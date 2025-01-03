برنامج جيرا مقابل إدارة العمل: اعثر على ما يناسبك

إخلاء مسؤولية: تم دمج برنامج إدارة أعمال جيرا وبرنامج جيرا في منصة مشتركة في مايو 2024 . تفحص هذه المقالة الميزات المختلفة لكل أداة كما كانت موجودة قبل الدمج والعرض المدمج الجديد لمساعدة المستخدمين على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن وظائف المنصة.

هل تشعر غالبًا بالإرهاق في محاولة إبقاء كل شيء على المسار الصحيح؟ يمكن أن تكون إدارة المهام المستحقة، والوفاء بالمواعيد النهائية، وضمان مواءمة الفريق أمرًا صعبًا.

ولكن مع وجود البرنامج المناسب إلى جانبك، لا يجب أن يكون الأمر كذلك! في وقت سابق من هذا العام، قامت شركة Atlassian بدمج عرضين من الوزن الثقيل - إدارة أعمال جيرا وبرنامج جيرا - في برنامج واحد.

يقارن منشور المدونة هذا بين إدارة عمل جيرا السابقة وبرنامج جيرا، ولماذا كانتا مختلفتين، وما هي الفوائد التي يجلبها برنامج جيرا المدمج حديثًا.

👀 هل تعلم؟ تم إطلاق Jira في الأصل في عام 2002 كبرنامج لتتبع الأخطاء فقط كبرنامج لتتبع الأخطاء يستهدف مطوري البرامج. وبمرور الوقت، وسعت شركة Atlassian قدراتها لتلبية احتياجات مختلف الفرق في مختلف الصناعات.

ما هي إدارة عمل جيرا؟

كانت إدارة عمل جيرا هي استجابة أطلسيان لاحتياجات فرق العمل. وقدمت منصة شاملة للتخطيط المتزامن والتعاون والتسليم وإعداد التقارير - كل ذلك في مكان واحد.

عبر إدارة أعمال جيرا تم تصميم Jira Work Management لدعم العمليات اليومية عبر مختلف الفرق. وتضمنت قوالب مُعدّة مسبقًا وتقويمات وجداول زمنية ولوحات كانبان لعرض المهام والمواعيد النهائية والتقدم المحرز.

وباستخدام هذه المنصة، يمكن لفرق الموارد البشرية إدارة عمليات التأهيل بسهولة، ويمكن لفرق التسويق تخطيط حملاتها بفعالية، ويمكن للأقسام المالية تتبع الموافقات دون عوائق.

ميزات إدارة العمل في جيرا

تتمتع Jira Work Management بالعديد من الميزات الفريدة التي جعلتها من بين أفضل أدوات إدارة المشاريع:

الميزة رقم 1: القوالب القابلة للتخصيص

قدمت Jira Work Management قوالب قابلة للتخصيص لوظائف الأعمال المختلفة، مثل الموارد البشرية والتسويق والتمويل.

سواء كنت تخطط لعملية تأهيل، أو إطلاق مشروعك الأول، أو إنشاء حملة تسويقية، فقد ساعدتك هذه القوالب على البدء بسرعة وضمنت لك عدم تفويت أي خطوات مهمة.

يمكنك حتى تعديلها لتناسب احتياجات فريقك بحيث تبدو مناسبة لسير عملك.

الميزة رقم 2: التتبع المرئي باستخدام لوحات كانبان

قد يكون من الصعب تتبع جميع المهام في وقت واحد. جيرا لإدارة المشاريع تتبع مرئي يهدف إلى تبسيط حياتك من خلال مساعدتك على تصور سير عملك.

يمكنك ببساطة إدارة المهام ونقلها من مرحلة إلى أخرى - من مهام قيد التنفيذ إلى منجزة - عن طريق السحب والإفلات.

وبهذه الطريقة، كان كل فرد في فريقك يعرف حالة المهام في لمحة بصرية، وبالتالي كانت الأمور تسير بسلاسة.

الميزة رقم 3: إعداد التقارير والرؤى

أتاحت لك أدوات إعداد التقارير إنشاء جداول زمنية لمشاريع الأعمال، وتتبع معدلات إنجاز المهام، وفهم أعباء عمل الفريق - مما يساعدك على اكتشاف مجالات التحسين بسرعة وتحسين كفاءة فريقك.

تم تصميم رؤى إدارة العمل في Jira Work Management لمساعدة مديري الأعمال على اتخاذ قرارات مستنيرة وضمان تخصيص الموارد بفعالية.

ما هو برنامج جيرا؟

تم تصميم برنامج Jira Software لفرق البرمجيات التي تتبع منهجيات Agile. وكان المحور المركزي للمطورين والمختبرين ومديري المشاريع.

سواء كان ذلك لإدارة سباقات السرعة أو الأخطاء، فقد أنشأ برنامج Jira Software تجربة سير عمل موحدة.

عبر برنامج جيرا لطالما كانت برمجيات Jira مفضلة من قبل الفرق التقنية لقدراتها القوية في إدارة دورة حياة تطوير البرمجيات بأكملها. وقد وفرت بيئة مثالية لفرق العمل الرشيقة للعمل بكفاءة، بدءًا من التخطيط لسباق السرعة إلى تتبع الأخطاء وإصدار المنتجات.

ميزات برنامج ### Jira Software

قدم برنامج Jira Software مجموعة واسعة من الميزات المصممة خصيصًا للمطورين، مما أبقى الجميع على نفس الصفحة من التخطيط إلى النشر:

الميزة رقم 1: لوحات رشيقة (سكروم وكانبان)

قدمت Jira Software لوحات Scrum و Kanban لمساعدة الفرق على إدارة مشاريعهم بصريًا. تُعد لوحات Scrum مثالية للمشاريع القائمة على سباقات السرعة، بينما تدعم لوحات Kanban إدارة سير العمل المستمر.

تسمح لوحات Jira Software هذه للفرق برؤية ما هو قيد التنفيذ وما تم حظره وما تم إنجازه، مما يسهل عقد اجتماعات المتابعة وجلسات التخطيط الفعالة.

الميزة رقم 2: التكامل مع أدوات المطورين

يتكامل برنامج Jira Software بسهولة مع أدوات مثل GitHub و Bitbucket، مما يسمح للمطورين بربط التعليمات البرمجية الخاصة بهم مباشرةً بالمهام. وهذا جعل عملية التطوير بأكملها أكثر شفافية وترابطاً.

ضمن التكامل بين التعليمات البرمجية والمهام أن جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المطورين والمختبرين والمديرين، كانوا على نفس الصفحة طوال عملية التطوير.

الميزة رقم 3: مهام سير العمل المخصصة

يمكن للفرق إنشاء تدفقات عمل مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات التطوير الخاصة بهم - تتبع الأخطاء أو مراجعات التعليمات البرمجية أو إدارة الإصدار - مما يضمن ملاءمة البرنامج تمامًا لعملية العمل الخاصة بهم.

وقد أتاح هذا التخصيص لفرق التطوير تكييف Jira مع عملياتهم بالضبط، سواء كانوا يعملون مع إصدارات المنتجات المعقدة أو التكرارات السريعة.

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إدارة عمل جيرا مقابل برنامج جيرا ## Jira Work Management مقابل برنامج جيرا

لذا، في حين أنهما يبدوان متشابهين جدًا للوهلة الأولى، كيف تتميز هاتان الأداتان عن بعضهما البعض بالضبط؟ حسنًا، هناك بعض الخصائص المميزة لكل منهما.

الخصائص إدارة عمل جيرا برمجيات جيرا الجمهور المستهدف فرق العمل مثل الموارد البشرية والتسويق والمالية فرق التطوير الرشيقة، مثل المطورين والمختبرين قدرات التكامل مدمج مع أدوات الأعمال مثل Slack و Google Workspace مدمج مع أدوات المطورين مثل GitHub و GitLab التعقيد مثالي لتتبع المشاريع المباشرة دون تعقيدات تقنية مصمم لإدارة تطوير البرامج المعقدة وتتبع الأخطاء أنواع عرض المهام التقويم والقائمة واللوحة والجدول الزمني لوحات سكروم وكانبان إمكانية الوصول مصممة للمستخدمين غير التقنيين مصممة خصيصًا لإدارة المشاريع الرشيقة حالات الاستخدام تصور تقويمات الحملات أو عمليات التأهيل إدارة سباقات السرعة وسير عمل التسليم المستمر أنواع التقارير تقارير أساسية لتتبع الجداول الزمنية والتقدم رؤى متقدمة مثل مخططات السرعة ومخططات الإنجازات رؤى المديرين تقديم نظرة عامة للمديرين لمعرفة ما هو على المسار الصحيح أو المتأخر أو المختنق ضروري لتقييم أداء العدو السريع وإجراء التعديلات

لنلقِ نظرة على بعض هذه الاختلافات الرئيسية بمزيد من التفصيل:

الميزة رقم 1: استهداف المستخدمين والفرق

تستهدف إدارة العمل في Jira Work Management فرق العمل، وتقدم حلاً سهل الاستخدام لإدارة العمليات اليومية مثل عمليات التسويق والموارد البشرية.

تتكامل مع الأدوات التي يستخدمونها بشكل متكرر، مثل Slack و Google Workspace. على النقيض من ذلك، كان برنامج Jira Software يلبي احتياجات فرق التطوير الرشيقة، حيث يتكامل مع أدوات المطورين مثل GitHub و GitLab ويركز على سير العمل التقني.

تم إنشاء Jira Work Management لأولئك الذين يحتاجون إلى تتبع مباشر للمشروع وإدارة المهام دون تعقيدات تقنية. كانت مثالية لمستخدمي الأعمال الذين قد لا يكونون على دراية بتطوير البرمجيات.

في المقابل، تم تصميم برنامج Jira Software للفرق التي تعمل بمنهجيات Agile، مع التركيز على تطوير البرمجيات وتتبع الأخطاء وتخطيط التكرار.

الميزة رقم 2: إنشاء المهام وعرضها

يوفر مشروع إدارة العمل في Jira Work Management طرق عرض مرنة للمهام، مثل التقويم والقائمة واللوحة وعرض الجدول الزمني، مما يجعله في متناول المستخدمين غير التقنيين.

سمحت طرق العرض المختلفة هذه للفرق بتنظيم عملهم بالطريقة التي تناسب احتياجاتهم، سواء كان ذلك من خلال تصور الأحداث القادمة في تقويم الحملة أو رؤية قائمة مفصلة بمهام الإعداد.

قدم مشروع Jira Software لوحات Kanban و Scrum المصممة خصيصًا لإدارة المشاريع الرشيقة. تم تصميم طرق العرض هذه لمساعدة الفرق الفنية على إدارة سير العمل بفعالية.

على سبيل المثال، تُعد لوحات Scrum ممتازة للمشاريع القائمة على السبرنت، حيث يتم تقسيم المهام إلى فترات زمنية محددة، بينما تُستخدم لوحات Kanban للتسليم المستمر وتصور التقدم المحرز.

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الميزة #3: إعداد التقارير وتوليد الرؤى

وفرت Jira Work Management تقارير أساسية لتتبع الجداول الزمنية والتقدم المحرز في مشاريع الأعمال، والتي تعتبر ضرورية لفرق العمل التي يجب أن تفهم مدى تقدم مشاريع JWM الخاصة بهم.

أعطت تقارير Jira Work Management سهلة الاستخدام هذه للمديرين نظرة عامة على ما كان على المسار الصحيح، وما هو متأخر، وأين يمكن أن تحدث الاختناقات.

من ناحية أخرى، قدمت برمجيات Jira Software رؤى متقدمة، بما في ذلك مخططات السرعة ومخططات الإنجازات وتقارير السبرينت. هذه الأدوات ضرورية لفرق أجايل التي يجب أن تقيّم أداءها خلال سباقات السرعة وتعديل الخطط في منتصف الطريق والتأكد من أنها تسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها.

وهذا ما جعل برنامج Jira Software مثاليًا للفرق التقنية التي ترغب في ضبط عملياتها وتحسينها باستمرار.

الميزة رقم 4: هيكل سير العمل والتخصيص

وفرت Jira Work Management تدفقات سير العمل التي تم تكوينها مسبقًا والمصممة لتلبية احتياجات فرق العمل دون الحاجة إلى إعدادات مكثفة. تحتوي هذه الأداة على كل ما تحتاجه لبدء العمل.

يمكنك أتمتة المهام الروتينية وحتى استخدام مهام سير العمل المحددة مسبقًا مع الحد الأدنى من التخصيص. كان الهدف هو مساعدتك في إنجاز المهام بدلاً من إدارة البرنامج.

على النقيض من ذلك، جاء برنامج Jira مع مهام سير عمل متقدمة وقابلة للتخصيص بدرجة كبيرة. يمكن للفرق تحديد أكبر عدد ممكن من مراحل سير العمل حسب الحاجة، ويمكن أن يكون لكل مرحلة شروط وموافقات ومحفزات محددة.

يمكنك أيضًا استخدام مهام سير عمل متعددة لكل مشروع للتعامل مع المشاريع المعقدة بسهولة أكبر.

🏆الفائز: على الرغم من أنهما يستهدفان مستخدمين وحالات استخدام مختلفة، إلا أنه كان هناك أيضًا الكثير من التداخل بين برنامجي Jira Work Management و Jira Software.

في حين أن اختيار فائز واضح بين الاثنين أمر صعب، إلا أن خليفتهما بالتأكيد يجمع بين أفضل ميزات كليهما.

جيرا - مزيج من برنامج جيرا لإدارة العمل وبرنامج جيرا

من خلال دمج هاتين الأداتين، أنشأ Atlassian منصة أكثر قوة وشاملة تجعل التعاون أكثر سهولة في سير العمل وأنواع المشكلات المتنوعة.

تم تصميم Jira الموحّدة لتتناسب مع سير العمل المختلفة للمؤسسة، بما في ذلك الفرق التقنية وغير التقنية. وهي تقدم قيمة أكبر من خلال التواصل المتكامل والأهداف المشتركة والرؤى الأفضل.

ميزات جيرا

يقدم Jira بعض ميزات التعاون والتواصل الجديدة لمستخدمي برنامج Jira Software و Jira Work Management بالإضافة إلى الميزات الموجودة مسبقًا في سابقاتها:

تتبع الهدف #### تتبع الهدف

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عبر برنامج جيرا تتيح لك منصة Jira الجديدة إعداد الأهداف مباشرةً في طرق عرض مهام Jira، مما يسهل تنسيق العمل اليومي مع الأهداف الأوسع نطاقًا.

تساعد هذه الميزة فرق العمل على رؤية الصورة الأكبر، مما يضمن أن كل مهمة تساهم في النجاح الكلي للمشروع أو هدف العمل.

اختصارات تعتمد على الذكاء الاصطناعي

تساعد ميزة تقسيم العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي في Jira على تقسيم المشكلات عالية المستوى (التي يُطلق عليها اسم "ملاحم" في Jira) إلى مشكلات أصغر، مما يتيح للفرق التركيز بشكل أكبر على التقدم بدلاً من الإعداد.

ويشمل ذلك الأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي وترجمة اللغة الطبيعية إلى لغة استعلام Jira (JQL) لتحسين الكفاءة. من خلال أتمتة المهام المتكررة، يمكن للفرق قضاء المزيد من الوقت في العمل الإبداعي والاستراتيجي، مما يعزز الإنتاجية.

عرض القائمة

عبر أطلسيان إلى جانب طريقة عرض اللوحة والجدول الزمني المألوفة، تُعد طريقة عرض القائمة مثالية لأولئك الذين يزدهرون في الإدارة بأسلوب جداول البيانات، وخاصةً فرق التسويق والعمليات.

يصبح التعامل مع الأعمال المتراكمة الكبيرة، وإجراء التحديثات المجمّعة، وتعيين المهام، وربط عناصر المشروع نفسه بالأهداف أمراً سهلاً مع التحرير المدمج.

هل تحتاج إلى حقل مخصص؟ يمكنك تكوينه وإضافته مباشرةً في طريقة عرض القائمة لإدارة المشروع بسلاسة.

التكامل مع Confluence وLoom

يعمل تكامل Jira مع Confluence وLoom على تعزيز التعاون غير المتزامن الفعّال، مما يسمح بتحويل أفكار السبورة البيضاء إلى مهام قابلة للتنفيذ بنقرة واحدة.

يسمح هذا التكامل للفرق بتبادل الأفكار بفعالية، حتى لو كانوا يعملون عن بُعد، ويضمن عدم ضياع الأفكار القيّمة في ملاحظات الاجتماعات.

من خلال هذا الدمج، يحصل مستخدمو Jira Work Management و Jira Software على تجربة موحدة، مع الحفاظ على سير العمل الحالي مع إضافة المزيد من الأدوات التعاونية.

وهذا يعني أنه يمكن لفرق العمل الاستفادة من ميزات Agile، ويمكن للفرق الفنية استخدام قوالب الأعمال، كل ذلك في نفس البيئة، مما يضمن سلاسة التواصل وسير العمل.

تسعير ### جيرا

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برنامج إدارة أعمال جيرا مقابل برنامج جيرا على ريديت

على موقع ريديت مناظرة بين إدارة أعمال جيرا مقابل برامج جيرا يقسم المستخدمين استنادًا إلى حد كبير على حالات الاستخدام والمتطلبات الفردية.

على سبيل المثال Redditor @TechnicalBid1811 يشعر برنامج Jira هو الخيار الصحيح عندما يتعلق الأمر باحتياجات محددة، مثل اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs):

إذا كان جميع المستخدمين لديك من مستخدمي JWM، فقد يكون JWM كافياً. تمنحك JSM عملاء. مع JWM لا تستفيد من التعليقات الداخلية مقابل العملاء ولا اتفاقيات مستوى الخدمة. أيضًا، مع قسط JSM يمكنك الحصول على Opsgenie أو الأصول أو قوالب مشروع JSM. لذا يعتمد ذلك على احتياجاتك الحالية مقابل احتياجاتك المتزايدة

هناك أيضًا إجماع على أن الاندماج يجعل منصة Jira أكثر تنوعًا وقيمة، خاصة فيما يتعلق بالتعاون بين المستخدمين التقنيين وغير التقنيين.

كمستخدم لريديت @Christophersonne وضعته :

لا توجد مشكلة، هذا مجرد دمج بين منتجين مترابطين للغاية وإضافة Atlas، والذي سيكون رائعًا لبعض الفرق (ويضيف بعض الوظائف الجديدة إلى Jira) في منتج واحد يغطي العديد من حالات الاستخدام للفرق _ هذه مجرد واحدة من العديد من الميزات والمنتجات الجديدة القادمة، وهي خطوة جيدة من جانب أطلسيان

تعرف على Clickup - أفضل بديل لبرنامج جيرا لإدارة العمل مقابل برنامج جيرا

في حين أن جيرا تقدم ميزات قوية، ماذا لو كان هناك حل واحد يتجاوز القدرات المدمجة لإدارة عمل جيرا وبرنامج جيرا؟

ميت

ClickUp

-تطبيق كل شيء للعمل. نعم، نحن لا نمزح.

ClickUp هو تطبيق إدارة العمل الوحيد الذي يلبي احتياجات كل من المطورين والفرق غير التقنية دون الحاجة إلى اشتراكات متعددة في تطبيقات إدارة المهام، وأدوات إدارة المعرفة وإدارة المستندات، وتطبيقات التواصل، ومساعدات الذكاء الاصطناعي.

لماذا؟

لأنه يجمع بين عملك ومحادثاتك في منصة واحدة قوية. مقارنةً بـ Jira فإن ClickUp يقدم العديد من الميزات المتقدمة، بما في ذلك أكثر من 1000 قالب قابل للتخصيص، والذكاء الاصطناعي القائم على السياق والذكاء الاصطناعي الأصلي، والدردشة المدمجة، وحتى أداة إنشاء الأتمتة باللغة الطبيعية - لتوفير الوقت وتنظيم المهام والعمل بشكل متزامن مع فريقك.

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برنامج ClickUp's One-Up #1: إدارة المشروع الكل في واحد منصة إدارة المشاريع الخاصة بـ ClickUp تدمج تتبع المشاريع، والتعاون في المستندات، وتتبع الوقت، ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي، والأتمتة في منصة واحدة سهلة الاستخدام. وهذا يتناقض مع منصة Jira، التي تركز في المقام الأول على تتبع المشكلات وإدارة المشاريع الرشيقة.

علاوة على ذلك، يتيح ClickUp للمستخدمين تخصيص سير عمل المشروع على نطاق واسع، والتكيف مع احتياجات الفريق المختلفة دون التعقيد الذي غالبًا ما يرتبط بتكوينات Jira.

كما يركز ClickUp أيضًا على تعاون الفريق من خلال ميزات مثل التعليقات المخصصة، وتخصيص المهام، والمستندات المشتركة، مما يسهل التواصل بشكل أفضل بين أعضاء الفريق.

يمكنك إدارة مشاريع البرامج المعقدة بسهولة عن طريق تقسيمها إلى مهام أصغر حجماً وقابلة للتتبع باستخدام منصة ClickUp لإدارة المشاريع كليك أب برين يعمل الذكاء الاصطناعي المدرك للسياق من ClickUp على تسريع تخطيط المشاريع وتنفيذها. يقوم مدير مشروع الذكاء الاصطناعي الخاص به بإنشاء مهام فرعية تلقائيًا استنادًا إلى أوصاف المهام، مما يؤدي إلى تقسيم المهام الكبيرة بكفاءة إلى مكونات يمكن إدارتها.

كما أنه يعمل على أتمتة إنشاء ملخصات المشروع وتحديثات التقدم وعناصر الإجراءات. تقلل هذه الميزة من الجهد اليدوي المطلوب للتحديثات الروتينية، مما يسمح للفرق بالتركيز على المزيد من المهام الاستراتيجية مع الحفاظ على وضوح المشروع ومواءمته.

استعلام ClickUp Brain بلغة طبيعية لاكتشاف إجابات من مهامك ومستنداتك وأشخاصك

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على إجابات سريعة على الأسئلة المتعلقة بالمهام والمستندات وأعضاء الفريق - دون البحث في العديد من المستندات أو قوائم المهام، وبالتالي توفير الوقت وتحسين عملية اتخاذ القرار. والنتيجة؟ تحافظ أنت وفريقك على الإنتاجية والكفاءة في كل موقف.

تكوين مهام سير العمل التلقائية باستخدام الإنجليزية البسيطة باستخدام ClickUp Brain و ClickUp Automations

مع أتمتة ClickUp ، يمكنك إنشاء تسلسلات أتمتة مصممة خصيصًا مع الإجراءات والمشغلات والشروط المصممة لتقليل المهام المتكررة وتقليل الأخطاء عن طريق أتمتة العمليات الروتينية.

بالنسبة لأولئك الذين يفضلون الحلول الجاهزة، تقدم ClickUp مكتبة من وصفات الأتمتة المبنية مسبقًا والتي يمكن تنفيذها بسرعة لتعزيز الكفاءة دون الحاجة إلى إعدادات مكثفة.

يتيح ذلك لفريقك التركيز على العمل عالي التأثير بدلاً من الانشغال بالمهام اليدوية.

ميزة One-Up من ClickUp رقم 2: تحسين التعاون والرؤية

يدعم ClickUp دورات تطوير البرمجيات من البداية إلى النهاية مع طرق عرض المشروع القابلة للتخصيص بدرجة كبيرة، مثل لوحات كانبان والجداول الزمنية ومخططات جانت ولوحات معلومات إدارة عبء العمل.

مع التعاون في الوقت الفعلي و إدارة المهام الميزات, يسهل ClickUp الأمر على فرق البرامج أن تظل متزامنة، حتى عند العمل في أقسام مختلفة.

كما أنه يوفر تكاملاً أصلياً مع أدوات مثل GitHub وSlack وZoom، مما يوفر اتصالاً سهلاً عبر قنوات وشبكات التواصل المختلفة.

تحرك بشكل أسرع مع تدفقات عمل مرنة واتصل في مكان واحد مع ClickUp

بينما كليك أب سبرينتس تسهيل التطوير الرشيق, ClickUp Dashboards توفر تعاوناً مرئياً قابلاً للتخصيص في الوقت الفعلي، مما يساعد الفرق على تتبع التقدم المحرز وتحديد الاتجاهات وإدارة أعباء العمل بكفاءة.

_ كان مهندسونا ومديرو المنتجات لدينا يعانون من تحديثات الحالة اليدوية بين Jira والأدوات الأخرى. باستخدام ClickUp، استعدنا ساعات من الوقت الضائع في المهام المكررة. والأفضل من ذلك، قمنا بتسريع إصدارات المنتج من خلال تحسين تسليم العمل بين ضمان الجودة والكتابة التقنية والتسويق

نيك فوستر، مدير المنتجات في لولو برس

ClickUp's One Up #3: إدارة المهام المتقدمة

يقدم ClickUp نظامًا مرنًا وغنيًا بالميزات لإدارة المهام، مما يجعله نظامًا قويًا بديل ل Jira . مع ClickUp، تصبح المهام أكثر من مجرد مهام - فهي تتطور إلى مهام سير عمل قابلة للتخصيص بالكامل.

تعاون بسلاسة وسلاسة في إدارة المهام مع مهام ClickUp Tasks مهام ClickUp Tasks يتيح لك تخطيط سير عمل أي مشروع وتنظيمه والتعاون فيه. يمكنك بسهولة تخصيص حالات التقدم، وتعيين مستويات الأولوية، وإضافة حقول مخصصة للسياق، وربط التبعيات للحصول على رؤية شاملة لخططك.

بالإضافة إلى ذلك، يصبح التعاون سلسًا حيث يمكن لأعضاء الفريق التعليق مباشرةً على المهام ومشاركة التحديثات وإرفاق الملفات، وتحديث جميع أصحاب المصلحة المعنيين في الوقت الفعلي.

بالإضافة إلى ذلك, نماذج ClickUp تسمح للفرق بتحسين جمع البيانات من خلال تحويل الواجبات المرسلة إلى مهام، مما يسهل تسجيل الطلبات أو الملاحظات أو مدخلات المشروع مباشرةً في سير عملك.

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حسِّن سير عملك باستخدام ClickUp

ClickUp لا يواكب جيرا فقط ؛ فهو يعيد تعريف إدارة المشاريع من خلال جلب جميع الأدوات الحديثة للعمل في واجهة واحدة.

فهو يسد الفجوة بين تدفقات العمل المختلفة، ويقدم منصة موحدة تتناسب مع احتياجاتك. فلماذا تقصر نفسك على Jira؟ مع ClickUp، سيكون لديك دائمًا الأداة المناسبة في متناول يدك، مما يساعدك على إنجاز كل مشروع بسهولة.

مع ميزات إدارة المهام، وجاهزة للاستخدام قوالب إدارة المشاريع وميزات متقدمة في إعداد التقارير والتحليل، يساعد ClickUp الشركات والأفراد على تبسيط العمليات كما لم يحدث من قبل. اشترك في ClickUp اليوم وغيّر طريقة تعاونك أنت وفريقك - لا مزيد من التنازلات، فقط إدارة المشروع دون عناء من البداية إلى النهاية.