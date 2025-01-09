أفضل 10 برامج لإدارة علاقات العملاء لإدارة الأصول لعام 2025

تُعد إدارة الأصول المالية وبناء علاقات قوية مع العملاء من أساسيات النجاح في مجال إدارة الأصول.

قد تواجه أوجه قصور، وبيانات غير منظمة، وفرص نمو ضائعة بدون الأدوات المناسبة. يمكن لنظام إدارة علاقات العملاء الفعال لإدارة الأصول أن يحول طريقة تتبعك للأصول والتعامل مع العملاء وتعزيز ولاء العملاء والبقاء على رأس المتطلبات التنظيمية.

إذًا، كيف تجد حل إدارة علاقات العملاء المناسب لإدارة الأصول؟

سيستكشف هذا الدليل أفضل 10 حلول برمجية لإدارة الأصول لمساعدتك في إدارة الأصول بكفاءة. 🚀

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⏰ ملخص 60 ثانية

✅ ClickUp: الأفضل لإدارة المشاريع المالية والعلاقات مع العملاء

✅ Salesforce: الأفضل لإدارة علاقات العملاء بكفاءة

✅ Microsoft Dynamics: الأفضل لتبسيط عمليات سلسلة التوريد

✅ ألتفيا: الأفضل لإدارة صفقات الأسهم الخاصة

✅ DealCloud: الأفضل لإدارة خطوط أنابيب الصفقات في الخدمات المالية

✅ HubSpot: الأفضل لتعزيز مشاركة العملاء

✅ Pipedrive: الأفضل لتبسيط إدارة الصفقات وأتمتة سير العمل

✅ Backstop Solutions: الأفضل لإدارة علاقات المستثمرين والمحافظ الاستثمارية

✅ ساتويت: الأفضل لبناء علاقات المستثمرين

✅ Redtail CRM: الأفضل لتتبع بيانات العملاء وإدارة علاقات العملاء

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج إدارة علاقات العملاء لإدارة الأصول؟

عند البحث عن أفضل حل لإدارة الأصول، عليك إعطاء الأولوية للميزات التي تعزز الإنتاجية وتحسن العمليات وتقوي العلاقات مع العملاء. إليك بعض الميزات المهمة التي يجب مراعاتها في برنامج إدارة علاقات العملاء :

لوحة تحكم مركزية : تزويد مديري الأصول بنظرة عامة على بيانات الأصول وعلاقات العملاء وأداء المحفظة من أجل إدارة سلسة

: تزويد مديري الأصول بنظرة عامة على بيانات الأصول وعلاقات العملاء وأداء المحفظة من أجل إدارة سلسة إدارة بيانات العميل : تمكين شركات إدارة الأصول من تنظيم معلومات العميل وتحديثها، مما يضمن كفاءة إعداد التقارير وإدارة علاقات المستثمرين

: تمكين شركات إدارة الأصول من تنظيم معلومات العميل وتحديثها، مما يضمن كفاءة إعداد التقارير وإدارة علاقات المستثمرين أدوات تتبع الأصول : تسهيل إدارة الأصول عن بُعد من خلال مراقبة الأصول المادية والمالية في الوقت الفعلي، مما يضمن إدارة أفضل للمحفظة

: تسهيل إدارة الأصول عن بُعد من خلال مراقبة الأصول المادية والمالية في الوقت الفعلي، مما يضمن إدارة أفضل للمحفظة مناظر متعددة : تقديم خيارات مرنة مثل القائمة أو التقويم أو طرق عرض كانبان لمساعدة مديري الأصول على تصور المهام وإدارة الأنشطة وتتبع أداء المحفظة بفعالية

: تقديم خيارات مرنة مثل القائمة أو التقويم أو طرق عرض كانبان لمساعدة مديري الأصول على تصور المهام وإدارة الأنشطة وتتبع أداء المحفظة بفعالية حقول قابلة للتخصيص : السماح لشركات إدارة الأصول بتكييف أنظمة إدارة علاقات العملاء مع احتياجات العمل المحددة، مما يجعلها حلاً متخصصًا للصناعة

: السماح لشركات إدارة الأصول بتكييف أنظمة إدارة علاقات العملاء مع احتياجات العمل المحددة، مما يجعلها حلاً متخصصًا للصناعة إدارة الوثائق : تمكين شركات إدارة الأصول من تخزين المستندات المهمة وتنظيمها واسترجاعها، مثل العقود وتراخيص البرامج وتقارير العملاء، داخل نظام إدارة علاقات العملاء

: تمكين شركات إدارة الأصول من تخزين المستندات المهمة وتنظيمها واسترجاعها، مثل العقود وتراخيص البرامج وتقارير العملاء، داخل نظام إدارة علاقات العملاء الامتثال التنظيمي : مساعدة الشركات في الالتزام باللوائح الجديدة وتواريخ التجديد مع ضمان إعداد تقارير دقيقة للمستثمرين المؤسسيين وصناديق التحوط

: مساعدة الشركات في الالتزام باللوائح الجديدة وتواريخ التجديد مع ضمان إعداد تقارير دقيقة للمستثمرين المؤسسيين وصناديق التحوط إدارة البريد الإلكتروني: تبسيط الاتصالات في مكان واحد لتتبع التفاعلات وإدارة عمليات المتابعة وتعزيز العلاقات مع العملاء في جميع أنحاء الصناعة

➡️ اقرأ المزيد: اكتشف أفضل 15 أداة يجب تجربتها لإدارة أصول البرمجيات لتحسين أصولك البرمجية وتقليل التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

## أفضل 10 برامج لإدارة أصول البرمجيات لإدارة علاقات العملاء لاستخدامها

فيما يلي أفضل 10 برامج لإدارة الأصول لمساعدتك في تحسين عملياتك ودفع عجلة النمو في مجال إدارة الأصول التنافسي:

1. ClickUp (🏆 الأفضل لإدارة المشاريع المالية وعلاقات العملاء) ClickUp هو التطبيق الذي يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة - وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

باستخدام ClickUp، يمكنك تحسين مهام مشروعك المالي وتتبع النفقات وإدارة سير العمل المالي. كما يتيح لك تحديد أهداف واضحة، وتتبع التقدم المحرز دون عناء، والتعاون مع فريقك في الوقت الفعلي.

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أداة ClickUp CRM

أداة ClickUp CRM الأداة تمكّنك من إدارة جميع علاقاتك مع العملاء بسلاسة. فهي تسمح لك بتتبع العملاء المحتملين والصفقات وجهات الاتصال ومراحل المبيعات داخل منصة واحدة. وبفضل ميزاته العديدة، مثل الحالات المخصصة والحقول المخصصة وطرق العرض المتعددة، يمكنك تخصيص نظام إدارة علاقات العملاء لتناسب سير عمل إدارة الأصول لديك بشكل مثالي.

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كليك أب كانبان

على سبيل المثال، يمكنك إنشاء حقول مخصصة مثل تاريخ المتابعة أو حجم الصفقة لتنظيم عملائك المحتملين بشكل أفضل وتحديد أولويات المهام. تتيح لك الأداة تصور جميع مراحل المبيعات الخاصة بك في ClickUp Kanban عرض وسحب الصفقات وإسقاطها أثناء تقدمها.

ما يجعل استخدام حل إدارة علاقات العملاء أفضل هو أتمتة ClickUp وظيفة. فهي تساعدك على تعيين تذكيرات للمتابعة أو الحصول على إشعارات عند تغيير حالة الصفقة، حتى لا يتم التغاضي عن أي شيء.

اطلع على كيف يمكن لأتمتة ClickUp أن تساعد فريقك

علاوة على ذلك، تقدم ClickUp آلاف القوالب القابلة للتخصيص لكل احتياجات العمل.

سواءً كان إعداد مهام المتابعة، أو مراقبة مراحل المبيعات، أو استخدام الأتمتة لإرسال إشعارات عند استحقاق إحدى المهام، فإن قالب ClickUp CRM يبسط كل شيء.

إن قالب إدارة الأصول ClickUp يساعد أيضًا في تتبع وإدارة الأصول مثل المعدات أو البرامج أو المخزون. فهو يتيح لك مراقبة حالة الأصول، وتتبع عمليات الإصلاح، وتسجيل تفاصيل الشراء بكفاءة دون أي متاعب.

➡️ اقرأ المزيد: 12 قالب مجاني لإدارة علاقات العملاء: Excel، وجداول بيانات Google، و ClickUp

أفضل ميزات #### **ClickUp

تصور وتنظيم تقدم العميل خلال مراحل الحساب المختلفة، بدءًا من الإعداد وحتى الاحتفاظ بالعملاء، كل ذلك في واجهة واحدة باستخدام ClickUp Kanban

استخدم الأدوات المصغّرة لمراقبة المقاييس الرئيسية مثل القيمة الدائمة للعميل ومتوسط أحجام الصفقات ومعدلات الاحتفاظ بالعملاء في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Dashboards صياغة المقترحات وإجراءات التشغيل القياسية (SOPs) وإجراءات التشغيل القياسية (SOPs) ومواقع الويكي بالتعاون مع مستندات ClickUp أتمتة المهام المتكررة مثل تعيين المهام، أو تحديث الحالات، أو إرسال رسائل بريد إلكتروني للمتابعة باستخدام أتمتة ClickUp Automations

مراقبة مدة المهام، وضمان دقة الفواتير وتحليل التكاليف للمشاريع المتعلقة بالتمويل باستخدام تتبع وقت ClickUp 🔍 قيود ClickUp

قد لا يحتوي تطبيق ClickUp للجوال على جميع ميزات إصدار سطح المكتب

قد تكون المنصة معقدة للمستخدمين الجدد غير المتمرسين في مجال التكنولوجيا

💰 تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل عضو

⭐ تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ClickUp أداة استثنائية شاملة لإدارة المشاريع تتيح لنا تنظيم فريق عملنا والتعاون بكفاءة وأتمتة المهام في بيئة واحدة. وتوفر لنا ميزات مثل لوحات كانبان ومخططات جانت، ومخططات جانت، والمستندات التعاونية، والأتمتة بدون رموز، وتتبع الوقت مراجع على G2

2. Salesforce (🏆 الأفضل لإدارة علاقات العملاء بكفاءة)

عبر Salesforce Salesforce هو نظام قوي لإدارة علاقات العملاء قائم على الحوسبة السحابية يساعد مديري الأصول والمستشارين الماليين وشركات الاستثمار على تنظيم بيانات العملاء وتتبع الأصول المالية وتعزيز إدارة علاقات المستثمرين.

تعمل ميزات Salesforce على تبسيط العمليات المعقدة مثل تأهيل العميل وتتبع الامتثال، مثل تدفقات العمل الآلية والتحليلات في الوقت الفعلي ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص.

📌 مثال: يمكن للمستشارين استخدامها لإنشاء تقارير مخصصة للمستثمرين المؤسسيين، مما يضمن اتخاذ قرارات أفضل وولاء العملاء.

📌أفضل ميزات قوة المبيعات

تتبع الأهداف والاستثمارات والأنظمة البيئية العائلية من أجل تخطيط مالي أفضل

عزز الكفاءة من خلال إعداد العملاء وإدارة المستندات بشكل آلي

استخدام التحليلات التنبؤية لتوقع احتياجات العميل

🔍 قيود قوة المبيعات

هو الأنسب للشركات، وليس للعمليات الصغيرة الحجم، بسبب ارتفاع التكاليف

أبلغ المستخدمون عن وجود خلل في سير العمل عند العمل على مجموعات البيانات الكبيرة

💰تسعير قوة المبيعات

المبيعات : 300 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 300 دولار شهريًا لكل مستخدم الخدمة : 300 دولار/شهرًا لكل مستخدم

: 300 دولار/شهرًا لكل مستخدم المبيعات والخدمة : 325 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

: 325 دولاراً شهرياً لكل مستخدم أينشتاين 1 للمبيعات والخدمة: 700 دولار/شهرياً لكل مستخدم

⭐ تقييمات ومراجعات قوة المبيعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

4.2/5 (أكثر من 20 تقييمًا) Capterra: غير متاح (لا توجد تقييمات كافية)

Salesforce هي المنصة التي نستخدمها في شركتنا لخدمة عملائنا وتزويدهم بتجربة مرضية. لدى Salesforce نظام ذكاء صناعي يحلل سلوك واحتياجات عملائنا ويولد تلقائيًا اقتراحات التطبيقات لتلبية احتياجاتهم مراجع على G2 💡 نصيحة احترافية: قم بتحسين عملية إدارة علاقات العملاء مع هذه الخطوات الخمس الأساسية لصياغة استراتيجيتك بفعالية!

استخدم البيانات وجهود التسويق لاكتشاف العملاء المحتملين

قم بإبرام الصفقة من خلال مقترحات ومتابعة واضحة وفي الوقت المناسب

تحديد العملاء المحتملين الذين يتوافقون مع جمهورك المستهدف وأولوياتك

ضمان الرضا من خلال معالجة الاستفسارات وتشجيع الولاء

بناء العلاقات من خلال التواصل والعروض المخصصة

3. Microsoft Dynamics (🏆الأفضل لتبسيط عمليات سلسلة التوريد)

عبر

Microsoft Dynamics

يتيح لك نظام إدارة سلسلة التوريد Microsoft Dynamics 365 إدارة الأصول والعمليات وعلاقات العملاء بفعالية.

ويستفيد المستخدمون في مختلف الصناعات - من التصنيع إلى البيع بالتجزئة - من إمكانياتها. تتيح لوحات المعلومات البديهية للمستخدمين مراقبة التكاليف والأداء بسهولة، مما يقلل من المخاطر التشغيلية.

تتيح ميزات مثل تعيين موقع الأصول، وتتبع دورة حياة الأصول، وإعداد التقارير في الوقت الفعلي للشركات تقليل وقت التعطل وإدارة الصيانة لتحسين الكفاءة التشغيلية.

أفضل ميزات مايكروسوفت دايناميكس

أتمتة تتبع الأصول وإدارة دورة حياة الأصول لتعزيز الشفافية التشغيلية

توقّع احتياجات صيانة المعدات باستخدام الذكاء الاصطناعي لتوفير التكاليف

احصل على رؤى قابلة للتنفيذ مع مقاييس الأداء المبنية مسبقًا مثل تتبع وقت التعطل

🔍 قيود مايكروسوفت دايناميكس

يوفر تكاليف مقدمة عالية، مما قد يعيق الشركات الصغيرة

أبلغ المستخدمون عن تأخيرات في الأداء من حين لآخر أثناء الاستخدام بكميات كبيرة

💰 تسعير مايكروسوفت ديناميكس

دينامكس 365 لإدارة سلسلة التوريد : 210 دولار شهرياً لكل مستخدم

: 210 دولار شهرياً لكل مستخدم Dynamics 365 إدارة سلسلة التوريد المميزة : 300 دولار/شهرًا لكل مستخدم

: 300 دولار/شهرًا لكل مستخدم دينامكس 365 إدارة الطلبات الذكية: 300 دولار/شهرًا

⭐ تقييمات ومراجعات مايكروسوفت ديناميكس

G2: 3.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

3.7/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: غير متاح (لا توجد تقييمات كافية)

🔍 هل تعلم؟ مدير باريتو أن حوالي 80% من عائدات الشركة تأتي غالبًا من حوالي 20% من عملائها الأكثر ولاءً. دعنا نعطي الأولوية لهؤلاء العملاء المهمين وشاهد عملك يرتفع! 🚀

4. ألتفيا (🏆 الأفضل لإدارة صفقات الأسهم الخاصة)

via

ألتفيا

إذا كنت تبحث عن إدارة علاقات العملاء المصممة لإدارة الأصول البديلة، فإن Altvia هو خيار ممتاز. فهو مصمم خصيصًا للأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري والاستثمارات البديلة الأخرى.

يعمل Altiva على تحسين علاقات المستثمرين وإدارة الصفقات وعمليات التواصل، مما يجعل العمليات أكثر كفاءة.

كما يوفر أيضًا بوابات للمستثمرين وغرف بيانات وأدوات امتثال تمكنك من إدارة تقارير المستثمرين بسلاسة ومشاركة المستندات بأمان وتتبع أنشطة الامتثال.

أفضل ميزات #### أفضل ميزات

استخدم قوائم مراجعة ومقاييس مفصّلة لتقييم الصفقات ومراقبة تقدم الصندوق بكفاءة

إدارة الاتصالات وتزويد أصحاب المصلحة بوصول سهل إلى التقارير والتحديثات

تخصيص لوحات المعلومات لتتبع أداء المحفظة وإنتاجية الفريق في الوقت الفعلي

قيودات التفعيل

لا تحتوي الأداة على نسخة مجانية أو نسخة تجريبية لاختبارها قبل الشراء

تخدم في المقام الأول الأسهم الخاصة، مما يحد من استخدامها لمهام إدارة الأصول العامة

💰تسعير ألتفيا

التسعير المخصص

⭐تقييمات ومراجعات ألتفيا

G2: غير متاح (لا توجد تقييمات كافية)

غير متاح (لا توجد تقييمات كافية) Capterra: غير متاح (لا توجد تقييمات كافية)

تتفهم ألتفيا احتياجات شركات الاستثمار ويظهر ذلك أثناء عملية التنفيذ. وظائف رائعة من خارج الصندوق ويمكن تخصيصها بسهولة مع فريقهم الرائع أحد المراجعين على Capterra ➡️ اقرأ المزيد: هل تريد تعزيز العلاقات مع العملاء وسير العمل وزيادة الكفاءة؟ اكتشف أفضل 10 أمثلة لبرامج إدارة علاقات العملاء وحالات استخدامها لزيادة الإنتاجية ، مصممة لمختلف الصناعات وأحجام الأعمال!

5. DealCloud (🏆 الأفضل لإدارة خطوط أنابيب الصفقات في الخدمات المالية)

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DealCloud_

DealCloud هو نظام إدارة علاقات العملاء الرائد في مجال إدارة الأصول المصمم خصيصًا للخدمات المصرفية الاستثمارية والأسهم الخاصة والعقارات والخدمات المهنية الأخرى. يمكنك استخدامه لإدارة خطوط الأنابيب وتتبع العلاقات وتحسين تنفيذ الصفقات.

يُمكِّن Deal Cloud الشركات من جعل البيانات مركزية وتحسين سير العمل وتعزيز التعاون. كما أنها توفر ميزات مثل لوحات المعلومات المخصصة، وأدوات إعداد التقارير، والرؤى القائمة على الذكاء الاصطناعي.

تعمل هذه الإمكانات على تبسيط مراقبة المحفظة وإدارة الامتثال ومهام تتبع الفرص.

أفضل ميزات #### DealCloud

تخصيص لوحات المعلومات لعرض مسارات الصفقات ومؤشرات الأداء الرئيسية ونشاط الفريق في مكان واحد

تتبّع العلاقات من خلال ربط جهات الاتصال والحسابات، مما يضمن عدم تفويت أي اتصالات في متابعة الصفقات

إنشاء تقارير مفصلة مع تحليلات مدمجة لتتبع الأداء وتحديثات المستثمرين

🔍 قيود DealCloud

لاحظ المستخدمون أن ميزة التسويق عبر البريد الإلكتروني ليست بديهية وسهلة الاستخدام

وظائف إعداد التقارير والتصدير بطيئة وبها أخطاء

💰تسعير DealCloud

تسعير مخصص

⭐ تقييمات ومراجعات DealCloud

G2: غير متاح (لا توجد تقييمات كافية)

غير متاح (لا توجد تقييمات كافية) Capterra: 4.5/5 (20 تقييم)

6. HubSpot(🏆 الأفضل لتعزيز مشاركة العملاء)

via

HubSpot_

بالنسبة للشركات التي تسعى إلى تحسين مشاركة العملاء وتعزيز تنظيم البيانات، تقدم HubSpot منصة شاملة لإدارة علاقات العملاء.

تتيح لوحة التحكم المركزية الخاصة بها لمديري الأصول تتبع تفاعلات العملاء - رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات والاجتماعات - في مكان واحد موحد.

يتضمن HubSpot أيضاً أدوات التحليلات وإعداد التقارير التي تقدم رؤى بديهية حول سلوك العملاء وأداء المحفظة. تساعدك البيانات على اتخاذ قرارات مستنيرة وتحديد الاتجاهات وتحسين الاستراتيجيات لتحقيق نتائج أفضل.

أفضل ميزات HubSpot

تخزين وتنظيم ما يصل إلى مليون جهة اتصال بمعلومات مفصلة

إنشاء وجدولة رسائل البريد الإلكتروني وسير العمل لرعاية العملاء المحتملين دون جهد يدوي

تلقي إشعارات في الوقت الفعلي عندما تفتح جهات الاتصال رسائل البريد الإلكتروني أو تنقر على الروابط، مما يتيح المتابعة في الوقت المناسب

🔍 قيود HubSpot

الخطط المجانية لها قيود على عدد رسائل البريد الإلكتروني التي يتم إرسالها شهريًا

تصبح مكلفة للغاية مع وجود عقود سنوية وعدم إمكانية الإنهاء المبكر

💰 تسعير HubSpot

مجاني

منصة العملاء المبتدئين : 20 دولارًا شهريًا (لمقعد واحد)

: 20 دولارًا شهريًا (لمقعد واحد) منصة العملاء المحترفين : 1,300 دولار/شهرياً (لخمسة مقاعد)

: 1,300 دولار/شهرياً (لخمسة مقاعد) منصة عملاء المؤسسات: 4,300 دولار/شهرياً (لسبعة مقاعد)

⭐ تقييمات ومراجعات HubSpot

G2: 4.4/5 (12000 تقييم)

4.4/5 (12000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (4000 تقييم)

"HubSpot Marketing Hub هي منصة متعددة الاستخدامات بشكل لا يصدق تجمع بين سهولة الاستخدام وأدوات التسويق القوية. إحدى ميزاتها البارزة هي الواجهة البديهية، التي تجعل التنقل عبر الحملات المعقدة يبدو سهلاً ومباشرًا حتى بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم خبرة تقنية واسعة" أحد المراجعين على G2 💡 نصيحة احترافية: عزز تنظيم المحتوى الخاص بك وعزز كفاءة الفريق من خلال التعلم كيفية إنشاء سير عمل إدارة الأصول الرقمية . فهم الخطوات الرئيسية لإدارة الأصول الرقمية والوصول إليها ومشاركتها بسلاسة!

7. Pipedrive (🏆 الأفضل لتبسيط إدارة الصفقات وأتمتة سير العمل)

عبر

Pipedrive_

Pipedrive عبارة عن منصة CRM سهلة الاستخدام تساعدك على تنظيم عملية المبيعات الخاصة بك باستخدام خطوط أنابيب مرئية. ويتيح لك إدارة الصفقات وتتبع المهام وأتمتة سير العمل، مما يوفر لك نظرة عامة في الوقت الفعلي عن موقف كل عميل أو صفقة في رحلة المبيعات.

يوفر Pipedrive ميزات مثل إدارة العملاء المحتملين وجهات الاتصال، ولوحات معلومات التقارير، وتتبع البريد الإلكتروني، وتطبيق الهاتف المحمول، مما يعزز الإنتاجية.

كما أنه يتكامل بسلاسة مع بريدك الإلكتروني، مما يتيح لك تتبع الاتصالات وضمان عدم تفويت أي تفاعل مع العميل.

أفضل ميزات #### Pipedrive

استخدم قوالب سير العمل لإدارة تقدم الصفقات وإرسال التذكيرات تلقائيًا

تتبع العملاء المحتملين بكفاءة من خلال صندوق وارد مركزي يجمع العملاء المحتملين حتى يصبحوا جاهزين للتأهيل

المزامنة مع Gmail أو Outlook لتتبع عمليات فتح البريد الإلكتروني والنقرات

🔍 قيود Pipedrive

يفتقر إلى التحليلات المتقدمة لاتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات

إدارة المستندات متاحة فقط في الخطط الأعلى

💰 تسعير Pipedrive

أساسي : 14 دولارًا شهريًا لكل مقعد

: 14 دولارًا شهريًا لكل مقعد متقدم : 29 دولارًا/شهرًا لكل مقعد

: 29 دولارًا/شهرًا لكل مقعد احترافي : 59 دولارًا شهريًا لكل مقعد

: 59 دولارًا شهريًا لكل مقعد قوي : 69 دولارًا/شهرًا لكل مقعد

: 69 دولارًا/شهرًا لكل مقعد المؤسسات: 99$/شهرًا لكل مقعد

⭐ تقييمات ومراجعات Pipedrive

G2: 4.3/5 (2000 تقييم)

4.3/5 (2000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (3000 تقييم)

➡️ اقرأ المزيد: 10 برامج إدارة أصول العلامة التجارية الرقمية

8. Backstop Solutions (🏆 الأفضل لإدارة علاقات المستثمرين والمحافظ)

عبر حلول الدعم تعمل حلول Backstop Solutions على تحسين كيفية إدارة المستثمرين وصناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة للعمليات. يعمل برنامج إدارة الأصول هذا على تبسيط سير العمل وتعزيز العناية الواجبة وتعزيز التعاون.

يمكنك استخدام ميزاته مثل التخزين المركزي للبيانات وأدوات إعداد التقارير وتحليلات الأداء لعلاقات المستثمرين وإدارة المحافظ الاستثمارية وتتبع الامتثال.

على سبيل المثال، يتيح لك أتمتة تحديثات العميل والوصول إلى رؤى المحفظة في الوقت الفعلي لتحسين التواصل والكفاءة.

أفضل ميزات حلول Backstop Solutions

إدارة علاقات المستثمرين من خلال الاتصال المركزي وتتبع الأنشطة لتحسين التواصل مع العملاء

أتمتة مهام سير العمل من أجل عمليات تشغيلية أسرع وخالية من الأخطاء في مختلف الإدارات

مراقبة أداء المحفظة باستخدام التحليلات في الوقت الفعلي لاتخاذ قرارات استثمارية أفضل

🔍 قيود الحلول الاحتياطية

لا تقدم نسخة تجريبية مجانية أو نسخة مجانية للاختبار قبل شراء خطط الاشتراك

لاحظ المستخدمون أن الأداة تتأخر أثناء العمل على مجموعات البيانات الكبيرة

💰تسعير حلول التوقف الاحتياطي

تسعير مخصص

⭐ تقييمات ومراجعات Backstop Solutions

G2: 4.7/5 (40 تقييم)

4.7/5 (40 تقييم) Capterra: غير متاح (لا توجد تقييمات كافية)

💡 نصيحة احترافية: يتساءل كيف تساعد إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات الفعالة أعمالك ? يمكنك تقليل التكاليف وتحسين الإنتاجية وتعزيز الأمن من خلال تتبع أصول تكنولوجيا المعلومات لديك وإدارتها بكفاءة. لذلك:

تجنب عمليات الشراء غير الضرورية من خلال تحسين استخدام موارد تكنولوجيا المعلومات الحالية

تحديد المخاطر والتخفيف من حدتها من خلال ضمان تحديث جميع الأصول وامتثالها

تحسين العمليات من خلال معرفة الأدوات والأنظمة المتوفرة والعاملة⚙

9. الساتويت (🏆 الأفضل لبناء علاقات مع المستثمرين)

via

Satuit_

Satuit هو برنامج مصمم خصيصًا لإدارة الأصول لمديري الثروات وشركات الأسهم الخاصة ومديري الأصول. وهو يتفوق في إدارة العلاقات والتواصل مع العملاء والامتثال التنظيمي.

يجعل Satuit تتبع رسائل البريد الإلكتروني وإدارة ارتباطات العملاء أمرًا في غاية السهولة. كما أنه يساعدك على تحسين نمو الأعمال وتعزيز رضا العملاء.

كما أن تكاملها السلس مع أدوات مثل DocuSign وأنظمة المحافظ يعزز دقة سير العمل والكفاءة التشغيلية.

أفضل ميزات ساتويت

تتبع علاقات العملاء من خلال لوحات معلومات مخصصة للحصول على رؤى في الوقت الفعلي

مراقبة مهام الامتثال مع مسارات التدقيق وميزات إعداد التقارير

أتمتة تتبع الاتصالات عبر رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات والاجتماعات

🔍قيود البدلة

أبلغ المستخدمون أن خطط تسعير الأداة ليست شفافة للغاية

واجهة مستخدم الأداة ليست بديهية للغاية

💰تسعير البدلة الفضائية

Satuit Essentials : 150 دولارًا شهريًا

: 150 دولارًا شهريًا Satuit Premium : بدءًا من 200 دولار شهريًا

: بدءًا من 200 دولار شهريًا Satuit Enterprise: بدءاً من 300 دولار شهرياً

⭐ تقييمات ومراجعات البدلة الفضائية

G2: غير متاح (لا توجد تقييمات كافية)

غير متاح (لا توجد تقييمات كافية) Capterra: غير متاح (لا توجد تقييمات كافية)

البرنامج يلبي احتياجات إدارة علاقات العملاء لدينا ويتم تحسينه باستمرار. فريق علاقات العملاء متميز ومتاح دائمًا لمساعدتنا. كما يتم تقديم ندوات تدريبية عبر الإنترنت بانتظام

مراجع على G2

10. Redtail CRM (🏆 الأفضل لتتبع بيانات العملاء وإدارة علاقات العملاء)

عبر

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Redtail CRM هو برنامج لإدارة الأصول مصمم خصيصًا للمهنيين الماليين، وخاصة المستشارين والمخططين، لتحسين إدارة العلاقات مع العملاء.

وهو يوفر واجهة سهلة الاستخدام تعمل على تحسين سير العمل وتتبع بيانات العميل وأتمتة المهام الرئيسية مثل التسويق عبر البريد الإلكتروني الجماعي وإنشاء التقارير.

يمكنك بسهولة تنظيم سجلات العملاء والعملاء المحتملين باستخدام Redtail وحتى أتمتة مهام معينة، مثل تعيين إجراءات محددة للعملاء أو أعضاء الفريق. وهذا يوفر عليك الوقت ويعزز الإنتاجية.

أفضل ميزات Redtail CRM

تتبع بيانات العملاء بسلاسة مع ملفات تعريف شاملة، مما يضمن سهولة الوصول إلى المعلومات الأساسية

أتمتة سير العمل بكفاءة لإدارة المهام المتكررة وتتبع التقدم المحرز

التكامل مع الأدوات المالية مثل Morningstar وRiskalyze لتحسين الوظائف

🔍 قيود Redtail CRM

يقول بعض المستخدمين أن واجهة المستخدم الخاصة بالأداة قديمة

تقدم عمليات تكامل محدودة مقارنة بحلول إدارة علاقات العملاء الشائعة الأخرى

💰 تسعير Redtail CRM

الإطلاق 45 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

45 دولارًا شهريًا لكل مستخدم النمو 65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: تسعير مخصص

⭐ تقييمات ومراجعات Redtail CRM

G2: 4.3/5 (130 مراجعة)

4.3/5 (130 مراجعة) Capterra: 4.1/5 (80 مراجعة)

🔍 هل تعلم؟ يمكن أن تزيد رسائل البريد الإلكتروني التسويقية المخصصة من معدلات النقر إلى الظهور من خلال 14% والتحويلات بنسبة 10%. يمكن أن يساعدك نظام إدارة علاقات العملاء على تقسيم جمهورك وتخصيص رسائلك. 🎯

اصنع بصمتك في مجال إدارة الأصول مع ClickUp!

الإدارة الفعالة للأصول أمر بالغ الأهمية لأنها تضمن الاستخدام الأمثل للموارد، وتقلل من التكاليف، وتقلل من المخاطر.

على سبيل المثال، يمكن لمدير المحفظة استخدام منصات إدارة علاقات العملاء لإدارة الأصول المذكورة أعلاه لتتبع استثمارات العملاء وتحليل اتجاهات السوق وإنشاء تقارير مخصصة.

ولكن إذا كنت تبحث عن أداة متقدمة وغنية بالمميزات لإدارة مشروعك المالي وتخزين بيانات العميل وتحسين العلاقات مع العملاء، ففكر في ClickUp.

فهو يساعدك على تتبع الأصول، وإدارة جداول الصيانة، وإنشاء التقارير، والتعاون مع أعضاء الفريق - كل ذلك من خلال منصة واحدة.

فلماذا الانتظار؟ اشترك في ClickUp اليوم وأحدث ثورة في عملية إدارة الأصول الخاصة بك!