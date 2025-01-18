كيفية إجراء تشريح ناجح للمشروع بعد الوفاة [الخطوات والفوائد والأخطاء التي يجب تجنبها]

إنجاز المشروع شعور رائع! لقد بذلت أنت وفريقك الكثير من العمل الجاد وقمتم بالكثير من العمل الشاق وأنجزتم المخرجات.

والآن، حان الوقت لتتنفس الصعداء. 😮‍💨 ولكن انتظر، هناك مهمة واحدة متبقية: تشريح ما بعد الوفاة للمشروع.

فبدون تشريح ما بعد الوفاة، ستفوتك فرصة فهم ما الذي حدث بشكل خاطئ وحتى ما الذي سار بشكل صحيح. هل واجه الفريق تأخيرات في تنفيذ المهام؟ هل كان هناك تجاوزات في الميزانية أو نقص في الموارد؟

إذا لم تبحث في المشكلات الأساسية الآن، فمن المحتمل أن تواجهها مرة أخرى في مشروعك التالي.

إذن، كيف يمكنك إجراء تشريح فعال بعد الوفاة؟ لا تقلق، لقد قمنا بتفصيلها في هذه المقالة. قبل أن ندخل في الخطوات، دعنا نناقش ماهية تشريح ما بعد الوفاة وفوائده.

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## ⏰ ملخص 60 ثانية

تشريح ما بعد الوفاة هو عبارة عن مراجعة المشروع بأثر رجعي يسمح لك بمراجعة عمليات المشروع ونجاحاته وإخفاقاته حتى تتمكن من التحسين في المستقبل

يساعد على تحديد مجالات التحسين وتعزيز كفاءة الفريق

يجب على جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك مديري المشاريع والمطورين وموظفي ضمان الجودة، المشاركة في عمليات ما بعد الوفاة

ابدأ بجمع ملاحظات صادقة من الفريق عبر الاستبيانات أو المقابلات وتحليل البيانات لتحديد الأنماط

بعد ذلك، قم بتوثيق نتائج ما بعد الوفاة للمشروع في تقرير شامل، وشارك التقرير مع أصحاب المصلحة، ونفذ بنود العمل للمشاريع المستقبلية

فهم ما بعد وفاة المشروع

بالنسبة للعديد من الشركات، فإن

دورة حياة إدارة المشروع

تنتهي ببلوغ المعالم الرئيسية وتحقيق النتائج.

ولكن إليك الأمر: تتخطى العديد من الفرق خطوة واحدة مهمة - تقييم تحديات المشروع ومكاسبه. تساعدك مراجعة ما بعد الوفاة على تحديد مجالات التحسين لرفع مستوى مشروعك القادم.

ما هي مراجعة ما بعد الوفاة للمشروع؟

فكر في تشريح ما بعد الوفاة للمشروع مثل استخلاص المعلومات من الفريق بعد حدث كبير حيث تجمع أصحاب المصلحة الرئيسيين معًا للتفكير في رحلة المشروع.

تمامًا مثلما تجلس مع دفتر يومياتك في شهر ديسمبر للتفكير في إيجابيات وسلبيات العام بأكمله، فإن

اجتماع ما بعد الوفاة

يسمح لك بالاحتفال بإنجازات المشروع والتعلم من أخطائك.

وهو يوفر فرصة لتبادل الأفكار وتوثيق أفضل الممارسات التي يمكن أن تساعدك في مشاريعك القادمة و تحسين النتائج المستقبلية.

فوائد إجراء تشريح ما بعد الوفاة للمشروع

A

دراسة عن مشروع تكنولوجيا المعلومات

تكشف أن "تحليل ما بعد الوفاة ليس ممارسة عامة في عملية إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات."

قد تعتقد أن عمليات ما بعد الوفاة هي مجرد مهمة أخرى في قائمة مهامك الممتلئة بالفعل، خاصةً عندما يكون لديك مشاريع جديدة في قائمة مشاريعك.

لكن إجراءها يؤتي ثماره بشكل جيد. إليك بعض الفوائد:

1. اكتشاف الأخطاء والتعلم منها

كل مشروع، بغض النظر عن مدى نجاحه، له مطباته على طول الطريق. تمنحك المراجعات اللاحقة وقتًا مخصصًا للتفكير في ما الخطأ الذي حدث ولماذا. عندما تأخذ الوقت الكافي لمراجعة الأخطاء، سواء كانت أخطاء في المواعيد النهائية أو أعطال في التواصل أو عقبات غير متوقعة، فإنك تستخلص دروسًا قيمة.

تمكن عمليات ما بعد الوفاة مديري المشاريع والفرق والمؤسسات من تقييم التجارب السابقة والتعلم منها.

سوزان مادسن، مؤلفة كتاب "قوة قيادة المشروع".

المفتاح هو طرح الأسئلة الصحيحة:

ما الذي كان بإمكاننا فعله بشكل مختلف؟

ما هي الأنظمة أو العمليات التي خذلتنا؟

ما هي الاستراتيجيات أو الأدوات أو العمليات التي عملت بفعالية؟

💡 نصيحة احترافية: استخدم أدوات مثل

قوالب الدروس المستفادة

لتحليل وتوثيق إنجازات المشروع ونكساته. يمكن لهذا النوع من الاستبطان أن يحول الأخطاء إلى فرص لتقوية فريقك وعملياتك، مما يجعل مشاريعك المستقبلية أكثر سلاسة ونجاحًا.

2. تحسين كفاءة الفريق

يمكن لفريق المشروع أن يعمل بسرعة وفعالية أكبر لأنه قام بتحليل مكان وكيفية تقليل الوقت لتجنب التأخر في تسليم المشروع. ويمكنك تحديد العوائق وأوجه القصور والعمليات التي أبطأت الفريق

لنفترض أن المشروع استغرق وقتًا أطول من المتوقع بسبب التأخير في الموافقة. في تشريح ما بعد الوفاة، يمكنك تحليل سبب استغراق الموافقات وقتاً طويلاً - ربما كانت العملية معقدة للغاية، أو أن أعضاء فريق المشروع لم يكونوا على دراية بما هو مطلوب. من هناك، يمكنك تبسيط عملية الموافقة للمشاريع المستقبلية، مما يوفر الوقت وتجنب التأخيرات المماثلة.

🧠 هل تعلم؟ أجرى فريق بقيادة البروفيسور كولين إيدن في ستراثكلايد ما بعد الوفاة على مجموعة من المشاريع المعقدة (بما في ذلك السكك الحديدية والفضاء والهندسة المدنية) لأكثر من 9 سنوات. وقد ساعدهم ذلك على تحديد قصة السببية في المشروع، وفهم آثار السلوك الديناميكي لأصحاب المصلحة المتعددين، وإعداد الأنظمة وحلقات التغذية الراجعة لتجنب التأخير والتعطيل.

3. تعزيز معنويات الفريق

إن عمليات ما بعد الوفاة هي أكثر من مجرد تحديد الأخطاء وتحليل أسبابها الجذرية. فأنت تعترف بجهود الفريق وتحتفي بها وتساعد أعضاء الفريق على الاعتراف بأوجه القصور لديهم في بيئة داعمة وغير قضائية.

هذا يجعل الاجتماع يبدو أقل شبهاً بـ "لعبة لوم" وأكثر شبهاً بتجربة تعليمية قيّمة.

على سبيل المثال، إذا نجح فريقك في الوفاء بالمواعيد النهائية على الرغم من نطاق المشروع الصعب، خذ الوقت الكافي للاعتراف بهذا الإنجاز. إن تسليط الضوء على المكاسب الصغيرة، مثل حل المشاكل بطريقة مبتكرة أو إنجاز رئيسي تم تحقيقه، يعزز ثقافة التقدير.

عندما يشعر أعضاء الفريق بالتقدير، فمن المرجح أن يظلوا متفاعلين ومتحمسين، مما يضمن تعاونًا أفضل في المشاريع المستقبلية.

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4. تعزيز التحسين المستمر

إن عمليات ما بعد الوفاة للمشروع هي مراجعة منهجية لنتائج المشروع لتحديد نقاط الضعف والمجالات التي يمكن فيها ضبط العمليات لتحقيق نتائج أفضل في المستقبل.

لنفترض أنك حددت أن الأعطال المتكررة في الاتصالات أدت إلى تأخر

تنفيذ المشروع

والمواعيد النهائية الفائتة. ناقش هذه التحديات في اجتماع ما بعد الوفاة لتحديد قنوات الاتصال والمبادئ التوجيهية.

🧠 هل تعلم؟

ريموند شين

رئيس شركة ابتكار المنتجات والعمليات، يسلط الضوء على حادثة تتعلق بكريس، وهو حل المشاكل التفاعلي، وبات، وهو مخطط استباقي.

أطلق بات المشروع في الوقت المحدد من خلال منع المشاكل، بينما أخّر كريس المشروع من خلال رد الفعل على المشاكل. وبدون تحليل ما بعد الوفاة، أغفلت الشركة نهج بات الاستباقي واستغنت عنها أثناء عملية التقليص. وهذا يسلط الضوء على أهمية تحليل ما بعد الوفاة في التعرف على حل المشاكل الاستباقي.

والآن بعد أن فهمت فوائد التحليل اللاحق للوفاة، دعنا نلقي نظرة سريعة على المشاركين في مثل هذه الاجتماعات.

من يجب أن يشارك في تشريح ما بعد الوفاة للمشروع؟

عادةً ما تضم اجتماعات ما بعد الوفاة للمشروع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك مديري المشروع وأعضاء الفريق والبائعين والعملاء والخبراء المتخصصين والقادة التقنيين. إليك سبب الحاجة إليها:

قادة أو مدراء المشروع لتنظيم الاجتماع، ومناقشة الجداول الزمنية والأهداف، وإجراء تقييم المشروع لتحديد ما نجح وما لم ينجح

لتنظيم الاجتماع، ومناقشة الجداول الزمنية والأهداف، وإجراء تقييم المشروع لتحديد ما نجح وما لم ينجح المطوّرون لمشاركة الرؤى التقنية والعقبات التي واجهتهم أثناء المشروع

لمشاركة الرؤى التقنية والعقبات التي واجهتهم أثناء المشروع مدراء المنتجات لمناقشة وجهات النظر حول متطلبات المستخدم واتجاهات السوق واحتياجات العملاء

لمناقشة وجهات النظر حول متطلبات المستخدم واتجاهات السوق واحتياجات العملاء موظفو ضمان الجودة (QA) لتسليط الضوء على مشاكل الاختبار ومراقبة الجودة

لتسليط الضوء على مشاكل الاختبار ومراقبة الجودة العملاء لتقديم ملاحظات قيمة حول نتائج المشروع

لتقديم ملاحظات قيمة حول نتائج المشروع فريق الدعم لجمع ملاحظات المستخدمين وتحديد مشكلات الدعم

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إشراك الموظفين غير المباشرين في الاجتماع لجمع وجهات نظر متنوعة ومشاركة رؤى قيمة حول عمليات المشروع القياسية.

كيفية إجراء تشريح ناجح للمشروع بعد الوفاة؟

إن أكثر عمليات ما بعد الوفاة تأثيراً هي منظمة بشكل جيد وتركز على النتائج القابلة للتنفيذ

لا يجب أن يكون إنشاء عملية واضحة لما بعد الوفاة أمرًا مرهقًا - بل يجب أن يكون الأمر متعلقًا بتهيئة الأجواء لإجراء مناقشات صادقة وتحسينات في العملية.

قبل كل شيء آخر، قم بإعداد جدول أعمال الاجتماع .

يمكن أن يكون "مقارنة أهداف المشروع مقابل النتائج الفعلية" أو "تقييم اختناقات سير العمل واقتراح استراتيجيات التحسين" يمكن أيضًا أن يكون جدول أعمال اجتماع ما بعد الوفاة هو المراجعة الكاملة للمشروع - من التخطيط إلى التنفيذ. ثم اتبع الخطوات التالية:

الخطوة 1: جدولة الاجتماع ودعوة أصحاب المصلحة الرئيسيين

هل أنت جاهز بجدول أعمال الاجتماع وقائمة المشاركين؟

عظيم! والآن، حدد وقتًا لاجتماع ما بعد الوفاة بعد فترة وجيزة من اكتمال المشروع حتى تكون التفاصيل جديدة.

قم بجدولة الاجتماع ومشاركة التقويم الخاص بك بشكل عام حتى يكون الجميع على اطلاع على تحديثات الاجتماع في الوقت الفعلي. أنشئ اجتماعات متكررة بعد الوفاة وقم بتعيين تذكيرات حتى لا يفوتك أي اجتماع.

مع

تقويم ClickUp

يمكنك مشاركة التقويم الخاص بك بشكل عام أو عرض تقويم أعضاء فريقك للعثور على مكان مناسب للاجتماعات. كما يتيح لك إنشاء تذكيرات بالأحداث حتى لا تفوتك اجتماعات ما بعد الوفاة.

جدولة اجتماعات ما بعد الوفاة، ومشاركتها بأمان مع المشاركين، وتعيين التذكيرات، والمزيد باستخدام تقويم ClickUp

بمجرد جدولة الاجتماع، أرسل الدعوات إلى جميع المشاركين مع جدول أعمال الاجتماع.

انقر فوق الاجتماعات

يمكن أن يساعدك في إدارة جداول أعمال الاجتماعات، وتعيين عناصر الإجراءات، وإنشاء قوائم مراجعة، وغير ذلك الكثير. فبدلاً من تعيين مساعد اجتماعات بشري، يمكنك بسهولة تدوين الملاحظات وتوثيق التفاصيل وتحرير ملاحظات الاجتماع وتنظيمها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

💡 نصيحة احترافية: هل لديك اجتماعات متتالية بعد الوفاة؟ تتبع كل اجتماع بالتفصيل باستخدام قالب تعقب الاجتماعات ClickUp -التحضير للاجتماع القادم وتتبع بنود العمل وإبقاء الجميع على نفس الصفحة.

الخطوة 2: إعداد جدول زمني للمشروع والمقاييس الرئيسية

بعد تحديد موعد الاجتماع، حان الوقت للتحضير لما بعد الاجتماع.

قم بإعداد جدول زمني مفصل للمشروع وقائمة بمقاييس الأداء الأساسية التي يجب تتبعها. سيوفر هذا سياقًا لمناقشة الاجتماع حيث يمكن للمشاركين الوصول إلى التفاصيل المهمة مثل معالم المشروع والمواعيد النهائية والتسليمات بسرعة.

حدد المقاييس التي تريد تقييمها. إليك بعض مقاييس المشروع التي يمكنك تتبعها:

تحقيق الهدف: هل تحققت جميع أهداف المشروع؟

هل تحققت جميع أهداف المشروع؟ التوقيت: هل تم تحقيق المعالم الرئيسية والمواعيد النهائية؟

هل تم تحقيق المعالم الرئيسية والمواعيد النهائية؟ استخدام الموارد: هل تم تخصيص الموارد بفعالية؟

هل تم تخصيص الموارد بفعالية؟ الالتزام بالميزانية: هل بقي المشروع في حدود الميزانية؟

لتسهيل الأمور، استخدم

قوالب ما بعد الوفاة للمشروع

. يمكن أن توفر لك هذه القوالب الوقت من خلال مساعدتك في إعداد استبيانات ما بعد الوفاة، وإجراء تحليل الأسباب الجذرية، ومراجعة السباقات، وجمع الملاحظات، وإدارة المشروع بأكمله بعد الوفاة.

على سبيل المثال، فإن نموذج ما بعد الوفاة لمشروع ClickUp يجعل جمع الملاحظات من جميع أصحاب المصلحة أمرًا في غاية السهولة. فهو يساعدك على التعلم من أخطائك، واكتشاف مجالات التحسين، والتخطيط لمشروعك القادم بشكل أكثر فعالية.

نموذج تشريح ما بعد الوفاة لمشروع ClickUp

باستخدام هذا القالب، يمكنك:

تحليل نجاحات المشروع وإخفاقاته واتجاهاته

تسجيل الدروس المستفادة الرئيسية

توثيق المشكلات والأفكار في شكل منظم

مراقبة التقدم المحرز والتحسين المستمر

على سبيل المثال، تساعدك طريقة عرض نموذج المدخلات في القالب على جمع ملاحظات أصحاب المصلحة. وتتيح لك طريقة عرض المهام المعلقة تتبع المهام المعلقة، وباستخدام طريقة عرض الحالة، يمكنك تتبع تقدم المشروع. كما يوفر أيضًا حالات مخصصة مثل التحقيق، وإدخال جديد، وحالة تم حلها، وحالة لم يتم حلها لمساعدتك في تتبع حالة كل مهمة.

الخطوة 3: جمع التعليقات من الفريق من خلال الاستبيانات أو المقابلات

تتمثل الخطوة التالية في إرسال استبيانات إلى جميع المشاركين وإجراء مقابلات معهم لجمع الملاحظات حول المشروع والعمليات.

🌟 اطرح أسئلة بنعم أو لا لتحديد ما إذا كان قد تم اتباع خطط المشروع. على سبيل المثال

هل التزم الفريق بالميزانية؟

هل التزم الفريق بمواعيد الاستحقاق؟

هل حقق الفريق مقاييس النجاح المحددة مسبقًا؟

🌟 أضف أسئلة مفتوحة إلى الاستبيان أو اطرحها أثناء المقابلة لجمع آراء متنوعة من أعضاء الفريق. على سبيل المثال:

هل حصل الفريق على الوقت الكافي لإكمال المشروع؟

ما هي التحديات الرئيسية التي واجهت المشروع وكيف أثرت على العمل؟

ما هي جوانب المشروع التي سارت بشكل جيد، وما هي الجوانب التي لم تسر بشكل جيد؟

ما هي المهام التي واجهت معظم التأخيرات ولماذا؟

هل كان التواصل والتعاون فعالاً بين الفرق؟

ما هي المخاطر التي ظهرت خلال المشروع، وكيف تم التعامل معها؟

🌟 علاوة على ذلك، يمكنك تضمين أسئلة ذاتية لجمع الإجابات حول تجارب أعضاء الفريق. على سبيل المثال:

كيف كانت تجربتك في العمل مع أعضاء الفريق والعميل؟

ما أكثر شيء استمتعت به في المشروع؟

ما هو الجانب الأكثر تحدياً في المشروع؟

ستساعدك مثل هذه الاستطلاعات على تحديد الأنماط والعقبات الشائعة التي يجب معالجتها خلال الاجتماع.

قم بإنشاء استطلاعات مفصلة باستخدام

نماذج ClickUp

والتقاط البيانات التي تحتاجها. إنه يأتي مع أنواع متعددة من الحقول التي تتيح لك تسجيل البيانات الكمية والنوعية على حد سواء - من النصوص الطويلة إلى جهات الاتصال والتقييمات.

أنشئ استبيانات مفصلة في دقائق باستخدام نماذج ClickUp

الخطوة 4: تسهيل إجراء مناقشة مفتوحة وصريحة

بمجرد أن تتلقى الردود على الاستبيان، تكون جاهزاً للاجتماع.

في يوم الاجتماع، شجع على إجراء محادثات صادقة دون الخروج عن جدول أعمال الاجتماع. احرص على أن يشارك المشاركون أفكارهم دون أي تردد.

ما يجب القيام به:

🙌 خلق بيئة آمنة، خالية من النقد، لتعزيز الثقة بين أصحاب المصلحة وتشجيعهم على مشاركة وجهات النظر دون تردد

🙌 ابدأ بما سار على نحوٍ جيد لتهيئة الأجواء الإيجابية وجعل المشاركين يشعرون بالراحة لمشاركة الملاحظات البناءة لاحقًا

🙌 توظيف الاستماع الفعال والاستجابة بعناية واحترام آراء الآخرين

🙌 التركيز على العمليات بدلاً من الأشخاص. على سبيل المثال، قل: "يجب علينا تحسين استراتيجيات الجدول الزمني لدينا" بدلاً من "X و Z سبب التأخير

🙌 ذكّر المشاركين بأن الهدف هو التعلم والتحسين وليس الانتقاد أو توجيه أصابع الاتهام

🙌 تغطية عدد قليل من المواضيع المهمة في اجتماع واحد لتجنب إرهاق المشاركين

🙌 إتاحة الوقت الكافي لكل موضوع من مواضيع المناقشة حتى يتمكن المشاركون من المساهمة

يمكنك استخدام

مستندات ClickUp

لـتوثيق الرؤى من اجتماعات ما بعد الوفاة في المشروع أو تدوين قواعد اجتماعات ما بعد الوفاة. يمكنك تحرير المستند بسهولة مع أعضاء فريقك في الوقت الفعلي ومشاركته مع الآخرين.

يمكنك أيضًا تعيين التعليقات وعناصر العمل مع ضمان التحكم في الوصول.

جرّب ClickUp Docs

دردشة ClickUp

يمكن أن يسهل مناقشات ما بعد وفاة المشروع من خلال جعل جميع الاتصالات المتعلقة بالمشروع مركزية. يمكنك مراجعة نتائج المشروع والتحديات بالتفصيل ومزامنة مهام المشروع ووثائقه.

الجزء الأفضل؟ يمكنك التصرف فوراً بناءً على الملاحظات من خلال تحويل الرسائل المهمة إلى مهام.

كما يتيح لك أيضًا إنشاء قنوات منفصلة لكل مشروع لتجنب الارتباك وإجراء تشريح ما بعد الوفاة للمشروع بكفاءة. هذا يعني عدم التبديل بين علامات التبويب لمراجعة نجاحات المشروع أو إخفاقاته.

التواصل، وربط المحادثات بالمهام والمستندات، والحصول على سلاسل محادثات ملخصة بالذكاء الاصطناعي باستخدام ClickUp Chat

الخطوة 5: تحليل البيانات لتحديد الأنماط والدروس المستفادة

لنفترض أنك استطلعت آراء فريقك وأجريت مقابلات مع العملاء والبائعين للتعرف على تجاربهم في المشروع. الخطوة التالية هي تحليل جميع الردود ومناقشات الاجتماعات لتحديد المشكلات المتكررة والنجاحات. للبدء، قم بتجميع البيانات ذات الصلة لتقديم صورة واضحة عن المشروع.

قم بتحليل البيانات بشكل منهجي لتحديد المجالات التي تحتاج إلى اهتمامك. يمكن أن يشمل ذلك

📊 المقاييس: الالتزام بالميزانية، والجداول الزمنية، واستخدام الموارد، وجودة التسليم

الالتزام بالميزانية، والجداول الزمنية، واستخدام الموارد، وجودة التسليم التعليقات: استبيانات أو استمارات التعليقات من أصحاب المصلحة وأعضاء الفريق والعملاء

استبيانات أو استمارات التعليقات من أصحاب المصلحة وأعضاء الفريق والعملاء 🎯 مراجعة الإنجاز: لمحة عامة عن الإنجازات الرئيسية والمجالات التي لم تتحقق فيها الأهداف

على سبيل المثال، إذا ناقش العديد من أعضاء الفريق والعملاء والبائعين التأخير في تلقي آخر تحديثات المشروع، فقد يشير ذلك إلى الحاجة إلى خطة أكثر قوة توضح بالتفصيل وتيرة التواصل وقنواته. سيساعد ذلك على تجنب تعطل التواصل والتأخير في المشاريع القادمة.

استخدام خطة قابلة للتخصيص

لوحات معلومات ClickUp

لتصور البيانات باستخدام مخططات دائرية وشريطية ورسوم بيانية وأشرطة تقدم وغيرها من البيانات السهلة الفهم

جرب ClickUp Dashboards

باستخدام ClickUp Dashboards، يمكنك:

تحليل ميزانيات المشاريع في الوقت الفعلي

تقييم أداء الفريق

تحديد الأسباب الجذرية لاختناقات المشروع

الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ لاتخاذ قرارات مستنيرة

الخطوة 6: توثيق النتائج في تقرير شامل

قم بتجميع جميع النتائج من التحليل وابدأ في بناء تقرير شامل يتضمن:

⚠️ التحديات: المشكلات المحددة التي تمت مواجهتها وأسبابها وتأثيرها

🏆 المكاسب: الاستراتيجيات الناجحة التي تستحق التكرار

🚧 المخاطر: العقبات المحتملة للمشاريع المستقبلية

النتائج الرئيسية: الدروس المستفادة والرؤى القابلة للتنفيذ

🚀 التحسينات: توصيات واضحة وعملية للخطوات التالية

لتوفير الوقت والجهد، استخدم

تقارير لوحات المعلومات

لوضع النتائج بطريقة سهلة الفهم. يمكنك بسهولة:

تصور البيانات باستخدام المخططات والرسوم البيانية والجداول الزمنية

تخصيص طرق العرض بألوان وتخطيطات العلامة التجارية من أجل الاحترافية

تتبع وتصدير سجلات الوقت لتخطيط أفضل للموارد

علاوة على ذلك، يمكنك استخدام

قوالب تقرير ما بعد العمل

لإجراء تحليل ما بعد الوفاة للمشروع بسهولة وتوثيق النتائج التي توصلت إليها من الاجتماع.

✨حقيقة ممتعة:

نظارة جوجل

تم اختبار المشروع في عام 2012 وأطلقت حملة إحالة للوصول إلى جمهور أوسع في عام 2013\2013. ومع ذلك، توقفت مبيعاتها بحلول عام 2015 لأن Google ركزت على ميزات المنتج المتطورة ولكنها أغفلت توصيل فوائده للجمهور.

وساعدت دراسة ما بعد الوفاة للمشروع الفريق على فهم أهمية تقديم مزايا المنتج بوضوح للجمهور المستهدف والاستماع إلى احتياجات المستخدمين وملاحظاتهم.

الخطوة 7: مشاركة التقرير وتنفيذ توصيات قابلة للتنفيذ

أخيرًا، شارك تقرير ما بعد الوفاة مع جميع أصحاب المصلحة في المشروع. قم بعقد اجتماع سريع لمناقشة نتائج المشروع و استخراج رؤى قابلة للتنفيذ واقتراح التحسينات. بمجرد التخطيط للتحسينات، قم بتفويض المهام لتنفيذ تغييرات عملية المشروع وتتبع الجداول الزمنية الخاصة بها باستخدام

قالب الجدول الزمني لـ ClickUp's Gantt Timeline Template

.

بالإضافة إلى ذلك، بدءًا من المشروع التالي فصاعدًا، يمكنك استخدام

تقارير حالة المشروع

لإعطاء أصحاب المصلحة الرئيسيين لمحة عامة عن حالة المشروع الحالية. سيساعدك هذا في إبقاء الجميع على اطلاع على التقدم المحرز وتحديد المشكلات المحتملة ومعالجتها بشكل استباقي.

جرّب ClickUp Brain

أخطاء ما بعد الوفاة في المشروع يجب تجنبها

لا يكفي اتباع الخطوات المذكورة أعلاه لإجراء اجتماع ناجح بعد وفاة المشروع. يجب عليك تجنب الوقوع في هذه الأخطاء للحصول على تشريح ما بعد الوفاة بشكل رائع 👇

عدم إجراء الاجتماع على الفور

التوقيت هو كل شيء في اجتماعات ما بعد الوفاة للمشروع. إذا لم تنظم الاجتماع فور انتهاء المشروع، فقد ينسى المشاركون التفاصيل، أو يفقدون الاهتمام، أو ينشغلون بمشروع آخر.

الحل: قم بتضمين اجتماع ما بعد الوفاة في خطة مشروعك. امنح فريقك استراحة قصيرة بعد انتهاء الموعد النهائي، ولكن لا تدع الأسابيع تمر. اعقد الاجتماع في غضون أيام قليلة بعد انتهاء المشروع بينما تظل التجربة حاضرة في أذهان أصحاب المصلحة.

استبعاد أصحاب المصلحة الخارجيين

لن يوفر استبعاد التغذية الراجعة من أصحاب المصلحة الخارجيين مثل العملاء والبائعين والمستخدمين صورة كاملة لنجاحات المشروع وإخفاقاته. على سبيل المثال، من المهم معرفة ما إذا كان التطبيق يلبي متطلبات المستخدم بعد تسليم البرنامج.

✅ الحل: قم بإجراء تشريح شامل لما بعد الوفاة من خلال تضمين أصحاب المصلحة الخارجيين. سيمنحك ذلك رؤية أوسع لإيجابيات المشروع وسلبياته.

💡 نصيحة احترافية: قالب خطة عمل الملاحظات الخاصة ب ClickUp يمكن أن يساعدك في جمع ملاحظات العملاء، وتحديد أولويات مجالات التحسين، وإنشاء خطة عمل، والتصرف بناءً على الملاحظات على الفور.

عدم وضع جدول أعمال واضح للاجتماع

بدون جدول أعمال واضح، قد تخرج الاجتماعات اللاحقة عن مسارها الصحيح. بالإضافة إلى ذلك، إذا لم يكن المشاركون على دراية بما يمكن توقعه، فقد يثبط ذلك من عزيمتهم عن الحضور في الاجتماع.

الحل: قم بإعداد جدول أعمال الاجتماع ومشاركته لضمان وضوح تركيز الاجتماع. ضع قائمة بنقاط الحوار لتجنب الخروج عن المسار الصحيح ووضع قواعد أساسية لتجنب المحادثات السلبية وألعاب اللوم.

تجنب التحضير للاجتماع

إذا لم تكن مستعدًا للاجتماع بالوثائق الصحيحة، فمن المرجح أن ينهار الاجتماع. لن يكون لدى المشاركين وضوح حول تفاصيل المشروع، مما يؤدي إلى نزاعات أكثر من الحلول.

الحل: قم بإعداد المستندات الصحيحة قبل الاجتماع - جدول أعمال ما بعد الاجتماع، والاستبيان، والمستندات الداعمة الأخرى مثل ميزانيات المشروع والجداول الزمنية وخطط الموارد وملاحظات العميل. فوجود هذه الوثائق جاهزة سيجعل الاجتماع مثمرًا أكثر.

ضمان تحقيق انتصارات مستقبلية من خلال عمليات ما بعد الوفاة للمشروع

ملخصات ما بعد الوفاة هي ملخصات المشروع لمساعدتك على إعادة تصور العمليات، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات أصحاب المصلحة في المشروع. والنتيجة؟ نهج أكثر كفاءة للمشاريع المستقبلية.

المفتاح هو امتلاك البرنامج المناسب الذي يساعدك على إجراء اجتماع ناجح بعد الوفاة.

يقدم حل إدارة المشاريع من ClickUp مجموعة واسعة من الميزات لمساعدتك في تنظيم اجتماع ما بعد الوفاة بنجاح. يمكنك استخدام طريقة عرض النماذج لإجراء الاستطلاعات، ولوحات المعلومات لإعداد التقارير، والمستندات لتوثيق النتائج، والدردشة المدمجة للتواصل الواضح، والعديد من القوالب لتتبع وإدارة كل شيء - من مؤشرات الأداء الرئيسية والملاحظات إلى أي جانب من جوانب الاجتماع.

إذاً، لماذا الانتظار؟

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