دفتر الملاحظات LM مقابل Obsidian: ما هو تطبيق تدوين الملاحظات الأفضل؟

هل شعرت يومًا بأنك تغرق في بحر من الملاحظات؟ ملاحظات الاجتماعات المبعثرة عبر تطبيق واحد، وقوائم مهام الفريق المخربشة في المفكرة، والأفكار الكبيرة التي تنزلق من بين أصابعك قبل أن تتبلور.

قد تشعر بالإرهاق.

وهنا يمكن للتطبيق الصحيح لتدوين الملاحظات أن يغير كل شيء. تعمل أدوات مثل NotebookLM و Obsidian على تبسيط سير عملك، وربط أفكارك، وإضفاء النظام على الفوضى.

في منشور المدونة هذا، سنقارن بين هاتين الأداتين ونستكشف ميزاتهما الفريدة ونقاط القوة والاختلافات بينهما لمساعدتك في تحديد أيهما يناسب أسلوبك. وإذا كنت لا تشعر بأن أيًا منهما هو "المناسب" تمامًا، فانتظر - فلدينا خيار آخر قد يسرق العرض.

دعنا ندخل في مناظرة Notebook LM مقابل Obsidian ونجد التطابق المثالي لاحتياجاتك في تدوين الملاحظات.

ما هو NotebookLM؟

عبر دفتر الملاحظات LM تم تطويره بواسطة مختبرات جوجل, NotebookLM هي أداة مبتكرة للذكاء الاصطناعي لتدوين الملاحظات تمثل تحولاً من مستودعات الملاحظات الثابتة إلى أنظمة معرفية ديناميكية تفاعلية.

يتحول إلى خبير من خلال تحميل ملفات PDF ومقاطع الفيديو والمستندات والمواقع الإلكترونية. يلخص الملفات التي تم تحميلها ويولد مخرجات إبداعية ترتكز على المواد الخاصة بك، مع استكمالها بالمصادر ذات الصلة.

بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأنه دفتر ملاحظاتك، لا تُستخدم بياناتك أبدًا لتدريب خوارزمية NotebookLM.

أفضل ميزات NotebookLM

يقدم NotebookLM العديد من الميزات التي تساعد الطلاب والباحثين والعاملين لحسابهم الخاص والشركات على تعزيز الإنتاجية.

دعنا نرى كيف يمكنك استخدام NotebookLM لتحسين سير عملك:

الميزة رقم 1: لمحات عامة صوتية

تخيّل تحويل مستنداتك إلى محادثات على غرار البودكاست بين صوتين من أصوات الذكاء الاصطناعي. يمكنك الاستماع إلى هذه المناقشات "المتعمقة" بنقرة واحدة، واستيعاب المعلومات التي تم تحميلها أثناء التنقل.

يقوم NotebookLM بمسح المحادثات المكتوبة لتحديد معلومات معينة، مما يوفر عليك عناء البحث في الملفات الصوتية الطويلة عن التفاصيل الأساسية. كما يتيح لك إنشاء رابط صوتي عام ومشاركته مع فريقك.

الميزة رقم 2: تحديد مصادر الاقتباسات

يقوم NotebookLM بجلب الإجابات على أسئلتك من خلال الاقتباسات التي ترتبط مباشرةً بالمصادر الأصلية. وهذا يعني أنك ستعرف دائماً مصدر المعلومات دون إضاعة الوقت في التحقق من الحقائق يدوياً على محركات البحث.

ميزته الرئيسية هي أن استجابات الدردشة تعتمد فقط على المصادر التي تقدمها ما لم تطلب منه القيام بشيء مبتكر، مثل إعادة كتابة قصة.

📌ملاحظة: يدعم NotebookLM حاليًا أنواعًا مختلفة من المصادر، بما في ذلك مستندات Google، وشرائح Google، وملفات PDF، وملفات Markdown، وعناوين URL للويب، وعناوين URL لمقاطع الفيديو العامة على YouTube، والملفات الصوتية.

الميزة رقم 3: تحليل المستندات المتعددة

يمكن لبرنامج Notebook LM تحليل العديد من المقالات والمستندات في وقت واحد، مما يساعدك في العثور على الموضوعات المشتركة والآراء المختلفة والاتجاهات الجديدة بين المصادر المختلفة.

الأمر أشبه بامتلاك مساعد بحث خارق يمكنه فهم الكثير من المعلومات بسرعة، مما يوفر عليك الوقت والجهد.

الميزة رقم 4: التنسيقات المنظمة لكتابة المشاريع

يحول NotebookLM الملاحظات الفوضوية إلى مستندات منظمة. اختر مجموعة من الملاحظات واطلب من الأداة إنشاء شيء جديد. بناءً على طلبك، تقترح تنسيقات مثل مخطط تفصيلي موضوعي أو دليل دراسة.

يمكنك كتابة تعليمات مخصصة لتشكيل ملاحظاتك في رسالة إخبارية عبر البريد الإلكتروني، ومخطط نصي، وخطة تسويق، وغير ذلك. بمجرد الانتهاء من المسودة، يمكنك تصديرها إلى محرر مستندات Google لإجراء التعديلات النهائية.

تسعير NotebookLM

مجاني للاستخدام (حاليًا في المرحلة التجريبية)

ما هو Obsidian؟

عبر أوبسيديانحجر السج هو تطبيق مرن يركز على الخصوصية في تدوين الملاحظات مع العديد من الإضافات والسمات التي تتكيف مع تفكيرك وعملك. فهو يخزن الملاحظات محليًا على جهازك، مما يتيح لك الوصول إليها بسرعة، حتى في وضع عدم الاتصال بالإنترنت.

أفضل ميزات ### Obsidian

العديد من الميزات في Obsidian تجعل تدوين الملاحظات سلسًا. دعنا نستكشفها معًا:

الميزة رقم 1: قوائم المهام

يسمح لك Obsidian بتصميم تنسيق موحد لقائمة مهامك وتقسيم المهام إلى أقسام، مثل اجتماعات العملاء أو خطط التمارين أو المشاريع الإبداعية.

يتيح لك أيضًا تتبع المهام وإدارتها عبر خزانة Obsidian بأكملها. يمكنك الاستعلام عن المهام، ووضع علامة على أنها منجزة من أي مكان، واستخدام ميزات مثل تواريخ الاستحقاق، والمهام المتكررة، وتواريخ الإنجاز، والمجموعات الفرعية لقائمة التدقيق، والتصفية المتقدمة.

الميزة رقم 2: عرض الرسم البياني

تمنحك طريقة عرض الرسم البياني في Obsidian عرضًا بيانيًا شاملًا لمخزنك بالكامل، حيث تُظهر كيفية ترابط جميع ملاحظاتك.

تظهر كل ملاحظة كعقدة، وتمثل الخطوط روابط بينها. يمكنك تكبير مجموعات معينة، والتصفية حسب العلامات أو الروابط، وتخصيص المظهر لتسهيل استكشاف الأفكار المعقدة بصريًا.

الميزة رقم 3: تصور اللوحة القماشية

يحتوي Obsidian على أداة مدمجة تسمى "Canvas" تتيح لك تعيين الأفكار كبطاقات على لوحة. يمكنك نقل هذه البطاقات وتجميعها وتوصيلها بالطريقة التي تريدها، مما يؤدي إلى إنشاء تمثيل غير خطي لأفكارك.

يمكنك تضمين ملاحظات لاصقة على الإنترنت والصور، وملفات PDF، ومقاطع الفيديو، والصوت، والمقالات مباشرةً داخلها. علاوةً على ذلك، يتم تخزين ملفات Canvas محليًا بتنسيق JSON مفتوح، مما يسهل تكاملها مع الأدوات والتطبيقات والبرامج النصية و قوالب Obsidian .

الميزة رقم 4: خيارات النشر المتنوعة

يمكنك الآن تحويل ملاحظاتك النصية العادية وصورك إلى موقع إلكتروني قابل للمشاركة. يتيح لك Obsidian Publish إنشاء ويكي عام أو قاعدة معرفية أو حديقة رقمية، مما يجعل أفكارك ومعلوماتك متاحة على الإنترنت.

يمكنك تخصيص شكل موقع Obsidian Publish الخاص بك بالكامل باستخدام CSS وJavascript. وتتضمن الميزات الأخرى معاينات التمرير لتمرير الصفحات المنبثقة السريعة للصفحات المرتبطة وتحرير النص بسرعة، وكل ذلك مدعوم ببساطة Markdown.

يمكنك أيضًا استخدام الصفحات المكدّسة لتصفح الروابط في أجزاء أفقية، مثل التقليب بين الأوراق، والروابط الخلفية التي تسرد تلقائيًا الصفحات التي تشير إلى الصفحة التي تستعرضها.

تسعير Obsidian

استخدام شخصي مجاني للأبد

الاستخدام التجاري: 50 دولاراً في السنة لكل مستخدم

المزامنة (إضافة): 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم يتم احتسابها شهرياً

النشر (إضافة): 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم تُدفع شهرياً

مكافأة: ClickUp مقابل أوبسيديان

NotebookLM مقابل Obsidian: مقارنة الميزات

للوهلة الأولى، قد يكون من الصعب التمييز بين NotebookLM و Obsidian استنادًا إلى ميزاتهما الرئيسية فقط. يقدم الجدول أدناه نظرة عامة على الاختلافات الرئيسية بينهما.

ميزات NotebookLM Obsidian مساعد الذكاء الاصطناعي ✅ التعاون في الوقت الحقيقي ✅ الرسم البياني المعرفي تطبيق الجوال ✅ المزامنة عبر الأجهزة ✅ وظيفة عدم الاتصال بالإنترنت ❌ دعم تخفيض السعر ❌ التدقيق الإملائي ✅ دعم واجهة برمجة التطبيقات ❌ ✅ التضمين من مواقع الجهات الخارجية ✅ ✅

والآن، دعنا نتعمق في التفاصيل الدقيقة.

الميزة رقم 1: واجهة المستخدم وتنظيم البحث

يعمل تطبيق NotebookLM على تبسيط سير عملك من خلال مساعدتك على دمج المستندات واستخراج الأفكار الرئيسية، مما يجعله مثاليًا لمهام مثل الدراسة أو العصف الذهني. على سبيل المثال، يمكنه تلخيص الفصول، والإجابة عن الأسئلة، وإنشاء أدوات مساعدة في الدراسة لمساعدتك على التركيز على التعلم.

في المقابل، يوفر Obsidian نظام قبو قابل للتخصيص مع ميزات مثل طرق العرض المنقسمة. يتيح لك ذلك العمل على ملاحظات متعددة جنبًا إلى جنب، وهو أمر ممتاز لتعدد المهام واستكشاف الروابط بين الأفكار.

الفائز 🏆

كلتا أداتي الذكاء الاصطناعي رائعتان، لذا اختر الأداة التي تناسب سير عملك!

إذا كنت تقدّر الملخصات والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فإن NotebookLM تتألق

تتألق ولكن إذا كان التخصيص والتحكم أمرًا إلزاميًا بالنسبة لك، فإن أوبسيديان يحتل الصدارة

الميزة رقم 2: الربط الخلفي وإدارة المعرفة

خاصية **NotebookLM نظام إدارة المعرفة يركز على ربط المصادر. عند تلخيص الأسئلة أو الإجابة عنها، فإنه يربط الإجابات بمصادرها الأصلية بعد تصفح الإنترنت. هذه الشفافية تجعله مفيدًا جدًا للباحثين أو أي شخص يحتاج إلى تتبع مصدر معلوماته.

في المقابل، يتبع Obsidian نهجًا بيانيًا. فهو يتيح لك إنشاء "شبكة" من الأفكار والأفكار المترابطة، مما يجعله مثاليًا لبناء مواقع الويكي الشخصية أو أنظمة المعرفة طويلة المدى. وبفضل ميزة Canvas، يمكنك أن ترى كيف يرتبط كل شيء معًا من أعلى مستوى.

الفائز 🏆

مرة أخرى، إنه تعادل!

NotebookLM رائع لتتبع المصادر، ومثالي للأكاديميين والباحثين

رائع لتتبع المصادر، ومثالي للأكاديميين والباحثين أوبسيديان يتألق بأدواته المرئية، وهو مثالي لبناء أنظمة معرفية مترابطة

الميزة رقم 3: التعاون الجماعي

إذا كان فريقك يستخدم Google Workspace، فإن NotebookLM سيندمج بسلاسة في سير عملك. تسمح لك أداة الذكاء الاصطناعي هذه بتحميل عرض تقديمي تسويقي وإنشاء ملخصات أو رؤى ومشاركتها مباشرةً مع الزملاء، مما يطلق العنان لقدرتها على تعزيز التوافق والإنتاجية.

من ناحية أخرى، فإن أداة Obsidian مصممة أكثر للاستخدام الفردي. في حين أن الخزائن المشتركة ممكنة مع المكونات الإضافية أو أدوات الطرف الثالث، إلا أنها ليست سلسة مثل ميزات التعاون في NotebookLM.

ومع ذلك، يقدم Obsidian سجل إصدارات كامل لكل ملاحظة، مما يجعل من السهل تتبع التغييرات، وهو أمر مفيد بشكل خاص عند مشاركة عدة مستخدمين.

الفائز 🏆

NotebookLM يحتل الصدارة! بالنسبة للفرق، فإن تكامل NotebookLM السلس مع Google Workspace وميزات التعاون في أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة به يطلقان العنان للقوة الكاملة للإنتاجية المشتركة. يتألق برنامج Obsidian لسير العمل الفردي ولكنه يقصر فيما يتعلق بالتعاون الجماعي الأصلي.

الميزة ### الميزة رقم 4: وظيفة عدم الاتصال بالإنترنت وتخزين البيانات

يعمل برنامج NotebookLM بالكامل تقريبًا في السحابة، معتمدًا على خوادم Google لتحليل مستنداتك وتنظيمها. وهذا يعني أنك ستحتاج إلى اتصال بالإنترنت للاستفادة من ميزاته.

على الرغم من أنه مفيد لإمكانية الوصول والتعاون، إلا أن NotebookLM قد لا يرضي المستخدمين الذين يحتاجون إلى قدرات قوية دون اتصال بالإنترنت أو القلقين بشأن خصوصية البيانات.

في المقابل، فإن Obsidian هو بكل فخر غير متصل بالإنترنت أولاً. فهو يستخدم ملفات مفتوحة وغير مملوكة تمنع القفل وتحافظ على البيانات التي تم تحميلها. ويمنحك هذا النهج راحة البال بشأن الخصوصية ويضمن لك مواصلة العمل دون اتصال بالإنترنت.

الفائز 🏆

ينتصر *أوبسيديان في هذا المجال. حيث يضمن تصميمه الذي يعتمد على عدم الاتصال بالإنترنت أولاً واستخدامه لتنسيقات ملفات غير مملوكة ملكية خاصة احتفاظ المستخدمين بملكية كاملة لبياناتهم أثناء العمل دون اتصال.

## NotebookLM مقابل Obsidian على Reddit

عندما أجرينا بحثًا عن مقارنة بين NotebookLM و Obsidian، استخدمنا ريديت لتحديد رأي المستخدمين

كما مستخدم واحد يضعه

كل شيء أضعه في Obsidian هو ملكي، إلى الأبد، وإذا اخترت ذلك، فهو خاص ومحلي تمامًا. كل ما أضعه في NotebookLM ليس ملكي طالما قررت Google وهو بعيد كل البعد عن الخصوصية، بغض النظر عما أريد. لا يهمني عامل "الروعة" إذا لم أكن متأكدًا من أن بياناتي آمنة ومأمونة وملكي إلى الأبد.

على الجانب الآخر ريديتور آخر يثني على فائدة NotebookLM للمتعلمين الذين يعانون من ضيق الوقت:

أنا أستوعب الأوراق البيضاء الأمنية بجنون في الوقت الحالي. غالبًا ما يكون لدي مصادر متعددة، وعادةً ما تكون مربكة. أقوم بتزويدها بكل المعلومات التي لدي، وأستمع إلى النظرة العامة، ثم أشكك فيها بجنون. أسأل عن أمثلة في المجالات ذات الصلة التي أفهمها بشكل أفضل، وأطلب الأسئلة الشائعة، ثم أطلب اختبارًا رجعيًا.

بما أنني طالب بدوام كامل ولديّ وظيفتان، ينتهي بي الأمر بالقيام بالكثير من ذلك في الحافلات، وبين الفصول الدراسية والمناوبات وما إلى ذلك. الأمر يشبه وجود مشرف بحث بدوام كامل لموضوع محدد للغاية.

على الرغم من أن برنامجي NotebookLM و Obsidian يحظيان بالكثير من مراجعات المستخدمين الآخرين على موقع Reddit، إلا أن كلتا الأداتين لهما نصيب من النقاد. لذا، أين تهبط في معركة أدوات الذكاء الاصطناعي لتدوين الملاحظات ?

احتفظ بهذه الفكرة لأننا نريدك أن تتعرف على منصة إنتاجية شاملة.

تعرف على ClickUp: أفضل بديل لـ NotebookLM مقابل Obsidian

يعد كل من NotebookLM و Obsidian ممتازين بطريقتهم الخاصة. ولكن ماذا لو كنت بحاجة إلى أكثر من مجرد تدوين الملاحظات؟ ماذا لو كنت تريد دمج ملاحظاتك مع إدارة المهام والتعاون الجماعي وتتبع المشروع في مكان واحد؟

أدخل ClickUp notebookLM مقابل. بديل أوبسيديان . إنه قوة إنتاجية كاملة ترتقي بحياتك وعملك.

دعنا نستكشف ميزاته معًا. 👇

ClickUp's One Up #1: ClickUp Docs ClickUp Docs يتيح لك إنشاء صفحات الويكي أو قواعد المعرفة أو قوائم المراجعة أو الملاحظات التفصيلية المصممة خصيصًا لتفضيلاتك. يمكنك أيضًا استخدام خيارات التصميم البديهية مثل اللافتات والجداول وتحرير النص المنسق.

بالإضافة إلى ذلك، تساعدك صفحاته المتداخلة والروابط الخلفية على إنشاء نظام إدارة المستندات مع ميزة ربطها بمهامك ومشاريعك للحفاظ على سير عملك.

يمكنك إنشاء أفكارك والتعاون وتنظيمها بسلاسة باستخدام ClickUp Docs

وإليك ما سيغير قواعد اللعبة: يمكنك تحويل أي ملاحظة إلى مهمة، وتعيينها لنفسك أو لأحد أعضاء الفريق، وتتبع التقدم المحرز دون مغادرة المستند. **_إنه مثالي لأولئك الذين يريدون أن تعيش أفكارهم ومهامهم في نفس المساحة

*👀 هل تعلم؟ مشاركة مستنداتك داخل المنصة بنفس السهولة. يمكنك إنشاء عنوان URL قابل للمشاركة والتحكم في الأذونات لتحديد من يمكنه التعديل - فريقك أو أصحاب المصلحة الخارجيين أو الجمهور.

كليك أب ون أب #2: كليك أب نوتباد

تخيل أن تلتقط الأفكار والروابط والمهام العابرة دون عناء دون تعطيل سير عملك. ClickUp Notepad يجعل هذا الأمر حقيقة واقعة من خلال حلها المتكامل لتدوين الملاحظات بسرعة ضمن سير عملك الحالي.

التقط الأفكار ونظمها على الفور باستخدام ClickUp Notepad، مع الحفاظ على إمكانية الوصول إلى الملاحظات ومزامنتها عبر جميع الأجهزة

تعيش ملاحظاتك داخل نفس النظام الأساسي مثل مهامك وتقويماتك وأهدافك، مما يسهل تنسيق جهود الفريق دون الحاجة إلى التنقل بين تطبيقات متعددة.

بالإضافة إلى ذلك، تكون ملاحظاتك خاصة بشكل افتراضي، مما يضمن عدم تمكن أي شخص آخر في مساحة عملك من رؤيتها. يتيح لك ذلك تدوين أفكارك الشخصية دون القلق بشأن مشاركة المعلومات الحساسة.

💡 نصيحة احترافية: استخدم ملحق كروم الخاص بـ ClickUp لالتقاط الملاحظات من أي مكان على الويب. يمكنك حفظ المعلومات التي تحتاجها فقط، مثل الروابط أو المقتطفات المهمة، بنقرة واحدة فقط، دون تعطيل سير عملك.

ClickUp's ClickUp's One Up #### 3: ClickUp Brain

اجمع بين تدوين الملاحظات والذكاء الاصطناعي، وستنشئ نظامًا يكون فيه كل شيء مرتبطًا بالسياق. هذا هو ما ClickUp Brain إلى الطاولة.

يساعدك مساعد الذكاء الاصطناعي هذا على العمل بشكل أكثر ذكاءً وسرعة، بدءاً من العصف الذهني للأفكار الجديدة إلى صقل العمل الحالي.

الوصول إلى جميع معارف شركتك مع ClickUp Brain

إحدى الميزات البارزة في ClickUp Brain هي قدرته على ربط الملاحظات بالمهام والمشاريع. وهذا يعني أن ملاحظاتك لم تعد أفكاراً معزولة في فراغ. وبدلاً من ذلك، يمكنك تدوين فكرة أثناء اجتماع ما وتحويلها إلى مهمة لأحد أعضاء الفريق المخصصين.

الوصول إلى الرؤى والإجراءات من ملاحظات الاجتماع بشكل أسرع باستخدام ClickUp Brain

ما يجعل هذا الأمر قويًا بشكل خاص لتدوين الملاحظات هو مدى سهولة تنقيح أفكارك.

فبدلاً من التدقيق في الملاحظات الفوضوية أو الأفكار غير المنظمة، دع ClickUp Brain يقوم بالمهمة الصعبة. تخيل أنك تخربش النقاط الرئيسية أثناء الاجتماع، وفي غضون ثوانٍ تحصل على رسالة بريد إلكتروني احترافية أو مسودة محتوى جاهزة للمشاركة. هذه هي قوة ClickUp Brain. 💪

💡 نصيحة احترافية: استخدم مطالبات مفصلة للحصول على نتائج أفضل من ClickUp Brain. على سبيل المثال: "حوّل الملاحظات حول [الموضوع ] إلى مخطط تفصيلي للمدونة" أو "صياغة رسالة بريد إلكتروني حول [التحديث ] كن محددًا مع المهام، وشاهدها وهي تحول أفكارك إلى محتوى منظم دون عناء!

ClickUp's One Up #4: البحث المتصل البحث المتصل في ClickUp يوحد ملفاتك ومستنداتك وأدواتك في مكان واحد، مما يجعل من السهل العثور على ما تحتاج إليه، بغض النظر عن مكان تخزينها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن دمج تطبيقاتك المفضلة، مثل Google Drive وSlack وFigma، يجعل مجموعة أدواتك التقنية بأكملها في متناول يدك، وكل ذلك من شريط بحث واحد في ClickUp.

ابحث عن الملفات والمعلومات عبر ClickUp والتطبيقات المتصلة باستخدام البحث المتصل

ويصبح أكثر فعالية مع مرور الوقت. فمع استخدامك له، يتكيف مع احتياجاتك ويوفر نتائج مخصصة وأكثر ملاءمة.

على سبيل المثال، يمكنك إضافة أوامر بحث مخصصة، مثل اختصارات الروابط، وتخزين النص لوقت لاحق للحصول على تجربة بحث سهلة الاستخدام.

تستخدم شركتي ClickUp كبرنامج رئيسي لإدارة المهام. جميع أعضاء الفريق، بما في ذلك الإدارة، يستخدمون ClickUp يوميًا لأقسام متعددة: العمليات، والموارد البشرية، والمبيعات، والتسويق. تحتوي مستندات ClickUp على جميع سياسات وإجراءات شركتنا. تشرف لوحة التحكم على مهام ومشاريع عملائنا والشركة الداخلية. تساعد أتمتتها في تجنب مضاعفة الجهود. كما أن وظيفة البحث الشامل، التي تتيح إمكانية البحث في البرامج المدمجة لديهم، توفر الوقت. لقد استفاد فريقي من وظائف الذكاء الاصطناعي الجديدة عند إنشاء كتيبات الإجراءات وتلخيص عبء العمل والمهام اليومية وغيرها من التفاصيل.

كاثي بايلارجون، المؤسس/المدير التنفيذي، فيرتشوال كاثي

ClickUp's One Up #5: القوالب المبنية مسبقًا

لماذا نعيد اختراع العجلة بينما تقدم ClickUp أكثر من 1000 قالب جاهز للاستخدام لصنع استراتيجيات تدوين الملاحظات منظم ومحترف؟

خذ قالب ملاحظات اجتماع ClickUp على سبيل المثال

_ <img src="https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-60.png** " alt="قالب ملاحظات الاجتماع ClickUp">

<a href="**https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6438620**" data-segment-button-clicked="**تنزيل هذا القالب**" data-segment-link-url="**https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6438620**">**تنزيل هذا القالب**</a>

</div> </div>

قالب ملاحظات الاجتماع ClickUp

إنه مليء بالميزات التي تساعدك على تقديم أفضل أعمالك في وقت أقل:

ربط مستنداتك ومهامك بحيث يمكنك بسهولة الرجوع إلى المعلومات ذات الصلة أثناء العمل

استيراد المحتوى السابق من تطبيقات أخرى للحصول على تنسيق غني وتحرير تعاوني

تنزيل هذا القالب قالب قاعدة المعرفة ClickUp Knowledge Base هو مورد رائع آخر للانتقال من ملاحظات الاجتماعات إلى مشاركة المعرفة على مستوى الفريق. مع وجود أقسام للمقالات المعرفية والأسئلة الشائعة والموارد، فهي مثالية لتنظيم ومشاركة المعرفة عبر فريقك.

_ <img src="https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Knowledge-Base-Template-2.png** " alt="برنامج إدارة المعرفة الشخصية - نموذج قاعدة المعرفة ClickUp Knowledge Base">

<a href="**https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6449400**" data-segment-button-clicked="**تحميل هذا القالب**" data-segment-link-url="**https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6449400**">**تحميل هذا القالب**</a>

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برنامج إدارة المعرفة الشخصية - نموذج قاعدة المعرفة ClickUp Knowledge Base

لإعطائك المزيد، فهو يتكامل مع الذكاء الاصطناعي المتصل مما يجعل ربط معرفتك بسير عملك أسهل من أي وقت مضى.

تنزيل هذا القالب

تدوين الملاحظات بالطريقة الذكية مع ClickUp

يعد كل من NotebookLM و Obsidian أداتين قويتين. يمكنك تجميع جميع ملاحظاتك وأفكارك وتصورها بالطرق التي تراها مناسبة.

ولكن ماذا يحدث عندما تتطور احتياجاتك وتنمو فرقك ويصبح التبديل بين أدوات متعددة أمراً صعباً؟

عندها تحتاج إلى حل يتناسب مع احتياجاتك. ClickUp هو أداة الإنتاجية المثالية لتدوين الملاحظات وإدارة المهام وتنفيذ المشاريع.

لهذا السبب نحن تطبيق كل شيء للعمل! اشترك في ClickUp مجانًا اليوم وانظر بنفسك.