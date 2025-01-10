كيفية تحسين تجربة الأفراد لتحسين ثقافة مكان العمل

أنت تريد تحقيق أهداف عملك، ولكن هل يمكن أن يحدث ذلك بدون أشخاص؟

الإجابة هي لا!

الموظفون المتفاعلون يبنون مؤسسة مزدهرة. 41% من الموظفين يتركون المؤسسات، مستشهدين بمشكلات تتعلق بثقافة الشركة ونقص التطوير المهني.

تسلط مثل هذه الإحصائيات الضوء على حقيقة مهمة: الاستثمار في

استراتيجيات رفاهية الموظفين ليست مفيدة فقط - بل ضرورية.

في هذه المدونة، سنستكشف في هذه المدونة استراتيجيات تحسين تجربة الأفراد (px) في مكان العمل، وتحسين معدلات الاحتفاظ بالموظفين، والوفاء بوعود تحقيق التوازن الجيد بين العمل والحياة.

⏰ ملخص 60 ثانية

تشجيع الثقافة الإيجابية: خلق بيئة عمل داعمة وشاملة وجذابة

خلق بيئة عمل داعمة وشاملة وجذابة تجربة الناس (PX) تتعلق بشعور الموظفين. الهدف هو جعلهم يشعرون بالترحيب والسعادة والاستماع إليهم

تتعلق بشعور الموظفين. الهدف هو جعلهم يشعرون بالترحيب والسعادة والاستماع إليهم تؤدي تجربة الموظفين القوية إلى: انخفاض معدل دوران الموظفين، وتعيينات أفضل، ومشاركة أعلى، وتحسين تجربة العملاء، والابتكار

انخفاض معدل دوران الموظفين، وتعيينات أفضل، ومشاركة أعلى، وتحسين تجربة العملاء، والابتكار 7 ركائز لاستراتيجية تجربة تجربة العمل: فهم القوى العاملة، والمواءمة الثقافية، وتأييد القيادة، والتخصيص، وآليات التغذية الراجعة، والتعلم والتطوير، ومبادرات الرفاهية

فهم القوى العاملة، والمواءمة الثقافية، وتأييد القيادة، والتخصيص، وآليات التغذية الراجعة، والتعلم والتطوير، ومبادرات الرفاهية قياس تجربة تجربة العمل: استخدام الاستبيانات، وتحليل ملاحظات الأداء، وتتبع الاحتفاظ بالموظفين ومعدل الدوران

استخدام الاستبيانات، وتحليل ملاحظات الأداء، وتتبع الاحتفاظ بالموظفين ومعدل الدوران معالجة التحديات: معالجة التحديات: بيئة العمل العدائية، والموظفين الذين لا يحظون بالتقدير الكافي، والعمل عن بُعد

بيئة العمل العدائية، والموظفين الذين لا يحظون بالتقدير الكافي، والعمل عن بُعد استخدم التكنولوجيا: استخدام برامج الموارد البشرية مثل ClickUp لتبسيط العمليات وأتمتة المهام وتتبع بيانات الموظفين

استخدام برامج الموارد البشرية مثل ClickUp لتبسيط العمليات وأتمتة المهام وتتبع بيانات الموظفين إعطاء الأولوية للتغذية الراجعة: تنفيذ حلقات منتظمة للتغذية الراجعة والتصرف بناءً على الرؤى

فهم تجربة الموظفين

افترض أنك انضممت للتو إلى فريق تسويق جديد. إن تجربة الأشخاص تتعلق بما تشعر به خلال وقتك مع هذا الفريق - ليس فقط حول التخطيط للحملات ولكن حول كيفية تعامل قائد الفريق معك، ومدى ود زملائك في الفريق، وحتى مدى راحة توقيت تسجيل الدخول والخروج.

الأمر يتعلق بـ

الشعور بالترحيب: هل يعترف الفريق بإنجازاتك وما تضيفه إلى الطاولة؟

هل يعترف الفريق بإنجازاتك وما تضيفه إلى الطاولة؟ الشعور بالسعادة: هل تستمتع بجلسات العصف الذهني وقضاء الوقت مع الجميع؟

هل تستمتع بجلسات العصف الذهني وقضاء الوقت مع الجميع؟ الشعور بأنك مسموع: إذا كنت تشعر بعدم الارتياح أو أنك عالق، هل يلاحظك أحد ويساعدك؟

عندما تشعر بأن كل شيء على ما يرام، فإنك ترغب في البقاء في الفريق وبذل المزيد من الجهد والاستمتاع. ولكن إذا شعرت بالظلم أو الوحدة، فقد ترغب في المغادرة.

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الفروق بين تجربة الأشخاص وتجربة الموظف ### الفروق بين تجربة الأشخاص وتجربة الموظفين

دعنا نلتزم بمثال فريق التسويق. تجربة الموظف هي مجموع كل الخطوات واللحظات التي تمر بها كعضو في الفريق. إنها تتعلق برحلتك مع المؤسسة. تحاول الشركات إعداد هذه الرحلة بطريقة تجعل تجربتك في العمل لديها أكثر سلاسة وأفضل.

تتضمن هذه الرحلة:

الانضمام إلى الفريق: كيف يتم الترحيب بك في بيئة العمل

كيف يتم الترحيب بك في بيئة العمل الانخراط مع الفريق: كيف يتم تنظيم الجدول الزمني لمساعدتك على التطور والتركيز على النمو الشخصي

كيف يتم تنظيم الجدول الزمني لمساعدتك على التطور والتركيز على النمو الشخصي التصميم: ما الذي يحدث عندما تتوقف عن العمل - ما مدى سهولة الانتقال بالنسبة لك؟

تركز تجربة الموظف على خطوات محددة طوال دورة حياة عملك، ومعرفة ما إذا كان كل شيء منظم بشكل جيد. يتعلق الأمر أكثر بتبسيط العملية، بينما تتعلق تجربة الموظفين بكيفية شعورك بكل تلك اللحظات.

إليك جدول لتسهيل المقارنة عليك:

تجربة الأشخاص (px) تجربة الموظف يركز على العواطف والعلاقات والتجربة الشاملة: كيف يشعر الموظفون تجاه بيئة عملهم، والغرض من العمل، والعلاقات مع الآخرين. يركز على العمليات والأنظمة، بما في ذلك نقاط اتصال محددة مثل التوظيف، والإلحاق بالعمل، ومغادرة المؤسسة. مثال: هل شعرت بالانتماء إلى الفريق؟ هل دعمك قائد الفريق وحفزك؟ مثال: هل قام قائد الفريق بتنظيم الاجتماعات بشكل جيد مسبقاً؟ هل تم الاستماع إلى جميع وجهات النظر؟ الهدف: خلق شعور بالانتماء والسعادة والثقة. الهدف: جعل رحلة كل موظف سلسة وفعالة ومتسقة.

ببساطة، تجربة الموظف هي "ماذا" في رحلة مكان العمل، وتجربة الناس هي "كيف تشعر" أن تكون جزءًا من تلك الرحلة.

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فوائد الخبرة القوية للموظفين

إذا أردنا أن نخرج أفضل ما في الأفراد، فنحن أيضًا بحاجة إلى زرع بذور التشجيع

جويل أوستين، قس أمريكي ومبشر تليفزيوني

عندما تقوم المؤسسات بتشجيع موظفيها، فإن ذلك يعزز المشاركة والروح المعنوية والإنتاجية - وهي المكونات الرئيسية للمشاركة الإيجابية للموظفين.

إن اللفتات الصغيرة مثل تنظيم برامج التعلم والتطوير أو

أنشطة إشراك الموظفين يمكن أن تساهم في رفاهيتهم الشاملة، مما يضيف إلى سمعة مؤسستك.

فيما يلي خمس فوائد ملموسة للاستثمار في برامج رفاهية الموظفين:

انخفاض معدلات دوران الموظفين: إعطاء الأولوية لتجربة الأفراد، مع توفير التكاليف المرتبطة بتعيين وتدريب الموظفين الجدد.

👀 هل تعلم؟ يمكن للشركات أن تستغرق ما يصل إلى ستة أشهر أو أكثر لتحقيق التعادل على استثمارهم في موظف جديد.

تعيينات عالية الجودة: قبل تقديم الطلبات، ابحث عن الشركات وتواصل مع الموظفين السابقين - تتناسب جودة ثقافة شركتك طرديًا مع الطلبات التي ستتلقاها

قبل تقديم الطلبات، ابحث عن الشركات وتواصل مع الموظفين السابقين - تتناسب جودة ثقافة شركتك طرديًا مع الطلبات التي ستتلقاها مشاركة أعلى: قدّر موظفيك، واجعل تطويرهم الوظيفي أولوية لديك، وسيبدأون في المساهمة بفعالية في نمو الأعمال

قدّر موظفيك، واجعل تطويرهم الوظيفي أولوية لديك، وسيبدأون في المساهمة بفعالية في نمو الأعمال تحسين تجربة العملاء: موظفون سعداء يستثمرون في منتجات الشركة وخدماتها بما يكفي لتقديم تجارب شخصية والمساهمة في إرضاء العملاء

موظفون سعداء يستثمرون في منتجات الشركة وخدماتها بما يكفي لتقديم تجارب شخصية والمساهمة في إرضاء العملاء استطلاعات الرأي الإيجابية للموظفين: ستنعكس وعود الموظفين الإيجابية وتقديمهم لتجربة إيجابية للموظفين في استطلاعات الرأي الداخلية للشركة، مما يؤدي في النهاية إلى جذب أفضل المواهب

ستنعكس وعود الموظفين الإيجابية وتقديمهم لتجربة إيجابية للموظفين في استطلاعات الرأي الداخلية للشركة، مما يؤدي في النهاية إلى جذب أفضل المواهب عقلية مبتكرة: الموظفون السعداء يفكرون خارج الصندوق، ويجربون أساليب جديدة، ويتخطون الحدود. وهذا أمر ضروري لتطوير خدمات/منتجات جديدة والارتقاء بالمهارات في سوق تنافسية

ألا تبدو هذه الفوائد رائعة للنهوض بمؤسستك؟ استمر في القراءة للحصول على خطة منظمة ومفصلة لخطة تجربة أداء منظمة ومفصلة للربع القادم من العام

أهداف الموارد البشرية .

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استراتيجيات تجربة الأفراد

🧠 حقيقة ممتعة: يمكن لمبادرات إشراك الموظفين زيادة الربحية بنسبة 23% .

هذه الزيادة هي علاقة بسيطة بين تجربة الموظف ومشاركته في العمل. فكلما كان الموظفون أكثر سعادة وحماسًا في شركتك، كانت تجربتهم في العمل أفضل.

ضع في اعتبارك سبوتيفاي المنصة الموسيقية الشهيرة فائقة التخصيص

عبر سبوتيفاي بنت سبوتيفاي استراتيجية تجربة موظفيها من خلال تشجيع ثقافة عقلية النمو التي تركز على التقدم المستمر والتطور والنمو الوظيفي.

إن بيان فرقة سبوتيفاي باند يوضح التزام الشركة بالتعلم من الفشل، وتقبل التحديات، وتشجيع الموظفين على المخاطرة.

يتولى الموظفون مسؤولية إدارة أدائهم من خلال وضع خطة تطوير شخصية تحدد تطلعاتهم وخطواتهم القابلة للتنفيذ. ويقوم المديرون بمراجعة هذه الخطط وتحديثها بانتظام ومساعدة الأفراد على تسلق السلم الوظيفي.

🤖 لدعم النمو الوظيفي، تقدم سبوتيفاي للموظفين فرصًا لاستكشاف أدوار جديدة داخل الشركة من خلال Echo، وهو سوق داخلي للمواهب مدعوم بالذكاء الاصطناعي .

ولذلك، يوضح نهج عقلية النمو في Spotify كيف يمكن دمج إدارة الأداء والتنقل الوظيفي في استراتيجية تجربة الأفراد، مما يخلق ثقافة يشعر فيها الموظفون بالتحفيز والتقدير والدعم لتحقيق إمكاناتهم الكاملة.

يمكنك أيضاً تصميم استراتيجية مثل سبوتيفاي والعديد من العلامات التجارية الناجحة الأخرى. ما عليك سوى تكييف أو تعديل هذه الركائز السبع لإنشاء استراتيجية فعالة لتجربة الموظفين لتحسين الرضا الوظيفي للقوى العاملة لديك وأداء الأعمال.

1. فهم القوى العاملة لديك

إن معرفة من يعمل لديك أمر ضروري لصياغة استراتيجية تجربة الأفراد (px). يمكنك البدء باكتساب فهم عميق ودقيق للقوى العاملة لديك لمعرفة مشاعر الموظفين.

وهذا يتجاوز البيانات الديموغرافية ويتضمن

إجراء استبيانات وتقييمات شاملة لتحديد التحديات العامة والشخصية

إنشاء شخصيات مفصلة للموظفين لتقييم مدى توافقها مع الثقافة المؤسسية

رسم خريطة لرحلات الموظفين وتحديد نقاط الاتصال الرئيسية واللحظات الحرجة

التعرّف على الاحتياجات والدوافع والتوقعات المتنوعة للموظفين الأفراد لتخصيص التجارب

💡 نصيحة احترافية: استخدم الملاحظات الواردة في الاستبيانات الخاصة بشخصيات الموظفين وأنشئ ملفات شخصية خيالية مشابهة لخصائص وسلوكيات ودوافع الموظفين الحاليين وما إلى ذلك. وبمجرد الانتهاء من ذلك، قم برسم رحلات الموظفين الخيالية لهذه الشخصيات ومقارنتها بالبيانات الحالية.

2. المواءمة الثقافية

تعد الثقافة التنظيمية ومواءمة الموظفين أمرًا بالغ الأهمية للتعاون طويل الأجل. فهما يربطان بين أعضاء الفريق ويقودان السلوك ويضعان توقعات واقعية ويزيدان من الرضا الوظيفي.

يجب أن تكون هناك استراتيجية قوية لتجربة الأفراد (px):

تحديد القيم المؤسسية الأساسية وتوصيلها بوضوح وتوصيلها وتصور العلامة التجارية

التأكد من أن السياسات الداخلية تعكس هذه القيم

خلق فرص للموظفين كي يعيشوا ويتنفسوا المبادئ الثقافية للمؤسسة

تشجيع البيئة الشاملة التي تحتفي بالتنوع وتعزز الانتماء

تضمن المواءمة الثقافية شعور الموظفين بالارتباط بشيء أكبر من أدوارهم، مما يزيد من الولاء ويشكل روابط عاطفية. يساهم ذلك في تحقيق المزيد من النجاح المؤسسي.

3. موافقة القيادة

يمكن للمؤسسات أن تخلق ثقافة يشعر فيها الموظفون بالأمان من خلال جعل القادة مشاركين نشطين ومدافعين عن تجارب الأفراد. كما يضمن التأييد القوي للقيادة أيضًا ألا تكون هذه المبادرات مجرد سياسات على الورق بل ممارسات جادة مدمجة في المؤسسة.

يجب أن تبدأ الموارد البشرية وقادة الأعمال بما يلي:

نمذجة السلوكيات المؤسسية المرغوبة، فإذا كان الابتكار موضع تقدير، فيجب أن يظهروا انفتاحاً على الأفكار الجديدة وأن يكون لديهم الاستعداد لتحمل المخاطر

تخصيص موارد وميزانية كبيرة لبرامج تجارب الأفراد

التركيز على الإصغاء المتعاطف بما يتجاوز التواصل التقليدي

مناقشة وتحديد الأولويات مقاييس مشاركة الموظفين في المنتديات واجتماعات المراجعة

يشير الالتزام الحقيقي من جانب القيادة، بصرف النظر عن الوضع الوظيفي للفرد، إلى ثقافة عمل مرحبة وشاملة.

دراسة حالة: تحول مايكروسوفت تحت قيادة ساتيا ناديلا

تحت قيادة ساتيا ناديلا، شهدت شركة مايكروسوفت تحولاً ثقافيًا كبيرًا، حيث تبنت "عقلية النمو" وقد قام ناديلا بنمذجة السلوكيات المرغوبة من خلال تشجيع الانفتاح على الابتكار والمجازفة - ولا سيما من خلال تبني الشركة للحوسبة السحابية (Azure) وعمليات الاستحواذ مثل LinkedIn وGitHub.

كما امتدت مشاركة ناديلا النشطة في تعزيز الابتكار والتعاطف إلى الموظفين. فقد أكد على الأمان النفسي، حيث شعر الموظفون بالأمان عند اقتراح أفكار جريئة دون خوف من الفشل. وكان من المتوقع أن يعكس القادة ذلك من خلال دعم التجريب، حتى لو لم تنجح بعض المبادرات على الفور.

ولم يتوقف هذا التأييد عند حد الكلمات، بل أصبح جزءًا من الممارسة، حيث انخرط القادة بانتظام في حلقات التغذية الراجعة، والاحتفاء بالأفكار المبتكرة، وإعطاء الأولوية لتجارب الموظفين.

4. مناهج مخصصة

انتهى عصر تجارب الموظفين ذات المقاس الواحد الذي يناسب الجميع. تركز الاستراتيجيات الحديثة على التخصيص من خلال:

ترتيبات العمل المرنة مثل أسابيع العمل المضغوطة، أو العمل عن بُعد، أو ساعات العمل المختلفة

🧠 حقيقة ممتعة: تشمل إحدى مزايا العمل في ClickUp بيئات العمل عن بُعد وبيئات العمل المختلطة. ينتشر فريقنا في جميع أنحاء العالم، من مقرنا الرئيسي في سان دييغو في الولايات المتحدة إلى أيرلندا والمملكة المتحدة وأستراليا والهند والفلبين وغيرها.

مسارات التعلم والتطوير المخصصة مثل تحليل فجوة المهارات والتدريب المستهدف

تخطيط فردي للتقدم الوظيفي مثل برامج التنقل الداخلي أو الانفتاح الوظيفي المتعدد الوظائف

برامج المكافآت الإجمالية والتقديرية المصممة خصيصاً مثل عضويات نوادي اللياقة البدنية أو تصميمات مكافآت الأداء الفردي

التكنولوجيا التي تدعم رحلات الموظفين المخصصة مثل آلية التغذية الراجعة المستمرة أو تتبع التقدم أو توصيات التعلم المخصصة

يسمح إضفاء الطابع الشخصي المفرط للموظفين بالشعور بالراحة ويوضح أن المؤسسة تراهم وتقدرهم كأفراد فريدين وليس مجرد موارد.

5. آليات التغذية الراجعة

إن التغذية الراجعة المستمرة والشفافة والقابلة للتنفيذ ضرورية لنجاح مؤسستك ورضا الموظفين.

قم بما يلي:

تنفيذ استطلاعات الرأي المنتظمة

إنشاء قنوات متعددة لجمع آراء الموظفين

تطوير عمليات شفافة للتصرف بناءً على الملاحظات

استخدام التحليلات المتقدمة لفهم المشاعر والتوجهات

إغلاق حلقة التغذية الراجعة من خلال توصيل الإجراءات المتخذة

يعد التقدم المستمر سببًا جذابًا للمساهمة في المؤسسة.

6. التعلّم والتطوير

يعد الاستثمار في نمو الموظفين عنصرًا حاسمًا في تجربة الأفراد.

ويبدأ ذلك بتطوير برامج شاملة لتطوير المهارات التي تزود الموظفين بالأدوات اللازمة للتفوق في أدوارهم والتكيف مع التغيرات التي تطرأ على الصناعة. ويضيف تقديم فرص الإرشاد والتدريب لمسة شخصية، حيث يعزز العلاقات الفردية حيث يمكن للموظفين اكتساب رؤى وتوجيهات قيّمة من الزملاء الأكثر خبرة.

إن دعم التعلم المستمر من خلال المنصات الرقمية - مثل دورات التعلم الإلكتروني والشهادات وورش العمل الافتراضية - يضمن للموظفين المرونة اللازمة لتحسين مهاراتهم بالسرعة التي تناسبهم. بالإضافة إلى ذلك، يشجع إنشاء تجارب تعليمية متعددة الوظائف ومشتركة بين الإدارات على التعاون وتوسيع نطاق وجهات النظر ومساعدة الموظفين على فهم كيفية توافق مساهماتهم مع الأهداف التنظيمية الأوسع نطاقاً.

💡 نصيحة احترافية: قم بتلعيب برامج التعلّم والتطوير الخاصة بك لجعلها أكثر جاذبية ومتعة. استخدم الاختبارات والتحديات والمكافآت لتحفيز الموظفين على المشاركة والتعلم.

7. مبادرات الرفاهية

هناك فرق شاسع بين الوعد بتحقيق التوازن بين العمل والحياة الخاصة وبين تحقيقه. فمعظم الشركات تقوم بالأول وتنسى تنفيذه.

أصدرت سلسلة بحوث الصحة النفسية للموظفين في SHRM تقريراً يوضح أن 44% من بين 1,405 موظفين أمريكيين شملهم الاستطلاع يشعرون بالإرهاق في العمل، و45% منهم يشعرون بأنهم "مستنزفون عاطفيًا"، و51% منهم ينهون يومهم وهم يشعرون بأنهم "مستهلكون"

لهذا السبب أصبحت الرفاهية الشاملة أحد الشواغل في استراتيجيات مكان العمل الحديثة.

اتبع هذا النهج:

إنشاء برامج شاملة لدعم الصحة النفسية

دعم مبادرات العافية البدنية

المساعدة في موارد العافية المالية

التشجيع على إدارة الضغوط النفسية والتدريب على المرونة

تنفيذ سياسات داعمة للتحديات العائلية والشخصية

👉🏼 يمكنك أخذ ورقة من كتاب ClickUp.

نحن نتجاوز المبادرات السطحية من خلال تضمين العافية في استراتيجيات مكان العمل لدينا.

لدعم الصحة العقلية، يحصل موظفو ClickUp على إمكانية الوصول إلى موارد الصحة العقلية مثل جلسات العلاج من خلال برنامج مساعدة الموظفين (EAP). كما أننا نوفر أيضاً إجازة غير محدودة من وقت الفراغ، مما يُمكِّن الموظفين من الحصول على إجازة حسب الحاجة من أجل صحتهم العقلية أو الشخصية.

أما فيما يتعلق بالصحة البدنية، تقدم ClickUp مزايا مثل الرواتب الخاصة بإعدادات المكاتب المنزلية، مما يضمن للموظفين بيئة عمل مريحة وصحية، كما توفر لهم تعويضات صحية يمكن استخدامها في عضوية اللياقة البدنية أو غيرها من النفقات المتعلقة بالصحة.

وفي حين أن هذه الركائز السبع ترسي أساساً قوياً لثقافة إيجابية في مكان العمل، إلا أن تصميمها وتنفيذها يمكن أن يعيق المهام اليومية - عندما يتم تنفيذها يدوياً!

فلماذا لا نستفيد من التكنولوجيا؟ يمكن أن يؤدي تنظيم الاستراتيجية وتخصيصها وفقاً لاحتياجات مؤسستك من خبرات الأفراد إلى زيادة تأثيرها. ففي نهاية المطاف، تدعم أماكن العمل الحديثة الكفاءة والتخصيص والرؤى المستندة إلى البيانات - وكلها أمور تتيحها التكنولوجيا.

اختيار برنامج مشاركة الموظفين لتسهيل حلقات التغذية الراجعة وتتبع تطور الموظفين يبدو عادلاً. دعنا نلقي نظرة!

ClickUp لتحسين تجربة الأشخاص

حل إدارة الموارد البشرية المفضل لدينا بسهولة, ClickUp ، يمكن أن تكون إجابتك على القوى العاملة المعقدة أيضًا.

بالإضافة إلى كونه تطبيقًا لكل شيء للعمل، فهو يعمل كبرنامج إشراك الموظفين القابل للتخصيص أيضًا.

إدارة عملية تأهيل الموظفين، والأداء، وتجربة الموظفين مع منصة ClickUp لإدارة الموارد البشرية

إليك جميع الطرق التي منصة إدارة الموارد البشرية في ClickUp يمكن أن تساعدك على تحسين تجربة الأشخاص:

1. تسهيل إدارة الموظفين

يركّز ClickUp جميع مهام الموارد البشرية - التوظيف، والتأهيل، ومراجعات الأداء، والتطوير - في منصة واحدة. من خلال تمكين تدفقات العمل القابلة للتخصيص، يمكن لفرق الموارد البشرية تتبع المرشحين بسلاسة، وإعداد الموظفين الجدد، وإدارة نمو الموظفين.

إنشاء حالات مخصصة في منصة ClickUp لإدارة الموارد البشرية لتعيين سير عمل يتكيف مع عملياتك

الحقول المخصصة في ClickUp مساعدتك في تتبع بيانات الموظفين الرئيسية، مثل الشهادات والتقدم في التدريب ومقاييس الأداء. و

تبعيات مهام ClickUp التأكد تلقائيًا من تنفيذ المهام، مثل خطوات التأهيل، بالترتيب الصحيح لتجنب التأخير.

2. عملية تأهيل أفضل للموظفين الجدد

قم بتوصيل مستندات ClickUp Docs بسير عملك ومركزة المعلومات الأساسية

تجعل منصة ClickUp للموارد البشرية من ClickUp عملية التأهيل سريعة وفعالة وخالية من الإجهاد من خلال توفير

قوائم المراجعة: توفير أدلة إرشادية خطوة بخطوة للموظفين الجدد لإكمال المهام مثل تقديم الأوراق أو إعداد الحسابات

توفير أدلة إرشادية خطوة بخطوة للموظفين الجدد لإكمال المهام مثل تقديم الأوراق أو إعداد الحسابات المستندات والويكي: تخزين جميع المواد التدريبية في مكان واحد لسهولة الوصول إليها عبر مستندات ClickUp مع إمكانية تحديثها في الوقت الفعلي

تخزين جميع المواد التدريبية في مكان واحد لسهولة الوصول إليها عبر مستندات ClickUp مع إمكانية تحديثها في الوقت الفعلي القوالب: استخدم قوالب التأهيل الجاهزة لتوفير الوقت والحفاظ على الاتساق

3. اجعل التواصل واضحًا ومفتوحًا

يشجع ClickUp الحوار المفتوح بين الموظفين والمديرين والقيادة من خلال دردشة ClickUp .

استخدم ClickUp Chat للتواصل مع المؤسسة بأكملها واجعل الجميع على نفس الصفحة

إليك كيفية المساعدة

يوفر موقعاً مركزياً للموظفين والمديرين للتواصل مع بعضهم البعض. يمكن أن يساعد ذلك في تحسين العمل الجماعي والتعاون وإبقاء الجميع على نفس الصفحة

يسمح بتلقي الملاحظات في الوقت الفعلي، وهو ما يمكن أن يكون مفيداً لكل من الموظفين والمديرين. يمكن للموظفين الحصول على ملاحظات فورية حول عملهم، ويمكن للمديرين تقديم ملاحظات في الوقت المناسب

يمكن دمجها مع مهام ClickUp الذي يسمح بإدارة المهام بشكل أفضل. يمكن للمديرين تعيين المهام ومتابعتها من خلال ClickUp Chat، ويمكن للموظفين طرح الأسئلة والحصول على توضيحات بشأن المهام في نفس المنصة التي يتم فيها العمل

يساعد على تحسين معنويات الموظفين من خلال توفير بيئة عمل أكثر اجتماعية وتعاونية. يمكن للموظفين الدردشة حول عملهم وأحداث حياتهم الشخصية، مما يساعد في بناء العلاقات وتحسين روح الفريق

4. تتبع الأداء لمساعدة الموظفين على النمو

تساعد أدوات تتبع الأداء في ClickUp المديرين على تحديد الأهداف ومراقبة التقدم المحرز وتقديم الملاحظات في الوقت المناسب.

استخدم ClickUp Dashboards لمراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية لمشاركة الموظفين لوحات معلومات ClickUp ، على سبيل المثال، تسمح لك بتصور اتجاهات الأداء وتحديد مجالات التحسين من خلال دمج الملاحظات الواردة من الاستبيانات ومراجعات الأداء ونماذج المشاركة في واجهة واحدة قابلة للتخصيص.

_ كمحلل أعمال، جعلت ميزة لوحة المعلومات الخاصة بClickUp طريقة أسهل بكثير لتصوير البيانات بطريقة جميلة وهادفة. تحتوي خاصية المقارنة على تخصيص يمكن من خلاله عرض البيانات بطريقة كاملة المعنى ويمكن فهمها بسهولة بالغة شيخا شاتورفيدي ، محلل أعمال في شركة سيدكوس تكنولوجيز الخاصة المحدودة

5. استخدم قالبًا مُعدًا مسبقًا

بالإضافة إلى هذه الأدوات، إذا كنت ترغب في استخدام قالب عملية موارد بشرية منظم، فإن قالب ClickUp People Operations Template هو بالضبط ما تحتاجه لإدارة كل شيء.

قالب عمليات الأشخاص في ClickUp

يركز هذا القالب على جميع وظائف الموارد البشرية، بدءًا من التوظيف والتأهيل إلى مراجعات الأداء واستطلاعات المشاركة. وبالتالي، فهو مناسب تمامًا لتحسين تجربة الموظفين وإدارة عمليات الأفراد بكفاءة.

باستخدام هذا القالب، يمكنك

جدولة عمليات تسجيل الحضور وتتبع نقاط المناقشة وتسجيل الرؤى القابلة للتنفيذ، وإنشاء حلقة ملاحظات متسقة باستخدام ميزات مدمجة لتنظيم وتوثيق الاجتماعات 1:1

معالجة التحديات وتقديم تحديثات فورية باستخدام حقول وحالات قابلة للتخصيص

استخدام أتمتة ClickUp لإرسال تذكيرات لجلسات الملاحظات، أو المراجعات الفورية للمهام، أو تنبيه المديرين عند تحقيق المعالم الرئيسية

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قياس تجربة الموظفين

تجربة الموظفين هي كل ما يحدث خلال دورة حياة الموظف - بدءًا من عملية التأهيل إلى مقابلة الخروج من العمل. ولضمان الرفاهية في جميع هذه المراحل، يجب على المؤسسات قياس وتحليل العوامل الرئيسية التي تؤثر على شعور الموظفين وأدائهم في العمل بانتظام.

فيما يلي قائمة بثلاث طرق يمكنك اعتمادها للوعد برحلة سلسة للموظفين وتحسين الثقافة المؤسسية:

1. أنواع الأشخاص الذين يخضعون لاستطلاعات الرأي

تُعد الاستطلاعات أداة قوية لقياس كيفية إدراك الموظفين لمكان عملهم وتحديد مجالات التحسين. فيما يلي بعض أنواع استبيانات تجارب الأشخاص:

استبيانات المشاركة: تقييم الرضا الوظيفي العام، والتحفيز، والارتباط بالمؤسسة

تقييم الرضا الوظيفي العام، والتحفيز، والارتباط بالمؤسسة استبيانات النبض: استبيانات قصيرة ومتكررة لجمع تعليقات سريعة حول قضايا محددة مثل ديناميكيات الفريق أو عبء العمل

استبيانات قصيرة ومتكررة لجمع تعليقات سريعة حول قضايا محددة مثل ديناميكيات الفريق أو عبء العمل استبيانات التأهيل والخروج من العمل: قياس جودة عمليات التأهيل والكشف عن أسباب مغادرة الموظفين

تقييم تجربة الأشخاص وفهمها باستخدام نماذج ClickUp الديناميكية ClickUp Forms نماذج ClickUp تساعد في جمع ملاحظات الموظفين وقياس تجربة الأشخاص بفعالية. هذه النماذج سهلة الاستخدام وقابلة للتخصيص وديناميكية. من خلالها، تصل الملاحظات إلى الفرق المناسبة، مع تحويل الردود إلى مهام قابلة للتتبع، مما يتيح حل المشكلات المختلفة في الوقت المناسب.

2. تحليل ملاحظات أداء الموظفين

تعد التغذية الراجعة للأداء مصدرًا ثريًا للمعلومات لفهم احتياجات الموظفين وفرص نموهم. إليك كيفية القيام بذلك:

مراجعات 360 درجة: اجمع الملاحظات من الأقران والمديرين والتقارير المباشرة للحصول على نظرة شاملة للأداء والديناميكيات الشخصية

اجمع الملاحظات من الأقران والمديرين والتقارير المباشرة للحصول على نظرة شاملة للأداء والديناميكيات الشخصية بيانات إنجاز الأهداف: مراقبة التقدم المحرز في الأهداف الفردية والجماعية لتحديد أنماط المشاركة والتحفيز

مراقبة التقدم المحرز في الأهداف الفردية والجماعية لتحديد أنماط المشاركة والتحفيز مواضيع التغذية الراجعة: البحث عن المواضيع المتكررة في مراجعات الأداء، مثل التحديات المتعلقة بالموارد أو التواصل

3. دور الاحتفاظ بالموظفين ومقاييس دوران الموظفين

تُعد معدلات الاحتفاظ بالموظفين ومعدلات دوران الموظفين من المؤشرات الهامة لتجربة الموظفين:

مقاييس الاحتفاظ بالموظفين: غالبًا ما يشير ارتفاع معدل الاحتفاظ بالموظفين إلى وجود بيئة إيجابية يشعر فيها الموظفون بالتقدير والدعم. قم بقياس النسبة المئوية للموظفين الذين يبقون على أساس سنوي وقارنها بين الأقسام أو الأدوار

غالبًا ما يشير ارتفاع معدل الاحتفاظ بالموظفين إلى وجود بيئة إيجابية يشعر فيها الموظفون بالتقدير والدعم. قم بقياس النسبة المئوية للموظفين الذين يبقون على أساس سنوي وقارنها بين الأقسام أو الأدوار مقاييس معدل دوران الموظفين: قم بتحليل بيانات الخروج لتحديد الاتجاهات، مثل سبب مغادرة الموظفين وما إذا كان معدل الدوران طوعياً أو غير طوعي. قد يشير ارتفاع معدل الدوران إلى مشاكل مثل سوء الإدارة، أو عدم النمو الوظيفي، أو عدم معالجة المخاوف المتعلقة بمكان العمل

قم بتحليل بيانات الخروج لتحديد الاتجاهات، مثل سبب مغادرة الموظفين وما إذا كان معدل الدوران طوعياً أو غير طوعي. قد يشير ارتفاع معدل الدوران إلى مشاكل مثل سوء الإدارة، أو عدم النمو الوظيفي، أو عدم معالجة المخاوف المتعلقة بمكان العمل الآثار المترتبة على التكلفة: استخدم هذه المقاييس لحساب الأثر المالي لدوران الموظفين، مما يعزز أهمية الاستثمار في استراتيجية قوية لتجربة الموظفين

تسير العملية على النحو التالي:

جمع التغذية الراجعة ➡تحليل نقاط الضعف ونقاط القوة ➡إجراء تغييرات لزيادة الرضا الوظيفي.

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معالجة التحديات في تجربة الناس ## معالجة التحديات في تجربة الناس

من الصعب القول بعدم وجود تحديات في إدارة خبرات الأفراد. فيما يلي ثلاثة من أكثرها إلحاحًا مع طرق معالجتها بفعالية:

1. معالجة بيئة العمل العدائية

يمكن أن يؤثر مكان العمل السام على معنويات الموظفين وثقتهم وتواصلهم، مما يؤثر سلبًا على تجربة الموظفين. إليك كيفية التعامل مع هذا الأمر:

تحديد المشكلات: استخدم مجهول الهويةأدوات ملاحظات الموظفين واستطلاعات الرأي للكشف عن السلوكيات أو الممارسات الإشكالية

استخدم مجهول الهويةأدوات ملاحظات الموظفين واستطلاعات الرأي للكشف عن السلوكيات أو الممارسات الإشكالية تحديد توقعات واضحة: وضع سياسة عدم التسامح مطلقًا مع التنمر والتمييز والتحرش والإبلاغ عنها

وضع سياسة عدم التسامح مطلقًا مع التنمر والتمييز والتحرش والإبلاغ عنها تعزيز المساءلة: تدريب قادة الأعمال على التعرف على العداء ومعالجته وبناء ثقافة الاحترام من خلال ورش العمل والتواصل المفتوح

2. استراتيجيات لإشراك الموظفين الذين لا يحظون بالتقدير الكافي

يُظهر الموظفون الذين يشعرون بالتقليل من قيمتهم إنتاجية أقل ومعدل دوران أعلى. ولمعالجة ذلك، يمكنك

الاعتراف بالمساهمات: تنفيذ برامج تقدير منتظمة للاحتفاء بالإنجازات الفردية والجماعية

تنفيذ برامج تقدير منتظمة للاحتفاء بالإنجازات الفردية والجماعية تشجيع تطوير الموظفين: تقديم الإرشاد وبرامج التدريب وفرص النمو الوظيفي لتعزيز التعلم المستمر

تقديم الإرشاد وبرامج التدريب وفرص النمو الوظيفي لتعزيز التعلم المستمر الإصغاء بفاعلية: إنشاء حلقات للتغذية الراجعة حيث يمكن للموظفين التعبير عن مخاوفهم واقتراحاتهم، وتعزيز أهميتها واستخدام الاقتراحات للتحسين المستمر

3. إدارة العمل عن بُعد والسياسات المرنة

يمثل ظهور العمل الهجين والعمل عن بُعد تحديات في الحفاظ على التواصل والإنتاجية. إليك ما يمكنك فعله:

تعزيز التواصل: استخدم أنشطة بناء الفريق الافتراضي وعمليات تسجيل الوصول المنتظمة للحفاظ على العلاقات والتعاون

استخدم أنشطة بناء الفريق الافتراضي وعمليات تسجيل الوصول المنتظمة للحفاظ على العلاقات والتعاون تأكد من الوضوح: ضع توقعات واضحة لإدارة الأداء وتوصيل أهداف العمل لتوضيح أدوارهم

ضع توقعات واضحة لإدارة الأداء وتوصيل أهداف العمل لتوضيح أدوارهم دعم الرفاهية: توفير الموارد مثل الأدوات المريحة، ودعم الصحة العقلية، والجدولة المرنة لمساعدة الموظفين على الحفاظ على التوازن بين العمل والحياة الشخصية

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إنشاء القيمة وتوفير التحقق من الصحة باستخدام ClickUp

يتضمن بناء تجربة ترحيبية خلق مساحة عمل إيجابية وقنوات اتصال سلسة وفرص للنمو. يجب على أخصائيي الموارد البشرية والإدارة البقاء على اتصال مع موظفيهم على أرض الواقع للتعرف على المشاكل وإيجاد الحلول.

هذه ليست مهمة شخص واحد أو قسم واحد. يجب أن تعمل المؤسسة بأكملها معًا لتحسين تجربة الموظف - ومع ذلك، لا يمكن القيام بذلك يدويًا. فمن المستحيل إصلاح عقود من الثغرات في غضون بضعة أشهر لتحسين معدلات الاحتفاظ بالموظفين ومعدلات دورانهم.

أنت بحاجة إلى واجهة سهلة الاستخدام تتكامل مع مساحة العمل الخاصة بك، وتتعرف على موظفيك، وتتفهم سياساتك، وتقوم بأتمتة المهام المتكررة مع الاستفادة من القوالب والأدوات لتحسين تجربة الموظفين (px).

أنت بحاجة إلى ClickUp وميزاته القابلة للتخصيص، مثل منصة الموارد البشرية الشاملة والقوالب المُعدَّة مسبقًا! اشترك في ClickUp مجاناً وتعرّف على إمكانيات لا حصر لها لتحسين التكامل بين العمل والحياة الشخصية للقوى العاملة لديك.