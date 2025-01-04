هل سئمت من الذهاب والإياب في خيوط بريد إلكتروني لا نهاية لها لمجرد اتخاذ قرار بسيط؟

سواء كنت تحاول اختيار وقت الاجتماع، أو جمع الملاحظات بسرعة، أو اختيار اتجاه المشروع التالي، فإن رسائل البريد الإلكتروني قد تبدو وكأنها حلقة مضيعة للوقت.

فتضيع رسائل البريد الإلكتروني وتضيع الدردشات وتتضارب الآراء.

لدى Microsoft Teams طريقة أفضل. باستخدام استطلاعات الرأي، يمكنك جمع المدخلات على الفور وتنظيم الردود والمضي قدماً دون صداع. لذا، دعنا نتعلم كيفية إنشاء استطلاع في الفرق.

⏰ ملخص 60 ثانية

يعد Microsoft Teams مفيدًا لاستطلاعات الرأي السريعة ولكن لديه ميزات محدودة للتخصيص والتحليلات

قم بإنشاء استطلاعات الرأي في Teams عبر الدردشة/القناة باستخدام أيقونة استطلاعات الرأي أو نماذج Microsoft للحصول على خيارات متقدمة قليلاً

تتضمن بعض قيودها أنواع الأسئلة الأساسية، والحد الأدنى من التخصيص، والاستخدام المقيد داخل الدردشة/القنوات

للحصول على أفضل النتائج، اجعل الاستطلاعات قصيرة وواضحة، واجعل خيارات الإجابة متوازنة، وامنح وقتاً كافياً للردود

فوائد استخدام استطلاعات الرأي لجمع التعليقات

في الاجتماعات الكبيرة، يكاد يكون من المستحيل على الجميع التحدث في الاجتماعات الكبيرة. ولكن هذا لا يعني أن آراءهم لا تهم. توفر استطلاعات الرأي طريقة سريعة وشاملة لجمع الملاحظات والحفاظ على سير الأمور.

إليك كيف تساعدك هذه الاستطلاعات:

تشرك الجميع: تضمن استطلاعات الرأي سماع صوت الجميع، خاصة في الفرق البعيدة حيث يسهل الشعور بالتجاهل

✅ تمكنك من اتخاذ قرارات سريعة: لا مزيد من الانتظار لمناقشات طويلة - توفر لك الاستطلاعات إجابات واضحة وسريعة، مما يساعدك على اتخاذ القرارات بشكل أسرع ✅ بناء التعاون: تساعد استطلاعات الرأي الفرق، بغض النظر عن مكان وجودها، على الشعور بأنهم يعملون معًا، مما يخلق شعورًا أقوى بالثقة والمشاركة

✅ يولد رؤى قابلة للتنفيذ: نتائج الاستطلاع من بحث المستخدم تمنحك بيانات في الوقت الفعلي لاكتشاف الاتجاهات واتخاذ خيارات أكثر ذكاءً على الفور

كيفية إنشاء استطلاع رأي في Microsoft Teams

هناك طريقتان رئيسيتان لإنشاء استطلاع باستخدام ميزات Microsoft Teams . يمكنك إنشاؤه مباشرةً من دردشة/قناة أو باستخدام تكامل النماذج.

لنلقِ نظرة على كلتا الطريقتين 👇

إنشاء استطلاع رأي مباشرةً من الدردشة أو القناة

عملية إنشاء استطلاعات الرأي من منصات الدردشة بسيط للغاية. إليك الطريقة:

الخطوة 1: في تطبيق Teams، انتقل إلى قناة الدردشة أو قناة Teams المحددة حيث تريد إنشاء الاستفتاء.

الخطوة 2: ابحث عن أيقونة الاستفتاءات أسفل مربع الرسائل. يجب أن تبدو بهذا الشكل:

عبر مايكروسوفت الخطوة 3: قم بإنشاء الاستطلاع الخاص بك. يمكنك كتابة سؤال وتقديم إجابات متعددة للمشاركين للاختيار من بينها.

الخطوة 4: انقر على التالي. والآن، سيتعين عليك تحديد تاريخ استحقاق للمشاركين للإجابة على الاستطلاع وتحديد ما إذا كنت تريد جعل النتائج علنية.

الخطوة 5: بمجرد تعيين كل شيء حسب تفضيلاتك، انقر على التالي سيمنحك النقر على التالي بطاقة معاينة لاستطلاعك. إذا كان كل شيء يبدو جيدًا، انقر على إرسال. لتعديل محتويات الاستفتاء، انقر على تحرير وعدّل الخيارات حسب الحاجة.

الخطوة 6: لعرض نتائج الاستطلاع، انقر على عرض النتيجة.

🍬 مكافأة: شارك استطلاعك في اجتماع للحصول على تعليقات فورية على نقطة مناقشة. سيظهر كإشعار على شاشة الاجتماع وسيظهر في نافذة دردشة الاجتماع.

إنشاء استطلاع باستخدام نماذج Microsoft

يمكنك أيضًا إنشاء استطلاع سريع باستخدام نماذج Microsoft Forms x تكامل Microsoft Teams .

الخطوة 1: داخل القناة أو الدردشة حيث تريد إنشاء الاستطلاع، انقر على أيقونة النماذج. يجب أن تكون موجودة أسفل مربع الدردشة.

إذا كنت لا ترى أيقونة النماذج، فانقر على النقاط الثلاث (...) أسفل مربع الرسالة، ثم حدد النماذج من قائمة التطبيقات المتاحة.

الخطوة 2: الآن، قم بإنشاء الاستطلاع الخاص بك عن طريق كتابة سؤال وتوفير أكثر من خيار واحد من الإجابات للاختيار من بينها. يمكنك أيضًا تشغيل تبديل الإجابات المتعددة إذا كنت تريد أن يختار المشاركون أكثر من خيار واحد.

الخطوة 3: ستظهر لك بطاقة استطلاع رأي. راجع الاستطلاع، وإذا كان كل شيء يبدو جيدًا، فانقر على إرسال لمشاركته مع الدردشة الجماعية.

➡️ اقرأ المزيد: إيجابيات Microsoft Teams وسلبياته: هل هو الأداة المناسبة لفريقك؟

قيود استخدام دردشة Teams لإنشاء استطلاعات الرأي

يمكن أن يكون إنشاء استطلاعات الرأي في Teams Chat مفيدًا للغاية، ولكن مثل أي شيء آخر، فإن له قيودًا، مما قد يجعلك تبحث عن بدائل لفرق مايكروسوفت . دعونا نلقي نظرة على بعض هذه القيود:

❗️أنواع الأسئلة المحدودة: أنت عالق في الغالب مع الأسئلة متعددة الخيارات. إذا كنت بحاجة إلى إجابات مفتوحة أو خيارات استطلاع أكثر تعقيدًا، فقد تحتاج إلى البحث في مكان آخر

❗️التخصيص البسيط: لا يمكنك أن تكون متأنقًا للغاية فيما يتعلق بشكل أو مظهر استطلاع الرأي الخاص بك. إذا كنت تفضل العلامات التجارية المتقدمة أو مرونة التصميم، فقد تشعر بأن Teams أساسية بعض الشيء

❗️ لا توجد تقارير متقدمة: بينما يمكنك عرض النتائج بسهولة، لا يقدم Teams ميزات إعداد تقارير متعمقة لتحليل الردود بالتفصيل

❗️مقتصر على الدردشة/القناة: إذا كنت ترغب في استخدام استطلاعات الرأي خارج الدردشة أو القناة، فستحتاج إلى الاعتماد على تكامل النماذج أو أدوات أخرى

كيفية إنشاء استطلاعات الرأي باستخدام ClickUp

يمكن أن يبدو إنشاء استطلاعات الرأي في Microsoft Teams مقيّداً، مع التخصيص المحدود والتحليلات الأساسية وسير العمل الذي لا يسير بشكل جيد دائماً.

وهنا يأتي دور انقر فوق يتدخل. وباعتباره تطبيق كل شيء للعمل، يمكنه معالجة كل القيود التي تضعها فرق مايكروسوفت في طريقك.

لنبدأ بـ انقر فوق الدردشة حيث التواصل في الوقت الفعلي هو جوهر التعاون. إنه المكان الذي يمكنك فيه أنت وفريقك إبقاء المحادثة متصلة وسياقية من خلال تعيين سلاسل محادثات لمهام محددة ومشاركة التحديثات ومناقشة الأفكار - كل ذلك في مكان واحد.

حوِّل المناقشات الهادفة إلى أسئلة استطلاع رأي باستخدام ClickUp Chat

أثناء المناقشة، قد تدرك أن هناك أسئلة قيّمة يمكنك طرحها. يمكنك إنشاء استطلاع رأي أساسي بسرعة عن طريق طرح أسئلة في سلسلة محادثات (باستخدام الرموز التعبيرية للإشارة إلى خيارات الإجابة). يمكن للأشخاص بعد ذلك مشاركة آرائهم باستخدام ردود فعل الرموز التعبيرية.

🍭 مكافأة: تلخص وظائف الذكاء الاصطناعي في ClickUp Chat المناقشة وتحول النقاط الرئيسية إلى أسئلة مدروسة وجذابة.

اختبر هذه المطالبات:

📌هل يمكنك تلخيص النقاط الرئيسية المستخلصة من هذه المحادثة لمساعدتي في إنشاء استطلاع رأي؟

📌هل يمكنك تحويل الآراء المختلفة في هذه المحادثة إلى أسئلة استطلاع رأي بنعم/لا أو أسئلة متعددة الخيارات؟

إذا كنت تريد إعدادًا متقدمًا لاستطلاع الرأي باستخدام النماذج المستندة إلى منطق مشروط، جرّب نماذج ClickUp . سواء كنت تقوم بجمع الملاحظات أو اتخاذ القرارات أو ببساطة طرح سؤال سريع، يمكنك إنشاء نموذج يناسب غرضك.

يتيح لك ClickUp Forms:

إنشاء استطلاعات رأي مخصصة: اختر من بين أنواع الأسئلة المختلفة (الاختيار من متعدد، التقييم، الإجابة القصيرة) لتناسب احتياجاتك

اختر من بين أنواع الأسئلة المختلفة (الاختيار من متعدد، التقييم، الإجابة القصيرة) لتناسب احتياجاتك جمع الملاحظات بكفاءة: استخدم مقاييس التقييم لقياس الرضا أو تفضيلات الفريق

استخدم مقاييس التقييم لقياس الرضا أو تفضيلات الفريق تنظيم الردود تلقائيًا: اجمع الردود ونظمها تلقائيًا حتى تتمكن من مراجعة البيانات دون تتبع كل شيء يدويًا

إنشاء استطلاعات مخصصة بكل سهولة باستخدام نماذج ClickUp Forms

دعنا نرى كيف.

الخطوة 1: في ClickUp، انتقل إلى مساحة العمل الخاصة بك وأنشئ مهمة جديدة أو حدد مهمة موجودة. انقر على + عرض، ثم اختر نموذج.

الخطوة 2: حدد نوع النموذج الخاص بك. يمكنك استخدام قالب مصمم مسبقًا أو النقر على خيار الإضافة. ابدأ من الصفر إذا كنت ترغب في الحصول على حرية أكبر.

تسمح ClickUp Forms بأنواع مختلفة من الأسئلة، مثل أسئلة الاختيار من متعدد، ومربعات الاختيار، والأسئلة النصية، ومقاييس التقييم - أيًا كان ما قد تحتاج إليه. أضف سؤال (أسئلة) الاستطلاع وخيارات الإجابة. يمكنك إضافة أي عدد تريده من الأسئلة وسحبها وإفلاتها بسهولة لإعادة ترتيبها.

الخطوة 3: قم بتطبيق المنطق الشرطي لإظهار الأسئلة أو إخفائها بناءً على الإجابات السابقة أو جعل بعض الأسئلة مطلوبة أو اختيارية.

الخطوة 4: بمجرد أن يبدو استطلاعك جيدًا، انقر على مشاركة وأنشئ رابطًا يمكنك إرساله مباشرةً من خلال ClickUp Chat.

يتم تتبع جميع النتائج في الوقت الفعلي، والتقارير المقدمة مفصلة تمامًا. يمكن أيضًا تصديرها أو تخزينها لمزيد من التحليل إذا لزم الأمر.

هل نخطو خطوة إلى الأمام؟

/href/ https://clickup.com/integrations/microsoft-teams تكامل MS Teams الخاص بـClickUp /%/مرجع/

يتيح لك إنشاء استطلاع رأي في ClickUp ثم مشاركته وإدارته بسهولة عبر كل من ClickUp و Teams.

لا مزيد من التنقل بين التطبيقات أو التعامل مع عمليات سير العمل غير المتصلة - كل شيء يعمل بتناغم، مما يعزز قدراتك في إجراء الاستطلاعات عبر المنصات.

لبداية سريعة، إليك ما يلي قالب نموذج ClickUp الذي يمكن تكييفه لإنشاء استطلاعات الرأي لجمع البيانات واتخاذ القرارات بسرعة.

قالب نموذج ClickUp

إليك كيفية عمله:

استخدم الحقول المخصصة لإضافة خيارات الاختيار من متعدد أو القوائم المنسدلة أو مقاييس التقييم لأسئلة الاستطلاع

تتبع الردود باستخدام حالات مخصصة مثل "قيد المراجعة" أو "مكتمل" لمراقبة المشاركة

تحليل نتائج الاستطلاع باستخدام أكثر من 15 طريقة عرض مخصصة في ClickUp مثل طريقة عرض "الملخص" لتوحيد البيانات أو طريقة عرض "اللوحة" للتمثيل المرئي

أتمتة التذكيرات أو المتابعة للمشاركين في الاستطلاع باستخدام أتمتة ClickUp بالإضافة إلى استطلاعات الرأي، يمكن استخدام هذا القالب أيضًا من أجل:

📌استطلاعات الرأي لجمع ملاحظات العملاء أو الموظفين

📌التخطيط للفعالية من خلال جمع الردود على الدعوات والتفضيلات

📌 📌📌مراجعة الفريق لتتبع تحديثات المشروع أو تدوين ملاحظات حول العوائق المحتملة

📌📌طلبات الموارد مثل حجز المعدات أو الموافقة على الميزانية

➡️ اقرأ المزيد: 14 أفضل 14 برنامج إنشاء النماذج (الميزات والإيجابيات والسلبيات والتسعير)

## كيف يحل ClickUp قيود الفرق

يتم حل قيود استطلاعات الرأي الخاصة بـ Microsoft Teams ببساطة عن طريق دمجها مع ClickUp:

التخصيص الكامل: يبقي Teams الأمر بسيطاً، ولكن ClickUp يتيح لك إنشاء استطلاعات الرأي بأنواع مختلفة من الأسئلة وحتى إضافة منطق شرطي. استطلاعاتك وقواعدك!

يبقي Teams الأمر بسيطاً، ولكن ClickUp يتيح لك إنشاء استطلاعات الرأي بأنواع مختلفة من الأسئلة وحتى إضافة منطق شرطي. استطلاعاتك وقواعدك! تتبع فوري ورؤى أعمق: لا مزيد من الإحصائيات الأساسية. يتتبع ClickUp الردود في الوقت الفعلي ويتيح لك تحليل تلك البيانات باستخدام أدوات تحليل قوية

لا مزيد من الإحصائيات الأساسية. يتتبع ClickUp الردود في الوقت الفعلي ويتيح لك تحليل تلك البيانات باستخدام أدوات تحليل قوية أصبح الاندماج سهلاً: لماذا تبدل المنصات عندما تتكامل ClickUp مباشرةً مع Teams؟ يمكنك الوصول إلى نماذج ClickUp الخاصة بك من داخل Teams، مما يجعل إنشاء استطلاعات الرأي ومشاركتها وإدارتها أمرًا سهلاً

لماذا تبدل المنصات عندما تتكامل ClickUp مباشرةً مع Teams؟ يمكنك الوصول إلى نماذج ClickUp الخاصة بك من داخل Teams، مما يجعل إنشاء استطلاعات الرأي ومشاركتها وإدارتها أمرًا سهلاً قابلية التوسع التي تعمل: قد تواجه الفرق صعوبة في التعامل مع استطلاعات الرأي الكبيرة والمعقدة عبر العديد من الدردشات والقنوات، ولكن ClickUp يجعل ذلك ممكنًا

سواء كنت تقوم باستطلاع رأي فريق صغير أو مؤسستك بأكملها، يحافظ ClickUp على تنظيم كل شيء ويعمل بسلاسة.

إذا لم تكن متأكدًا من كيفية البدء، فيمكنك استخدام قوالب نموذج الملاحظات سيمنحك السبق!

أفضل الممارسات لاستطلاع الرأي الفعال

فكّر في الاستطلاع كبداية رائعة للمحادثات - يتعلق الأمر بطرح الأسئلة الصحيحة، وإبقائه مباشرًا، وجعله لا يقاوم للإجابة. 💬

إليك بعض النصائح لزيادة المشاركة إلى أقصى حد:

اجعلها قصيرة ولطيفة: التزم ببعض الأسئلة الأساسية - وهذا يزيد من فرص الأشخاص في إكمال الحوار

التزم ببعض الأسئلة الأساسية - وهذا يزيد من فرص الأشخاص في إكمال الحوار كن واضحاً ومختصراً : تجنب الأسئلة المربكة والمسهبة. فالأسئلة البسيطة والمباشرة هي الأفضل دائماً

: تجنب الأسئلة المربكة والمسهبة. فالأسئلة البسيطة والمباشرة هي الأفضل دائماً وازن بين خياراتك: احرص على توزيع الإجابات بالتساوي لتغطية كل الآراء في الأسئلة متعددة الخيارات

احرص على توزيع الإجابات بالتساوي لتغطية كل الآراء في الأسئلة متعددة الخيارات اجعلها شخصية : استخدم المنطق الشرطي لتخصيص الأسئلة بناءً على الإجابات السابقة باستخدام أدوات مثل نماذج ClickUp Forms

: استخدم المنطق الشرطي لتخصيص الأسئلة بناءً على الإجابات السابقة باستخدام أدوات مثل نماذج ClickUp Forms اختر التنسيق الصحيح : استخدم أسئلة MCQs للقرارات السريعة، ومقاييس التقييم لقياس الرضا، والنص المفتوح للحصول على تعليقات مفصلة

: استخدم أسئلة MCQs للقرارات السريعة، ومقاييس التقييم لقياس الرضا، والنص المفتوح للحصول على تعليقات مفصلة امنح فريقك الوقت الكافي: امنح فريقك الوقت الكافي للإجابة دون استعجالهم - 48 ساعة هي عادةً الوقت المناسب

امنح فريقك الوقت الكافي للإجابة دون استعجالهم - 48 ساعة هي عادةً الوقت المناسب تشجيع المشاركة: شارك النتائج وأظهر مدى أهمية مدخلاتهم - يمكن أن يؤدي تقديم حوافز صغيرة أيضًا إلى تعزيز المشاركة والمشاركة

💡 نصيحة احترافية: هل تريد رؤى أفضل من فريقك؟ استخدم برنامج استبيان الموظفين الذي يجعل من السهل طرح الأسئلة الصحيحة، وإبقاء الأمور ممتعة، والحصول على ردود فعل حقيقية بشكل أسرع!

ارفع مستوى استطلاعات الرأي الخاصة بك مع ClickUp

تُعد استطلاعات الرأي طريقة كلاسيكية لجمع التعليقات واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً، ولكن قد تبدو استطلاعات الرأي أساسية بعض الشيء عندما يتعلق الأمر بالتخصيص والميزات. وعلى الرغم من أنه ينجز المهمة بالنسبة لاستطلاعات الرأي البسيطة، إلا أنك قد تجد نفسك تتمنى المزيد من المرونة.

وهنا يأتي دور ClickUp. تتكامل ClickUp بسلاسة مع Teams، وتساعدك ClickUp على تحقيق أقصى استفادة من استطلاعات الرأي.

سواء كنت تقوم بإعداد أنواع متنوعة من الأسئلة، أو تخصيص السمات، أو إنشاء تقارير مفصلة لتحليل أعمق، يتيح لك ClickUp القيام بكل ذلك من مكان واحد - دون الحاجة إلى التنقل بين المنصات!

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