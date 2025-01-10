كيفية إتقان عملية DMAIC لتحسين الجودة

في العقد الذي بدأ في عام 1987، عندما أنشأت موتورولا نظام Six Sigma وطبّقته، حققت الشركة تراكمًا توفير 14 مليار دولار أمريكي فقط من تدابير تحسين الجودة الخاصة بهم. هذه هي قوة سداسية سيجما ونماذج الجودة ذات الصلة التي يتم تكييفها على نطاق واسع حتى يومنا هذا!

واحدة من أشهر النماذج القائمة على سداسية سيجما منهجيات تحسين العمليات التي لاقت رواجًا خارج نطاق التصنيع هي منهجية DMAIC. في منشور المدونة هذا، نستكشف ما تعنيه عملية DMAIC، ولماذا لا تزال ذات صلة، وكيف يمكنك تنفيذها في مؤسستك.

## ## ما هي عملية DMAIC؟

DMAIC (اختصار لعبارة "تحديد، وقياس، وتحليل، وتحسين والتحكم") هو نهج تحسين العمليات القائم على البيانات والمتجذر في منهجية سيكس سيجما.

تتميز عملية DMAIC بما يلي:

إطار عمل قوي : تعمل منهجية DMAIC كدليل تدريجي لتحديد الثغرات في العمليات وإصلاحها

: تعمل منهجية DMAIC كدليل تدريجي لتحديد الثغرات في العمليات وإصلاحها حل المشاكل بشكل منظم : يساعد على تحديد السبب الجذري لمشاكل الجودة وحلها

: يساعد على تحديد السبب الجذري لمشاكل الجودة وحلها الحل المستند إلى البيانات : تشجع DMAIC الفرق على النظر في نقاط البيانات المتنوعة في عملياتها بدلاً من الاعتماد على الحدس أو الشعور الغريزي

: تشجع DMAIC الفرق على النظر في نقاط البيانات المتنوعة في عملياتها بدلاً من الاعتماد على الحدس أو الشعور الغريزي نتائج مستدامة: لا يتوقف DMAIC عند إيجاد الحل بل يذهب إلى أبعد من ذلك لضمان تنفيذه الفعال على المدى الطويل

نموذج DMAIC (المصدر: ويكيميديا كومنز )

على الرغم من أنها صُممت في البداية كأحد المكونات الأساسية لسيكس سيجما، إلا أنه تم تكييفها في نماذج اللين وكايزن وأجايل وغيرها من النماذج الهجينة مثل لين سيكس سيجما التي تعطي الأولوية للتحسين المستمر.

تركز سداسية سيجما على تحسين العمليات، في حين أن إدارة المشاريع اللينة تركز على تقليل الهدر. لإلقاء نظرة مفصلة على الاختلافات، يمكنك الاطلاع على اللين مقابل سداسية سيجما .

المراحل الخمس ل DMAIC وكيفية تنفيذها

DMAIC هي في الأساس عملية من خمس مراحل. أثناء استخدام DMAIC، تقوم بتحديد وقياس وتحليل وتحسين والتحكم. يبدو هذا واضحًا في البداية. ومع ذلك، فإنه ينطوي على فروق دقيقة مهمة من الناحيتين النظرية والعملية.

دعنا نستكشف كل مرحلة بالتفصيل. سنطلعك أيضًا على كيفية تنفيذ هذه العملية باستخدام أداة قوية مثل ClickUp لفرق إدارة المشاريع .

1. تعريف

الخطوة الأولى في عملية تحسين الجودة DMAIC هي معرفة ما تريد تحسينه. ويتم ذلك عادةً من خلال عدد من الخطوات المتصلة.

كتابة بيان المشكلة

في البداية، يقوم فريق المشروع بالعصف الذهني وتوثيق بيان المشكلة.

على سبيل المثال، يمكن أن يكون بيان المشكلة "هناك كثافة أخطاء عالية تبلغ 15 عيبًا لكل 1000 سطر من التعليمات البرمجية."

فهم السياق

بمجرد تحديد ذلك، يطرح الفريق سلسلة من الأسئلة لفهم السياق الذي يحدث فيه ذلك.

ما هي العملية الحالية التي يتبعها الفريق؟

من هم أصحاب المصلحة في العملية؟

ما هو خط الأداء الأساسي الحالي؟

ما هي متطلبات العميل؟

ما هي مخاطر وتحديات هذه العملية؟

هناك عدة طرق لجمع هذه المعلومات. يمكنك البدء بتخطيط العملية باستخدام ClickUp Whiteboards . اجمع فريقك لتصور العملية بأكملها بشكل تعاوني، بحيث يكون لديك رؤية سياقية بزاوية 360 درجة.

عملية التعيين باستخدام ClickUp Whiteboards

يمكنك الحصول على تعليقات من أصحاب المصلحة، والإدارة، والعملاء باستخدام نماذج ClickUp . من خلال استبيان بسيط ومصمّم بشكل جيد، يمكنك جمع نقاط الألم لكل شخص في العملية.

تحديد الأهداف

مع وجود جميع المعلومات في متناول اليد، حدد أهداف عملية تحسين الجودة الخاصة بك.

على سبيل المثال، يمكن أن تكون هذه الأهداف تقليل كثافة الأخطاء البرمجية إلى أقل من خمسة عيوب لكل 1000 سطر من التعليمات البرمجية خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

تأكد من أن أهدافك ذكية وذكية. تأكد أيضًا من أن تجعلها متاحة بسهولة لجميع أعضاء الفريق. أهداف ClickUp طريقة رائعة لتحقيق ذلك. باستخدام ClickUp Goals، يمكنك تعيين الأهداف، وتنظيم الأهداف في مجلدات، والحصول على عرض من جزء واحد لجميع تقدمك.

ClickUp Goals لتصور التقدم المحرز دون عناء

2. القياس

بمجرد تحديد المشكلة، يمكنك التركيز على جمع البيانات في مرحلة "القياس". والهدف هو جمع بيانات موثوقة تمثل بدقة العملية الحالية، والتي ستكون بمثابة خط أساس للتحسين.

وغالبًا ما تُستخدم أدوات مثل مخططات التحكم والمخططات البيانية والرسم البياني وتحليل باريتو لتقييم التباين وتحديد مجالات الاهتمام. للتتبع المتقدم، استخدم ClickUp Dashboards .

احصل على تقارير في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Dashboards

توفر لوحات معلومات ClickUp Dashboards طريقة قابلة للتخصيص بالكامل وقائمة على مؤشرات الأداء الرئيسية لتتبع أداء فريقك. عند جمع البيانات حول مشكلة كثافة الأخطاء المذكورة أعلاه، يمكنك إنشاء أدوات لـ

كثافة الأخطاء لكل مطور على حدة

إعادة العمل المعين في مراجعة التعليمات البرمجية

الأخطاء التي حددها محلل الجودة (QA) مقابل الأخطاء التي أبلغ عنها المستخدم

الوقت المستغرق لكتابة 1,000 سطر من التعليمات البرمجية وعلاقتها بكثافة الأخطاء

الاتجاهات التاريخية لكثافة الأخطاء

3. تحليل

بمجرد جمع البيانات، يحين وقت تحليلها. اعتمادًا على طبيعة المشكلة، يمكنك استخدام التحليل الإحصائي للبيانات أو تحليل الانحدار أو اختبار الفرضيات أو مخططات عظمة السمكة أو طريقة 5 Whys للكشف عن الأنماط.

على سبيل المثال، دعنا نرى كيف يمكنك تحليل هذه الحالة باستخدام اختبار الفرضيات. أولاً، يمكنك تحديد عدد من الفرضيات التي يجب اختبارها.

فرضية تحليل البيانات لاختبارها المطورون في بداية مسيرتهم المهنية لديهم كثافة أخطاء عالية مقارنة كثافة الأخطاء بين جميع المطورين المطورون في بداية مسيرتهم المهنية لديهم كثافة أخطاء عالية مقارنة كثافة الأخطاء وشدتها عبر جميع مستويات الخبرة مسؤولو ضمان الجودة يبلغون عن الكثير من الأخطاء غير الأخطاء على أنها عيوب عدد الأخطاء التي تم حلها دون إعادة العمل الميزات المعقدة تحتوي على أخطاء أكثر مقارنة العيوب لكل 1000 سطر من التعليمات البرمجية مقابل العيوب لكل وظيفة

_أمثلة على اختبار الفرضيات

لا تشعر بالضغط للقيام بكل شيء من الصفر. استفد من قوالب سداسية سيجما بدلاً من ذلك

إذا كنت تحقق في مشكلة، جرّب قوالب تحليل السبب الجذري . أثناء استكشاف المخاطر والتحديات، ضع في اعتبارك نماذج تقييم المخاطر .

توثيق تحليلك على مستندات ClickUp Docs

جزء مهم من مرحلة التحليل هو التوثيق. تأكد من أن يكون لديك سجل شامل لجميع مناقشاتك وقراراتك في مكان واحد. مستندات ClickUp مكان رائع لكتابة كل شيء نثريًا. يمكنك ربط مهام سير العمل، ووضع علامات على الأشخاص، وطلب التعليقات، والتعاون في الوقت الفعلي لحل المشاكل بشكل أسرع.

يمكنك أيضًا تمثيلها بصريًا باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards.

4. تحسين

ستكون نتائج تحليلك عبارة عن أفكار ملموسة لتحسين العملية. على سبيل المثال، لكل سبب جذري، قد يكون لديك خطط تحسين لكل سبب جذري.

السبب الجذري خطة التحسين المطورون الذين تقل خبرتهم عن 5 سنوات من الخبرة يؤثرون بشكل غير متناسب على كثافة الأخطاء توظيف مطورين أكثر خبرة تنفيذ عملية مراجعة التعليمات البرمجية لمن تقل خبرتهم عن 5 سنوات إدخال البرمجة الزوجية لتدريب المطورين في بداية حياتهم المهنية زيادة قابلية تكرار التعليمات البرمجية الحالية تعقيد التعليمات البرمجية يؤدي إلى ارتفاع كثافة الأخطاء البرمجية وضع خطة لإعادة هيكلة أو التخلص من الديون التقنية تقليل تعقيد التعليمات البرمجية في التطوير المستقبلي كثافة الأخطاء الأمنية مرتفعة بشكل غير متناسب تنفيذ عملية DevSecOps توظيف مهندسي الأمن السيبراني لمراجعة التعليمات البرمجية زيادة حالات الاختبار للمشكلات الأمنية

|إنشاء خطط تحسين للأسباب الجذرية التي تم تحديدها

بمجرد الانتهاء من العصف الذهني لجميع الطرق التي يمكنك من خلالها حل المشكلة المطروحة، فقد حان الوقت لاختيار الحل المناسب.

حافظ على البساطة : أعط الأولوية لأبسط الحلول وانتقل ببطء إلى الحلول الأكثر تعقيدًا/النظاميةتحسين سير العمل قم بذلك بشكل تدريجي : لا تقم بتنفيذ تغييرات متعددة في وقت واحد، مما يجعل من الصعب قياس الأثر

: أعط الأولوية لأبسط الحلول وانتقل ببطء إلى الحلول الأكثر تعقيدًا/النظاميةتحسين سير العمل التكرار : استخدم خطة-التخطيط-التحقق-الفعلاستراتيجيات إدارة المشروع لتكرار الحلول الخاصة بك

: استخدم خطة-التخطيط-التحقق-الفعلاستراتيجيات إدارة المشروع لتكرار الحلول الخاصة بك التواصل : ضمان الشموليةتواصل الفريق حتى يتفهم الجميع العملية المحسنة ويشتركون فيها

: ضمان الشموليةتواصل الفريق حتى يتفهم الجميع العملية المحسنة ويشتركون فيها التنفيذ: قم بإعداد المهام والمراجعات والمعالم الرئيسية لتنفيذ خطط التحسين الخاصة بك

هناك طريقة بسيطة لإدارة ذلك باستخدام مهام ClickUp Tasks . قم بإعداد كل خطة تحسين كمشروع، أو مهمة، أو مهمة فرعية، أو قائمة مراجعة.

على سبيل المثال، إذا كنت تنفذ البرمجة الزوجية، استخدم مهام ClickUp Tasks لتعيين مطورين اثنين لكل ميزة.

DMAIC إدارة المشاريع باستخدام مهام ClickUp Tasks

إذا كنت ترغب في تنفيذ عملية مراجعة التعليمات البرمجية، حدد تلك الخطوات داخل المهمة، وأضف حالة مخصصة، وأضف قائمة المراجعة المقابلة تلقائيًا. استخدم لوحات معلومات ClickUp Dashboards لتتبع تقدمك وتكرارها باستمرار.

5. التحكم

تتعلق المرحلة الأخيرة بالتأكد من تنفيذ خطة التحسين واعتمادها واتباعها من قبل جميع أصحاب المصلحة. استخدم آليات التحكم مثل إجراءات التشغيل القياسية (SOPs) وأنظمة المراقبة لتتبع الأداء المستمر.

على سبيل المثال، إذا كنت قد طبقت عملية مراجعة التعليمات البرمجية، تأكد من مراجعة كل سطر من التعليمات البرمجية من قبل أحد كبار المسؤولين وتوقيعه.

قم بقياس العيوب في التعليمات البرمجية التي تمت مراجعتها لتقييم ما إذا كانت خطة التحسين هذه فعالة. قم بإجراء التعديلات وفقًا لذلك.

إذا كان كل هذا يبدو مرهقًا بالنسبة لك ولفريقك الصغير، فلا تقلق. قم بتبسيط تحسين الازدواجية باستخدام قالب DMAIC من ClickUp . يرشدك هذا القالب القابل للتخصيص والملائم للمبتدئين خلال كل خطوة من خطوات منهجية DMAIC، ويجمع كل المعلومات ويجعلها مرئية للفريق بأكمله.

نموذج ClickUp's DMAIC الخاص بـ ClickUp

إذا كنت، بعد كل هذا، تتساءل لماذا يجب عليك استخدام DMAIC بدلاً من أي من عمليات مراقبة الجودة الاثنتي عشرة الأخرى، فقد قمنا بتغطيتك.

فوائد تطبيق DMAIC

تم استخدام DMAIC لأكثر من 30 عامًا، مما ساعد أكبر الشركات في العالم على التخلص من الهدر وتقليل الأخطاء وتوفير التكاليف. ولهذا السبب لا تزال عملية DMAIC أداة شائعة وفعالة لتحسين الجودة.

العمق والمدى

تساعد عملية DMAIC على تحديد السبب الجذري للمشاكل، واستكشاف الثغرات من زوايا مختلفة. وهذا يضمن لك القضاء على المشكلات بدلاً من مجرد علاج الأعراض. ولهذا السبب، فإن DMAIC هو أيضًا أداة قوية منهجية إدارة المشروع .

منهجية منهجية

بدلاً من نهج التجربة والخطأ الشائع، تقدم DMAIC نهجًا منهجيًا قائمًا على البيانات يقلل من مخاطر الأخطاء المكلفة.

عملية دورة كاملة

لا تقتصر عملية DMAIC على تحليل الأسباب الجذرية أو وضع الحلول. إنها تتعلق بفهم المشاكل والتحقق من صحتها وتحليلها وحلها، بالإضافة إلى الحفاظ على الحلول.

تحسين قابل للقياس

يميل أنصار DMAIC إلى الاعتماد على البيانات، ليس فقط لتحليل المشكلة ولكن أيضًا لتقييم فعالية الحل. لذا، تتضمن كل مرحلة قياس وتتبع أداء الأعمال، مما يسمح لك بتحديد التحسينات وتتبع التقدم المحرز نحو الأهداف.

هذا لا يعني أن DMAIC سهل التنفيذ.

## التحديات الشائعة في عملية DMAIC

على الرغم من فوائدها العديدة، غالبًا ما يعاني تطبيق DMAIC من تحديات ثقافية وتقنية. وفيما يلي بعض التحديات الشائعة.

مقاومة التغيير

مثل كل مبادرة للتغيير، يُحدث DMAIC اضطرابًا وتغييرًا في الطريقة التي تعمل بها الفرق حاليًا.

على سبيل المثال، تضيف عملية مراجعة التعليمات البرمجية خطوة أخرى إلى عملية التطوير، مما قد يؤدي على الأرجح إلى تأخيرات أو تكاليف إضافية.

لذلك، من المرجح أن تقاوم الفرق التغيير.

عدم وجود أهداف واضحة

قد تكون بعض بيانات المشاكل معقدة للغاية بحيث تكافح الفرق لتحديد أهداف واضحة. ويؤدي ذلك إلى سوء الفهم وسوء التوافق والخلافات وفشل تطبيق DMAIC في نهاية المطاف.

زحف النطاق

ربما تكون قد بدأت بنطاق وأهداف واضحة. ولكن أثناء قيامك بالقياس والتحليل، قد تصادف جوانب مترابطة توسع نطاق عملية DMAIC عن غير قصد. وبذلك، ينتهي الأمر بالفرق إلى خسارة أي فرص للتحسين التي حددتها.

عدم اتساق جمع البيانات

يعتمد أي برنامج يعتمد على البيانات على دقة البيانات وتوافرها واتساقها. وكذلك الحال بالنسبة لبرنامج DMAIC. يمكن أن تؤدي البيانات غير المتسقة أو غير الدقيقة إلى تقويض المبادرة بشكل كبير. وقد يؤدي ذلك إلى استنتاجات مضللة، مما قد يؤدي إلى التركيز على المشاكل الخاطئة أو تنفيذ حلول غير فعالة.

ارتقِ بجودة عملياتك باستخدام ClickUp

غالبًا ما يُنظر إلى سداسية سيجما والعمليات ذات الصلة مثل DMAIC على أنها مرتبطة بالتصنيع، خاصة في التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وهذا عادل جزئياً لأن العملية تم إنشاؤها واعتمادها على نطاق واسع خلال تلك الفترة.

ومع ذلك، فمن الخطأ الفادح اعتبارها قديمة. ففي عالم تتسم فيه الاستدامة والحد من الهدر وقلة الاستهلاك ومراقبة الجودة بأهمية بالغة في عالمنا الحالي، أصبحت عملية DMAIC أكثر أهمية من أي وقت مضى، سواء كنت تقوم بإنشاء محتوى أو بناء برمجيات أو بناء ناطحات السحاب.

مهما كان حجم مشروعك ونطاقه، استخدم برنامج ClickUp برنامج إدارة المشاريع لإدارة عمليات DMAIC الخاصة بك. تحديد، وقياس، وتحليل، وتحسين، وتحسين، ومراقبة، وشطف، وتكرار مع انقر فوق . جرب ClickUp مجانًا اليوم!

الأسئلة المتداولة (FAQs)

1. ما الذي يرمز إليه DMAIC؟

يرمز DMAIC إلى تحديد وقياس وتحليل وتحسين والتحكم.

2. ما هي عملية DMAIC في سيكس سيجما؟

عملية DMAIC هي طريقة منظمة تعتمد على البيانات لإدارة مشروع تحسين العملية. وهي أداة سداسية سيجما تتألف من خمس مراحل حيث تقوم بتحديد المشكلة، وقياس مؤشرات الأداء الحالية، وتحليل البيانات الحالية، ووضع خطط التحسين، والتحكم في التنفيذ المستدام.

3. ما هي أدوات وتقنيات DMAIC الخمسة؟

تقنيات DMAIC الخمسة هي التعريف والقياس والتحليل والتحسين والتحكم. تستخدم فرق المشروع أدوات مختلفة في كل مرحلة من هذه المراحل.

ميثاق المشروع : وثيقة تأسيسية تحدد الأهداف والعمليات التنظيمية وخارطة طريق المشروع

: وثيقة تأسيسية تحدد الأهداف والعمليات التنظيمية وخارطة طريق المشروع مخطط بياني : مخطط شريطي يستخدم لتتبع اتجاهات البيانات السابقة أو التقدم في خطط التحسين

: مخطط شريطي يستخدم لتتبع اتجاهات البيانات السابقة أو التقدم في خطط التحسين خريطة العمليات : تمثيل مرئي لكل خطوة ومعلم رئيسي وأصحاب المصلحة في العملية التي تمر عبر DMAIC

: تمثيل مرئي لكل خطوة ومعلم رئيسي وأصحاب المصلحة في العملية التي تمر عبر DMAIC مخطط عظم السمكة : خريطة لجميع الأسباب الجذرية المحتملة لأي حدث/خطأ

: خريطة لجميع الأسباب الجذرية المحتملة لأي حدث/خطأ اختبار الفرضيات : الأساليب الإحصائية، مثل اختبارات t، وتحليل التباين، وما إلى ذلك لفهم الأسباب الجذرية المحتملة للمشاكل القائمة

: الأساليب الإحصائية، مثل اختبارات t، وتحليل التباين، وما إلى ذلك لفهم الأسباب الجذرية المحتملة للمشاكل القائمة مخطط إدارة المشروع : الرسوم البيانية والتقارير المرئية، بما في ذلك مخططات جانت، وهيكل تقسيم العمل، ولوحة كانبان، وما إلى ذلك.

4. هل يمكن استخدام DMAIC في أي صناعة؟

نعم، يمكن تطبيق DMAIC على أي صناعة، بما في ذلك التصنيع والرعاية الصحية والخدمات المالية والبناء وتطوير البرمجيات وغيرها، حيث يركز على تحسين العمليات العامة بدلاً من نهج خاص بالصناعة.

5. كم من الوقت يستغرق إكمال عملية DMAIC؟

يختلف الوقت اللازم لإكمال عملية DMAIC حسب مدى تعقيد المشكلة. وعادةً ما يستغرق الأمر من عدة أسابيع إلى بضعة أشهر.

6. هل يمكنني استخدام DMAIC للتحسين المستمر للعمليات؟

نعم، يعد DMAIC مثاليًا للتحسين المستمر للعمليات لأنه يركز على المراقبة والتحكم المستمرين للحفاظ على التقدم مع مرور الوقت.