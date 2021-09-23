دليل إدارة مشروع إنفينيتي (الإيجابيات والقيود)

سواء كان الآيس كريم أو برنامج إدارة المشاريع، قد يكون من الصعب تحديد ما تريده - خاصةً عندما يكون هناك الكثير من الخيارات الرائعة للاختيار من بينها. 🍦

لحسن الحظ، لديك حدس بأن إدارة المشاريع اللامتناهية هي النكهة المناسبة لعملك.

لكنك تريد التحقق مرة أخرى من أن Infinity يناسب ذوقك واحتياجات شركتك. أنت لا تريد أن تأخذ قضمة وتتجمد دماغك، أليس كذلك؟ 🥶

لمساعدتك في اختبار الذوق، أنشأنا دليلاً شاملاً حول إدارة مشروع Infinity الذي سيغطي الميزات الرئيسية , المزايا .

لنبدأ!

ما هي اللانهاية؟

إنفينيتي هو حل برمجي لإدارة المشاريع وأداة تعاون تساعدك على التعاون مع فريقك وتخزين المعلومات المتعلقة بالمشروع في مكان واحد.

تستخدم معظم الفرق والأفراد برنامج Infinity لأنه يوفر ميزات مثل مخطط جانت وعرض النموذج، والمقاييس وفقًا لاحتياجات فريقك.

ولكن إليك الأمر: يمكن أن يكون لديك أفضل حذاء للركض في العالم، ولكن إذا كنت لا تعرف كيف تركض، فلن تذهب بعيدًا. 🏃

وبالمثل، قد تحتاج إلى تدريب مناسب قبل أن تتمكن من استخدام أداة إدارة المشروع إلى أقصى إمكاناتها.

من حسن حظك أن إنفينيتي لديها برنامج تأهيل مع العديد من البرامج التعليمية والأدلة. بهذه الطريقة، يمكنك البدء باستخدام الأداة حتى لو لم تكن لديك خبرة واسعة في تطبيقات إدارة المشاريع.

3 ميزات أساسية لـ Infinity

فيما يلي ثلاثة أسباب قوية تجعل من Infinity أداة مفيدة لإدارة المشاريع:

1. طرق عرض متعددة للمشروع

يمنحك برنامج ممتاز لإدارة المشاريع طرق متعددة لتصور البيانات المتعلقة بالمشروع. وبهذه الطريقة، يمكنك عرض وإدارة المهام بالطريقة التي تريدها.

إليك طرق العرض الست المختلفة التي يقدمها لك برنامج Infinity:

أ. عرض الجدول

تحتاج أحيانًا إلى التعامل مع عناصر بيانات متعددة، وربما تحتاج إلى جداول بيانات.

لحسن الحظ، لن تضطر إلى الاعتماد على برنامج جداول البيانات مثل جداول بيانات جوجل عندما يكون لديك إنفينيتي

يتيح لك Infinity استيراد ملفات CSV أو إنشاء جدول بيانات من الصفر. مع خاصية الصيغ الخاصة به، سيكون لديك برنامج جداول بيانات مدمج جيد إلى حد ما.

ب. عرض الأعمدة

يمكن أن تصبح إدارة سير العمل يدوياً معقدة.

تحتوي المشاريع على مراحل متعددة مع الكثير من المهام المختلفة التي تنتمي إلى كل خطوة.

علاوة على ذلك، سيكون عليك تتبع التقدم المحرز، ويمكن أن يمتد القيام بذلك يدويًا إلى ما لا نهاية. 😫

ولكن لا تقلق، فإن عرض الأعمدة في Infinity's (أ لوحة كانبان ) يمكن أن تساعدك هنا.

يمكن أن تساعدك هذه الميزة في إدارة البيانات بسهولة، خاصةً أن العمل مع الكتل المرئية بديهي. مع وظيفة السحب والإفلات، يصبح تنظيم المهام أمرًا سهلاً.

ج. عرض القائمة

قوائم المهام سهلة الاستخدام إلى حد كبير.

ناهيك عن أنه قد يكون من المرضي للغاية التحقق من الأشياء من قائمة مهام طويلة. 📝

يحتوي Infinity على ميزة عرض القائمة التي تمنحك نظرة عامة سريعة على مهامك. يمكنك تصفية المهام بناءً على الإنجاز وحتى تجميعها بناءً على التسميات والتواريخ والأعضاء وغير ذلك.

د. عرض التقويم

باستخدام طريقة عرض التقويم في Infinity، يمكنك تعيين المواعيد النهائية وإدارة المهام الشخصية وإنشاء جداول سير العمل لمساعدة أعضاء فريقك على البقاء على المسار الصحيح.

وهي مفيدة بشكل خاص لما يلي سكروم و فرق العمل الرشيقة الذين يعملون في دورات زمنية محددة. إنهم يحتاجون إلى الجداول الزمنية للمشروع للالتزام بالمواعيد النهائية في الوقت المحدد

E. عرض جانت

يُعد عرض جانت في Infinity أداة رائعة لتخطيط المشاريع.

يمكنك تعيين الجداول الزمنية وإنشاء خرائط الطريق ، والتي يمكن أن تكون مفيدة عند العمل على مشروع طويل الأجل له عدة أهداف. يمكنك أيضًا إعداد تواريخ البدء والانتهاء بسهولة وعرض جداولك الزمنية لليوم والأسبوع والشهر والسنة.

F. عرض النموذج

ما هو الأكثر مللاً من ملء النماذج؟ إنشاء واحدة. 😴

هذا هو السبب في أن معظم تطبيقات إدارة المشاريع لديها تكامل مع طرف ثالث مع أدوات بناء النماذج .

ولكن مع Infinity، لن تضطر إلى الاعتماد على عمليات التكامل لإنشاء النماذج.

يتيح لك عرض النماذج المدمج إنشاء النماذج ومشاركتها مع فريقك. يمكنك أيضًا تضمين الرابط إلى موقعك الإلكتروني ومشاركته عبر جهات الاتصال الخاصة بك.

2. السمات المخصصة

تمنحك Infinity الكثير من السمات المخصصة لإضافة المزيد من التفاصيل إلى مشاريع متعددة حتى تتمكن من إدارتها بكفاءة.

التواريخ، والتسميات، ومربعات الاختيار، والنصوص، والصيغ... هناك سمة لأي شيء تحتاجه!

بهذه الطريقة، ستحصل على المرونة اللازمة للدخول في التخصيص التفصيلي وفقًا لاحتياجات مشروعك الفريدة.

3. تعيين المهام لعدة مستخدمين

يحتوي Infinity على سمة أعضاء لتعيين عدة مستخدمين لمهمة محددة لتحسين التعاون والعمل الجماعي.

إذا أراد فريق مشروعك أن يكون فائق الإنتاجية، يجب أن يكون كل عضو في الفريق على دراية بمسؤولياته. لهذا السبب تتيح لك Infinity تعيين أدوار محددة لأعضاء الفريق بمستويات أذونات مختلفة.

2 الفوائد الرئيسية لاستخدام نظام إنفينيتي لإدارة المشاريع

فيما يلي طريقتان رئيسيتان ستستفيد من استخدام Infinity لإدارة مشاريعك:

1. يدعم قوالب مختلفة لجميع احتياجاتك

قد يكون إعداد المشاريع من الصفر كابوساً لمعظمنا.

لحسن الحظ، تقدم لك Infinity العديد من القوالب عبر نطاقات مختلفة لإعطائك السبق.

سواء كنت بحاجة إلى لوحة كانبان للمشروع أو نظام تذاكر الدعم، يمكنك العثور على قالب مناسب.

وإذا كنت من #مدمني #اللياقةالبدنية، يمكنك استخدام قالب مخطط التمارين الرياضية في Infinity لتتبع تمارينك الروتينية وأهدافك.

2. تخزين وهيكلة بيانات المشروع بشكل لا نهائي

تتعامل المشاريع الكبيرة مع الكثير من البيانات التي قد يكون من الصعب تنظيمها والعمل بها.

ويتمثل أحد الحلول البديلة في تقسيم المشروع إلى وحدات صغيرة وتنظيمها في تسلسل هرمي.

يمكن أن تساعدك Infinity هنا.

يتيح لك البرنامج تنظيم المشاريع المعقدة في تسلسلات هرمية تتكون من مساحات عمل، ولوحات، ومجلدات، ومجلدات فرعية، وعلامات تبويب، وقوائم، وعناصر.

وبهذه الطريقة، يمكنك توسيع مشاريعك إلى ما لا نهاية تقريبًا، مما يجعل التنظيم أمرًا سهلاً للغاية.

5 قيود رئيسية على إدارة مشاريع إنفينيتي (مع الحلول)

طرق عرض متعددة للمشروع، وقوالب، وتسلسلات هرمية، وتخصيصات.... يبدو أن إنفينيتي هو الأفضل

ومع ذلك، فإن Infinity ليس كل شيء مشرق وأقواس قزح.

ستصبح الأمور عاصفة بمجرد أن تدرك أن هناك العديد من القيود على Infinity إدارة المشروع . ☔

حسناً، هذه المرة، قد يؤذي أحد!

فيما يلي خمسة أسباب رئيسية تجعلك لا يجب عليك استخدام إنفينيتي: لا توجد خطة مجانية متاحة _في هذه المقالة!

يساعدك هذا على نقل البيانات عبر تطبيقات مكان العمل المفضلة لديك دون الحاجة إلى فتح عدد لا يحصى من علامات التبويب والنوافذ.

بالإضافة إلى عمليات التكامل، يوفر ClickUp أيضًا ميزة الاستيراد التلقائي التي تتيح لك استيراد بياناتك من برامج إدارة المشاريع الأخرى مثل Basecamp و جيرا .

بهذه الطريقة، يمكنك الانتقال بسهولة إلى ClickUp بدون أي متاعب!

إليك المزيد من الأسباب التي تجعل ClickUp أفضل من Infinity:

أولويات المهام : ساعد فريق المشروع الخاص بك على إكمال المهام بالترتيب الصحيح مع أربع علامات مختلفة للأولويات

ساعد فريق المشروع الخاص بك على إكمال المهام بالترتيب الصحيح مع أربع علامات مختلفة للأولويات إعلامات مخصصة : يمكنك التحكم الكامل في موعد ومكان تلقي إشعارات ClickUp

يمكنك التحكم الكامل في موعد ومكان تلقي إشعارات ClickUp الأتمتة : دع فريقك يركز على الأشياء المهمة من خلال أتمتة المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً

دع فريقك يركز على الأشياء المهمة من خلال أتمتة المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً المستندات حافظ على إدارة معرفتك داخل ClickUp مباشرةً. مع المستندات يمكنك إنشاء قواعد معرفية وأدلة المستخدم والمزيد من المستندات

تعيينات متعددة : تنفيذ العمل الجماعي دون عناء من خلال تعيين عدة مستخدمين لمهمة واحدة

تنفيذ العمل الجماعي دون عناء من خلال تعيين عدة مستخدمين لمهمة واحدة الحقول المخصصة :: إضافة معلومات إضافية إلى مهامك، حتى يعرف فريقك ما يجب القيام به بالضبط

طرق عرض مرنة للمشروع : عرض مشاريعك في قائمة , اللوحة , صندوق وغير ذلك الكثير

عرض النموذج : إنشاء نماذج جميلة وتحريرها للحصول على تعليقات من العملاء والموظفين

إنشاء نماذج جميلة وتحريرها للحصول على تعليقات من العملاء والموظفين هيكل التسلسل الهرمي :: إدارة مشاريعك بكل سهولة من خلال ترتيبها في مساحات عمل، ومساحات، ومجلدات، والمزيد

القوالب : تسريع المشاريع باستخدام القوالب الجاهزة القوالب للتصميم والمالية والمبيعات، والفرق الأخرى

إلى ما لا نهاية وما بعدها مع ClickUp

على الرغم من أن Infinity يتميز بقوالبه وطريقة عرضه المختلفة، إلا أنه يفتقر إلى بعض الميزات الأساسية التي تعيقه. 🥊

ميزات مثل التذكيرات والعروض الشخصية، وهي ميزات شائعة في معظم البرامج القوية إدارة المهام التطبيقات، غير موجودة في Infinity.

تحتوي أداة إدارة المشاريع المرنة مثل ClickUp على أداة مدمجة في المفكرة , تقديرات الوقت و التحرير التعاوني ميزة لمساعدتك في إدارة المشاريع والعمل عليها بكفاءة.

من المؤكد أن اختيار نكهة آيس كريم واحدة أمر صعب، ولكن مع ClickUp، أصبح اختيار برنامج إدارة المشاريع المناسب أمراً سهلاً للغاية. جرّب ClickUp مجاناً اليوم لتجربة كل ما يمكن أن تطلبه من منصة إدارة المشاريع! 🍨