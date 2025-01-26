13 أفضل برامج إدارة علاقات العملاء للمحاسبين

تحب فرق التسويق الحديث عن رعاية العملاء المحتملين وبناء علاقات قوية مع العملاء. ولكن دعونا لا ننسى - يواجه المحترفون الماليون تحديات مماثلة.

فغالباً ما يواجه المحاسبون وشركات المحاسبة صعوبات في التعامل مع العملاء، وإدارة العملاء المحتملين، والتنقل بين أنظمة إدارة علاقات العملاء، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى نقص التدريب أو الأدوات. سواء كنت تحاول تبديل المحاسبين أو تعيين محاسب جديد أو استكشاف برنامج إدارة علاقات العملاء المحاسبية، فهناك حاجة واضحة لحلول أفضل.

الحل؟ حل إدارة علاقات العملاء المخصص للمحاسبين.

يتجاوز نظام إدارة علاقات العملاء الجيد مجرد الوفاء بالمواعيد النهائية - إنه أداة شاملة لإدارة اتصالات العملاء، وتبسيط العمليات المحاسبية، وتتبع التفاعلات، ورعاية العملاء المحتملين بسهولة.

جرّب الحل رقم 1 لإدارة علاقات العملاء للمحاسبين

⏰ ملخص 60 ثانية

فيما يلي قائمة بأفضل 13 برنامجاً لإدارة علاقات العملاء للمحاسبين ومزاياها:

ClickUp : الأفضل لتبسيط إدارة المشاريع المالية والعلاقات مع العملاء

: الأفضل لتبسيط إدارة المشاريع المالية والعلاقات مع العملاء HubSpot CRM : أفضل حل CRM متميز للفرق المتنامية

: أفضل حل CRM متميز للفرق المتنامية Method CRM : الأفضل لسير العمل القابل للتخصيص لمستخدمي QuickBooks

: الأفضل لسير العمل القابل للتخصيص لمستخدمي QuickBooks QuickBooks CRM : الأفضل لدمج الإدارة المالية مع وظائف إدارة علاقات العملاء

: الأفضل لدمج الإدارة المالية مع وظائف إدارة علاقات العملاء Pipedrive : الأفضل لتحسين خط سير العمل لفرق المبيعات

: الأفضل لتحسين خط سير العمل لفرق المبيعات Insightly CRM : الأفضل لإدارة المشاريع مع ميزات تركز على المبيعات

: الأفضل لإدارة المشاريع مع ميزات تركز على المبيعات Zoho CRM : أفضل CRM مناسب للميزانية للشركات الناشئة والشركات الصغيرة

: أفضل CRM مناسب للميزانية للشركات الناشئة والشركات الصغيرة Liscio : الأفضل للتواصل مع العملاء والتعاون مع المحاسبين

: الأفضل للتواصل مع العملاء والتعاون مع المحاسبين Nimble : أفضل CRM يركز على العلاقات مع تكامل الوسائط الاجتماعية

: أفضل CRM يركز على العلاقات مع تكامل الوسائط الاجتماعية Accelo : الأفضل لأتمتة الكل في واحد لفرق الخدمات المهنية

: الأفضل لأتمتة الكل في واحد لفرق الخدمات المهنية كيب : أفضل أتمتة تسويق متقدمة للشركات الصغيرة

: أفضل أتمتة تسويق متقدمة للشركات الصغيرة Capsule : أفضل إدارة علاقات العملاء بأسعار معقولة مع قابلية التوسع للشركات الناشئة

: أفضل إدارة علاقات العملاء بأسعار معقولة مع قابلية التوسع للشركات الناشئة TaxDome: الأفضل لإدارة تدفقات العمل المعقدة لشركات المحاسبة

ما الذي يجب أن تبحث عنه في CRM (إدارة علاقات العملاء) للمحاسبين؟

دعنا نكون صادقين - مع أكوام العمل وجداول البيانات التي لا تنتهي، يواجه المحاسبون صعوبة في إدارة علاقات العملاء بشكل جانبي.

وكما يقول المثل: "أن تكون مدقق حسابات يشبه أن تكون محققاً، ولكن الأدلة الوحيدة التي لديك هي الأعمال الورقية والأرقام" إنها مهمة صعبة.

لذا، وكعلاج لمشاكل مدققي الحسابات، يجب أن يقدم نظام إدارة علاقات العملاء الجيد للمحاسبين ما يلي بالتأكيد

الوصول المركزي إلى بيانات العميل : الوصول إلى معلومات العميل وتحديثها من لوحة تحكم واحدة دون البحث في رسائل البريد الإلكتروني أو الملفات

: الوصول إلى معلومات العميل وتحديثها من لوحة تحكم واحدة دون البحث في رسائل البريد الإلكتروني أو الملفات أدوات التعاون للفرق : تمكين الفرق من مشاركة الموارد ورفع التذاكر واستكشاف الأخطاء وإصلاحها باستخدام قواعد المعرفة أو البرامج التعليمية

: تمكين الفرق من مشاركة الموارد ورفع التذاكر واستكشاف الأخطاء وإصلاحها باستخدام قواعد المعرفة أو البرامج التعليمية أتمتة سير العمل : أتمتة المهام المتكررة مثل إرسال تذكيرات الضرائب أو متابعة العملاء المحتملين

: أتمتة المهام المتكررة مثل إرسال تذكيرات الضرائب أو متابعة العملاء المحتملين تكامل بدون عناء : المزامنة بسلاسة مع QuickBooks أو Xero أو برامج المحاسبة الأخرى لتقليل العمل اليدوي

: المزامنة بسلاسة مع QuickBooks أو Xero أو برامج المحاسبة الأخرى لتقليل العمل اليدوي تبسيط عملية تأهيل العميل : اجعل عملية التأهيل سلسة باستخدام أدوات لجمع المستندات وتعيين التذكيرات وتعيين المهام

: اجعل عملية التأهيل سلسة باستخدام أدوات لجمع المستندات وتعيين التذكيرات وتعيين المهام تتبع دورة حياة العميل : احصل على رؤية واضحة لخط سير المبيعات لاكتشاف الاختناقات وتحويل العملاء المحتملين إلى عملاء مخلصين

: احصل على رؤية واضحة لخط سير المبيعات لاكتشاف الاختناقات وتحويل العملاء المحتملين إلى عملاء مخلصين أدوات مدمجة للعلامة التجارية : استخدم قوالب البريد الإلكتروني وإدارة الحملات للتواصل المتسق والمستهدف

: استخدم قوالب البريد الإلكتروني وإدارة الحملات للتواصل المتسق والمستهدف التحليلات والرؤى: تساعدك لوحات المعلومات المرئية على تتبع مشاركة العملاء واكتشاف مجالات التحسين

💡 نصيحة احترافية: استخدم الرؤى من إدارة علاقات العملاء للإجابة عن أسئلة مهمة مثل:

ما هي مدة بقاء العملاء معنا؟

هل يتم تحويل العملاء المحتملين بشكل فعال؟

أفضل 13 إدارة علاقات عملاء للمحاسبين ## أفضل 13 إدارة علاقات عملاء للمحاسبين

استعدوا أيها المحاسبون - قد يصدمكم هذا قليلاً. ما يقرب من 39% من عملائك من جيل الألفية يقولون إنهم يبحثون عن مستشار أكثر من مجرد مستشار يتسم بالكفاءة بل "ممتع في العمل معه"

نعم، ممتع. إليك 13 من أفضل برامج إدارة علاقات العملاء للمحاسبين التي تساعدك على تحقيق ذلك.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع المالية وعلاقات العملاء)

بين الليالي المتأخرة في تسوية الدفاتر وإرسال رسائل البريد الإلكتروني "ما هذه النفقات؟

هنا، فإن إدارة علاقات العملاء المحاسبية الفعالة مثل ClickUp في مساعدتك على أتمتة إدارة عملائك وتخفيف العبء عليك للحفاظ على تنظيم الأمور (وإسعادهم) بشكل أسهل من أي وقت مضى.

دعنا نفهم لماذا ClickUp هو نظام إدارة علاقات العملاء المفضل لدى العديد من المحاسبين :

🤖 مهام التسوية المتكررة التي لها معنى

هل سبق لك أن فقدت تتبع عدد الأشهر المتأخرة للعميل لأن مهامه تختفي عند وضع علامة "تم"؟

مع ClickUp، يتم إعادة إنشاء مهام التسوية كل شهر، سواء تم إغلاقها أم لا. الأمر أشبه بتذكيراتك المتأخرة بخطة احتياطية - مثالية لمتابعة عملاء "اسأل محاسبتي".

📅 طرق عرض المهام التي لن تجعل رأسك يدور

سواء كنت تتتبع قوائم مراجعة العملاء، أو المواعيد النهائية للضرائب التي تلوح في الأفق، أو مشاريع الفريق، فإن طرق عرض المهام المتعددة في ClickUp ستساعدك على إنجاز مهامك.

إدارة المهام بسهولة مع أكثر من 15 طريقة عرض متعددة الاستخدامات لإدارة علاقات العملاء للمحاسبين من ClickUp

هل تفضل قوائم للتسويات؟ عظيم. هل تحتاج إلى عرض تقويم لتواريخ الإيداع؟ تم. هل تعمل على مشروع على غرار كانبان لمراجعة حسابات صعبة؟ هذا سهل. يمكنك التبديل بين طرق العرض دون عناء.

☂ بيانات العملاء المركزية لعلاقات أكثر ذكاءً مع العملاء

يساعدك ClickUp على إنشاء نظام CRM منظم مع مجلدات هرمية ومجلدات فرعية لتخزين معلومات الاتصال بالعميل والتفاعلات وسجل الصفقات.

الأمر أشبه بامتلاك دليل رقمي ولكن أكثر ذكاءً وأقل عرضة للدفن تحت الأعمال الورقية.

⏩ قوالب لبدء سير عملك

قوالب ClickUp المنسقة مثالية للمحاسبين و فرق المبيعات .

إن قالب ClickUp CRM يساعدك على إدارة عملائك المحتملين وعلاقاتك بالعملاء المحتملين وخط أنابيب المبيعات في مكان واحد.

💡 نصيحة احترافية: استخدم القوالب لإنشاء قاعدة بيانات مركزية للعملاء. قم بتنظيم حسابات العملاء بشكل هرمي باستخدام مجلدات ومجلدات فرعية، مما يسهل على أي عضو في الفريق العثور على المعلومات الضرورية.

🤝🏻 مستندات تعاونية لتحقيق كفاءة الفريق

نادراً ما تكون المحاسبة عملاً فردياً، و ClickUp يعرف ذلك.

هل لديك الفريق المالي هل تحتاج إلى إعداد مجموعات العروض التقديمية أو مشاركة إجراءات التشغيل الموحدة أو تخزين العقود؟

استخدم مستندات ClickUp لإنشاء وتحرير والتعاون في الوقت الفعلي. اربط المستندات بالمهام بحيث يكون لدى فريقك كل السياق الذي يحتاجون إليه - لا حاجة إلى سلاسل بريد إلكتروني لا نهاية لها.

تعاون بسلاسة مع فريقك باستخدام مستندات ClickUp Docs

📊 لوحات معلومات قابلة للتخصيص من أجل الوضوح المالي

تتبع الميزانيات، أو إدارة مدفوعات الفواتير، أو تخطيط الإنفاق التقديري باستخدام لوحات معلومات ClickUp . تتيح لك حقول المعادلات حساب البيانات مباشرةً داخل المنصة، بينما تمنحك التحليلات المرئية رؤية عالية المستوى لحالتك المالية.

ClickUp يعمل بمثابة إدارة علاقات العملاء للمحاسبين ويتيح لك التحكم في أموالك باستخدام ClickUp Dashboards

💡 نصيحة احترافية: أنشئ لوحة معلومات مالية باستخدام قالب الإدارة المالية في ClickUp لتتبع النفقات والأداء أثناء التعاون في الميزانيات مع فريقك.

⏳ عمليات سير العمل الآلية لتوفير الوقت

إليك أفضل جزء من تجربة ClcikUp.

لا يقوم ClickUp بمعالجة المهام فقط - بل يقوم بأتمتتها حتى لا تضيع الوقت.

قم بإعداد إشعارات متكررة للمواعيد النهائية للضرائب، أو متابعات العملاء، أو تذكيرات المشاريع. يمكن للأداة تحويل عمليات إرسال النماذج على الفور إلى مهام قابلة للتنفيذ، بحيث تكون دائمًا على رأس الطلبات الواردة.

⌚ ميزات تتبع الوقت وإعداد التقارير

راقب عبء عمل فريقك من خلال تتبع الوقت المدمج. إن إضافة ClickUp Chrome يتيح لك تسجيل الوقت في المهام مباشرةً من متصفحك. يمكنك إنشاء جداول زمنية أو تقارير مخصصة لضمان احتساب الساعات المدفوعة دائماً.

تسجيل الوقت المستغرق في المهام بسهولة وإنشاء تقارير مفصلة

ClickUp أفضل الميزات

أكثر من 1,000 عملية تكامل مع أدوات مثل Google Workspace وQuickBooks وMicrosoft Office

المهام المتكررة التي تتجدد تلقائيًا

قوالب قابلة للتخصيص مثل قالب إدارة علاقات العملاء وقوالب الإدارة المالية لتبسيط سير العمل

لوحات المعلومات مع حقول الصيغ لإجراء الحسابات والرؤى المالية في الوقت الفعلي

مستندات تعاونية مرتبطة بالمهام من أجل سلاسة العمل الجماعي والإعداد الأسرع

أدوات تتبع الوقت وإعداد التقارير من أجل فوترة دقيقة وتوقعات عبء العمل

نماذج مدمجة لتحويل التقديمات إلى مهام قابلة للتنفيذ على الفور

أكثر من 50+ أتمتة لتبسيط عمليات سير العمل المتكررة عبر الأقسام

قيود ClickUp

بعض طرق العرض المتقدمة غير متوفرة بعد على تطبيق الهاتف المحمول

قد تتطلب مجموعة الميزات الغنية بعض الوقت لإعداد المستخدمين الجدد

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

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2. HubSpot CRM (الأفضل للفرق التي تبحث عن حل CRM ضمن نظام بيئي)

via HubSpot CRM HubSpot CRM هو خيار شائع بين الشركات لإدارة العملاء المحتملين وجهات الاتصال وسير العمل. أدواته البديهية و قاعدة بيانات CRM الشاملة تجعلها جذابة للعديد من الفرق.

يُمكِّن HubSpot المستخدمين من بناء علاقات قوية مع العملاء وتحقيق النجاح على المدى الطويل من خلال أدوات متنوعة - كل ما عليك فعله هو الالتزام بنظامه البيئي.

أفضل ميزات HubSpot CRM

تتبع العملاء المحتملين والإشعارات : يوفر HubSpot CRM تحديثات في الوقت الفعلي حول سلوكيات العملاء المحتملين، مثل فتح البريد الإلكتروني وزيارات الموقع الإلكتروني

: يوفر HubSpot CRM تحديثات في الوقت الفعلي حول سلوكيات العملاء المحتملين، مثل فتح البريد الإلكتروني وزيارات الموقع الإلكتروني خطوط أنابيب قابلة للتخصيص : تنظيم الصفقات وتتبعها بصريًا، مما يجعل فريقك متوافقًا مع التقدم المحرز

: تنظيم الصفقات وتتبعها بصريًا، مما يجعل فريقك متوافقًا مع التقدم المحرز قوالب البريد الإلكتروني والتتبع : أنشئ قوالب بريد إلكتروني مخصصة واحصل على إشعارات للنشاط لضمان التواصل في الوقت المناسب

: أنشئ قوالب بريد إلكتروني مخصصة واحصل على إشعارات للنشاط لضمان التواصل في الوقت المناسب جدولة الاجتماعات والدردشة المباشرة : تواصل مع العملاء والعملاء المحتملين مباشرة دون الحاجة إلى تبديل المنصات

: تواصل مع العملاء والعملاء المحتملين مباشرة دون الحاجة إلى تبديل المنصات لوحات متابعة التقارير: مراقبة إنتاجية الفريق، وأداء المبيعات، ومقاييس المبيعات من خلال تقارير مفصلة

قيود HubSpot CRM

تكاليف عالية للميزات المتقدمة : ترتفع النفقات بشكل كبير مع إضافة مستخدمين أو أدوات إلى الخطة

: ترتفع النفقات بشكل كبير مع إضافة مستخدمين أو أدوات إلى الخطة عقود سنوية : تتطلب معظم الخطط التزامًا سنويًا مع عدم وجود خيار للإنهاء المبكر

: تتطلب معظم الخطط التزامًا سنويًا مع عدم وجود خيار للإنهاء المبكر إصدار مجاني محدود: إصدار مجاني محدود: الميزات المتقدمة مثل اختبار A/B وإعداد التقارير المخصصة متاحة فقط في الخطط الأعلى مستوى

تسعير #### HubSpot CRM

مجاني

منصة العملاء المبتدئين : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم منصة العملاء المحترفين : 1,170 دولارًا شهريًا

: 1,170 دولارًا شهريًا منصة عملاء المؤسسات: 4,300 دولار/شهرياً

تقييمات ومراجعات HubSpot CRM

G2 : 4.4/5 (أكثر من 11,950 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 11,950 تقييم) Capterra: 4.5/5 (4,240+ تقييم)

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3. طريقة CRM (الأفضل لمستخدمي QuickBooks الذين يرغبون في تدفقات عمل قابلة للتخصيص)

via طريقة CRM طريقة CRM هي أداة قابلة للتخصيص مصممة لتبسيط سير العمل وتعزيز العلاقات مع العملاء، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعتمد على تكامل QuickBooks أو Xero.

وهي تتفوق في التكيف مع احتياجات العمل الفريدة وأتمتة المهام مثل الفواتير والمتابعة.

طريقة CRM أفضل الميزات

مزامنة ثنائية الاتجاه بين QuickBooks وXero : مزامنة بيانات العملاء والمعاملات تلقائيًا بين برنامج CRM وبرنامج المحاسبة الخاص بك، مما يضمن الدقة وتوفير الوقت

: مزامنة بيانات العملاء والمعاملات تلقائيًا بين برنامج CRM وبرنامج المحاسبة الخاص بك، مما يضمن الدقة وتوفير الوقت مهام سير عمل قابلة للتخصيص : تكييف النظام الأساسي مع عملياتك الفريدة من خلال أدوات أتمتة مرنة وواجهة برمجة تطبيقات مفتوحة

: تكييف النظام الأساسي مع عملياتك الفريدة من خلال أدوات أتمتة مرنة وواجهة برمجة تطبيقات مفتوحة بوابات العملاء عبر الإنترنت : تمكين العملاء من الموافقة على التقديرات وإجراء المدفوعات والوصول إلى تفاصيل الحساب، مما يحسن التدفق النقدي وتجربة العملاء

: تمكين العملاء من الموافقة على التقديرات وإجراء المدفوعات والوصول إلى تفاصيل الحساب، مما يحسن التدفق النقدي وتجربة العملاء سهل الاندماج : ربط طريقة إدارة علاقات العملاء بأدوات مثل Outlook وZapier وبوابات الدفع لتحسين الوظائف

: ربط طريقة إدارة علاقات العملاء بأدوات مثل Outlook وZapier وبوابات الدفع لتحسين الوظائف الفواتير ومتابعة المبيعات: أتمتة المهام المتكررة مثل إنشاء التقديرات والفواتير وتحديثات المبيعات لتبسيط العمليات

قيود طريقة CRM

أدوات تسويق محدودة : يفتقر إلى الميزات المتقدمة للتسويق عبر البريد الإلكتروني أو اختبار A/B

: يفتقر إلى الميزات المتقدمة للتسويق عبر البريد الإلكتروني أو اختبار A/B ليست مثالية للشركات الكبيرة : المنصة مناسبة بشكل أفضل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بدلاً من الشركات

: المنصة مناسبة بشكل أفضل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بدلاً من الشركات تحديات التخصيص: تحديات التخصيص: أبلغ بعض المستخدمين عن مشاكل في المزامنة وتكاليف إضافية لإصلاح التخصيصات

طريقة تسعير إدارة علاقات العملاء

إدارة جهات الاتصال : 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم CRM Pro : 44 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 44 دولارًا شهريًا لكل مستخدم CRM Enterprise: 74 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

طريقة CRM التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (290+ تقييم)

: 4.4/5 (290+ تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 100 تقييم)

استراتيجيات لتعزيز علاقاتك مع العملاء: استراتيجيات إدارة العملاء: دليل لبناء علاقات متميزة مع العملاء

4. QuickBooks CRM (الأفضل لدمج الإدارة المالية مع وظائف إدارة علاقات العملاء)

via كويك بوكس CRM تم تخصيص QuickBooks CRM للتكامل بسلاسة مع QuickBooks Online، مما يجعله خيارًا مناسبًا لإدارة علاقات العملاء والفواتير وسير العمل.

🍪 مكافأة: QuickBooks CRM مناسب بشكل خاص للشركات الصغيرة التي تجمع بين الإدارة المالية ووظائف إدارة علاقات العملاء الأساسية.

كويك بوكس CRM أفضل الميزات

مزامنة QuickBooks ثنائية الاتجاه : مزامنة بيانات العملاء والمعاملات تلقائيًا بين QuickBooks وإدارة علاقات العملاء لتقليل أخطاء الإدخال اليدوي و توفير الوقت تقسيم العملاء : تجميع العملاء لحملات مستهدفة، مما يجعل جهود التسويق أكثر فعالية

: مزامنة بيانات العملاء والمعاملات تلقائيًا بين QuickBooks وإدارة علاقات العملاء لتقليل أخطاء الإدخال اليدوي و توفير الوقت تتبع الفواتير والمدفوعات : إدارة الفواتير والمدفوعات مباشرةً من خلال إدارة علاقات العملاء لتبسيط عمليات الفوترة

: إدارة الفواتير والمدفوعات مباشرةً من خلال إدارة علاقات العملاء لتبسيط عمليات الفوترة تقارير قابلة للتخصيص : إنشاء تقارير مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملك، مما يوفر رؤى قيمة حول الأداء المالي وأداء المبيعات

: إنشاء تقارير مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملك، مما يوفر رؤى قيمة حول الأداء المالي وأداء المبيعات بوابات تعاون العملاء: اسمح للعملاء بالموافقة على التقديرات وإجراء المدفوعات والوصول إلى تفاصيل الحساب عبر بوابات إلكترونية آمنة

قيود إدارة علاقات العملاء في QuickBooks CRM

منحنى تعليمي حاد : غالبًا ما يجد المستخدمون صعوبة في التنقل واستكشاف المشكلات وإصلاحها، خاصة أثناء مرحلة الإعداد

: غالبًا ما يجد المستخدمون صعوبة في التنقل واستكشاف المشكلات وإصلاحها، خاصة أثناء مرحلة الإعداد ارتفاع تكاليف الاشتراك : يمكن أن تتراكم رسوم الاشتراك بسرعة، خاصة بالنسبة للشركات التي تحتاج إلى ميزات متقدمة

: يمكن أن تتراكم رسوم الاشتراك بسرعة، خاصة بالنسبة للشركات التي تحتاج إلى ميزات متقدمة قابلية محدودة للتوسع: النظام الأساسي أقل ملاءمة للمؤسسات الكبيرة أو الشركات ذات متطلبات الأتمتة المعقدة

تسعير كويك بوكس CRM

بداية بسيطة : 19 دولارًا شهريًا

: 19 دولارًا شهريًا الأساسيات : 28 دولارًا في الشهر

: 28 دولارًا في الشهر بالإضافة : 40 دولارًا/شهريًا

: 40 دولارًا/شهريًا متقدم: 76 دولاراً في الشهر

كويك بوكس CRM التقييمات والمراجعات

G2 : 4.0/5 (3,350+ تقييم)

: 4.0/5 (3,350+ تقييم) Capterra: 4.3/5 (7,680+ تقييمات)

🧠 هل تعلم: 94% من شركات التكنولوجيا و71% من الشركات الصغيرة تعتمد على أنظمة إدارة علاقات العملاء لتبسيط عملياتها. والأكثر إثارة للإعجاب؟ من المرجح أن تحقق الشركات التي تستخدم نظام إدارة علاقات العملاء أهداف مبيعاتها بنسبة 86% أكثر من تلك التي لا تستخدمه.

5. Pipedrive (الأفضل لفرق المبيعات التي تركز على تحسين خط الأنابيب)

via Pipedrive Pipedrive هو نظام CRM قائم على السحابة مصمم لفرق المبيعات. وهو يوفر طريقة واضحة وبديهية لتتبع الصفقات، وتحسين خطوط الأنابيب، وأتمتة سير العمل.

بالإضافة إلى ذلك، يقدّر معظم المحاسبين ميزة المراقبة التي تمنحهم نظرة ثاقبة لمختلف مراحل مسار المبيعات.

أفضل ميزات Pipedrive

تخصيص خط أنابيب المبيعات : تصور مسار المبيعات الخاص بك باستخدام لوحة معلومات على غرار كانبان. خصص خطوط الأنابيب لتتناسب مع عملية المبيعات الخاصة بك وتتبع الصفقات بكفاءة.

: تصور مسار المبيعات الخاص بك باستخدام لوحة معلومات على غرار كانبان. خصص خطوط الأنابيب لتتناسب مع عملية المبيعات الخاصة بك وتتبع الصفقات بكفاءة. تتبع العملاء المحتملين والأنشطة : راقب العملاء المحتملين وقم بتعيين تذكيرات بالأنشطة لضمان المتابعة في الوقت المناسب.

: راقب العملاء المحتملين وقم بتعيين تذكيرات بالأنشطة لضمان المتابعة في الوقت المناسب. مساعد مبيعات مدعوم بالذكاء الاصطناعي : استفد من التعلم الآلي لتحليل بيانات المبيعات وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ وأتمتة المهام المتكررة.

: استفد من التعلم الآلي لتحليل بيانات المبيعات وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ وأتمتة المهام المتكررة. أتمتة سير العمل : وفّر الوقت من خلال أتمتة رسائل البريد الإلكتروني وحركات الصفقات وعمليات المبيعات الأخرى عبر خط أنابيبك.

: وفّر الوقت من خلال أتمتة رسائل البريد الإلكتروني وحركات الصفقات وعمليات المبيعات الأخرى عبر خط أنابيبك. تكامل مع أكثر من 500 تطبيق: الاتصال بسلاسة بأدوات مثل Google Workspace وMicrosoft Teams وSlack لجعل العمليات مركزية.

قيود Pipedrive

لا توجد خطة مجانية : يفتقر Pipedrive إلى فئة مجانية، وهو ما قد يعيق الشركات الصغيرة أو الشركات الجديدة في مجال إدارة علاقات العملاء.

: يفتقر Pipedrive إلى فئة مجانية، وهو ما قد يعيق الشركات الصغيرة أو الشركات الجديدة في مجال إدارة علاقات العملاء. منحنى التعلم : قد تكون خيارات التخصيص والميزات المتقدمة مربكة للمبتدئين.

: قد تكون خيارات التخصيص والميزات المتقدمة مربكة للمبتدئين. حقول وتقارير مخصصة محدودة: تحد الخطط ذات المستوى الأدنى من عدد التخصيصات وميزات إعداد التقارير المتاحة.

تسعير #### تسعير Pipedrive

أساسي : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متقدم : 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي : 49$/شهرًا لكل مستخدم

: 49$/شهرًا لكل مستخدم قوي : 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 79 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

Pipedrive التقييمات والمراجعات

G2 : 4.3/5 (2,080+ تقييمات)

: 4.3/5 (2,080+ تقييمات) Capterra: 4.5/5 (3,020+ تقييمات)

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6. Insightly CRM (الأفضل لإدارة المشاريع التي تركز على المبيعات)

via إنسايتلي CRM إنسايتلي هو نظام إدارة علاقات العملاء للمبيعات والتسويق وإدارة المشاريع قائم على السحابة.

الجزء الأفضل؟ إنه يوفر أدوات لتتبع العملاء المحتملين وإدارة خطوط الإنتاج وأتمتة سير العمل، مما يجعله خيارًا متعدد الاستخدامات للشركات التي تتطلع إلى تبسيط العمليات.

Insightly CRM أفضل الميزات

إدارة العملاء المحتملين والمشاريع : تتبع العملاء المحتملين والفرص والمشاريع بسلاسة عبر جميع الخطط للحفاظ على خط مبيعات واضح

: تتبع العملاء المحتملين والفرص والمشاريع بسلاسة عبر جميع الخطط للحفاظ على خط مبيعات واضح أكثر من 1000 تطبيق متكامل : الاتصال بأدوات مثل QuickBooks وSlack وMicrosoft Power BI لجعل سير العمل مركزيًا

: الاتصال بأدوات مثل QuickBooks وSlack وMicrosoft Power BI لجعل سير العمل مركزيًا لوحات معلومات قابلة للتخصيص : إنشاء لوحات معلومات جذابة بصريًا لعرض البيانات الأكثر صلة بفريقك

: إنشاء لوحات معلومات جذابة بصريًا لعرض البيانات الأكثر صلة بفريقك أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني : استخدم ميزات إرسال البريد الإلكتروني الجماعي المضمنة في جميع الخطط، مع المزيد من الخيارات المتقدمة في المستويات المتميزة

: استخدم ميزات إرسال البريد الإلكتروني الجماعي المضمنة في جميع الخطط، مع المزيد من الخيارات المتقدمة في المستويات المتميزة الوصول عبر الهاتف المحمول والويب: البقاء على اتصال وإدارة المهام من أي مكان باستخدام منصة Insightly القائمة على السحابة

قيود Insightly

خطة مجانية محدودة : القيود على السجلات والتخزين تجعل النسخة المجانية أقل عملية للفرق المتنامية

: القيود على السجلات والتخزين تجعل النسخة المجانية أقل عملية للفرق المتنامية أتمتة سير العمل في الخطط المميزة : لا يمكن الوصول إلى ميزات الأتمتة إلا في الخطط الأعلى، مما يجعل الخطط الأساسية أقل قدرة على المنافسة

: لا يمكن الوصول إلى ميزات الأتمتة إلا في الخطط الأعلى، مما يجعل الخطط الأساسية أقل قدرة على المنافسة دعم العملاء المحدود: لا يتم تضمين الدعم عبر الهاتف والأذونات المتقدمة إلا في الاشتراكات على مستوى المؤسسة

تسعير #### تسعير Insightly CRM

بالإضافة إلى : 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي : 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مؤسسة: 99$/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Insightly CRM #### تقييمات ومراجعات Insightly CRM

G2 : 4.2/5 (أكثر من 910 تقييمات)

: 4.2/5 (أكثر من 910 تقييمات) Capterra: 4.0/5 (660+ تقييمات)

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7. Zoho CRM (الأفضل للشركات الناشئة والشركات الصغيرة)

via زوهو CRM Zoho CRM هي منصة قابلة للتطوير ومناسبة للميزانية مصممة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة.

مع خطة مجانية شهيرة، فهي تقدم ميزات أساسية مثل تتبع العملاء المحتملين وإدارة جهات الاتصال، مما يجعلها نقطة دخول ممتازة للشركات.

أفضل ما في الأمر هو أنه مع أدوات إدارة خطوط الأنابيب، يمكن لمستخدمي Zoho اكتشاف العملاء المحتملين وتقييمهم وتعيينهم لفرق المبيعات مع إدارة المعاملات والحسابات وجهات الاتصال بسلاسة.

أفضل ميزات Zoho CRM

خطة مجانية لما يصل إلى 3 مستخدمين : مثالية للشركات الناشئة والفرق الصغيرة، مع أساسيات مثل إدارة العملاء المحتملين وجهات الاتصال

: مثالية للشركات الناشئة والفرق الصغيرة، مع أساسيات مثل إدارة العملاء المحتملين وجهات الاتصال أتمتة سير العمل على جميع الخطط : توفير الوقت من خلال أتمتة المهام المتكررة، حتى في الاشتراكات ذات المستوى الأدنى

: توفير الوقت من خلال أتمتة المهام المتكررة، حتى في الاشتراكات ذات المستوى الأدنى تكامل سهل : التواصل مع نظام Zoho البيئي أو أدوات الطرف الثالث مثل Mailchimp وQuickBooks وGoogle Analytics

: التواصل مع نظام Zoho البيئي أو أدوات الطرف الثالث مثل Mailchimp وQuickBooks وGoogle Analytics لوحات معلومات وتقارير قابلة للتخصيص : احصل على رؤى حول أداء الأعمال من خلال مرئيات مخصصة وتتبع البيانات

: احصل على رؤى حول أداء الأعمال من خلال مرئيات مخصصة وتتبع البيانات الوصول إلى تطبيق الهاتف المحمول: إدارة العملاء المحتملين وجهات الاتصال أثناء التنقل، مما يضمن سير العمل دون انقطاع

قيود Zoho CRM

ميزات محدودة في الباقة المجانية : يفتقر إلى عمليات التكامل والأدوات المتقدمة، والتي قد لا تناسب الشركات المتنامية

: يفتقر إلى عمليات التكامل والأدوات المتقدمة، والتي قد لا تناسب الشركات المتنامية تقتصر ميزات الذكاء الاصطناعي على المستويات المتميزة : لا يتوفر Zia، مساعد الذكاء الاصطناعي والأدوات التنبؤية الأخرى إلا في الباقات الأعلى

: لا يتوفر Zia، مساعد الذكاء الاصطناعي والأدوات التنبؤية الأخرى إلا في الباقات الأعلى واجهة مستخدم ثقيلة (UI): أفاد بعض المستخدمين أن الواجهة قد تبدو قديمة وأقل سهولة في الاستخدام

تسعير Zoho CRM

مجانًا: 0 دولار شهريًا

0 دولار شهريًا قياسي : 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي : 23 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

: 23 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم مؤسسة : 40 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

: 40 دولاراً شهرياً لكل مستخدم أقصى حد: 52 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

Zoho CRM التقييمات والمراجعات

G2 : 4.1/5 (2,690+ تقييم)

: 4.1/5 (2,690+ تقييم) Capterra: 4.3/5 (6,860+ تقييمات)

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8. ليسيو (الأفضل للتواصل مع العملاء والتعاون في مجال المحاسبة)

via ليسكيو Liscio هي منصة CRM متخصصة في إدارة علاقات العملاء مخصصة لمحترفي المحاسبة. وهي تركز على التواصل الآمن مع العملاء والتعاون وإدارة المهام.

ويمكنك الاعتماد عليها لما تتميز به من ميزات سهلة الاستخدام تبسط سير العمل وتعزز تجارب العملاء.

Liscio أفضل الميزات

مشاركة الملفات الآمنة والتوقيعات الإلكترونية : نقل الملفات الكبيرة (حتى 2 جيجابايت) وجمع التوقيعات الإلكترونية دون عناء، مع الحفاظ على أمان بيانات العميل

: نقل الملفات الكبيرة (حتى 2 جيجابايت) وجمع التوقيعات الإلكترونية دون عناء، مع الحفاظ على أمان بيانات العميل عرض شامل للجدول الزمني : الوصول إلى جميع تفاعلات العميل - رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية والملفات والطلبات - في عرض واحد لتحقيق الشفافية الكاملة

: الوصول إلى جميع تفاعلات العميل - رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية والملفات والطلبات - في عرض واحد لتحقيق الشفافية الكاملة رسائل نصية ثنائية الاتجاه : تواصل مع العملاء بشكل أسرع وأكثر ملاءمة مع الحفاظ على أمان المعلومات الحساسة

: تواصل مع العملاء بشكل أسرع وأكثر ملاءمة مع الحفاظ على أمان المعلومات الحساسة منظمات ضرائب قابلة للتخصيص : تخصيص مهام سير عمل العميل من خلال إنشاء قوائم مراجعة مخصصة لإعداد الضرائب والمهام المتكررة الأخرى

: تخصيص مهام سير عمل العميل من خلال إنشاء قوائم مراجعة مخصصة لإعداد الضرائب والمهام المتكررة الأخرى ماسح ضوئي متنقل للمستندات: يمكن للعملاء مسح المستندات ضوئيًا وتحميلها مباشرةً عبر الهاتف المحمول، مما يسهل عملية جمع البيانات

قيود Liscio

محدودية وضع علامات على الملفات : يمكن أن تكون خيارات تنظيم الملفات أكثر قوة للتعامل مع كميات كبيرة من المستندات

: يمكن أن تكون خيارات تنظيم الملفات أكثر قوة للتعامل مع كميات كبيرة من المستندات التكاليف الإضافية : تتكبد ميزات مثل الرسائل النصية ثنائية الاتجاه تكاليف إضافية لكل سطر

: تتكبد ميزات مثل الرسائل النصية ثنائية الاتجاه تكاليف إضافية لكل سطر منحنى التعلم للميزات المتقدمة: أبلغ بعض المستخدمين عن حاجتهم إلى تدريب إضافي لاستخدام المنصة بشكل كامل

تسعير #### ليشيو

الأسعار الأساسية : 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم محترف : 60 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 60 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات ليسيو

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 40 تقييم)

9. Nimble (الأفضل لإدارة علاقات العملاء التي تركز على العلاقات مع عمليات التكامل الاجتماعي)

via رشيق Nimble هو نظام إدارة علاقات العملاء سهل الاستخدام مصمم للمحترفين والشركات الصغيرة التي تعطي الأولوية لإدارة العلاقات.

🍪 مكافأة: الميزة البارزة في Nimble هي قدرته على إثراء جهات الاتصال بالبيانات الاجتماعية وبيانات الأعمال، مما يمنح المستخدمين رؤية شاملة للعملاء المحتملين والعملاء.

أفضل ميزات Nimble

تكامل الوسائط الاجتماعية : الاتصال بسلاسة مع LinkedIn وTwitter والمنصات الاجتماعية الأخرى لتعزيز الملفات الشخصية لجهات الاتصال

: الاتصال بسلاسة مع LinkedIn وTwitter والمنصات الاجتماعية الأخرى لتعزيز الملفات الشخصية لجهات الاتصال إثراء البيانات : إضافة رسائل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف والملفات الشخصية الاجتماعية تلقائيًا إلى جهات الاتصال، مما يوفر صورة كاملة

: إضافة رسائل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف والملفات الشخصية الاجتماعية تلقائيًا إلى جهات الاتصال، مما يوفر صورة كاملة خطوط أنابيب الصفقات القابلة للتخصيص : صمم مسارات الصفقات لتلائم عملية المبيعات وتتبع التقدم المحرز بسهولة

: صمم مسارات الصفقات لتلائم عملية المبيعات وتتبع التقدم المحرز بسهولة مسارات عمل مؤتمتة : إدارة المهام المتكررة مع أتمتة سير العمل، مما يوفر الوقت والجهد

: إدارة المهام المتكررة مع أتمتة سير العمل، مما يوفر الوقت والجهد مجموعة الرسائل الجماعية وتسلسلات البريد الإلكتروني: إرسال رسائل متابعة جماعية أو آلية مباشرةً من عنوان بريدك الإلكتروني للتواصل المخصص

قيود ذكاء

لا توجد خطة مجانية : يتوفر إصدار تجريبي مجاني لمدة 14 يومًا فقط، مع عدم وجود فئة مجانية للاستخدام المستمر

: يتوفر إصدار تجريبي مجاني لمدة 14 يومًا فقط، مع عدم وجود فئة مجانية للاستخدام المستمر حد أقصى للتخزين : يقتصر على 2 جيجابايت من التخزين، وهو ما قد يكون مقيدًا للفرق الكبيرة أو الشركات ذات البيانات الثقيلة

: يقتصر على 2 جيجابايت من التخزين، وهو ما قد يكون مقيدًا للفرق الكبيرة أو الشركات ذات البيانات الثقيلة يفتقر إلى الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع: دعم العملاء محدود، مما قد يؤخر المساعدة خلال الأوقات الحرجة

تسعير #### تسعير Nimble

شهريًا : 24.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 24.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم سنوياً: 19.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Nimble #### تقييمات ومراجعات

G2 : 4.5/5 (1,080+ تقييم)

: 4.5/5 (1,080+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (1,870+ تقييمات)

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10. Accelo (الأفضل لفرق الخدمات المهنية التي تحتاج إلى أتمتة شاملة)

via أكيلو Accelo هو نظام أساسي شامل لأتمتة الخدمات المهنية (PSA) مثالي للشركات التي تدير مشاريع العملاء المعقدة وتذاكر السفر والتوكيلات.

فهي تربط بين رحلة العميل بأكملها، بدءًا من عرض الأسعار إلى النقد، وتبسط العمليات وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ في تتبع الوقت والربحية وإدارة المشاريع.

أكيلو أفضل الميزات

منصة موحدة : يركّز المبيعات والمشاريع والتذاكر والفواتير في حل واحد لإدارة سلسة

: يركّز المبيعات والمشاريع والتذاكر والفواتير في حل واحد لإدارة سلسة إمكانيات الأتمتة : تبسيط مهام سير العمل وتعيين المهام وتتبع الوقت لتحسين إنتاجية الفريق

: تبسيط مهام سير العمل وتعيين المهام وتتبع الوقت لتحسين إنتاجية الفريق وحدات قابلة للتخصيص : تخصيص عمليات المبيعات والمشاريع وإصدار التذاكر لتناسب احتياجات العمل الفريدة

: تخصيص عمليات المبيعات والمشاريع وإصدار التذاكر لتناسب احتياجات العمل الفريدة فريق دعم عالمي : يوفر توافر 24/6 مع موارد متنوعة، بما في ذلك الأدلة والندوات عبر الإنترنت والدردشة المباشرة

: يوفر توافر 24/6 مع موارد متنوعة، بما في ذلك الأدلة والندوات عبر الإنترنت والدردشة المباشرة تتبع الربحية: يتتبع الوقت والساعات المدفوعة والنفقات لتوفير رؤى حول استخدام الموارد والربحية

قيود أكيلو

التعقيد بالنسبة للفرق الصغيرة : قد تبدو الميزات الشاملة مفرطة بالنسبة للشركات ذات الاحتياجات البسيطة

: قد تبدو الميزات الشاملة مفرطة بالنسبة للشركات ذات الاحتياجات البسيطة تحدي تسجيل الوقت : أبلغ بعض المستخدمين عن نفقات إضافية في تتبع الوقت وإدارة المشاريع

: أبلغ بعض المستخدمين عن نفقات إضافية في تتبع الوقت وإدارة المشاريع وظيفة تقديم العروض: أشار المراجعون إلى وجود قيود في عمليات عرض الأسعار والعروض

تسعير #### تسعير أكيلو

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات أكيلو

G2 : 4.4/5 (أكثر من 515 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 515 تقييم) Capterra: 4.5/5 (170+ تقييم)

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11. Keap (الأفضل للشركات الصغيرة التي تسعى إلى الأتمتة المتقدمة)

via كيب Keap هي منصة لإدارة علاقات العملاء وأتمتة التسويق مصممة خصيصًا للشركات الصغيرة. هدفها هو تبسيط العمليات وتعزيز مشاركة العملاء.

تشتهر Keap بقدراتها الأوتوماتيكية الشاملة، وتساعد الشركات على إدارة كل شيء بدءًا من التقاط العملاء المحتملين إلى التسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة.

أفضل ميزات Keap

أتمتة متقدمة : يوفر أتمتة قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة للتسويق ورعاية العملاء المحتملين وسير عمل الفريق

: يوفر أتمتة قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة للتسويق ورعاية العملاء المحتملين وسير عمل الفريق أدوات التقاط العملاء المحتملين : جمع العملاء المحتملين تلقائيًا من خلال النماذج والصفحات المقصودة وتكامل الوسائط الاجتماعية

: جمع العملاء المحتملين تلقائيًا من خلال النماذج والصفحات المقصودة وتكامل الوسائط الاجتماعية معالجات دفع مدمجة : تبسّط عملية تحصيل المدفوعات مباشرةً داخل المنصة

: تبسّط عملية تحصيل المدفوعات مباشرةً داخل المنصة توسيم جهات الاتصال وتقسيمها : تمييز جهات الاتصال وتنظيمها تلقائيًا لحملات التسويق المستهدفة

: تمييز جهات الاتصال وتنظيمها تلقائيًا لحملات التسويق المستهدفة التسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة: يسمح للشركات بالوصول إلى العملاء من خلال التواصل المخصص متعدد القنوات

قيود #### قيود كيب

تكاليف عالية : تبدأ الخطط من 299 دولارًا شهريًا، مع رسوم إضافية للتنفيذ والتوسع بناءً على قوائم جهات الاتصال

: تبدأ الخطط من 299 دولارًا شهريًا، مع رسوم إضافية للتنفيذ والتوسع بناءً على قوائم جهات الاتصال رسوم التكامل : تتطلب العديد من عمليات التكامل تكاليف إضافية، والتي يمكن أن تضيف تكاليف إضافية للشركات التي تعتمد على أدوات الطرف الثالث

: تتطلب العديد من عمليات التكامل تكاليف إضافية، والتي يمكن أن تضيف تكاليف إضافية للشركات التي تعتمد على أدوات الطرف الثالث دعم لغوي محدود: في الوقت الحالي، لا تتوفر الوثائق باللغة الإسبانية، مما يحد من إمكانية الوصول للمستخدمين غير الناطقين باللغة الإنجليزية

تسعير #### Keap

سنوياً: 224 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Keap

G2 : 4.2/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 1,500 تقييم) Capterra: 4.1/5 (1,200+ تقييم)

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12. كبسولة (الأفضل للشركات الناشئة التي تبحث عن إدارة علاقات العملاء بأسعار معقولة مع مرونة في النمو)

via كبسولة Capsule هو نظام CRM بسيط ولكنه قابل للتخصيص بدرجة كبيرة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة.

فهو يتفوق في جعل تفاعلات العملاء مركزية، ويوفر رؤية واضحة لخطوط المبيعات، ويقدم تكاملات مع أدوات مثل Xero وZendesk وMailchimp.

إذا كنت مستعدًا للاستثمار قليلًا في إدارة علاقات العملاء، فإن خطط Capsule المدفوعة توفر قابلية ممتازة للتوسع، مما يجعلها خيارًا رائعًا لتوسيع الأعمال التجارية.

كبسولة أفضل الميزات

إدارة مركزية للعملاء : يوفر عرضًا واحدًا لتفاعلات العملاء، مما يضمن سلاسة التواصل وإدارة المهام

: يوفر عرضًا واحدًا لتفاعلات العملاء، مما يضمن سلاسة التواصل وإدارة المهام خطوط أنابيب مبيعات قابلة للتخصيص : إدارة الصفقات بكفاءة من خلال لوحات معلومات السحب والإفلات لخطوط المبيعات

: إدارة الصفقات بكفاءة من خلال لوحات معلومات السحب والإفلات لخطوط المبيعات خطط ميسورة التكلفة : تبدأ أسعار مستوى الدخول من 15 يورو فقط لكل مستخدم شهريًا

: تبدأ أسعار مستوى الدخول من 15 يورو فقط لكل مستخدم شهريًا تكامل متميز : تكامل متميز: يعمل بسلاسة مع أدوات مثل QuickBooks وSlack وXero وMailchimp

: تكامل متميز: يعمل بسلاسة مع أدوات مثل QuickBooks وSlack وXero وMailchimp خطط قابلة للتطوير: ميزات متقدمة مثل أتمتة سير العمل وعناصر التحكم في وصول الفريق وإثراء الأعمال أثناء التوسع

قيود كبسولة

قيود الخطة المجانية : تقارير محدودة ولا توجد تكاملات متقدمة، مما يجعلها أقل فائدة للفرق المتنامية

: تقارير محدودة ولا توجد تكاملات متقدمة، مما يجعلها أقل فائدة للفرق المتنامية التقارير الأساسية : تفتقر خطط المبتدئين إلى تحليلات مفصلة للمبيعات والأداء

: تفتقر خطط المبتدئين إلى تحليلات مفصلة للمبيعات والأداء لا توجد أدوات تسويق: دعم أصلي محدود لحملات التسويق، والاعتماد على عمليات التكامل مع جهات خارجية

تسعير كبسولة

البداية : 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم النمو : 36 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 36 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متقدم : 54 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

: 54 دولاراً شهرياً لكل مستخدم أقصى حد: 72 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

كبسولة التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 350 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 350 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 160 تقييم)

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13. TaxDome (الأفضل لشركات المحاسبة التي تدير عمليات سير العمل المعقدة)

via TaxDome TaxDome هو برنامج شامل لإدارة الممارسة مصمم خصيصًا لشركات الضرائب ومسك الدفاتر والمحاسبة.

يقوم بتركيز إدارة العميل وتتبع المشروع وسير العمل الداخلي، مما يوفر ميزات تعاون وأتمتة سلسة.

أفضل ميزات #### TaxDome

بوابة العميل ذات العلامة التجارية : توفر بوابة أنيقة وقابلة للتخصيص لتفاعلات العملاء، بما في ذلك مشاركة المستندات الآمنة والتوقيعات الإلكترونية

: توفر بوابة أنيقة وقابلة للتخصيص لتفاعلات العملاء، بما في ذلك مشاركة المستندات الآمنة والتوقيعات الإلكترونية أتمتة سير العمل : أتمتة المهام المتكررة مثل تذكير العملاء والفواتير والمتابعة، مما يوفر ما يصل إلى أكثر من 40 ساعة شهريًا

: أتمتة المهام المتكررة مثل تذكير العملاء والفواتير والمتابعة، مما يوفر ما يصل إلى أكثر من 40 ساعة شهريًا فواتير متكاملة وإدارة علاقات العملاء : يجمع بين أدوات تتبع الوقت وإعداد الفواتير وإدارة علاقات العملاء في منصة واحدة لإدارة المكتب الخلفي بكفاءة

: يجمع بين أدوات تتبع الوقت وإعداد الفواتير وإدارة علاقات العملاء في منصة واحدة لإدارة المكتب الخلفي بكفاءة تحديثات ديناميكية : إصدارات متكررة من الميزات بناءً على ملاحظات المستخدمين لضمان تطور النظام الأساسي مع احتياجات المستخدمين

: إصدارات متكررة من الميزات بناءً على ملاحظات المستخدمين لضمان تطور النظام الأساسي مع احتياجات المستخدمين إمكانية الوصول العالمي: منصة متعددة اللغات مع تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بالشركة والعميل لتوفير الراحة أثناء التنقل

قيود TaxDome

منحنى تعليمي حاد : يمكن أن تبدو المنصة مربكة للمستخدمين الجدد دون التهيئة المناسبة

: يمكن أن تبدو المنصة مربكة للمستخدمين الجدد دون التهيئة المناسبة إشعارات محدودة : أبلغ المستخدمون عن وجود ثغرات في أنظمة الإشعارات الخاصة بتحديثات أو تغييرات المنظمين

: أبلغ المستخدمون عن وجود ثغرات في أنظمة الإشعارات الخاصة بتحديثات أو تغييرات المنظمين قليل من القوالب المعدة مسبقاً: خيارات التخصيص واسعة النطاق، لكن القوالب المعدة مسبقاً لخطوط الأنابيب وسير العمل محدودة

تسعير #### TaxDome

اشتراك لمدة 3 سنوات : 700 دولار في السنة لكل مستخدم

: 700 دولار في السنة لكل مستخدم اشتراك لمدة سنتين : 750 دولاراً في السنة لكل مستخدم

: 750 دولاراً في السنة لكل مستخدم اشتراك لمدة سنة واحدة: 800 دولار في السنة لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات TaxDome TaxDome

G2 : 4.7/5 (590+ تقييم)

: 4.7/5 (590+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

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لا تدع علاقات العملاء تخرج عن الدفاتر باستخدام ClickUp

قال ستيف جوبز ذات مرة: "اقترب من عملائك أكثر من أي وقت مضى. اقترب منهم لدرجة أن تخبرهم بما يحتاجون إليه قبل أن يدركوا ذلك بأنفسهم."

يمكن لأي شخص يعمل في مجال الأعمال التجارية أن يتفق على حقيقة واحدة: الحفاظ على العملاء أصعب بكثير من اكتسابهم.

فإلى جانب تقديم خدمة ممتازة، يتوقف ولاء العميل على المدى الطويل على خدمة العملاء بشكل ممتاز. ومع وجود الكثير من الأعمال، فإن نظام إدارة علاقات العملاء للمحاسبين هو سر البقاء في المقدمة.

يوفر لك ClickUp الأدوات اللازمة لأتمتة سير العمل وتتبع تفاعلات العملاء والحفاظ على مركزية جميع بياناتك.

من المهام المتكررة ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص إلى التكامل السلس مع الأدوات الحالية، يضمن لك ClickUp التركيز على ما يهمك حقًا - بناء علاقات تدوم طويلاً.

هل أنت مستعد للتحكم في علاقاتك مع العملاء؟ اشترك في ClickUp اليوم مجانًا!