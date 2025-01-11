كيفية كتابة وثائق واجهة برمجة التطبيقات: نصائح للمحترفين &؛ أدوات

فكر في آخر مرة قمت فيها بتجميع شيء ما. على الأرجح أنها أتت مع دليل إرشادات لم يكن مفيداً فحسب، بل كان ضرورياً.

بدون الدليل، قد تضيع ساعات في التجميع أو تستسلم تماماً.

دمج واجهة برمجة التطبيقات (API) في تطبيقك البرمجي لا يختلف عن ذلك.

وفقًا لتقرير بوستمان عن حالة واجهة برمجة التطبيقات, 74% من المطورين يعطون الأولوية الآن لاستخدام واجهات برمجة التطبيقات في تطوير البرمجيات.

ولكن بدون أدلة مستخدم واضحة ومنظمة بشكل جيد، يمكن أن تصبح حتى أسهل عمليات تكامل واجهة برمجة التطبيقات صعبة.

لهذا السبب تحتاج إلى وثائق مفصلة لواجهة برمجة التطبيقات. فهي الضوء الإرشادي الذي يوضح لك كيفية دمج واجهة برمجة التطبيقات واستخدامها على أفضل وجه.

في هذه المقالة، سنستكشف بعض النصائح والأدوات والحيل لمساعدتك على فهم كيفية كتابة وثائق واجهة برمجة التطبيقات التي تكون موجزة وسهلة الاستخدام.

## ⏰ ملخص 60 ثانية

وثائق واجهة برمجة التطبيقات عبارة عن دليل يساعد المطورين على فهم كيفية استخدام واجهة برمجة التطبيقات، مع توضيح وظائفها ونقاط النهاية والمعلمات والاستجابات

تؤدي واجهة برمجة التطبيقات الموثقة بشكل جيد إلى سهولة التبني وتقليل مشاكل الدعم وتحسين التعاون بين المطورين

تشمل أنواع واجهات برمجة التطبيقات واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة، وواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالشركاء، وواجهات برمجة التطبيقات الداخلية، وواجهات التطبيقات المركبة

التوثيق الشامل لواجهة برمجة التطبيقات يوفر الوقت ويساعد في استكشاف الأخطاء وإصلاحها ويعزز تبني واجهة برمجة التطبيقات ويحسن الصيانة

مطورو البرمجيات والكتّاب التقنيون هم المساهمون الرئيسيون في أي توثيق لواجهة برمجة التطبيقات

لإنشاء وثائق واجهة برمجة التطبيقات، تحتاج إلى وضع تصور لها، وجمع المعلومات، وكتابة المستند، ومراجعته بانتظام وتحديثه باستمرار

تعد ClickUp وSwagger وPostman وRedocly من أفضل الأدوات التي يمكنك استخدامها لتحسين إنشاء الوثائق

تشمل مكونات التوثيق الأساسية الخطوط العريضة، والبرامج التعليمية، والمصادقة، وتعريفات نقطة النهاية، ورموز الحالة، والأمثلة

استخدم ميزات الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain و ClickUp Docs لجعل إنشاء وثائق واجهة برمجة التطبيقات أسرع وأسهل

فهم وثائق واجهة برمجة التطبيقات

قبل أن تبدأ بتوثيق كل ما يمكن معرفته عن واجهات برمجة التطبيقات المفضلة لديك، عليك أن تفهم ماهية توثيق واجهة برمجة التطبيقات ولماذا أصبحت منتشرة في كل مكان في عالم التطوير.

ما هو توثيق واجهة برمجة التطبيقات؟

وثائق واجهة برمجة التطبيقات هي دليل المستخدم الذي يحتوي على معلومات مفصلة حول واجهة برمجة تطبيقات معينة وكيفية استخدامها.

إنه المورد المفضل لشرح ما يمكن أن تفعله واجهة برمجة التطبيقات والإجابة على الأسئلة حول ميزاتها واستخدامها ووظائفها.

الغرض الأساسي منه هو شرح كيفية تفاعل واجهة برمجة التطبيقات عندما تتلقى طلبًا محددًا. وتوضح الوثائق تفاصيل هذه الطلبات، التي تسمى استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات، حتى يفهم المطورون ما يمكنهم أن يطلبوا من واجهة برمجة التطبيقات القيام به وكيف.

⚠️ عادةً ما تكون وثائق واجهة برمجة التطبيقات السيئة تقنية بشكل مفرط ومليئة بالنصوص، وبالتالي لا يمكن لجميع المستخدمين الوصول إليها.

وعلى العكس من ذلك، تشرح وثائق واجهة برمجة التطبيقات الجيدة كل نقطة نهاية ورمز خطأ وتعليمات خطوة بخطوة لاستخدام واجهة برمجة التطبيقات بفعالية، مما يؤدي إلى اعتماد أفضل وتقليل مشاكل الدعم.

اقرأ أيضًا: undefined

أنواع واجهة برمجة التطبيقات

تشبه واجهات برمجة التطبيقات (API) الجسور التي تتيح لتطبيقات البرامج المختلفة التواصل مع بعضها البعض. لنفحص الأنواع الأربعة الرئيسية لواجهات برمجة التطبيقات.

🧠حقيقة ممتعة: تخفي بعض واجهات برمجة التطبيقات مفاجآت ممتعة للمطورين. على سبيل المثال، اعتادت واجهة برمجة تطبيقات Octocat الخاصة ب GitHub أن تحتوي على نقطة نهاية "زن" التي تُعيد اقتباسات عشوائية ملهمة للمطورين.

واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة

تسمى أيضًا واجهات برمجة التطبيقات الخارجية أو العامة، وهي متاحة للجميع. فكر فيها كمكتبات عامة يمكن لأي شخص الوصول إليها لاستعارة الكتب. تشجع واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة المطورين على إنشاء تطبيقات أو أدوات أو عمليات تكامل جديدة تعمل على توسيع وظائف المنصة الأصلية. على سبيل المثال، تعمل واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بخرائط Google على تشغيل آلاف التطبيقات، بدءًا من توصيل الطعام إلى مشاركة الركوب.

واجهات برمجة التطبيقات الشريكة

تتم مشاركتها بين الشركات أو الشركاء وعادةً ما تتطلب إذنًا أو مفتاحًا خاصًا للوصول إليها. على سبيل المثال، قد يكون لدى شركة سفريات واجهة برمجة تطبيقات (API) للوصول إلى معلومات الرحلات الجوية من شركة طيران.

واجهات برمجة التطبيقات الداخلية

تُستخدم هذه عادةً داخل المؤسسة لتحسين الكفاءة. غالبًا ما تستخدمها الفرق الداخلية فقط لمشاركة البيانات أو الوظائف داخل الشركة دون تعريضها للمطورين الخارجيين. يمكنك تصورها كشبكة خاصة لا يستطيع الوصول إليها سوى الموظفين فقط.

واجهات برمجة التطبيقات المركبة

تجمع هذه الواجهات بين خدمات أو مصادر بيانات متعددة في خدمة واحدة، مما يجعل التفاعلات أسرع وأكثر كفاءة من خلال تقليل الرحلات ذهابًا وإيابًا إلى الخادم. على سبيل المثال، يمكنك الحصول على تحديثات الطقس وحركة المرور لتنقلاتك اليومية في مكان واحد بدلاً من استخدام تطبيقات منفصلة.

يمكن لواجهات برمجة التطبيقات المركبة سحب المعلومات من عدة مصادر مثل هذه في وقت واحد، مما يساعد على تحسين الكفاءة بشكل كبير لعدد لا يحصى من التطبيقات.

👀 هل تعلم؟ تعتمد جميع تطبيقاتك الأكثر استخدامًا تقريبًا على واجهات برمجة التطبيقات.

على سبيل المثال، تستخدم خرائط Google Maps هذه الواجهات لتشغيل الخدمات المستندة إلى الموقع الجغرافي على تطبيقات الجوّال ومواقع الويب، بينما تستخدم Spotify واجهات برمجة التطبيقات للسماح للمنصات الأخرى بتضمين ميزات بث الموسيقى.

فوائد توثيق واجهة برمجة التطبيقات

التوثيق التقني هو المفتاح لتثقيف المستخدمين وزيادة اعتماد أي برنامج. وفيما يلي بعض الأسباب التي تؤكد على أهمية التوثيق الجيد لواجهة برمجة التطبيقات:

توفير الوقت للمطورين

لست بحاجة إلى إضاعة الوقت في معرفة كيفية استخدام واجهة برمجة التطبيقات عندما يكون لديك وثائق واضحة لواجهة برمجة التطبيقات. كل ما تحتاجه، من الأساليب إلى المعلمات، مشروح بالفعل. يمكنك ببساطة البدء في دمج الوظائف دون تخمين.

سهولة التعاون

إن امتلاكك لوثائق واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك يجعل من السهل على فريقك فهم كيفية عمل واجهة برمجة التطبيقات. سواء كنت تعمل بمفردك أو مع آخرين، سيكون الجميع على نفس الصفحة، مما يقلل من الارتباك وسوء الفهم المحتمل.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها بسلاسة

وجود دليل توثيق مرجعي بمعلومات مفصلة يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً عندما يحدث خطأ ما. إذا واجهتك مشكلة، يمكنك الرجوع بسرعة إلى الوثائق لتحديد المشكلات أو الأخطاء وإيجاد الحلول.

اعتماد أوسع لواجهة برمجة التطبيقات

من المرجح أن يستخدم المطورون الآخرون واجهات برمجة التطبيقات الموثقة جيدًا. عندما تكون واجهة برمجة التطبيقات سهلة الفهم، تكون أكثر جاذبية للأشخاص الذين يرغبون في دمجها في تطبيقاتهم الخاصة. وهذا يمكن أن يؤدي إلى استخدام ونجاح أكثر انتشارًا.

تحسين الصيانة

تساعد الوثائق الواضحة على ضمان استخدام واجهات برمجة التطبيقات بشكل متسق، مما يسهل صيانة تطبيقاتك وتحديثها. ستكون قادرًا على اتباع الإرشادات وفهم كيفية عمل واجهة برمجة التطبيقات، مما يساعد في الحفاظ على نظافة التعليمات البرمجية الخاصة بك وسهولة إدارتها بمرور الوقت.

المساهمون في توثيق واجهة برمجة التطبيقات

يتطلب إنشاء وثائق واجهة برمجة التطبيقات جهدًا جماعيًا. ستحتاج إلى العمل مع العديد من المساهمين لضمان دقة الوثائق النهائية وسهولة فهمها.

فيما يلي تفصيل للاعبين الرئيسيين الذين يشاركون عادة في هذه العملية:

مطورو البرمجيات

أولاً وقبل كل شيء المطورون الذين يبنون واجهة برمجة التطبيقات. فهم يقومون بإنشاء الوظائف والبنية التي ستصفها الوثائق.

ومع ذلك، في حين أنهم قد يكونون على دراية تامة بالأمور التقنية، إلا أنهم لا يملكون دائمًا الوقت أو التركيز لكتابة الوثائق بأنفسهم، حيث أن أولويتهم الرئيسية هي بناء واجهة برمجة التطبيقات وصيانتها.

💡 نصيحة احترافية: طوّر بذكاء أكثر بمساعدة undefined لتعزيز الإنتاجية.

الكتّاب التقنيين

تقوم العديد من الشركات بتوظيف كتّاب تقنيين لتلبية متطلبات الأشخاص الذين يمكنهم إنشاء الوثائق. يقوم هؤلاء المحترفون بترجمة المعلومات التقنية المعقدة إلى محتوى واضح وسهل الفهم.

وغالباً ما يكون الكتّاب التقنيون أيضاً متعددي المهام، حيث يجمعون بين إنشاء وثائق واجهة برمجة التطبيقات والمهارات الأخرى, undefined .

على الرغم من أن هؤلاء الكتّاب قد لا يتعمّقون في الشيفرة البرمجية مثل المطورين، إلا أنهم يعملون معهم عن كثب لفهم كيفية عمل واجهة برمجة التطبيقات وما يحتاج المطورون الآخرون إلى معرفته.

هدفهم النهائي هو جعل الوثائق سهلة الاستخدام للمطورين الآخرين.

👀 هل تعلم؟ وفقًا لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي، فإن توظيف الكتّاب التقنيين هو من المتوقع أن ينمو بنسبة 4% من 2023 إلى 2033.

العملية التعاونية لكتابة وثائق واجهة برمجة التطبيقات ### العملية التعاونية لكتابة وثائق واجهة برمجة التطبيقات

إذا كنت تعمل في مؤسسة، فأنت لا تعمل أبدًا في صومعة، وهذا صحيح بشكل مضاعف في حالة وثائق واجهة برمجة التطبيقات. فالعملية، بحكم الضرورة، عملية تعاونية، تتطلب مدخلات من عدة أشخاص لإنشاء وثائق واضحة وسهلة الاستخدام ومفصلة.

1. التخطيط الأولي

تبدأ العملية بتحديد مطوري واجهة برمجة التطبيقات لميزات ووظائف واجهة برمجة التطبيقات.

كما يلعب مديرو المنتجات أو مهندسو واجهة برمجة التطبيقات دورًا رئيسيًا هنا من خلال توفير هيكل واجهة برمجة التطبيقات وأهدافها عالية المستوى، والتي توجه محتوى الوثائق واتجاهها العام.

💡 نصيحة احترافية: كلما كانت مرحلة التخطيط أكثر تفصيلاً، كانت عملية التوثيق أكثر سلاسة. وكما هو الحال مع معظم الأشياء، فإن البداية الجيدة هي نصف إنجاز!

2. جمع المعلومات

بمجرد اكتمال مرحلة التخطيط، يقوم المطورون بتوفير التفاصيل التقنية مثل نقاط نهاية واجهة برمجة التطبيقات، والأساليب، والمعلمات والاستجابات المتوقعة.

كما أنهم يشاركون نماذج أو أمثلة برمجية تساعد في توضيح كيفية عمل واجهة برمجة التطبيقات، مما يوفر سياقًا واقعيًا للوثائق.

3. كتابة الوثائق

يتولى الكتّاب التقنيون بعد ذلك مهمة كتابة وثائق واجهة برمجة التطبيقات. وتتمثل مهمتهم في جعل المحتوى واضحًا وموجزًا وسهل الفهم.

عادةً ما يعمل الكتّاب عن كثب مع المطورين لضمان الدقة الفنية للمعلومات مع جعلها في متناول المستخدمين.

💡 نصيحة احترافية: الاستفادة من undefined للتأكد من أن وثائق واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك تلبي جميع المعايير اللازمة وتوفر جميع المعلومات الضرورية للمطورين والمستخدمين الآخرين.

4. المراجعة والملاحظات

بعد اكتمال المسودة الأولى، يجب عليك undefined . ويتحقق المطورون من الدقة الفنية مرة أخرى، ويتأكد مديرو المنتجات من توافق الوثائق مع الأهداف العامة لواجهة برمجة التطبيقات.

ثم يقوم الكاتب التقني بتنقيح المستند بناءً على الملاحظات المقدمة.

5. وضع اللمسات الأخيرة والنشر

بمجرد اكتمال التنقيحات، تصبح الوثائق جاهزة للنشر. لكن هذه ليست النهاية! مع تطور واجهة برمجة التطبيقات، ستحتاج إلى تحديث الوثائق باستمرار.

ويضمن التعاون المنتظم مع المطورين والمراجعات المستمرة تحديث المحتوى باستمرار.

💡 نصيحة احترافية: احصل على تعليقات من زملائك قبل نشر وثائقك. يمكن أن يساعدك ذلك في تحديد أي أخطاء أو مجالات للتحسين ربما تكون قد فاتتك.

أدوات لتسهيل عملية توثيق واجهة برمجة التطبيقات

إذا كنت لا تزال تقرر كيفية المضي قدمًا في عملية التوثيق، ألق نظرة سريعة على بعض undefined التي يمكن أن تساعد.

جيرا: إدارة مهام توثيق واجهة برمجة التطبيقات والأخطاء وطلبات الميزات بسهولة

إدارة مهام توثيق واجهة برمجة التطبيقات والأخطاء وطلبات الميزات بسهولة Markdown: اكتب وثائق نظيفة وبسيطة يسهل عليك تنسيقها وقراءتها

اكتب وثائق نظيفة وبسيطة يسهل عليك تنسيقها وقراءتها مستندات Google Docs: التعاون والتعليق على مسودات وثائقك في الوقت الحقيقي

التعاون والتعليق على مسودات وثائقك في الوقت الحقيقي Swagger (OpenAPI): تصميم وتوثيق واختبار واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك باستخدام مستندات تفاعلية

تصميم وتوثيق واختبار واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك باستخدام مستندات تفاعلية Postman: إنشاء وثائق واجهة برمجة التطبيقات التفاعلية واختبارها ومشاركتها مع فريقك

إنشاء وثائق واجهة برمجة التطبيقات التفاعلية واختبارها ومشاركتها مع فريقك GitHub: استضف وثائقك وتعاون بشأنها باستخدام التحكم في الإصدار

ولكن إذا كنت تبحث عن أداة تساعدك على إنجاز جميع أعمالك في مكان واحد, انقر فوق هو الخيار الصحيح. إنه تطبيق كل شيء للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة - وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

اقرأ أيضًا: undefined

هيكلة وثائق واجهة برمجة التطبيقات

يعد إنشاء وثائق منظمة بشكل جيد لواجهة برمجة التطبيقات أمرًا أساسيًا لفهم واجهات برمجة التطبيقات واستخدامها بسرعة. دعنا نلقي نظرة على بعض المكونات الأساسية التي تجعل وثائقك مميزة.

المكونات الأساسية لوثائق واجهة برمجة التطبيقات

مثل أي إخراج محتوى آخر، تعمل وثائق واجهة برمجة التطبيقات بشكل أفضل عندما تتضمن عناصر أساسية معينة. وتشمل هذه العناصر:

المخطط التفصيلي

قم بإنشاء مخطط تفصيلي واضح ومنظم يساعد المستخدمين على التنقل في وثائقك بسهولة. يجب أن يتضمن:

مقدمة : لمحة موجزة عما تقوم به واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك وميزاتها الرئيسية

: لمحة موجزة عما تقوم به واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك وميزاتها الرئيسية البدء : كيفية البدء باستخدام واجهة برمجة التطبيقات، بما في ذلك أي متطلبات مسبقة

: كيفية البدء باستخدام واجهة برمجة التطبيقات، بما في ذلك أي متطلبات مسبقة المصادقة : تفاصيل حول كيفية مصادقة المستخدمين

: تفاصيل حول كيفية مصادقة المستخدمين نقاط النهاية : قائمة وشرح تفصيلي لجميع نقاط نهاية واجهة برمجة التطبيقات

: قائمة وشرح تفصيلي لجميع نقاط نهاية واجهة برمجة التطبيقات رموز الأخطاء : شرح استجابات الأخطاء ورموز الحالة

: شرح استجابات الأخطاء ورموز الحالة أمثلة: أمثلة: عينة من الطلبات والاستجابات للتوضيح

عبر ميتا

الدروس التعليمية

قم بتضمين البرامج التعليمية التي تقدم جميع الأفكار حول عملية تنفيذ واجهة برمجة التطبيقات. يجب أن تكون ملائمة للمبتدئين، مع التركيز على أهم ميزات واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك.

بالإضافة إلى ذلك، قم بتضمين أمثلة برمجية لتوضيح كيفية التفاعل مع واجهة برمجة التطبيقات بفعالية.

المصادقة

تضمن المصادقة أن المستخدمين المصرح لهم فقط يمكنهم الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات. ومن ثم، قم بتوثيق طرق المصادقة التي تدعمها، بما في ذلك مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات و OAuth.

تعريف نقطة النهاية

نقاط النهاية هي المكان الذي تتفاعل فيه مع واجهة برمجة التطبيقات. لكل نقطة نهاية، قم بتضمين:

عنوان URL: المسار الذي ستستدعيه

المسار الذي ستستدعيه الطريقة: GET، أو POST، أو PUT، أو DELETE، إلخ.

GET، أو POST، أو PUT، أو DELETE، إلخ. المعلمات: معلمات الاستعلام أو نص الطلب أو الرؤوس

معلمات الاستعلام أو نص الطلب أو الرؤوس مثال على الطلب: كيف يجب على المستخدم تنسيق الطلب

كيف يجب على المستخدم تنسيق الطلب مثال على الاستجابة: الاستجابة المتوقعة من الخادم، مع نموذج للبيانات

الاستجابة المتوقعة من الخادم، مع نموذج للبيانات الشرح: وصف بسيط ومباشر لما تقوم به نقطة النهاية

الحالة ورموز الخطأ

تضمين رموز الحالة للإشارة إلى نتيجة استدعاء واجهة برمجة التطبيقات. اشرح الرموز القياسية مثل 200 موافق، و 400 طلب سيء، و 404 لم يتم العثور عليه، و 500 خطأ داخلي في الخادم. قم أيضًا بإدراج الأخطاء المحتملة مع رموزها (على سبيل المثال، 401 غير مصرح به) وتقديم تفسيرات واضحة.

يمكنك العثور على رموز الأخطاء الشائعة في معظم وثائق واجهة برمجة التطبيقات، مثل تلك الخاصة بواجهة برمجة تطبيقات ClickUp

🧠 حقيقة ممتعة: إن "418 أنا إبريق شاي" الرمز هو جزء من نكتة كذبة أبريل في مواصفات بروتوكول التحكم في إبريق القهوة النصي التشعبي (HTCPCP). وهي تقول: "أنا إبريق شاي ولست صانع قهوة"، وليس المقصود استخدامها بجدية.

أمثلة

الأمثلة ضرورية لمساعدة المطورين الآخرين على فهم كيفية استخدام واجهة برمجة التطبيقات بسرعة. من الناحية المثالية، يجب أن توفر الوثائق ما يلي:

أمثلة بسيطة: طلبات بسيطة لتوضيح كيفية عمل واجهة برمجة التطبيقات

طلبات بسيطة لتوضيح كيفية عمل واجهة برمجة التطبيقات أمثلة متقدمة: عرض حالات استخدام أكثر تعقيدًا، مثل تسلسل الطلبات أو التكامل مع خدمات أخرى

عرض حالات استخدام أكثر تعقيدًا، مثل تسلسل الطلبات أو التكامل مع خدمات أخرى نماذج التعليمات البرمجية: تضمين نماذج التعليمات البرمجية الشائعة للغات البرمجة المختلفة (بايثون، جافا سكريبت، إلخ)

عبر خرائط جوجل

اعتماد مواصفات OpenAPI

مواصفات مواصفات OpenAPI (OAS) هي معيار لتوثيق واجهات برمجة التطبيقات. من خلال اعتمادها، يمكنك التأكد من أن وثائقك شاملة وقابلة للقراءة آليًا، مما يتيح لأدوات مثل Swagger إنشاء الوثائق ومكتبات العملاء والمزيد تلقائيًا.

لماذا تستخدم OpenAPI؟

يوفر استخدام OpenAPI مزايا معينة:

الاتساق: يساعدك في توحيد وثائق واجهة برمجة التطبيقات

يساعدك في توحيد وثائق واجهة برمجة التطبيقات التشغيل الآلي: يتكامل بسهولة مع الأدوات لإنشاء مستندات تفاعلية وحزم تطوير البرمجيات للعميل وخوادم وهمية

يتكامل بسهولة مع الأدوات لإنشاء مستندات تفاعلية وحزم تطوير البرمجيات للعميل وخوادم وهمية توثيق واضح: يجعل إنشاء مستندات مقروءة لكل من أجهزة الكمبيوتر والبشر أمرًا سهلاً

عبر التبختر تسمح لك مواصفات OpenAPI بتعريف نقطة نهاية واجهة برمجة التطبيقات، وأساليب المصادقة، وتنسيقات الطلبات والاستجابة بتنسيق يمكن قراءته آليًا (عادةً YAML أو JSON).

باستخدام هذه البنية، ستكون وثائق واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك سهلة الفهم والاستخدام، مما يساعد المستخدمين على البدء بسرعة مع توفير المعلومات التي يحتاجونها للتفاعل مع واجهة برمجة التطبيقات بفعالية.

كيفية كتابة وثائق واجهة برمجة التطبيقات الأولى الخاصة بك

قد تبدو كتابة وثائقك الأولى لواجهة برمجة التطبيقات مخيفة، ولكن مع بعض التخطيط، يمكنك جعلها سهلة المتابعة وسهلة الاستخدام. دعنا نقسمها إلى خطوات بسيطة.

1. تعرّف على الجمهور وأنشئ خريطة رحلة المستخدم

أول شيء يجب مراعاته هو من سيقرأ وثائقك. هل هي للمطورين أم للمبتدئين أم للمستخدمين المتقدمين؟ إن معرفة جمهورك سيوجه طريقة كتابتك.

للبدء، قم بإنشاء خريطة رحلة المستخدم. فكر في ما يحتاج المستخدمون إلى معرفته أولاً، والتحديات التي قد يواجهونها، وكيف تساعد واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك في حل هذه المشاكل. يمكّنك هذا الفهم من تقديم إرشادات مناسبة وفي الوقت المناسب.

2. ابدأ بإرشادات للسيناريوهات الشائعة

ابدأ الآن في بناء وثائقك من خلال معالجة المتطلبات الأساسية. قد يشمل ذلك المصادقة والعمليات الأساسية وتسعير واجهة برمجة التطبيقات.

اشرح كيف يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول، وإجراء مكالمة ناجحة لواجهة برمجة التطبيقات، وفهم المخرجات.

استخدم لغة بسيطة بحيث يمكن حتى للمبتدئين متابعة ذلك. فكر في الأمر مثل كتابة وصفة أساسية - واضحة وسهلة التنفيذ.

3. أضف نماذج التعليمات البرمجية ورسائل الخطأ

يتعلّم الناس بشكل أفضل من خلال أمثلة، لذا قم بتضمين بعض نماذج التعليمات البرمجية التي توضح كيفية إجراء طلبات واجهة برمجة التطبيقات. يمكن أن يكون ذلك بلغات برمجة مختلفة، مثل بايثون أو جافا سكريبت، اعتمادًا على أكثر ما يستخدمه جمهورك.

قم أيضاً بتضمين أمثلة ل رسائل الخطأ الشائعة التي قد يواجهها المستخدمون وشرح معناها. ستساعد هذه الأمثلة المستخدمين على فهم المشاكل وإصلاحها بسرعة.

4. حافظ على لغة واضحة مع أمثلة

التوثيق الجيد لا يُكتب مرة واحدة فقط ثم يُنسى. بل يجب تحديثها بانتظام مع تطور واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك.

استخدم لغة واضحة وحافظ على تنسيق وعناوين وأمثلة متسقة، حتى يتمكن القراء من فهم المفاهيم وتفسيرها بسهولة.

باتباع هذه الخطوات، ستنشئ وثائق مفيدة وسهلة الاستخدام لواجهة برمجة التطبيقات. تذكر أن المفتاح هو التفكير من وجهة نظر المستخدمين وإرشادهم خلال العملية خطوة بخطوة.

💡 نصيحة احترافية: استخدم مخصصًا undefined لإنشاء مستندات واضحة وموجزة وسهلة الاستخدام لواجهة برمجة التطبيقات. الجزء الأفضل؟ أنك لن تحتاج إلى البدء من الصفر وسيكون لديك إمكانية الوصول إلى الموارد والقوالب التي تحدد أفضل الممارسات.

أدوات وأمثلة لتوثيق واجهة برمجة التطبيقات

باستخدام الأدوات المناسبة، يمكن أن يكون إنشاء وثائق واجهة برمجة التطبيقات وإدارتها أسهل بكثير وأكثر كفاءة. لنكتشف كيف.

إنشاء وثائق واجهة برمجة التطبيقات باستخدام ClickUp هو الأداة الوحيدة التي ستحتاجها لإدارة مشاريعك البرمجية من البداية إلى النهاية: من وضع الوثائق إلى تحديد قصص المستخدمين، وتشغيل سباقات السرعة، وجمع الملاحظات، وإصلاح الأخطاء، ومراقبة الأداء.

مع undefined ، يمكنك إنشاء وتخزين جميع أنواع الوثائق التفصيلية والمنسقة بشكل غني وتعاوني مباشرة على المنصة. كما يتيح لك تحرير وتنظيم مستندات واجهة برمجة التطبيقات التي يسهل تحديثها.

باستخدام ميزات التحكم في الإصدار، يمكنك تتبع التغييرات والتأكد من أن الوثائق تعكس دائمًا أحدث ميزات واجهة برمجة التطبيقات.

شارك وثائق واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك مع الآخرين مباشرةً عندما تكون جاهزة باستخدام مستندات ClickUp Docs undefined يمكن أن يساعد مساعد الذكاء الاصطناعي الأصلي في ClickUp في أتمتة إنشاء المستندات. باستخدام المطالبات الصحيحة، يمكنه مساعدتك في صياغة وثائق واجهة برمجة التطبيقات، وتقديم اقتراحات لصقل المحتوى وتحسينه من أجل سهولة قراءته، وتحريره في الوقت الفعلي، وحتى تحديد الأقسام التي تحتاج إلى مزيد من الوضوح.

وهذا يقلل من الجهد اليدوي والوقت اللازم لإنشاء وثائق واجهة برمجة التطبيقات المنظمة بشكل جيد.

تسريع عملية إنشاء المستندات باستخدام اقتراحات ذكية من ClickUp Brain

نادراً ما يكون إنشاء وثائق جيدة لواجهة برمجة التطبيقات (API) مهمة فردية. استخدم undefined لتنسيق المدخلات من أعضاء فريقك من خلال تعيين المسؤوليات وتحديد المواعيد النهائية ومراقبة التقدم المحرز.

استفد من تكامل GitHub في مهام ClickUp Tasks للحصول على وظائف إضافية لوثائق واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا استخدام وثائق undefined للمساعدة في إنشاء وثائق واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك.

سواء كنت توثق نقاط نهاية واجهة برمجة التطبيقات، أو تختبر الميزات، أو تراجع الوثائق، فإن ClickUp يحافظ على تنظيم كل شيء في مكان واحد.

أدوات توثيق واجهة برمجة التطبيقات الشائعة الأخرى

تغطي ClickUp جميع المتطلبات الممكنة التي يمكنك تخيلها لإنشاء وإدارة وثائق واجهة برمجة التطبيقات، ولكنك تحتاج أحياناً إلى مساعدة إضافية.

في تلك اللحظات، إليك بعض الأدوات الشائعة الأخرى:

Swagger/OpenAPI: أداة مستخدمة على نطاق واسع تتيح لك تحديد بنية واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك باستخدام مواصفات واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة (OAS). تقوم واجهة برمجة التطبيقات Swagger UI بإنشاء مستندات API تفاعلية قابلة للاختبار للمطورين

عبر التبختر

Postman: في المقام الأول أداة اختبار، يقوم Postman أيضًا بإنشاء وثائق بسيطة وسهلة الاستخدام مباشرة من مجموعة واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك، مع دعم التعاون والتحديثات السهلة

عبر ساعي البريد

Redocly: منشئ وثائق واجهة برمجة التطبيقات القابلة للتخصيص التي تدعم OpenAPI 3.0 و2.0 ويمكنها إنشاء وثائق REST API بتنسيقات متعددة، مثل HTML وMarkdown وPDF

عبر إعادةدوكلي

APiDoc: أداة مفتوحة المصدر تقوم تلقائيًا بإنشاء وثائق واجهة برمجة التطبيقات من التعليقات التوضيحية لشفرة المصدر. تتيح لك توثيق واجهات برمجة التطبيقات بسهولة بتنسيق واضح وسهل الاستخدام، مما يسهل التعاون وفهم نقاط نهاية واجهة برمجة التطبيقات

عبر apiDoc اقرأ أيضًا: 10 برامج وأدوات للكتابة التقنية يجب اقتناؤها

أفضل الممارسات في توثيق واجهة برمجة التطبيقات

إن إنشاء وثائق واجهة برمجة التطبيقات عالية الجودة هو أكثر من مجرد سرد نقاط النهاية والمعلمات؛ بل يتعلق الأمر بتقديم دليل يركز على المستخدم، ويمكن الوصول إليه بكفاءة للمطورين.

إليك بعض أفضل الممارسات لضمان تميز وثائقك:

اعرف جمهورك: حدد ما إذا كان جمهورك يتألف من مطورين مبتدئين أو محترفين ذوي خبرة أو مزيج من الاثنين معاً. قدم إرشادات واضحة للمبتدئين وأمثلة متقدمة للمطورين المتمرسين

حدد ما إذا كان جمهورك يتألف من مطورين مبتدئين أو محترفين ذوي خبرة أو مزيج من الاثنين معاً. قدم إرشادات واضحة للمبتدئين وأمثلة متقدمة للمطورين المتمرسين ابدأ بهيكلية واضحة: ابدأ بنظرة عامة موجزة تشرح الغرض من واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك وقدراتها. نظّم الوثائق في أقسام وقم بتضمين جدول محتويات لسهولة التصفح

ابدأ بنظرة عامة موجزة تشرح الغرض من واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك وقدراتها. نظّم الوثائق في أقسام وقم بتضمين جدول محتويات لسهولة التصفح استخدم لغة بسيطة: تجنب المصطلحات المفرطة وبسّط المصطلحات التقنية دون المساس بالدقة. اكتب في فقرات صغيرة واستخدم النقاط لجعل المعلومات سهلة الهضم

تجنب المصطلحات المفرطة وبسّط المصطلحات التقنية دون المساس بالدقة. اكتب في فقرات صغيرة واستخدم النقاط لجعل المعلومات سهلة الهضم التركيز على الوضوح البصري: استخدم الرسوم البيانية والمخططات الانسيابية لتوضيح سير العمل المعقد. قم بتمييز المصطلحات والمعلمات الرئيسية بنص غامق أو ترميز بالألوان

استخدم الرسوم البيانية والمخططات الانسيابية لتوضيح سير العمل المعقد. قم بتمييز المصطلحات والمعلمات الرئيسية بنص غامق أو ترميز بالألوان قدم أمثلة واضحة: أضف نماذج مقتطفات من التعليمات البرمجية للغات البرمجة المختلفة مثل بايثون وجافا سكريبت، إلخ. تضمين حالات الاستخدام الأساسية والمتقدمة على حد سواء، مع عرض سيناريوهات العالم الحقيقي لفهم أفضل

أضف نماذج مقتطفات من التعليمات البرمجية للغات البرمجة المختلفة مثل بايثون وجافا سكريبت، إلخ. تضمين حالات الاستخدام الأساسية والمتقدمة على حد سواء، مع عرض سيناريوهات العالم الحقيقي لفهم أفضل فصّل كل نقطة نهاية: اذكر مسارات عناوين URL، وطرق HTTP (GET، POST، إلخ) والمعلمات. تقديم أمثلة على الطلبات والاستجابات، بما في ذلك الرؤوس والمحتوى الأساسي

اذكر مسارات عناوين URL، وطرق HTTP (GET، POST، إلخ) والمعلمات. تقديم أمثلة على الطلبات والاستجابات، بما في ذلك الرؤوس والمحتوى الأساسي توثيق المصادقة بوضوح: اشرح الطرق المدعومة (على سبيل المثال، مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات، OAuth). تضمين خطوات مفصلة للحصول على بيانات الاعتماد واستخدامها بشكل آمن

اشرح الطرق المدعومة (على سبيل المثال، مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات، OAuth). تضمين خطوات مفصلة للحصول على بيانات الاعتماد واستخدامها بشكل آمن تضمين برامج تعليمية وأدلة إرشادية: إضافة دليل "البدء" للمستخدمين الجدد. توفير برامج تعليمية خطوة بخطوة حول تنفيذ المهام الشائعة باستخدام واجهة برمجة التطبيقات

استلهم من قسم "البدء" في وثائق واجهة برمجة تطبيقات Clickup

الاستفادة من أدوات الأتمتة: استخدم أدوات مثل Swagger/OpenAPI أو Postman أو ClickUp Docs لإنشاء الوثائق وصيانتها تلقائيًا. تحديث الوثائق بانتظام لتعكس تغييرات واجهة برمجة التطبيقات باستخدام أنظمة التحكم في الإصدار مثل GitHub

استخدم أدوات مثل Swagger/OpenAPI أو Postman أو ClickUp Docs لإنشاء الوثائق وصيانتها تلقائيًا. تحديث الوثائق بانتظام لتعكس تغييرات واجهة برمجة التطبيقات باستخدام أنظمة التحكم في الإصدار مثل GitHub تأكد من إمكانية الوصول: اجعل الوثائق متوافقة مع الأجهزة المحمولة للمطورين أثناء التنقل. إضافة وظيفة بحث لمساعدة المستخدمين في العثور على الأقسام ذات الصلة بسرعة

اجعل الوثائق متوافقة مع الأجهزة المحمولة للمطورين أثناء التنقل. إضافة وظيفة بحث لمساعدة المستخدمين في العثور على الأقسام ذات الصلة بسرعة التعاون والتكرار: اجمع مدخلات من المطورين والكتاب التقنيين ومديري المنتجات أثناء عملية التوثيق. مراجعة الوثائق وتنقيحها بانتظام بناءً على ملاحظات المستخدمين

اجمع مدخلات من المطورين والكتاب التقنيين ومديري المنتجات أثناء عملية التوثيق. مراجعة الوثائق وتنقيحها بانتظام بناءً على ملاحظات المستخدمين حافظ على تحديثها: قم بجدولة مراجعات دورية للتأكد من أن الوثائق تعكس آخر تحديثات واجهة برمجة التطبيقات. استخدم سجلات التغيير لإبلاغ المستخدمين بالميزات الجديدة أو نقاط النهاية المهملة أو إصلاحات الأخطاء

قم بجدولة مراجعات دورية للتأكد من أن الوثائق تعكس آخر تحديثات واجهة برمجة التطبيقات. استخدم سجلات التغيير لإبلاغ المستخدمين بالميزات الجديدة أو نقاط النهاية المهملة أو إصلاحات الأخطاء توفير قنوات الدعم والملاحظات: قم بتضمين روابط لمنتديات المطورين أو مكاتب المساعدة أو قناة اتصال مخصصة. إضافة نموذج ملاحظات في الوثائق للسماح للمستخدمين بالإبلاغ عن الأخطاء أو اقتراح تحسينات

قم بتضمين روابط لمنتديات المطورين أو مكاتب المساعدة أو قناة اتصال مخصصة. إضافة نموذج ملاحظات في الوثائق للسماح للمستخدمين بالإبلاغ عن الأخطاء أو اقتراح تحسينات اعتماد معايير مثل OpenAPI: استخدم OpenAPI للتوثيق المقروء آلياً والموحد. إنشاء وثائق تفاعلية لواجهة برمجة التطبيقات تتيح للمستخدمين اختبار نقاط النهاية في الوقت الفعلي

استخدم OpenAPI للتوثيق المقروء آلياً والموحد. إنشاء وثائق تفاعلية لواجهة برمجة التطبيقات تتيح للمستخدمين اختبار نقاط النهاية في الوقت الفعلي قياس الفعالية: تتبع تحليلات استخدام الوثائق لتحديد الأقسام التي تحتاج إلى توضيح أو أمثلة أفضل. التحسين بناءً على تذاكر الدعم لمعالجة الأسئلة المتداولة أو التحديات المتكررة

من خلال اتباع أفضل الممارسات هذه، ستنشئ وثائق لواجهة برمجة التطبيقات لا تساعد المطورين على دمج واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك بسلاسة فحسب، بل ستجعل واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك حلاً مفضلاً في مجالك.

تبسيط وثائق واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك مع ClickUp

وفقًا للتقارير 58% من المطورين يعتمدون على التوثيق الداخلي، بينما يقول 39% منهم أن المستندات غير المتسقة هي أكبر عائق أمامهم. وهذا دليل على أن وثائق واجهة برمجة التطبيقات القوية ليست اختيارية بل ضرورية.

توفر المستندات الواضحة والموجزة الوقت وتبني الثقة وتضمن استخدام واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك بأقصى إمكاناتها. باتباع الخطوات الموضحة في هذه المقالة، يمكنك إنشاء وثائق لواجهة برمجة التطبيقات تمنع الالتباس وتسرّع تقدم فريقك.

تقدم أدوات مثل ClickUp الحل الأمثل لجعل هذه العملية أسهل وأكثر كفاءة. وبفضل القوالب البديهية وأدوات التعاون ومساحة العمل المركزية، تدعمك ClickUp في كل خطوة من خطواتك لإنشاء مستندات واجهة برمجة التطبيقات التي تكون دائماً واضحة ومنظمة ومحدثة.

اشترك معنا للحصول على حساب ClickUp المجاني الخاص بك اليوم وابدأ في إنشاء مستندات واجهة برمجة تطبيقات متميزة!