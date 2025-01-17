مقارنة إدارة علاقات العملاء: أفضل 10 برامج لإدارة علاقات العملاء في 2025

فريق المبيعات لديك على وشك إتمام صفقة كبيرة، ولكن تفاصيل العميل المهمة مبعثرة في الملاحظات اللاصقة وجداول البيانات ورسائل البريد الإلكتروني.

إنه خطأ محبط ومكلف لا يمكن لأي شركة تحمله.

صُممت أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) لإدارة وتحسين التفاعلات مع عملائك وعملائك المحتملين وأصحاب المصلحة الآخرين.

_ولكن ما هو النظام الأفضل لسير عملك؟

في منشور المدونة هذا، سنستكشف أفضل 10 حلول برمجية لإدارة علاقات العملاء لمساعدتك في وضع أهداف عملك في المقدمة. 🎯

## ⏰ ملخص 60 ثانية

اكتشف أفضل 10 برامج لإدارة علاقات العملاء:

ClickUp (الأفضل لإدارة علاقات العملاء وإدارة المهام الكل في واحد) Salesforce (الأفضل لإدارة علاقات العملاء للمؤسسات) زوهو CRM (الأفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم) HubSpot CRM (الأفضل للتكاملات والتجربة سهلة الاستخدام) Microsoft Dynamics 365 (الأفضل لحلول تخطيط موارد المؤسسات وإدارة علاقات العملاء المتكاملة) Pipedrive (الأفضل لإدارة خطوط الأنابيب وتحسين المبيعات) Freshsales CRM (الأفضل للرؤى والأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي) إنسايتلي (الأفضل للتحليلات والتقارير سهلة القراءة) SugarCRM (الأفضل للحلول القابلة للتخصيص بدرجة كبيرة) Creatio CRM (الأفضل لأتمتة العمليات منخفضة التعليمات البرمجية والمرونة)

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج CRM؟

عندما اختيار برنامج إدارة علاقات العملاء ، من المهم التركيز على الميزات التي تتماشى مع أهداف عملك وتحسين العمليات.

دعنا نلقي نظرة على بعض العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها. 💁

إدارة العملاء المحتملين: يتتبع العملاء المحتملين ويرعاهم من خلال رؤى في الوقت الفعلي حول سلوك العملاء المحتملين

يتتبع العملاء المحتملين ويرعاهم من خلال رؤى في الوقت الفعلي حول سلوك العملاء المحتملين إمكانيات التكامل: يتكامل مع برامج الأعمال الأخرى مثل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات ومنصات التسويق وأدوات الإنتاجية

يتكامل مع برامج الأعمال الأخرى مثل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات ومنصات التسويق وأدوات الإنتاجية تتبع الإيرادات: يراقب بيانات المبيعات في الوقت الفعلي ويُنشئ تقارير شاملة لاتخاذ قرارات مستنيرة

يراقب بيانات المبيعات في الوقت الفعلي ويُنشئ تقارير شاملة لاتخاذ قرارات مستنيرة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي: يدمج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل بيانات العملاء وتحسين استراتيجيات المشاركة

يدمج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل بيانات العملاء وتحسين استراتيجيات المشاركة تخزين مركزي للبيانات: يدمج تفاعلات العملاء عبر قنوات مثل المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني لتحسين اتساق الخدمة

يجب أن يحتوي برنامج إدارة علاقات العملاء على ميزات متقدمة أخرى، بما في ذلك خيارات التخصيص والدعم متعدد اللغات وإدارة المستندات وأدوات التنبؤ.

🧠 حقيقة ممتعة: إن أول نظام لإدارة علاقات العملاء يعود تاريخه إلى ثمانينيات القرن العشرين، وكان أشبه بقاعدة بيانات لإدارة جهات الاتصال أكثر من الأدوات المتقدمة التي لدينا اليوم. وقد لعب تطور برمجيات إدارة علاقات العملاء دورًا حاسمًا في تحويل الشركات من مجرد تخزين جهات الاتصال إلى منصات قوية لإدارة علاقات العملاء والمبيعات والتسويق.

## مقارنة شاملة لميزات أدوات إدارة علاقات العملاء

قبل أن ندخل في تفاصيل كل أداة، دعنا نلقي نظرة على بعض النقاط البارزة في المقارنة لمساعدتك في تحديد الأفضل برنامج إدارة علاقات العملاء لمؤسستك 👇

ميزات عامة

استكشف الوظائف الأساسية التي يوفرها كل نظام لإدارة علاقات العملاء، بدءًا من الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى تدفقات العمل القابلة للتخصيص وإمكانيات تطبيقات الأجهزة المحمولة. يقدم هذا الجدول لمحة سريعة عن الأدوات التي يمكنها تبسيط عمليات إدارة العملاء لديك.

برنامج إدارة علاقات العملاء تدفقات عمل قابلة للتخصيص تكامل الذكاء الاصطناعي إعداد التقارير وظائف تطبيق الهاتف المحمول ClickUp تدفقات عمل قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة لإدارة المشاريع وإدارة علاقات العملاء وأتمتة المهام قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة عبر ClickUp Brain لوحات معلومات وتقارير مخصصة للحصول على رؤى المشروع تطبيق جوال سهل الاستخدام لإدارة المهام والتعاون Salesforce تدفقات عمل مرنة مع Flow Builder للعمليات المعقدة ذكاء اصطناعي متقدم عبر أينشتاين للتحليلات التنبؤية وتسجيل العملاء المحتملين أدوات إعداد تقارير شاملة مع لوحات معلومات مخصصة تطبيق قوي للهاتف المحمول لإدارة العملاء المحتملين وأنشطة المبيعات Zoho CRM خيارات سير عمل مصممة خصيصًا لعمليات المبيعات المعقدة تخصيص شامل لسير العمل مصمم خصيصًا لعمليات المبيعات ميزات إعداد التقارير المتنوعة مع لوحات معلومات قابلة للتخصيص تطبيق شامل للأجهزة المحمولة لإدارة العملاء المحتملين وتتبع أنشطة المبيعات HubSpot CRM تخصيص مبسط لسير العمل للأتمتة البسيطة ميزات الذكاء الاصطناعي المحدودة بشكل أساسي لتتبع البريد الإلكتروني وتسجيل العملاء المحتملين تقارير مخصصة تركز على مقاييس التسويق وأداء المبيعات تطبيق الهاتف المحمول يدعم وظائف إدارة علاقات العملاء الأساسية مثل إدارة جهات الاتصال مايكروسوفت ديناميكيات 365 تدفقات عمل قابلة للتكيف بشكل كبير باستخدام Power Automate لتلبية احتياجات العمل المختلفة تكامل الذكاء الاصطناعي المتقدم عبر Azure AI للرؤى التنبؤية أدوات إعداد تقارير شاملة مصممة خصيصًا لمؤشرات الأداء الرئيسية وأهداف العمل المحددة تطبيق جوال غني بالميزات يقدم تتبع المبيعات وإعداد التقارير Pipedrive تخصيص معتدل يركز على مراحل خط أنابيب المبيعات ميزات الذكاء الاصطناعي الأساسية لتوقعات المبيعات واقتراحات الأنشطة تقارير مرئية تسلط الضوء على مقاييس خط الأنابيب والأداء تطبيق جوال سهل الاستخدام مصمم لمحترفي المبيعات أثناء التنقل Freshsales CRM خيارات تخصيص معتدلة مع ميزات الأتمتة لمهام المبيعات رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسجيل العملاء المحتملين بناءً على مستويات المشاركة التقارير والتحليلات متوفرة ولكن أقل تفصيلاً من المنافسين تطبيق الهاتف المحمول يتيح إدارة العملاء المحتملين والتواصل أثناء التنقل قدرات تخصيص معتدلة مصممة خصيصًا لإدارة المشاريع ووظائف إدارة علاقات العملاء قدرات محدودة للذكاء الاصطناعي تركز على تحسين تجربة المستخدم لوحات معلومات مرئية تلخص المقاييس الرئيسية المتعلقة بالمشاريع وأنشطة المبيعات تطبيق جوال فعال يتيح إدارة جهات الاتصال والمشاريع والمهام SugarCRM تدفقات عمل قابلة للتطوير تتماشى بشكل وثيق مع متطلبات العمل ميزات الذكاء الاصطناعي للتحليلات التنبؤية التي تعزز رؤى العملاء خيارات إعداد التقارير المتقدمة مع لوحات معلومات قابلة للتخصيص لإجراء تحليل مفصل تطبيق شامل للهاتف المحمول يوفر إمكانية الوصول إلى جميع الوظائف الأساسية Creatio CRM خيارات سير عمل واسعة النطاق بدون تعليمات برمجية مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات التشغيلية تكامل قوي للذكاء الاصطناعي لأتمتة العمليات والتحليلات التنبؤية إمكانيات إعداد تقارير متعمقة مع لوحات معلومات قابلة للتخصيص للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ تطبيق جوال غني بالميزات يتيح التعاون وإدارة سير العمل

مقارنة عامة وشاملة بين ميزات أدوات إدارة علاقات العملاء

التسعير

يعد فهم هيكلية التسعير أمرًا بالغ الأهمية عند اختيار إدارة علاقات العملاء التي تتوافق مع ميزانيتك. فيما يلي تفصيل للخيارات المجانية والأسعار المبدئية والخطط على مستوى المؤسسة لكل منصة.

برنامج إدارة علاقات العملاء الإصدار المجاني السعر المبدئي خطة على مستوى المؤسسة ClickUp مجانًا إلى الأبد 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم تسعير مخصص Salesforce_ مجانًا 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا) 165 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا) Zoho CRM إصدار تجريبي مجاني 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم HubSpot CRM مجانًا 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (Sales Hub Starter) 150 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (Sales Hub Enterprise) Microsoft Dynamics 365 غير محدد 65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم 105 دولارات شهريًا لكل مستخدم Pipedrive نسخة تجريبية مجانية 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم 129 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Freshsales CRM مجانًا 11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم 71 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Insightly غير محدد 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا) 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم SugarCRM غير محدد 19 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم (يتم احتسابها سنويًا) 135 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم (يتم احتسابها سنويًا) Creatio CRM_ مجانًا 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم 85 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

مقارنة شاملة لميزات التسعير لأدوات إدارة علاقات العملاء

التوافق مع التكامل

يمكن لقدرة إدارة علاقات العملاء على التكامل بسلاسة مع مجموعة أدواتك التقنية الحالية أن تجعلها قابلة للاستخدام أو تعطلها. راجع هذا الجدول لمعرفة الأدوات التي تدعم عمليات التكامل الشائعة مثل Google Workspace وMicrosoft 365 وSlack.

برنامج إدارة علاقات العملاء مساحة عمل جوجل مايكروسوفت 365 سلاك ميلشيمب واجهات برمجة التطبيقات ClickUp نعم نعم نعم نعم نعم نعم واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة Salesforce_ نعم نعم نعم نعم نعم واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة Zoho CRM نعم نعم نعم نعم نعم نعم واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة HubSpot CRM نعم نعم نعم نعم واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة Microsoft Dynamics 365 محدود نعم نعم نعم محدود واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة Pipedrive نعم محدود نعم نعم واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة Freshsales CRM نعم محدود محدود نعم واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة Insightly نعم محدود محدود محدود واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة SugarCRM محدود محدود محدود محدود محدود واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة Creatio CRM_ نعم محدود محدود محدود محدود واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة

التوافق مع التكامل مقارنة شاملة للميزات بين أدوات إدارة علاقات العملاء

قابلية التوسع والدعم

يجب أن ينمو نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك مع عملك. يوضح هذا القسم قابلية توسع الفريق ومرونة المنصة ونوع الدعم المتاح للعملاء لضمان أن إدارة علاقات العملاء الخاصة بك يمكن أن تدعم احتياجاتك المتطورة.

برنامج إدارة علاقات العملاء قابلية توسع حجم الفريق مستويات قابلية التوسع توفر دعم العملاء ClickUp المؤسسات الصغيرة إلى الكبيرة قابلية عالية للتوسع مع خيارات قابلة للتخصيص دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر الدردشة والبريد الإلكتروني Salesforce_ المؤسسات الصغيرة إلى الكبيرة قابلية توسع عالية للغاية لأي حجم دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع Zoho CRM فرق عمل صغيرة إلى متوسطة قابلية عالية للتوسع مع مستويات مختلفة دعم خلال أيام الأسبوع؛ خيارات متميزة متاحة HubSpot CRM_ فرق صغيرة إلى متوسطة قابلية توسع معتدلة؛ مناسب للشركات المتنامية دعم عبر البريد الإلكتروني والدردشة خلال ساعات العمل Microsoft Dynamics 365 المؤسسات المتوسطة إلى الكبيرة قابلية توسع عالية جدًا للمؤسسات الكبيرة دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لخطط المؤسسات Pipedrive فرق العمل الصغيرة إلى المتوسطة قابلية توسع جيدة لفرق المبيعات دعم عبر البريد الإلكتروني؛ توفر محدود للدردشة Freshsales CRM فرق صغيرة إلى متوسطة قابلية توسع معتدلة للفرق المتنامية دعم عبر البريد الإلكتروني والدردشة خلال ساعات العمل فرق عمل صغيرة إلى متوسطة قابلية توسع معتدلة؛ الأفضل للشركات الناشئة والصغيرة دعم عبر البريد الإلكتروني؛ توفر محدود للدردشة SugarCRM الشركات المتوسطة إلى الكبيرة قابلية عالية للتوسع مع خيارات التخصيص دعم أيام الأسبوع؛ خيارات متميزة متاحة Creatio CRM الشركات المتوسطة إلى الكبيرة قابلية توسع عالية جدًا؛ مصمم للفرق الكبيرة دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع موارد واسعة النطاق

قابلية التوسع والدعم مقارنة شاملة بين ميزات أدوات إدارة علاقات العملاء

📖 اقرأ أيضًا: أفضل 10 برامج لإدارة علاقات العملاء للشركات الخدمية

التفصيل التفصيلي لأفضل أدوات إدارة علاقات العملاء

يعدك كل برنامج CRM بمساعدتك في إدارة العلاقات وتعزيز الإنتاجية، ولكن ما هو الأنسب لاحتياجاتك؟ دعنا نقارن برامج إدارة علاقات العملاء بالتفصيل ونرى ما يميزها عن بعضها البعض.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة علاقات العملاء وإدارة المهام الكل في واحد)

الأول في القائمة هو ClickUp CRM حل متعدد الاستخدامات يعزز الإنتاجية ويجعل إدارة علاقات العملاء مركزية. وهو يوفر أدوات تتبع خطوط أنابيب المبيعات وأتمتة سير العمل وإدارة بيانات العملاء.

انقر فوق المشاهدات

استعرض علاقات العملاء في لمحة سريعة مع ClickUp Views ClickUp Views يتيح لك إدارة العملاء المحتملين وخطوط المبيعات ومشاركة العملاء والطلبات بسهولة من خلال أكثر من 10 طرق عرض قابلة للتخصيص مثل القائمة واللوحة والجدول. تتيح لك هذه الخيارات المرنة تتبع الحسابات وسير العمل بطريقة تناسب احتياجات فريقك.

لوحات معلومات النقر فوق لوحات المعلومات

احصل على رؤى في الوقت الفعلي لمشاركة العملاء مع لوحات معلومات ClickUp Dashboards لوحات معلومات ClickUp تبسط إدارة العملاء من خلال منحك رؤية واضحة لجميع أنشطة عملائك. يمكنك تخصيص بطاقات لتتبع المقاييس الرئيسية مثل التفاعلات ومعدلات التحويل وإتمام المهام.

كل بطاقة مرنة، مما يتيح لك تغيير حجمها وتصفيتها للتركيز على البيانات الأكثر أهمية.

_ClickUp هو أفضل أداة لإدارة المشاريع وإدارة علاقات العملاء التي صادفتها. يسمح لك تعدد الاستخدامات بمعالجة جميع مهامك في مكان واحد دون الحاجة إلى اشتراكات عديدة في خدمات أخرى

برينا كينان، مديرة التسويق الرقمي

قالب ClickUp CRM

تقدم المنصة أيضًا أكثر من 1,000 قالب مُعد مسبقًا، مثل قالب ClickUp CRM . يعمل هذا الإطار كأساس لبناء العلاقات مع العملاء المحتملين والعملاء، وهو كل ما تحتاجه لإدارة خط أنابيب المبيعات الخاص بك.

فهو يساعدك على:

تأهيل العملاء المحتملين لضمان تركيزك على الفرص الصحيحة

الفوز بالصفقات من خلال تبسيط عملية المبيعات

تنظيم معلومات الاتصال لسهولة الوصول إليها وإدارتها.

تتبع الصفقات والحسابات لمنحك عرضاً كاملاً لخط سير المبيعات الخاص بك

انقر فوق أفضل الميزات

عمليات التكامل: التكامل مع أكثر من 2600 أداة، بما في ذلك Google Drive و Outlook و Jira وغيرها الكثير، مع تكامل ClickUp وظائف التعاون: تواصل وتفاعل مع فريقك وعملائك في الوقت الفعلي باستخدام دردشة ClickUp و انقر فوق تعيين التعليقات قيود النقر فوق فوق

قد يواجه بعض المستخدمين الجدد منحنى تعليمي حاد في العدد الكبير من الميزات وخيارات التخصيص

يمكن أن تكون خيارات التخصيص مربكة للمبتدئين

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

🧠 حقيقة ممتعة: كان مصطلح إدارة علاقات العملاء تمت صياغته في عام 1995 من قبل توم سيبل وجاغديش ن. سيث ومجموعة جارتنر، مما أدى إلى تحول في كيفية تفاعل الشركات مع العملاء.

2. Salesforce (أفضل إدارة علاقات العملاء للشركات)

عبر فريق المبيعات تقدم Salesforce منصة شاملة لمساعدة الشركات على بناء علاقات أقوى مع العملاء وتعزيز نمو المبيعات. وهي تتميز بتخصيصها وقابليتها للتطوير.

يمكنك تنفيذ إمكانات إدارة علاقات العملاء في سير عملك الفريد من خلال تطبيقات العملاء والعمليات الآلية وعمليات التكامل مع الجهات الخارجية عبر سوق AppExchange.

أفضل ميزات Salesforce للمبيعات

تنظيم بياناتك في كائنات وسجلات وحقول ومنظمات وتطبيقات بتنسيق يشبه جداول البيانات

أتمتة تفاعلات العملاء مع روبوتات أينشتاين، التي تتعامل مع 60% من الاستفسارات، مما يحسن من أوقات الاستجابة

الاستفادة من تحليلات CRM Analytics للحصول على تنبؤات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ورؤى منظورية

قيود قوة المبيعات

لا يوفر خيارات الترميز اللوني لتنظيم العملاء المحتملين

تفتقر لوحات المعلومات إلى التخصيص وميزات إعداد التقارير المتقدمة

تسعير Salesforce

مجاني

جناح المبتدئين: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الجناح الاحترافي: 100 دولار/شهريًا لكل مستخدم

100 دولار/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 165 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

165 دولارًا شهريًا لكل مستخدم غير محدود: 330 دولار/شهرياً لكل مستخدم

330 دولار/شهرياً لكل مستخدم مبيعات آينشتاين 1: 500 دولار/شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات قوة المبيعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 2,800 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 2,800 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 18,700 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: قم بتطوير عملية متابعة موحدة لكل مرحلة من مراحل العميل في نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك. يساعد ذلك على ضمان التواصل المتسق ويسهل على فريقك تحديد أولويات احتياجات كل حساب.

3. Zoho CRM (الأفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم)

عبر زوهو CRM يقدم Zoho CRM مجموعة واسعة من الميزات لمساعدة الشركات على تحسين مشاركة العملاء وعمليات المبيعات. وتدعم واجهته الواضحة التنبؤ بالمبيعات وإدارة خطوط الإنتاج والتحليلات، مما يجعله خيارًا عمليًا لفرق المبيعات عن بُعد.

بالإضافة إلى ذلك، يتكامل النظام الأساسي مع تطبيقات Zoho الأخرى وأدوات الطرف الثالث، مما يؤدي إلى إنشاء نظام بيئي لبيانات العملاء وإدارة المبيعات والتواصل.

أفضل ميزات Zoho CRM

استخدم PathFinder للحصول على رؤى حول تفاعلات العملاء مع علامتك التجارية عبر قنوات ونقاط اتصال متعددة

إنشاء مسارات معقدة متعددة الوظائف وتحديد مستويات مختلفة من رحلة العميل باستخدام أداة إنشاء الرحلات

تابع مع العملاء عبر البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية والدردشة ووسائل التواصل الاجتماعي والمزيد من خلال تواجده متعدد القنوات

قيود زوهو CRM

يفتقر إلى القدرات غير المتصلة بالإنترنت

يمكن أن تكون عملية إدارة العملاء المحتملين محبطة لشركات B2B؛ فهي تتطلب منك تحديد "الاسم الأخير" لجميع العملاء المحتملين، مما يؤدي إلى حلول غير فعالة

تسعير Zoho CRM

قياسي: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأقصى: 65 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات زوهو CRM

G2: 4.1/5 (أكثر من 2600 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 2600 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 6,800 تقييم)

🔍 هل تعلم؟ من المتوقع أن تبلغ قيمة تكنولوجيا إدارة علاقات العملاء حوالي 128.97 مليار دولار بحلول عام 2028 .

4. HubSpot CRM (الأفضل لعمليات التكامل والواجهة سهلة الاستخدام)

عبر هبسبوت صُمم HubSpot CRM مع مراعاة البساطة وقابلية التوسع، وهو حل قوي يدمج أدوات إدارة علاقات العملاء والتسويق والمبيعات في منصة واحدة. إن مكتبته الواسعة من الميزات المجانية مثل تتبع البريد الإلكتروني وإدارة المحتوى وأدوات الدردشة المباشرة تجعله خيارًا شائعًا لتعزيز استراتيجيات إدارة علاقات العملاء للفرق الصغيرة

يمكنك تتبع العملاء المحتملين وأتمتة التواصل مع تحليل أداء الحملة.

أفضل ميزات HubSpot CRM

عرض خط أنابيب المبيعات بالكامل كلوحة معلومات في الوقت الفعلي

استخدم CRM الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتوحيد بيانات العملاء والفرق والمجموعات التقنية للحصول على تجربة عملاء قابلة للتطوير

الاستفادة من العديد منمكونات إدارة علاقات العملاء مثل إدارة الصفقات والمهام مع تتبع البريد الإلكتروني

قيود HubSpot CRM

يفتقر إلى خيارات تصميم رسائل البريد الإلكتروني، خاصة عندما تتضمن وسائط متعددة

محدودية ميزات إعداد التقارير؛ لا يمكن للمستخدمين تتبع رحلة العميل وفهم الجداول الزمنية للأحداث التسويقية على نطاق واسع

تسعير HubSpot CRM

مجانًا

Sales Hub Starter: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Sales Hub Professional: 90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مركز المبيعات للمؤسسات: 150 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات HubSpot CRM

G2: 4.4/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 12,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 4,200 تقييم)

5. Microsoft Dynamics 365 (الأفضل لحلول تخطيط موارد المؤسسات وإدارة علاقات العملاء المتكاملة)

عبر مايكروسوفت ديناميكس 365 مايكروسوفت ديناميكس 365 هو منصة إدارة علاقات العملاء المستندة إلى السحابة التي تدمج تخطيط موارد المؤسسة (ERP). إنه خيار جيد للمؤسسات التي تتطلع إلى تبسيط إدارة العملاء وعملياتهم، مثل عمليات التمويل وسلسلة التوريد.

فهو يتيح لك الاستفادة من البنية الأساسية السحابية لمايكروسوفت والتكامل مع أدوات النظام البيئي. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تصور البيانات بشكل ديناميكي من خلال تجربة أنواع مختلفة من المخططات والحقول مباشرةً داخل لوحات معلومات Microsoft Dynamics 365.

أفضل ميزات Microsoft Dynamics 365

استخدم Microsoft Copilot للحصول على رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي لقياس استجابة العملاء وتخصيص الرحلات

توصيل البيانات من العديد من المصادر والوصول إليها لإنشاء رؤية شاملة للعمليات التجارية

قيود مايكروسوفت دايناميكس 365

مصمم بشكل أساسي لمستخدمي Microsoft، مما يجعله أقل قابلية للتكيف مع الفرق التي تستخدم أدوات متنوعة

محدودية فرص التعاون، مع وجود تباطؤ في العمل عندما يقوم عدة مستخدمين بتحرير نفس المستند أو العرض التقديمي في نفس الوقت

أسعار مايكروسوفت ديناميكس 365

الاحترافية: 65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 105 دولارات شهريًا لكل مستخدم

105 دولارات شهريًا لكل مستخدم القسط: 150 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات مايكروسوفت ديناميكس 365

G2: 3.8/5 (أكثر من 1500 تقييم)

3.8/5 (أكثر من 1500 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 5,700 تقييم)

🤝 تذكير ودي: يمكن أن يتعثر اعتماد CRM إذا كان فريقك لا يعرف كيفية استخدامه. من الأفضل الاستثمار في التأهيل والتعلم المستمر، خاصة في البداية.

6. Pipedrive (الأفضل لإدارة خط الأنابيب وتحسين المبيعات)

عبر Pipedrive Pipedrive هي منصة إدارة علاقات العملاء التي تركز على المبيعات وتركز على إدارة خطوط الأنابيب وتتبع الصفقات. يسهّل تخطيطه المرئي على الفرق معرفة مكان الصفقات في عملية المبيعات وتحديد الفرص التي تحتاج إلى اهتمام. يمكنك أيضًا تنظيم سير عملك من خلال أتمتة المهام المتكررة مثل إعداد التذكيرات أو إنشاء رسائل بريد إلكتروني للمتابعة.

تساعد ميزة Insights على تحسين سير العمل من خلال تحديد الأنماط الرابحة، بينما تتيح أدوات تحديد الأهداف والتنبؤ تخصيص الموارد والتخطيط الاستراتيجي بشكل أفضل.

أفضل ميزات #### Pipedrive

تجنَّب فقدان المتابعة مع ميزة LeadBooster والدردشة المباشرة وروبوت الدردشة والمطالبات المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتركيز على العملاء المحتملين

احصل على تقارير المبيعات في الوقت الفعلي وافهم خصوصيات وعموميات مسار المبيعات من خلال اقتراحات الذكاء الاصطناعي وتحديد الأهداف ومراقبة الفريق ومقاييس المبيعات المتقدمة

قيود Pipedrive

لا يمكن للمستخدمين إنشاء قوائم منتجات لمطابقة العملاء المحتملين المناسبين، مما يجعل البيانات غير منظمة

يتطلب العثور على أرقام عالية المستوى، مثل عدد العملاء الجدد، إعدادًا معقدًا من الفلاتر وغالبًا ما يعطي إجابات غير موثوقة

تسعير #### تسعير بايبيدرايف

أساسي: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متقدم: 44 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

44 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الاحترافية: 64 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

64 دولارًا شهريًا لكل مستخدم القوة: 79 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

79 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 129 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Pipedrive

G2: 4.3/5 (أكثر من 2100 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 2100 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: قم بإعداد نقاط جمع ملاحظات العملاء داخل إدارة علاقات العملاء، مثل الاستبيانات التلقائية بعد إغلاق تذاكر الدعم. يمنحك ذلك رؤى قيمة حول رضا العملاء ومجالات التحسين.

7. فريش سيلز CRM (الأفضل للرؤى والأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي)

عبر فريشوركس يركز Freshsales CRM على توفير الأدوات التي تبسط إدارة العملاء المحتملين والتواصل معهم.

ويساعد نظام تسجيل جهات الاتصال فرق المبيعات على تحديد أولويات العملاء المحتملين، بينما تجعل ميزات البريد الإلكتروني والدعم الهاتفي المدمجة التواصل مع العملاء مباشرةً من المنصة أمراً سهلاً. وهذا يعني أنك لست مضطرًا للتبديل بين عدة أدوات تواصل داخلية وخارجية.

أفضل ميزات نظام إدارة علاقات العملاء

اعرض تفاعلات العملاء، بما في ذلك الملفات الشخصية الاجتماعية، ومشاركة الموقع الإلكتروني، ونقاط اتصال العملاء، والمزيد، في مكان واحد

استخدم Freddy، مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص به، لتحليل البيانات والأنشطة التاريخية للعملاء والتعلم منها للحصول على رؤى

احصل على رؤى قابلة للتنفيذ باستخدام أدوات التحليلات المتعمقة، وأنشئ تقارير مخصصة، وقم بجدولة تسليمها إلى صندوق البريد الخاص بك

قيود إدارة علاقات العملاء في المبيعات الجديدة

يفتقر إلى ميزات الأتمتة المتقدمة مثل العمليات الحسابية ومقارنات الحقول النسبية

لا يوفر نظام إدارة المهام نظرة عامة للمديرين لتتبع مهام أعضاء الفريق

تسعير Freshsales CRM

مجاني

النمو: 11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 47 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

47 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 71 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات إدارة علاقات العملاء

G2: 4.5/5 (أكثر من 1200 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1200 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 600 تقييم)

8. إنسايتلي (الأفضل للتحليلات والتقارير سهلة القراءة)

عبر إنسايتلي يجمع Insightly بين أدوات علاقات العملاء وميزات تتبع المشروع. وهذا يجعله خياراً جيداً للفرق التي ترغب في إدارة علاقات العملاء والمهام المرتبطة بها في منصة واحدة.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يساعدك على كسر الصوامع من خلال إتاحة الوصول إلى البيانات لجميع أصحاب المصلحة المعنيين.

أفضل الميزات

قيادة وتعيين وتوجيه العملاء المحتملين أثناء تخصيص العناصر والحقول ومراحل إدارة المشروع

صمم لوحة دعم عملاء ملائمة مع خدمة Insightly Service، مع توفير وظائف إدارة المعرفة وإصدار التذاكر وإعداد التقارير

إنشاء خطوط أنابيب المبيعات وتتبعها، وتمكين فرق العمل عن بُعد من خلال تطبيق CRM على الهاتف المحمول

القيود غير الواضحة

يفتقر إلى خيارات البحث المتقدمة، مما يؤدي إلى الارتباك

قد لا يتناسب نطاق عمليات التكامل مع الشركات التي تستخدم أدوات متخصصة

تسعير غير مناسب

الإضافي: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي: 49 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

49 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 900 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4/5 (أكثر من 600 تقييم)

🔍 هل تعلم؟ حول 82% من المنظمات تعتمد على أنظمة إدارة علاقات العملاء لإدارة علاقات العملاء وتبسيط تقارير المبيعات. يسلط هذا الاعتماد الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه إدارة علاقات العملاء في مساعدة الشركات على تتبع الأداء والتنبؤ بالمبيعات واتخاذ قرارات قائمة على البيانات.

9. SugarCRM (الأفضل للحلول عالية التخصيص)

عبر SugarCRM SugarCRM هو برنامج CRM قابل للتخصيص يوفر عرضًا تفصيليًا لتفاعلات العملاء وبياناتهم. وهو يوفر أدوات قوية لأتمتة المبيعات والحملات التسويقية ودعم العملاء، مما يساعدك على إدارة العلاقات بدءاً من الاتصال الأولي وحتى الدعم بعد البيع.

أفضل ميزات SugarCRM

الاطلاع على أنشطة العملاء وتاريخهم وسجلاتهم في شاشة واحدة

التنبؤ بأداء المبيعات من خلال التنبؤ المتقدم والتحليلات المدركة للوقت والمقاييس في الوقت الفعلي

أتمتة أداء المبيعات باستخدام مهام سير عمل السحب والإفلات والأدلة الذكية

قيود SugarCRM

يفتقر إلى إمكانات إعداد التقارير المتقدمة، مثل إمكانية إضافة أكثر من سلسلة بيانات واحدة فقط إلى المخططات

لغة البرمجة في الواجهة الخلفية صعبة التعلم، مما يجعل استخدامها معقدًا للمستخدمين غير التقنيين

تسعير SugarCRM

الأساسي: 19 دولارًا شهريًا لثلاثة مستخدمين على الأقل

19 دولارًا شهريًا لثلاثة مستخدمين على الأقل المعيار: 59 دولارًا شهريًا ل 10 مستخدمين على الأقل

59 دولارًا شهريًا ل 10 مستخدمين على الأقل متقدم: 85 دولاراً شهرياً ل 10 مستخدمين على الأقل

85 دولاراً شهرياً ل 10 مستخدمين على الأقل الرئيسية: 135 دولارًا شهريًا ل 10 مستخدمين على الأقل

تقييمات ومراجعات SugarCRM

G2: 3.8/5 (أكثر من 700 تقييم)

3.8/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 3.8/5 (أكثر من 400 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: قم بتحديث معايير تقسيم CRM بانتظام للتكيف مع التغييرات في سلوك العملاء أو ظروف السوق. يضمن ذلك أن يظل استهدافك فعالاً وملائماً مع تطور احتياجات العملاء.

10. CRM Creatio CRM (الأفضل لأتمتة العمليات منخفضة الكود والمرونة)

عبر إنشاء CRM Creatio CRM عبارة عن منصة تعتمد على العمليات وتركز على أتمتة رحلة العميل من البداية إلى النهاية والتخصيص بدون تعليمات برمجية. فهو يجمع بين أدوات المبيعات والتسويق والخدمات في قاعدة بيانات مشتركة، مما يتيح لك إدارة كل مرحلة من مراحل رحلة العميل.

يساعدك على تصميم وأتمتة سير العمل دون الحاجة إلى خبرة فنية واسعة. يمكنك أيضاً الحصول على رؤية شاملة للعملاء من خلال رؤية شاملة لملفات العملاء الشخصية وتاريخهم ورؤى قائمة على الذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات إدارة علاقات العملاء Creatio CRM

قم بمواءمة فرق المبيعات والتسويق والخدمات الخاصة بك مع عملية العميل المحتمل لتكرار عملية العميل في قاعدة بيانات من مصدر واحد

تحليل وتتبع خطوط أنابيب المبيعات حسب المراحل، وأفضل المندوبين، ومعدل الربح/الخسارة، والمزيد لتحديد مجالات التحسين

تحسين خدمة العملاء، وأوقات الاستجابة، ودرجة رضا العملاء (CSAT)، ودرجة صافي نقاط المروجين (NPS)، ودرجة جهد العملاء (CES)

قيود إدارة علاقات العملاء Creatio CRM

لا يمكنك تحميل جهات اتصال العملاء المحتملين الفردية من الهاتف أو Outlook دون مزامنة كاملة

تسعير #### Creatio CRM

المبيعات: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم النمو: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 55 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

55 دولارًا شهريًا لكل مستخدم غير محدود: 85 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات إدارة علاقات العملاء

G2: 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

🔍 هل كنت تعلم؟ إن التنبؤات والرؤى المتعلقة بخطوط الإنتاج هي أهم أولويات إدارة علاقات العملاء للمؤسسات اليوم، مع 43% من القادة يؤكدون على أهميتها. وعلى مقربة من ذلك، يعطي 41% الأولوية لبيانات النوايا وتسجيل العملاء المحتملين لتحديد الفرص المناسبة واستهدافها.

## بناء تدفقات عمل أقوى لإدارة علاقات العملاء مع ClickUp

كل برنامج من البرامج المشمولة في هذه المقارنة لإدارة علاقات العملاء لديه نقاط قوة، من التحليلات إلى إدارة العملاء المحتملين وأدوات إشراك العملاء.

إذا كنت لا تزال في حيرة من أمرك، فإليك نصيحة: اختر حلاً لإدارة علاقات العملاء يلبي احتياجاتك الحالية ويتناسب مع أعمالك مع نموها. يجب أن يتناسب مع سير عمل فريقك ويتكامل مع عملياتك الحالية.

هذا هو المكان الذي يتفوق فيه ClickUp على الأدوات الأخرى.

صُمم ClickUp CRM للفرق التي ترغب في المرونة والتحكم، حيث يتكامل بسلاسة مع أدوات إدارة المشاريع القوية. سواء كنت تتعقب العملاء المحتملين باستخدام ClickUp Dashboards أو تدير خطوط أنابيب المبيعات باستخدام طرق العرض، فإنه يتيح لك إنشاء نظام مصمم خصيصًا لأهداف فريقك. اشترك في ClickUp مجانًا اليوم! ✅