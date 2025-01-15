أفضل مولدات تقارير الذكاء الاصطناعي لإعداد تقارير فعالة في عام 2025

هل سبق لك أن كنت تتسابق مع موعد نهائي محدد، وتركز بشكل كامل على مهمة مهمة، فقط لتدرك أنك بحاجة إلى إنشاء تقرير مرحلي مفصل أيضًا؟

أمر محبط، أليس كذلك؟

في عالم مثالي، سيكون الأمر سريعًا - مجرد تعديلات قليلة في جدول بيانات - ولكن نادرًا ما يكون هذا هو الحال.

ماذا لو كان بإمكان مُنشئ تقارير الذكاء الاصطناعي المجاني أن يتعامل مع كل ذلك نيابةً عنك؟

باستخدام الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء تقارير مصقولة ودقيقة ببضع نقرات فقط، مما يوفر الوقت ويقلل من الأخطاء ويضمن جميع الأساسيات.

🔍 هل تعلم؟ 80% من الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي عن زيادة الإنتاجية، حيث يتم إنجاز المهام التي كانت تستغرق أيامًا في ساعات.

⏰ ملخص 60 ثانية

يسلط هذا الدليل الضوء على أفضل 10 مولدات لتقارير الذكاء الاصطناعي، ويغطي ميزاتها وأسعارها وقيودها لمساعدتك في العثور على الأنسب لك:

ClickUp : الأفضل لإنشاء تقارير المشاريع التعاونية

: الأفضل لإنشاء تقارير المشاريع التعاونية Piktochart : الأفضل لإنشاء تقارير مذهلة بصريًا

: الأفضل لإنشاء تقارير مذهلة بصريًا Venngage : الأفضل لتصميم التقارير ذات العلامات التجارية

: الأفضل لتصميم التقارير ذات العلامات التجارية Easy Peasy AI: الأفضل لإنشاء تقارير سريعة ومباشرة

الأفضل لإنشاء تقارير سريعة ومباشرة Texta : الأفضل للمحتوى المكتوب بالذكاء الاصطناعي في التقارير

: الأفضل للمحتوى المكتوب بالذكاء الاصطناعي في التقارير Powerdrill : الأفضل للتعامل مع تحليل البيانات المعقدة وتصورها

: الأفضل للتعامل مع تحليل البيانات المعقدة وتصورها ستوري دوك : الأفضل لإنشاء تقارير تفاعلية وجذابة

: الأفضل لإنشاء تقارير تفاعلية وجذابة Docudopia : الأفضل لأتمتة مهام إنشاء التقارير المتكررة

: الأفضل لأتمتة مهام إنشاء التقارير المتكررة Visme : الأفضل للجمع بين تصور البيانات والإبداع

: الأفضل للجمع بين تصور البيانات والإبداع Taskade: الأفضل لإعداد التقارير الجماعية البسيطة

## ما الذي يجب أن تبحث عنه في مولد تقارير الذكاء الاصطناعي؟

عند اختيار أداة ذكاء اصطناعي لإنشاء أو كتابة تقرير ضع في اعتبارك بعض العوامل التي قد تؤثر على جودة وكفاءة مخرجاتك. تتضمن بعض هذه العوامل ما يلي:

خيارات التخصيص : ابحث عن الأدوات التي تسمح لك بتخصيص التقارير وفقًا لاحتياجاتك الخاصة، بما في ذلك العلامة التجارية والتخطيط والمحتوى، خاصةً إذا كنت ترغب في إنشاء تقارير تسويقية سهولة الاستخدام : احرص على اختيار أداة ذات ميزات سهلة الاستخدام، مثل واجهة السحب والإفلات، ولوحات المعلومات المرئية البسيطة، وما إلى ذلك، لإنشاء تقارير احترافية دون الحاجة إلى تدريب مكثف أو خبرة فنية

: ابحث عن الأدوات التي تسمح لك بتخصيص التقارير وفقًا لاحتياجاتك الخاصة، بما في ذلك العلامة التجارية والتخطيط والمحتوى، خاصةً إذا كنت ترغب في إنشاء تقارير تسويقية قدرات التكامل : للحصول على تقارير شاملة يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي، يجب أن يتزامن مولد تقارير الذكاء الاصطناعي مع منصات أخرى مثل CRMs أو أدوات إدارة المشاريع أو برنامج تصور البيانات قدرات الذكاء الاصطناعي : لإنشاء تقارير دقيقة وثاقبة للذكاء الاصطناعي، يجب أن تحتوي الأداة على ميزات متقدمة مثل الاستخراج الآلي للبيانات وملخصات اللغة الطبيعية والاقتراحات الذكية للمحتوى أو التصميم

: للحصول على تقارير شاملة يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي، يجب أن يتزامن مولد تقارير الذكاء الاصطناعي مع منصات أخرى مثل CRMs أو أدوات إدارة المشاريع أو برنامج تصور البيانات تصميم التقارير : تأكد من أن الأداة تدعم التصميمات الجمالية والجذابة لمساعدتك في إنشاء تقارير مذهلة

: تأكد من أن الأداة تدعم التصميمات الجمالية والجذابة لمساعدتك في إنشاء تقارير مذهلة التسعير وقابلية التوسع: سواء كنت تبحث عن أداة مجانية لتوليد تقارير الذكاء الاصطناعي أو حل على مستوى المؤسسات، اختر أداة تناسب ميزانيتك وتتناسب مع احتياجاتك

أفضل 10 مولدات لتقارير الذكاء الاصطناعي

فيما يلي مجموعة من 10 أدوات توليد تقارير الذكاء الاصطناعي التي تحقق جميع المزايا المذكورة أعلاه:

1. ClickUp (الأفضل لإنشاء تقارير مشاريع تعاونية)

يجب أن يقوم مولد تقارير الذكاء الاصطناعي بجمع المعلومات من مصادر متعددة لإنتاج تقارير دقيقة وثاقبة. انقر فوق يحقق ذلك من خلال

الجمع بين وظائف معظم أدواتك وتطبيقاتك في منصة واحدة مبسطة. هذا يبسط المهمة الشاقة والمستهلكة للوقت في إنشاء تقارير من جداول بيانات وأدوات متعددة

التكامل مع الأدوات التي لا تحل محلها في مجموعتك التقنية - بحيث يمكن لجميع بياناتك أن تبقى في مكان واحد حتى لو لم يكن عملك

👀 هل تعلم؟ يتكامل ClickUp مع أكثر من 1000 تطبيق !

منشئ تقرير ClickUp Brain ai

مع مساعد الذكاء الاصطناعي الأصلي, ClickUp Brain ، يمكنك جمع واستخراج نقاط البيانات ذات الصلة من مصادر متعددة داخل مساحة العمل الخاصة بك، وإنشاء ملخص للنقاط الرئيسية، وتصور البيانات بوضوح، وتقديمها في تصميم التقرير المناسب. تتيح لك المعالجة المتقدمة للغة الطبيعية في Brain إنشاء البيانات وتخصيصها وتحويلها إلى تقارير واضحة باستخدام مطالبات المحادثة.

جرب ClickUp Dashboards

لوحة معلومات ClickUp

يمكنك أيضًا صياغة تقارير قوية باستخدام لوحات معلومات ClickUp ، والتي تحول بياناتك الأولية إلى لوحة معلومات في الوقت الفعلي، بما في ذلك عناصر مثل القوائم التفصيلية والبطاقات والمخططات والرسوم البيانية والمزيد. يتيح لك ذلك تتبع المعلومات والوصول إليها في الوقت الفعلي وتصديرها كملفات PDF أو عروض تقديمية أو مستندات.

جرب ClickUp Docs

منشئ تقارير Clickup Docs ai

إذا كنت بحاجة إلى كاتب تقارير لمساعدتك في إنشاء تقارير مرحلية، فقم بإنجازها بسرعة في مستندات ClickUp . استخدم الرؤوس وقوائم المراجعة والجداول وغيرها لتنظيم تقريرك بشكل واضح وفعال. اربط المهام، والمشاريع، والمستندات الأخرى من ClickUp مباشرةً داخل تقريرك لإعطاء السياق وتوفير الوقت.

تعمل هذه الميزة الفعالة على تركيز البيانات في مستند واحد، مما يتيح مساهمات الفريق والتعليقات والتعديلات الفورية والتعاونية والمشاركة الخاضعة للرقابة.

ولا تنسَ الاطلاع على قوالب ClickUp الجاهزة للاستخدام، مثل قالب تقرير ClickUp الاحترافي لإنشاء معلومات معقدة وتقديمها بطريقة سهلة الفهم.

أفضل ميزات #### ClickUp أفضل الميزات

استخدم ClickUp Brain للحصول على رؤى أكثر ذكاءً واقتراحات محتوى محسّنة لتقاريرك

تبسيط إعداد التقارير من خلال واجهة سهلة الاستخدام ولوحات معلومات قابلة للتخصيص تحوّل البيانات الأولية إلى تصورات قوية

تعاون بفعالية داخل المستندات باستخدام ClickUp Chat والمقاطع والتعليقات وميزات التواصل المضمنة الأخرى

تواصل مع أكثر من 1,000 تطبيق للحصول على رؤى دقيقة وفي الوقت الفعلي

جدولة التقارير المتكررة وسير العمل باستخدام أتمتة ClickUp تصور البيانات بأكثر من 15 تنسيقًا باستخدام طرق عرض النقر فوق طرق العرض ، بما في ذلك الجداول والجداول الزمنية والخرائط الذهنية والخرائط ولوحات كانبان



قيود النقر فوقها

قد يكون لها منحنى تعليمي حاد بسبب ميزاتها المختلفة

قد يتطلب التخصيص المتقدم بعض التدخل اليدوي والتكوين الأولي

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. Piktochart (الأفضل لإنشاء تقارير مذهلة بصريًا)

via بيكتوشارت إذا كنت ترغب في أداة لتصميم تقارير جذابة بصريًا مع ميزات كتابة الذكاء الاصطناعي، فإن Piktochart هو الخيار المثالي. يُعرف بواجهة السحب والإفلات الخاصة به، ويتيح مُنشئ تقارير الذكاء الاصطناعي هذا للمستخدمين الذين لا يتمتعون بخبرة كبيرة في التصميم أو لا يمتلكون خبرة في التصميم، صياغة تقارير مصقولة تعتمد على البيانات دون عناء.

ما يميز Piktochart هو تركيزه على التصميم وسهولة الوصول. تضمن أنظمة الألوان والرسومات القابلة للتخصيص وتكامل المخططات أن تكون تقاريرك احترافية وجذابة. تدعم المنصة أيضًا التعاون، مما يتيح للفرق العمل معًا على المشروعات في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات Piktochart

احصل على اقتراحات تصميم من إنشاء الذكاء الاصطناعي لتعزيز الجاذبية المرئية لتقاريرك

اختر من بين مجموعة واسعة من القوالب المصممة مسبقًا لإنشاء تقارير مذهلة بسرعة

إنشاء مخططات ورسوم بيانية وخرائط جذابة لتصور بياناتك بفعالية

اعمل بسلاسة مع فريقك لإنشاء تقارير والحصول على عناصر تحكم في الوصول لسهولة المشاركة

قيود بيكتو تشارت

أدوات تحليل بيانات متقدمة محدودة مقارنة بالمنصات الأخرى

معظم ميزات تقارير الذكاء الاصطناعي المتقدمة متاحة فقط مع الخطط المميزة

تسعير Piktochart

مجاني للأبد

محترف 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات : 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات بيكتو تشارت

G2 : 4.4/5 (أكثر من 160 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 160 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 180 تقييم)

3. Venngage (الأفضل لتصميم التقارير ذات العلامات التجارية)

via فينج Venngage هي أداة شائعة لإنشاء تقرير سنوي احترافي مصمم خصيصاً لتلبية احتياجات عملك. وبفضل مكتبة واسعة من القوالب وعناصر التصميم، تمكّنك هذه الأداة من تقديم البيانات والرؤى من التقارير المرحلية بطرق آسرة بصرياً.

تكمن إحدى نقاط قوة Venngage في إمكانيات التخصيص. فيمكنك تعديل مخططات الألوان، واستخدام العلامة التجارية للشركة، وإنشاء تقارير متنوعة، بما في ذلك تحليل السوق وتقارير الأداء السنوية وتقارير أداء الحملات.

أفضل ميزات Venngage

يمكنك التحكم الكامل في عناصر التصميم لمساعدتك في تخصيص التقارير بما يتناسب مع هوية علامتك التجارية ومتطلباتك الخاصة

استفد من مئات القوالب الجاهزة للاستخدام لتقارير الأعمال, التقارير اليوميةوالرسوم البيانية والمزيد

اعمل بسلاسة مع فريقك لإنشاء التقارير وتحريرها في الوقت الفعلي باستخدام ميزات التعاون القوية

قيود Venngage

تنسيقات تصدير محدودة في الباقة المجانية

تقتصر الميزات المتقدمة مثل التعاون الجماعي وإنشاء الصور على الباقات المميزة

تسعير Venngage

مجانية للأبد

القسط : 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأعمال : 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات تقييمات ومراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 120 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 120 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 300 تقييم)

➡️ اقرأ المزيد: 10 قوالب تقارير يومية مجانية مع تنسيقات لإبقائك على المسار الصحيح

4. Easy Peasy AI (الأفضل لإنشاء تقارير سريعة ومباشرة)

via

_/مرجع/ _https://easy-peasy.ai/templates/project-report-generator Easy Peasy AI //%href/

Easy Peasy AI هي واحدة من أدوات الذكاء الاصطناعي المتكاملة التي تمنحك كل شيء، سواء كنت بحاجة إلى الذكاء الاصطناعي أدوات الكتابة أو إمكانات إنشاء المحتوى وتوليد الصور، أو روبوتات الدردشة الآلية، أو إنشاء تقارير مدعومة بالذكاء الاصطناعي. تعمل أداة إعداد تقارير الذكاء الاصطناعي المتقدمة على تحليل البيانات وإنشاء تقارير موجزة وجيدة التنظيم.

أنشئ تقاريرك المرحلية, تقارير حالة المشروع أو ملخصات تنفيذية أو تصورات لرؤى البيانات، مع الحد الأدنى من التصميم أو الخبرة الفنية. بالإضافة إلى ذلك، استخدم القوالب المعدة مسبقًا لإنشاء تقارير عالية الجودة بسرعة لمشاريع متعددة، مما يوفر الوقت.

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي سهلة الاستخدام

إنشاء تقارير ذكاء اصطناعي قوية لوقت إنجاز أسرع باستخدام مطالبات بسيطة

تبسيط كتابة التقارير باستخدام قوالب معدة مسبقًا لأنواع التقارير المختلفة

إنشاء تقارير يمكن للبشر قراءتها، من التقارير السنوية إلى تقارير تحليل السوق، بلغة واضحة وموجزة

تعاون مع فريقك لتنقيح تقاريرك وتحسينها

قيود الذكاء الاصطناعي سهلة الاستخدام

تخصيص محدود للتصميم مقارنةً بالمنافسين

الأنسب للتقارير المباشرة، ويفتقر إلى الميزات المتقدمة للتصاميم المعقدة

تسعير برنامج Easy Peasy AI

مجاني

مبتدئ : 16 دولارًا في الشهر

: 16 دولارًا في الشهر غير محدود 50 : 24 دولارًا/شهريًا

: 24 دولارًا/شهريًا غير محدود: 32$/شهرًا

تقييمات ومراجعات منظمة العفو الدولية سهلة الاستخدام:

G2 : 4.5/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

: 4.5/5 (أكثر من 20 تقييمًا) Capterra: 4.9/5 (10 مراجعات فقط)

➡️ اقرأ المزيد: 10 قوالب مجانية لبيان المشكلة في Word & ClickUp

5. Texta (الأفضل للمحتوى المكتوب بالذكاء الاصطناعي في التقارير)

via النص Texta هو مساعد كتابة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكنه مساعدتك في إنشاء محتوى عالي الجودة لتقاريرك. تعمل نماذج اللغة المتقدمة الخاصة به على إنشاء سرد جذاب، ورؤى قائمة على البيانات، وحجج مقنعة.

تتميز أداة كتابة التقارير التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بواجهة أنيقة تُحوِّل بياناتك إلى لغة ملائمة للأعمال. وهذا يجعلها مثالية لكتابة الملخصات المالية، وتحديثات المشاريع، وتقارير العملاء، وما إلى ذلك.

أفضل ميزات Texta

أنشئ تقارير مشاريع وملخصات ممتازة باستخدام قوة كاتب الذكاء الاصطناعي المتقدم في Texta

صمم المحتوى الخاص بك بما يتناسب مع جمهورك المحدد وصوت علامتك التجارية، مما يجعله مثاليًا لتقديمه إلى صانعي القرار أو القادة التنفيذيين

الوصول إلى قوالب جاهزة للاستخدام لإنشاء تقارير سنوية وتقارير أعمالتقارير مؤشرات الأداء الرئيسيةوالمزيد

قيود تكسا

غالبًا ما تكون التقارير التي يتم إنشاؤها ثقيلة النصوص وتفتقر إلى العناصر التفاعلية أو لوحات المعلومات

تركز ميزات الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي على إنشاء المحتوى وكتابته بدلاً من إنشاء تقارير شاملة مثل الأدوات الأخرى

تسعير Texta

فرد : 9 دولارات شهريًا

: 9 دولارات شهريًا فريق : 39 دولارًا/شهرًا

: 39 دولارًا/شهرًا الفريق: 79 دولاراً في الشهر

تقييمات ومراجعات Texta

G2 : 4.2/5 (أكثر من 220 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 220 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 300 تقييم)

➡️ اقرأ المزيد: طرق إعداد تقارير العملاء: اكتشف كيفية صياغة تقارير مقنعة للعملاء

6. باور دريل (الأفضل للتعامل مع تحليل البيانات المعقدة وتصورها)

via باور دريل Powerdrill هو منشئ تقارير مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم للشركات التي تعتمد على تحليلات البيانات المتقدمة والتقارير الديناميكية. يتكامل بسلاسة مع مصادر البيانات على مستوى المؤسسة لتقديم رؤى تفصيلية وتصورات متطورة. وبفضل التحليلات القوية والقدرات التنبؤية والتصورات المتقدمة، فإن هذا أداة إعداد التقارير مثالية للمؤسسات التي تتعامل مع مجموعات البيانات الضخمة وتتخذ قرارات مهمة في مجال الأعمال.

أفضل ميزات Powerdrill

استخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد الاتجاهات والحالات الشاذة والأنماط في بياناتك، مما يجعله مثاليًا للتحليلات التنبؤية

أنشئ لوحات معلومات وقوالب تفاعلية لأي تقرير، بدءًا من تقارير الأعمال والتقارير السنوية إلى التقارير التفصيليةتقارير المشاريع اطرح أسئلة بلغة طبيعية للحصول على رؤى فورية من بياناتك



قيود Powerdrill

قد يكون لميزاته المتقدمة منحنى تعلم أكثر حدة للمستخدمين الأقل خبرة

تتطلب ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وقدرات إعداد التقارير نفقات أعلى

تسعير Powerdrill

مجاني للأبد

أساسي : 3.90 دولار شهريًا

: 3.90 دولار شهريًا زائد : 9.90 دولار/شهرياً

: 9.90 دولار/شهرياً المحترف: 29.90 دولار/شهريًا

تقييمات ومراجعات Powerdrill

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: مراجعات غير كافية

7. ستوري دوك (الأفضل لإنشاء تقارير تفاعلية وجذابة)

عبر ستوري دوك تم تصميم Storydoc لإنشاء تقارير تفاعلية جذابة بصرياً تساعد المهنيين والشركات على تقديم عروض تقديمية مؤثرة.

وتركيزها على سرد القصص التي يتم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي يجعلها مثالية لقطاعات مثل التسويق والمبيعات والإدارة، حيث يكون تقديم البيانات المعقدة أمرًا أساسيًا.

أفضل ميزات #### ستوري دوك

أنشئ تقارير تفاعلية وغامرة باستخدام عناصر تفاعلية باستخدام مُنشئ المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي

استخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء تقرير قائم على السرد يحكي قصة تجذب جمهورك

اختر من بين مجموعة متنوعة من القوالب المصممة مسبقًا لبدء العمل بسرعة

قيود ستوري دوك

قد لا تكون مثالية لمستخدمي الأعمال الذين يحتاجون إلى ميزات متقدمة لتصور البيانات والتحليلات

قد تبدو الواجهة التي تركز على التصميم معقدة بالنسبة لفرق التسويق والفرق غير التقنية

تسعير #### تسعير ستوري دوك

بداية : 40 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

: 40 دولاراً شهرياً لكل مستخدم محترف : 60 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 60 دولارًا شهريًا لكل مستخدم خطط الفريق: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات ستوري دوك

G2 : 4.7/5 (أكثر من 40 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: لا يوجد

8. Docuopia (الأفضل لأتمتة مهام إنشاء التقارير المتكررة)

via

_ / href/ _ https://www.docuopia.com/#features Docupia /%href/

Docupia هي أداة لكتابة المستندات تعتمد على الذكاء الاصطناعي ويمكنها أيضًا إنشاء تقارير قابلة للتخصيص. وعلى الرغم من أن إمكانيات إعداد التقارير لا تزال في بداياتها، إلا أنها تساعد في إنشاء تقارير مفصلة وقابلة للتطوير من أجل تحسين سير العمل وتحسين عملية اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات.

تتيح لك إمكانيات التخصيص التي توفرها الأداة، بما في ذلك القوالب وعمليات التكامل، إمكانية إعداد تقارير تلبي متطلبات العمل المحددة.

أفضل ميزات دوكوبيا

أنشئ تقارير قابلة للتخصيص بتنسيق مرن ومحتوى مُنشأ بالذكاء الاصطناعي

ربط مصادر بيانات متعددة بأداتك لتحقيق التكامل السلس

احصل على اقتراحات لتحسين أسلوبك في الكتابة وتجنب الأخطاء النحوية

قيود دوكوبيا

قد تحتوي تقارير الذكاء الاصطناعي التي تم إنشاؤها على أخطاء وتحتاج إلى التحقق منها قبل الإرسال

يركز بشكل أساسي على كتابة تقارير المشروع أو تحديثات الفريق، مع إمكانيات محدودة لتصور البيانات

أسعار دوكوبيا

خطة بدء التشغيل: مجانية

مجانية الخطة القياسية: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات وتقييمات دوكوبيا

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: مراجعات غير كافية

9. Visme (الأفضل للجمع بين تصور البيانات والإبداع)

via

_Visme Visme هو في المقام الأول أداة تصميم لإنشاء تقارير ذكاء اصطناعي احترافية وجذابة بصريًا. وهو يوفر مجموعة واسعة من القوالب القابلة للتخصيص والعناصر التفاعلية وميزات التصميم، مما يجعله مثاليًا للمحترفين الذين يسعون إلى تحسين عرض التقارير.

واجهة السحب والإفلات البديهية لـ Visme وسهولة الوصول إليها للمستخدمين غير التقنيين تميزها عن الأدوات الأكثر تعقيدًا. وهو يستهدف بشكل أساسي المسوقين والمعلمين ومحللي الأعمال الذين يجب عليهم تقديم تقارير جذابة بصريًا وقد لا يمتلكون خبرة واسعة في التصميم.

أفضل ميزات Visme

احصل على اقتراحات التصميم التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لتحسين العناصر المرئية والعناصر الأخرى في تقاريرك

استخدم محرر السحب والإفلات لتصميم تقارير الذكاء الاصطناعي الخاصة بك وتخصيصها بسرعة

استورد البيانات بسهولة من جداول البيانات أو من مصادر أخرى لإنشاء المخططات والرسوم البيانية والتصورات ببضع نقرات فقط

أضف عناصر تفاعلية مثل الروابط وتأثيرات التحويم والرسوم المتحركة إلى التقارير لإشراك جمهورك

قيود فيزمي

أدوات تحليل بيانات متقدمة محدودة مقارنة بمنصات التحليلات المتخصصة

يفتقر إلى خيارات التكامل، مما يقصر استخدامه بشكل أساسي على تصميم الأصول وإنشاء العروض التقديمية

أسعار فيزم

الأساسي: مجانًا

مجانًا المبتدئ: 29 دولارًا/شهريًا

29 دولارًا/شهريًا المحترف: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6/5 (420+ تقييمات)

: 4.6/5 (420+ تقييمات) Capterra: 4.5/5 (700+مراجعة)

➡️ اقرأ المزيد: أمثلة وقوالب لوحة معلومات إدارة المشاريع

10. تاسكاد (الأفضل لإعداد التقارير البسيطة القائمة على الفريق)

via Taskade Taskade هي أداة إنتاجية تجمع بين إنشاء التقارير وإدارة المشاريع. وهي مثالية للفرق التي تحتاج إلى التعاون في إعداد التقارير.

تتيح واجهته سهلة الاستخدام، وإدارة المهام، والتكاملات التي يوفرها التعاون السلس بين الفريق وإنشاء التقارير في الوقت الفعلي. تركيز الأداة على التعاون و تنظيم المهام يجعل منه كاتب تقارير ذكاء اصطناعي مجاني ممتاز للفرق التي تركز على الإنتاجية.

أفضل ميزات Taskade

اعمل مع فرقك في الوقت الفعلي على تقارير مشاريع متعددة في وقت واحد

استخدم ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة به لاكتساب رؤى حول مهامك وأنماط بياناتك

ادمج التقارير مع المهام والملاحظات والتقارير في مساحة عمل واحدة

قيود تاسكاد

قد تكون تحليلات البيانات المتقدمة وعمليات التكامل محدودة

ليس مثاليًا لاحتياجات إنشاء التقارير واسعة النطاق أو المعقدة للغاية

أسعار تاسكيد

مجاني للأبد

Taskade Pro : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم Taskade للفرق: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات تقييمات ومراجعات **Taskade

G2 : 4.6/5 (50+ تقييمات)

: 4.6/5 (50+ تقييمات) Capterra: 4.7/5 (60+مراجعة)

## أنشئ تقارير مفصلة ودقيقة مع أفضل منشئ تقارير الذكاء الاصطناعي - انقر فوق

تعمل مولدات تقارير الذكاء الاصطناعي على تحويل كيفية إنشاء الشركات للتقارير وتحليلها وتقديمها. توفر هذه الأدوات وقتًا ثمينًا وتعزز دقة التقارير من خلال أتمتة تحليل البيانات، وتقديم قوالب قابلة للتخصيص، وتبسيط التعاون.

عند اختيار مُنشئ تقارير الذكاء الاصطناعي المناسب، ضع في اعتبارك ميزات مثل سهولة الاستخدام وإمكانيات التكامل والقدرة على إنتاج محتوى ثاقب وملائم للأعمال بتنسيقات مختلفة.

من بين أفضل الخيارات، تُعد ClickUp منصة رائدة لإنشاء تقارير المشاريع التعاونية. وبفضل ميزات إدارة المشروع القوية وقدرات الذكاء الاصطناعي، يمكنك الارتقاء بعملية إعداد التقارير وتقديم رؤى أكثر دقة تؤدي إلى نتائج الأعمال. اشترك في خطة ClickUp المجانية وجرّب كيف يمكن للتقارير التي ينشئها الذكاء الاصطناعي أن تعزز كفاءة فريقك ونجاحه.