كليك أب مقابل كرافت: ما هي أداة الإنتاجية الأفضل؟

إذا كنت مدير مشروع، فأنت تعرف الإجراءات المتبعة: قائمة مرجعية لا نهاية لها يبدو أنها لا تتقلص أبدًا.

هذا هو المكان الذي تحتاج فيه إلى أدوات تزيل الفوضى في طريقة عملك. أدوات الإنتاجية مثل ClickUp و Craft تبقيك على المسار الصحيح، وتساعدك على العمل بكفاءة، وتنظم مهام فريقك، وتدير المشاريع.

_لكن السؤال هو، أيهما أفضل ولماذا؟

في هذه المدونة، سوف نقارن بين ClickUp و Craft لمساعدتك في اختيار الأداة المناسبة لفريقك.

حان وقت البدء. 🎯

ما هو ClickUp؟

جرّب تطبيق كل شيء للعمل

قم بإدارة جميع مستنداتك ومشاريعك ومحادثاتك والمزيد على منصة واحدة شاملة مع ClickUp

ClickUp هو تطبيق كل شيء للعمل الذي يجلب إدارة المهام وتتبع المشروع وتعاون الفريق في مكان واحد.

تمنحه مجموعة أدواته المصممة لتلبية جميع أنواع احتياجات المشروع ميزة أكثر حدة. من الذكاء الاصطناعي والأتمتة إلى الدردشة المدمجة، فهي تعالج دون عناء حتى أكثر تحديات التعاون البسيطة.

ميزات ### ClickUp

تم تصميم ClickUp لإعادة تشكيل طريقة إدارتك للمهام وتحويل الفوضى إلى وضوح. دعنا نستكشف ميزاته البارزة ونرى كيف تجلب المزيد من التركيز والكفاءة والسهولة لعملياتك اليومية. 👇

الميزة رقم 1: ميزات إدارة المشاريع والمهام استخدام ClickUp يعني إنجاز الأمور على طريقتك. فهو مصمم لتنظيم المشاريع وإدارة سير العمل بشكل قوي في جوهره. يمكنك تقسيم المشاريع إلى مهام، ومهام فرعية، وحتى قوائم تدقيق، مما يجعل من السهل جدًا مراقبة الصورة الكبيرة دون أن تفقد متابعة التفاصيل الدقيقة.

احصل على نظرة عامة من أعلى مستوى لمشروعك بأكمله باستخدام منصة ClickUp لإدارة المشاريع

في الواقع حل إدارة المشاريع الخاص بـ ClickUp هو الترقية النهائية للفرق.

إليك كيفية استخدام ميزات إدارة المشروع 👇

خطط لمهامك باستخدام ClickUp Task Priorities واسمح له بتحديد أولويات كل شيء بدءًا من المهام الكبيرة إلى المهام الفرعية الصغيرة حتى يعرف فريقك ما يجب معالجته بعد ذلك

ClickUp Task Priorities واسمح له بتحديد أولويات كل شيء بدءًا من المهام الكبيرة إلى المهام الفرعية الصغيرة حتى يعرف فريقك ما يجب معالجته بعد ذلك تعاون بسلاسة مع مستندات ClickUp . إنشاء ومشاركة قواعد المعرفة أو الويكي أو وثائق المشروع التفصيلية - كل ذلك في مكان واحد

مستندات ClickUp . إنشاء ومشاركة قواعد المعرفة أو الويكي أو وثائق المشروع التفصيلية - كل ذلك في مكان واحد وفر الوقت مع أتمتة ClickUp . دعها تتعامل مع الأمور المتكررة حتى يتمكن فريقك من التركيز على المجالات الإبداعية

أتمتة ClickUp . دعها تتعامل مع الأمور المتكررة حتى يتمكن فريقك من التركيز على المجالات الإبداعية رؤية الصورة الأكبر معلوحات معلومات ClickUp . تتبع التقدم المحرز وقياس إنتاجية الفريق واكتشاف الاختناقات والحصول على رؤى في الوقت الفعلي - كل ذلك في عرض ديناميكي واحد

💡 نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Brain للإنشاء التلقائي للمهام الفرعية ذات الصلة من أوصاف مهامك الرئيسية لالتقاط مكونات المشروع المهملة التي قد تكون قد انزلقت من خلال التخطيط اليدوي. للحصول على أفضل النتائج، اكتب توصيفات مفصّلة للمهام الرئيسية لمساعدة Brain على تقسيم العمل بدقة.

قم بإقران المنصة مع مهام ClickUp وستصبح لا يمكن إيقافك.

قم بتقسيم مهام سير العمل المعقدة إلى مراحل رئيسية قابلة للتحقيق باستخدام مهام ClickUp Tasks

إليك ما يمكنك توقعه ↓

✅ ابقَ على المسار الصحيح، على طريقتك الخاصة: من خلال حالات المهام القابلة للتخصيص، يمكنك إنشاء مراحل تتناسب مع العملية الخاصة بك، سواء كانت "قيد التنفيذ" أو "في انتظار الموافقة

✅ التركيز بالليزر على ما يهمك: استخدام مستويات الأولوية (من "منخفضة" إلى "عاجلة") والتركيز على ما هو أكثر أهمية

✅ جميع التفاصيل في مكان واحد: لا مزيد من البحث عن الملفات أو الروابط. انقر فوق الحقول المخصصة تتيح لك إضافة أي شيء تحتاجه إلى مهمة ما - الملاحظات، والملفات، والمواعيد النهائية، سمِّ ما شئت

✅ منع الاختناقات: تبعيات مهمة ClickUp تساعدك على تصور ما يجب أن يحدث أولاً - مهمة واحدة مكتملة تمهد الطريق للمهمة التالية

الميزة رقم 2: محادثة ClickUp

معظم تطبيقات الإنتاجية تجعلك تتنقل بين الأدوات لمجرد الاستمرار في المحادثة. ClickUp Chat يعمل على إصلاح ذلك - لا تنقّل بين التطبيقات، ولا تأخير.

تواصل مع فريقك في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Chat

يتيح لك مناقشة الأفكار وإدارة المهام وتتبع المشاريع تحت سقف واحد.

ببساطة، تأتي كل قائمة أو مجلد أو مساحة في ClickUp مع دردشة مخصصة لها. وهذا يعني أن مناقشاتك مرتبطة دائمًا بالمهام أو المشاريع ذات الصلة، وأي تحديثات في القناة تتم مزامنتها على الفور مع الحقل المرتبط بها.

ولا تقلق بشأن الخصوصية - تتيح لك الدردشة تخصيص الأذونات، بحيث يمكنك الاختيار بين المحادثات العامة والخاصة بناءً على ما يناسب فريقك.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل خيار "المتابعة" في الدردشة على تحويل رسائل الدردشة على الفور إلى عناصر إجراءات، مما يجعل Real-time Collaboration بسهولة ويسر وإبقاء الجميع خاضعين للمساءلة.

تأكد من المساءلة بين أعضاء الفريق من خلال المتابعة على ClickUp Chat

والأفضل من ذلك، استخدم Brain داخل الدردشة للحصول على ملخصات دقيقة. يلخص ClickUp Brain على الفور سجل الدردشة والجداول الزمنية للمشروع والمواضيع لتزويدك بالإجابة التي تحتاجها.

جرب ClickUp Brain

ClickUp Brain في الدردشة

🔍هل تعلم؟

90%

من الموظفين الذين تبنوا الذكاء الاصطناعي في العمل زيادة كبيرة في الإنتاجية. وهذا يسلط الضوء على أهمية وجود مساعد متكامل مدعوم بالذكاء الاصطناعي في منصات الإنتاجية.

الميزة رقم 3: طرق العرض المخصصة انقر فوق عرض مخطط جانت البياني يضع مشروعك بأكمله في منظوره الصحيح من خلال المهام والجداول الزمنية والتبعيات، وكلها موضوعة لك (فقط أحضر لمسة من

مهارات إدارة المهام لقيادة الطريق).

استخدم عرض مخطط جانتت البياني ClickUp لقياس إنتاجية فريقك وإنشاء علاقات المهام

إليك ما يمكنك فعله باستخدام طريقة عرض مخطط جانت البياني 👇

اجمع المسافات والمجلدات والقوائم والمهام الفرعية في مخطط جانت واحد أنيق. أخيرًا، طريقة لرؤية الموقع بشكل صحيح والحفاظ على كل شيء بالترتيب

احصل على تحديثات مباشرة وتتبع التقدم المحرز حتى تكون دائمًا متقدمًا بخطوة واحدة لإكمال المهام في الوقت المحدد

أنشئ روابط بين المهام، واضبط الجداول الزمنية أثناء التنقل، وحافظ على سير المشاريع بسلاسة

باستخدام ميزة المسار الحرج، اعرف بالضبط المهام التي تؤثر على الموعد النهائي. ودِّع الوقت الضائع ورحِّب بالتخطيط الأكثر ذكاءً

🔍 هل كنت تعلم؟ أكثر من نصف (54%) المتخصصين في إدارة المشاريع lack effective collaboration tools .

ويزداد الأمر سوءًا: 36% يقضون من 4 ساعات إلى يوم كامل كل شهر في جمع تحديثات المشروع يدويًا. _أي ما يصل إلى 100 ساعة سنوياً للشخص الواحد، تضيع في مهام متكررة

تسعير ClickUp

مجانًا للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

➡️ اقرأ المزيد: كيف توجه الفرق إنتاجيتها مع ClickUp؟

ما هي الحرفية؟

عبر Craft.io Craft.io هي عبارة عن منصة لإدارة المشاريع تعمل على تبسيط دورة حياة المنتج بدءًا من مرحلة التفكير إلى التنفيذ.

فهي تتيح لك إدارة خرائط الطريق، وتحديد أولويات المهام، وتجميع الملاحظات ضمن بيئة متكاملة. هذه المنصة مفيدة بشكل خاص لمديري المنتجات وكبار مسؤولي المنتجات والفرق من مختلف الأحجام التنظيمية.

ميزات كرافت

تركز Craft.io على مساعدة الفرق على تنظيم أفكارهم وخططهم بشكل واضح وتعاوني. دعونا نستعرض بعض ميزاته. ⚒️

الميزة رقم 1: بوابة الملاحظات

تبسّط Craft.io عملية جمع الملاحظات من خلال بوابة قابلة للتخصيص لجمع المدخلات من العملاء أو الفرق الداخلية. يمكنك تنظيم الملاحظات في فئات مثل "طلبات الميزات" أو "الأخطاء" وتخصيص البوابة بالشعارات والأوصاف لجعلها أكثر وضوحًا.

إدارة الملاحظات بنفس القدر من السلاسة. تساعدك طريقة عرض الجدول على التعامل مع الكميات الكبيرة بسرعة، مع إجراءات مجمعة ورؤية أفضل للعناصر الواردة. للحفاظ على سير الأمور بكفاءة، يمكنك ربط الملاحظات بالمنتجات ذات الصلة وإدارة الردود مباشرةً داخل المنصة.

الميزة رقم 2: تخطيط السعة وتصورها

يوفر موقع Craft.io أدوات لـ إنشاء خرائط طريق مرئية التي تنقل الجداول الزمنية للمشروع وأولوياته بشكل بنّاء. يمكنك تعديلها لمختلف أصحاب المصلحة لتحسين الوضوح.

يتيح لك البرنامج تصور سعة الفريق لتخصيص الموارد بناءً على عبء العمل ومتطلبات المشروع. ويضمن هذا التكامل عدم إثقال كاهل فريقك بالمواعيد النهائية للمشروع.

🔖اختراق الإنتاجية: قم بتطبيق مصفوفة آيزنهاور_ وصنّف مهامك إلى أربعة أرباع:

العاجل والمهم (مثل المواعيد النهائية) غير عاجلة ولكنها مهمة (مثل تطوير المهارات) عاجل ولكن غير مهم (مثل الاجتماعات ذات الأولوية المنخفضة) لا هذا ولا ذاك (مثل التمرير الطائش)

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الميزة رقم 3: إمكانيات إعداد التقارير

يحتوي Craft.io على وظائف إعداد التقارير لتتبع تقدم المشروع وتحليله والتواصل معه. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على "لوحة معلومات التقدم" للحصول على عرض مركزي للتطوير التدريجي لمنتجك.

علاوة على ذلك، يمكنك تتبع تقدمك في الأطر الزمنية المختلفة مثل الأرباع أو الإصدارات أو المبادرات أو الأهداف، مما يمنحك رؤية أفضل لموقفك.

تسعير الحرفة

مجانًا

المبتدئين: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: هيكل تسعير مخصص

كليك أب مقابل كرافت: مقارنة الميزات

الآن بعد أن ألقينا نظرة على بعض ميزات ClickUp و Craft، دعنا نقارن بين قدراتهما للعثور على الخيار الأفضل. 📃

موقع ClickUp Craft واجهة المستخدم واجهة مرنة و واجهة قابلة للتخصيص واجهة مستخدم أبسط بشكل عام هيكل التسلسل الهرمي هيكل هرمي قوي مع مسافات ومجلدات وقوائم ومهام لإدارة المشاريع المعقدة والفرق الرشيقة يفتقر إلى التنظيم الهرمي، مما يجعله أقل مثالية للمشاريع المعقدة التخصيص قابلة للتخصيص بشكل كبير مع حالات المهام المخصصة وسير العمل تخصيص محدود تصوّر المشروع يدعم مناظر متعددة مثل مخططات جانت، ولوحات كانبان، وعرض الجدول الزمني، والخرائط الذهنية لتتبع المشروع يقدم أدوات تصوّر أساسية ولكنه يفتقر إلى التنوع أدوات التعاون يتميز ب مستندات النقر فوق المستندات والمهام والدردشة و العديد من الميزات الأخرى للتعاون والمشاركة في الوقت الفعلي ميزات التعاون الأساسية التكاملات يدعم أكثر من 1000 تكامل مع العديد من الأدوات، بما في ذلك أدوات إدارة المشاريع وأدوات تطوير البرمجيات قدرات تكامل محدودة إمكانات الذكاء الاصطناعي يقدم ClickUp Brain و ClickUp Automations لأتمتة المهام وتوليد رؤى قائمة على الذكاء الاصطناعي يفتقر إلى وظائف الذكاء الاصطناعي

والآن بعد أن استكشفنا المقارنة جنبًا إلى جنب، دعونا نتعمق أكثر في التفاصيل الدقيقة لنرى كيف تتفوق Craft.io وClickUp في مجالات محددة. 🤝

واجهة المستخدم

أحد المجالات التي يجعل ClickUp فريدًا من نوعه هو تصميم واجهة المستخدم الحديثة والجذابة بصريًا والتي يمكنك تخصيصها حسب احتياجاتك. كما أنه يحتوي على "عرض كل شيء" الذي يقدم نظرة عامة شاملة لجميع المهام عبر مختلف مستويات المؤسسة. وهذا يجعل من السهل فرز المعلومات وتصفيتها.

من ناحية أخرى، فإن واجهة Craft بسيطة وواضحة. كما أن تصميمها يحدد الوظائف الأساسية لمديري المنتجات، مما يسهل على الفرق اعتمادها دون الحاجة إلى منحنى تعليمي. هذه الأداة مفيدة للإعداد السريع.

🏆 الفائز: إنها _أداة ! تتمتع كلتا الأداتين بواجهة سهلة ولكنها تلبي تفضيلات المستخدمين المختلفة

خيارات التخصيص

عندما يتعلق الأمر بالتخصيص، فإن ClickUp لديها خيارات غير محدودة لتصميم مهام سير العمل وطرق العرض والعمليات التي تناسب فريقك مثل القفازات.

من الحالات المخصصة والحقول المخصصة إلى التبديل بين طرق العرض المتعددة (مثل كانبان أو جانت أو القائمة)، يضمن ClickUp عدم وجود إعدادين متشابهين. بالإضافة إلى ذلك، فإن قوالب إدارة المشاريع مساعدة كبيرة عندما لا ترغب في إنشاء سير عمل من الصفر.

من ناحية أخرى، Craft.io، على الرغم من قوتها، إلا أن لها حدودها من حيث التخصيص. توفر المنصة مرونة لفرق المنتجات، مثل سير العمل والقوالب القابلة للتخصيص، ولكنها لا توفر نفس الحرية التي توفرها ClickUp.

🏆 الفائز: ClickUp يأخذ الكعكة! بفضل مجموعة ميزاته الواسعة النطاق القابلة للتخصيص، يمكنك تنظيم مساحة العمل الخاصة بك كيفما تشاء

خيارات التعاون

يحتوي ClickUp على أدوات تعاون قوية تتميز بمستندات ClickUp Docs, ClickUp Whiteboards و ClickUp Chat، وغيرها الكثير. يؤدي ذلك إلى إنشاء خط اتصال غير قابل للكسر بين أعضاء الفريق (مثالي للفرق المختلطة والبعيدة المنتشرة عبر المناطق الزمنية).

علاوةً على ذلك، يمكنك دمج مساحة العمل الخاصة بك مع أكثر من 1000 تكامل ClickUp بما في ذلك Dropbox و GitHub و Figma.

من ناحية أخرى، يتألق Craft.io في التعاون القائم على التعليقات. تعد ميزة "التحدث" ولوحات الأنشطة والمحادثات الجماعية رائعة للحفاظ على تنظيم المناقشات. بالإضافة إلى ذلك، يشجع نظام إدارة الملاحظات الخاص به، مع الاستطلاعات واستطلاعات الرأي، على تقديم مدخلات من مختلف أصحاب المصلحة، مما يجعله مناسبًا تمامًا للفرق التي تركز على المنتج.

🏆 الفائز: يعتمد ذلك على احتياجاتك.

ClickUp للتعاون والتكامل السلس والتكامل، وهو مثالي لأي نموذج عمل وحجم Craft.io للأدوات التي تعتمد على الملاحظات، مثالية للفرق التي تركز على المنتج

ClickUp مقابل Craft على Reddit

لختام المناظرة، أخذناها إلى ريديت . على الرغم من عدم وجود مواضيع محددة، إليك بعض آراء المستخدمين حول كلتا الأداتين.

واحد مستخدم أشاد بـ ClickUp

نحن نستخدم Clickup منذ 4 سنوات على الأقل حتى الآن، وبصراحة، إنها واحدة من أفضل أدوات إدارة المشاريع. لقد جربنا Asana و Monday.com و Trello قبل أن نقرر استخدام Clickup. أفضل خيار على الإطلاق! لم أواجه أي مشاكل كبيرة وخدمة العملاء كانت مفيدة. أنا مشترك باشتراك مدفوع، والإصدار الجديد يتحسن باستمرار. بشكل عام، بالنسبة للسعر والكمية الهائلة من الأدوات، تجاوز Clickup بالتأكيد كل توقعاتي. لقد اكتسبت بالتأكيد وجهات نظر حول عمليات سير العمل لدينا بعد تعلم استخدام Clickup بفعالية.

من ناحية أخرى، بالنسبة لـ Craft, مستخدم آخر علق

_ _Craft جيد إلى حد كبير مقارنةً بكل شيء آخر، لكنه ضعيف جدًا وسيء في المكان الذي يهم حقًا: توفير أدوات لتنظيم المعرفة فعليًا. ويشعر المرء بفقر الدم هناك بشكل متعمد تقريبًا - لست متأكدًا إلى أين يتجهون من حيث الاستراتيجية

بعض المستخدمون حتى قال

سلبيات _Craft: مربكة بعض الشيء في البداية، واجهة مستخدم مشغولة (قد تكون الخلفيات مشتتة للانتباه، لكن يمكنك إيقاف تشغيلها)، وشعرت بأنها مفككة

والأفضل من ذلك، اسمع ذلك من شخص استخدم ClickUp عن كثب لربط الشركة بأكملها ببعضها البعض.

كان ClickUp الحل الأفضل بالنسبة لنا لأنه يجمع أدوات إدارة المشاريع المتعددة في أداة واحدة. من الخريطة الذهنية إلى المستندات إلى المخططات السريعة إلى المخططات السريعة، يعد ClickUp أداة ديناميكية لتنظيم احتياجات إدارة المهام لأي قسم وإعطاء رؤية واضحة عبر الشركة بأكملها._

أندريا بارك، منسقة عمليات الأعمال، سبيكيت

ما هي أداة الإنتاجية التي تسود؟

الحكم هنا، ولدينا فائز! إنها ClickUp! 👑

على الرغم من أن Craft.io يحتوي على ميزات رائعة لتنظيم الأفكار وإنشاء خرائط الطريق، إلا أنها مصممة للفرق التي تركز على المنتج بدلاً من أنواع المشاريع المتنوعة. وعلى الرغم من فائدتها، إلا أن بساطتها ونهجها المركزي لا يستوعبان الحاجة إلى قدرات متقدمة.

في المقابل، ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة تقدم ميزات قوية مثل أتمتة سير العمل، وقدرات الذكاء الاصطناعي، والقوالب المبنية مسبقًا، والتقارير المفصلة، وأكثر من 1000 تكامل يلبي جميع احتياجات إدارة المشاريع الحديثة.

كما أنها متعددة الاستعمالات وقابلة للتطوير، مما يجعلها مناسبة للفرق من أي حجم. إذاً، ماذا تنتظر؟ اشترك في ClickUp مجانًا اليوم! ✅