد التقدم، وطلب جديد، واستجابة مرسلة

تنظيم المهام في ثلاث حالات: قيد التقدم، وطلب جديد، واستجابة مرسلة دليل البدء السريع: استخدم دليل البدء للحصول على جميع المعلومات التي تحتاجها قبل البدء

استخدم دليل البدء للحصول على جميع المعلومات التي تحتاجها قبل البدء التتبع المستند إلى المشروع: تتبع التقدم المحرز في كل طلب باستخدام طريقة عرض لوحة المشروع

مثالي ل: مديرو المشاريع، وفرق المشتريات، وأي شخص يشارك في جمع وتنظيم التفاصيل من البائعين أو أصحاب المصلحة

6. قالب طلبات فريق تسويق ClickUp للتسويق

هل ترغب في الاحتفاظ بجميع طلباتك وتحديثاتك وأفكارك في مكان واحد سهل الاستخدام؟ إن قالب طلبات فريق تسويق ClickUp سيبقي كل شيء على المسار الصحيح دون أن تتعب نفسك.

هل تحتاج إلى تحديث سريع أو تحتاج إلى جمع ملاحظات من زميل في الفريق؟ لا مشكلة. هل تريد تنظيم الملاحظات دون فوضى؟ تم.

سواءً كنت تريد إصلاح ذلك الخلل المزعج، أو التعامل مع المعدات وطلبات التوريد، أو حل مشاكل تكنولوجيا المعلومات، أو إدارة احتياجات الموارد البشرية، هذا النموذج هو كل ما تحتاجه!

قالب طلبات فريق التسويق ClickUp

مع هذا القالب، أصبح جمع الملاحظات والأفكار من أعضاء الفريق أكثر سهولة من أي وقت مضى. إليك كيفية عمله:

عرض القائمة : يمكنك الوصول بسهولة إلى لقطة كاملة لجميع الطلبات وحالاتها الحالية في لمحة سريعة

: يمكنك الوصول بسهولة إلى لقطة كاملة لجميع الطلبات وحالاتها الحالية في لمحة سريعة عرض نموذج الطلبات الداخلية : إنشاء الطلبات وإرسالها باستخدام ميزات النموذج في دقائق

: إنشاء الطلبات وإرسالها باستخدام ميزات النموذج في دقائق عرض اللوحة: تنظيم الطلبات التسويقية في تخطيطات جذابة بصريًا وتتبع تقدمها دون عناء

تنظيم الطلبات التسويقية في تخطيطات جذابة بصريًا وتتبع تقدمها دون عناء عرض أنواع الطلبات: تصنيف المهام وتحديد أولوياتها بناءً على طبيعتها ومدى إلحاحها

يمكنك أيضًا فرز الطلبات في خمس مجموعات واضحة - الطلبات الجديدة، والطلبات قيد التقدم، والطلبات التي تم شحنها، والطلبات التي تم طلبها، والطلبات المكتملة - ولن تفقد أبدًا تتبع ما يحدث!

مثالي لـ: قادة الفريق الذين يرغبون في البقاء على نفس الصفحة عند إدارة المهام وتفويضها لأعضاء الفريق

7. قالب طلب العمل التسويقي ClickUp للتسويق

إذا كان هناك نموذج واحد تحتاج إليه لاستلام العمل الجديد، وجمع كل التفاصيل اللازمة قبل إعطاء الضوء الأخضر، وتتبع التقدم من البداية إلى النهاية، فإن نموذج نموذج طلب عمل تسويقي من ClickUp هو

دعك من سلاسل البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها واستنزاف الموارد ذهابًا وإيابًا - نموذج طلب العمل هذا يدعمك. سواءً كنت تتعامل مع مشروع ضخم أو تتعامل مع مهمة سريعة، فهو الخيار الأمثل لإنجاز المهمة بشكل صحيح - في الوقت المحدد، وفي حدود الميزانية، وبدون ضغوط.

مشروع كبير؟ مهمة صغيرة؟ لا مشكلة. هذا القالب يبقيها سلسة وبسيطة وفعالة!

نموذج طلب عمل تسويق ClickUp للتسويق

يقدم هذا القالب سهل الاستخدام كل ما تحتاجه للبقاء على رأس الطلبات وضمان التنفيذ السلس للمشروع. أفضل ميزاته هي:

طريقة عرض دليل البدء: يوفر نظرة عامة على سير العمل وإرشادات خطوة بخطوة لاستخدام القالب

يوفر نظرة عامة على سير العمل وإرشادات خطوة بخطوة لاستخدام القالب عرض ملخص الطلبات: يحافظ على تنظيم جميع الطلبات من خلال تلخيص التفاصيل الرئيسية في مكان واحد

يحافظ على تنظيم جميع الطلبات من خلال تلخيص التفاصيل الرئيسية في مكان واحد عرض نموذج طلب العمل: يتيح سهولة إنشاء الطلبات وتقديمها بتنسيق منظم

يتيح سهولة إنشاء الطلبات وتقديمها بتنسيق منظم عرض المراحل: يتتبع التقدم المحرز لضمان تقدم الطلبات بكفاءة

تنظيم المهام في خمس حالات - طلب جديد، قيد المراجعة، مقبول، مرفوض، مرفوض، مكتمل - وجعل سير عملك أبسط بكثير!

💡 نصيحة احترافية: أثناء جمع المعلومات لبدء حملة على وسائل التواصل الاجتماعي في نماذج طلبات التسويق الخاصة بك، لا تنسَ تضمين تفاصيل مثل اسم الحملة وأهدافها والجمهور المستهدف والمنصات والتواريخ الرئيسية والمتطلبات الإبداعية والميزانية وحالة الموافقة النهائية.

مثالي لـ: قادة فريق التسويق الذين يرغبون في إدارة العمل مركزيًا عبر الأقسام المختلفة

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8. قالب نموذج طلب المحتوى من Jotform

نموذج قالب نموذج طلب المحتوى من Jotform هو أداة للتواصل السلس بين مالكي المواقع الإلكترونية ومنشئي المحتوى.

فكر في الأمر كقائمة أمنيات حيث يمكن لمالكي المواقع الإلكترونية تسليط الضوء على الموضوعات التي يحتاجون إليها بالضبط بأي نمط أو تنسيق.

هذا القالب مثالي للمدونات أو كتابة الإعلانات أو تسويق المحتوى، حيث يتيح لك هذا القالب توصيل احتياجاتك من المحتوى بوضوح إلى الكتّاب والمحررين، مع التأكد من أن المحتوى يتوافق تمامًا مع أهداف الموقع الإلكتروني.

عبر جوتفورم باستخدام هذا النموذج، يمكنك جمع كل التفاصيل مقدمًا حتى تتمكن من صياغة محتوى يجذب حركة المرور على الويب، ويجذب عملاء محتملين جدد، ويعزز المبيعات.

باستخدام تطبيق منشئ النماذج من Jotform، يمكنك تخصيص النموذج بالكامل ليناسب احتياجاتك. قم بتحديث أنماط الخطوط، وتغيير الألوان، وإضافة صور الخلفية، وحتى دمج شعارك لإضفاء لمسة احترافية.

يتيح لك ذلك تعزيز كفاءة إدارة تسويق المحتوى فريق من خلال دمج الردود مع أكثر من 100 تطبيق خارجي. إنه بسيط ومنظم ويغير قواعد اللعبة تمامًا لإنشاء محتوى يحقق نتائج!

مثالي لـ: مسوقو المحتوى الذين يرغبون في إدارة التعليقات والتغييرات الإبداعية بفعالية

9. قالب نموذج طلب ضمانات تسويقية من جوتفورم

قم بتبسيط كيفية إدارتك لطلبات التسويق باستخدام قالب نموذج طلب ضمانات التسويق من Jotform . قم بتخصيص النموذج ليتماشى مع علامتك التجارية - أضف شعار شركتك، وعدّل الخطوط والألوان، وعدّل حقول النموذج لتلبية متطلبات محددة.

عبر

Jotform

سواء كنت تصمم كتيبات أو نشرات إعلانية أو أصولاً رقمية، تضمن لك هذه الأداة جمع كل التفاصيل اللازمة لتقديم مواد تسويقية عالية الجودة. وبفضل الوظائف المدمجة لقبول مدفوعات البطاقات الآمنة عبر معالجات موثوق بها مثل Square أو Stripe أو PayPal، يمكنك تبسيط المعاملات بسلاسة.

هل تحتاج إلى إنهاء الاتفاقيات؟ اجمع التوقيعات الإلكترونية مباشرةً داخل النموذج لإتمام الصفقات بشكل افتراضي وفعال.

مثالي ل: وكالات التسويق والشركات الصغيرة والشركات الناشئة التي ترغب في جمع معلومات مفصلة عن احتياجاتك من الضمانات التسويقية

10. قالب نموذج طلب حدث من جوتفورم

مع وجود الأماكن والجداول الزمنية والعروض الترويجية وطلبات الحضور التي تتنافس جميعها على جذب انتباهك، يمكن أن يصبح التخطيط للفعالية فوضى عارمة! تخلص من فوضى التعامل مع طلبات تسويق الفعاليات المتعددة باستخدام قالب نموذج طلب فعالية من جوتفورم .

هذا القالب المتكامل يجعل من السهل جدًا جمع التفاصيل الرئيسية مثل معلومات المرسل وتفاصيل الحدث واحتياجات الإعلان والتسويق، مما يوفر لك الوقت والجهد. هل تريد أن تجعلها خاصة بك؟ قم بتخصيص النموذج بشعارك وألوانك وعلامتك التجارية لتتناسب مع أسلوبك.

عبر

Jotform

مشاركة النموذج سهلة - ما عليك سوى إرسال عنوان URL أو تضمينه على الموقع الإلكتروني لشركتك لسهولة الوصول إليه. من خلال التتبع في الوقت الحقيقي والتكامل مع أكثر من 100 تطبيق، سيكون لديك كل شيء في مكان واحد لتحسين استراتيجيتك التسويقية وإنشاء تجربة حدث لا يُنسى.

سواء أكنت تخطط لتجمع صغير أو حدث كبير، يساعدك نموذج طلب الفعالية المجاني عبر الإنترنت على إدارة كل التفاصيل حتى تتمكن من التركيز على إنشاء تجربة لا تُنسى.

مثالي لـ: مديرو الفعاليات الذين يرغبون في إطلاق الفعاليات أو إدارتها

تبسيط عمليات التسويق الخاصة بك باستخدام ClickUp

باستخدام هذه النماذج العشرة المجانية لطلبات التسويق المجانية، يمكنك الحصول على المعلومات المهمة والبقاء منظماً - سواء كنت تخطط لمحتوى منصات التواصل الاجتماعي أو تصميم مواد تسويقية أو تنسيق الفعاليات.

ولماذا تتوقف عند هذا الحد؟ استفد من هذه المنصة القوية التي تقدم مجموعة متنوعة من القوالب المجانية وعمليات التكامل مع أدوات مثل Google Drive و Slack، بالإضافة إلى ميزات إدارة المهام والمشاريع من الدرجة الأولى.

هل أنت مستعد لجمع طلباتك التسويقية وإدارتها وتتبعها في مكان واحد؟ اشترك في ClickUp اليوم!