تقويم Notion مقابل تقويم Google: أيهما أفضل؟

أنت تتنقل بين ثلاثة تقويمات مختلفة - اجتماعات فريقك مبعثرة عبر تقويم Google، والمواعيد النهائية للمشروعات موجودة في Notion، وبطريقة ما تحتاج إلى تتبع كليهما مع البقاء على رأس مهامك اليومية.

إن التنقل المستمر بين التقويمات ليس محبطاً فحسب، بل إنه يستهلك ساعات عملك الإنتاجية. لكنك لم تعد بحاجة إلى تقويمات متعددة بعد الآن.

يقدم كل من Notion و Google الآن ميزات تقويم قوية قد تكون كل ما تحتاجه. ولكن الاختيار بينهما ليس بالأمر السهل.

هذه المقالة تخترق الضوضاء لمساعدتك في اختيار تطبيق تقويم واحد لاحتياجاتك. سنقارن كل شيء من الميزات الأساسية إلى الإمكانات المتقدمة حتى تتمكن من اتخاذ قرار مستنير وتوحيد فوضى التقويم الخاص بك في النهاية.

ما هو تقويم Google؟

عبر تحديثات مساحة عمل Google يُعد تقويم Google بمثابة مساعدك الرقمي الموثوق به، حيث يتتبع أحداث حياتك.

فهو يساعدك على الموازنة بين مكالمات العملاء والالتزامات الشخصية. سواء كنت تقوم بالتوفيق بين الاجتماعات أو تجنب الحجوزات المزدوجة المخيفة أو ببساطة تتبع موعدك مع طبيب الأسنان، يساعدك تقويم Google على البقاء منظمًا ومتحكمًا في جدولك الزمني.

ميزات تقويم Google

يقدم تطبيق تقويم Google مجموعة من الميزات لتبسيط عملية الجدولة والتخطيط. دعنا نلقي نظرة سريعة على بعض الميزات البارزة التي تجعل تقويم Google خيارًا مفضلاً للعديد من المحترفين ورواد الأعمال.

1. جدولة المواعيد وإدارتها

عبر مساحة عمل جوجل يعمل تقويم Google على تبسيط الجدولة من خلال السماح لك بما يلي مشاركة التقويم الخاص بك مع الزملاء أو العملاء. وهذا يلغي الحاجة إلى رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة ويجعل إيجاد أوقات اجتماعات مناسبة للطرفين أمراً سهلاً. إنها أداة مفيدة بشكل خاص لفرق العمل، حيث تعمل على تبسيط عملية الجدولة.

تعمل ميزة الأحداث المتكررة في تقويم Google على جدولة الاجتماعات أو المهام المتكررة تلقائيًا. وهذا يوفر الوقت ويضمن لك عدم تفويت التزامات مهمة، سواء كانت اجتماعات الفريق الأسبوعية أو المراجعات الشهرية للعملاء.

إذا لزم الأمر، لا يزال بإمكانك استخدام حسابات متعددة في تقويم Google لإدارة تقويماتك الشخصية أو تقويمات العمل بشكل منفصل ولكن على نفس النظام الأساسي.

➡️ اقرأ أيضًا: 10 قوالب مجانية للجدول الزمني في Excel وجداول بيانات Google و ClickUp

2. التكامل مع Google Workspace

عبر Google Workspace

إذا كنت تعيش في نظام Google البيئي (فكِّر في Gmail، والمستندات، وDrive)، يمكنك إنشاء أحداث مباشرةً من البريد الإلكتروني، أو إرفاق ملفات بالاجتماعات، أو حتى إنشاء روابط مؤتمرات الفيديو باستخدام Google Meet. وهذا يسهّل سير العمل لموظفي الشركات وكذلك رواد الأعمال.

3. ترميز الأحداث بالألوان

عبر Google Workspace

سيقدّر المتعلّمون المرئيون القدرة على ترميز الأحداث بالألوان بناءً على نوع المهمة - اجتماعات العمل باللون الأزرق، والمواعيد الشخصية باللون الأخضر، والمواعيد النهائية باللون الأحمر. هذا يجعل التقويم الخاص بك جذابًا بصريًا ويعزز قدرتك على تصنيف الأحداث بسرعة.

4. التذكيرات والإشعارات

عبر Google Workspace

يمكنك البقاء على اطلاع على التزاماتك من خلال تذكيرات قابلة للتخصيص تنبهك قبل دقائق أو أسابيع من الحدث. هذه الميزة مفيدة للعاملين المستقلين الذين يديرون مشاريع متعددة ومواعيد نهائية.

👀 هل تعلم؟ يمكنك استخدام تقويم Google لتعيين تذكيرات للأحداث المتكررة، مثل اجتماعات الفريق الأسبوعية أو دفع الفواتير الشهرية. إنها طريقة رائعة لأتمتة جدولك الزمني وضمان عدم تفويت أي مهمة مهمة.

5. ميزات الذكاء الاصطناعي

عبر Google Workspace

يمكن أيضًا الوصول إلى تقويم Google من خلال Gemini، وهو مساعد ذكاء اصطناعي متقدم يعمل على تبسيط الجدولة. يمكنك إنشاء أحداث أو تعديلها من واجهة دردشة Gemini وحتى الحصول على إجابات لأسئلة مثل "متى قابلت السيدة لين آخر مرة؟

يمكن ل Gemini أيضًا جدولة الجدول الزمني تلقائيًا من خلال اقتراح الأوقات المثلى للاجتماعات بناءً على مدى توافر المشاركين، مما يقلل من الوقت المستغرق في تنسيق الجداول الزمنية.

➡️ اقرأ أيضًا: أفضل 10 بدائل ومنافسين لتقويم Google

تسعير Google Workspace

الشركات المبتدئة: 7.20 دولار/مستخدم شهريًا

7.20 دولار/مستخدم شهريًا الأعمال القياسية: 14.40 دولار/مستخدم شهريًا

14.40 دولار/مستخدم شهريًا الأعمال الإضافية: 21.60 دولارًا/مستخدم شهريًا

ما هو تقويم Notion Calendar؟

عبر فكرة تقويم Notion Calendar هو أداة تقويم مرنة وقابلة للتخصيص مدمجة في نظام Notion الأوسع. يتيح لك التخطيط والكتابة والتنظيم كل ذلك في مكان واحد.

سواء أكنت موظفًا في شركة تدير اجتماعات متتالية أو رائد أعمال صغيرًا يتلاعب بالمواعيد النهائية للعملاء، يساعدك تقويم Notion Calendar على تصور التزاماتك دون فوضى التبديل بين تطبيقات متعددة.

ميزات تقويم Notion Calendar

يتمحور تقويم Notion Calendar حول المرونة والتخصيص. على عكس أدوات التقويم الجامدة، فهو يسمح لك بتكييفه مع سير عملك، سواء كنت تدير المشاريع، أو تتبع العادات، أو ببساطة تحاول الحفاظ على ترتيب الأمور.

دعنا نستكشف بعض الوظائف الرئيسية التي تميزه عن غيره.

1. الحجب التلقائي

عبر Notion

هل أنت قلق بشأن الحجز المزدوج لتقويمك؟ تضمن لك ميزة الحظر التلقائي في تقويم Notion Calendar عدم جدولة أحداث متداخلة عن طريق الخطأ. يمكنك التخطيط ليومك دون المخاطرة بحدوث تعارضات من خلال عرض جميع التزاماتك في عرض واحد موحد.

➡️ اقرأ أيضًا: أفضل 10 تطبيقات لجدول العمل للفرق (مجاني ومدفوع)

2. ميزات متكاملة

عبر Notion

يتكامل تقويم Notion بسلاسة مع ميزات Notion الأخرى، مثل قواعد البيانات والملاحظات ومواقع الويكي. يتيح لك ذلك ربط أحداث التقويم بالمهام والمشاريع والمعلومات الأخرى ذات الصلة، مما يوفر رؤية أكثر شمولية لعملك.

3. طرق عرض قابلة للتخصيص

عبر Notion

تتيح لك Notion تخصيص التقويم الخاص بك لـ يناسب تفضيلاتك، سواء كنت تفضل نظرة عامة شهرية أو تفصيلًا أسبوعيًا أو قائمة مرجعية يومية . تُعد هذه المرونة منقذة للحياة إذا كنت تتنقل بين الجداول الزمنية للمشروع والمواعيد النهائية المتعددة للعملاء.

➡️ اقرأ أيضًا: أفضل 10 تطبيقات للتقويم والمخطط بالذكاء الاصطناعي في عام 2025

4. إدارة المهام على غرار كانبان

عبر Notion

تتيح لك ميزة إدارة المهام بنمط كانبان في تقويم Notion Calendar إمكانية تصور مهامك ومواعيدك النهائية بوضوح وبشكل بديهي. يمكن أن يساعدك ذلك في تحديد أولويات عبء العمل وتتبع التقدم المحرز بشكل أكثر فعالية.

5. المستندات المضمنة

عبر Notion

يمكنك تضمين الملاحظات والمستندات مباشرةً في أحداث التقويم الخاص بك. هذا يعني أنه يمكنك الحصول على جميع المعلومات التي تحتاجها في متناول يدك، سواء كانت جداول أعمال الاجتماعات، أو ملخصات المشاريع، أو ملاحظات العملاء، دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات.

6. ميزات الذكاء الاصطناعي

عبر Notion

يُعد تقويم Notion AI ممتازًا لإدارة المحتوى وتنظيمه، مثل صياغة جداول أعمال الاجتماعات، أو إنشاء عناصر الإجراءات، أو تلخيص المعلومات المخزنة.

ومع ذلك، لا يتكامل مباشرةً مع التقويمات لإنشاء الأحداث أو تعديلها، ولا يمكنه أتمتة مهام الجدولة مثل اقتراح الأوقات المثلى للاجتماعات بناءً على مدى توافر المشاركين.

➡️ اقرأ أيضًا: أفضل 15 بديلًا ومنافسًا لـ Notion

تسعير Notion

مجانًا

بالإضافة إلى: 12 دولارًا/مقعد شهريًا

12 دولارًا/مقعد شهريًا الشركات: 18 دولارًا/مقعد شهريًا

18 دولارًا/مقعد شهريًا المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص Notion AI: 10 دولارات شهريًا لكل عضو، كإضافة إلى أي من الباقات

تقويم Google مقابل تقويم Notion: مقارنة الميزات

في الأقسام السابقة، استكشفنا في الأقسام السابقة وظائف تقويم Google وتقويم Notion Calendar. تتألق كل أداة بطريقتها الخاصة، اعتمادًا على احتياجاتك الخاصة - إدارة الوقت مباشرةً أو تخطيط المهام المرنة.

لمساعدتك في تحديد أيهما يناسب سير عملك بشكل أفضل، دعنا نقارن بينهما ميزة بميزة:

ميزة تقويم جوجل تقويم الحركة الفائز جدولة المواعيد وإدارتها - مشاركة التقويم الخاص بك بسهولة للتنسيق- الأحداث المتكررة للاجتماعات المتكررة- القضاء على الجدولة ذهابًا وإيابًا - الحجب التلقائي لمنع الحجز المزدوج- عرض موحد لجدولة خالية من التعارض- تدفقات عمل أكثر قابلية للتخصيص ربط- جوجل للبساطة- نوتشن للمرونة - التكامل مع النظام البيئي - التكامل الأصلي مع Gmail وGoogle Drive وGoogle Meet- يمكن إنشاء الأحداث مباشرةً من رسائل البريد الإلكتروني - يربط أحداث التقويم بقواعد بيانات Notion وملاحظاته ومواقع الويكي الخاصة به بسلاسة- إدارة شاملة للمشروع تقويم نوتيون- يقدم تكاملاً أعمق مع نظامه الأساسي، مما يخلق مساحة عمل واحدة لكل شيء - طرق عرض قابلة للتخصيص - يقدم طرق عرض شهرية وأسبوعية ويومية - مباشرة وفعالة - طرق عرض قابلة للتخصيص بالكامل - صمم تقويمك ليناسب احتياجاتك الخاصة مثل الجداول الزمنية للمشروع أو المواعيد النهائية للعملاء تقويم نوشن- مرونة أكبر وعروض مخصصة ترميز الأحداث بالألوان - سهولة تعيين الألوان لفئات الأحداث - تصنيف الأحداث بصريًا مثل الاجتماعات والمواعيد النهائية والمهام - ليس بديهيًا؛ يتطلب ترميز الألوان إعدادًا يدويًا تقويم جوجل- أبسط وأكثر جاذبية بصريًا للتصنيف التذكيرات والإشعارات - تنبيهات قابلة للتخصيص للأحداث القادمة- تنبيهات عبر التطبيق أو البريد الإلكتروني أو إشعارات الجهاز - لا توجد إشعارات أصلية؛ يتطلب إعدادًا يدويًا أو تكاملًا خارجيًا تقويم جوجل- أفضل للتنبيهات الحساسة للوقت إدارة المهام بنمط كانبان - غير متوفر - لوحات كانبان المدمجة لتصور المهام- رائعة لتحديد أولويات أعباء العمل وتتبع التقدم المحرز تقويم الحركة- يضيف قيمة لمستخدمي Notion الموجهين نحو المهام المستندات المضمنة - إرفاق الملفات من خلال Google Drive- روابط أو مرفقات محدودة لمواد الاجتماعات - تضمين الملاحظات أو ملخصات المشاريع أو الويكي مباشرةً في أحداث التقويم للوصول الفوري تقويم الحركة- يوفر سياقًا أكثر ثراءً للأحداث تكامل الذكاء الاصطناعي - متكامل تمامًا؛ يسمح بإنشاء/تعديل الأحداث عبر الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي- يمكن الإجابة على الاستفسارات من خلال دردشة الجوزاء - يتطلب إدخال يدوي؛ لا يوجد تكامل مباشر للتقويم- يقتصر على تحليل البيانات المخزنة يدويًا تقويم جوجل - يوفر نظامًا بيئيًا آليًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للجدولة وإدارة الأحداث سهولة الاستخدام - تصميم بسيط وبديهي- منحنى تعليمي بسيط - منحنى تعليمي أكثر حدة للإعداد والاستخدام العملي- يتطلب التخصيص لتحقيق الإمكانات الكاملة تقويم جوجل- أفضل للمستخدمين الذين يحتاجون إلى وظائف سريعة وخارجة عن المألوف

فيما يلي نظرة تفصيلية على المقارنة بين كلتا الأداتين:

1. جدولة وإدارة المواعيد

يقدم كلا التقويمين ميزات قوية لجدولة المواعيد وإدارتها. بساطة تقويم Google Calendar وسهولة استخدامه تجعله خيارًا رائعًا لأولئك الذين يعطون الأولوية لتجربة مستخدم مباشرة.

من ناحية أخرى، يوفر تقويم Notion Calendar مرونة وتخصيصًا أكبر، مما يسمح للمستخدمين بتخصيص تقويماتهم وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة.

🏆 الفائز: تعادل. يعتمد الاختيار على مستوى التخصيص المطلوب.

2. التذكيرات والإشعارات

يضمن نظام التذكير القوي في تقويم Google، مع التنبيهات القابلة للتخصيص عبر البريد الإلكتروني أو إشعارات التطبيق أو إشعارات الجهاز، بقاء المستخدمين على اطلاع على جداولهم الزمنية.

على الرغم من أن تقويم Notion Calendar يفتقر إلى نفس المستوى من إمكانيات الإشعارات الأصلية.

🏆 الفائز: تقويم جوجل

3. تكامل الذكاء الاصطناعي

يوفر تكامل تقويم Google مع Gemini AI تجربة جدولة أكثر تقدماً وتلقائية.

على الرغم من قوتها في إدارة المحتوى، فإن إمكانيات الذكاء الاصطناعي في تقويم Notion Calendar غير مدمجة مباشرةً مع التقويم.

🏆 الفائز: تقويم Google

4. المستندات المضمنة

توفر قدرة تقويم Notion Calendar على تضمين المستندات مباشرةً في أحداث التقويم سياقًا أكثر ثراءً للاجتماعات والمهام.

يسمح تكامل تقويم Google Calendar مع Google Drive بمرفقات الملفات، ولكنه ليس بسلاسة مستندات Notion المضمنة

🏆 الفائز: تقويم نوتيون

تقويم جوجل مقابل تقويم نوتيون على ريديت

يعد النقاش حول تقويم Google أو تقويم Notion Calendar موضوعًا ساخنًا على Reddit، حيث يشارك المستخدمون تجاربهم وتفضيلاتهم. بالنسبة للكثيرين، يتلخص الاختيار في حالة الاستخدام المحددة.

كمستخدم, كندرا _وهيس تعليقات

_ أستخدم تقويم Google لجميع المهام المتعلقة بالوقت. أنا أستخدم Notion لملاحظاتي الدراسية وملاحظات الفصل الدراسي وعناصر الواجبات المنزلية وما إلى ذلك. لذا فإن الأغراض مختلفة تمامًا

كندرا_وهيس

غالبًا ما يمدح مستخدمو Redditors تكامل تقويم Google لميزات الجدولة السلسة، خاصةً مع تكامل الذكاء الاصطناعي مثل Gemini. وتسلط التعليقات الضوء على قدرته على أتمتة جدولة الاجتماعات واقتراح الأوقات المثلى بناءً على التوافر، وتوفير إمكانات الأوامر الصوتية.

من ناحية أخرى، يلاحظ المعلقون أنه على الرغم من أن تقويم Notion Calendar يفتقر إلى إمكانات الأتمتة والتكامل التي يتمتع بها تقويم Google، إلا أنه يتفوق في إدارة المهام المعقدة وتنظيم المحتوى.

ومع ذلك، غالبًا ما تتفق خيوط Reddit على نقطة رئيسية واحدة: يتفوق تقويم Google على تقويم Notion Calendar لأي شخص يبحث عن جدولة متقدمة مدمجة بالذكاء الاصطناعي والمزامنة في الوقت الفعلي والأتمتة.

كمستخدم آخر, هويل يضعها

_...القدرة على العمل على المهام داخل إدخال التقويم، فإن Notion مفيد للغاية. ولكن فيما يتعلق بالقيام بأشياء أبسط مثل تعيين المهام المتكررة، والحصول على تقويم قابل للمزامنة بسهولة، ورؤية تقويمك بطريقة جذابة وعملية بصريًا دون أي جهد، ربما يكون تقويم Google هو الخيار الأفضل

هويل

قابل كليك أب: أفضل بديل لتقويم Notion Calendar وتقويم Google

في حين أن تقويم جوجل وتقويم Notion يقدمان حلولاً قوية لإدارة جدولك الزمني، إلا أنهما قد يقصران عندما يتعلق الأمر بالتعاون الشامل بين الفريق وإدارة المشاريع و إدارة العمليات. انقر فوق ، من ناحية أخرى، هو تطبيق كل شيء للعمل الذي يجمع بين أفضل جوانب التقويم ومدير المهام وأداة إدارة المشاريع. إليك الطريقة:

ClickUp's One Up #1: عرض التقويم الشامل

img/

قم بتنسيق تفاصيل الأحداث، وجدولة الاجتماعات، وإدارة الجداول الزمنية للمهام، وتخطيط المشاريع باستخدام ClickUp Calendar View عرض تقويم ClickUp طريقة سلسة لإدارة الجداول الزمنية بمرونة ودقة. على عكس تقويمات Notion وتقويمات Google، يتيح لك ClickUp تصوير العمل في طرق عرض قابلة للتخصيص وضبط مدد المهام بسهولة.

سواء كنت تقوم بتنسيق الأحداث أو مواءمة الجداول الزمنية للمهام، فإن ClickUp يحافظ على كل شيء في مكان واحد دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات.

على عكس التقويمات التقليدية، يتيح لك تقويم ClickUp:

تعيين تذكيرات ومواعيد نهائية لتتبع التواريخ المهمة، وتجنب تفويت المواعيد النهائية الحاسمة، وسحب وإسقاط المهام لإعادة جدولة المهام والاجتماعات بسرعة

لتتبع التواريخ المهمة، وتجنب تفويت المواعيد النهائية الحاسمة، وسحب وإسقاط المهام لإعادة جدولة المهام والاجتماعات بسرعة مزامنة التقويم الخاص بك مع تقويم Google Workspace و Outlook والتقويمات الخارجية الشائعة الأخرى للحفاظ على جميع مهامك وأحداثك في مكان واحد يسهل الوصول إليه

مع تقويم Google Workspace و Outlook والتقويمات الخارجية الشائعة الأخرى للحفاظ على جميع مهامك وأحداثك في مكان واحد يسهل الوصول إليه خصص عرض التقويم الخاص بك ليناسب سير عملك وتفضيلاتك الفريدة. قم بالتبديل بين طرق العرض اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية أو القائمة واللوحة والتقويم للعثور على أفضل طريقة ل تنظيم التقويم الخاص بك يعمل تقويم ClickUp على تحويل الجدولة إلى حل إنتاجي ديناميكي شامل، يمزج بسلاسة بين تنسيق الأحداث وإدارة المهام وتخصيص سير العمل.

➡️ اقرأ أيضًا: ClickUp مقابل Notion: أفضل أداة مستندات للاختيار

ClickUp's ClickUp's One Up #2: قوالب التقويم المبنية مسبقًا

قالب مخطط تقويم ClickUp التقويم

قالب مخطط تقويم ClickUp's Calendar Planner مصمم لتحويل طريقة تخطيطك للمهام وتحديد أولوياتها وتنفيذها بدقة. فهو يجمع بين التخطيط، والتتبع، والتخصيص في أداة واحدة سلسة.

سواء كنت تنظم يومك أو تدير مشاريع كبيرة، فإن هذا قالب التقويم يضمن بقاء كل شيء مبسطًا وسهل الوصول إليه. على عكس أدوات التخطيط النموذجية، يتيح لك هذا القالب:

تصوّر جدولك الزمني بوضوح : تخطيط المهام والجداول الزمنية في تخطيطات قابلة للتخصيص بالكامل. يتكيف القالب مع سير عملك المحدد، سواء كانت طرق عرض يومية أو أسبوعية أو شهرية

: تخطيط المهام والجداول الزمنية في تخطيطات قابلة للتخصيص بالكامل. يتكيف القالب مع سير عملك المحدد، سواء كانت طرق عرض يومية أو أسبوعية أو شهرية اربط المهام بالمواعيد النهائية : قم بدمج المواعيد النهائية والمراحل الرئيسية مباشرةً في التقويم الخاص بك، مما يجعل تتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي أسهل. إعادة جدولة العناصر دون عناء باستخدام وظيفة السحب والإفلات

: قم بدمج المواعيد النهائية والمراحل الرئيسية مباشرةً في التقويم الخاص بك، مما يجعل تتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي أسهل. إعادة جدولة العناصر دون عناء باستخدام وظيفة السحب والإفلات تحديد الأولويات وأتمتة سير العمل: حدد أولويات المهام، مع ضمان تمييز العناصر المهمة. مع خيارات التشغيل التلقائي، يتم التخلص من مهام التخطيط المتكررة، مما يوفر الكثير من الوقت والجهد

قالب مخطط التقويم الخاص ب ClickUp هو أكثر من مجرد قالب جدولة التقويم أداة - إنه نظام شامل لتبسيط تخطيطك وتحسين الإنتاجية وضمان مراعاة كل التفاصيل. إنه المخطط النهائي، ويتفوق بكثير على القدرات المحدودة لتقويم Notion وتقويم Google.

ادمج هذا القالب مع قالب قائمة مهام التقويم الخاص بتقويم ClickUp لزيادة الإنتاجية إلى أقصى حد.

أنشئ قائمة مهامك في هذا قالب التخطيط اليومي وتعيين المهام وتحديد المواعيد النهائية. بعد ذلك، انتقل إلى عرض التقويم في ClickUp لتصور جدولك الزمني والبقاء على اطلاع على عبء العمل.

ClickUp One Up #3: إدارة الاجتماعات

إضفاء الطابع المركزي على خطط اجتماعاتك وملاحظاتك باستخدام ClickUp اجتماعات ClickUp تُحدث ثورة في كيفية تخطيط الفرق للاجتماعات وإجرائها ومتابعتها من خلال دمج الجدولة مع إدارة الاجتماعات ، وإدارة المهام، وأدوات التعاون.

على عكس المنصات المستقلة مثل Google وNotion، ينشئ ClickUp مركزًا مركزيًا حيث يتم ربط الاجتماعات المجدولة بسلاسة بالنتائج القابلة للتنفيذ، مما يضمن الإنتاجية في كل مرحلة.

باستخدام ClickUp Meetings، يمكنك:

تيسير التحضير للاجتماعات : إنشاء جداول الأعمال، وتعيين مهام ما قبل الاجتماع، وإرفاق المستندات اللازمة مباشرةً بأحداث الاجتماع. هذا التحضير المتكامل يُلغي الاجتماعات المتتالية ويحافظ على توافق المشاركين

: إنشاء جداول الأعمال، وتعيين مهام ما قبل الاجتماع، وإرفاق المستندات اللازمة مباشرةً بأحداث الاجتماع. هذا التحضير المتكامل يُلغي الاجتماعات المتتالية ويحافظ على توافق المشاركين التعاون في الوقت الفعلي : استخدم مستندات ClickUp و اللوحات البيضاء ClickUp أثناء الاجتماعات لتبادل الأفكار وتدوين الملاحظات التعاونية ومشاركة عناصر العمل. لا يوفر تقويم Google ولا تقويم Notion Calendar هذا المستوى من التعاون

: استخدم مستندات ClickUp و اللوحات البيضاء ClickUp أثناء الاجتماعات لتبادل الأفكار وتدوين الملاحظات التعاونية ومشاركة عناصر العمل. لا يوفر تقويم Google ولا تقويم Notion Calendar هذا المستوى من التعاون تحويل المناقشات إلى إجراءات: تعيين المهام (وحتى التعليقات) لأعضاء الفريق، مما يضمن المساءلة والمتابعة. يربط ClickUp المناقشات مع إدارة المشروع، مما يقلل من الوقت الضائع في المتابعة المتكررة

img/

قم بتعيين تعليقات ClickUp لأعضاء الفريق؛ وهذا ينشئ عنصرًا جديدًا مطلوبًا من المُعيَّن إكماله قبل وضع علامة مكتملة على المهمة

الاستفادة من التحليلات: تتبع كفاءة الاجتماعات وإنتاجية الفريق من خلال تقارير مفصلة

تعمل اجتماعات ClickUp Meetings على تحويل عمليات تسجيل الوصول الروتينية إلى جلسات مؤثرة من خلال سد الفجوة بين التخطيط والتنفيذ. إنه حل متكامل يعزز التعاون ويزيد من الكفاءة ويجعل الاجتماعات ذات أهمية.

💡 نصيحة احترافية: استخدم ميزات ClickUp المدعومة بالذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام المتكررة، مثل إنشاء جداول أعمال الاجتماعات أو تلخيص ملاحظات الاجتماع. يمكن أن يوفر لك ذلك وقتًا ثمينًا ويساعدك على التركيز على المزيد من العمل الاستراتيجي.

ClickUp One Up #4: التكامل مع أدوات الطرف الثالث

توصيل أكثر من 1000 أداة مع تكاملات ClickUp تكامل ClickUp اتصالاً بأدوات خارجية متنوعة، مما يجعلها قوة إنتاجية كبيرة تربط بين الجدولة وإدارة المهام وتحسين سير العمل.

تضمن لك عمليات التكامل هذه إمكانية ربط أدواتك المفضلة دون الحاجة إلى التبديل بين تطبيقات متعددة، مما يوفر الوقت ويبسط العمليات.

تتضمن بعض الأمثلة على تكاملات ClickUp ما يلي:

مزامنة تقويم Google : مزامنة المهام وتفاصيل الأحداث بسلاسة بين ClickUp وتقويم Google في الوقت الفعلي. تنعكس التحديثات في إحدى المنصتين على الفور في المنصة الأخرى، مما يضمن بقاء جدولك الزمني محدثًا ومركزيًا

: مزامنة المهام وتفاصيل الأحداث بسلاسة بين ClickUp وتقويم Google في الوقت الفعلي. تنعكس التحديثات في إحدى المنصتين على الفور في المنصة الأخرى، مما يضمن بقاء جدولك الزمني محدثًا ومركزيًا مزامنة مهام تقويم Google : مزامنة مهام Google مباشرةً مع تقويم Google، مع عرض تواريخ الاستحقاق وأوقات البدء والمواعيد النهائية. تخصيص ما تقوم بمزامنته - حدد حالات مهام معيّنة أو مكلّفين أو مستويات الأولوية لتصفية ما يظهر في تقويمك

: مزامنة مهام Google مباشرةً مع تقويم Google، مع عرض تواريخ الاستحقاق وأوقات البدء والمواعيد النهائية. تخصيص ما تقوم بمزامنته - حدد حالات مهام معيّنة أو مكلّفين أو مستويات الأولوية لتصفية ما يظهر في تقويمك الاندماج مع التقويم: ربط Calendly مع ClickUp لأتمتة الجدولة. يتم إنشاء دعوات الاجتماعات وتفاصيل الجدولة تلقائيًا كمهام داخل ClickUp، مما يتيح التتبع والمتابعة دون عناء

قم بإنجاز المهام باستخدام تقويم شامل

يعتمد الاختيار بين تقويم Notion Calendar مقابل تقويم Google أو ClickUp على احتياجاتك وتفضيلاتك الخاصة.

فبينما يوفر تقويم Google البساطة وسهولة الاستخدام، ويوفر تقويم Notion Calendar تخصيصًا متقدمًا، يقدم ClickUp حلاً أكثر شمولاً وقابلية للتخصيص.

يتيح لك ClickUp التحكم في وقتك من خلال ميزاته المتقدمة وتكامله السلس وقدراته القوية في إدارة المهام.

سواء كنت صاحب عمل فردي أو جزءًا من فريق عمل كبير, ابدأ مع ClickUp مجانًا لتعزيز الإنتاجية وتحقيق أهدافك.