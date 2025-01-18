أفضل 15 بديلاً لمجموعات فيسبوك في عام 2025

هل تبحث عن مساحة لبناء مجتمع مزدهر على الإنترنت لأعضاء جمهورك الأكثر قيمة؟ قد تكون مجموعات فيسبوك نقطة بداية سهلة، لكنها غالباً ما تكون قاصرة مع نمو مجتمعك وتطوره.

وبمجرد أن تتلاشى الإثارة الأولية، ستلاحظ على الأرجح أن المنصة تفتقر إلى ميزات المجتمع المتقدمة اللازمة لبناء أعمال تتمحور حول المجتمع، مثل العلامة التجارية المخصصة والتحليلات المتقدمة وأدوات إدارة الفعاليات.

لهذا السبب قمنا بتجميع قائمة بأفضل البدائل لمجموعات فيسبوك. من تطبيقات المراسلة المجانية إلى برامج بث الفيديو القوية، هذه المنصات المجتمعية المجانية البسيطة مليئة بالميزات المصممة للتواصل والتفاعل وتوسيع نطاق مجتمعك بالطريقة التي تريدها.

قم ببناء مجتمعك مع ClickUp!

⏰ ملخص 60 ثانية

أفضل 15 بديلاً لمجموعات فيسبوك:

ClickUp: الأفضل للتعاون الجماعي مع أدوات إدارة المشاريع وسير العمل سلاك: الأفضل للمحترفين وفرق الشركات ديسكورد: الأفضل لمحبي البث واللاعبين مايتي نتووركس: الأفضل لإنشاء مجتمع أبيض على الإنترنت LinkedIn: الأفضل للشبكات المهنية والمجموعات الخاصة بالصناعة Discourse: الأفضل لإنشاء منتديات مجتمعية منظمة ومفتوحة المصدر دائرة: الأفضل لمنصات المجتمع مع أدوات إنشاء الدورات التدريبية المدمجة مجتمعات كاجابي: الأفضل لاستضافة وبيع الدورات التدريبية عبر الإنترنت باتريون: الأفضل لإنشاء مجتمع لتحقيق الدخل من المحتوى BuddyBoss: الأفضل لإنشاء مجتمعات على الإنترنت قابلة للتخصيص Reddit: الأفضل للتواصل مع الأفراد ذوي التفكير المماثل في المجتمعات المتخصصة بيترمود: الأفضل لإدارة مجتمعات العملاء الاحترافية ذات العلامة البيضاء على موقعك الإلكتروني تليجرام: الأفضل لاستضافة المجموعات الكبيرة ذات البث والقنوات التي تحقق الدخل واتساب: الأفضل لبناء مجتمعات شخصية ومهنية على حد سواء Hivebrite: الأفضل لبناء شبكات الخريجين والمجتمعات المهنية

لماذا تختار بدائل مجموعات فيسبوك؟

تُعد مجموعات فيسبوك طريقة سهلة وشائعة للتواصل مع الأشخاص وبناء مجتمعات على الإنترنت، وذلك بفضل انتشارها الواسع وإمكانية الوصول إليها. ولكن، لديهم بعض القيود:

1. عدم كفاءة مشاركة الملفات

الملفات والمرفقات مبعثرة عبر المنشورات والتعليقات في أي مجموعة على فيسبوك، مما يجعل من الصعب تحديد موقعها أو تنظيمها. عليك التمرير إلى ما لا نهاية لتحديد موقع منشورات أو مستندات معينة.

2. الافتقار إلى التخصيص

بالتأكيد، من السهل إعداد مجموعات فيسبوك، لكنها ليست قابلة للتخصيص تمامًا. هل تريد تغيير التخطيط أو الخط أو تجربة المستخدم لتعكس علامتك التجارية بشكل أفضل؟ لا. أنت عالق مع نهج فيسبوك الذي يناسب الجميع.

3. مناقشات غير منظمة

قد تبدو إدارة مجموعة على فيسبوك وكأنها وظيفة بدوام جزئي. بين الحسابات المزعجة والمتصيدين وعناصر التحكم الإدارية المحدودة، من الصعب الحفاظ على سير الأمور بسلاسة. ولأن أدوات فيسبوك جامدة للغاية، لا يمكنك تخصيص كيفية إدارة المنشورات أو الموافقات أو الإشراف.

إليك الأخبار الجيدة: فيسبوك ليس المنصة الوحيدة لبناء المجتمع. هناك العديد من المنصات التي تمنحك المزيد من التحكم، مما يساعدك على إنشاء مساحة تشبه علامتك التجارية تمامًا.

حتى أن بعض بدائل مجموعات فيسبوك تقدم أدوات لتحقيق الدخل والمشاركة في المجتمع.

أفضل 15 بديلاً لمجموعات فيسبوك: لمحة سريعة

اسم الأداة أفضل الميزات مناسب ل التسعير ClickUp إدارة المهام والمشاريع، ومساحات عمل قابلة للتخصيص، وأدوات تعاون في الوقت الفعلي، وقوالب إدارة المجتمع المدمجة التعاون الجماعي مجانًا Slack المحادثات المنظمة، الرسائل المباشرة، مشاركة العمل مكان العمل مجانًا Discord منتديات مجانية، بث ألعاب منتديات الألعاب مجاناً شبكات هائلة عضويات مسوّرة، مستكشف الأشخاص، مشاركة الأعضاء المعززة بالذكاء الاصطناعي مجتمعات مجانية ومدفوعة + دورات تدريبية وبث مباشر وفعاليات 41 دولارًا شهريًا LinkedIn الشبكات المهنية والمناقشات الجماعية المستهدفة مجتمعات تركز على الصناعة مجانًا Discourse منتديات مفتوحة المصدر، وأدوات اعتدال برامج مفتوحة المصدر (GitHub) 50 دولارًا شهريًا Circle منصة مجتمع، أدوات إدارة ودورات مجتمعات 89 دولارًا شهريًا مجتمع كاجابي دورات متزامنة وتسويق عبر البريد الإلكتروني ومسارات التحويل دورات متزامنة وعضويات بسيطة 55 دولارًا شهريًا باتريون العضويات القائمة على الاشتراك المبدعين والفنانين 5% من الأرباح BuddyBoss منصة مجتمعية قابلة للتخصيص وخيارات تكامل الدورات التدريبية عبر الإنترنت بناء مجتمعات ذات علامة تجارية 299 دولارًا في السنة Reddit منتديات المناقشة وتقييمات الإجابات منتديات الحوار المفتوح مجانًا Bettermode منتديات العلامة البيضاء للمواقع الإلكترونية منتديات العملاء على موقع إلكتروني 19 دولارًا شهريًا Telegram البث النقدي والقنوات والدردشة البث المباشر + المراسلة مجانًا واتس آب دردشة مشفرة (1:1 + مجموعات)، مكالمات لاسلكية، تعمل مع الهاتف المحمول 1:1 ومكالمات جماعية مجانًا Hivebrite المنتديات وإدارة الفعاليات ولوحات الوظائف مجتمعات الخريجين مخصص

أفضل 15 بديلاً لمجموعات فيسبوك ## أفضل 15 بديلاً لمجموعات فيسبوك

لقد اختبرنا مجموعة كبيرة من منصات المجتمعات للعثور على أفضل البدائل لمجموعات فيسبوك، ونحن متحمسون لمشاركة النتائج التي توصلنا إليها. فيما يلي أفضل الخيارات التي تتيح لك إنشاء مجتمعك الخاص على الإنترنت مع تجارب مستخدم محسّنة.

1. ClickUp (الأفضل للتعاون الجماعي مع أدوات إدارة المشاريع وسير العمل)

التواصل مع الأشخاص على ClickUp والتعاون في الوقت الفعلي

إذا كنت تبحث عن بديل لمجموعات فيسبوك يساعدك على التواصل وبناء علاقات هادفة مع أعضاء مجتمعك, كليك أب هو ما تحتاجه بالضبط.

ClickUp هو تطبيق كل شيء للعمل يجمع بين إدارة المشاريع والمستندات وتواصل الفريق، كل ذلك في منصة واحدة - مع تسريعه بواسطة الجيل التالي من أتمتة الذكاء الاصطناعي والبحث. يمكنك استخدامه لدعوة الأعضاء كضيوف أو إضافتهم إلى مساحة العمل الخاصة بك للتعاون السلس عبر مشاريع بناء المجتمع.

مع انقر فوق الدردشة يمكنك إرسال رسائل مباشرة شخصية للتفاعل الفردي. إذا كنت تتعاون مع أحد أعضاء الفريق أو توجهه، يمكنك بسهولة تحويل محادثاتك إلى مهام قابلة للتنفيذ.

على عكس مجموعات فيسبوك، لن تضطر إلى إضافة العديد من المرفقات بشكل متكرر. يتيح لك ClickUp Chat ربط المهام والرسائل لضمان معرفة الجميع بالسياق. يمكنك أيضًا تنظيم الدردشة في مساحات من خلال إنشاء قنوات عامة وخاصة منفصلة لأفكار أو مشاريع مختلفة.

هل تحتاج إلى مشاركة التحديثات على مستوى المجتمع؟ استخدم المنشورات لإصدار إعلانات أو إثارة المناقشات أو مشاركة الأفكار المثيرة.

تواصل مع أعضاء مجتمعك وتتبع المهام باستخدام ClickUp Chat

أفضل جزء؟ يمكنك العثور على أي رسالة باستخدام ميزة البحث في الدردشة. لا مزيد من التمرير عبر مئات الرسائل للعثور على المعلومات ذات الصلة.

البدء سهل للغاية مع خاصية قالب إدارة مجتمع النقر فوق قالب إدارة المجتمع . إنه إعداد جاهز للانطلاق يساعدك على تنظيم مساحة العمل الخاصة بك، والتخطيط استراتيجيات التواصل وتبسيط مهام سير العمل، والبدء في بناء مجتمعك دون إضاعة الوقت في اكتشاف الأمور.

ClickUp أفضل الميزات

تسجيل مقاطع الفيديو أو الإرشادات التفصيلية التي تظهر على الشاشة ومشاركتها دون عناء لتوصيل الأفكار أو التعليمات بصريًا باستخدام كليك أب كليب تعاون مع أعضاء المجتمع في الوقت الفعلي باستخدام مستندات ClickUp . يوفر ضوابط وصول آمنة لضمان الخصوصية والأمان

الحصول تلقائيًا على ملخصات المشروع وتتبع تقدم المهام باستخدام ClickUp Brain قم بتبسيط استراتيجيات الفريق بسهولة ومواءمة الأهداف مع استراتيجيات مبنية مسبقًا وقابلة للتخصيصقوالب خطة التواصل قم بتبسيط تخطيط المحتوى الخاص بك مع قوالب جاهزة للاستخدامقوالب وسائل التواصل الاجتماعيمصممة لتوفير الوقت

التكامل مع أكثر من 1,000 تطبيق مثل Slack وGoogle Drive وZoom باستخدام تكامل ClickUp لإدارة كل شيء في مكان واحد

قيود ClickUp

قد تربك المجموعة الواسعة من الميزات المستخدمين الجدد وتتطلب وقتًا لإتقانها

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp؟

كان التحدي الذي واجهنا هو إنشاء مؤسسة افتراضية توفر هيكلاً كافياً دون خنق الفرق المختلفة، وكلها ذات ثقافة وأسلوب عمل مختلفين. وتمثلت الخلطة السرية في تبني نهج تصاعدي حقيقي مع مشاركة الجميع لأفضل ممارساتهم على طول الطريق. وقد كانت النتيجة ثقافة افتراضية تعاونية تعاونية ذاتية التوجيه حقاً وذاتية التحسين باستمرار من خلال ابتكار المستخدمين وملاحظاتهم.

ديفيد كورنر، المدير الرقمي في أوروبا في STANLEY Security

2. Slack (الأفضل لمكان العمل والتعاون المؤسسي)

عبر سلاك سلاك هو تطبيق شائع أداة تواصل مؤسسية شهيرة لتعاون الفريق وإدارة المجتمعات عبر الإنترنت. على عكس مجموعات Facebook Groups، تحافظ Slack على تنظيم الأمور واحترافيتها. يمكنك إنشاء مساحات أو قنوات خاصة لمواضيع محددة، وإرفاق الملفات لسهولة التعاون، وإنشاء مجموعات فرعية لمناقشات محددة.

هل تريد التواصل مع أحد الأعضاء في الوقت الفعلي لإجراء محادثات مفصلة؟ استخدم Huddle. يتيح لك Slack أيضًا حفظ الرسائل المهمة بشكل منفصل لسهولة الوصول إليها لاحقًا.

أفضل ميزات سلاك #### سلاك

تثبيت الرسائل والموارد المهمة داخل القنوات لسهولة الوصول إليها

تخصيص تفضيلات الإشعارات لتقليل تشتيت الانتباه

تعيين تذكيرات داخل المحادثات للبقاء على رأس المهام المهمة

قيود Slack

يتم حذف المحادثات تلقائياً بعد 90 يوماً في الباقة المجانية

تسعير سلاك

مجاني

الإحترافية: 8.75 دولار شهريًا

8.75 دولار شهريًا الشركات+: 15 دولاراً في الشهر

15 دولاراً في الشهر المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات سلاك

G2: 4.5/5 (أكثر من 33,000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 33,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 27,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Slack؟

أفضل جوانب Slack هي قنوات التواصل البديهية التي تتيح التعاون المنظم داخل فرقنا. ميزات مثل مناقشات سلسلة الرسائل ومشاركة الملفات والتكامل مع أدوات مثل Google Drive و Trello و Zoom تجعل سير العمل سلسًا. تحتوي الخطط المجانية على سعة تخزين محدودة للملفات المشتركة.

مراجعة G2

📖 اقرأ المزيد: أفضل منافسي سلاك

3. ديسكورد (الأفضل للألعاب والبث المباشر)

via خلاف يوفر Discord طريقة جديدة للتواصل وتنمية مجتمعك، خاصة لأولئك الذين يقدرون التفاعلات في الوقت الفعلي. إنه يعمل بشكل رائع للبث المباشر أو الألعاب أو المناقشات غير الرسمية. كما يمكن لأعضاء الفريق إضافة رموز تعبيرية وملصقات، وإنشاء صور رمزية مخصصة، واستخدام مؤثرات لوحة الصوت لتحسين مشاركة المجتمع.

هل تبحث عن تحسين خادمك؟ جرِّب بعض اختراقات الخلاف مثل إنشاء قنوات خاصة بمواضيع محددة للحفاظ على تركيز المحادثات وتنظيمها. يمكنك أيضًا تعيين أذونات مخصصة لكل قناة، مما يضمن الوصول إلى المحتوى ذي الصلة ويمنع ازدحام المحادثات.

ديسكورد أفضل الميزات

دمج منصات مثل Twitch وYouTube لجعل تفاعلات المجتمع مركزية

أتمتة المهام مثل الترحيب بالأعضاء الجدد وإدارة الأدوار باستخدام روبوتات الذكاء الاصطناعي

التواصل بسلاسة مع كل من خيارات الصوت والرسائل النصية

إضافة ما يصل إلى 250,000 عضو في خوادم ديسكورد

قيود ديسكورد

على الرغم من توفر الدردشة الصوتية، إلا أنها تفتقر إلى إمكانيات الفيديو المدمجة

تسعير #### ديسكورد

مجانًا

Discord Nitro Basic: 2.99 دولار شهريًا

2.99 دولار شهريًا ديسكورد نيترو: 9.99 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات Discord

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 450 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 450 تقييم) G2: لا توجد مراجعات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Discord؟

أحب مدى سهولة استخدام ديسكورد. إنه سريع، ولديه واجهة مستخدم رائعة المظهر. من السهل جدًا إنشاء مجموعات ومجتمعات مختلفة وممتعة للتفاعل مع الآخرين.

مراجعة Capterra

📖 اقرأ المزيد: سلاك مقابل ديسكورد: أي تطبيق دردشة أفضل؟

4. Mighty Networks (الأفضل لإنشاء مجتمع على الإنترنت بعلامة بيضاء)

عبر شبكات مايتي تتيح لك شبكات Mighty Networks إنشاء مجتمع ذي علامة تجارية كاملة ومربح. يمكنك إضافة دوراتك وعضوياتك وعروضك في مكان واحد. يوفر كتل بناء مرنة تسمى Spaces لإضافة ميزات مخصصة لمجتمعك.

يتيح MightNetworks أيضًا خيارات البث المباشر والدردشة في الوقت الفعلي. يمكن لأعضاء المجتمع الانضمام بسهولة من الويب أو Android أو iOS والتواصل مع بعضهم البعض من خلال الرسائل الخاصة أو الدردشات الجماعية الصغيرة.

مايتي نتوركس أفضل الميزات

دمج تطبيقات الجهات الخارجية لاستضافة الأحداث

التوسع دون عناء مع عدم وجود قيود على المضيفين أو الأعضاء أو المشرفين

تطوير تطبيق جوال ذي علامة تجارية لتخصيص تجربة مجتمعك

إنشاء مكتبات الموارد وجدولة المحتوى لدوراتك التدريبية

قيود الشبكات الجبارة

لا تقدم خطة مجانية

قد يجد المستخدمون الجدد الذين هم على دراية بمجموعات فيسبوك صعوبة في التكيف في البداية

مايتي نتوركس مايتي نتوركس

المجتمع: 49 دولارًا شهريًا

49 دولارًا شهريًا خطة الدورات التدريبية: 119 دولارًا في الشهر

119 دولارًا في الشهر الشركات: 219 دولارًا في الشهر

219 دولارًا في الشهر خطة الطريق إلى الاحتراف: 430 دولارًا في الشهر

تقييمات ومراجعات شبكات Mighty Networks

G2: 4.6/5 (أكثر من 350 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 350 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 80 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Mighty Networks؟

لسنوات، استضفت لسنوات مجتمعي من صانعي البودكاست ومنشئي المحتوى في مجموعة على فيسبوك. لكن الشيء الوحيد الكبير الذي كان يقف دائمًا في طريقنا هو الإلهاء. والآن، في مجتمعنا Mighty Network، Podcasters Connect، يعرف الناس أنهم عندما يدخلون إلى مجتمع Mighty Network، لن يتعرضوا للقصف بكل المشتتات التي تأتي مع وسائل التواصل الاجتماعي النموذجية. التحدي الوحيد الذي أواجهه مع Mighty Networks هو نظام "الخطة". لقد كان من الصعب ترحيل العملاء الحاليين إلى المنصة أكثر مما كنت أعتقد في البداية. ولكنني بدأت أعتاد عليه ببطء.

مراجعة G2

💡 نصيحة احترافية: قم بإنشاء تطبيق جوال يحمل علامتك التجارية بالكامل لمجتمعك باستخدام Mighty Pro عن طريق إضافة شعار عملك ومظهر اللون.

5. LinkedIn (الأفضل للتواصل المهني والمجموعات الخاصة بالصناعة)

عبر لينكد إن تقدم مجموعات LinkedIn طريقة رائعة لبناء مجتمع داخل منصة التواصل الاجتماعي. وهذا يشبه إلى حد كبير مجموعات فيسبوك ولكن بميزة أكثر احترافية. تخلق هذه المجموعات مساحة مجتمعية حيث يمكن للأفراد ذوي التفكير المماثل التواصل وتبادل الأفكار والنمو معًا.

يمكنك تعيين قواعد المجموعة، ودعوة معارفك للانضمام إلى المجموعات، وإضافة رابط المجموعة إلى ملفك الشخصي على LinkedIn. ويساعدك ذلك على البقاء على اطلاع دائم على اتجاهات الصناعة مع بناء مجتمع يضيف قيمة حقيقية. يتيح لك LinkedIn أيضًا تشغيل إعلانات مدفوعة للترويج لمجموعتك.

أفضل ميزات LinkedIn

الوصول إلى فرص التواصل العالمي خارج الحدود الجغرافية

شارك المدونات والأوراق البيضاء والرسوم البيانية ومقاطع الفيديو والمزيد مع جمهور مركز

استخدم المجموعات لإجراء أبحاث السوق والبقاء على اطلاع دائم على الاتجاهات السائدة

قيود LinkedIn

لا يوفر خيارات مدمجة لتحقيق الدخل من مجموعتك

البث المباشر معقد للغاية، ويتطلب موافقة وبرامج خارجية لإعداده

تسعير #### LinkedIn

مجاني

القسط: 29.99 دولارًا في الشهر

29.99 دولارًا في الشهر الأعمال: 59.99 دولارًا في الشهر

تقييمات ومراجعات LinkedIn

G2: 4.3/5 (أكثر من 350 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 350 تقييم) Capterra: تقييمات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن LinkedIn؟

أحب أن يتمكن الأشخاص من مشاركة المحتوى المهم والمرتبط ببعضه البعض داخل المجموعة، والاهتمامات المشتركة، ومنشورات الوظائف المهمة والمقالات (على لينكد إن). أتمنى لو كان من الأسهل البحث عن المحتوى من المنشورات السابقة بدلاً من التمرير لفترة من الوقت.

مراجعة G2

✨ حقيقة ممتعة: يعود تاريخ مجموعات LinkedIn إلى عام 2005، مما يجعلها واحدة من أقدم أدوات المجتمع عبر الإنترنت التي لا تزال مستخدمة حتى اليوم!

6. Discourse (الأفضل لإنشاء منتديات مجتمعية منظمة ومفتوحة المصدر)

via الخطاب Discourse هي منصة مفتوحة المصدر، مستضافة على GitHub. وهي أشبه بلمسة عصرية على منتديات النقاش الكلاسيكية. يتيح لك Discourse إضافة مشرفين للمجتمع ولديه ميزة إشعارات مفيدة لإبقائك على اطلاع دائم عندما يرد شخص ما على مشاركاتك.

ومع ذلك، فإن Discourse بسيط للغاية مقارنةً ببعض المنصات المجتمعية الأكثر تقدمًا. إنه الأنسب ل مجتمعات المطورين ببعض المعرفة البرمجية، لأن إعداده بمفردك قد يكون صعبًا.

أفضل ميزات Discourse

تتبع المحتوى وإدارته بكفاءة مع نظام طابور بسيط للمشرفين

تخصيص الإشعارات من خلال تعيين تنبيهات دقيقة لمشاهدة فئات محددة

الحفاظ على الإشراف وحل المشكلات بفعالية من خلال تتبع السجل الأساسي

مراقبة تفاعلات المستخدمين بسلاسة باستخدام ملاحظات الموظفين المفيدة للمشاركات متعددة الأعضاء

قيود الخطاب

تم تصميم Discourse مع وضع المطورين في الاعتبار ويتطلب مهارات مسؤول النظام للاستضافة والإعداد

الانتقال من منصة مجتمع شخصي آخر إلى Discourse قد يكون صعبًا ويستغرق وقتًا طويلاً

تسعير الخطاب

المبتدئين: 20 دولارًا شهريًا

20 دولارًا شهريًا مستوى قياسي: 100 دولار/شهرياً

100 دولار/شهرياً الشركات: 500 دولار شهرياً

500 دولار شهرياً المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات الخطاب

Capterra: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية ج2: 4.0/5 (أكثر من 60 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Discourse؟

Discourse سهل الاستخدام حقًا ويسمح بمناقشة مفتوحة في منصة بأسلوب المنتدى. إنه قابل للتخصيص تمامًا حيث يمكنك إنشاء مواضيع وفئات مختلفة، وكذلك تتبع مشاركة المستخدمين.

مراجعة G2

💡 نصيحة احترافية: إذا لم تكن خبيرًا بالتكنولوجيا، فإن Discourse يقدم خدمة لبناء المجتمع من أجلك، ولكنها تأتي بسعر باهظ - حوالي 100 دولار شهريًا.

7. سيركل (الأفضل لمنصات المجتمع مع أدوات إنشاء الدورات التدريبية المدمجة)

عبر دائرة Circle هي عبارة عن منصة مجتمعية للمبدعين والمدربين ورواد الأعمال الذين يرغبون في كسب دخل سلبي من خلال دوراتهم وفعالياتهم. وداخل المنصة، يمكنك إنشاء مجموعات جماعية ودروس بالتنقيط وإرسال رسائل مباشرة مجمعة وإجراء جلسات تدريب شخصية أو جماعية.

كما تتيح لك المنصة إنشاء موجز شخصي لجميع أعضاء المجتمع وإرسال ملخصات أسبوعية تلقائية لتحسين المشاركة. أفضل ميزة في سيركل هي تجربة الفيديو المباشر. يمكنك تعيين ساعات عمل، وإجراء جلسات AMA مباشرة، والقيام ببث مباشر للتفاعل مع مجتمعك.

أفضل ميزات دائرة

تخصيص المنصة لتعكس هوية علامتك التجارية الفريدة من نوعها

تسهيل المراسلات الخاصة والمباشرة والمناقشات الجماعية لتعزيز اتصالات أعمق

إنشاء صفحات هبوط مخصصة للأحداث المباشرة

قيود الدائرة

المساحات ليست متعددة الاستخدامات؛ لا يمكنك الجمع بين المناقشات ومساحات المقرر الدراسي

تطبيق Android محدود، ولا يوجد خيار لتطبيق العلامة البيضاء

تسعير دائرة

المحترفين: 89 دولارًا شهريًا

89 دولارًا شهريًا الشركات: 199 دولارًا/شهريًا

199 دولارًا/شهريًا المؤسسات: 360 دولاراً شهرياً

360 دولاراً شهرياً بالإضافة إلى التطبيق ذي العلامة التجارية: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات الدائرة

G2: 4.8/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

4.8/5 (أكثر من 60 تقييمًا) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 20 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Circle؟

تتفوق Circle.so في توفير واجهة سهلة الاستخدام وبديهية تسهّل بناء المجتمع وإدارته.

مراجعة G2

✨ ✨ حقيقة ممتعة: تسمح المساحات على غرار المبرد المائي في Circle بإجراء مناقشات غير رسمية، مما يجعلها رائعة لتعزيز الاتصالات خارج الموضوع في المجموعات المهنية.

8. مجتمعات كاجابي (الأفضل لاستضافة وبيع الدورات التدريبية عبر الإنترنت)

عبر مجتمعات كاجابي يُعرف Kajabi على نطاق واسع كمنصة لبناء وإدارة الأعمال التجارية عبر الإنترنت. فهي تتيح لك إنشاء موقع الويب الخاص بعلامتك التجارية، وتصميم مناهج الدورات التدريبية أو برامج التدريب، ومعالجة المدفوعات، وتشغيل حملات التسويق، وإعداد مسارات المبيعات - كل ذلك من مكان واحد.

ما يميز Kajabi كبديل لمجموعات فيسبوك هو ميزة المنتج المجتمعي. تمكنك هذه الأداة من إنشاء مساحة مجتمعية مباشرة على موقع الويب الخاص بك، تعمل إلى حد كبير مثل المنتدى.

أفضل ميزات مجتمعات كاجابي #### أفضل ميزات مجتمعات كاجابي

أنشئ موقعًا إلكترونيًا للعضوية باستخدام أداة إنشاء مواقع ويب قوية

الوصول إلى مجموعة واسعة من قوالب الصفحات المقصودة القابلة للتخصيص

الاستفادة من أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني المدمجة من أجل سلاسة التواصل الجماعي استخدام برنامج قمع المبيعات لإشراك العملاء المحتملين في كل مرحلة من مراحل رحلتهم

إنشاء تجارب تعليمية مُلعبة مع تتبع التقدم والاختبارات والشهادات

قيود مجتمعات كاجابي

أدوات محدودة لمشاركة الطلاب والمجتمع

قد تكون الأسعار باهظة الثمن لأغراض بناء المجتمع

أسعار مجتمعات كاجابي

كيكستارتر: 69 دولارًا شهريًا

69 دولارًا شهريًا الأساسي: 149 دولارًا في الشهر

149 دولارًا في الشهر النمو: 199 دولاراً شهرياً

199 دولاراً شهرياً المحترف: 399 دولارًا في الشهر

تقييمات ومراجعات مجتمعات كاجابي

G2: 4.3/5 (أكثر من 80 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Kajabi Communities؟

سهل التنفيذ الكل في منصة واحدة للدورات التدريبية والموقع الإلكتروني والبريد الإلكتروني وعربة التسوق وغير ذلك الكثير. يحتوي على وضع العلامات، وتسلسل البريد الإلكتروني، والاختبارات القصيرة، والبودكاست، والمدونات، واستضافة الفيديو، والمرونة المذهلة.

مراجعة G2

9. Patreon (الأفضل لإنشاء مجتمع لاستثمار المحتوى)

via باتريون يسهل Patreon على منشئي المحتوى تنمية مجتمعاتهم وتحقيق الدخل منها. إنها منصة عضوية تتيح لك كسب الدخل بسهولة من خلال خدمات الاشتراك. الإعداد بسيط: قم بالتسجيل، أنشئ مستويات اشتراكك، وابدأ في تقديم امتيازات حصرية لمعجبيك. يمكن أن تشمل هذه الامتيازات الوصول إلى موجز Patreon الخاص بك، ومحادثات المجموعات الخاصة بالأعضاء فقط، والمنتديات، والمكافآت الخاصة الأخرى.

يوفر Patreon طريقة للتواصل مع جمهورك على مستوى أعمق. أنت تمنح معجبيك معاملة كبار الشخصيات بينما تبني بنية مجتمعية مستدامة حول عملك. من لا يحب ذلك؟

أفضل ميزات Patreon

إنشاء منتديات حصرية لمستويات عضوية محددة مع تكامل Discourse

تعيين أدوار قائمة على الفئات على Discord لتقدير الداعمين المخلصين

كسب دخل مستمر من خلال الاشتراكات المتكررة

قيود Patreon

لا يوفر نفس القدر من التحكم مقارنة بإدارة المجموعات على موقع الويب الخاص بك

يقتطع Patreon نسبة مئوية من أرباحك المكتسبة من خلال المنصة

تسعير Patreon

مجاني

المحترف: 8% من الأرباح

8% من الأرباح الأقساط: 12% من الأرباح

تقييمات ومراجعات Patreon

G2: 4.1/5 (أكثر من 60 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Patreon؟

Patreon طريقة رائعة للتواصل مع عملائك وجعلهم يشعرون بأنهم جزء من مجتمع خاص.

مراجعة G2

🧠 هل تعلم؟ حصل المبدعون على Patreon بشكل جماعي على أكثر من 8 مليارات دولار منذ إطلاقها - مما يجعلها أفضل منصة للمجتمعات التي تحقق الدخل.

10. BuddyBoss (الأفضل لبناء مجتمعات قابلة للتخصيص عبر الإنترنت)

via بادي بوس بدأ BuddyBoss كبرنامج مفتوح المصدر، مما منح المستخدمين حرية التعديل والتخصيص كيفما أرادوا. ومع مرور الوقت، تطور البرنامج ليصبح منصة مجتمعية على الإنترنت.

مع BuddyBoss، يمكنك إنشاء تجربة مجتمع شبيهة بفيسبوك مباشرةً على موقع ووردبريس الخاص بك. يتيح لك إضافة ميزات مخصصة لبناء المجتمع وإدارته، مثل المتاجر على الإنترنت، والترجمات، ولوحات معلومات الأنشطة، والإشارات. ومع ذلك، لديه خيارات تصميم محدودة، لذا ستحتاج إلى قالب جيد لجعل موقعك جذاباً بصرياً.

أفضل ميزات BuddyBoss

إنشاء ملفات تعريف المستخدمين، وموجزات الأخبار، والرسائل الخاصة، والمنتديات، والمجموعات الاجتماعية بميزات مدمجة

الاندماج بسلاسة مع LearnDash وWooCommerce لبيع المحتوى من خلال الاشتراكات أو المدفوعات لمرة واحدة

عزز مشاركة الأعضاء عن طريق إضافة خاصية التلعيب ولوحات الوظائف والأحداث والمزيد مع إضافات ووردبريس المتوافقة

قيود BuddyBoss

في حين أنه سهل الاستخدام، إلا أنه قد يستغرق بعض الوقت لإتقانه إذا كنت جديدًا على ووردبريس أو منصات المجتمع

قد تكون هناك حاجة إلى إضافات إضافية لوظائف محددة

تسعير BuddyBoss

خطة موقع واحد: 299 دولارًا في السنة

299 دولارًا في السنة خطة الموقع الخامس: 349 دولارًا في السنة

349 دولارًا في السنة خطة الموقع العشرة: 449 دولاراً في السنة

449 دولاراً في السنة الخطة القياسية: 179 دولارًا في الشهر، تُدفع سنويًا

179 دولارًا في الشهر، تُدفع سنويًا خدمة "تم إنجازه من أجلك": مقابل رسوم إضافية لمرة واحدة قدرها 1,999 دولارًا أمريكيًا، تقدم هذه الخدمة خدمات تصميم العلامات التجارية والتسويق المحسّنة التي تضاف إلى الخطة القياسية

مقابل رسوم إضافية لمرة واحدة قدرها 1,999 دولارًا أمريكيًا، تقدم هذه الخدمة خدمات تصميم العلامات التجارية والتسويق المحسّنة التي تضاف إلى الخطة القياسية إضافة المطور: رسم لمرة واحدة قدره 299 دولارًا أمريكيًا

تقييمات ومراجعات BuddyBoss

لا توجد تقييمات متاحة

11. Reddit (الأفضل للتواصل مع الأفراد ذوي التفكير المماثل في المجتمعات المتخصصة)

via إعادة ٪ / href/ https://www.reddit.com/ d %/%href/ ديت يعمل Reddit مثل مجموعات فيسبوك إلى حد كبير ولكنه يمنحك المزيد من التحكم في مجتمعك ولا يعبث ببيانات المستخدمين. يمكنك إعداد رديت فرعي لجمع الأشخاص ذوي الاهتمامات المشتركة معًا لمناقشة الموضوعات بطريقة منظمة جيدًا. كما يسمح للمستخدمين بالاشتراك في مجتمعات أو مواضيع محددة، مما يساعد على بناء شعور بالتواصل والانتماء

يمكن للعلامات التجارية إنشاء مجموعات فرعية للرد على أسئلة المستخدمين وتعليقاتهم والمشاركة في المناقشات مع جمهورهم المستهدف. وتساعد مجتمعات Reddit أيضًا الشركات على فهم نقاط ضعف عملائها وتفضيلاتهم واتجاهاتهم من خلال مراقبة المحادثات.

أفضل ميزات Reddit

اختر من بين أربعة أنواع من المجتمعات على Reddit: العامة أو المقيدة أو الخاصة أو المميزة فقط

إضافة قواعد وإرشادات فريدة من نوعها مصممة خصيصًا لكل رديت فرعي

التصويت بالزيادة أو النقصان على المحتوى بناءً على مدى ملاءمته واهتمامه وفائدته للمجتمع

قيود Reddit

لا يوجد خيار مدمج لاستثمار مجموعتك أو تحقيق إيرادات مباشرةً

يفتقر إلى ميزة دردشة الفيديو، مما يحد من خيارات التفاعل في الوقت الفعلي

تسعير ريديت

مجاني للمستخدمين والشركات لإنشاء صفحة فرعية. الإعلانات مدفوعة

تقييمات ومراجعات Reddit

G2: 4.2/5 (أكثر من 50 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ريديت؟

Reddit هو منصة تواصل اجتماعي متميزة تتيح لمستخدميها الانضمام إلى مجتمع، ونشر المحتوى، والمشاركة في المناقشات مع مستخدمين آخرين.

مراجعة G2

💡 نصيحة احترافية: استخدم نظام جوائز Reddit لمنح "جوائز" للأعضاء الذين لديهم منشورات أو تعليقات استثنائية، مما يعزز مشاركة المجتمع.

12. Bettermode (الأفضل لإدارة مجتمعات العملاء الاحترافية ذات العلامة البيضاء على موقعك الإلكتروني)

via الوضع الأفضل هل تبحث عن طريقة لبناء مجتمع عملاء ذي علامة تجارية على موقع شركتك على الويب مباشرةً؟ قد يكون Bettermode (القبيلة سابقًا) هو ما تحتاجه تمامًا. تندمج هذه المنصة ذات العلامة التجارية البيضاء مباشرةً في موقع شركتك، مما يمنحك مساحة منتدى احترافية حيث يمكن لجمهورك التواصل والتفاعل.

باستخدام Bettermode، يمكنك قيادة المناقشات، ومشاركة المحتوى، وإنشاء تطبيق جوال يحمل علامتك التجارية. يمكن لعملائك المشاركة من خلال نشر الصور ومقاطع الفيديو، والانضمام إلى استطلاعات الرأي، والمشاركة في المناقشات التي تنظمها مساحات مجتمعية محددة بحرية.

أفضل ميزات Bettermode

إعداد قواعد الأتمتة لتقليل الرسائل غير المرغوب فيها وضمان خصوصية المجتمع وسلامته

تمكين المناقشات القائمة على المنتدى تحت العلامة التجارية لشركتك

تنظيم المحادثات بكفاءة باستخدام المساحات

قيود الوضع البيتي

يفتقر إلى ميزات الدردشة مقارنة بأدوات التواصل الأخرى في مكان العمل

لا يدعم استضافة الأحداث

تسعير #### تسعير Bettermode

مجاني

لايت : 24 دولارًا في الشهر

: 24 دولارًا في الشهر المحترف: 59 دولارًا في الشهر

59 دولارًا في الشهر الشركات: 119 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Bettermode

G2: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 90 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Bettermode؟

إنه سهل الاستخدام للغاية، حيث تحصل على ما هو في الأساس لبنات بناء لإنشاء منصة مجتمعك ثم يمكنك إضافة المزيد من الوظائف والميزات المخصصة إذا كنت ترغب في ذلك.

مراجعة G2

💡 نصيحة احترافية: يمكنك استخدام لوحة معلومات تحليلات Bettermode القابلة للتخصيص لمراقبة الاتجاهات والتفاعل داخل مجتمعك.

13. تيليجرام (الأفضل لاستضافة المجموعات الكبيرة ذات البث والقنوات التي تحقق الدخل)

via برقية بدأ تيليجرام كتطبيق دردشة مجتمعية، لكنه الآن أكثر من ذلك بكثير. فكر فيه على أنه مزيج من البريد الإلكتروني والبث المباشر والمراسلة. يمكنك إرسال الرسائل ومشاركة الفيديوهات وتحميل الملفات في مجموعة.

يتيح لك إعداد قنوات مختلفة وإنشاء مجتمعات تركز على مواضيع محددة. يمكنك أيضًا تثبيت قواعد المجموعة والرسائل المهمة. ما يجعل تيليجرام بديلًا رائعًا لمجموعات فيسبوك هو خيار البث المباشر والتواصل مع أعضاء جمهورك المستهدف في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات تيليجرام

إنشاء مجموعات تصل إلى 200,000 عضو

الرد على رسائل محددة في الدردشات الجماعية عن طريق التمرير إلى اليسار وكتابة ردك

الإشارة إلى الأعضاء في دردشة جماعية لجذب انتباههم وإشراكهم في المحادثة على الفور

قيود تيليجرام

أحادي الاتجاه في المقام الأول، ويفتقر إلى التفاعل المجتمعي الحقيقي

لا يوجد دعم للأحداث المباشرة أو الدورات التدريبية عبر الإنترنت

تسعير تيليجرام

مجاناً

تيليجرام التقييمات والمراجعات

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 6,000 تقييم) G2: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن تيليجرام؟

ما يعجبني في تيليجرام هو القدرة على إنشاء مجموعات وقنوات كبيرة ومشاركة الملفات حتى 2 جيجابايت أمر رائع.

مراجعة Capterra

💡 نصيحة احترافية: جرّب استطلاعات الرأي والاختبارات في تيليجرام لجعل قنواتك أكثر تفاعلية والحفاظ على تفاعل الأعضاء.

14. واتساب (الأفضل لبناء مجتمعات شخصية ومهنية على حد سواء)

_عبر واتساب بينما يُستخدم واتساب على نطاق واسع كتطبيق مراسلة شخصية، إلا أنه يتيح للمستخدمين أيضًا إنشاء مساحة مجتمعية خاصة (مجانية أو مدفوعة) للتواصل مع الأفراد ذوي التفكير المماثل أو العملاء الحاليين أو العملاء المحتملين. يدعم واتساب المحادثات الجماعية, رسائل الأعمال ، وحتى المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو للتواصل السلس في الوقت الفعلي.

يمكنك إرسال إعلانات مجتمعية في الدردشة العامة، وإنشاء أحداث مجتمعية، واستخدام الذكاء الاصطناعي للحصول على إجابات سريعة على أي أسئلة. بالإضافة إلى ذلك, حجم مجموعة واتساب الكبير يتيح لك التواصل مع الكثير من الأعضاء في مكان واحد.

أفضل ميزات واتساب

إنشاء مجموعات فرعية داخل المجتمع لمواضيع محددة

الموافقة على الأعضاء أو حذفهم والتحكم في من يمكنه إرسال رسائل إلى المجموعة

إضافة أعضاء عبر الروابط أو مباشرة من جهات الاتصال

قيود الواتساب

يمكن لأي شخص لديه رقم هاتفك الوصول إلى معلوماتك الشخصية وحالتك ما لم تقم بتعديل إعدادات الخصوصية

يقيد واتساب عدد الصور التي يمكنك إرسالها في وقت واحد

تسعير واتساب

مجاناً

تقييمات ومراجعات واتساب

G2: 4.7/5 (أكثر من 80 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 15,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن واتساب؟

أشعر شخصيًا أن واتساب يتمتع بقاعدة جماهيرية جيدة في جميع أنحاء العالم، مما يجعله أفضل منصة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور لأغراض العمل. هذه المنصة متاحة على جميع الأجهزة، مما يسهل على العملاء الوصول إليها في أي وقت.

مراجعة G2

📖 اقرأ المزيد: أفضل بدائل واتساب للأعمال

15. Hivebrite (الأفضل لبناء شبكات الخريجين والمجتمعات المهنية)

via هايفبريت Hivebrite هو عبارة عن منصة مجتمعية خاصة مخصصة، تم تصميمها مع وضع شبكات الخريجين في الاعتبار. وهي توفر ميزات مثل منتديات المناقشة، والمجموعات، والمجموعات الفرعية، وتطبيق جوال يحمل علامة تجارية، وحتى لوحة وظائف لمشاركة الفرص. يمكنك ربطها مع نظام إدارة علاقات العملاء لإدارة الفعاليات المباشرة وحجز التذاكر وقوائم الحضور دون عناء.

كما يتيح لك أيضًا إنشاء خيارات ملف شخصي مخصص للحد من ظهور الأعضاء وإمكانية البحث عنهم حتى لا يتمكن أعضاء المجتمع من إرسال رسائل غير مرغوب فيها للآخرين. ومع ذلك، فإن Hivebrite يميل إلى التواصل أكثر من بناء مجتمع نشط ومتفاعل للغاية.

أفضل ميزات Hivebrite

إنشاء فصول إقليمية لتلبية احتياجات المجتمعات المحلية وتوسيع نطاق وصولك

الوصول إلى البيانات القيمة وأدوات التحليلات لتتبع المشاركة وتحسين الأداء

تنظيم وإدارة الفعاليات المباشرة بسلاسة مع ميزات الجدولة المدمجة

إنشاء تطبيقات جوال ذات علامة تجارية لتقديم تجربة مخصصة لأعضاء مجتمعك

قيود Hivebrite

تصميم المنصة وواجهتها قد تبدو قديمة بعض الشيء

تسعير Hivebrite

الاتصال: 799 دولارًا شهريًا

799 دولارًا شهريًا النطاق: تسعير مخصص

تسعير مخصص المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Hivebrite

G2: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 60 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Hivebrite؟

تصميم Hivebrite المرن، وسهولة التنفيذ، وسهولة التكامل، وميزات تفاعل الأعضاء، ودعم العملاء. مع عدم الحاجة إلى مهارات تقنية (أو الحد الأدنى) من المهارات التقنية المطلوبة، يمكنك تخصيص تخطيط كل صفحة باستخدام عناصر صفحة السحب والإفلات والمحتوى الآلي.

مراجعة G2

الترقية من مجموعات فيسبوك باستخدام ClickUp

من المؤكد أن مجموعات فيسبوك طريقة ملائمة للتواصل مع الأشخاص وتوسيع شبكتك والترويج لمنتجاتك. ومع ذلك، لبناء مجتمع مزدهر حقاً على الإنترنت وتوسيع نطاقه، فأنت بحاجة إلى منصة مجتمعية مخصصة تتيح سهولة التخصيص والتفاعل المنظم.

بالنسبة لمجتمع مهني بسيط، تعد مجموعات LinkedIn Groups أفضل بديل على فيسبوك. أما إذا كنت تتطلع إلى إنشاء مجتمع متخصص لعلامتك التجارية، فقد تكون شبكات Mighty Networks هي الأنسب لك. ولكن إذا كنت تريد منصة تجعل التعاون سهلاً، فإن ClickUp هو أفضل بديل لمجموعات فيسبوك.

باستخدام ClickUp، يمكنك إنشاء مجتمعك على الإنترنت وإدارته دون عناء، والتعاون مع أعضاء المجموعة، وتتبع تقدم المهام، وأتمتة المهام المتكررة، وغير ذلك الكثير. اشترك في ClickUp اليوم ورفع مستوى جهودك في بناء المجتمع!