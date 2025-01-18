أفضل 12 قالب نموذج تقييم للتغذية الراجعة الفعالة

_نحن جميعًا بحاجة إلى أشخاص يقدمون لنا ملاحظاتنا. هكذا نتحسن

بيل غيتس

التغذية الراجعة هي أساس النمو للأفراد أو الفرق أو المؤسسات بأكملها. بصفتك مديرًا، أنت تفهم ذلك.

فالشركات التي تعطي الأولوية لأداء الموظفين تشهد ما يصل إلى 30% نموًا أعلى في الإيرادات وخمس نقاط مئوية أقل في الاستنزاف. هذه هي قوة إدارة الأداء الفعالة.

لكنك تعلم أيضًا أنه ليست كل الملاحظات تؤدي إلى التحسين. يكمن الفرق في كيفية جمعها وتنظيمها والتصرف بناءً عليها. وهنا يمكن لنموذج التقييم الصحيح أن يُحدث فرقاً كبيراً.

يستكشف منشور المدونة هذا أفضل اثني عشر نموذجًا لنماذج التقييم، والتي يمكن أن تساعدك على جمع الملاحظات بشكل أكثر فعالية ودفع التحسينات في مؤسستك.

ما هي قوالب نماذج التقييم؟

قوالب نماذج التقييم هي قوالب مصممة مسبقًا تُستخدم لجمع الملاحظات أو تقييم الأداء أو تقييم العمليات المختلفة.

وهي مفيدة في مختلف الإعدادات، من جمع بيانات الموظفين ذات الصلة من خلال

قوالب مراجعة الأداء

وجمع ملاحظات العملاء بكفاءة لقياس رضا العملاء وتقييم التطوير المهني والتدريب طوال الوقت.

غالبًا ما تتضمن هذه القوالب حقول أسئلة قابلة للتخصيص، وأنظمة تسجيل الدرجات، وحسابات آلية، وتقارير بيانات مرئية لتبسيط عملية التقييم.

فيما يلي بعض أنواع نماذج نماذج نماذج التقييم:

قوالب تقييم الموظفين: مساعدة أخصائيي الموارد البشرية على مراجعة أداء كل موظف ونموه وإمكاناته المستقبلية

مساعدة أخصائيي الموارد البشرية على مراجعة أداء كل موظف ونموه وإمكاناته المستقبلية قوالب تقييم المشروع: تُستخدم لقياس نجاح المشروع وتحديد مجالات التحسين

تُستخدم لقياس نجاح المشروع وتحديد مجالات التحسين نماذج خطة التقييم: ترشدك في إنشاء خطة تقييم شاملة من خلال تحديد الأقسام والمكونات الرئيسية

ترشدك في إنشاء خطة تقييم شاملة من خلال تحديد الأقسام والمكونات الرئيسية استبيان القوالب : تستخدم لجمع الأفكار للدراسات البحثية والاستطلاعات والتقييمات

ما الذي يجعل قالب نموذج التقييم جيدًا؟

لن تحل جميع قوالب نماذج نماذج التقييم غرضك. يجب أن تستوفي نماذج نماذج نماذج التقييم المصممة جيدًا معايير محددة لتكون فعالة، مثل

الوضوح: يجب أن تكون الأسئلة سهلة الفهم، ولا تترك مجالاً للالتباس

يجب أن تكون الأسئلة سهلة الفهم، ولا تترك مجالاً للالتباس التصميم المدفوع بالغرض: يجب أن يتماشى كل قسم بشكل مباشر مع أهداف معايير التقييم الخاصة بك، مما يضمن أن يقدم المستجيبون معلومات ذات صلة

يجب أن يتماشى كل قسم بشكل مباشر مع أهداف معايير التقييم الخاصة بك، مما يضمن أن يقدم المستجيبون معلومات ذات صلة قابلية التخصيص: يجب أن يكون النموذج مرنًا بما يكفي لتكييفه مع الاحتياجات المحددة لمعايير التقييم الخاصة بمؤسستك

يجب أن يكون النموذج مرنًا بما يكفي لتكييفه مع الاحتياجات المحددة لمعايير التقييم الخاصة بمؤسستك سهولة الاستخدام: واجهة بسيطة وبديهية تشجع المشاركين على تقديم إجابات مفصلة دون الشعور بالإرهاق

واجهة بسيطة وبديهية تشجع المشاركين على تقديم إجابات مفصلة دون الشعور بالإرهاق رؤى قابلة للتنفيذ: يجب أن تجمع أسئلة النموذج الملاحظات التي يمكن أن تفيد مباشرة في اتخاذ القرارات أو التحسينات

على سبيل المثال، سيساعدك نموذج استبيان رضا العملاء الجيد على فهم سلوك المستخدم، وتقييم صافي نقاط المروجين (NPS)، وتحسين تجربة العملاء.

والآن بعد أن تعرفت على قوالب نماذج التقييم، دعنا نراجع بعض النماذج الخاصة بالسيناريوهات.

👀 هل تعلم؟ استخدمت مايكروسوفت نموذجًا مثيرًا للجدل للغاية طريقة "ترتيب المكدس" لتقييم الموظفين. وتضمنت هذه الطريقة تصنيف المديرين للموظفين مقابل بعضهم البعض على مقياس من واحد إلى خمسة خلال المراجعات السنوية.

12 نموذج تقييم 12 نموذج تقييم

تخيل أداة تحافظ على تنظيم جميع تقييماتك وملاحظاتك ومراجعات أدائك وتقييماتك للأداء بشكل منظم وخالٍ من الإجهاد. ولا ينتهي الأمر عند هذا الحد.

فلوحة المعلومات واللقطات والعروض سهلة الاستخدام بحيث يمكنك الحصول على الرؤى بشكل صحيح دون عناء. ClickUp هو تطبيق كل شيء للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة في مكان واحد - كل ذلك مدعوم من أكثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي تماسكاً في العالم.

إليك ما يلي مارثا كومي من مختبرات أكاديان عن استخدام ClickUp لتحسين الأداء.

_مشاركة المعلومات والتعاون أصبحا أمرًا سهلاً الآن بعد أن أصبحت جميع الفرق تعمل عن بُعد. من السهل مشاركة تحديثات المشروع وإعطاء ملاحظات لأعضاء الفريق. نحن قادرون على تتبع المهام والمشاريع عبر الفرق وتقديم التحديثات في الوقت الفعلي

مارثا كومي، مختبرات أكاديان

جرّب ClickUp مجانًا

فيما يلي اثنا عشر نموذجًا لنماذج تقييم ClickUp استنادًا إلى حالة الاستخدام الخاصة بك.

1. قالب نموذج تقييم ClickUp

قالب نموذج تقييم ClickUp

هل أنت في كل مكان عندما يتعلق الأمر بجمع الملاحظات؟ حسنًا، إن قالب نموذج تقييم ClickUp هو ما تبحث عنه لجعل عملية جمع الملاحظات أقل فوضوية.

سواء كنت تقوم بتقييم أداء الموظفين، أو جمع الملاحظات حول الأحداث، أو تقييم المشاريع، فإن هذا القالب سيغطي كل ذلك. تتيح لك حقوله المخصصة التقاط كل من البيانات الكمية والنوعية بالتنسيق الذي تريده.

يمكنك إعداد مقاييس تقييم للتقييمات السريعة، وتضمين أسئلة مفتوحة للحصول على رؤى أعمق، وإنشاء أقسام مخصصة للتقييمات التفصيلية-كل ذلك في مكان واحد. مع الهيكل الصحيح، فإن إدارة الملاحظات تصبح العملية فعالة وكفؤة.

مثالي ل: المدراء وفرق الموارد البشرية ومخططي الفعاليات الذين يحتاجون إلى نموذج تقييم بسيط وقابل للتخصيص

اقرأ أيضًا:

عشر نصائح لمراجعة الأداء للمدراء

2. قالب نموذج تقييم المنتج ClickUp

قالب نموذج تقييم المنتج ClickUp

هل تعلم أن إيلون ماسك نصح الرؤساء التنفيذيين بـ "البحث عن ردود فعل سلبية من جميع الزوايا" لجعل منتجاتهم " رائعة قدر الإمكان ." وعندما يوصي الرئيس التنفيذي لشركة Tesla بشيء ما، عليك اتباعه.

إن نموذج نموذج تقييم المنتج ClickUp يساعدك على جمع تعليقات قابلة للتنفيذ على منتجاتك.

يتيح لك القالب جمع رؤى حول قابلية الاستخدام والوظائف والرضا العام. ويتضمن مقاييس تقييم منظمة للبيانات القابلة للقياس وأقسام مفتوحة للتعليقات التفصيلية، مما يضمن فهمًا جيدًا لآراء العملاء.

مع الحالات والحقول والعروض القابلة للتخصيص، يمكنك تتبع التقدم المحرز والتقاط التفاصيل الرئيسية والحصول على عرض كامل لـ

عملية تقييم المنتج

. هذا النموذج و

استطلاعات الرأي حول المنتج

مثالية لنظام شامل لجمع الملاحظات.

مثالي ل: مديري المنتجات والفرق التي تتطلع إلى تحسين المنتجات أو إطلاقها

3. قالب مهام نموذج تقييم ClickUp

قالب مهام نموذج تقييم ClickUp

إذا أصبحت إدارة المهام عملًا روتينيًا مرهقًا، فإن قالب مهام نموذج تقييم ClickUp هو ما تحتاجه. فهو يبسّط عملية التقييم بميزات مثل الحالات لتتبع التقدم المحرز والحقول لتفاصيل المقاييس المتعلقة بالمهام مثل المواعيد النهائية ومستويات الأولوية والمراحل الرئيسية المكتملة.

يساعد القالب الفرق على تحديد الاختناقات وتبسيط سير العمل وضمان توافق المهام مع أهداف المشروع، مما يجعله مورداً قيماً لتحسين الإنتاجية.

بالإضافة إلى ذلك، يشتمل القالب على ميزات مثل طرق العرض الديناميكية (القائمة واللوحة والمستند) لتصور أفضل للمهام ويسهل التعاون من خلال جمع الملاحظات من أصحاب المصلحة المعنيين.

مثالي ل: مديري المشاريع والفرق المتعاونة وقادة الفرق الذين يحتاجون إلى أداة مباشرة لتقييم إنجاز المهام الفردية وتقدم الفريق

اقرأ أيضًا:

تعزيز عملية النمو لفرق العمل: كيفية تقديم النقد البنّاء وتقبله

4. قالب التقييم الاستدلالي ClickUp

قالب التقييم الاستدلالي ClickUp

وجدت دراسة تجريبية أن كان التقييم الاستدلالي أكثر كفاءة من اختبار المستخدم في العثور على مشاكل قابلية الاستخدام. على الرغم من أنه لا يحل محل بحث المستخدم، إلا أنه طريقة موثوقة لتقييم قابلية الاستخدام وشحذ غرائز تجربة المستخدم لديك.

مثالي لتطبيق ويب أو تطبيق جوال أو موقع إلكتروني قالب التقييم الاستدلالي ClickUp يساعد على ضمان تجربة مستخدم سلسة وبديهية. تركيزه على مبادئ قابلية الاستخدام مثل تفادي الأخطاء والوضوح البصري وملاحظات النظام يميز هذا القالب عن غيره.

فهو يتضمن أقسامًا منظمة لتقييم مجالات مهمة مثل رؤية النظام والتحكم في المستخدم والاتساق. هذا يجعل من السهل اكتشاف عيوب قابلية الاستخدام وتناقضات التصميم التي يمكن أن تؤثر على تفاعل المستخدمين مع منتجك. كما أنه يسمح للفرق بتحديد الأخطاء وعدم التطابق والتناقضات في وقت مبكر من التطوير.

إن إصلاح هذه المشكلات في الوقت المناسب يوفر الجهد لاحقًا ويؤدي إلى منتج سهل الاستخدام وموثوق به.

مثالية ل: مصممي تجربة المستخدم ومطوري المنتجات والفرق الرقمية الذين يحتاجون إلى تقييم وتحسين قابلية استخدام منتجاتهم الرقمية

5. قالب تقرير تقييم ClickUp

قالب تقرير التقييم ClickUp

هل شعرت يومًا أن البيانات مجرد كومة من الأرقام والكلمات دون قصة واضحة؟ هنا يأتي دور قالب تقرير تقييم ClickUp خطوات في. وهو مثالي لتلخيص بيانات التقييم وعرضها، بما في ذلك مراجعات الأداء, ملاحظات العملاء أو مقاييس المشروع.

يساعدك هذا القالب على تنظيم النتائج التي توصلت إليها في تقرير موجز، مما يجعله مثاليًا لمشاركة النتائج مع أصحاب المصلحة أو تقديم رؤى قائمة على البيانات في الاجتماعات.

يشتمل القالب على ميزات مثل الحقول المخصصة لتتبع المقاييس وطرق العرض المتعددة (مثل جانت والقائمة) لتصور أفضل.

مثالي ل: المشرفين أو أخصائيي الموارد البشرية أو مديري المشاريع الذين يتطلعون إلى الحفاظ على الشفافية والاتساق والدقة في توثيق نتائج التقييم ومشاركتها

6. قالب نموذج ClickUp

قالب نموذج ClickUp

هل تخطط لعقد ندوة عبر الإنترنت أو ورشة عمل أو بث مباشر على LinkedIn؟ إن قالب نموذج ClickUp هو ما تحتاجه لجمع معلومات الحاضرين بأقل وقت ممكن.

هذا النموذج هو كل ما يتعلق بجعل النماذج سهلة وفعالة للغاية - فالجميع يستخدم نفس التنسيق، وبالتالي تظل البيانات دقيقة، كما أنه أسرع في التعبئة. حتى أنه يضمن لك الالتزام بمعايير الصناعة. بالإضافة إلى أنه يوفر الوقت والمال على حد سواء!

يمكنك الاختيار من بين أنواع متعددة من الأسئلة، بما في ذلك مقاييس التصنيف والقوائم المنسدلة ومربعات النصوص، لضمان جمع البيانات الصحيحة. وفويلا! يمكنك إنشاء نماذج مخصصة بسرعة، وجمع الردود الآمنة، وتنظيم عمليات الإرسال، وكل ذلك بدون متاعب!

مثالي ل: الفرق أو الشركات التي تحتاج إلى نموذج ملاحظات مرن للأغراض العامة لمختلف حالات الاستخدام

7. قالب مراجعات الأداء الخاص بـ ClickUp

قالب تقييم مراجعات الأداء ClickUp مراجعات الأداء

نموذج نموذج مراجعات الأداء ClickUp يجمع بين مقاييس التقييم، وتقييمات الكفاءة، وأقسام الملاحظات المفتوحة.

وبفضل الميزات المدمجة لتتبع التقدم المحرز وإبراز الإنجازات، من السهل قياس الأداء وتحسين الإنتاجية و

رفع معنويات الفريق

.

يمكنك تقييم الموظفين بناءً على كفاءات مختلفة، مثل المعرفة والتواصل والعمل الجماعي وحل المشكلات. كما يوفر أدوات لتوثيق الملاحظات، وتحديد أهداف ومعايير الأداء، وتتبع التقدم المحرز.

وهذا مثالي لقياس الأداء أثناء المراجعات السنوية أو تقييمات الاختبار أو تتبع الأهداف.

مثالي ل: أخصائيي الموارد البشرية والمديرين وقادة الفرق الذين يجرون مراجعات أداء الموظفين

🧠 حقيقة ممتعة: في أغورا أثينا القديمة, تعليقات غير مواتية عن التجار يمكن أن تؤدي إلى السخرية العامة أو النبذ.

8. قالب نموذج ملاحظات ClickUp

قالب نموذج ملاحظات ClickUp

لا يوجد فشل. فقط التغذية الراجعة.

روبرت ألين، المؤلف الأمريكي الأكثر مبيعاً

يستغرق جمع التغذية الراجعة المناسبة من العملاء أو المستخدمين أو الموظفين وقتًا طويلاً. إن قالب نموذج ملاحظات ClickUp يوفر أسئلة قابلة للتخصيص، بما في ذلك مقاييس التقييم، والخيارات متعددة الخيارات، والخيارات المفتوحة، مما يساعدك على جمع بيانات مفيدة,

أنت في المكان المناسب إذا كنت ترغب في منح العملاء صوتًا للتعبير عن آرائهم، وزيادة ولائهم ومشاركتهم، وتحديد المشكلات المحتملة، وتحسين منتجك النهائي.

يسمح لك هذا القالب القابل للتخصيص بالكامل بصياغة حلقة تعليقات واستخدام تلك الرؤى القيّمة لتحسين عروضك.

مثالي من أجل: استبيانات آراء الموظفين أو استبيانات رضا العملاء أو نماذج الآراء حول المنتجات

9. قالب استبيان آراء تقييم المنتج ClickUp

قالب استبيان آراء تقييم المنتج ClickUp تقييم المنتج

ما فائدة المنتج إذا لم يسد الفجوة بين نقاط الألم التي يعاني منها العميل وما تقدمه له؟ إن قالب استبيان آراء تقييم المنتج ClickUp سيساعدك على جمع تعليقات متعمقة حول منتجاتك. فهو يتجاوز مجرد البحث والاختبار البسيط ويلتقط مخاوف عملائك.

تتيح لك حقوله وعروضه وحالاته القابلة للتخصيص، بما في ذلك تقييمات الرضا وبيانات استخدام المنتج، إمكانية تخصيص الاستبيانات وفقًا لاحتياجاتك. يسهّل تنسيق الاستبيان تحليل الردود وتتبع رضا العملاء بمرور الوقت.

تساعدك هذه الرؤية القيّمة على تحديد مجالات التحسين، مما يعزز جهود تطوير منتجك. ففي نهاية المطاف، لا توجد طريقة أفضل من هذه الطريقة لإنشاء منتج يجعل عملاءك يشعرون حقًا بأنهم مسموعون.

مثالي ل: محترفي التسويق ومديري المنتجات الذين يتطلعون إلى جمع التعليقات على ميزات المنتج وتجارب المستخدمين

اقرأ أيضًا: أفضل عشر أدوات لتعليقات العملاء

10. قالب استبيان تقييم رضا العملاء ClickUp

قالب استبيان تقييم رضا العملاء ClickUp استبيان تقييم رضا العملاء

العميل دائمًا على حق، لذا تخلص من الاستراتيجيات المخصصة والتخمينات واسمعها مباشرة من فم الحصان. قم بطرح قالب استبيان تقييم رضا العملاء من ClickUp حتى تتمكن أنت وفريقك من قياس مدى رضا عملائك ورضاهم بشكل أفضل.

يسمح لك هذا القالب بتخصيص الاستبيانات لطرح الأسئلة الصحيحة وتتبع الردود من خلال حالات قابلة للتخصيص، مما يضمن لك البقاء على اطلاع دائم.

مع خيارات العرض المتعددة، يمكنك إدارة بيانات الاستبيان وتحليلها واتخاذ إجراءات بشأنها بكفاءة. كن سريعًا في تقييم مجالات التحسين واتخاذ خطوات فورية للتحسين.

مثالي ل: الشركات التي تتطلع إلى تحسين تجارب العملاء من خلال تحديد ما يسير على ما يرام وفهم مجالات التحسين في خدماتها أو منتجاتها

11. قالب تقييم آراء الموظفين ClickUp

قالب تقييم ملاحظات الموظف ClickUp قالب تقييم ملاحظات الموظف

ملاحظات الموظفين مهمة للغاية. لا توجد طريقتان حول ذلك. فهي تساعد على خلق بيئة عمل أفضل وتبقي الجميع أكثر تفاعلاً. إذا كنت تريد أن تتعرف على موظفيك بشكل أفضل، فإن قالب تقييم ملاحظات الموظفين في ClickUp لك

مع أقسام تغطي التوازن بين العمل والحياة, ديناميكيات الفريق والرضا الوظيفي، يوفر هذا النموذج رؤى قيمة تعكس ثقافتك المؤسسية.

وهو يركز على أمور مثل التواصل والقيادة والرضا الوظيفي أيضاً، حتى تتمكن من معرفة ما هو ناجح وما يحتاج إلى تعديل. إضافة

مراجعات التقييم الذاتي للأداء

إلى هذا المزيج سيعطيك صورة كاملة عن أداء الجميع - إنه أمر مربح للجميع!

مثالي ل: أخصائيي الموارد البشرية والمديرين الذين يرغبون في جمع ملاحظات الموظفين لتحسين ثقافة مكان العمل

اقرأ أيضًا:

أسئلة وأمثلة تقييم 360 للمدراء

12. انقر فوق نموذج تقييم صوت العميل

قالب تقييم صوت العميل الخاص بـ ClickUp

نموذج قالب تقييم صوت العميل ClickUp صوت العميل يساعدك على جمع ملاحظات العملاء وتحليلها بطريقة منظمة.

هذا النموذج

أداة التقييم

تتيح لك جمع الرؤى من مصادر مختلفة، مما يساعدك على فهم احتياجات العملاء وتحديد المشكلات وتتبع المشاعر. تساعدك التعليقات المنظمة على تحسين المنتجات والخدمات من خلال اتخاذ قرارات مستنيرة.

يشتمل قالب نماذج التقييم المجاني على حقول وعروض وحالات مخصصة لتصنيف و

إدارة ملاحظات العملاء

بسهولة. كما أنه يتميز بإمكانيات تتبع الوقت، وتحذيرات التبعية، والعلامات، ورسائل البريد الإلكتروني، من بين ميزات أخرى، لتحسين تتبع الملاحظات.

مثالي لـ: فرق تجربة العملاء، ومحترفي التسويق، ومديري المنتجات الذين يرغبون في جعل رحلة العميل مميزة

قم بتعزيز نماذج التقييم الخاصة بك باستخدام ClickUp

وفقًا لمؤسسة Gallup، الموظفون الذين يوافقون بشدة على أنهم يحصلون على تعليقات قيمة حول أدائهم من زملائهم في العمل هم أكثر احتمالاً بخمسة أضعاف أن يكونوا منخرطين في العمل . ما مدى روعة ذلك؟

وهنا يأتي دور حرفي الـ E: التقييم والفعالية. أولاً، تسمح لنا استمارات تقييم الأداء بتقييم أداء الجميع وتحديد المجالات التي يمكن أن يرتقي فيها مستوى الأداء، مما يؤدي إلى فريق أكثر إنتاجية.

بعد ذلك، تضمن فعالية التغذية الراجعة أن يتحسن الموظفون ويشعرون بالتقدير والمشاركة ويعرفون أن جهودهم مهمة حقًا.

ClickUp

قوالب نموذج الملاحظات

هي ما تحتاجه شركتك لجعل الجميع على نفس الصفحة، والعمل معًا كفريق واحد، والسعي لتحقيق نفس الأهداف.

هل أنت مستعد لرفع مستوى تقييمك؟ جرّب ClickUp اليوم مجاناً!