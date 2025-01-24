أفضل 11 تطبيقاً للإنشاءات يجب تجربتها في عام 2025

تتطلب مشاريع البناء الكثير من الاهتمام والجهد. من وضع المخططات إلى إدارة الميزانيات وتسليم المشاريع في الوقت المحدد - كل شيء يحتاج إلى تخطيط تفصيلي وتنفيذ مثالي.

الخبر السار؟ هناك أداة لكل شيء تقريبًا! سواءً كان الأمر يتعلق بإدارة التكاليف، أو البقاء متوافقًا مع لوائح السلامة، أو الحفاظ على تزامن فريقك، فإن الأدوات المناسبة يمكن أن تجعل عملك أسهل.

لهذا السبب قمنا بتجميع أفضل 11 تطبيقًا للإنشاءات يمكن أن تساعدك في جميع جوانب مشاريع البناء - التصميم وإدارة المهام والتواصل وغير ذلك.

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فيما يلي أفضل 11 تطبيقًا للبناء يمكن أن تساعد في تبسيط مشاريعك وتعزيز التعاون.

ClickUp: الأفضل لإدارة مشاريع البناء والاتصالات Fieldwire: الأفضل لإدارة العمل في الموقع بروكور: الأفضل لإدارة المخاطر أوتوكاد: الأفضل لتحرير الرسومات الإنشائية ثنائية الأبعاد غاز بادي: الأفضل للعثور على الوقود بأسعار أرخص Buildertrend: الأفضل لإدارة الفرق الميدانية وجدولة المشاريع PlanGrid Build: الأفضل لبناء الرسومات الإنشائية LetsBuild: الأفضل لعمليات التفتيش في الموقع واتصالات الفريق أوتوديسك كونستركشن كلاود: الأفضل لإدارة مشاريع البناء مقاول فورمان: الأفضل لتقدير تكاليف العمل وإدارة النفقات راكن: الأفضل لتتبع الوقت وإدارة طاقم العمل

ما هي تطبيقات البناء؟

تطبيقات الإنشاءات هي حلول رقمية لإدارة الإنشاءات. وهي تتراوح من أدوات إدارة المستندات المباشرة إلى أدوات التصميم ومنصات إدارة الإنشاءات القوية التي تتعامل مع تخطيط المشروع وتسليمه من البداية إلى النهاية.

تساعدك تطبيقات البناء على إدارة مشاريع متعددة من خلال:

🤖 أتمتة العمليات الروتينية مثل الجدولة وإعداد التقارير وتخصيص المهام

🔄 إبقاء الفرق والمقاولين والعملاء على نفس الصفحة من خلال تحديثات المشروع في الوقت الفعلي والتواصل المركزي

📂 تخزين جميع المستندات المتعلقة بالمشروع مثل العقود والتصاريح والمخططات في مكان واحد لسهولة الوصول إليها

📊 مواءمة الفرق والجداول الزمنية والموارد والتسليمات من أجل التنفيذ السلس

🧠 هل تعلم؟ 35% من المتخصصين في مجال الإنشاءات ينفقون أكثر من 14 ساعة في الأسبوع على الأنشطة غير الإنتاجية، مثل البحث عن معلومات المشروع وحل النزاعات والتعامل مع الأخطاء وإعادة العمل.

فوائد استخدام تطبيقات البناء

فيما يلي الفوائد الرئيسية لتطبيقات البناء:

تعزيز التعاون ورؤية المشروع

تقدم تطبيقات الإنشاءات رؤى في الوقت الفعلي لتقدم مشروعك من خلال التقارير ولوحات المعلومات. يمكن لمديري مشاريع الإنشاءات تتبع التقدم المحرز في الموقع باستمرار على التطبيق الخاص بهم ومراقبة تفاصيل المشروع مثل استخدام المواد وإنتاجية الفريق وعبء العمل.

🌻 مثال على ذلك: إذا كان هناك طاقم عمل معين يعمل فوق طاقته أو كان التقدم بطيئًا في منطقة ما، فإن التطبيق يوفر رؤية واضحة لإجراء تعديلات فورية.

تحسين إدارة الموارد والتكاليف

يمكنك الوصول إلى الميزات الرئيسية لإدارة الموارد لعرض عبء عمل كل عضو من أعضاء الفريق وتتبع الموارد والنفقات في الوقت الفعلي. تساعدك تطبيقات الإنشاءات أيضًا على عرض التكاليف المتكبدة للمشروع ومقارنة التكاليف المدرجة في الميزانية مقابل التكاليف الفعلية لتحديد الفروق وإجراء التعديلات اللازمة.

🌻 مثال: لنفترض أن فريق عمل الحوائط الجافة عالي التكلفة يعمل لوقت إضافي، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف الإجمالية. يمكنك مراجعة توزيع عبء العمل وتقليل عملهم الإضافي عن طريق تحويل المهمة إلى فريق الطلاء المتاح. وبهذه الطريقة، تضمن التوزيع الأمثل للموارد وخفض التكاليف دون المساس بجودة المشروع.

اتخاذ القرارات الموجهة

تساعدك تطبيقات الإنشاءات على اتخاذ قرارات قائمة على البيانات بناءً على تقارير وتحليلات مختلفة. على سبيل المثال، يمكنك تحليل اتجاهات التكلفة التاريخية والعمالة للتخطيط للمشاريع الحالية. يمكنك أيضًا إنشاء تقارير تحليل المخاطر للتخفيف من المخاطر وتقليل تأثيرها على المشروع وتجنب التأخير في التسليم.

🌻 مثال: إذا أشار التطبيق إلى الظروف الجوية كمخاطر لمشروع خارجي، يمكنك إعادة جدولة المهام بشكل استباقي مثل صب الخرسانة لمنع التأخير والأضرار.

📖 اقرأ المزيد: 6 طرق تسليم مشاريع البناء الشائعة للمهندسين المعماريين

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيقات البناء؟

سواء كنت شركة إنشاءات تبحث عن عملاء أو خبيراً في مجال الإنشاءات تبحث عن التصميم الفني أو إدارة التكاليف، هناك تطبيق إنشاءات مناسب لكل شيء. إليك قائمة بما يجب أن تبحث عنه في تطبيقات الإنشاءات:

📌تخطيط المشروع وجدولته: اختر التطبيقات التي تسهل عليك وضع الجداول الزمنية للمشروع وتتبعها، وتحديد أولويات المهام، وتتبع التقدم المحرز، ومراقبة التبعيات

📌إدارة الموارد: ابحث عن المنصات التي تعرض عبء العمل والمواد والمعدات المتاحة في الوقت الفعلي

📌إدارة الميزانية والتكاليف: اختر برنامج إنشاءات يساعدك على تتبع تكاليف المشروع في الوقت الفعلي - من المواد إلى العمالة وإعداد الموقع والنفقات الإدارية الأوسع نطاقاً. يجب أن يسمح بمقارنات الميزانية مقابل التكلفة لمساعدتك على إجراء التعديلات في الوقت المناسب

📌إدارة المستندات: اختر تطبيقًا يركّز جميع المستندات المتعلقة بالمشروع، مثل صور الموقع واللوائح وعمليات التفتيش على السلامة والسجلات اليومية والمخططات. يجب أن يتيح تتبع التغييرات والسماح بالوصول إلى أحدث إصدارات المستندات

📌إمكانيات في الموقع: اختر الأدوات التي تعمل بشكل جيد في كل من إصدارات الأجهزة المحمولة والكمبيوتر المكتبي. يجب أن يكون لها وظيفة غير متصلة بالإنترنت حتى تتمكن الفرق في الموقع من الوصول إلى المستندات وتحديث التقدم المحرز وإرسال التقارير حتى بدون الإنترنت

📌ميزات مراقبة الجودة: ابحث عن التطبيقات التي تساعدك على تتبع المشكلات وتحليل المخاطر وإنشاء قوائم مراجعة الفحص وتوثيق معايير الجودة. سيساعدك هذا على اكتشاف مشكلات المشروع وإصلاحها بشكل استباقي وحل مشكلات السلامة

📌أتمتة سير العمل: اختر تطبيق إنشاءات يسمح لك بأتمتة المهام الروتينية وتخصيص سير العمل. على سبيل المثال، أتمتة عمليات الموافقة على التصميم، وتعيين تنبيهات عند الاقتراب من عتبات الميزانية، وتغيير حالات المهام، وما إلى ذلك.

📖 اقرأ المزيد: كيفية البحث عن عملاء لأعمال البناء والاحتفاظ بهم

أفضل 11 تطبيقًا للإنشاءات

1. ClickUp (الأفضل لإدارة مشاريع البناء والتواصل)

تخطيط وتتبع وإدارة جميع مشاريع الإنشاءات الخاصة بك في مكان واحد مع ClickUp

البناء من الألف إلى الياء صعب بما فيه الكفاية. أضف سوء التواصل، والمستندات المبعثرة، والتأخيرات، والمواعيد النهائية الفائتة، وسرقة المواد، وسيصبح الأمر أكثر صعوبة.

ما الحل؟ تطبيق إدارة إنشاءات متعدد الاستخدامات مثل ClickUp . يساعدك على إدارة الجداول الزمنية، وتعيين المهام، وتتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي، وتصور المشاريع باستخدام لوحات المعلومات وطرق العرض المخصصة. ClickUp لإدارة الإنشاءات يجعل كل شيء مركزيًا بدءًا من مرحلة ما قبل البيع ووضع التصاميم وحتى الإغلاق. يمكنك التعاون على المخططات وإنشاء رسومات المشروع وسير العمل وتحويل خططك إلى عناصر قابلة للتنفيذ مع مهام ClickUp .

تصوير العمل بالطريقة التي تريدها مع ClickUp Views

الاستفادة طرق عرض مشروع ClickUp's 15+ من ClickUp لتلخيص خططك، مثل عرض التقويم لجدولة المهام، وعرض القائمة لإدارة الموارد، واللوحة لتقدم المهام، ومخططات جانت للجداول الزمنية.

فيما يلي كيفية إضافة طرق عرض المشروع في ClickUp 👇

أحد أهم اهتمامات مشاريع الإنشاءات هو التسليم في الوقت المناسب، و ClickUp إدارة الوقت تساعدك هذه الميزة على إدارة الجداول الزمنية للبناء بفعالية. استخدم ميزة تتبع الوقت ل تقدير أوقات المهام، وجدولة الوقت باستخدام مخططات جانت، والتقويم، والتقويم، وعبء العمل، وعروض الجدول الزمني، وتسجيل الساعات باستخدام الجداول الزمنية.

تتبع الوقت وإدارته وتخصيصه بفعالية لمنع التأخير باستخدام ClickUp Time Management

هذا ليس كل شيء! يقدم ClickUp مكتبة واسعة من قوالب إدارة الإنشاءات للحفاظ على تنسيق الفريق وتتبع الموارد ومساعدتك على البقاء في حدود الميزانية.

على سبيل المثال، فإن قالب إدارة الإنشاءات ClickUp يتيح لك تخطيط وتصور دورات حياة المشروع، وتتبع التقدم المحرز، ومواءمة الموارد، وضمان تسليم المشروع في الوقت المناسب. كما يوفر القالب أيضًا حالات وحقول مخصصة حتى تتمكن من إضافة تفاصيل مثل مستويات الثقة وأشرطة النسب المئوية للتقدم، وتتبع تقدم المهام.

قالب إدارة مشاريع الإنشاءات الخاص ب ClickUp

إليك ملخص سريع لميزات ClickUp لتسهيل الأمور.

ClickUp أفضل الميزات

لوحات المعلومات في الوقت الفعلي : عرض التقدم المحرز في المشروع وإنتاجية الفريق في الوقت الفعلي المخصص لوحات معلومات ClickUp مخططات جانت : إدارة المهام ذات الأولوية وتتبع التبعيات واكتشاف العوائق باستخدام ClickUp Gantt Charts حالات مخصصة : إنشاء تسميات مخصصة لتحديد تقدم المهمة مثل "WIP، " "مكتمل"، "قيد الانتظار"، "قيد الموافقة"، إلخ.

: عرض التقدم المحرز في المشروع وإنتاجية الفريق في الوقت الفعلي المخصص لوحات معلومات ClickUp الأتمتة : قم بأتمتة مهام سير العمل مثل الموافقة على التصميم، وتغيير حالة المهمة، وإنشاء تقارير التقدم اليومية، والمزيد باستخدام أتمتة النقر فوق الأتمتة دردشة في الوقت الفعلي : التواصل بسلاسة، وإبقاء الجميع على اطلاع على التحديثات، وتحسين التعاون مع دردشة ClickUp التوثيق : قم بتوثيق إجراءات السلامة في موقع العمل ومعايير التحكم والتعليمات والإرشادات في الموقع لفريق المشروع بأكمله باستخدام مستندات ClickUp النماذج : إنشاء ميزانيات باستخدام قوالب ميزانية الإنشاءات وتحسين كفاءة العمل، وإجراء الاجتماعات، وضمان تسليم المشروع في الوقت المحدد

: قم بأتمتة مهام سير العمل مثل الموافقة على التصميم، وتغيير حالة المهمة، وإنشاء تقارير التقدم اليومية، والمزيد باستخدام أتمتة النقر فوق الأتمتة

قيود ClickUp

يمكن أن تكون المجموعة الواسعة من الميزات مربكة للمستخدمين الجدد

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو/شهر

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,900 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,900 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp؟

_ لقد كان ClickUp أداة غيرت قواعد اللعبة في إدارة المهام التي ينطوي عليها إنجاز أعمال العملاء. فقد كنت بحاجة إلى أداة لتنظيم المهام بدلاً من الاحتفاظ بكل شيء في رأسي، ولم يكن برنامج Excel يفي بالغرض. وقد أثبت برنامج ClickUp أنه حل فعال وسهل الاستخدام لعملي مراجعة Capterra 2. Fieldwire (الأفضل لإدارة العمل في الموقع)

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عبر فيلد واير يتيح برنامج إدارة موقع العمل من Fieldwire للفرق الميدانية الوصول إلى الصور والمخططات والمهام ووثائق المشروع وكل شيء آخر على هواتفهم الذكية.

وهو يُمكِّن شركات الإنشاءات والمقاولين من إنشاء مهام مرتبطة بمواقع محددة، وتحديد أولويات المهام، ومشاركة طلبات المعلومات في الوقت الفعلي. يمكنك استخدام مهام سير العمل المخصصة، ونماذج الفحص، وميزات إعداد التقارير للتكليف قبل تسليم المشروع.

أفضل الميزات #### Fieldwire

إدخال المهام وقوائم التدقيق وتحرير المعلومات وإنشاء التقارير باستخدام تطبيق الهاتف المحمول

تتبع تقدم المهام والإنتاج مع الصور والتواريخ

تبسيط التنقل بين المواصفات، وتوزيع حزم التقديم، وإدارة مواصفات الإنشاءات

قيود Fieldwire

يعد حذف مشروع من جهاز أمرًا صعبًا ويتضمن خطوات متعددة

وظيفة عدم الاتصال بالإنترنت بطيئة. يستغرق تحميل الملفات وقتًا طويلاً، مما قد يمثل تحديًا للفرق في الموقع

تسعير #### تسعير Fieldwire

أساسي : $0

: $0 إحترافي : 54 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

: 54 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا الأعمال : 74 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً

: 74 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً شركة بلس: 104 دولارات لكل مستخدم/شهرياً

تقييمات ومراجعات Fieldwire

G2 : 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 85 تقييم)

🧠 هل تعلم؟ العديد من تطبيقات إدارة الإنشاءات مدمجة الآن مع تكنولوجيا الطائرات بدون طيار . توفر الطائرات بدون طيار بيانات جوية في الوقت الفعلي تتزامن مع هذه التطبيقات لإنشاء خرائط محدثة للمشروع، مما يوفر ساعات من عمليات الفحص اليدوي.

3. بروكور (الأفضل لإدارة المخاطر)

عبر بروكور بروكور هو برنامج إدارة المشاريع للمقاولين من الباطن الذي يوفر إدارة ذكية للمخاطر عبر المشاريع، بدءاً من مرحلة ما قبل الإنشاء وحتى الإغلاق. يمكنك التنبؤ بالمخاطر باستخدام النمذجة التنبؤية، وتحديد المخاطر، وإرسال تنبيهات في الوقت الفعلي إلى أصحاب المصلحة.

هذا إدارة المشاريع الإنشائية تعمل الأداة أيضًا على تبسيط التوثيق ودعم الأتمتة وتسهيل المهام الإدارية للفرق البعيدة. أهم ما يميز هذه الأداة هو ميزة تقدير الميزانية التي تحسب تكاليف العمالة والمواد تلقائيًا.

Procore أفضل الميزات

تقييم المخاطر المحتملة للمشروع باستخدام خوارزميات التعلم الآلي وإرسال تنبيهات لتحديث الفرق

رسم العلامات، وربط الصور والملفات والمهام برسومات محددة، ومقارنة إصدارات الرسم المختلفة لاتخاذ قرارات مستنيرة

إمكانية الوصول إلى أكثر من 100 تقرير وإنشاء تقارير مخصصة على مستوى الشخصية والمحفظة

قيود Procore

لديه منحنى تعليمي حاد؛ فهو يتطلب معرفة تقنية لبدء استخدامه

تتطلب معالجة المشكلات أو مواطن الخلل الدعم من العديد من الفرق، مما يجعل العملية تستغرق وقتاً طويلاً

تسعير Procore

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Procore

G2 : 4.6/5 (أكثر من 3200 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 3200 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2700 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Procore؟

Procore أداة رائعة تعمل على تبسيط عمليات التوثيق وإدخال البيانات بشكل فعّال وسهلة الاستخدام بمجرد أن تتقن استخدامها. يتم استخدام Procore يوميًا في مشروعنا من قبل الجميع بما في ذلك الاستشاريين والمقاولين من الباطن وفريق الإدارة بأكمله. ومع ذلك، قد يكون من الصعب تعلمها وفهمها مراجعة G2 4. أوتوكاد (الأفضل لتحرير رسومات البناء ثنائية الأبعاد)

عبر أوتوكاد AutoCAD هو محرر DWG (تنسيق ملف يرمز إلى الرسومات) وعارض DWG عبر الإنترنت يتيح لك إنشاء رسومات المشروع باستخدام أدوات وأوامر الصياغة الأساسية. يمكنك إنشاء هياكل ومخططات ومخططات ومخططات ثنائية وثلاثية الأبعاد للمباني بدقة. أفضل ما في الأمر أنه يقدم مكتبة معدة مسبقًا من المواد الجاهزة للاستخدام لمساعدتك على البدء وضمان المزيد من الكفاءة في المشروع.

أفضل ميزات AutoCAD

تصور وتصميم مشاريعك ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد مع تكامل الأجهزة

تحرير التصاميم باستخدام محرر WYSIWYG (أداة تصور المخرجات النهائية)

إنشاء تسلسلات متحركة للخطوات والمعدات وطاقم العمل من أجلكفاءة البناء قيود أوتوكاد

وفقًا لعدد قليل من المستخدمين، فهو غير مناسب لممارسات التصميم ثلاثي الأبعاد

تراخيصه باهظة الثمن

تسعير أوتوكاد

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات أوتوكاد

G2 : 4.4/5 (أكثر من 1400 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 1400 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن AutoCAD؟

_ البرنامج مفيد لإنشاء رسومات ثنائية الأبعاد، بغرض تخطيط الرسومات التخطيطية داخل الكمبيوتر - أي الرسم اليدوي بشكل أساسي بتنسيق رقمي مراجعة برنامج Capterra 5. GasBuddy (الأفضل للعثور على الوقود بأسعار أرخص)

عبر GasBuddy ليست كل التطبيقات المستخدمة في مشاريع البناء متخصصة في هذا المجال. على سبيل المثال، يمكن أن يساعد تطبيق GasBuddy، المصمم في الأصل للعثور على وقود أرخص، فرق البناء في إدارة تكاليف الوقود.

يمكن للبنائين والعمال الميدانيين التحقق من أسعار الوقود في أقرب المحطات. كما أنه يحتوي على ميزات متميزة مثل المسابقات التي تساعدك على الفوز بالوقود المجاني واسترداد المكافآت وتوفير المزيد من الوقود.

GasBuddy أفضل الميزات

عرض اتجاهات أسعار الوقود حسب المنطقة مع رؤى الوقود

سجل مشتريات الوقود لسهولة التتبع باستخدام سجل الوقود

احصل على آلة حاسبة شاملة لتخطيط تكاليف الوقود

قيود GasBuddy

يعرض أسعاراً غير صحيحة في بعض الأحيان

في بعض الأحيان، يحدد التطبيق مواقع محطات الوقود البعيدة

تسعير #### أسعار GasBuddy

مجاني

تقييمات ومراجعات GasBuddy #### تقييمات ومراجعات GasBuddy

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: مراجعات غير كافية

💡 نصيحة للمحترفين: استخدم حاسبات الكربون المجانية لحساب الأثر البيئي لمشاريعك الإنشائية. حدد المناطق ذات الانبعاثات العالية وطوّر استراتيجيات لتقليل بصمتك الكربونية.

6. Buildertrend (الأفضل لإدارة الفرق الميدانية وجدولة المشاريع)

عبر بيلديرتريند إذا كنت شركة إنشاءات تحاول تنظيم وثائق الإنشاءات الخاصة بك، فإن Buildertrend يمكن أن يساعدك. فهو يمنحك عرضًا سريعًا لكل شيء - من تقارير المشروع إلى الصور والجداول الزمنية والبيانات المالية ويمكّنك من تبسيط عمليات المشروع.

التطبيق جدولة البناء يساعد المستخدمين على إنشاء الجداول الزمنية وإدارة التبعيات ومزامنة التحديثات لتبديل الجدول الزمني دون عناء.

Buildertrend أفضل الميزات

إدارة البيانات المالية للبناء وأوامر الشراء والتغيير والتقويمات والفواتير في مكان واحد

التوفير في تكاليف المواد مع الخصومات وبرامج الخصم وإدارة علاقات الموردين

قيود Buildertrend

يفتقر البرنامج إلى وظيفة الحفظ التلقائي ويظهر "تغييرات غير محفوظة" حتى بعد حفظ الملف. قد يؤدي هذا الخلل إلى فقدان البيانات

لا توجد طريقة لتتبع معدلات الأجور المتعددة، مما يجعل تتبع مدفوعات العاملين المستقلين أمرًا صعبًا

تسعير Buildertrend

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Buildertrend

G2 : 4.2/5 (أكثر من 150 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 1600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Buildertrend؟

_ يعجبني كيف يمكنني تخصيص النظام الأساسي ليناسب احتياجاتي الخاصة من النماذج إلى التقارير. بصراحة، أود في بعض الأحيان أن يكون هناك المزيد من الإمكانيات للتكامل مع البرامج الأخرى التي تستخدمها شركتي مراجعة Capterra 7. PlanGrid Build (الأفضل لرسومات البناء الإنشائية)

عبر بلانجريد PlanGrid Build من Autodesk Construction Cloud هي أداة رسم إنشائي. ومع ذلك، تتوفر ميزاتها الآن في Autodesk Build، والتي تساعدك في إدارة البناء.

يمكنك الوصول إلى كل شيء في تطبيق واحد، من التخطيط وإنشاء المخططات إلى تتبع تقدم المشروع وإعداد التقارير وإدارة المستندات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحرير الرسومات بالتعاون مع فريقك في الوقت الفعلي.

PlanGrid Build أفضل الميزات

إنشاء رسومات ذكية لتصور خطط البناء الخاصة بك

التحكم في التكاليف باستخدام أدوات إدارة الميزانية والمصروفات والتنبؤ بها

إجراء تحليلات المخاطر القائمة على الذكاء الاصطناعي لاكتشاف المشكلات المحتملة

قيود بناء PlanGrid PlanGrid

له أسعار باهظة، والتي قد لا تكون مناسبة للفرق الصغيرة

يكافح البرنامج لتحميل حزم الأوراق الكبيرة ولا يسمح بالتمرير بين الأوراق أو الملفات

تسعير برنامج PlanGrid Build

لم يعد PlanGrid متاحًا للشراء. تتوفر ميزاته عبر برنامج Autodesk Build، والذي يبدأ سعره من 145 دولارًا شهريًا.

تقييمات ومراجعات PlanGrid Build

G2 : لا توجد مراجعات كافية

: لا توجد مراجعات كافية Capterra: مراجعات غير كافية

📖 اقرأ المزيد: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في البناء (حالات الاستخدام والأدوات)

8. LetsBuild (الأفضل لعمليات تفتيش الموقع واتصالات الفريق)

via LetsBuild تقدم LetsBuild منتجين:

Aproplan للعقبات وفحوصات الجودة وضوابط السلامة، مما يضمن الامتثال والحد من إعادة العمل

Geniebelt لجدولة المشاريع وإدارتها، وتبسيط تتبع التقدم المحرز وتخصيص الموارد للحفاظ على المشاريع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية

يساعدك على إجراء عمليات تفتيش الموقع المتنقلة، وتحديد وتسجيل أنواع المشكلات والتقدم وتواريخ الاستحقاق وتسجيلها، وإرفاق الصور للحصول على التفاصيل، وقياس المخططات في وضع المحرر، وإعادة صياغة الرسومات.

يتيح لك LetsBuild إمكانية التواصل المبسَّط بين فرق البناء والمقاولين من الباطن والبائعين وأصحاب المصلحة الآخرين. كما يوفر أيضًا صورًا في الوقت الفعلي لموقع البناء ورسومات محدثة لإعداد التقارير، ويُنشئ جداول زمنية مدتها 6 أسابيع، ويحدد التأخيرات والحمل الزائد، ويضبط الجداول الزمنية باستخدام مخططات جانت المباشرة.

LetsBuild أفضل الميزات

إنشاء ومزامنة قوائم التثقيب 24/7 مع إشعارات فورية في الوقت الفعلي

التقاط مشكلات الموقع وإصلاحها قبل أن تؤثر سلبًا على النتائج

التقط صورًا وأنشئ تقارير بنقرة واحدة لكل عقبة

قيود LetsBuild

خيارات محدودة لإعداد التقارير والتكامل

قد يتعطل تطبيق الويب عند التعامل مع مجموعات البيانات الكبيرة

تسعير #### LetsBuild

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات LetsBuild

G2 : 4.1/5 (20 تقييم)

: 4.1/5 (20 تقييم) Capterra: 4.2/2 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن LetsBuild؟

_ المنصة سهلة الاستخدام، خاصة للأشخاص الذين يدخلون وليس لديهم معرفة كاملة بإدارة المشاريع، ولكنها تحتاج إلى بعض التغييرات لتصبح أداة أكثر قوة وتستخدم كأداة واحدة لإدارة المشاريع مراجعة Capterra 📖 اقرأ المزيد: كيفية استخدام مخطط جانت في الإنشاءات 9. Autodesk Construction Cloud (الأفضل لإدارة مشاريع البناء)

via سحابة أوتوديسك للإنشاءات تقدم Autodesk منصة موحدة للوصول إلى جميع بيانات المشروع - الملفات والصور ونماذج Revit ونماذج طلب المعلومات الإنشائية والأوراق والتقارير - في مكان واحد. ويوفر تنسيق BIM (نمذجة معلومات البناء) لتحرير النماذج واكتشاف العيوب وإعادة العمل. قسم الإرسال الخاص به مفيد بشكل خاص عند مشاركة الرسومات التنفيذية.

توفر إدارة المشروع من Autodesk للبناة والمقاولين رؤى المشروع في الوقت الفعلي. كما أن لديها ميزات إدارة التكاليف لمساعدتك في تقديرات البناء وتوقع مخاطر التكلفة وتخفيف المخاطر المالية.

أفضل ميزات سحابة أوتوديسك للإنشاءات

إجراء تحليل للمخاطر في الوقت الحقيقي، وتبسيط عملية تقديم العطاءات، وأتمتة المهام الروتينية باستخدام الذكاء الاصطناعي من Autodesk

تتبع التصميمات وتصور تغييرات التصميم مع ميزات التعاون في التصميم

استخدام القوالب لتوثيق لوائح السلامة وإنشاء تقارير الحوادث

قيود سحابة أوتوديسك للإنشاءات

لا تقوم مخططات جانت بمزامنة التحديثات المباشرة

يمكن أن يستغرق إعداد المشاريع بأذونات المستخدم والروابط المنطقية وما إلى ذلك وقتاً طويلاً

أسعار سحابة أوتوديسك للإنشاءات السحابية

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات سحابة أوتوديسك للإنشاءات

G2 : 4.4/5 (أكثر من 3900 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 3900 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 2000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Autodesk Construction Cloud؟

_ بشكل عام، جيد جدًا؛ واجهت بعض العوائق في البداية لكن شركة ACC خصصت المزيد من الموارد ودعم الخادم لضمان عدم حدوث انقطاعات متكررة ومعالجة طلبات المستخدمين وفقًا لذلك مراجعة Capterra 10. فورمان المقاول (الأفضل لإدارة نفقات تكاليف العمل)

عبر رئيس العمال المقاول فورمان المقاول هو الأفضل للتعامل مع البيانات المالية للمشروع وتتبع النفقات. فهو يتيح لك تتبع التكاليف والبيانات المالية على مستوى دقيق، وتقدير العلامات الفردية والجماعية، وإدارة العطاءات وأوامر التغيير.

يمكنك تتبع طاقم العمل الخاص بك، وإنشاء جداول الموظفين، والاحتفاظ بوثائق المشروع للسجلات. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي البرنامج على شبكة دعم تقدم اقتراحات حول الاستفادة القصوى من برنامج إدارة الإنشاءات.

أفضل ميزات فورمان للمقاول

إنشاء تقديرات ومشاركتها مع عملائك باستخدام قواعد بيانات التكاليف في الوقت الفعلي

تتبع الفواتير وربط الفواتير بأمر الشراء وإنشاء فواتير العملاء

إنشاء حزم العطاءات، وإرسال دعوات العطاءات، ومنح العطاءات

تحديث تغييرات الطلبات تلقائياً

قيود فورمان المقاول

ميزات التقدير أساسية ومحدودة

يعاني تطبيق الهاتف المحمول من بعض الأخطاء العرضية

تسعير #### تسعير فورمان المقاول

أساسي : 49 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا

: 49 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا معيار : 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا بالإضافة : 155 دولارًا في الشهر

: 155 دولارًا في الشهر محترف : 212 دولاراً شهرياً

: 212 دولاراً شهرياً غير محدود: 312 دولاراً شهرياً

تقييمات ومراجعات المقاول فورمان #### تقييمات ومراجعات المقاول

G2 : 4.5/5 (245+ تقييم)

: 4.5/5 (245+ تقييم) Capterra: 4.5/6 (أكثر من 600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن المقاول فورمان؟

_أكثر ما يعجبني في برنامج Contractor Foreman هو النطاق الواسع للوحدات التي تتيح العديد من الخيارات المختلفة في إدارة المشاريع. ومع ذلك ، نظرًا لوجود العديد من الميزات ، يمكن أن يكون الأمر مربكًا بعض الشيء عند الدخول إلى البرنامج لأول مرة مراجعة Capterra 📖 اقرأ المزيد: 10 نماذج مجانية لعطاءات البناء لنجاح المشروع 11. راكن (الأفضل لتتبع الوقت وإدارة طاقم العمل)

via راكن يعمل Raken بشكل رائع للإدارة الميدانية. يمكنك التقاط البيانات في الوقت الفعلي، وتتبع ساعات العمل، وإنشاء تقارير تقدم يومية. يمكن لأعضاء الفريق استخدامه لأخذ الملاحظات اليومية وتحميل الصور، والحفاظ على السجلات.

أهم ما يميز Raken هو سهولة استخدامه وقدرته على تتبع الساعات والمواد والمعدات والإنتاج من خلال التقارير اليومية واللقطات. يمكنك استخدام بطاقات الوقت لمركزية تتبع الوقت، وتعيين ساعات العمل للطاقم بشكل مجمّع، والموافقة على تقديمات بطاقات الوقت أثناء التنقل.

Raken أفضل الميزات

إنشاء مقاطع تقارير مخصصة مع توثيق بالصور والملاحظات والتسجيلات الصوتية إلى نصية

عرض قوائم التحقق والملاحظات المتعلقة بالسلامة في مكان واحد باستخدام لوحات المعلومات في الوقت الفعلي

الحصول على رؤية واضحة لكيفية استخدام المعدات مع رموز التكلفة وساعات الاستخدام مقابل ميزات وقت الخمول

قيود راكن

لا يوجد تحرير جماعي أو خيارات الملء التلقائي. على سبيل المثال، تحتاج إلى إدخال نفس البيانات لـ 50 أو 100 معدة

لا توجد خيارات متعددة الخيارات أو قوائم منسدلة للاستبيانات

تسعير راكن

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات راكن

G2 : 4.6/5 (أكثر من 80 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.6/5 (230+ تقييمات)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Raken؟

أحب أن نتمكن من تخصيص رموز التكاليف لدينا وتتبع تصنيفات الأجور السائدة. يتم إخطار رجالنا الميدانيين بأن بطاقاتهم الزمنية جاهزة ومن السهل جدًا عليهم الدخول والموافقة عليها. المعرض الخاص بكل مشروع سهل الاستخدام والتحميل، كما أن تكامل محرك الأقراص الواحد رائع لفريقنا. ومع ذلك ، سيكون من الجيد لو كان هناك المزيد من الميزات القابلة للتخصيص. مراجعة Capterra ## تسليم المشاريع في الوقت المحدد مع أفضل تطبيق إنشاءات

في ختام قائمتنا لأفضل تطبيقات البناء، نحن متأكدون من شيء واحد - لا يمكنك أن تتوقع مشروع بناء ناجح بدون التكنولوجيا المناسبة.

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