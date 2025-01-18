11 أفضل بدائل ومنافسين لارك لعام 2025

إذا كنت قد وصلت إلى هنا، فربما لأنك تبحث عن أداة لإدارة المشاريع مصممة لتبسيط سير العمل وزيادة الإنتاجية والحفاظ على عمل فريقك كآلة تعمل بشكل جيد.

بالتأكيد، تمتلك Lark القدرة على تبسيط العمليات التجارية - ولكن هل هي حقًا تلبي جميع احتياجات فريقك الفريدة؟ ربما تتوق إلى ميزات أفضل، أو تكامل أقوى، أو شيء أسهل في الاستخدام.

الأداة المثالية موجودة، ولكن الأمر يتطلب بعض الاستكشاف للعثور عليها.

لقد بذلنا جهدًا كبيرًا وجمعنا 11 من أفضل بدائل Lark. سواءً كنت تدير شركة ناشئة أو مؤسسة كبيرة، ستساعدك هذه القائمة المنتقاة من أدوات إدارة المشاريع وسير العمل في العثور على الحل المناسب.

التعاون وسير العمل يتقاربان في ClickUp، جرّب اليوم!

## ⏰ ملخص 60 ثانية

إليك تقريرنا عن أفضل بدائل Lark:

ClickUp: الأفضل لإدارة المشاريع الشاملة والتعاون زووم: الأفضل لعقد مؤتمرات الفيديو والتعاون الافتراضي ميكروسوفت تيمز: الأفضل للتواصل الجماعي داخل نظام مايكروسوفت البيئي Slack: الأفضل لرسائل الفريق الديناميكية والتواصل المنظم في مكان العمل جوجل ورك سبيس: الأفضل لإدارة الملفات المركزية والإنتاجية المستندة إلى السحابة موقع مونداي دوت كوم: الأفضل لتتبع المشاريع المبسطة وإدارة الفريق التعاونية Notion: الأفضل لإدارة المشاريع والتعاون الإبداعي بيتريكس 24: الأفضل لإدارة علاقات العملاء المتقدمة وإدارة المهام أسانا: الأفضل لتنظيم المهام ونجاح المشاريع كودا: الأفضل للتعاون في المستندات وكفاءة سير العمل Flock: الأفضل للتواصل في الوقت الفعلي وتنسيق المهام

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Lark؟

عند استكشاف بدائل Lark، تحتاج إلى البحث عن حلول تقدم نفس الميزات والوظائف التي تقدمها Lark أو أفضل منها. لذلك إليك بعض الميزات الرئيسية التي يمكنك أخذها في الاعتبار لاختيار الأداة الأنسب لاحتياجات عملك:

إدارة المشاريع : ابحث عن الحلول التي تحتوي على ميزات مثل لوحات كانبان ومخططات جانت وتتبع الوقت وسير العمل القابل للتخصيص

: ابحث عن الحلول التي تحتوي على ميزات مثل لوحات كانبان ومخططات جانت وتتبع الوقت وسير العمل القابل للتخصيص التعاون : ابحث عن أداة يمكنها تعزيز تعاون الفريق من خلال التحديثات في الوقت الفعلي

: ابحث عن أداة يمكنها تعزيز تعاون الفريق من خلال التحديثات في الوقت الفعلي قابلية التوسع : اختر المنصات التي يمكن توسيع نطاقها وتخصيصها مع تطور عملك

: اختر المنصات التي يمكن توسيع نطاقها وتخصيصها مع تطور عملك سهولة الاستخدام : اختر حلاً سهل الاستخدام: اختر حلاً بديهيًا وسهل الاستخدام

: اختر حلاً سهل الاستخدام: اختر حلاً بديهيًا وسهل الاستخدام عمليات التكامل : اختر الأداة التي يمكن دمجها مع التطبيقات الأخرى التي تستخدمها في سير عملك اليومي

: اختر الأداة التي يمكن دمجها مع التطبيقات الأخرى التي تستخدمها في سير عملك اليومي دعم العملاء: دعم العملاء: اختر منصة مع فريق دعم سريع وسريع الاستجابة وموثوق به

أفضل 11 بديل لارك

Lark أداة قوية لتعزيز الإنتاجية في مكان العمل والتواصل الجماعي. ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن عمليات تكامل متقدمة، أو تخصيص أكبر، أو ميزات تعاون محسّنة، فإليك بعض أفضل بدائل Lark التي يجب مراعاتها.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع الشاملة والتعاون)

ClickUp هو "تطبيق كل شيء للعمل" لإدارة المهام والتواصل في العمل بشكل مركزي

سواء كنت استشارياً تعمل على مشاريع صغيرة أو مؤسسة تدير مشاريع معقدة وواسعة النطاق,

أداة إدارة المشاريع من ClickUp

خيارًا رائعًا.

إنه تطبيق كل شيء للعمل الذي يمنحك المرونة والأدوات اللازمة لإدارة الأنشطة المتعلقة بالمشروع، وتبسيط تواصل الفريق، وإنشاء مهام سير عمل قابلة للتخصيص، وإدارة المهام، وتتبع التقدم المحرز، واستخدام الذكاء الاصطناعي الذكي لإنجاز العمل بشكل أسرع.

اختر من بين أكثر من 100

أتمتة ClickUp

أو إنشاء سير العمل الخاص بك لمعالجة المهام الروتينية. قم بأتمتة تحديثات المهام وإرسال البريد الإلكتروني، أو حتى تشغيل ملخصات الذكاء الاصطناعي للمشاريع حتى تتمكن من توجيه انتباهك إلى المكان المطلوب.

أتمتة المهام المتكررة باستخدام أتمتة ClickUp Automations

تواصل مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي باستخدام محادثة ClickUp . ما عليك سوى الإشارة إلى زميل في الفريق لدعوته إلى محادثة. معززًا بقوى الذكاء الاصطناعي الخارقة، يقترح تلقائيًا الردود على الأسئلة، ويلخص سلاسل المحادثات، وينشئ المهام تلقائيًا من الرسائل.

شارك التحديثات مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Chat

يمكنك أيضًا إنشاء عناصر إجراءات لنفسك أو لأعضاء الفريق مباشرةً من تعليق باستخدام انقر فوق التعليقات المعينة . تنعكس التعليقات التي لم يتم حلها عبر قائمة مهام المُعيّن كـ تذكير للمتابعة ويمكن حلها بمجرد اكتمال عنصر الإجراء.

انقر فوق أفضل الميزات

توثيق مركزي : إنشاء مقالات مساعدة منسقة بدقة، وإجراءات التشغيل الموحدة، وإجراءات التشغيل الموحدة، ومواقع الويكي الخاصة بالشركة، وما إلى ذلك، باستخدام مستندات ClickUp -حل أنيق لإدارة المستندات. قم بدعوة أعضاء الفريق لتحرير المستندات في الوقت الفعلي، وإنشاء موارد إدارة المعرفة، وربط المستندات بالمهام لسهولة الرجوع إليها

: إنشاء مقالات مساعدة منسقة بدقة، وإجراءات التشغيل الموحدة، وإجراءات التشغيل الموحدة، ومواقع الويكي الخاصة بالشركة، وما إلى ذلك، باستخدام مستندات ClickUp -حل أنيق لإدارة المستندات. قم بدعوة أعضاء الفريق لتحرير المستندات في الوقت الفعلي، وإنشاء موارد إدارة المعرفة، وربط المستندات بالمهام لسهولة الرجوع إليها إدارة المهام : قسّم المشاريع المعقدة إلى مهام قابلة للتنفيذ وأسندها إلى أعضاء الفريق باستخدام انقر فوق المهام . أضف أوصاف المهام، ومستويات الأولوية، والحقول المخصصة، وتواريخ الاستحقاق للوفاء بالمواعيد النهائية بفعالية

: قسّم المشاريع المعقدة إلى مهام قابلة للتنفيذ وأسندها إلى أعضاء الفريق باستخدام انقر فوق المهام . أضف أوصاف المهام، ومستويات الأولوية، والحقول المخصصة، وتواريخ الاستحقاق للوفاء بالمواعيد النهائية بفعالية التقارير ولوحات المعلومات : تتبع تقدم المشروع، واطلع على الاختناقات، وحسِّن الأداء باستخدام ClickUp Dashboards . حوّل البيانات الأولية إلى مخططات ورسوم بيانية جذابة بصريًا حتى يسهل استهلاكها

: تتبع تقدم المشروع، واطلع على الاختناقات، وحسِّن الأداء باستخدام ClickUp Dashboards . حوّل البيانات الأولية إلى مخططات ورسوم بيانية جذابة بصريًا حتى يسهل استهلاكها الذكاء الاصطناعي الذكي: قم بإنجاز المهام بشكل أسرع باستخدام الذكاء الاصطناعي الخاص ب ClickUp- ClickUp Brain . قم بأتمتة المهام العادية مثل تحديثات المشاريع والمهام وتغييرات الحالة وما إلى ذلك. احصل على إجابات لأسئلتك المتعلقة بالعمل في ثوانٍ، واستخدم Brain كمساعدك الشخصي في الكتابة. صمم نسخًا مقنعة من رسائل البريد الإلكتروني، ولخص ملاحظات الاجتماعات، وأنشئ قوالب، وغير ذلك الكثير

قيود ClickUp

هناك منحنى تعليمي طفيف بسبب مجموعة ميزات ClickUp الواسعة النطاق

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: قم بتبسيط تخطيط المشروع وإدارة عملك دون الحاجة إلى البدء من الصفر في كل مرة باستخدام ClickUp قوالب إدارة المشاريع .

2. Zoom (الأفضل لعقد مؤتمرات الفيديو والتعاون الافتراضي)

عبر تكبير Zoom هي منصة مؤتمرات فيديو تستخدمها الشركات في جميع أنحاء العالم للتعاون الافتراضي والعمل عن بُعد والاجتماعات. وهي تساعد فرق العمل المختلطة على العمل معًا بسلاسة من خلال الدردشة في الوقت الحقيقي، ومشاركة الشاشة، والتكاملات المتعددة مع جهات خارجية.

أفضل ميزات Zoom

مؤتمرات الفيديو : قم بإعداد اجتماعات مع العملاء والشركاء وأصحاب المصلحة الآخرين بسهولة من خلال الصوت والفيديو عالي الدقة ومنع الضوضاء والخلفيات الافتراضية

: قم بإعداد اجتماعات مع العملاء والشركاء وأصحاب المصلحة الآخرين بسهولة من خلال الصوت والفيديو عالي الدقة ومنع الضوضاء والخلفيات الافتراضية رفيق الذكاء الاصطناعي : احصل على ملخصات الاجتماعات التي يتم إنشاؤها تلقائيًا وتدوين تسجيلات الاجتماعات. يمكن لمرافق الذكاء الاصطناعي أيضاً تحديد نقاط النقاش الرئيسية أثناء الاجتماعات وتحويلها إلى عناصر قابلة للتنفيذ للمتابعة

: احصل على ملخصات الاجتماعات التي يتم إنشاؤها تلقائيًا وتدوين تسجيلات الاجتماعات. يمكن لمرافق الذكاء الاصطناعي أيضاً تحديد نقاط النقاش الرئيسية أثناء الاجتماعات وتحويلها إلى عناصر قابلة للتنفيذ للمتابعة غرف الاجتماعات: تمكين المشاركين الشخصيين والعاملين عن بُعد من الانضمام إلى الاجتماعات والتفاعل في الوقت الفعلي باستخدام Zoom Rooms

قيود التكبير/التصغير

غالبًا ما تتأخر استجابات دعم العملاء

الدفع والفوترة ليسا واضحين تماماً، وقد أبلغ العديد من المستخدمين عن اضطرارهم للدفع مقابل ميزات لا يستخدمونها

تسعير زووم

مجاني للأبد

إيجابي : 15.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 15.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم للشركات: 21.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Zoom التقييمات والمراجعات

G2 : 4.5/5 (أكثر من 55,000 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 55,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (14,000+ تقييم)

➡️ قراءة المزيد: 14 أفضل بدائل التكبير / التصغير

3. مايكروسوفت تيمز (الأفضل للتواصل الجماعي داخل نظام مايكروسوفت البيئي)

عبر فرق مايكروسوفت تعمل Microsoft Teams على تبسيط تواصل الفريق و التعاون في الوقت الفعلي مع مشاركة الملفات والتواصل في الوقت الفعلي واجتماعات الفيديو.

كما أنه يأتي مزودًا أيضًا ب أمان على مستوى المؤسسات، مع ميزات التشفير من طرف إلى طرف وميزات التوافق. علاوة على ذلك، يتيح لك Teams إنشاء روبوتات مخصصة لأتمتة المهام الروتينية.

أفضل ميزات Microsoft Teams

مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية : بدء المكالمات الجماعية والرسائل الصوتية وتحويل المكالمات إلى أعضاء فريقك مباشرةً من تطبيق Microsoft Teams

: بدء المكالمات الجماعية والرسائل الصوتية وتحويل المكالمات إلى أعضاء فريقك مباشرةً من تطبيق Microsoft Teams دردشة في الوقت الفعلي : مشاركة تحديثات فردية أو جماعية، وتحسين الرسائل باستخدام الرموز التعبيرية وتحرير النصوص الغنية ومشاركة الملفات من خلال Teamsتطبيق مراسلة الأعمال محادثات شبيهة بالمحادثات الهاتفية : احصل على جميع ميزات خطك الأرضي مع Teams Phone - خدمة هاتفية قائمة على السحابة

: مشاركة تحديثات فردية أو جماعية، وتحسين الرسائل باستخدام الرموز التعبيرية وتحرير النصوص الغنية ومشاركة الملفات من خلال Teamsتطبيق مراسلة الأعمال

قيود Microsoft Teams

لا يمكن استخدام تطبيق Teams إلا من قبل الشركات التي استثمرت في نظام Microsoft البيئي

حدوث خلل فني بشكل متكرر، مما يتسبب في "تعليق" التطبيق بين الاجتماعات

تسعير Microsoft Teams

الأسعار الأساسية : 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم الأساسية : 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم الأعمال القياسية: 12.50 دولار/شهرياً لكل مستخدم

مراجعات Microsoft Teams

G2 : 4.5/5 (أكثر من 15,000 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 15,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

📮ClickUp Insights: 83% من العاملين في مجال المعرفة يعتمدون في المقام الأول على البريد الإلكتروني والدردشة للتواصل الجماعي.

ومع ذلك، يضيع ما يقرب من 60% من يوم عملهم في التنقل بين هذه الأدوات والبحث عن المعلومات. مع تطبيق كل شيء للعمل مثل ClickUp، تجتمع إدارة المشروع والرسائل ورسائل البريد الإلكتروني والدردشات في مكان واحد! حان الوقت للمركزية والتنشيط!

جرّب ClickUp اليوم

4. Slack (الأفضل لرسائل الفريق الديناميكية والتواصل المنظم في مكان العمل)

عبر سلaج ك يوفر تطبيق Slack، وهو تطبيق دردشة جماعي شائع، مساحة مركزية آمنة للمراسلة المباشرة مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين، ويتكامل مع العديد من تطبيقات الأعمال الخارجية لسير عمل سلس.

يسمح لك التطبيق بإنشاء قنوات للمناقشات القائمة على المواضيع ويوفر ميزات لاجتماعات الفريق والفيديو والمكالمات الصوتية.

أفضل ميزات سلاك

التعاون الخارجي : المناقشة والمشاركة والتعاون مع أصحاب المصلحة الخارجيين دون الاعتماد على سلاسل البريد الإلكتروني

: المناقشة والمشاركة والتعاون مع أصحاب المصلحة الخارجيين دون الاعتماد على سلاسل البريد الإلكتروني مساعدة الذكاء الاصطناعي : احصل على نظرة عامة سريعة للمحادثات الجارية في أي قناة باستخدام تلخيص سلاك، الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي

: احصل على نظرة عامة سريعة للمحادثات الجارية في أي قناة باستخدام تلخيص سلاك، الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي تخطيط المهام: إنشاء المشاريع وإدارتها باستخدام قوائم سلاك-أأداة إدارة المهام. قم بتعيين المهام لأعضاء الفريق وإضافة مواعيد نهائية وتحويل المحادثات المهمة إلى عناصر عمل

قيود Slack

أبلغ المستخدمون عن مواجهة صعوبة في الانتقال إلى الرسائل القديمة حتى مع وظيفة البحث

يمكن أن تصبح الإشعارات مربكة للغاية في بعض الأحيان، خاصة في القنوات المزدحمة

تسعير سلاك

إيجابي : 8.75 دولار شهرياً لكل مستخدم

: 8.75 دولار شهرياً لكل مستخدم الشركات +: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

+: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شبكة المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات سلاك

G2 : 4.5/5 (أكثر من 33,000 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 33,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 20,000 تقييم)

5. Google Workspace (الأفضل للإدارة المركزية للملفات والإنتاجية المستندة إلى السحابة)

عبر مساحة عمل جوجل إذا كنت تبحث عن مجموعة شاملة من أدوات الإنتاجية المستندة إلى السحابة، فقد يكون Google Workspace خيارًا جيدًا. فهي تحتوي على أدوات قوية لـ التواصل، والتوثيق، وإدارة الملفات، والتخزين.

ويمكن للشركات تخصيص Google Workspace، بما في ذلك نطاقات البريد الإلكتروني والأذونات وإعدادات الأمان، بما يتناسب مع احتياجاتها التنظيمية.

أفضل ميزات مساحة عمل Google Workspace

التوثيق التعاوني : استخدم مستندات Google كأداة تعاون لإنشاء المستندات ومشاركتها في الوقت الفعلي. قم بدعوة العديد من أعضاء الفريق للتعديل وترك الملاحظات ومراجعة المعلومات في وقت واحد

: استخدم مستندات Google كأداة تعاون لإنشاء المستندات ومشاركتها في الوقت الفعلي. قم بدعوة العديد من أعضاء الفريق للتعديل وترك الملاحظات ومراجعة المعلومات في وقت واحد إدارة الملفات : إدارة جميع ملفاتك على السحابة باستخدام Google Drive. قم بتقييد الوصول والأذونات حسب الحاجة، وقم بالمزامنة عبر أجهزة متعددة، وتأكد من عدم فقدان البيانات المهمة أبدًا

: إدارة جميع ملفاتك على السحابة باستخدام Google Drive. قم بتقييد الوصول والأذونات حسب الحاجة، وقم بالمزامنة عبر أجهزة متعددة، وتأكد من عدم فقدان البيانات المهمة أبدًا التقويم والجدولة: قم بإعداد مواعيد تواجدك على تقويم Google واستخدم تذكيرات وإشعارات الأحداث للمواعيد النهائية أو الاجتماعات المهمة

قيود مساحة عمل Google

هناك قيود إذا كنت ترغب في إنشاء نطاقات ثانوية أو أسماء نطاقات مستعارة

يمكن أن يؤدي انقطاع الاتصال بالإنترنت إلى صعوبة عمل الفرق دون اتصال بالإنترنت نظرًا لأن Google Workspace يستند بالكامل إلى السحابة

تسعير Google Workspace

مبتدئ الأعمال : 7.20 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 7.20 دولار شهريًا لكل مستخدم الأعمال القياسية : 14.40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 14.40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأعمال الإضافية: 21.60$/شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Google Workspace

G2 : 4.6/5 (أكثر من 42,000 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 42,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 16,000 تقييم)

➡️ قراءة المزيد: كيفية عقد اجتماعات مثمرة وتحسين كفاءة فريق العمل

6. Monday.com (الأفضل لتتبع المشاريع المبسطة وإدارة الفريق التعاوني)

عبر Monday.com يساعد Monday.com فرق العمل على تبسيط سير العمل والحصول على رؤية واضحة لجميع الأعمال التي يجب القيام بها. يمكنك إنشاء لوحات قابلة للتخصيص لتتبع مشاريعك، والعصف الذهني، وأتمتة المهام العادية لتوفير الوقت.

أفضل ميزات #### Monday.com

إعداد التقارير : احصل على نظرة عامة عالية المستوى لمقاييس المشروع التي تهمك

: احصل على نظرة عامة عالية المستوى لمقاييس المشروع التي تهمك أتمتة المهام : استخدم الذكاء الاصطناعي Monday AI لأتمتة الطلبات، وتعيين المهام لأعضاء الفريق، وتعيين مستويات المشاعر للبيانات النصية

: استخدم الذكاء الاصطناعي Monday AI لأتمتة الطلبات، وتعيين المهام لأعضاء الفريق، وتعيين مستويات المشاعر للبيانات النصية مهام سير عمل مخصصة: إنشاء مهام سير عمل بدون تعليمات برمجية لتنسيق المهام بين أقسام متعددة

قيود موقع Monday.com

تفتقر المنصة إلى ميزات إعداد التقارير التفصيلية، مما يجعل من الصعب الحصول على عرض دقيق للمقاييس الهامة

إعداد الأداة معقد للغاية وليس بديهيًا جدًا في الاستخدام

تسعير موقع Monday.com

مجاني للأبد

أساسي : 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم عادي : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم محترف : 19 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 19 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

Monday.com التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 12,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 5000 تقييم)

➡️ قراءة المزيد: 15 نموذجًا مجانيًا لخطة اتصالات المشروع

7. Notion (الأفضل لإدارة المشاريع والتعاون الإبداعي)

عبر فكرة يسمح Notion للفرق ببناء أنظمة متطورة لإدارة المشاريع وتبسيط سير العمل ومركزية المعلومات المهمة.

يمكنك إنشاء قواعد بيانات واسعة النطاق على Notion لتتبع تقدم المشروعات، وإدارة خطوط المبيعات، وتخطيط منشورات المدونات، والمزيد. تقدم المنصة أيضاً مجموعة كبيرة من القوالب لتحسين إنتاجيتك وكفاءتك.

أفضل الميزات #### Notion

مساحة عمل متصلة : قسّم المشاريع المعقدة إلى مهام قابلة للتنفيذ وأسندها إلى الأعضاء المناسبين في فريقك مع تواريخ الاستحقاق وأوصاف المهام والتبعيات. عرض المعالم الرئيسية عبر جدول زمني، وتنظيم المعلومات باستخدام الجداول، وتصور التقدم المحرز باستخدام المخططات

: قسّم المشاريع المعقدة إلى مهام قابلة للتنفيذ وأسندها إلى الأعضاء المناسبين في فريقك مع تواريخ الاستحقاق وأوصاف المهام والتبعيات. عرض المعالم الرئيسية عبر جدول زمني، وتنظيم المعلومات باستخدام الجداول، وتصور التقدم المحرز باستخدام المخططات مساعد ذكاء اصطناعي متكامل : احصل على إجابة على استفسارات عملك، وحلل ملفات PDF، ودردش حول أي موضوع حرفيًا مع Notion AI

: احصل على إجابة على استفسارات عملك، وحلل ملفات PDF، ودردش حول أي موضوع حرفيًا مع Notion AI أداة إنشاء المواقع: اختر من بين أكثر من 10,000 قالب لإنشاء مواقع ويب حول أي موضوع باستخدام "المواقع" - لا حاجة إلى معرفة البرمجة

قيود Notion #### قيود Notion

مع ازدياد تعقيد المشروع، يمكن أن يؤدي تنظيم الملاحظات والمستندات إلى مساحة عمل مزدحمة للغاية

يمكن أن تكون مشاركة الملاحظات مع غير المستخدمين أمرًا صعبًا ويمكن أن يؤدي إلى تعقيد سير العمل الذي يعتمد بشكل كبير على أصحاب المصلحة الخارجيين

تسعير برنامج Notion

مجاني للأبد

بالإضافة إلى 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات : 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار الذكاء الاصطناعي: يمكن إضافتها إلى أي خطة مقابل 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات #### Notion

G2 : 4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (2,000+ تقييم)

💡 نصيحة احترافية: إذا كان فريقك يركز بشكل كبير على العمليات المتعلقة بالمستندات، فقد يكون من الجيد إنشاء سير عمل إدارة المستندات لإبعاد أوجه القصور والأخطاء.

8. Bitrix24 (الأفضل لإدارة علاقات العملاء المتقدمة وإدارة المهام)

عبر بيتريكس 24 تقدم Bitrix24، وهي منصة لإدارة الأعمال، وظائف إدارة علاقات العملاء إلى جانب ميزات للتعاون وإدارة المهام وبناء مواقع الويب وإدارة الموارد البشرية و أتمتة سير العمل .

مع الحلول المستندة إلى السحابة والحلول المحلية، فإن المنصة مناسبة تمامًا للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتطلع إلى إدارة عملياتها اليومية في مكان واحد.

أفضل ميزات Bitrix24

إدارة خط أنابيب المبيعات : إدارة العملاء المتوقعين، وجهات الاتصال، ومعلومات العملاء، والصفقات، وخطوط الأنابيب في Bitrix24 CRM

: إدارة العملاء المتوقعين، وجهات الاتصال، ومعلومات العملاء، والصفقات، وخطوط الأنابيب في Bitrix24 CRM منشئ مواقع الويب : إنشاء صفحات الهبوط بدون ترميز، والتقاط العملاء المحتملين باستخدام نماذج مخصصة، واستضافة مواقع الويب الخاصة بك على نظام إدارة المحتوى المجاني

: إنشاء صفحات الهبوط بدون ترميز، والتقاط العملاء المحتملين باستخدام نماذج مخصصة، واستضافة مواقع الويب الخاصة بك على نظام إدارة المحتوى المجاني إدارة الموظفين: تبسيط عمليات الموارد البشرية والاحتفاظ بسجل لملفات تعريف موظفيك وهيكل الشركة وأدائهم وسياساتهم

قيود Bitrix24

توفر الأداة تكاملات محدودة مع أنظمة المؤسسات الخارجية

تعد إدارة الصفقات ومسارات المبيعات معقدة للغاية مقارنةً بأدوات إدارة علاقات العملاء الأخرى

تسعير Bitrix24

مجاني للأبد

أساسي : 49 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين

: 49 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين معيار : 99 دولارًا شهريًا ل 50 مستخدمًا

: 99 دولارًا شهريًا ل 50 مستخدمًا احترافي : 199 دولارًا شهريًا ل 100 مستخدم

: 199 دولارًا شهريًا ل 100 مستخدم مؤسسة: 399 دولارًا شهريًا ل 250 مستخدمًا

تقييمات ومراجعات Bitrix24

G2 : 4.1/5 (أكثر من 500 تقييم)

: 4.1/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 900 تقييم)

9. أسانا (الأفضل لتنظيم المهام وإدارة المشاريع)

عبر أسانا أسانا هي أداة قوية أخرى منصة إدارة المشاريع التي يمكن استخدامها لإدارة الحملات، والتخطيط التنظيمي، وإدارة الأهداف، والإعداد، وما إلى ذلك.

ميزات مثل القواعد، والقوالب، ونماذج استلام الطلبات، والتحديثات المجمعة تجعل إدارة سير العمل في Asana بسيطة وسلسة.

أفضل ميزات Asana

رؤية المهام : إضافة مهام ومهام فرعية لمشاريع متعددة الخطوات، ومراحل رئيسية لنقاط التدقيق الحرجة، وتبسيط الموافقات

: إضافة مهام ومهام فرعية لمشاريع متعددة الخطوات، ومراحل رئيسية لنقاط التدقيق الحرجة، وتبسيط الموافقات إدارة الموارد : استخدم ميزات تخطيط السعة وأعباء العمل لضمان عمل فريقك بأقصى طاقته

: استخدم ميزات تخطيط السعة وأعباء العمل لضمان عمل فريقك بأقصى طاقته أسانا للذكاء الاصطناعي: احصل على المساعدة في فرز الطلبات الواردة وتعيينها كمهام. صياغة النسخ، وتحديد أولويات العمل، وتحسين تخصيص الموارد باستخدام الذكاء الاصطناعي الذكي

قيود أسانا

قال بعض المستخدمين إنه كان من الصعب الحصول على المساعدة في الوقت المناسب سواء عبر الدردشة أو حتى من خلال مرفق المساعدة عبر الإنترنت

غالباً ما يجب تحديث حالات المهام في المشروع يدوياً، ويصبح الأمر صعباً للغاية عندما تكون هناك مهام ومهام فرعية متعددة

تسعير أسانا

مجاني للأبد

بداية : 13.49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 13.49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متقدم: 30.49$/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات أسانا

G2 : 4.4/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 10,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: إنشاء قوالب قائمة المهام للعمليات المتكررة مثل التقارير الأسبوعية أو مشاريع التأهيل. قم بتكرارها في كل مرة حتى يظل فريقك منظماً وفعالاً.

10. كودا (الأفضل للتعاون في المستندات وكفاءة سير العمل)

عبر Coda.io تجمع منصة Coda متعددة الاستخدامات بين المستندات وجداول البيانات والتطبيقات في مساحة واحدة.

فهي تتيح لك تدوين الملاحظات وإنشاء الجداول والتقاط المعلومات باستخدام مستندات تفاعلية وعناصر قابلة للتخصيص. يمكن للفرق استخدام Coda لإزالة الفوضى من مساحات العمل الرقمية وتعزيز سير العمل التعاوني لتسهيل العمل اليومي.

كودا أفضل الميزات

وثائق تفاعلية : التقط معلومات مهمة في المستندات التي تحاكي الواجهة المألوفة لمعالج النصوص ولكن مع جداول تفاعلية ووسائل شرح ومحتوى قابل للطي وتخطيط متعدد الأعمدة

: التقط معلومات مهمة في المستندات التي تحاكي الواجهة المألوفة لمعالج النصوص ولكن مع جداول تفاعلية ووسائل شرح ومحتوى قابل للطي وتخطيط متعدد الأعمدة جداول متصلة : نظم البيانات بشكل منطقي بمساعدة جداول البيانات واستخدم طرق العرض المخصصة لتصور البيانات بالطريقة التي تفضلها

: نظم البيانات بشكل منطقي بمساعدة جداول البيانات واستخدم طرق العرض المخصصة لتصور البيانات بالطريقة التي تفضلها مساعد العمل: أنشئ جداول وأنشئ المحتوى تلقائيًا واحصل على رؤى فورية للعمل باستخدام Coda AI

قيود Coda

يمكن أن تكون كودا بطيئة للغاية عند استخدامها للمشاريع الكبيرة والمعقدة

يتطلب إنشاء المستندات بعض المعرفة بالبرمجة، مما يجعلها صعبة للمستخدمين غير التقنيين

تسعير كودا

مجاني للأبد

محترف 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم الفريق : 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: اتصل لمعرفة الأسعار

كودا التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.6/5 (90+ تقييم)

11. فلوك (الأفضل للتواصل في الوقت الفعلي وتنسيق المهام)

عبر

القطيع

يقدم Flock ميزات مثل المراسلة الفورية والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو والدردشة وإدارة المهام والقنوات للتعاون الفعال مع أعضاء الفريق. وهو سهل الاستخدام ومناسب للفرق التي تفضل أداة إنتاجية دون تعقيدات الأدوات على مستوى المؤسسات مثل Slack أو Microsoft.

Flock أفضل الميزات

مؤتمرات الفيديو : تواصل مع الزملاء عبر الصوت أو الفيديو في أي لحظة وشارك شاشتك لإضافة سياق للمناقشات

: تواصل مع الزملاء عبر الصوت أو الفيديو في أي لحظة وشارك شاشتك لإضافة سياق للمناقشات تتبع المهام : قم بإنشاء مهام مشتركة مباشرة داخل التطبيق لك ولفريقك، واستخدم التذكيرات للبقاء متقدماً على المهام

: قم بإنشاء مهام مشتركة مباشرة داخل التطبيق لك ولفريقك، واستخدم التذكيرات للبقاء متقدماً على المهام البحث: استرجع أي معلومات تهمك - ملفات أو روابط أو صور أو رسائل محددة باستخدام وظيفة البحث المدمجة

قيود قطيع

وظيفة البحث ليست مفيدة للغاية عندما تريد استرجاع رسائلك القديمة

في بعض الأوقات تتأخر الإشعارات أو تُفقد بالكامل، مما يؤدي إلى تفويت رسائل مهمة

تسعير #### Flock

مجاني للأبد

إيجابي : 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات قطيع

G2 : 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم)

ClickUp: كل ما تحتاجه لإدارة أفضل للمشاريع

Lark أداة جيدة للفرق التي تبحث عن أداة لإدارة المشاريع تتيح التعاون والتوثيق وتتبع المهام. في حين أنه ينجز المهمة، قد ترغب أيضًا في التفكير في بدائل Lark إذا كنت تريد شيئًا أكثر تقدمًا.

تقدم ClickUp مساحة عمل شاملة غنية بالذكاء الاصطناعي - وهي مثالية لأتمتة المهام وتحسين الإنتاجية. تتضمن مجموعته الشاملة من الأدوات إدارة المهام المتقدمة باستخدام الحقول المخصصة، ولوحات كانبان، والقوائم، وطرق العرض القابلة للتخصيص لإدارة البيانات.

أضف إلى ذلك حلول ClickUp المدمجة للتوثيق وتواصل الفريق وإدارة الوقت إلى هذا المزيج، وستحصل على فائز. 🏆

مع ClickUp، لديك حل غني بالميزات وقابل للتطوير لجميع احتياجات إدارة مشروعك. اشترك في ClickUp مجانًا .