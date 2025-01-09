كيفية استخدام مخطط الأسباب والنتائج لحل المشكلات

من نظرية الفوضى إلى تحليلات التسويق، غالبًا ما يتوقف البحث البشري الفطري عن المعنى على السبب والنتيجة. فلكل تجربة نسعى إلى معرفة السبب في كل تجربة. ولكل فعل، نريد أن نتنبأ بالنتائج أو الآثار

وهذا أمر شائع بشكل خاص في عالم الأعمال، حيث يكون كل عمل عبارة عن سلسلة من المهام المترابطة؛ مما يعني أنه عندما تنحرف إحداها عن مسارها، ينهار كل شيء مثل مجموعة أوراق اللعب.

ولتفادي ذلك، يستخدم قادة الأعمال ومدراء المشاريع أداة تسمى مخطط السبب والنتيجة، والتي تحدد المحفزات والأسباب لأحداث معينة.

في منشور المدونة هذا، سنستكشف كيف يمكنك استخدام مخططات السبب والنتيجة هذه في مؤسستك لحل المشاكل المعقدة.

## ما هو مخطط السبب والنتيجة؟

مخطط السبب والنتيجة هو تمثيل مرئي للأسباب المحتملة لأي حدث معين. ويفترض المخطط أن كل سبب (أي الانحراف أو النقص أو الخطأ) هو مصدر التباين في الناتج النهائي.

وبعبارات أبسط، إذا أضفت كوبين من السكر إلى قهوتك بدلاً من ملعقتين موصى بهما (خطأ)، فستحصل على مشروب حلو أكثر من اللازم! وإذا أضفت الكثير من الحليب (انحراف)، فستحصل على قهوة ضعيفة للغاية.

تُعتبر مخططات السبب والنتيجة، التي صممها المنظر التنظيمي الشهير كاورو إيشيكاوا في عشرينيات القرن الماضي، والتي تُسمى أيضاً مخططات عظام السمكة أو مخططات إيشيكاوا، أدوات قوية ل تفكير الأنظمة

. فهي تساعد على فهم العمليات الصناعية المعقدة وإدارتها بفعالية.

نموذج مخطط إيشيكاوا (المصدر: ويكيميديا كومنز )

## أهمية مخططات الأسباب والنتائج

يستبعد مخطط السبب والنتيجة الجيد في جوهره مخطط السبب والنتيجة الغث من السمين. فهو يحدد بوضوح العوامل المساهمة، مع تنحية كل شيء آخر جانبًا. يمكن أن يكون ذلك أداة رائعة لحل المشكلات في مختلف الصناعات.

في مجال الأعمال، وخاصة في تطوير المنتجات، تستخدم فرق العمل مخطط عظم السمكة لاستكشاف الأسباب الجذرية لحدث غير متوقع.

على سبيل المثال، إذا كان هناك انقطاع غير مخطط له، فقد يستخدم فريق عمليات تكنولوجيا المعلومات مخطط عظم السمكة لفهم جميع العوامل المساهمة قبل تحديد السبب الفعلي.

في إدارة المشاريع، غالبًا ما يستخدم مخطط عظم السمكة في تخطيط الموارد. يقوم مديرو المشاريع بمحاكاة نسخ من النتائج المتوقعة بناءً على مجموعة من العوامل السببية، مثل الأشخاص والعمليات والتكنولوجيا.

في مراقبة الجودة، كما هو مقصود من قبل إيشيكاوا، تضع الفرق العوامل المساهمة، مثل القياسات والمواد والأشخاص والعمليات والآلات وما إلى ذلك، لتحديد سبب الناتج المعيب.

في جميع الصناعات، لا جدال في فوائد مخططات الأسباب والنتائج في جميع الصناعات.

الوضوح : فهم العوامل المتقاطعة المختلفة التي تتسبب في حدوث عيب أو حدث ما

: فهم العوامل المتقاطعة المختلفة التي تتسبب في حدوث عيب أو حدث ما السرعة : تسريع حل المشكلات بناءً على تخطيط شامل لجميع العناصر ذات الصلة في العملية

: تسريع حل المشكلات بناءً على تخطيط شامل لجميع العناصر ذات الصلة في العملية الكفاءة : الكفاءة: القدرة على محاكاة النتائج المحتملة للتغييرات التي يتم إجراؤها على العملية والتكيف وفقًا لذلك

: الكفاءة: القدرة على محاكاة النتائج المحتملة للتغييرات التي يتم إجراؤها على العملية والتكيف وفقًا لذلك الفعالية: الفعالية: تحديد الأسباب والأعراض لفهم ما يحدث بالفعل

لنرى كيف يمكن تطبيق ذلك عملياً.

مكونات مخطط الأسباب والنتائج

على الرغم من بساطة مخطط السبب والنتيجة، إلا أنه يتضمن عددًا من المكونات، مثل:

لوحات: يتم تصوير مخطط السبب والنتيجة في جزأين. على اليسار توجد جميع الأسباب المحتملة أو العوامل المساهمة، مثل المواد والعمالة والبيئة وما إلى ذلك. على اليمين يوجد التأثير أو المشكلة.

العمود الفقري المركزي: يربط العمود الفقري المركزي بين الجانبين، متجهًا من اليسار إلى اليمين، ثم يتصل بالعوامل المساهمة الأولية والثانوية المختلفة.

الأسباب الأساسية: عادةً ما يكون لكل عامل مساهم سبب رئيسي. على سبيل المثال، قد تكون جودة المواد المنخفضة هي السبب الرئيسي للخلل، والذي يتم تصويره في الرسم البياني على هذا النحو.

أسباب ثانوية: قد تكون هناك أيضًا أسباب ثانوية للعيب، مما يبرز السبب الرئيسي. على سبيل المثال، قد يكون تخزين المواد ذات الجودة المنخفضة في مستودع رطب قد أثر على الإنتاج.

واعتمادًا على هيكل مؤسستك وعمليتك، يمكن أن يكون لديك أي عدد من العوامل المساهمة، والتي يتم تصورها على شكل عظام سمكة.

والآن بعد أن تعرفت على ما يرمز إليه كل شكل في الرسم البياني، دعنا نبدأ في إنشاء واحد.

## كيفية إنشاء مخطط السبب والنتيجة

إنشاء مخطط السبب والنتيجة هو أيضًا طريقة لفهم العمليات بتفاصيلها الدقيقة. لذا، انتبه واستكشف كل خطوة.

1. تحديد التأثير

من الأفضل رسم مخطط السبب والنتيجة من اليمين. قبل اتخاذ أي قرارات، حدد التأثير أو الخطأ أو المشكلة أو المشكلة أو المشكلة. اجعل تعريفك للتأثير محددًا وسهل الفهم من قبل كل أصحاب المصلحة.

على سبيل المثال، بدلاً من القول، "لقد انخفضت الجودة"، يمكنك تعريف التأثير على أنه "زاد عدد الأخطاء في كود الإنتاج بنسبة 20% في الأشهر الثلاثة الأخيرة"

إليك بعض

للإلهام

الآن، ارسم العمود الفقري المركزي الرفيع مع سهم يشير إلى التأثير.

2. حدِّد العوامل المساهمة

تذكر أنه يمكن أن يكون هناك أي عدد من العوامل التي تؤثر على النتيجة بطريقة أو بأخرى. من الأفضل إدراجها جميعاً في الرسم البياني الخاص بك. لتحديد هذه الفئات الرئيسية من العوامل، يمكنك استخدام أي من الطرق التالية.

العصف الذهني: اجمع فريقك معًا لطرح الأفكار على لوحة. اطرح أسئلة على أعضاء الفريق المعنيين حول ما يفعلونه وكيف يفعلونه ولماذا.

على سبيل المثال، يمكنك جمع محللي الأعمال والمطورين والمختبرين في اجتماع لاستكشاف سبب زيادة عدد الأخطاء.

طريقة رائعة لإضافة الملاحظات اللاصقة والنصوص والتعليقات والمزيد.

العصف الذهني الفعال باستخدام سبورات ClickUp Whiteboards (ClickUp)

إذا كنت جديدًا في مجال التعاون الافتراضي أو استخدام مخطط إيشيكاوا، جرّب

. يساعد هذا القالب القابل للتخصيص بالكامل والملائم للمبتدئين في رسم خريطة للعلاقات السببية وتحديد الأسباب الجذرية بفعالية.

قالب مخطط السبب والنتيجة الخاص بـ ClickUp

إذا كنت جديدًا على هذا، يمكنك أيضًا رسم

.

تخطيط العملية: انتقل خطوة بخطوة لتخطيط العملية بأكملها التي تؤدي إلى التأثير. على سبيل المثال، في حالة الأخطاء البرمجية، قد يتضمن ذلك خطوات مثل:

الترميز

مراجعة التعليمات البرمجية

الاختبار

تتبع الأخطاء

نشر الإنتاج

قراءة إضافية: استخدم أي

لتسريع هذه الخطوة.

باستخدام إطار عمل: كأداة شائعة للغاية، هناك عدد من الأطر والقوالب التي تدعم مخطط السبب والنتيجة.

على سبيل المثال، في مجال التصنيع، يتم تحديد العوامل الخمسة - القوى العاملة، والمواد، والأساليب، والآلات، والقياسات - كعوامل مساهمة.

وبالمثل، يمكنك العثور على واحد يعمل في مجال عملك. ضع العوامل المساهمة في مستطيلات فردية على الجانب الأيسر. ارسم أسهمًا متصلة بالعمود الفقري المركزي.

3. حدد الأسباب الرئيسية

تحت كل عامل مساهم، اذكر الأسباب الرئيسية. على سبيل المثال، يمكن أن تكون الأسباب المحتملة لزيادة الأخطاء البرمجية كما يلي.

الترميز : أخطاء البرمجة والأخطاء المنطقية

: أخطاء البرمجة والأخطاء المنطقية مراجعة الكود : فجوة العملية، وضيق الوقت بالنسبة لكبار المطورين

: فجوة العملية، وضيق الوقت بالنسبة لكبار المطورين الاختبار : اختبار غير كافٍ، حالات استخدام غير مكتملة

: اختبار غير كافٍ، حالات استخدام غير مكتملة تتبع الأخطاء: التتبع اليدوي، وصف الأخطاء غير المكتملة

ارسم روابط من كل سبب رئيسي إلى العمود الفقري المركزي للدلالة على العلاقة السببية.

4. تحديد الأسباب الثانوية (إن وجدت)

في بعض الأحيان، قد يكون هناك سبب لحدوث أي من الأسباب الأولية.

على سبيل المثال، يمكن أن تكون هناك زيادة في أخطاء البرمجة بسبب عدم وجود معايير على مستوى المؤسسة لكتابة التعليمات البرمجية عالية الجودة.

خارج المجال الهندسي، يمكن أن تحدث أخطاء منطقية بسبب توظيف مرشحين غير مناسبين أو عديمي الخبرة.

ارسم موصلات من المصدر الثانوي إلى المصدر الأساسي لإظهار العلاقات الممتدة. بمجرد الانتهاء من ذلك، سيبدو المخطط الخاص بك مشابهًا لما يلي.

هيكل مخطط إيشيكاوا (المصدر: ويكيميديا كومنز )

5. تأكيد الدقة والصلاحية

بمجرد الانتهاء من رسم مخطط السبب والنتيجة بالكامل، حان الوقت للتحقق من صحة كل شيء مرة أخرى. تأكد من أن:

كل سبب يتبع سلسلة منطقية إلى التأثير

كل خطوة تتناسب مع الإطار التشغيلي للتأثير الذي تدرسه

تم دمج أي أسباب من الدرجة الثالثة أو الرابعة بشكل دقيق

تم استكشاف جميع العوامل المساهمة بالتفصيل الدقيق، بحيث تغطي جميع الأسباب الشاملة

هذه هي الأساسيات مع بعض النصائح والحيل، يمكنك الاستفادة أكثر من مخططات السبب والنتيجة. إليك الطريقة.

## نصائح لمخططات السبب والنتيجة الفعالة

عندما يكون التأثير واضحًا ومباشرًا، مثل فنجان قهوة حلو المذاق مثلًا، يكون من السهل تحديد الأسباب. ومع ذلك، نادرًا ما تكون مشاكل العمل واضحة ومباشرة. قد يكون لشيء يبدو واضحًا، مثل وجود خطأ في التعليمات البرمجية، عدد من الأسباب. لرسم واستخدام مخططات السبب والنتيجة بفعالية، اتبع أفضل الممارسات التالية.

استخدمها كإطار عمل (وليس كدليل)

مخطط السبب والنتيجة ليس دليلاً على وجود مشكلة. إنه ببساطة أداة لمساعدتك في تطوير نظرية. فهو يصور جميع العوامل التي يمكن أن تسبب المشكلة. إن أفضل استخدام لمخططات عظمة السمكة هو استخدامها كإطار عمل للتحقيق في السبب الجذري الفعلي للمشكلة.

⚡️أرشيف القالب: قوالب مخطط عظم السمكة

اجعله شاملاً (غير معقد)

يجب أن تعطي مخططات السبب والنتيجة الجيدة للمحقق قائمة شاملة لكل شيء يجب النظر فيه. لذا، تأكد من عدم إغفال إضافة شيء ما لأنك تفترض أنه تافه أو غير مرتبط بالتأثير.

ومع ذلك، أثناء القيام بذلك، احرص على عدم إضافة الكثير من العناصر غير ذات الصلة. فهذا قد يجعل المخطط معقدًا ويصعب تفسيره.

اعتمد التكرار (وليس التكرار)

يمكن أن يندرج السبب الرئيسي أو الثانوي نفسه تحت عاملين مساهمين. في مثال الأخطاء البرمجية، يمكن أن يكون نقص المهارات سببًا أساسيًا تحت الترميز وكذلك تحت الاختبار. لا تتردد في إضافة كليهما لأنهما مختلفان.

ومع ذلك، تأكد من عدم تكرار نفسك دون داعٍ. على سبيل المثال، نقص المهارات ونقص الخبرة قد يعنيان نفس الشيء في هذا السياق ولا داعي لتكرارهما.

استخدم بشكل استباقي (وليس فقط بشكل تفاعلي)

غالبًا ما تستخدم الفرق مخطط السبب والنتيجة لتتبع جذور المشكلة. ولكن هذه ليست الطريقة الوحيدة. يمكنك أيضًا استخدامه لمحاكاة المشاكل المحتملة لخيار تقوم به.

على سبيل المثال، تحت الترميز، لنفترض أن خطأ البرمجة هو السبب الرئيسي. قد تفترض أن التغيير في لغة البرمجة قد يؤثر على النتيجة. بناءً على ذلك، يمكنك محاكاة إلى أي مدى سيحل المشكلة واتخاذ القرارات وفقًا لذلك.

دعنا نستخدم بعض الأمثلة لتوضيح ذلك.

أمثلة على مخطط السبب والنتيجة

مخطط السبب والنتيجة هو تصور مباشر للعلاقة بين الأسباب والنتائج. يمكنك اختيار رسم ذلك بأي شكل يناسبك. فيما يلي بعض أمثلة على الرسم البياني للإلهام

تحليل العمليات

مخطط تحليل العملية (المصدر: تيبكو)

لنبدأ بواحدة من أبسطها

. ينظر هذا المخطط من TIBCO في العملية الكاملة لتشغيل مصباح لتحديد الأسباب المحتملة لعطله.

إدارة الجودة

دليل مراقبة الجودة (المصدر: جامعة ألبرتا )

المثال التالي مأخوذ من كتاب "دليل مراقبة الجودة" للمؤلف الأصلي كاورو إيشيكاوا. يوضح هذا الرسم البياني كل ما يلزم لصنع "أرز لذيذ"

تحليل السبب الجذري

تحليل الأسباب الجذرية لشكاوى الخدمة (المصدر:%im95) دليل دراسة سداسية سيجما )

كما يوحي الاسم، يربط مخطط عظم السمكة بين مختلف الأسباب المحتملة باستخدام عظام السمكة. في هذا المثال من دليل دراسة سداسية سيجما يستخدم مخطط السبب والنتيجة للتحقيق في أسباب شكاوى الخدمة بسبب عدم دقة قطر الختم.

⚡️مركز النماذج: أخرى

للاختيار من بينها.

التحكم في المشكلة

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في إدارة المشروع الخاص بك، عندما تواجه مشكلة ما، فإن مخطط عظم السمكة هو أداة تشخيص رائعة. إليك كيفية إجراء تحليل السبب الجذري باستخدام قالب قالب تحليل الأسباب الجذرية الخاص بـ ClickUp هو إطار عمل متوسط المستوى وقابل للتخصيص بالكامل يمكّنك من تحليل البيانات وتحديد جوهر المشكلة وإيجاد حلول فعالة ومستدامة.

سواء كنت تقوم بتتبع مصدر خطأ برمجي أو تحديد المشاكل في خط التجميع الخاص بك، فإن هذا القالب يسهل عليك حل المشاكل.

تحليل السلوك والتنبؤات

نموذج مخطط إمكانية التنبؤ بالنموذج لمهندسي موثوقية النظام (المصدر: بوابة البحث )

يوضح هذا الشكل من دراسة بحثية جميع الأسباب المحتملة والأسباب الفرعية لمشاكل موثوقية النظام. ويستخدم مخطط عظم السمكة لإنشاء أداة لمهندسي الموثوقية لنمذجة وتحليل وتوقع سلوكيات الأنظمة الصناعية.

إدارة المعلومات

العوائق التي تحول دون النشر الفعال لأصول المعلومات (المصدر: قادة البيانات)

يلخص مخطط السبب والنتيجة هذا جميع العوائق التي تعيق المؤسسات عن إدارة بياناتها كأصل من أصول الأعمال. وهو مستمد من مدخلات العلماء وقادة الأعمال في أستراليا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية لإلهام المحادثات حول الإدارة الفعالة للمعلومات.

مخطط عظم السمكة القابل للتخصيص

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إذا كنت ترسم مخططًا لعملية معقدة مثل هذه، فإن نموذج قالب مخطط عظمة السمكة ClickUp نقطة بداية رائعة. يساعد هذا القالب متوسط المستوى على تصنيف جميع الأسباب إلى البيئة والآلة والإنسان والمادة والطريقة لتحديد الروابط بين المشكلة والعوامل التي تؤثر عليها.

الأسباب والتأثيرات المترابطة

مخطط السبب والنتيجة لزيادة التكلفة (المصدر: النموذج المرئي)

بالابتعاد عن النمط التقليدي لعظم السمكة، يساعد هذا الرسم البياني على توضيح كيف يمكن أن يصبح تأثير إحدى العمليات سببًا للعملية التالية. هذه أداة نوعية مفيدة لتصور الأسباب والآثار المترابطة لأي عملية.

كما ترى من الأمثلة أعلاه، لا توجد طريقة صحيحة وحيدة لإنشاء مخطط السبب والنتيجة. هناك العديد من أدوات تحليل الأسباب الجذرية لاحتياجاتك المختلفة. ومع ذلك، هناك أخطاء يمكنك تجنبها.

## أخطاء شائعة يجب تجنبها

عند استخدامه بشكل صحيح، فإن مخطط السبب والنتيجة هو أداة قوية. ومع ذلك، عند استخدامه بشكل غير صحيح، يمكن أن يكون له آثار سلبية. فيما يلي بعض الأخطاء التي يجب تجنبها أثناء إنشاء واستخدام مخطط عظم السمكة.

التسرع في اتخاذ القرار

يجب أن يكون مخطط السبب والنتيجة الجيد دقيقًا وشاملًا. في كثير من الأحيان، ترسم الفرق رسمًا تخطيطيًا أساسيًا وتتسرع في استخدامه لاتخاذ القرار، مما يؤثر على فائدة المخطط.

ارسم المخطط بعناية وبشكل كامل. قم بإجراء بحث شامل حول العملية بأكملها وتأكد من أنك أخذت كل شيء بعين الاعتبار. عند الانتهاء، تحقق مرة أخرى.

تحديد المشكلات بشكل غير دقيق

لا يكون مخطط السبب والنتيجة مفيدًا إلا بقدر ما يكون دقيقًا. في بعض الأحيان، ترتكب الفرق أحيانًا خطأً صريحًا بإضافة أسباب غير دقيقة أو غير ذات صلة إلى المخطط. كما أنها قد تنشئ علاقات سببية غير صحيحة.

احصل على دعم الخبراء أثناء رسم المخطط. راجع المخطط مع عدة خبراء في الموضوع لضمان الدقة.

الخطأ في الأسباب المحتملة للبيانات

يصور مخطط إيشيكاوا مجرد تصور كل سبب محتمل لتأثير/حدث ما. وهو لا يوفر بالضرورة بيانات حول العنصر الذي هو سبب الحدث.

استخدم مخطط السبب والنتيجة لصياغة النظريات. بعد ذلك، اختبر بشكل مستقل الاتساق المنطقي للنظرية وكل علاقة سببية قبل التوصل إلى استنتاج.

الحفاظ على ثبات المخطط

مخطط إيشيكاوا دقيق فقط في وقت إنشائه. تتطور العمليات وتتغير بمرور الوقت. ويؤدي إبقاؤه ثابتًا إلى إغفال التغييرات الأخيرة، مما يجعله غير فعال في حل المشاكل.

قم بتحديث مخطط السبب والنتيجة على فترات منتظمة. قبل استخدامه لأي تحليل للأسباب الجذرية، تأكد من تحديثه.

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عمليات الأعمال الحديثة معقدة وغالباً ما تكون غير مرئية. لنأخذ مثالاً على ذلك البرمجيات. اليوم، تقوم الفرق اليوم بتقسيم البرمجيات الكبيرة إلى ميزات صغيرة ونشرها كوحدات مستقلة ولكن مترابطة. وهذا يعني أنه إذا تعطلت إحدى الميزات، فقد يكون السبب في ذلك هو الميزات الأخرى التي لا تعد ولا تحصى التي ترتبط بها.

في مثل هذه السيناريوهات، يمكن أن يكون مخطط السبب والنتيجة الجيد أداة مرئية قوية لتتبع المشاكل إلى حلولها. فهو يساعد على فهم مشهد المشكلة بوضوح. ونتيجة لذلك، يمكنك أيضًا نمذجة الحلول ومحاكاتها لمعرفة ما إذا كانت ستؤدي إلى عواقب غير مقصودة.

سواءً كنت ترسم مخططًا هندسيًا معقدًا بصيغة السبب والنتيجة أو ببساطة ترسم خرائط لعملياتك, انقر فوق كل ما تحتاجه لإدارتها. ClickUp Whiteboards هي طريقة مرنة وقابلة للتخصيص والتكرار لإدارة الأسباب والتأثيرات. حل المشاكل بفعالية. جرّب ClickUp مجاناً اليوم .