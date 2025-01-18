أفضل 10 برامج لإدارة معرفة الموارد البشرية في عام 2025

_أين يمكنني العثور على سياسة العمل عن بُعد؟ ما هي عملية التأهيل؟ كيف يمكنني الوصول إلى المواد التدريبية الخاصة بدوري؟

هذه هي بعض الأسئلة الشائعة (والمتكررة) التي يجب على أخصائيي الموارد البشرية والمدراء طرحها كل يوم. ألن يكون من الأسهل وجود قاعدة بيانات مركزية تساعد الموظفين على الوصول إلى المعلومات ذات الصلة دون البحث في المجلدات ورسائل البريد الإلكتروني وجداول البيانات ومحركات الأقراص المشتركة التي لا نهاية لها؟

برنامج إدارة معرفة الموارد البشرية هو الحل. 💡

تقوم هذه الأنظمة بتخزين وتصنيف ومشاركة واسترجاع المعلومات الهامة حول عمليات الموارد البشرية والسياسات وموارد الموظفين عند الحاجة.

في هذه المدونة، سنستكشف في هذه المدونة أفضل برامج إدارة معرفة الموارد البشرية التي ستجعل مشاركة المعلومات سلسة. 🎯

## ⏰ ملخص 60 ثانية

فيما يلي أفضل أدوات إدارة المعرفة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، كل منها مصمم خصيصاً لتلبية احتياجات محددة:

ClickUp (أفضل قاعدة معرفية للموارد البشرية مدعومة بالذكاء الاصطناعي) جورو (أفضل أداة بحث معرفية مدعومة بالذكاء الاصطناعي) Document 360 (أفضل منصة توثيق معززة بالذكاء الاصطناعي) Confluence (أفضل مساحة عمل تعاونية للفرق) نوتيون (أفضل مساحة عمل متكاملة للإنتاجية الشخصية والجماعية) تيترا (أفضل أداة لمشاركة المعرفة للفرق) بلوم فاير (أفضل منصة لمشاركة المعرفة لمشاركة الموظفين) ترينوال (أفضل برنامج للتدريب والتأهيل) سلايت (أفضل أداة تعاونية لتدوين الملاحظات والتوثيق) Helpjuice (أفضل حل لقاعدة المعرفة القابلة للتخصيص)

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة معرفة الموارد البشرية؟

اختيار أداة إدارة المعرفة المناسبة لك مجموعة تقنيات الموارد البشرية قد تبدو مربكة، خاصة مع وجود العديد من الخيارات المتاحة. تشترك أفضل الأدوات في الميزات الرئيسية التي تبسّط إدارة المعلومات ومشاركتها والوصول إليها.

دعنا نلقي نظرة على بعض الميزات الأساسية التي يجب أن تتوفر في حل إدارة معرفة الموارد البشرية. 👇

وظيفة بحث قوية: محرك بحث قوي مع البحث عن الكلمات المفتاحية والفلاتر والعلامات لاسترداد المستندات والبيانات ذات الصلة بسرعة

محرك بحث قوي مع البحث عن الكلمات المفتاحية والفلاتر والعلامات لاسترداد المستندات والبيانات ذات الصلة بسرعة إمكانيات التكامل: تكامل سلس مع أنظمة الموارد البشرية الحالية مثل أنظمة تتبع مقدمي الطلبات (ATS) وأنظمة إدارة الموارد البشرية (HRMS)

تكامل سلس مع أنظمة الموارد البشرية الحالية مثل أنظمة تتبع مقدمي الطلبات (ATS) وأنظمة إدارة الموارد البشرية (HRMS) خيارات الخدمة الذاتية: ميزات تتيح للموظفين الوصول بشكل مستقل إلى المعلومات المتعلقة بالسياسات والمزايا وغيرها

ميزات تتيح للموظفين الوصول بشكل مستقل إلى المعلومات المتعلقة بالسياسات والمزايا وغيرها الأمن وضوابط الوصول: تحمي الأذونات الدقيقة البيانات الحساسة من خلال تقييد الوصول إلى الموظفين المصرح لهم فقط

تحمي الأذونات الدقيقة البيانات الحساسة من خلال تقييد الوصول إلى الموظفين المصرح لهم فقط التحليلات وإعداد التقارير: أدوات تحليلية مدمجة لتتبع الأنماط وتحديد الثغرات المعرفية وقياس فعالية قاعدة المعرفة الخاصة بك

أدوات تحليلية مدمجة لتتبع الأنماط وتحديد الثغرات المعرفية وقياس فعالية قاعدة المعرفة الخاصة بك التعاون وقابلية التخصيص: أدوات تدعم العمل الجماعي على إنشاء المحتوى مع تمكين تخصيص الواجهة والعلامة التجارية وتنظيم المستندات

أدوات تدعم العمل الجماعي على إنشاء المحتوى مع تمكين تخصيص الواجهة والعلامة التجارية وتنظيم المستندات حلول الخدمة الذاتية: ميزات تُمكِّن الموظفين من الوصول بشكل مستقل إلى المعلومات ذات الصلة فيما يتعلق بالسياسات والمزايا وغيرها

🧠 حقيقة ممتعة: لم يظهر مصطلح "الموارد البشرية" إلا في الستينيات. وقبل ذلك الحين، كان يُطلق عليه "إدارة شؤون الموظفين"، وكان يركز في المقام الأول على المهام الإدارية.

## أفضل 10 برامج لإدارة معرفة الموارد البشرية لاستخدامها

An يوم مدير الموارد البشرية غالبًا ما يتضمن الإجابة على عدد لا يحصى من الأسئلة المتكررة. وللتعامل مع ذلك بكفاءة، فإنهم يحتاجون إلى نهج أكثر ذكاءً لإدارة ومشاركة المعرفة.

فيما يلي أفضل 10 اختيارات لأفضل أدوات إدارة الموارد البشرية. 💁

1. ClickUp (أفضل قاعدة معرفية للموارد البشرية مدعومة بالذكاء الاصطناعي) ClickUp إدارة المعرفة يجمع كل معلوماتك المهمة في مكان واحد، بحيث تكون دائماً في متناول يدك. يمكن لفرق الموارد البشرية إنشاء المعرفة ومشاركتها وإدارتها دون عناء، مما يضمن التوافق والتعاون السلس.

دعنا نلقي نظرة على بعض الميزات لمساعدتك في إنشاء وإدارة قاعدة معرفية داخلية للموارد البشرية 👇

انقر فوق المستندات

قم بتنسيق قواعد المعرفة الخاصة بك بوضوح باستخدام ClickUp Docs مستندات ClickUp Docs أداة ممتازة لإنشاء وإدارة قاعدة معرفية للموارد البشرية. تتيح لك ميزات التنسيق المتقدمة الخاصة به تنظيم المعلومات، من سياسات الشركة وكتيبات الموظفين إلى المواد التدريبية.

يمكنك التحكم في من يطلع على مستنداتك والعثور على ما تحتاجه بالضبط في ثوانٍ باستخدام عمليات بحث بسيطة بالكلمات الرئيسية.

إنشاء صفحات متداخلة لمواضيع مختلفة داخل ClickUp Docs

كما أنه يمنحك صفحات متداخلة، بحيث يمكنك تقسيم المستندات إلى صفحات فرعية - وهو أمر رائع للحفاظ على تنظيم أشياء مثل مزايا الموظفين أو التدريب على الإعداد أو التدريب على الامتثال بشكل منظم.

على سبيل المثال، يمكن أن يكون لديك صفحة رئيسية ل "دليل الموظف" وإنشاء صفحات فرعية ل "سياسات الإجازات" و"السلامة في مكان العمل" و"قواعد اللباس"

كما يمكنك إنشاء صفحات فرعية لـ برنامج تعاون المستندات يتضمن أيضاً تتبع الإصدارات والمحفوظات. يمكنك بسهولة مراجعة الإصدارات السابقة من مستنداتك واستعادتها إذا لزم الأمر، مما يحافظ على دقة قاعدة معارفك وتحديثها.

يجب أن تركز استراتيجية إدارة المعرفة الفعالة للموارد البشرية أيضاً على إدارة المعرفة الخارجية لإشراك أصحاب المصلحة خارج المؤسسة. تمكّن أدوات مثل ClickUp فرق الموارد البشرية من إنشاء مقالات قاعدة المعرفة التي تتناول الأسئلة الشائعة للموردين وإرشادات الامتثال والشراكات الخارجية، مما يجعل التعاون عبر الحدود أسهل.

ClickUp Brain

كليك أب برين

ClickUp Brain هو أداة قوية أداة الذكاء الاصطناعي لإدارة المعرفة . تعمل على تحويل كيفية تنظيم المؤسسات للمعلومات المهمة والبحث عنها والوصول إليها.

يعمل مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي، وهو جزء من ClickUp Brain، على استرجاع المعلومات المتعلقة بالسياسات أو المواد التدريبية أو سجلات الموظفين بسرعة. لذا، بدلاً من غربلة المستندات الطويلة، يمكن للمستخدمين طرح أسئلة سياقية والحصول على إجابات فورية، مما يوفر ساعات من البحث اليدوي.

على سبيل المثال، لنفترض أن مدير الموارد البشرية يحتاج إلى معلومات عن سياسات الإجازات في الشركة.

في هذه الحالة، يمكنه ببساطة سؤال ClickUp Brain والحصول على إجابة مفصلة ومُحددة السياق، مما يجعل استرجاع المعرفة سلسًا وسريعًا.

ClickUp Brain

يعمل ClickUp Brain أيضًا على تبسيط تلخيص المستندات، وهو أمر لا يقدر بثمن بالنسبة لفرق الموارد البشرية التي تتعامل مع كميات كبيرة من المعلومات. يقوم الذكاء الاصطناعي تلقائيًا بإنشاء ملخصات للمستندات الطويلة مثل السياسات أو مواد التدريب أو تقارير الامتثال.

_ClickUp هو حل شامل رائع يحل محل المستندات و Excel وأدوات إدارة المشاريع الأخرى. لقد أتاح لفريقي أن يصبح أكثر تنظيماً ويحسن الكفاءات التشغيلية، ويوفر المزيد من الوضوح في تأثير عملنا كايلا، مديرة في أجورا

قالب قاعدة المعرفة ClickUp

قالب قاعدة المعرفة ClickUp Knowledge Base يساعد في بناء وإدارة مكتبة رقمية مركزية للمعلومات داخل فريقك أو مؤسستك. صُمم هذا القالب بإطار عمل منظم، ويتضمن أقسامًا للمقالات المعرفية والأسئلة الشائعة والموارد الأخرى، مما يجعل تنظيم ومشاركة الأفكار القيمة أمرًا سهلاً.

من خلال هذا الإعداد، يمكن للموظفين العثور بسرعة على المعلومات التي يحتاجون إليها، مما يضمن الوصول السلس إلى المعرفة. قوالب قاعدة المعرفة مثل هذا النموذج يمكّن فريق الموارد البشرية من صياغة مقالات ترشد المستخدمين من خلال الأسئلة أو التحديات الشائعة.

انقر فوق أفضل الميزات

مركز معلومات مركزي: يتيح تخزين وتنظيم جميع الوثائق والسياسات والإرشادات المتعلقة بالموارد البشرية في مكان واحد

يتيح تخزين وتنظيم جميع الوثائق والسياسات والإرشادات المتعلقة بالموارد البشرية في مكان واحد التحرير التعاوني: يتيح للفرق العمل معًا على إنشاء مواد الموارد البشرية وتحديثها ومراجعتها في الوقت الفعلي

يتيح للفرق العمل معًا على إنشاء مواد الموارد البشرية وتحديثها ومراجعتها في الوقت الفعلي هيكلة أدوات التنظيم : يقدم مجلدات وعلامات وقوالب للحفاظ على تنظيم محتوى الموارد البشرية بشكل جيد وسهولة الوصول إليه

أدوات التنظيم : يقدم مجلدات وعلامات وقوالب للحفاظ على تنظيم محتوى الموارد البشرية بشكل جيد وسهولة الوصول إليه أذونات مخصصة: يوفر التحكم في من يمكنه عرض معلومات الموارد البشرية الحساسة أو تحريرها أو مشاركتها

يوفر التحكم في من يمكنه عرض معلومات الموارد البشرية الحساسة أو تحريرها أو مشاركتها استرجاع سريع للمعرفة: يتضمن خيارات بحث قوية لتحديد موقع المستندات أو الإجابات على استفسارات الموارد البشرية على الفور

يتضمن خيارات بحث قوية لتحديد موقع المستندات أو الإجابات على استفسارات الموارد البشرية على الفور رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي: يقترح تحسينات، ويحدد الثغرات في الوثائق، ويضمن بقاء المحتوى محدّثاً

يقترح تحسينات، ويحدد الثغرات في الوثائق، ويضمن بقاء المحتوى محدّثاً أدوات تفاعلية للموظفين: تسهل الوصول إلى موارد الموارد البشرية بالخدمة الذاتية، مما يسمح للموظفين بحل استفساراتهم

قيود النقر على الرابط

منحنى تعليمي حاد بسبب خيارات التخصيص المتعددة

يستغرق الإعداد الأولي وقتاً طويلاً

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

📖 اقرأ أيضًا: كيف يقضي الذكاء الاصطناعي المتصل على الصوامع لتوفير الوقت للعمل الحقيقي

2. جورو (أفضل أداة بحث معرفية مدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر المعلم يبسط المعلم إدارة المعرفة مساعدة الفرق على تنظيم المعلومات والوصول إليها بكفاءة. يمكنك إنشاء "بطاقات" أو وحدات صغيرة من المعرفة. ويمكن أن تشمل هذه البطاقات أي شيء بدءاً من سياسات الشركة إلى الأسئلة الشائعة، مع إثرائها بالوسائط المتعددة لتوضيحها.

من خلال التحديثات في الوقت الفعلي، يضمن Guru أن تظل أدلة المستخدم محدثة من خلال دورات المراجعة التلقائية والتذكيرات بانتهاء الصلاحية. بالإضافة إلى ذلك، تساعدك الاقتراحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في العثور على المعلومات ذات الصلة بسرعة.

أفضل ميزات جورو

استخدم Guru GPT للجمع بين المعلومات الداخلية والخارجية للإجابة عن أسئلة الموارد البشرية

تتبع الأسئلة وتعديل الإجابات ومعالجة الثغرات المعرفية باستخدام مركز تدريب الذكاء الاصطناعي الخاص به

إدارة الوصول باستخدام أذونات قابلة للتخصيص للموارد المشتركة

تلقّي الإعلانات والإشعارات، والبحث عن المعرفة، والتعاون مع فريقك

قيود المعلم

تعرض وظيفة البحث عددًا هائلاً من النتائج، مما يجعل من الصعب تحديد الإجابة الدقيقة

لا تسمح للمستخدمين بترك تعليقات في الوقت الفعلي على البطاقات

تسعير المعلم

مجانًا

الكل في واحد: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 500 تقييم)

3. Document360 (أفضل منصة توثيق معززة بالذكاء الاصطناعي)

عبر المستند 360 يركّز Document360 على جعل إنشاء المعرفة ومشاركتها أمراً سهلاً ومباشراً. تساعد واجهته البديهية في إنشاء قواعد المعرفة وإدارتها بغض النظر عن خبرتك التقنية.

تعمل الأداة أيضًا كمستودع للخدمة الذاتية، مما يقلل من الاستفسارات المتكررة للموارد البشرية ويمكّن الموظفين من العثور بسهولة على المعلومات التي يحتاجون إليها.

أفضل ميزات مستند 360

إنشاء وإدارة مقالات القاعدة المعرفية مع ميزات التوثيق الواسعة

احصل على سجل إصدارات للتغييرات في قاعدتك المعرفية بصيغة "Markdown" و"Rendered

إنشاء روابط للمعلومات ذات الصلة داخل قاعدة المعرفة لتحسين التنقل والسياق

قم بتأمين معلوماتك باستخدام تسجيل الدخول الأحادي (SSO) وقيود نطاق IP لتقييد الوصول إلى المستندات

قيود المستند 360

تركز القدرات التحليلية في المقام الأول على المستخدمين الفرديين أو مستندات محددة بدلاً من توفير نظرة عامة شاملة

لا توجد تعليقات مضمنة أو تدقيق إملائي مدمج أو القدرة على تحديث المقالات بناءً على الإجراءات في أدوات أخرى

تسعير المستند 360

مجانًا

احترافي: 199 دولارًا شهريًا لكل مشروع (يتم دفعها سنويًا)

199 دولارًا شهريًا لكل مشروع (يتم دفعها سنويًا) الشركات: 399 دولارًا شهريًا لكل مشروع (يتم الدفع سنويًا)

399 دولارًا شهريًا لكل مشروع (يتم الدفع سنويًا) المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات موثق 360

G2: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم)

🧠 حقيقة ممتعة: يعود أقدم وصف وظيفي إلى مصر القديمة، حيث كان "الكتبة" أول وظيفة مهنية لإدارة السجلات والاتصالات.

4. Confluence (أفضل مساحة عمل تعاونية للفرق)

عبر أطلسيان يوفر Atlassian's Confluence بيئة ديناميكية لالتقاط المعرفة وتنظيمها ومشاركتها. كمركز مركزي، فهو يدمج بين التوثيق وإدارة المشاريع والتعاون الجماعي.

تتيح ميزات الاتصال في الوقت الفعلي للفرق البعيدة والمكتبية البقاء على اتصال دائم.

أفضل ميزات #### Confluence

تعاون مع فريقك من خلال التحرير والتعليق والإشعارات في الوقت الفعلي

ابحث عن المعلومات باستخدام البحث المتقدم والتسميات والتسلسل الهرمي للمحتوى البديهي

استخدم قوالب لمستندات الموارد البشرية لجعل جميع المواد متسقة ومعروفة

الوصول إلى رؤى حول استخدام المستندات لتحديد الفجوات المعرفية وتحسين الموارد

قيود التأثير

تصدير المستندات كملفات PDF صعب ويتسبب في تأخر النظام الأساسي

لا يمكنك نسخ المعلومات ولصقها من Confluence إلى برامج أخرى دون الوقوع في مشاكل في التنسيق

أسعار كونفلوينس

مجاناً

عادي: 5.16 دولار شهريًا لكل مستخدم

5.16 دولار شهريًا لكل مستخدم القسط: 9.73 دولار شهريًا لكل مستخدم

9.73 دولار شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات التأثير

G2: 4.1/5 (أكثر من 3,500 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 3,500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3,000 تقييم)

5. Notion (أفضل مساحة عمل الكل في واحد للإنتاجية الشخصية والفريق)

عبر فكرة Notion عبارة عن منصة موحدة تجمع بين الملاحظات والمهام وقواعد البيانات لتبسيط إدارة المعرفة. كما تتيح لك أيضًا إنشاء مواقع الويكي الخاصة بالشركة حول مواضيع مختلفة.

وتتيح الواجهة المرنة للفرق إنشاء تدفقات عمل مصممة خصيصاً لتلبية متطلباتهم الخاصة. كما أنها تدعم أنواعًا مختلفة من المحتوى، بما في ذلك النصوص والصور والروابط، مما يجعلها أداة متعددة الاستخدامات لتنظيم المعلومات.

تعمل القوالب المبنية مسبقًا على تبسيط إنشاء وثائق الموارد البشرية المحدثة والحفاظ عليها.

أفضل الميزات

أنشئ قاعدة معرفية مركزية لجميع معلومات الشركة، بما في ذلك مواد التأهيل والسياسات الداخلية والموارد الخاصة بالفريق

استخدم القوالب الجاهزة للاستخدام مثل "الصفحة الرئيسية للشركة" و"إعداد الموظفين الجدد" و"ملاحظات الاجتماعات

ربط أنواع مختلفة من المعلومات، مثل سجلات الموظفين مع مراجعات الأداء، بقاعدة بيانات Notion العلائقية

تنظيم الموضوعات المعقدة مثل الامتثال والمزايا وسير العمل باستخدام صفحات فرعية

تواصل مع أدوات مثل Slack أو Google Drive أو ClickUp لإنشاء نظام متماسك لإدارة المعرفة

قيود الحركة

مشاركة الملاحظات مع غير المستخدمين معقدة، ولا يدعم التحرير المشترك للمستندات

يُظهر مشكلات في الأداء مع قواعد البيانات الكبيرة أو الصفحات المعقدة، بما في ذلك أوقات التحميل البطيئة

الإشعارات غير الدقيقة وإعداد تذكيرات متكررة للمهام الفرعية للمشروعات أمر صعب

تسعير الحركة

مجانًا

بالإضافة: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 5,500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 5,500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

💡 نصيحة للمحترفين: رائع استراتيجية إدارة المعرفة سيكون تسجيل دراسات الحالة أو إجراء مقابلات الخروج. وذلك لالتقاط المعرفة الضمنية من الموظفين المغادرين والحصول على رؤى قيمة حول مؤسستك.

6. تيترا (أفضل أداة لتبادل المعرفة لفرق العمل)

عبر تترا يركز Tettra على مساعدة الفرق على جمع المعرفة وتنظيمها ومشاركتها دون عناء. تصميمه النظيف يجعل التنقل بين الأسئلة الشائعة, عمليات الموارد البشرية وأدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها مباشرة، حتى أثناء العمل المزدحم.

كما تعزز المنصة أيضاً التعاون، مما يسمح لك باقتراح تحديثات أو مشاركة الحلول.

أفضل ميزات تيترا

احصل على إجابات فورية عن أي شيء داخل قاعدة المعرفة باستخدام Kai، روبوت الذكاء الاصطناعي من Tettra

قم بتخزين الأسئلة المتكررة وإجاباتها باستخدام ميزة "الأسئلة والأجوبة

تحقق مما إذا كانت مقالة قاعدة المعرفة الخاصة بك قد تم تحديثها وفقًا لجدول زمني محدد باستخدام ميزة "التحقق

احصل على اقتراحات لتنظيف المحتوى وتحديد المحتوى غير المملوك والقديم والعام لإزالة الفوضى من قاعدة البيانات

قيود تيترا

لا يحتوي على نقاط بيانات قابلة للتصدير من صفحات المستخدم وأعمدة قابلة للفرز

يمكن لشخص واحد فقط تحرير مستند، مما يحد من التعاون

أسعار تيترا

مجاني

الأساسي: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

4 دولارات شهريًا لكل مستخدم التوسيع: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم احترافي: 7,200 دولار في السنة ل 50 مستخدمًا

تقييمات ومراجعات تيترا

G2: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

🔍 هل تعلم؟ وفقًا لـ فورتشن بيزنس إنسايتس أن 5% من المتخصصين في الموارد البشرية قد تبنوا بالفعل الذكاء الاصطناعي التوليدي في مؤسساتهم، بينما يقوم 9% منهم حاليًا بإجراء تجارب على الذكاء الاصطناعي التوليدي. بالإضافة إلى ذلك، يشارك 60% من أخصائيي الموارد البشرية في مؤتمرات على مستوى المؤسسة حول استخدام مؤسساتهم للذكاء الاصطناعي التوليدي، بينما يتعاون 58% منهم مع قادة تكنولوجيا المعلومات لاستكشاف حالات الاستخدام المحتملة.

7. بلوم فاير (أفضل منصة لمشاركة المعرفة لإشراك الموظفين)

عبر بلوم فاير التالي في القائمة، Bloomfire هي منصة لإدارة الموارد البشرية تتيح لك إنشاء محتوى مرئي مثل مقاطع الفيديو والرسوم البيانية. وهذا يجعل من السهل شرح الأفكار المعقدة.

بفضل وظيفة البحث القوية وأدوات التحليل، يساعد Bloomfire فرق الموارد البشرية على تتبع الاستخدام وتحديد مجالات التحسين.

أفضل ميزات بلوم فاير

استخدم الفهرسة العميقة والذكاء الاصطناعي المتقدم لتسهيل استرجاع المعلومات بسرعة ودقة

تصنيف أنواع مختلفة من المستندات والمحتوى وأرشفتها والوصول إليها

المشاركة في المناقشات وتبادل الخبرات المتعلقة بالموارد البشرية من خلال المنتديات التفاعلية

اكتساب رؤى حول كيفية الوصول إلى المعرفة ومشاركتها لتحديد الثغرات من خلال "مجموعة التحليلات

قيود بلوم فاير

يقلل من عرض المقالة، مما يجعل الجداول والمستندات المضمنة صعبة القراءة بسبب مشاكل التنسيق

تحميل المستندات بالجملة غير متاح

اشتكى المستخدمون من عدم تلقي رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بإعادة تعيين كلمة المرور

تسعير Bloomfire

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Bloomfire

G2: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 250 تقييم)

8. ترينوال (أفضل برنامج تدريب وتأهيل)

عبر ترينوال يتخصص برنامج Trainual في إنشاء وثائق تدريب مفصلة من أجل التأهيل الفعال وتطوير الموظفين. تتيح لك واجهته سهلة الاستخدام إنشاء أدلة تدريب شاملة تغطي سياسات الشركة وأفضل الممارسات.

وتساعد قوائم المراجعة الموظفين الجدد على إكمال الوحدات التدريبية بشكل منهجي، بينما يضمن دعم الوسائط المتعددة الحصول على مواد تدريبية جذابة.

أفضل الميزات التدريبية

الوصول إلى قاعدة المعرفة من أي مكان وفي أي وقت باستخدام تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها

احصل على تذكيرات تلقائية لأي تحديثات جديدة للمحتوى

مشاركة المحتوى مع أصحاب المصلحة الآخرين وإدارة الوصول لضمان الأمان

استخدم مجموعات محتوى الشركة والعمليات والسياسات الخاصة بها لإدارة قاعدة المعرفة الحالية

القيود التدريبية

عليك الحصول على بيانات اعتماد كل عضو في الفريق وإضافتها بشكل فردي

لا يمكن الوصول إلى الدليل من خلال تطبيق الهاتف المحمول

عملية إعداد مرهقة

يفتقر تدفق استخدام البرنامج إلى الوضوح، مما يترك المستخدمين بدون بداية أو نهاية أو سير عمل مقترح واضح

التسعير التدريبي

صغير: 299 دولارًا شهريًا ل 1-25 موظفًا

299 دولارًا شهريًا ل 1-25 موظفًا متوسط: 349 دولارًا شهريًا ل 26-50 موظفًا

349 دولارًا شهريًا ل 26-50 موظفًا النمو: 499 دولارًا شهريًا ل 51-100 موظف

499 دولارًا شهريًا ل 51-100 موظف أسعار مخصصة لأكثر من 101-10,000 موظف

التقييمات والمراجعات التدريبية

G2: 4.7/5 (أكثر من 700 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 450 تقييم)

9. Slite (أفضل أداة تعاونية لتدوين الملاحظات والتوثيق)

عبر سليت سلايت هو موارد بشرية رائعة برنامج إدارة المعرفة الذي يوفر طريقة فعالة للفرق لتنظيم مستنداتها. يمكنك تصنيف معلوماتك باستخدام المجلدات والعلامات لإبقائها في متناول الجميع.

تتيح لك المنصة تزويد فريقك بإمكانية الوصول السريع إلى الأسئلة المتداولة والسياسات الهامة.

أفضل الميزات

تنظيم المستندات في "مجموعات" مرنة لتصفية وفرز وحفظ طرق العرض؛ يمكنك أيضًا إضافة رسومات أو مقاطع فيديو أو تضمين خيارات لإضافة السياق

إضافة محتوى من أدوات أخرى، بما في ذلك Google Workspace وYouTube وغيرها

طرح أسئلة مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص به بشأن المعلومات في مساحة العمل

وفِّر الوقت باستخدام قوالب مُصمَّمة مسبقاً لأدلة التهيئة والسياسات والمزيد غير ذلك

قيود بسيطة

لا يوجد خيار للفرز بناءً على اسم الملاحظة تلقائيًا

لا يوجد وصول دون اتصال بالإنترنت

أسعار بسيطة

قياسي: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم القسط: 12.5 دولار/شهريًا لكل مستخدم

12.5 دولار/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات بسيطة

G2: 4.6/5 (أكثر من 250 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 250 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 40 تقييم)

🔍 هل تعلم؟ في المتوسط، يوفر الذكاء الاصطناعي على فرق الموارد البشرية 2.39 ساعة في الأسبوع . يستخدم مسؤولو التوظيف هذه التقنية للمساعدة في كتابة التوصيف الوظيفي ومطابقة المرشحين السابقين بالوظائف الشاغرة وإرسال رسائل نصية للمتقدمين.

10. Helpjuice (أفضل حل لقاعدة المعرفة القابلة للتخصيص)

عبر هيلب جوس أنشئ Helpjuice في عام 2011، وهو عبارة عن مستودع مركزي للوثائق المتعلقة بالموارد البشرية. وتسهل وظائفه، مثل "الأذونات المستندة إلى الأدوار"، التحكم في الوصول إلى التحرير.

كما أنه يتضمن أيضاً تحليلات متقدمة تتعقب كيفية تفاعل الموظفين مع المحتوى، مما يساعد فريق الموارد البشرية على تحديد الثغرات في المعلومات.

أفضل ميزات Helpjuice

الوصول إلى المعلومات بأي لغة من خلال إمكانياته متعددة اللغات للقوى العاملة المتنوعة

التعامل مع تنسيقات مستندات متعددة مثل ملفات PDF وملفات Word مع التكامل مع SharePoint وDropbox

تمكين الموظفين من خلال نموذج الخدمة الذاتية للوصول إلى الإجابات على مختلف الموارد

تتبع كيفية تفاعل الموظفين مع قاعدة المعرفة وتحديد الثغرات في الموارد باستخدام التحليلات

قيود Helpjuice

لا يمكن أرشفة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بإشعارات التعليقات بشكل منفصل، مما يجعل من السهل فقدان تتبع التعديلات عندما يقدم معلق واحد تعليقات عبر مقالات متعددة

لا يحتوي على ميزة تحرير "وضع الاقتراحات" للفرق التي تضم عدة كتّاب ومحررين يعملون على نفس المقالة

تختفي التعليقات على المستندات أو يتم إرفاقها بنص خاطئ على الرغم من الجهود المتعددة

تسعير Helpjuice

مجاني

القسط: 120 دولارًا شهريًا ل 4 مستخدمين

تقييمات ومراجعات Helpjuice

G2: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 90 تقييم)

📖 اقرأ أيضًا:

10 قوالب مجانية لدليل الموظف في Word & ClickUp

خيار "المعرفة" - انقر فوق

يوفر برنامج إدارة المعرفة للموارد البشرية الوقت، ويقلل من الارتباك، ويمكّن الفرق من التركيز على الأولويات. وعلى الرغم من أن جميع الخيارات تقدم ميزات رائعة، إلا أن ClickUp يتفوق بتعدد استخداماته وسهولة استخدامه وتكامله القوي.

يجمع ClickUp بين أفضل ميزات إدارة المعرفة و تنظيم المشروع في مساحة ديناميكية واحدة. سواء كنت تقوم بتركيز السياسات أو إعداد دورات المراجعة التلقائية، فإن كل ما يحتاجه فريقك موجود في مكان واحد. اشترك في ClickUp مجانًا اليوم! ✅