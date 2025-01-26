أفضل برنامج إدارة علاقات العملاء الكل في واحد لاستكشافه

إدارة علاقات العملاء ليست بالأمر السهل.

فالتوفيق بين كل شيء، من تفاعلات العملاء والعملاء المحتملين إلى حملات التسويق وخطوط المبيعات، سرعان ما يصبح مربكاً ويؤثر على قدرتك على إتمام الصفقات.

ولكن إليك الخبر السار: يمكن لبرنامج إدارة علاقات العملاء المتكامل المناسب أن يجعل كل شيء مركزيًا في مكان واحد آمن، مما يسهل عليك البقاء على رأس جميع أولوياتك. 💡

كشفت إحدى الدراسات الاستقصائية أن الشركات التي تستخدم أنظمة إدارة علاقات العملاء أكثر احتمالاً بنسبة 86% لتلبية أو تجاوز أهداف المبيعات . 📈 لماذا لا تكون جزءًا من هذه الإحصائية؟

في هذا الدليل، سنستكشف عالم حلول إدارة علاقات العملاء، ونسلط الضوء على الميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها ونعرض أفضل عشرة خيارات لبرامج إدارة علاقات العملاء التي تبسط سير عملك وتزيد من إنتاجيتك. تابع القراءة!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في نظام إدارة علاقات العملاء الكل في واحد؟

عند اختيار حل إدارة علاقات العملاء الكل في واحد، هناك العديد من الميزات الرئيسية التي يجب مراعاتها. دعنا نقسمها للمساعدة في توجيه عملية اتخاذ القرار:

واجهة سهلة الاستخدام: اختر نظام إدارة علاقات العملاء الذي يسهل التنقل فيه بأقل قدر من التعلم، حتى بالنسبة لأعضاء الفريق الذين قد لا يكونون على دراية بالتكنولوجيا. وهذا يضمن أن يتمكن الجميع من اعتماد النظام بسرعة دون الحاجة إلى تدريب مكثف

اختر نظام إدارة علاقات العملاء الذي يسهل التنقل فيه بأقل قدر من التعلم، حتى بالنسبة لأعضاء الفريق الذين قد لا يكونون على دراية بالتكنولوجيا. وهذا يضمن أن يتمكن الجميع من اعتماد النظام بسرعة دون الحاجة إلى تدريب مكثف قابل للتخصيص: ابحث عن نظام إدارة علاقات العملاء الذي يوفر المرونة وخيارات التخصيص. وهذا يسمح لك بتخصيص عمليات المبيعات، وإضافة حقول بيانات مخصصة، وتصميم تدفقات عمل تلقائية تتماشى مع احتياجات عملك الفريدة

ابحث عن نظام إدارة علاقات العملاء الذي يوفر المرونة وخيارات التخصيص. وهذا يسمح لك بتخصيص عمليات المبيعات، وإضافة حقول بيانات مخصصة، وتصميم تدفقات عمل تلقائية تتماشى مع احتياجات عملك الفريدة وظائف شاملة: أعط الأولوية لإدارة علاقات العملاء التي تغطي مجموعة واسعة من الوظائف الأساسية، مثل تخزين بيانات العملاء وتتبع العملاء المحتملين, إدارة خطوط أنابيب المبيعات وإطلاق الحملات التسويقية عبر منصات متعددة

أعط الأولوية لإدارة علاقات العملاء التي تغطي مجموعة واسعة من الوظائف الأساسية، مثل تخزين بيانات العملاء وتتبع العملاء المحتملين, إدارة خطوط أنابيب المبيعات وإطلاق الحملات التسويقية عبر منصات متعددة التحليلات وإعداد التقارير: اختر نظام إدارة علاقات العملاء الذي يوفر أدوات تحليل وإعداد تقارير قوية. ستعمل هذه الأدوات على تتبع المقاييس الرئيسية - مثل خط أنابيب المبيعات الأداء - وإنشاء تقارير منتظمة، مما يساعدك على اكتشاف الاتجاهات وتطوير استراتيجيات قائمة على البيانات لتحسينها

اختر نظام إدارة علاقات العملاء الذي يوفر أدوات تحليل وإعداد تقارير قوية. ستعمل هذه الأدوات على تتبع المقاييس الرئيسية - مثل خط أنابيب المبيعات الأداء - وإنشاء تقارير منتظمة، مما يساعدك على اكتشاف الاتجاهات وتطوير استراتيجيات قائمة على البيانات لتحسينها قابل للاندماج وقابل للتطوير: اختر نظام إدارة علاقات العملاء الذي يتمتع بقدرات تكامل قوية، مما يسمح له بالاتصال بسلاسة مع أنظمة سير العمل الحالية. بالإضافة إلى ذلك، اختر نظامًا يمكنه التوسع مع نمو أعمالك، مما يلغي الحاجة إلى إجراء إصلاح شامل للنظام في المستقبل

أفضل 10 برامج إدارة علاقات العملاء المتكاملة التي يجب استكشافها

إليك قائمة منسقة لأفضل 10 حلول برمجيات إدارة علاقات العملاء الكل في واحد، مع ميزاتها البارزة وقيودها وأسعارها وتقييماتها لمساعدتك على اتخاذ قرار مستنير:

1. ClickUp (الأفضل لإدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع)

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1. كليك أب

انقر فوق هي منصة شاملة تغني عن الحاجة إلى أدوات أخرى متعددة. وهي توفر التعاون, وإدارة المشاريع وإدارة علاقات العملاء في مكان واحد موحد.

مع ClickUp CRM ، يمكنك بناء قاعدة بيانات العملاء المثالية لتخزين وتحليل جهات الاتصال وبيانات العملاء والمعلومات المتعلقة بالصفقات لعملياتك التجارية. يمكنك أيضًا جعل التواصل مع العملاء مركزيًا من خلال دمج رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك مع ClickUp. علاوة على ذلك، يمكنك عرض علاقات العملاء ومشاركتهم في لمحة سريعة وتحليل البيانات للحصول على رؤى العملاء.

بالإضافة إلى ذلك، مع انقر فوق المبيعات ، يمكنك تصور العمليات المتضمنة في خط أنابيب المبيعات الخاص بك، وتتبع العملاء المحتملين ونشاط الحساب، والتعاون بفعالية في الصفقات مع العملاء.

تقدم ClickUp أيضًا مجموعة متنوعة من قوالب إدارة علاقات العملاء قابلة للتخصيص ويمكن الوصول إليها بسهولة، مما يتيح لك تكييف المنصة بسرعة لتناسب احتياجات عملك الخاصة.

قالب ClickUp CRM

قالب إدارة علاقات العملاء الخاص بـ Clickup إطار العمل الذي تحتاجه لإدارة دورة العملاء بالكامل في مكان واحد. فهو يساعدك على إدارة وترتيب أولويات العملاء المحتملين وجهات الاتصال والصفقات والحسابات إلى جانب أعضاء فريقك.

باستخدام هذا القالب، يمكنك إنشاء قاعدة بيانات مركزية لإدارة علاقات العملاء وتتبع العملاء المحتملين والفرص، وتحديد أولويات المهام حسب مرحلة المبيعات، واستخدام الرؤى المستقاة من بيانات العملاء لبناء علاقات أعمق مع العملاء ودفع نمو الأعمال.

بهذه الطريقة، يساعدك ذلك على:

تبسيط إدارة العملاء المحتملين وضمان عدم تفويت أي فرص

جعل التواصل مركزياً لتحسين التعاون والكفاءة

تحديد أولويات الصفقات والمهام بناءً على مرحلة المبيعات الخاصة بهم

اكتساب رؤى قابلة للتنفيذ لتعزيز علاقات العملاء بفعالية

مثالي ل: فرق المبيعات والتسويق والشركات التي تتطلع إلى إدارة العملاء المحتملين وجهات الاتصال والصفقات والحسابات وبناء علاقات قوية مع العملاء.

بالإضافة إلى القالب المذكور أعلاه، يقدم ClickUp قوالب أخرى سهلة الاستخدام وقابلة للتخصيص، مثل قالب إدارة علاقات العملاء الخاص بـ ClickUp و قالب إدارة علاقات العملاء للمبيعات في ClickUp لمساعدتك على إدارة علاقاتك مع العملاء وعمليات المبيعات بكفاءة. توفر هذه القوالب إطار عمل شامل لتتبع العملاء المحتملين وإدارة الفرص وتنظيم خط أنابيب المبيعات.

ClickUp أفضل الميزات

احصل على رؤى دقيقة حول بيانات العملاء وعملية المبيعات من خلال المخططات والرسوم البيانية الجذابة بصريًا في لوحات معلومات ClickUp قم بتقييم مكتبة تضم أكثر من 1000 نموذج لتبسيط سير عمل إدارة علاقات العملاء قم بأتمتة العمل المتكرر وصياغة رحلات عملاء مخصصة مع قوة أتمتة ClickUp و ClickUp Brain تابع سير عمل إدارة علاقات العملاء أثناء التنقل باستخدام تطبيق ClickUp للهاتف المحمول



قيود ClickUp

يحتوي ClickUp على العديد من الميزات التي قد تستغرق بعض الوقت لمعرفة كيفية استخدامها لتلبية احتياجاتك على أفضل وجه

أداة ClickUp المدعومة بالذكاء الاصطناعي متاحة فقط مع الخطط المدفوعة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

لقد كان ClickUp حلاً شاملاً ومتكاملاً ومحققاً لهدفه، حيث يمكننا إدارة كل جانب من جوانب أنشطة أعمالنا تقريباً. وهذا يشمل أشياء مثل مشاريع تصميم الويب، وعملاء تحسين محركات البحث، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، وإدارة الأعمال لشركتين أخريين مرتبطتين.

مايكل هولت، الرئيس التنفيذي لشركة EdgeTech

2. HubSpot (الأفضل لإدارة العملاء والمبيعات والتسويق)

المصدر يقدم HubSpot أحد أفضل برامج إدارة علاقات العملاء المتكاملة لفرق المبيعات وفرق خدمة العملاء وقادة المبيعات والمسوقين وأصحاب الأعمال.

ويتجاوز برنامج HubSpot لإدارة علاقات العملاء إدارة جهات الاتصال، فهو يتضمن ميزات لإدارة الصفقات، وتتبع البريد الإلكتروني، وإدارة المهام، وجدولة الاجتماعات، والمحادثات المباشرة، والعديد من الأنشطة الأخرى.

وهو يتيح لك ولفريقك تتبع وتحليل خط أنابيب المبيعات بالكامل في الوقت الفعلي على لوحة تحكم مرئية. وهو يوفر تقارير مفصلة عن نشاط المبيعات وأداء الفريق ويتيح لك اكتشاف الاختناقات وفرص النمو.

كما أنه يدعم أتمتة التسويق . وهي تتيح إنشاء حملات تسويق عبر البريد الإلكتروني وإصدار حملات تسويقية مخصصة عبر البريد الإلكتروني، وإخطار فريقك عندما يفتح العملاء المحتملون رسائل البريد الإلكتروني، وجدولة المتابعة في الوقت المناسب لزيادة التحويلات.

أفضل ميزات HubSpot

الوصول إلى ميزات مثل كاتب البريد الإلكتروني بالذكاء الاصطناعي ومنشئ قوالب البريد الإلكتروني ومنشئ النماذج

رعاية العملاء المحتملين باستخدام أدوات توليد العملاء المحتملين

إدارة الصفحات المقصودة والإعلانات باستخدام أداة إنشاء الصفحات المقصودة وأدوات إدارة الإعلانات

إعداد صندوق وارد مشترك موحَّد وتقديم دعم سريع للعملاء من خلال إصدار التذاكر وغيرها إدارة العملاء أدوات

قيود HubSpot

أفاد عدد قليل من المستخدمين أن أسعارها أكثر تكلفة من الأدوات الأخرى، مما قد يكون عائقًا للشركات الصغيرة أو الشركات الناشئة قد يواجه بعض المستخدمين منحنى تعليمي عندما يتعلق الأمر باستخدام الأدوات المتقدمة

تسعير HubSpot

مجاني

منصة العملاء المبتدئين: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم منصة العملاء المحترفين: 1,300 دولار شهريًا لكل 5 مستخدمين

1,300 دولار شهريًا لكل 5 مستخدمين منصة العملاء المؤسسيين: 4,300 دولار شهرياً لكل 7 مستخدمين

تقييمات ومراجعات HubSpot

G2: 4.4/5 (أكثر من 29,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 29,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

➡️Read أكثر: ClickUp مقابل HubSpot: ما هي أداة CRM الأفضل؟

3. Salesforce (الأفضل لإدارة علاقات العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

المصدر Salesforce هو نظام أساسي شهير لإدارة علاقات العملاء متعدد الإمكانات، مصمم خصيصًا لتوحيد فرق المبيعات والتجارة والتسويق والخدمة مع ضمان رضا العملاء.

يوفر لك نظام إدارة علاقات العملاء في Salesforce رؤية شاملة لكل تفاعل مع المبيعات. يساعدك على توفير تجربة أكثر تخصيصاً للعملاء، وجذب المزيد من العملاء المحتملين، وإتمام المزيد من الصفقات.

تُمكِّنك إمكانيات الذكاء الاصطناعي الذكية من إنشاء خطط فعالة لمتابعة العملاء المحتملين، وتصميم حملات تسويقية أكثر جاذبية، واتخاذ إجراءات أسرع في مهام أخرى. وهو يساعدك في النهاية على زيادة إنتاجيتك وزيادة إيراداتك.

أفضل ميزات #### Salesforce

إنشاء رسائل بريد إلكتروني مخصصة وأتمتة عمليات المبيعات باستخدام الذكاء الاصطناعي للمبيعات

إنشاء قاعدة معرفية لمشكلات العملاء وحلها باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي وحل مشكلات العملاء الحاليين بشكل مُرضٍ

إنشاء أوصاف منتجات ملائمة لتحسين محركات البحث، وتقديم توصيات بشأن المنتجات، وإنشاء تجارب شراء سلسة

احصل على رؤى حول بيانات تفاعل العملاء من خلال لوحات معلومات ديناميكية

قيود Salesforce

تتمتع Salesforce بمنحنى تعليمي حاد، مما قد يجعل من الصعب على المستخدمين الجدد التكيف بسرعة مع النظام الأساسي

ذكر بعض المستخدمين أن تطبيق الهاتف المحمول له وظائف محدودة، مما قد يعيق الإنتاجية عند استخدامه أثناء التنقل

تسعير #### تسعير Salesforce

المؤسسات: 165 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

165 دولارًا شهريًا لكل مستخدم غير محدود: 330 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

330 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مبيعات أينشتاين 1: 500 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Salesforce

G2: 4.4/5 (أكثر من 80,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 80,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 18,000 تقييم)

4. Zoho CRM (الأفضل لإدارة علاقات العملاء الآمنة والموثوقة)

المصدر Zoho CRM هو برنامج آخر شائع مثال على برنامج CRM يقدم واجهة سهلة الاستخدام وبديهية. يجعل حل الترحيل Zwitch الخاص به نقل بيانات عملائك الحاليين سلسًا.

كما يتيح لك تخصيص وظائف CRM الخاصة به لتناسب احتياجات عملك الفريدة. كما يتيح لك البقاء على دراية بما يحدث في كل مرحلة من مراحل دورة المبيعات الخاصة بك، بدءًا من إنشاء العملاء المحتملين وحتى إغلاق الصفقات.

يضمن لك Zoho CRM الآمن والموثوق أن تظل جميع بياناتك آمنة من خلال تدابير أمنية مثل التشفير وقيود بروتوكول الإنترنت والمصادقة الثنائية.

أفضل ميزات Zoho CRM

أتمتة العمليات، مثل إدخال بيانات العملاء، وجدولة المتابعة، وما إلى ذلك.

الوصول إلى ميزات مثل Zoho Analytics و Zoho Forms و Zoho Campaigns، إلخ.

ابقَ على اطلاع دائم حتى أثناء تنقلك باستخدام تطبيق Zoho للهواتف المحمولة

التكامل مع أكثر من 300 تطبيق خارجي

قيود Zoho CRM

قد يستغرق الإعداد الأولي وقتًا طويلاً بعض الشيء، مما قد يؤدي إلى التأخير في بدء العمل

قد يبدو تطبيق الهاتف المحمول ثقيلًا في بعض الأحيان، مما قد يؤثر على الكفاءة وتجربة المستخدم بشكل عام

تسعير Zoho CRM

قياسي: 20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم احترافي: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأقصى: 65 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

Zoho CRM التقييمات والمراجعات

G2: 4.1/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

➡️قراءة المزيد: 13 أفضل بدائل Zoho للمشاريع وإدارة علاقات العملاء (مجانًا ومدفوعة)

5. Pipedrive (الأفضل لإدارة العملاء المحتملين والمبيعات)

المصدر Pipedrive هو نظام CRM سهل الاستخدام لإدارة العملاء المحتملين والمبيعات يدمج جميع مهام سير عمل المبيعات في مساحة عمل واحدة.

يساعدك Pipedrive على أن تصبح أكثر تنظيماً وتحسّن من عملائك المحتملين. كما يساعدك أيضًا على تتبع خط سير المبيعات الخاص بك ويوفر لك رؤى الأداء في الوقت الفعلي بحيث يمكنك بسهولة تحديد ما ينجح وما لا ينجح.

علاوة على ذلك، يساعدك على تخصيص وأتمتة العمليات في خط أنابيب المبيعات الخاص بك، مما يتيح لك التركيز بشكل أكبر على البيع وإتمام الصفقات بنجاح.

أفضل ميزات Pipedrive

تتبع قيمة الصفقات ومعدلات الفوز بها وتواريخ الإغلاق المتوقعة

تصفية وفرز عمليات المبيعات حسب عضو الفريق أو المرحلة

مراقبة حالة تسليم البريد الإلكتروني، وفتح البريد الإلكتروني، ونسب النقر إلى الظهور، وما إلى ذلك.

التكامل مع أكثر من 500 تطبيق خارجي

قيود Pipedrive

قد يجد المستخدمون بعض عمليات التكامل أكثر تعقيدًا في الإعداد من غيرها

يحتوي Pipedrive على مجموعة محدودة من ميزات التسويق مقارنة بالأدوات الأخرى

تسعير #### تسعير Pipedrive

أساسي: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متقدم: 44 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

44 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي: 64 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

64 دولارًا شهريًا لكل مستخدم القوة: 79 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

79 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: 129 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Pipedrive

G2: 4.3/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

🌎 تحقق من الحقائق: حول 43% من الشركات أن استخدام نظام إدارة علاقات العملاء المتكامل يوفر لموظفيها من 5 إلى 10 ساعات من الوقت الثمين أسبوعيًا، بينما وجدت 34% من الشركات أن استخدام نظام إدارة علاقات العملاء المتكامل يساعد في تقصير متوسط دورة المبيعات بمقدار أسبوع إلى أسبوعين.

6. Freshsales (الأفضل لإدارة المبيعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

المصدر Freshsales هو برنامج CRM مدعوم بالذكاء الاصطناعي طورته شركة Freshworks لفرق المبيعات والشركات.

وبفضل قوة الذكاء الاصطناعي فريش سيلز Freshsales، يساعد فرق المبيعات لديك على تصميم وإطلاق حملات تسويقية ذكية مصممة خصيصًا لـ شخصيات المستخدمين . تساعد هذه الحملات بدورها في توليد عملاء محتملين والتقاطهم. كما أنها تساعد فريقك على تأهيل العملاء المحتملين وتتبعهم عبر خط أنابيب المبيعات.

بالإضافة إلى ذلك، يساعدك Freshsales في تنظيم رؤية فريق المبيعات لديك وإعادة تنظيمها بحيث تكون التفاصيل الرئيسية أمامهم مباشرةً. كما أنه يمكّن فريقك من فهم العملاء المحتملين والعملاء المحتملين والتفاعل معهم بشكل أفضل عبر قنوات متعددة، مما يؤدي إلى زيادة التحويلات ومساعدتهم على إتمام المزيد من الصفقات.

Freshsales أفضل الميزات

خطط لعملية المبيعات الخاصة بك مع عرض لوحة كانبان

اكتساب رؤى حول عمليات المبيعات وأتمتة العمليات المتكررة باستخدام الذكاء الاصطناعي

صمم رسائل بريد إلكتروني مخصصة وحسِّن التواصل مع الرؤى السياقية التي تم جمعها من الذكاء الاصطناعي فريدي

تحديد العملاء المحتملين الواعدين وتحديد أولوياتهم من خلال تسجيل نقاط عالية للعملاء المحتملين وزيادة معدلات الفوز

قيود المبيعات الجديدة

تقدم Freshsales عددًا أقل من عمليات التكامل مع جهات خارجية مقارنةً بالأدوات الأخرى

يوفر الإصدار المجاني وظائف محدودة (على سبيل المثال، مساحة تخزين محدودة، وقيود تسجيل المكالمات، وما إلى ذلك) مقارنة بالإصدارات المدفوعة

تسعير Freshsales

النمو: 11 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

11 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم الإصدار الاحترافي: 47 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

47 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 71 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Freshsales

G2: 4.5/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 600 تقييم)

وفقًا لـ مسح Freshworks ، أن الشركات التي تستخدم نظام إدارة علاقات العملاء مع الذكاء الاصطناعي التوليدي أكثر عرضة بنسبة 34% لتحسين خدمة العملاء والإبلاغ عن خدمة عملاء استثنائية من تلك التي لا تستخدمه.

7. Keap (الأفضل لإدارة علاقات العملاء آليًا)

المصدر Keap هو أحد أشهر برامج إدارة علاقات العملاء المتكاملة مع إمكانات أتمتة المبيعات والتسويق للشركات الصغيرة.

باستخدام Keap، يمكنك جمع جهات الاتصال من وسائل التواصل الاجتماعي ونماذج العملاء المحتملين وأماكن أخرى وتخزين معلوماتهم في مساحة منظمة. يتيح لك Keap إدارة تفاصيل العملاء وتفاعلاتهم في نظام واحد سهل الاستخدام.

يمكنك استخدام وظائف المبيعات والتسويق الآلية في Keap لتوفير تجارب عملاء مخصصة. يساعدك Keap في نهاية المطاف على بناء علاقات قوية مع العملاء، وزيادة مبيعات منتجاتك/خدماتك، وتحقيق الإيرادات.

أفضل ميزات Keap

التكامل مع مجموعة متنوعة من التطبيقات، بما في ذلك Gmail وPayPal وغيرها.

تتبع حالة العملاء المحتملين والعملاء في نظامك

أتمتة عملية المتابعة مع العملاء المحتملين

اكتساب نظرة ثاقبة على اتجاهات وأنماط شراء العملاء

قيود كيب

قد يجد المستخدمون أن التنقل في Keap مربكًا بعض الشيء في البداية

قد تجد الشركات الصغيرة خطة Keap المدفوعة باهظة الثمن

تسعير #### تسعير Keap

يبدأ من 299 دولارًا شهريًا لكل 2 مستخدمين

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات Keap

G2: 4.2/5 (1,000+ تقييم)

4.2/5 (1,000+ تقييم) Capterra: 4.1/5 (1,000+ تقييم)

➡️ قراءة المزيد: أفضل 10 أمثلة لبرامج إدارة علاقات العملاء وحالات استخدامها لزيادة الإنتاجية

8. Insightly (الأفضل لإدارة العملاء والمشاريع الحديثة)

المصدر إنسايتلي هو نظام إدارة علاقات عملاء حديث ومتكامل مع إدارة الفرص وخطوط الأنابيب وإدارة المشاريع والعديد من الإمكانيات الأخرى.

يتيح لك Insightly تخصيص الحقول ومراحل إدارة المشاريع لتلبية احتياجات عملك الخاصة. كما يساعدك أيضًا على تشغيل الحملات التسويقية وجذب الزوار وزيادة التحويلات.

والأكثر من ذلك، فهو يمكّنك من إنشاء رحلات مخصصة للعملاء باستخدام أدوات التسويق. ويساعدك كذلك على تعزيز علاقاتك مع العملاء من خلال مساعدتك على توفير تجربة دعم عملاء سريعة وموثوقة.

إنسايتلي أفضل الميزات

مركزية قاعدة عملائك وتنميتها

الاستفادة من قوالب البريد الإلكتروني المرنة والتواصل بشكل أفضل

التكامل مع أكثر من 2000 تطبيق خارجي

الوصول إلى رؤى متعمقة حول عملائك وعملية المبيعات

قيود Insightly

قد يجد بعض المستخدمين أن خيارات التخصيص المتنوعة مربكة للغاية

قد يكون وقت استجابة دعم العملاء بطيئًا في بعض الأحيان

تسعير إنسايتلي

CRM Plus: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Insightly

G2: 4.2/5 (أكثر من 900 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4/5 (أكثر من 600 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: هل تحتاج إلى طريقة سريعة لإنشاء رحلات عملاء مخصصة؟ استخدم قوالب رحلة العميل لتنسيق تجارب مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء ورغباتهم، بدءًا من أول اتصال وحتى متابعة ما بعد البيع، وتعزيز التحويلات والاحتفاظ بالعملاء.

9. الاثنين CRM (الأفضل لإدارة أنشطة ما قبل البيع وما بعده)

المصدر Monday CRM هو نظام إدارة علاقات العملاء سهل الاستخدام ومرن وقابل للتخصيص متعدد الإمكانات للمنظمات غير الربحية والشركات الصغيرة والمؤسسات.

يوفر Monday CRM مجموعة من الوظائف. فهو يتيح لك إدارة حسابات العملاء، والتواصل مع العملاء وتتبع تفاعلاتهم، وتعيين تذكيرات للأنشطة القادمة.

وعلاوة على ذلك، فهو يُمكِّنك من تتبع حالة كل صفقة، وفهم موقف الصفقات، واكتساب نظرة ثاقبة على الإيرادات المتوقعة من خلال لوحات تحكم سهلة الاستخدام.

الاثنين أفضل ميزات إدارة علاقات العملاء

التقاط العملاء المحتملين وتخصيصهم لمندوبي المبيعات

إنشاء رسائل بريد إلكتروني مخصصة باستخدام الذكاء الاصطناعي وإرسالها إلى العملاء المحتملين

أتمتة تغيير حالة المهام ومراحل المبيعات تلقائيًا

الوصول إلى مجموعة متنوعة من القوالب الجاهزة والتكامل مع أكثر من 200 أداة

قيود يوم الاثنين CRM

قد يجد بعض المستخدمين هيكل التسعير لكل مقعد مربكًا

الوصول إلى الميزات المتقدمة مثل التنبؤ بالمبيعات يبدأ مع خطط Pro المدفوعة وما بعدها

تسعير إدارة علاقات العملاء يوم الاثنين

الأساسية: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم قياسي: 17 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

17 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 28 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

28 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات الاثنين CRM

G2: 4.6/5 (أكثر من 800 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: تتطلع إلى الجمع بين إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع لتحسين سير عملك؟

إليك بعض الاستراتيجيات التي يجب اتباعها:

استخدم نماذج CRM لتبسيط عمليات تتبع العملاء المحتملين وعمليات المبيعات 💻

الاستفادة من التحليلات لاكتساب الرؤى وتحسين مشاركة العملاء 📈

دمج نظام إدارة علاقات العملاء مع الأدوات الأخرى لسير العمل بسلاسة 🔗

أتمتة المهام الروتينية لتوفير الوقت وتحسين الإنتاجية 𣼿

10. باختصار (الأفضل لإدارة جهات الاتصال والمبيعات والتسويق)

المصدر Nutshell هو نظام شائع لإدارة علاقات العملاء مليء بمجموعة من الميزات، من إدارة جهات الاتصال إلى المبيعات و أتمتة التسويق المؤسسي .

يسمح لك بالتقاط معلومات العملاء باستخدام نماذج Nutshell Forms وتخزينها وتنظيمها كلها في مكان واحد بسهولة. يمكّنك من إنشاء خطوط مبيعات مخصصة ورعاية العملاء المحتملين بفعالية.

Nutshell يوفر نظام إدارة علاقات العملاء أيضًا التعاون مما يسهل عليك التعاون مع فريقك. يمكنك استخدام برنامج جدولة الاجتماعات عبر الإنترنت لتخطيط وحجز الاجتماعات مع عملائك المحتملين في الوقت المناسب لهم والمضي قدماً في مسار المبيعات.

باختصار أفضل الميزات

ابتكر استراتيجيات لتحسين إدارة العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي

الاتصال بأدوات متعددة مثل Gmail و Outlook وما إلى ذلك.

تصميم حملات تسويق مستهدفة عبر البريد الإلكتروني تجذب انتباه المستلمين

الوصول إلى وظائف قوية لإعداد التقارير والتحليلات

قيود الاختصار

قد يستغرق المستخدمون بعض الوقت لتعلم كيفية استخدام وظائف Nutshell على أكمل وجه

يوفر Nutshell خيارات تخصيص أقل مقارنةً بأدوات إدارة علاقات العملاء الأخرى، مما قد يحد من قدرته على التكيف مع احتياجات العمل أو سير العمل الفريدة

تسعير Nutshell

التأسيس: 19 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم النمو: 32 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

32 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المحترف: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 67 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

67 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 89 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات #### التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 500 تقييم)

مقابل كل دولار يتم إنفاقه على أنظمة إدارة علاقات العملاء، تشهد المؤسسات متوسط عائد استثمار مثير للإعجاب يبلغ $3.10 ! في حين أن هذا الرقم قد انخفض قليلاً على مدار العقد الماضي، إلا أن اعتماد إدارة علاقات العملاء لا يزال يقدم قيمة كبيرة. من خلال استراتيجية ذكية وأدوات صحيحة، يمكن للشركات الاستفادة من عوائد أكبر، والبقاء في المقدمة في عالم اليوم سريع الوتيرة والمبني على التكنولوجيا. 🚀

إدارة العلاقات مع العملاء وتنمية إيراداتك بسهولة مع ClickUp

تُعد الإدارة الفعالة لعلاقات العملاء أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على سعادة عملائك وولائهم. ومع ذلك، فإن إدارة الجوانب المختلفة لإدارة علاقات العملاء يمكن أن تصبح مرهقة بسرعة.

الخبر السار؟ أدوات مثل ClickUp تبسّط إدارة علاقات العملاء، مما يسهّل رعاية العملاء المحتملين وتتبع الصفقات والتعاون بين الفرق. وبفضل ميزات ClickUp البديهية والقابلة للتخصيص، يمكنك جعل سير عملك مركزياً والتركيز على ما هو مهم: بناء اتصالات أقوى مع العملاء.

هل أنت مستعد للبدء؟ اشترك في ClickUp خطة Forever Plan المجانية للأبد واختبر طريقة أكثر ذكاءً لإدارة علاقات العملاء.