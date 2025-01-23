كيفية كتابة مواصفات المنتج الفعّالة في الرشيقة

يقوم فريقك بإنشاء تطبيق جديد، والموجز الوحيد الذي لديك هو "اجعله سهل الاستخدام"

يركز أحد المطورين على تبسيط عملية التصفح، بينما يركز مطور آخر على تقليل أوقات التحميل، بينما يضيف المصمم رسومًا متحركة براقة لإبهار المستخدمين. بعد ثلاثة أسابيع، يكون لديك تطبيق عملي من الناحية الفنية، ولكنك لا تقترب من توقعات أصحاب المصلحة.

هذا ما يحدث عندما تبدأ عملية تطوير المنتج الرشيق دون مواصفات واضحة للمنتج. يعمل الجميع بجد، ولكن بدون رؤية مشتركة، لا يصل المنتج النهائي إلى الهدف.

ولكن إليك الخبر السار: كتابة مواصفات المنتج الفعالة ليست علمًا صاروخيًا. بل يتعلق الأمر بمواءمة فريق المنتج الخاص بك، ووضع مواصفات واضحة الأهداف وتوجيههم خطوة بخطوة لتقديم ما يحتاجه المستخدمون حقًا.

بدء صياغة مواصفات المنتج الخالية من العيوب

دعنا نغوص في كيفية تحقيق ذلك! 💡💡

## ⏰ ملخص 60 ثانية

مواصفات المنتج ضرورية لتوجيه فرق التطوير، ومنع الارتباك، وضمان تلبية المنتج النهائي لاحتياجات العملاء

تشمل المكونات الرئيسية لمواصفات المنتج المتطلبات الوظيفية والأداء والتصميم والمتطلبات الفنية

تساعد كتابة مواصفات المنتج الفعّالة في تحديد المشاكل والجمهور المستهدف واحتياجات المستخدم، مما يحافظ على توافق الفرق وعلى المسار الصحيح

مستندات ClickUp يجعل جميع مواصفات منتجك مركزية، مما يتيح التعاون في الوقت الفعلي وسهولة الوصول إليها للفريق بأكمله

ClickUp Brain يساعد في تنقيح الأفكار، والتحقق من الوضوح، وإنشاء مواصفات مفصلة للمنتج تلقائيًا

قوالب ClickUp توفر الوقت من خلال توفير هياكل مبنية مسبقًا لمواصفات المنتج، مما يحافظ على عملك منظمًا ومتسقًا

جرّب clickUp مجاناً

ما هو مستند مواصفات المنتج؟

دعنا نوضح ما هو مستند مواصفات المنتج ولماذا يحافظ على تركيز فريقك وعلى المسار الصحيح.

تعريف مواصفات المنتج

مواصفات المنتج هي "ورقة الغش" للمنتج. وهي تغطي التفاصيل الأساسية - مثل الحجم، والميزات، والمواد، والوظائف - للتأكد من أن فريق تطوير المنتج الخاص بك يقدم بالضبط ما يتوقعه العملاء.

على سبيل المثال، إذا كان هاتفًا، فقد تتضمن المواصفات حجم الشاشة وعمر البطارية وميغابكسل الكاميرا وسعة التخزين. أما بالنسبة لقطعة أثاث، فقد تسرد الأبعاد والمواد وخيارات الألوان وتعليمات التجميع.

في معظم المؤسسات، يكون مدير المنتج مسؤولاً عن كتابة ورقة مواصفات المنتج. على الرغم من أن التنسيق قد يختلف، إلا أن ورقة مواصفات المنتج النموذجية تبدو هكذا:

وثيقة مواصفات المنتج للسماعات اللاسلكية الذكية

🧠 حقيقة ممتعة: كانت مواصفات المنتج لأول كمبيوتر Apple عبارة عن صفحة واحدة من المخططات المرسومة باليد.

أهمية مواصفات المنتج في تطوير المنتج

إليكم السبب في أن مواصفات المنتج هي اللاعب الأكثر قيمة في عملية تطوير المنتج تحويل الأفكار الكبيرة إلى لحظات "نجحت في تحقيقها":

🛠️ الوضوح ينقذ اليوم: تعمل مواصفات المنتج كقواعد لعب، حيث تعمل على مواءمة المصممين والمهندسين والمسوقين. بدونها، يقوم المصممون بإنشاء موقع تجارة إلكترونية أنيق، ويقوم المطورون ببناء محفظة من صفحة واحدة، ويحاول المسوقون بيعها على أنها "الشيء الكبير التالي في التسوق عبر الإنترنت

⚠️ اكتشف المشاكل قبل تفاقمها: فهي تجبرك على التفكير في العثرات المحتملة في وقت مبكر - سواء كان عيبًا في التصميم أو مشكلة في التكلفة أو عائقًا في سهولة الاستخدام - حتى تتمكن من إصلاحها قبل أن تسوء الأمور

🤝 العمل الجماعي بدون دراما: مع وجود خطة مفصلة، لا يوجد مجال لتوجيه أصابع الاتهام أو سيناريوهات "هو قال وهي قالت". بدلاً من ذلك، يمكن للفرق التركيز على تنفيذ أدوارهم بفعالية

😍 يحبك العملاء بسبب ذلك: تساعدك مواصفات المنتج على بناء ما يريده العملاء بالفعل، وليس ما تعتقد أنهم يريدونه. عندما يصل المنتج إلى الرفوف، يقول العملاء: "_اخرس وخذ أموالي!" بدلاً من أن يحكوا رؤوسهم

🚫 وداعًا لزحف النطاق: هل سئمت من سماع "فقط تغيير واحد آخر؟ يتيح لك المخطط الواضح أن تقول لا للإضافات العشوائية والتغييرات العشوائية في اللحظة الأخيرة التي تعرقل المواعيد النهائية وتضخم الميزانيات

باختصار، مع مواصفات المنتج، لا يقوم فريقك ببناء منتج فحسب؛ بل يبنيه بشكل أذكى وأسرع وأفضل.

اقرأ المزيد: كيفية كتابة وثيقة علاقات عامة (مع أمثلة ونماذج)

المكونات الرئيسية لمواصفات المنتج

في تطوير المنتجات الرشيقة ، أربعة مكونات تجعل مواصفات المنتج متينة للغاية:

المتطلبات الوظيفية: يحدد ملخص المنتج والميزات أو الوظائف الأساسية التي يجب أن يدعمها المنتج لتلبية احتياجات المستخدم

يحدد ملخص المنتج والميزات أو الوظائف الأساسية التي يجب أن يدعمها المنتج لتلبية احتياجات المستخدم مواصفات الأداء: تحدد مدى جودة أداء المنتج في ظل ظروف مختلفة، بما في ذلك السرعة وقابلية التوسع واستخدام الموارد

تحدد مدى جودة أداء المنتج في ظل ظروف مختلفة، بما في ذلك السرعة وقابلية التوسع واستخدام الموارد مواصفات التصميم: تركز على الجوانب المرئية والتفاعلية للمنتج، وغالباً ما يتم تمثيلها من خلال الإطارات السلكية أو النماذج الأولية

تركز على الجوانب المرئية والتفاعلية للمنتج، وغالباً ما يتم تمثيلها من خلال الإطارات السلكية أو النماذج الأولية المواصفات الفنية : يغطي التفاصيل الفنية للتأكد من أن المنتج يتبع أفضل الممارسات الصناعية ويتكامل مع الأنظمة الأخرى

دعونا نجمع كل ذلك معًا لأداة إدارة المشروع:

📌المتطلبات الوظيفية: إدارة المهام، وتعاون الفريق، وتتبع الوقت

📌مواصفات الأداء: التعامل مع 500 مستخدم متزامن مع زمن استجابة مدته 3 ثوانٍ

📌مواصفات التصميم: سمة خفيفة مع مكونات واجهة مستخدم قابلة للتخصيص

📌المواصفات التقنية: حل قائم على السحابة مع شهادة ISO 27001

يمكنك أيضًا استخدام قوالب المواصفات الوظيفية لتوثيق متطلبات المنتج المختلفة. تأتي هذه النماذج مع حقول وأقسام محددة مسبقًا، مثل ملخصات المنتج وأوصاف الميزات وقصص المستخدمين وحالات الاختبار ومعايير الاختبار.

ما عليك سوى ملء التفاصيل اللازمة، وستحصل على مواصفات منتج كاملة جاهزة للعمل. علاوة على ذلك، فهي تبقي جميع أصحاب المصلحة، مثل المطورين والمختبرين والمصممين ومديري المنتجات، على نفس الصفحة.

خطوات كتابة مواصفات منتج فعالة ## خطوات كتابة مواصفات منتج فعالة

لا يقتصر إعداد مواصفات المنتج على مجرد وضع علامة على عنصر في قائمة مراجعة تطوير المنتج .

عندما يتم ذلك بشكل صحيح، فإنه يحافظ على توافق فريقك، ويقلل من لحظات "انتظر، ما الذي اتفقنا عليه؟"، ويضمن أن المنتج يحل المشكلة التي من المفترض أن يعالجها.

إذا أخطأت في ذلك، ستؤدي إلى إبطاء كل شيء وتسبب الارتباك. هل تريد إنشاء مستند مواصفات المنتج الذي يعمل؟ اتبع هذه الخطوات:

الخطوة 1: حدد المشكلة التي تعمل على حلها

إذا كان منتجك لا يعالج مشكلة واضحة، فما الفائدة منه؟

لذا، خلال اكتشاف المنتج مرحلة تحديد وتوضيح المشكلة المحددة التي يهدف منتجك إلى حلها. هذا يضع الأساس لكل شيء آخر - جمهورك وميزاتك وتصميمك وأهدافك.

للقيام بذلك بشكل صحيح:

ركز على لماذا وراء المنتج

استخدم البيانات أو ملاحظات المستخدمين لدعم بيان المشكلة

اجعلها محددة وقابلة للتنفيذ؛ تجنب الوصف المبهم أو الفضفاض للمشكلة

💡مكافأة: ضع المشكلة في إطار المشكلة كشيء يشعر به جمهورك المستهدف بعمق. بدلاً من قول: "نحن بحاجة إلى أداة أفضل"، جرب شيئاً مثل: "يعاني المستخدمون من صعوبة في تتبع مهامهم اليومية بكفاءة، وهذا يجعلهم يشعرون بالتوتر"

📌مثال: إذا كنت تقوم ببناء أداة تواصل عبر الفيديو، قل

غالبًا ما تواجه فرق العمل عن بُعد مشاكل في المحادثات في الوقت الفعلي، مثل مواطن الخلل التقنية، ونقص أدوات التعاون، والحاجة إلى جدولة اجتماعات كاملة للحصول على تحديثات سريعة.

الخطوة 2: تعرف على جمهورك المستهدف والشخصيات المستهدفة

المنتج الذي يحاول إرضاء الجميع ينتهي به الأمر إلى عدم إرضاء أحد.

كن محددًا بشأن جمهورك وأنشئ شخصيات للمستخدمين المثاليين. لا يكفي أن تعرف المعلومات الديموغرافية؛ بل عليك أن تفهم أهدافهم واحتياجاتهم وإحباطاتهم وسلوكياتهم.

للقيام بذلك بشكل صحيح:

تحدث إلى أشخاص حقيقيين. يمكن أن تكشف الاستطلاعات أو الملاحظات أو المقابلات عن رؤى لا يمكنك تخمينها بنفسك

لن يستخدم الجميع منتجك بالطريقة نفسها. قسّم جمهورك إلى مجموعات لتلبية احتياجاتهم الفريدة

اكتب شخصيات محددة تبدو حقيقية. أضف تفاصيل مثل الأدوار الوظيفية، والتحديات، وكيف يبدو النجاح بالنسبة لهم

💡مكافأة: قم بإنشاء قصص حية لشخصياتك التي تعرض رحلتهم مع منتجك. يساعد ذلك فريقك على تصور تحدياتهم وتفاعلاتهم ورحلتهم العاطفية في العالم الحقيقي وبناء منتج أكثر تعاطفاً وتركيزاً على المستخدم.

📌مثال: بالنسبة للتواصل عبر الفيديو، قد تتضمن شخصياتك ما يلي:

🧑 الاسم: أليكس

الدور: مدير منتج في شركة SaaS

نقطة الألم: يحتاج أليكس إلى أداة تجعل جلسات العصف الذهني مع فريقه الموزع سهلة، وتتكامل مع برنامج إدارة المشاريع، ولا تسقط المكالمات في منتصف المناقشة.

👩 الاسم: بريا

الدور: قائد تسويق في شركة ناشئة للتجارة الإلكترونية

نقطة الألم: تحتاج بريا إلى منصة موثوقة لاستضافة اجتماعات الفريق الافتراضية، ومشاركة تحديثات الحملة بسرعة، والتعاون في المحتوى دون القلق بشأن مشكلات الاتصال أو الواجهات المعقدة.

الخطوة 3: إجراء بحث عن قابلية الاستخدام وتجربة المستخدم

الآن يأتي الجزء الممتع: الغوص في البحث.

تعني بحوث قابلية الاستخدام فهم كيفية تفاعل المستخدمين مع منتجك واكتشاف نقاط الألم قبل أن تصبح مشاكل كاملة. تساعدك أبحاث تجربة الاستخدام على تحسين تدفق وتصميم ووظائف منتجك.

للقيام بذلك بشكل صحيح:

راقب كيف يتفاعل الأشخاص الحقيقيون مع منتجك - ما الذي يواجهونه، وأين يشعرون بالارتباك، وما الذي يبدو طبيعيًا

اختبر إصدارات مختلفة من الميزات أو التصاميم لمعرفة ما هو الأكثر صدى لدى المستخدمين

إنشاء نماذج أولية تفاعلية والحصول على تعليقات المستخدمين لتحسين التجربة

💡مكافأة: استمر في تعديل مواصفات منتجك من خلال إعادة النظر في بحث قابلية الاستخدام وتجربة المستخدم. تساعد هذه الحلقة من التكرار على التأكد من استمرار تطور منتجك ليتوافق مع ما يحتاجه المستخدمون حقاً.

📌مثال: في حالة أداة التواصل عبر الفيديو، ستركز أبحاث قابلية الاستخدام وتجربة المستخدم على:

الانضمام إلى المكالمات وإدارتها

تقييم جودة الفيديو والصوت

استخدام عناصر التحكم في المكالمات

اختبار الميزات التعاونية مثل الدردشة ومشاركة الملفات

تحسين تدفق المستخدم وتجربته بشكل عام

الخطوة 4: إنشاء مواصفات مفصلة باستخدام الأطر السلكية ونماذج التصميم

لقد حصلت على فهم قوي للمشكلة والمستخدمين. حان الوقت الآن لوضع أفكارك في خطط ملموسة - من خلال الأطر السلكية ونماذج التصميم. هذه تحدد كيف سيعمل منتجك، وتوجه تفاعلات المستخدم، وتشكل الواجهة.

للقيام بذلك بشكل صحيح:

تخطيطات تخطيطية لتخطيط هيكل وتدفق المنتج. يساعد ذلك على إبراز التفاعلات الرئيسية وعناصر التصميم

استخدم نماذج لإظهار كيفية اتصال الميزات المختلفة، مثل كيف تؤدي الأزرار إلى النماذج أو النوافذ المنبثقة

دمج رؤى قابلية الاستخدام لتبسيط سير العمل وتقليل نقاط الاحتكاك.

احرص على أن تكون الأطر السلكية والنماذج مفصلة ولكن مرنة بما يكفي للتطور

💡مكافأة: استخدم أدوات مثل Figma أو Sketch أو Adobe XD لوضع الأطر السلكية. فهي مصممة لجعل العملية سلسة وتعاونية. بالإضافة إلى أنها تتيح لك تحديث التصميمات ومشاركة الملاحظات بسهولة.

📌مثال: قد يتضمن الإطار السلكي لتطبيق اتصالات الفيديو خطوات لـ:

الانضمام إلى اجتماع مع واجهة بسيطة لإدخال معرف الاجتماع أو الرابط

مع واجهة بسيطة لإدخال معرف الاجتماع أو الرابط إدارة المشاركين مع خيارات كتم الصوت أو الترقية أو إزالة الحاضرين

مع خيارات كتم الصوت أو الترقية أو إزالة الحاضرين شاشات المشاركة مع تخطيط واضح للتبديل بين المحتوى المشترك وعناصر التحكم

الخطوة 5: دمج اختبار قابلية الاستخدام والملاحظات

بمجرد أن يصبح النموذج الأولي جاهزًا، قم بإجراء اختبار قابلية الاستخدام للكشف عن المشكلات، مثل الأماكن التي يعلق فيها المستخدمون أو عندما لا تتدفق الميزة بالسلاسة التي ينبغي أن تكون عليها. بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك ملاحظات العملاء الصادقة تحسين تجربة المستخدم والتأكد من أن منتجك يتدفق دون عناء.

وبدون ذلك، فإنك تخاطر بإنشاء شيء يبدو مثاليًا من الناحية النظرية ولكنه لا يفي بالغرض عندما يتفاعل المستخدمون معه.

للقيام بذلك بشكل صحيح:

ركز على بعض الميزات الرئيسية لاختبارها في البداية. من الأسهل تعديل الأشياء في وقت مبكر بدلاً من إصلاحها في وقت لاحق

يعرف فريقك بالفعل كيف يجب أن تعمل الأشياء. لذا، اسأل المستخدمين الفعليين للحصول على وجهة نظر غير متحيزة

استخدم كلاً من اختبار المستخدم الخاضع للإشراف (المباشر) وغير الخاضع للإشراف (الموجه ذاتيًا)

اجمع ملاحظات العملاء وحللها ثم قم بتحسينها. قابلية الاستخدام ليست شيئًا لمرة واحدة - إنها عملية مستمرة

💡مكافأة: لا يجب أن يكون الاختبار مكلفًا أو معقدًا. جرب اختبار A / B مع تغييرات صغيرة على واجهة المستخدم أو الميزات لمعرفة ما هو الأفضل مع المستخدمين.

📌مثال: بالنسبة لأداة التواصل بالفيديو، يجب أن يشمل اختبار قابلية الاستخدام:

إشعارات واضحة وغير مزعجة أثناء المكالمات

إعدادات بديهية لضبط الصوت والفيديو والتفضيلات

أداء مستقر للمكالمات مع زمن انتقال منخفض وأقل قدر من الانقطاعات

سهولة الوصول إلى الجلسات المسجلة وجودة التشغيل

أدوات تعاون سهلة الاستخدام مثل الدردشة ومشاركة الملفات

الخطوة 6: التعاون مع أصحاب المصلحة من أجل تكامل التطوير الرشيق

سواء كنت تعمل مع المطورين أو المصممين أو المسوقين، فإن التعاون هو المفتاح لضمان تنفيذ رؤية المنتج بشكل صحيح. هذا هو المكان الذي يتألق فيه التطوير الرشيق - العمل في دورات قصيرة وتكرارية والحفاظ على المرونة.

للقيام بذلك بشكل صحيح:

التواصل بشكل متكرر وواضح مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك مديري المنتجات والمطورين والمصممين

تقسيم المهام إلى أجزاء يمكن إدارتها وترتيب أولوياتها بناءً على الأهمية والجدوى

كن منفتحًا للتغييرات بناءً على ملاحظات المستخدمين أو الرؤى الجديدة

💡 مكافأة: قم بإجراء عمليات مراجعة منتظمة (مثل الاجتماعات اليومية أو مراجعات العدو السريع) للبقاء على المسار الصحيح. تساعد هذه الاجتماعات في تحديد الاختناقات والحفاظ على توافق الجميع.

اقرأ المزيد: 10 برامج وأدوات للكتابة التقنية يجب اقتناؤها

أمثلة على مواصفات المنتج

مواصفات المنتج ليست مقاسًا واحدًا يناسب الجميع. تقوم كل شركة بتعديلها بناءً على المنتج والجمهور وما تريد تسليط الضوء عليه، سواء كان الأداء أو التصميم أو التوافق.

هذا المثال الأول واضح ومنظم، يبدأ بالتفاصيل الأساسية مثل اسم المنتج ووصفه والغرض منه. كما أنه يحدد ميزات التطبيق ومواصفات تصميمه، مما يسهل فهم إمكانيات التطبيق.

باختصار، بسيط وواضح ويركز على ما يقدمه المنتج.

عبر مدرسة المنتجات يغوص المثال الثاني في خلفية الاختبار، مع مساحة لشرح كيفية ومكان اختبار المنتج. كما يتضمن جدول نتائج مفيد لإجراء مقارنات سريعة.

الجزء الأفضل؟ هناك مساحة للمرئيات لعرض صور المنتج، بالإضافة إلى مخطط بسيط يرشدك إلى كيفية إدراجها.

عبر الرسم الذكي يبرز المثال الثالث بقسم "المشكلات المعروفة". يتيح لك تدوين المشاكل، وتعيينها للأشخاص المناسبين، وتحديد مواعيد نهائية لإصلاحها. بالإضافة إلى ذلك، هناك مساحة لإضافة صور للمنتج، مما يجعل ورقة المواصفات أكثر جاذبية ومرئية.

عبر ورقة ذكية

أدوات وموارد لكتابة مواصفات المنتج ## أدوات وموارد لكتابة مواصفات المنتج

في بيئة رشيقة، يواجه مديرو المنتجات العديد من التحديات عندما تحليل المتطلبات لمواصفات المنتج

متطلبات متغيرة : تؤدي التغيرات المستمرة في احتياجات العملاء وظروف السوق إلى تغير المتطلبات، مما يسبب الارتباك والاضطراب

: تؤدي التغيرات المستمرة في احتياجات العملاء وظروف السوق إلى تغير المتطلبات، مما يسبب الارتباك والاضطراب إدارة مدخلات أصحاب المصلحة المتنوعة : يمكن أن تؤدي الأولويات المتضاربة من أصحاب المصلحة إلى سوء التوافق والتأخير

: يمكن أن تؤدي الأولويات المتضاربة من أصحاب المصلحة إلى سوء التوافق والتأخير ضمان المواءمة بين فرق العمل: يؤدي سوء التواصل بين الفرق متعددة الوظائف إلى إبطاء التقدم ويخلق ارتباكاً حول رؤية المنتج

📮: يعتمد 83% من العاملين بشكل أساسي على البريد الإلكتروني والدردشة للتواصل بين فرق العمل.

وفقًا لـ بحث أجراه ClickUp أن التواصل المجزأ، الذي يتضمن رسائل مبعثرة عبر قنوات متعددة، يعيق الإنتاجية. ولمنع التنقل غير الضروري بين المنصات والاتصالات المنعزلة، جرّب ClickUp ، تطبيق كل شيء للعمل.

جرّب ClickUp مجاناً

أنت بحاجة إلى أداة تحافظ على تنظيم كل شيء - الأفكار والملاحظات والتعديلات - في مكان واحد. شيء يجعل التعاون سهلاً ويحافظ على سير المشروع بسلاسة، حتى لا تتدافع للعثور على تلك "الفكرة العبقرية" من اجتماع قبل أسابيع.

هذا هو المكان انقر فوق يأتي في برنامج إدارة المشاريع الرشيقة من ClickUp يضمن لك عدم الوقوع في دوامة الملاحظات المبعثرة أو رسائل البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها أو الارتباك بشأن آخر التحديثات. وعندما تتم تغطية كل ذلك، يمكنك التركيز على ما يهم حقًا: تقديم منتج ناجح.

بالإضافة إلى ذلك, مجموعة إدارة المنتجات في ClickUp ميزات متعددة لتحويل كتابة مواصفات منتجك إلى تجربة منظمة وخالية من الإجهاد.

دعنا نتعمق في ما يجعلها رائعة.

مواصفات المنتج المركزية مع مستندات ClickUp Docs مستندات ClickUp يتيح لك إنشاء مواصفات المنتج وتحريرها ومشاركتها في موقع مركزي حيث يمكن لجميع أعضاء فريقك التعاون في الوقت الفعلي.

ابدأ بكتابة نظرة عامة رفيعة المستوى لمتطلبات المنتج، ثم كرر ذلك بمرور الوقت مع قصص المستخدمين والتعليقات ونتائج الاختبارات. يضمن ذلك أن يتمكن المصممون والمطورون وأصحاب المصلحة من الوصول إلى أحدث إصدار من المواصفات دون البحث عبر منصات متعددة.

يمكنك إنشاء مواصفات المنتج وتحريرها ومشاركتها مع أصحاب المصلحة وأعضاء الفريق عبر مستندات ClickUp Docs بسهولة

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك ربط مواصفاتك مباشرةً بالمهام حتى يتمكن جميع المعنيين من العثور على ما يحتاجون إليه على الفور. على سبيل المثال، قم بإرفاق مواصفات بمهمة سريعة لضمان حصول الفريق على المتطلبات الدقيقة في متناول أيديهم أثناء عملهم.

"قبل ClickUp، كنا نعمل في أداتين منفصلتين. وكان الاضطرار إلى الانتقال المتكرر من أداة لإدارة المهام وأخرى للتوثيق غير فعال بالنسبة لفريقنا."

دافيدي ماميلي، مدير وحدة الأعمال في ICM.S

ClickUp Brain: شريكك في كتابة المواصفات

هل تحتاج إلى كتابة مواصفات ولكنك تشعر بأنك عالق؟ ClickUp Brain يدعمك

سواء كنت تقوم بتنقيح فكرة تقريبية أو توضيح لغتك، يمكن لهذا المحرر المحترف مساعدتك. فهو يفحص كتابتك تلقائيًا للتحقق من الوضوح والقواعد اللغوية والنغمة مع عدم ترك أي مجال للغموض.

📌أمثلة على الموجهات:

ساعدني في كتابة ورقة مواصفات المشروع لإضافة الإشعارات إلى التطبيق، بما في ذلك كيفية عمله لكل من Android وiOS

هل يمكنك جعل هذا المطلب أكثر تحديدًا: "يجب أن يكون التطبيق سهل الاستخدام

ساعدني في كتابة قصة مستخدم لميزة إعادة تعيين كلمة المرور

جرب ClickUp Brain مجانًا

مواصفات منتج ClickUp Brain

باستخدام ClickUp Brain، يمكنك أيضًا إنشاء قوالب لمواصفات منتجك. فهو يساعدك على البدء بشكل أسرع، حتى لا تضيع وقتك في التنسيق أو معرفة ما يجب تضمينه.

على سبيل المثال، إذا قمت بإدخال: "إنشاء قالب مستند متطلبات المنتج لسماعة بلوتوث"، سيقوم ClickUp Brain بإنشاء هيكل يتضمن:

نظرة عامة

قصص المستخدم

معايير القبول

المتطلبات الفنية

مواصفات التصميم

يمكنك بسهولة تعديل أي قسم أو توسيعه ليلائم احتياجاتك الخاصة، بحيث تبدو مواصفات منتجك وكأنها صُنعت خصيصاً لك.

ابدأ عملك باستخدام قوالب ClickUp

لماذا تبدأ من الصفر بينما يمنحك ClickUp ما يلي قوالب تطوير المنتجات مصممة خصيصاً لمواصفات المنتج؟ هذه القوالب مثالية للفرق التي تحتاج إلى الاتساق والسرعة.

على سبيل المثال، يمكنك استخدام قالب مستند متطلبات المنتج ClickUp الذي يجيب على جميع الأسئلة الكبيرة: من المعني، وما الذي يتم بناؤه، ولماذا هو مهم ومتى يحين موعده، وكيف سيتم إنجازه.

إنه ليس شيئًا واحدًا فقط. عليك الاستمرار في تحديثه كلما جمعت المزيد من الأفكار خلال رحلة التطوير.

قالب مستند متطلبات المنتج الخاص ب ClickUp

إليك لمحة سريعة عما بداخله:

نظرة عامة على المنتج : ما هو المنتج؟

: ما هو المنتج؟ الميزات : ماذا سيفعل المنتج أو الميزة؟

: ماذا سيفعل المنتج أو الميزة؟ المعالم الرئيسية : ما هي التواريخ والأهداف الرئيسية للمشروع؟

: ما هي التواريخ والأهداف الرئيسية للمشروع؟ الأشخاص وسيناريوهات المستخدمين : لمن هو منتجك وكيف سيستخدمونه؟

: لمن هو منتجك وكيف سيستخدمونه؟ معايير الإصدار: ما الذي يجب أن يحدث حتى يتم إطلاق المنتج؟

سواء كنت في مرحلة العصف الذهني أو على وشك الإطلاق، فإن هذه الوثيقة الحية تبقي الجميع على المسار الصحيح. يمكنك أيضًا مراقبة التقدم المحرز، وتحديد الثغرات، ومراقبة كل التفاصيل.

اقرأ المزيد: أفضل 10 برامج للتوثيق الفني

حافظ على مواصفات منتجك منظمة ويمكن الوصول إليها باستخدام ClickUp

مواصفات المنتج هي المخطط الأساسي لنجاح منتجك، ولكن يمكن أن تصبح بسهولة مبعثرة أو قديمة بدون الأدوات المناسبة. باستخدام ClickUp، يمكنك الاحتفاظ بمواصفاتك في مكان واحد، وتحديثها دائمًا، وإتاحتها للفريق بأكمله.

وبينما يساعدك ClickUp Docs على كتابة مواصفات منتجك ومشاركتها مع أعضاء الفريق، فإن ClickUp Brain ينقح ويوضح أفكارك، مما يجعل مواصفاتك واضحة وسهلة المتابعة.

وإذا كنت بحاجة إلى البدء بسرعة، فإن ClickUp Templates تجنبك متاعب البدء من الصفر. مع القوالب المعدة مسبقًا لمواصفات المنتج، يمكنك توفير الوقت على التنسيق والتركيز على تحديد منتجك.

هل أنت مستعد للارتقاء بمواصفات منتجك إلى المستوى التالي؟ اشترك في ClickUp اليوم