أفضل 10 بدائل لـ Krisp لعام 2025

يبدو مكتبك المنزلي وكأنه محطة قطار مزدحمة. أطفال يلعبون في الخلفية، وضوضاء البناء في الغرفة المجاورة، وجلسة الكاريوكي الحماسية لجيرانك - كل ذلك بينما تحاولين إنجاز ذلك الأمر المهم العرض التقديمي المهم للعميل .

أنت لست وحدك إذا كنت تشعر بالإحباط بسبب الضوضاء التي تقاطع عرضك التقديمي في الخلفية الاجتماعات الافتراضية أو المكالمات

لقد جعل العمل عن بُعد برامج إلغاء الضوضاء مثل Krisp ضرورية للعديد من المهنيين. فهو يسمح لنا بالتركيز على المحادثة دون مقاطعة من نباح الكلاب أو المقاهي الصاخبة.

ولكن على الرغم من أن برنامج Krisp ممتاز، إلا أنه ليس الخيار الوحيد.

من خلال اختبار العديد من أدوات إلغاء الضوضاء المختلفة، وجدتُ العديد من بدائل Krisp التي يمكن أن تكون بنفس الفعالية - حتى أن بعضها يقدم ميزات فريدة لا يقدمها Krisp. سأشارك اختياراتي لمساعدتك في الاختيار.

🧠 حقيقة ممتعة: الغرفة الأكثر هدوءًا في العالم موجودة في مختبرات أورفيلد في مينيسوتا. إنها هادئة لدرجة أن الناس يستطيعون سماع دقات قلوبهم.

⏰ ملخص 60 ثانية

إليك قائمة ببدائل Krisp الموصى بها للحصول على جودة صوت أوضح لجميع اجتماعاتك:

مانع الضوضاء (الأفضل لحجب الصوت في الوقت الحقيقي) NVIDIA RTX Voice (الأفضل لتقليل الضوضاء في الخلفية عالية الوضوح مع وحدات معالجة الرسومات NVIDIA) Otter.ai (الأفضل للتدوين التلقائي وملاحظات الاجتماعات) SoliCall (الأفضل لمراكز الاتصال على مستوى المؤسسات) WavePad (الأفضل لتحرير الصوت) Utterly (الأفضل للتحكم في الضوضاء أثناء المكالمة) ديسكريبت (الأفضل لمنشئي البودكاست ومنشئي المحتوى) LALAL.AI (الأفضل لفصل الصوت وعزله) Cleanvoice (الأفضل لتحرير المحتوى الذي يحتاج إلى إزالة ضوضاء الحشو تلقائيًا)

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Krisp؟

عند اختيار أداة لإلغاء التشويش، من الضروري التركيز على العوامل التي ستؤثر حقًا على تجربتك وإنتاجيتك وجودة مكالماتك.

وإليك ما أعتبره حاسماً

جودة إخماد ضوضاء الخلفية: هذه هي الميزة الأساسية. فأنت تريد أداة يمكنها تصفية ضوضاء الخلفية غير المرغوب فيها بدقة دون المساس بجودة الصوت

هذه هي الميزة الأساسية. فأنت تريد أداة يمكنها تصفية ضوضاء الخلفية غير المرغوب فيها بدقة دون المساس بجودة الصوت التوافق: لا تدعم جميع برامج إلغاء الضوضاء جميع أنظمة التشغيل، لذا تحقق مما إذا كانت تعمل بسلاسة مع جهازك وتطبيقات الاتصال

لا تدعم جميع برامج إلغاء الضوضاء جميع أنظمة التشغيل، لذا تحقق مما إذا كانت تعمل بسلاسة مع جهازك وتطبيقات الاتصال سهولة الاستخدام: واجهة سهلة الاستخدام توفر الوقت، خاصةً إذا كنت في اجتماعات متتالية وتحتاج إلى إعداد سهل

واجهة سهلة الاستخدام توفر الوقت، خاصةً إذا كنت في اجتماعات متتالية وتحتاج إلى إعداد سهل خيارات التسعير: يجب أن تحتوي الأداة التي تختارها على خطط مرنة تناسب ميزانيتك، سواء كنت تبحث عن خطة مجانية أو خطة أكثر قوة للاستخدام الاحترافي

💡 نصيحة احترافية: قبل الالتزام بأي بديل من Krisp، استفد من الإصدارات التجريبية المجانية أو الإصدارات المجانية التي تقدمها العديد من أدوات إلغاء الضوضاء. يتيح لك ذلك اختبار البرنامج في بيئتك الخاصة ومعرفة مدى فعاليته في التعامل مع الضوضاء المشتتة للانتباه.

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أفضل 10 بدائل لكريسب لاستخدامها

لقد قمنا بتنسيق قائمة بعشرة بدائل من أفضل بدائل Krisp، يقدم كل منها ميزات قوية لمساعدتك في الحفاظ على تركيزك من خلال حجب الأصوات غير المرغوب فيها بشكل فعال.

1. مانع الضوضاء (الأفضل لحجب الأصوات في الوقت الحقيقي)

عبر مانع الضوضاء Noise Blocker هو الحل الأمثل للمحترفين واللاعبين الذين يبحثون عن بيئة مركزة. إن أداءه منخفض الكمون يجعله مناسبًا للبث المباشر أو الاتصال في الوقت الفعلي.

يُعد Noise Blocker مثاليًا لإعدادات المكاتب المشتركة أو المفتوحة، فهو مثالي لإعدادات المكاتب المشتركة أو المفتوحة، فهو يعزز إنتاجيتك وتواصلك من خلال التكيف بسلاسة مع احتياجاتك. سواء كنت في مكالمة فيديو أو جلسة لعب أو بث مباشر، فإنه يضمن لك الوضوح والهدوء من خلال حجب الأصوات غير المرغوب فيها بذكاء.

Noise Blocker أفضل الميزات

حظر أنواع معينة من الضوضاء في الخلفية مثل الكتابة على لوحة المفاتيح أو أصوات المروحة بدقة متناهية

تخصيص مستويات الحد من الضوضاء لتناسب أنواعًا مختلفة من المحتوى الصوتي، بدءًا من البودكاست إلى المكالمات الاحترافية

التكامل بسهولة مع الاتصالاتتطبيقات مثل Zoom و Microsoft Teams

قيود مانع الضوضاء

تدعم اختصارات لوحة المفاتيح مجموعة من مفتاحين كحد أقصى فقط

أسعار مانع الضوضاء

التنزيل: مجاني للاستخدام لمدة ساعة واحدة في اليوم

مجاني للاستخدام لمدة ساعة واحدة في اليوم ترخيص المستخدم الفردي: 19.99 دولارًا أمريكيًا لمرة واحدة

19.99 دولارًا أمريكيًا لمرة واحدة رخصة المستخدم المشترك: 139.99 دولارًا أمريكيًا رسوم لمرة واحدة

تقييمات ومراجعات مانع الضوضاء

G2: لا توجد تقييمات متوفرة

لا توجد تقييمات متوفرة Capterra: لا توجد تقييمات متوفرة

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2. NVIDIA RTX Voice (الأفضل لتقليل ضوضاء الخلفية عالية الوضوح مع وحدات معالجة الرسومات NVIDIA)

عبر صوت NVIDIA RTX يعد بديل Krisp هذا مثاليًا لمن لديهم بطاقات رسومات NVIDIA، حيث أن RTX Voice هو مكون إضافي يستخدم طاقة وحدة معالجة الرسومات لتقديم جودة صوت رائعة. يزيل ضوضاء الخلفية بأقل تأثير على أداء النظام.

NVIDIA RTX Voice أفضل الميزات

استخدام الذكاء الاصطناعي لإزالة التشويش في الخلفية في الوقت الفعلي، مما يضمن نقل صوتك فقط

قم بتشغيل إلغاء التشويش بأقل تأثير على نظامك

استفد من RTX Voice على وحدات معالجة الرسومات GTX 10-series والأحدث، مما يوسع نطاق إمكانية الوصول إليها

قيود NVIDIA RTX Voice

متاح فقط للمستخدمين الذين لديهم بطاقات رسومات NVIDIA

استخدام موارد النظام أعلى قليلاً مقارنة بالأدوات الأخرى

تسعير NVIDIA RTX Voice

مجاني لمستخدمي بطاقات الرسومات NVIDIA RTX

تقييمات ومراجعات NVIDIA RTX Voice

G2: لا توجد تقييمات متاحة

لا توجد تقييمات متاحة Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

3. Otter.ai (الأفضل للتدوين التلقائي وملاحظات الاجتماعات)

عبر Otter.ai يتخطى Otter.ai مجرد إلغاء الضوضاء، حيث يقدم خدمة إلغاء الضوضاء في الوقت الفعلي النسخ بالذكاء الاصطناعي الذي يلتقط محتوى الاجتماع بدقة. هذه الأداة مثالية للمحترفين الذين يحتاجون إلى إلغاء غير محدود للضوضاء والتحكم في الضوضاء و ملاحظات الاجتماع التفصيلية خاصة في مكالمات العملاء أو الفريق.

تتمثل إحدى الميزات الفريدة من نوعها في Otter.ai في ميزة النسخ التعاوني المباشر، والتي تتيح لعدة مشاركين في الاجتماع عرض النسخ في الوقت الفعلي وإبرازها والتعليق عليها.

تعمل هذه الميزة على تعزيز المشاركة وتضمن التقاط النقاط الرئيسية وتوضيحها بشكل تعاوني أثناء المناقشة - وهو أمر نادرًا ما يوجد في تطبيقات النسخ الأخرى.

أفضل ميزات Otter.ai

إنشاء تسميات المتحدثين تلقائيًا لتحديد من قال ماذا أثناء المحادثات

تدريب الذكاء الاصطناعي على التعرف على المفردات المخصصة، مثل المصطلحات الخاصة بالصناعة أو الأسماء الفريدة، لتحسين الدقة

المزامنة مباشرةً مع التقويم ومنصات الاجتماعات المفضلة لديك لتسهيل التسجيلات الصوتية

يمكنك تصدير النصوص بتنسيقات متعددة، بما في ذلك PDF وDOCX وSRT، للاستخدام المتعدد الاستخدامات

قيود Otter.ai

إلغاء الضوضاء أقل فعالية من الأدوات المتخصصة مثل Krisp

تسعير Otter.ai

الأساسي: مجانًا

مجانًا المحترف: 16.99 دولارًا/مستخدم شهريًا

16.99 دولارًا/مستخدم شهريًا الشركات: 30 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

30 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

Otter.ai التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 250 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 250 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم)

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4. SoliCall (الأفضل لمراكز الاتصال على مستوى المؤسسات)

عبر سوليكال يوفر SoliCall، المصمم خصيصاً لمراكز الاتصال، خاصية متقدمة للحد من الضوضاء وإلغاء الصدى مصممة خصيصاً لخدمة العملاء أو بيئات المبيعات ذات الحجم الكبير.

وتتمثل ميزته البارزة في معالجة الصوت من جانب الخادم، مما يعزز جودة الصوت عبر الفرق دون الحاجة إلى تركيب أجهزة فردية. تُعد SoliCall حلاً مثالياً للشركات التي تهدف إلى تقديم تجارب مكالمات استثنائية على نطاق واسع، وهي مُحسَّنة لأنظمة الصوت عبر بروتوكول الإنترنت.

أفضل ميزات SoliCall

إلغاء الأصداء للحصول على مكالمات واضحة ونقية على طرفي الخط

تخصيص إعدادات تصفية الضوضاء للصوت الوارد لتناسب احتياجات المؤسسة

تقليل استخدام النطاق الترددي من خلال معالجة الصوت بكفاءة دون المساس بالجودة

التكيف بسرعة مع البيئات الصوتية المتغيرة، والحفاظ على جودة المكالمات الفائقة في البيئات الصاخبة

قيود SoliCall

قد يتطلب إعداداً تقنياً للتكامل الكامل

تسعير SoliCall

مجاناً

تقييمات ومراجعات SoliCall

G2: لا توجد تقييمات متاحة

لا توجد تقييمات متاحة Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

5. WavePad (الأفضل لتحرير الصوت)

عبر لوحة الموجة لا يقتصر استخدام WavePad على تقليل التشويش فحسب، بل يوفر ميزات تحرير صوت احترافية. وهو مثالي لمنشئي البودكاست ومنشئي المحتوى، حيث يتيح التحكم التفصيلي في الصوت المسجل، مما يسهل ضبط عناصر الصوت في الخلفية والضوضاء بعد التسجيل.

WavePad أفضل الميزات

تحرير الصوت بدقة باستخدام أدوات قوية للحد من الضوضاء

تسجيل وإدارة مسارات صوتية متعددة لتحسين جودة الإنتاج

التصدير بمجموعة كبيرة من التنسيقات لاستيعاب متطلبات المنصات المتنوعة

قيود WavePad

ليست مثالية لإلغاء الضوضاء في الوقت الحقيقي أثناء المكالمات

تسعير #### تسعير WavePad

محرر صوت WavePad Sound Editor الإصدار القياسي: 40 دولارًا أمريكيًا

40 دولارًا أمريكيًا الإصدار الرئيسي من محرر صوت WavePad Sound Editor 70 دولارًا أمريكيًا

70 دولارًا أمريكيًا خطة ربع سنوية ل WavePad Sound Editor's Master's Master's Edition: 3.33 دولار/شهر

تقييمات ومراجعات WavePad #### تقييمات ومراجعات WavePad

G2: 4.3/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)

6. تمامًا (الأفضل للتحكم في الضوضاء الشخصية عند الطلب)

عبر تماماً مصممة للمحترفين الذين يتنقلون بيئات العمل المتنوعة ، فإن ميزة Utterly المميزة هي تحديد سمات الضوضاء المدركة للسياق.

تعمل هذه الميزة على ضبط الإعدادات تلقائيًا استنادًا إلى أنماط الضوضاء المحيطة المكتشفة، مع إعدادات كبت الضوضاء، مما يضمن الانتقال السلس بين البيئات.

أفضل ميزات Utterly

إنشاء ملفات تعريف ضوضاء مخصصة مصممة خصيصاً لمساحة عملك الحالية

معالجة المدخلات الصوتية في الوقت الفعلي، مما يتيح لك الحصول على ملاحظات وتعديلات فورية

تحسين وضوح صوتك وجودته، مما يجعله يبدو أكثر احترافية

الاتصال بسلاسة معمؤتمرات الفيديو الأدوات إلىالتغلب على تحديات التواصل القيود التامة

دعم محدود على الأجهزة المحمولة

فعالية إلغاء أقل في الضوضاء الشديدة

التسعير المطلق

مجاناً

ارتفاع: 5 دولارات/شهرًا

5 دولارات/شهرًا الارتقاء للفرق: 4 دولارات شهريًا لكل شخص

تقييمات ومراجعات #### التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد تقييمات متاحة

لا توجد تقييمات متاحة Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

7. الوصف (الأفضل لمنشئي البودكاست ومنشئي المحتوى)

عبر الوصف Descript هي أداة لتحرير الصوت والفيديو مع ميزة إلغاء الضوضاء كميزة ضمن مجموعة أدواتها الأكبر. وهي مفيدة بشكل خاص لمنشئي المحتوى الذين يحتاجون إلى أدوات لتحرير المسارات الصوتية وإزالة ضوضاء الخلفية أو كلمات الحشو أو التلعثم دون عناء.

وصف #### أفضل الميزات

نسخ المسارات الصوتية ومقاطع الفيديو إلى نص بدقة عالية، مما يتيح سهولة التحرير وإمكانية البحث

توليد صوت جديد بصوتك لتصحيح الأخطاء أو إضافة محتوى جديد باستخدام ميزة الاستنساخ الصوتي Overdub في Descript

المزامنة مع منصات التحرير الشائعة لتبسيط سير عمل ما بعد الإنتاج لبيانات الفيديو والصوت

قيود ديسكريبت

إلغاء الضوضاء في الوقت الفعلي المحدود للاجتماعات المباشرة

تسعير #### ديسكريبت

مجاناً

هاوٍ: 19 دولارًا للفرد شهريًا

19 دولارًا للفرد شهريًا مبدع: 35 دولارًا للفرد شهريًا

35 دولارًا للفرد شهريًا الشركات : 50 دولاراً للفرد شهرياً

: 50 دولاراً للفرد شهرياً المؤسسات: أسعار مخصصة

وصف التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 600 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 170 تقييم)

8. LALAL.AI (الأفضل لفصل الصوت وعزله)

عبر LALAL.AI يتخصص LALAL.AI في عزل الصوت بالذكاء الاصطناعي، مما يتيح لك فصل الغناء عن الآلات الموسيقية أو الأصوات المحيطة. هذا مثالي للموسيقيين أو أي شخص يحتاج إلى مسارات صوتية واضحة خالية من الضوضاء الخلفية غير الضرورية.

أفضل ميزات LALAL.AI

معالجة الملفات الصوتية في الوقت الفعلي بسرعات معالجة عالية

سحب وإفلات الملفات الصوتية بسهولة للتحميل السريع والمعالجة الفورية

استخدام المعالجة المجمعة لمعالجة مسارات متعددة في وقت واحد، مما يوفر الوقت في المشاريع الكبيرة

قيود LALAL.AI

التركيز على تعديلات ما بعد التسجيل، وليس الاستخدام في الوقت الفعلي

أسعار LALAL.AI

الأفراد:

الحزمة الخفيفة: 20 دولارًا (رسوم لمرة واحدة)

20 دولارًا (رسوم لمرة واحدة) الحزمة الاحترافية: 70 دولارًا (رسوم لمرة واحدة)

70 دولارًا (رسوم لمرة واحدة) الباقة الإضافية: 54 دولارًا (رسوم تُدفع مرة واحدة)

الشركات:

الماجستير: 50 دولارًا (رسوم لمرة واحدة)

50 دولارًا (رسوم لمرة واحدة) البريميوم: 190 دولارًا (رسوم لمرة واحدة)

190 دولارًا (رسوم لمرة واحدة) المؤسسات: 300 دولار (رسوم لمرة واحدة)

LALAL.AI التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد تقييمات متاحة

لا توجد تقييمات متاحة Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

9. Cleanvoice (الأفضل لتحرير المحتوى الذي يحتاج إلى إزالة ضوضاء الحشو تلقائيًا)

عبر كلين فويس أداة متقدمة لتعديل الصوت تستفيد من الذكاء الاصطناعي، وتركيز Cleanvoice على التخلص من أصوات الحشو والضوضاء في الصوت المسجل يجعلها خيارًا رائعًا لمنشئي البودكاست والمحاورين وأي شخص يقدر جودة الصوت الأنظف لمرحلة ما بعد الإنتاج.

أفضل ميزات Cleanvoice

إسكات التوقفات المحرجة أو الفجوات الطويلة في المحادثة للحصول على تجربة استماع أكثر جاذبية

تحسين وضوح الصوت باستخدام خوارزميات متقدمة لتقليل التشويش تحافظ على جودة الصوت

معالجة ملفات صوتية متعددة في وقت واحد لتوفير الوقت في المشاريع الكبيرة

قيود Cleanvoice

غير مناسب للمكالمات الصوتية المباشرة أو الاستخدام في الوقت الفعلي

تخصيص محدود لاكتشاف الحشو

تسعير Cleanvoice

تجربة مجانية

ادفع كما تشاء

5 ساعات: 11 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

11 دولارًا أمريكيًا/شهريًا 10 ساعات: 20 دولارًا في الشهر

20 دولارًا في الشهر 30 ساعة: 45 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

الاشتراك: 1.10 دولار/ساعة شهريًا

10 ساعات 11 دولارًا/شهريًا

11 دولارًا/شهريًا 30 ساعة : 30 دولارًا/شهريًا

: 30 دولارًا/شهريًا 100 ساعة: 90 دولارًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات Cleanvoice

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

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10. المعادل (الأفضل لمعادلة الصوت المخصص)

عبر متجر جوجل بلاي Neutralizer هو تطبيق حصري لنظام Android يوفر معادلة صوتية مخصصة والتحكم في الضوضاء مصممة خصيصًا لملف السمع الفريد الخاص بك.

يُعد Neutralizer مثاليًا للأفراد الذين يعانون من حساسيات السمع أو أي شخص يبحث عن جودة صوت محسنة، حيث يعمل على تكييف مدخلات الصوت بسلاسة مع البيئات المختلفة للحصول على تجربة استماع محسّنة.

Neutralizer أفضل الميزات

التبديل بين ملفات التعريف المحددة مسبقًا للمنزل أو العمل أو السفر أو الإعدادات الخارجية بنقرة واحدة

قم بضبط الترددات الفردية لتضخيم أو تقليل نطاقات صوتية محددة للحصول على تجربة مصممة خصيصًا

استمتع بتجربة مستخدم جذابة ومريحة بصرياً في البيئات منخفضة الإضاءة

قيود محايد الصوت

متوفر فقط على أجهزة Android

قدرات محدودة لإلغاء الضوضاء للمكالمات في الوقت الفعلي

تسعير #### Neutralizer

مجاناً لمستخدمي أندرويد

تقييمات ومراجعات محايد #### التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد تقييمات متاحة

لا توجد تقييمات متاحة Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

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أدوات أخرى للاجتماعات واتصالات الفيديو

قد لا تحتاج دائمًا إلى برامج متخصصة لحجب الضوضاء أو أدوات تحرير الفيديو/الصوت المتقدمة لدعم احتياجاتك في التواصل وإنشاء المحتوى.

في الواقع، منصات إدارة المشاريع القوية مثل ClickUp ميزات مبتكرة تعزز بشكل غير مباشر سير عمل الاجتماعات واتصالات الفيديو.

📮ClickUp Insight: تقريباً

/ href/ https://clickup.com/ar/blog/252469/undefined/00 40% من المحترفين %/%href/_

_يشعرون بأنهم مجبرون على متابعة بنود العمل مباشرة بعد كل اجتماع

_وفقًا لـ

/ href/ https://clickup.com/ar/blog/252469/undefined/ بحث بواسطة ClickUp /%href/

_، على الرغم من أن معظم الناس ينوون القيام باجتماعات عمل، إلا أنهم غير قادرين على القيام بذلك. والسبب؟ غالبًا ما تكون عناصر العمل مبعثرة وتفتقر إلى الرؤية بسبب قنوات الاتصال الحالية المنقسمة بين البريد الإلكتروني (42%) والرسائل الفورية (41%)

_ClickUp يجعل الانتقال من المناقشة إلى العمل أكثر سلاسة باعتباره تطبيق كل شيء للعمل. فهو يجمع اجتماعاتك وملاحظاتك ومهامك في منصة واحدة موحدة لزيادة إنتاجية الاجتماعات!

على الرغم من أن ClickUp ليس بديلاً مباشراً لتطبيقات إلغاء الضوضاء المخصصة مثل Krisp، إلا أنه يبرز كأداة إنتاجية قوية للفرق العاملة عن بُعد. يتفوق تطبيق Krisp في ضمان نقاء الصوت أثناء المكالمات من خلال إزالة الضوضاء في الخلفية، لكن ClickUp يعزز من جودة الصوت بشكل عام الكفاءة والفعالية لتلك الاجتماعات، حيث تقدم ميزات ترفع من مستوى التواصل والتعاون في العمل عن بُعد.

إدارة الاجتماعات دون عناء

يمكنك تخطيط الاجتماعات وجدولتها وحضورها ومتابعتها باستخدام ClickUp Meetings

مع اجتماعات ClickUp يمكنك إعداد جداول أعمال مفصلة للاجتماعات, بدء اجتماعات Zoom وحضورها مباشرةً من ClickUp والحصول على ملاحظات الاجتماع ونسخة منه داخل مساحة العمل الخاصة بك، وتعيين المهام مباشرةً إلى المسؤولين عنها.

يعرف الحاضرون ما يجب التركيز عليه بالضبط، مما يقلل من الحاجة إلى المناقشات المطولة والمتكررة التي غالباً ما تكون ناجمة عن ضعف التواصل. بعد الاجتماع، يتم تتبع بنود العمل بشكل واضح، مما يضمن متابعة سلسة.

في مساحة عمل واحدة، يمكنك تتبع التقدم المحرز في المشروع وتنظيم المناقشات وضمان توافق الجميع على الأولويات.

تسجيل الشاشة بسلاسة

مشاركة تسجيلات الشاشة على الفور باستخدام ClickUp Clips

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت ترغب في تجنب الاجتماعات غير الضرورية, كليك أب كليب تسمح لك بالتقاط تسجيلات فيديو لشاشتك بسرعة، بالإضافة إلى إدخال الكاميرا والصوت إذا لزم الأمر. يمكنك بسهولة مشاركة الإرشادات المرئية أو تقديم الملاحظات أو عرض التحديثات دون الحاجة إلى اجتماع كامل.

إنها ميزة قيّمة أداة للتواصل غير المتزامن لمساعدة الفرق على البقاء على اتصال وتنسيقها عبر المناطق الزمنية، أو للأفراد الذين يفضلون التفسيرات المرئية على النصية.

ClickUp Brain

مساعدة قوية بالذكاء الاصطناعي

أخيرًا انقر فوق الدماغ ، يمكن أن يساعد مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp في تحسين الإنتاجية من خلال إلغاء الحاجة إلى التبديل بين أدوات متعددة لتدوين الملاحظات أو العصف الذهني أو إدارة رؤى المشروع.

هذه الأداة المدمجة مباشرةً في ClickUp، وهي واحدة من أدوات الذكاء الاصطناعي القليلة التي تفهم على الفور سياق مشاريعك ومهامك. فهي تربط ملاحظاتك وأفكارك ومواردك بسير العمل والأهداف ذات الصلة دون الحاجة إلى تحديثات يدوية مستمرة أو تنظيمها. يمكنه أيضًا نسخ الرسائل الصوتية والمرئية وتلخيصها لمساعدتك على تسليط الضوء على النقاط الرئيسية وعناصر الإجراءات على الفور.

يتيح لك هذا الاتصال السلس بمساحة العمل الخاصة بك التقاط الأفكار بسهولة أثناء الاجتماعات، وإضافة نقاط قابلة للتنفيذ مباشرةً إلى المهام، واستدعاء المعلومات الخاصة بالمشروع في الوقت الفعلي.

ClickUp أفضل الميزات

استفد من تكامل ClickUp مع أدوات مثل تقويم Google وOutlook وZoom وحافظ على تنظيم جدولك الزمني وإمكانية الوصول إليه من لوحة تحكم واحدة

ابق على اطلاع على الاجتماعات والمواعيد النهائية والمهام من خلال دمج جداول زمنية مختلفة في جدول مركزي واحد عرض تقويم ClickUp استخدم ClickUp Whiteboards للحصول على مساحة مرئية حيث يمكن للفرق تبادل الأفكار وتخطيط سير العمل وإنشاء استراتيجيات مرئية معًا

تحسين التعاون من خلال الاجتماعات ومقاطع الفيديو مع اللوحات البيضاء الجاهزة للاستخدامقالب اجتماعات ClickUp. إنقالب الاجتماعات تم تصميمه لتسهيل عملية الاجتماع بأكملها - من التخطيط إلى المتابعة - من خلال توفير تخطيط منظم لجداول الأعمال والأهداف وعناصر العمل

قيود ClickUp

قد يواجه المستخدمون الجدد منحنى تعليمي بسبب مجموعة الميزات الواسعة النطاق

تسعير #### ClickUp

مجانًا للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

اقرأ أيضًا: لقد اختبرنا أفضل 10 برامج لمحاضر الاجتماعات والملاحظات في عام 2024 في نهاية المطاف، بينما يعمل برنامج Krisp وبدائله على تحسين الجودة السمعية للاجتماعات، يضمن ClickUp أن تكون هذه الاجتماعات - والعمل المنبثق عنها - منتجة ومنظمة بشكل جيد ومتوافقة مع أهدافك. ويشكلان معاً مزيجاً قوياً لأي فريق عمل عن بُعد.

تحسين الإنتاجية والتواصل مع ClickUp

بعد استكشاف أفضل بدائل Krisp لإلغاء الضجيج، من الواضح أن تحقيق التواصل والتركيز السلس يتجاوز مجرد حجب الضوضاء غير المرغوب فيها - بل يتعلق بضمان الكفاءة في كل سير عمل.

مع سماعة كليك يو متعددة الاستخدامات أدوات الاجتماع والتقويم المركزي، وميزة المقاطع واللوحات البيضاء للعصف الذهني التعاوني، يدعم ClickUp كل شيء بدءًا من جداول الأعمال الواضحة إلى متابعة ما بعد الاجتماع.

بالنسبة لي، لا غنى عن ClickUp. فهو يعزز التواصل ويسهل إدارة المشاريع بطريقة تدعم حقًا التركيز والإنتاجية والتعاون السلس بين الفرق. جرّب ClickUp اليوم!