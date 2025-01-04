أفضل وكالات التسويق في لوس أنجلوس لتعزيز تسويقك في 2025

هل تعلم أن هناك أكثر منرر 30,000 وكالة تسويق في الولايات المتحدة. ?

تعد لوس أنجلوس، على وجه الخصوص، موطناً لبعض الوكالات المذهلة المجهزة بأحدث التقنيات للارتقاء بعلامتك التجارية إلى المستوى التالي.

إذا كنت تبحث عن الوكالة المثالية التي تتخذ من لوس أنجلوس مقراً لها لتحويل علامتك التجارية، فقد قمنا بالبحث عن أفضل 30 وكالة تسويق في لوس أنجلوس.

إذا تخطيت هذه القائمة، فقد تفوتك فرصة العثور على الوكالة المناسبة لاحتياجاتك. لذا، تابع معنا حتى النهاية لترتقي بجهودك التسويقية! 🤝

⏰ ملخص 60 ثانية

اكتشف الأفضل في لوس أنجلوس: اكتشف أفضل 30 وكالة تسويق في لوس أنجلوس تمزج بين الإبداع والتقنية والاستراتيجية لتحويل علامتك التجارية

اكتشف أفضل 30 وكالة تسويق في لوس أنجلوس تمزج بين الإبداع والتقنية والاستراتيجية لتحويل علامتك التجارية خبرة محلية لا مثيل لها: تتفوق وكالات لوس أنجلوس في الحملات شديدة الاستهداف، وعمليات التسويق الترفيهي والشراكات مع المؤثرين

تتفوق وكالات لوس أنجلوس في الحملات شديدة الاستهداف، وعمليات التسويق الترفيهي والشراكات مع المؤثرين الاتجاهات الصاعدة التي يجب مراقبتها: التصميم الذي يعتمد على الهاتف المحمول أولاً، والتخصيص القائم على الذكاء الاصطناعي، والتجارة الاجتماعية تعيد تشكيل المشهد التسويقي

التصميم الذي يعتمد على الهاتف المحمول أولاً، والتخصيص القائم على الذكاء الاصطناعي، والتجارة الاجتماعية تعيد تشكيل المشهد التسويقي إدارة المشاريع بسلاسة مع ClickUp: إدارة الحملات الإعلانية بسلاسة باستخدام أدوات العصف الذهني والتتبع ومواءمة الفريق، مما يضمن نجاح التسويق

إدارة الحملات الإعلانية بسلاسة باستخدام أدوات العصف الذهني والتتبع ومواءمة الفريق، مما يضمن نجاح التسويق إليك لمحة سريعة عن قائمتنا:

أوجلفي ساتشي آند ساتشي وكالة بابليك هاوس إم آند سي ساتشي بيرفورمانس أنطونيو وباريس إنبيت سالتد ستون مجموعة بروكستون 2 بوينت UMBRELLA سيد إكس نوجود Eclipse Advertising RPA زبرا ستوديوز مجموعة آيزنبرغ برينتون واي Optimist Inc. إنتربيد ديجيتال ديزاينوري ستريت نورث بيرد للتسويق ديفييت لابز هوثورن للدعاية والإعلان بولسار للدعاية والإعلان سوشيال ميديا 55 كاستنر كويغلي سيمبسون تريكس ميديا نيترو بلاج



مشهد وكالات التسويق في لوس أنجلوس ## مشهد وكالات التسويق في لوس أنجلوس

لوس أنجلوس هي المكان الذي يمتزج فيه الإبداع والتكنولوجيا لإنشاء بعض من أكثر الحملات التسويقية تأثيراً.

من اللوحات الإعلانية الشهيرة في جادة الغروب إلى الإعلانات الرقمية على الشاشات العالمية، تعرف وكالات التسويق في لوس أنجلوس كيف تجعل العلامات التجارية تتألق. ولكن ما يميزها عن غيرها هو قدرتها على المزج بين الأفكار الجريئة وثقافة المدينة.

الخصائص الرئيسية لوكالات التسويق في لوس أنجلوس

فيما يلي بعض خصائصها الرئيسية 👇

الحملات المحلية شديدة الاستهداف: تستخدم وكالات لوس أنجلوس ثقافة المدينة المتنوعة لتتمكن من إنشاء حملات قابلة للتطوير عالميًا وتشعر أنها حميمة للمجتمعات المحلية

تستخدم وكالات لوس أنجلوس ثقافة المدينة المتنوعة لتتمكن من إنشاء حملات قابلة للتطوير عالميًا وتشعر أنها حميمة للمجتمعات المحلية تقاطعات التسويق الترفيهي: بفضل موطئ قدم في هوليوود، تدمج العديد من وكالات لوس أنجلوس العلامات التجارية في الأفلام والبرامج التلفزيونية والفعاليات التي تخلق عرضاً عالي التأثير

بفضل موطئ قدم في هوليوود، تدمج العديد من وكالات لوس أنجلوس العلامات التجارية في الأفلام والبرامج التلفزيونية والفعاليات التي تخلق عرضاً عالي التأثير تكامل المؤثرين: مع إمكانية الوصول إلى شبكة واسعة من المؤثرين، تنشئ وكالات التسويق في لوس أنجلوس شراكات تبني الموثوقية

الاتجاهات الناشئة في التسويق في لوس أنجلوس

التركيز على الجوّال أولاً: مع استخدام الجميع لهواتفهم أثناء التنقل، تعطي الشركات الأولوية للتجارب الملائمة للجوّال. وهذا يعني التأكد من أن مواقع الويب تبدو رائعة وتعمل بشكل جيد على الهواتف الذكية

مع استخدام الجميع لهواتفهم أثناء التنقل، تعطي الشركات الأولوية للتجارب الملائمة للجوّال. وهذا يعني التأكد من أن مواقع الويب تبدو رائعة وتعمل بشكل جيد على الهواتف الذكية الذكاء الاصطناعي: أصبح الذكاء الاصطناعي لاعباً كبيراً أيضاً. تستخدمه الشركات لإضفاء طابع شخصي على تفاعلات العملاء، مما يجعل كل شيء مصممًا بشكل أكبر لتلبية الاحتياجات الفردية

أصبح الذكاء الاصطناعي لاعباً كبيراً أيضاً. تستخدمه الشركات لإضفاء طابع شخصي على تفاعلات العملاء، مما يجعل كل شيء مصممًا بشكل أكبر لتلبية الاحتياجات الفردية التسوق على وسائل التواصل الاجتماعي: أصبحت منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل Instagram وFacebook نقاطاً ساخنة للتسوق. فالعلامات التجارية في جميع أنحاء لوس أنجلوس تعرض الآن منتجاتها مباشرةً في خلاصة الأخبار، مما يجعل من السهل جدًا شراء ما تراه

👀 هل كنت تعلم؟ هناك شائعة مضحكة عن علامة هوليوود الشهيرة تقول إن الجزء الخاص بـ "HOLLY" قد تم كتابته بشكل خاطئ عن قصد كحيلة تسويقية ذكية.

## فوائد توظيف وكالة تسويق في لوس أنجلوس

إن التعاقد مع وكالة تسويق في لوس أنجلوس له ثلاث مزايا رئيسية مقارنة بالعمل مع وكالة تسويق داخلية فريق تسويق :

1. مجموعة واسعة من الخدمات بتكلفة معقولة

في لوس أنجلوس، تمتلك معظم وكالات التسويق في لوس أنجلوس كل ما تحتاجه علامتك التجارية، وتقوم بذلك بأسعار معقولة جداً. بناء فريق داخلي بنفس المهارات؟ يمكن أن يكلفك ذلك في نهاية المطاف أكثر بكثير.

2. الخبرة والمعرفة المحلية

بسبب موقعها، تمتلك وكالات التسويق في لوس أنجلوس خطاً مباشراً مع المؤثرين والمشاهير وشراكات العلامات التجارية، مما يمنحها ميزة كبيرة في تحقيق الفوز استراتيجيات ونماذج التسويق لعلامتك التجارية. قد لا تتمتع الوكالات الموجودة في أماكن أخرى بنفس إمكانية الوصول.

3. وجهات نظر جديدة واستراتيجيات تسويق مصممة خصيصاً

في بعض الأحيان، كل ما تحتاجه هو عينان جديدتان! يمكن لوكالة التسويق أن تجلب لك أفكارًا جديدة يمكن أن ترتقي باستراتيجياتك التسويقية إلى المستوى التالي. فهم ينظرون إلى عملك من الخارج، ويكتشفون الفرص أو التحديات التي ربما تكون قد فاتتك.

مكافأة: كيف تختار وكالة تسويق رقمي لعملك؟

## أفضل 30 وكالة تسويق في لوس أنجلوس في عام 2024

1. أوجلفي

عبر أوجيلفي تأسست في عام 1948 على يد ديفيد أوجلفي، وتؤمن هذه القوة الإبداعية بقوة الإبداع بلا حدود

يجمع كل مشروع بين خبراء في مجال الإعلان والعلامات التجارية وتجربة العملاء والعلاقات العامة والتحول الرقمي لخلق حل مؤثر.

⛳ مجال الخبرة

مجال خبرة أوجلفي هو الإعلانات. وباعتبارها وكالة رقمية مبدعة، فإنها تنشئ حملات إعلانية تتواصل مع الجمهور المستهدف على المستوى العاطفي. وهي تركز على العلامات التجارية العالمية وعمالقة الصناعة، وهي الوكالة المفضلة للتسويق المؤسسي.

💪 التخصص

الحملات الإعلانية

بناء العلامة التجارية

العلاقات العامة والاتصالات

🛍️ العملاء

ماكدونالدز، سامسونج، سوبر سيل

موقع لوس أنجلوس: موقع ويلشاير بوليفارد

🎯 القطاع المستهدف: صياغة حملات تسويقية متكاملة لصناعة الأغذية/المشروبات، والألعاب، والمبتكرين في مجال التكنولوجيا

2. ساتشي آند ساتشي

عبر ساتشي آند ساتشي ساتشي آند ساتشي، وهي جزء من مجموعة بوبليسيس غروب الفرنسية، تشتهر بالاتصالات الإبداعية و خطط التسويق .

استناداً إلى مبدأ "لا شيء مستحيل"، فهم يغطون كل شيء بدءاً من التخطيط الإبداعي وتحديد موقع العلامة التجارية إلى استراتيجيات التسويق العضوي والمدفوع. كما أنهم يقومون بتطوير الويب. تحدث عن "الشاملين"

⛳ مجال الخبرة

ساتشي آند ساتشي هي شركة رائدة في تطوير حملات إعلانية متكاملة ل التلفزيون والوسائط الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي والتجريبية وغيرها. يضمن نهجهم الشامل أن تبدو كل نقطة اتصال مترابطة ومتماسكة.

💪 التخصص

الإعلانات المدفوعة

خدمات تطوير الويب

التسويق القائم على البيانات والتسويق المبرمج

🛍️ العملاء

تويوتا، بروكتر آند جامبل، فيزا

موقع لوس أنجلوس: جادة الطيران

🎯 القطاع المستهدف: بناء حملات متجذرة ثقافيًا للعلامات التجارية الاستهلاكية العالمية والسيارات والعديد من مجموعات الشركات الصغيرة والمتوسطة

3. وكالة بابليك هاوس

عبر وكالة البيت العام بابليك هاوس هي وكالة علاقات عامة في لوس أنجلوس تعمل مع العلامات التجارية لنمط الحياة الاستهلاكية والشركات الناشئة الطموحة. وما يجعلها مميزة هو موقعها المميز في مجال اتصالات العلامات التجارية. وعلى حد تعبيرها، فإن بابليك هاوس تتمحور حول مساعدة العملاء التفكير بشكل كبير والتميز والنمو السريع.

⛳ مجال الخبرة

تكمن الخبرة الأساسية لوكالة Public Haus Agency في التغطية الإعلامية، وحملات المؤثرين ذات العائد الاستثماري المذهل، وأنظمة توزيع الفيديو.

💪 التخصص

العلاقات العامة

تسويق المؤثرين

إنتاج الفيديو وتوزيعه

🛍️ العملاء

مستلزمات السيارات، بيست هيلث، شيفرون

موقع لوس أنجلوس: موقع فينتورا بوليفارد

🎯 القطاع المستهدف: إنشاء حملات علاقات عامة ومؤثرين وحملات رقمية للعلامات التجارية في مجال أسلوب الحياة النشط والسيارات والصحة والطعام والنبيذ والمشروبات الروحية وثقافة البوب

4. أداء M&C ساتشي

عبر أداء M&C ساتشي لقد قطعت مجموعة M&C ساتشي شوطاً طويلاً منذ بدايتها في عام 1995. وهي اليوم شركة حلول إبداعية متكاملة الخدمات مع ذراع تسويق رقمي للنمو. وهي تغطي جميع قواعد التسويق الرقمي والخدمات القائمة على البيانات مثل تجزئة العملاء ونمذجة القيمة الدائمة (LTV).

⛳ مجال الخبرة

تعمل M&C Saatchi Performance على التسويق بالأداء، مع موهبة خاصة في تسويق التطبيقات. منذ عام 2006، تساعد الشركة العلامات التجارية على تنمية بعض أكبر التطبيقات الموجودة - مما يوسع قاعدة مستخدميها ويجعلها أسماء مألوفة في الأسواق العالمية.

💪 التخصص

تسويق التطبيقات

تحسين متجر التطبيقات

تحليلات البيانات

🛍️ العملاء

أمازون، ساوندكلاود، كانفا

📍موقع لوس أنجلوس: بيفرلي هيلز

🎯 القطاع المستهدف: قيادة النمو للعلامات التجارية التكنولوجية والترفيهية والعلامات التجارية التي تعتمد على الأجهزة المحمولة من خلال الأداء والتسويق عبر التطبيقات

5. أنطونيو وباريس

عبر أنطونيو وباريس تقدم شركة أنطونيو وباريس خدماتها في "إشعال علاقة الحب بين العلامات التجارية والمستهلكين." وتصنف خدماتها في ثلاثة مجالات رئيسية: استراتيجية العلامة التجارية، وهوية العلامة التجارية، وتجربة العلامة التجارية. ضمن هذه المجالات الثلاثة، تقوم الشركة بكل شيء بدءاً من تخطيط استراتيجيات التسويق إلى النماذج الأولية والعلامات التجارية الحسية (الصوت والرائحة).

⛳ مجال الخبرة

لدى A&P فريق من خبراء العلامات التجارية ويقومون بكل شيء مع التركيز على العلامة التجارية، وواجهة المستخدم/تجربة المستخدم، واستراتيجية المحتوى، والرسوم المتحركة. وعلى طول الطريق، حصلوا على بعض التقدير الجاد من خلال جوائز مثل Webby وIDA وAddy لحملاتهم المميزة للعلامات التجارية.

💪 التخصص

الرسوم المتحركة والرسوم المتحركة

إنتاج الأفلام

العلامات التجارية الحسية

🛍️ العملاء

معهد فرانكلين، مايكروسوفت، أمريكان إكسبريس

موقع لوس أنجلوس: غرب الشارع الخامس

*🎯 القطاع المستهدف: خلق العاطفة حملات تسويقية لأسواق B2B/B2C مع حلول مثل العلامات التجارية الحسية وتطوير المحتوى

6. inBeat

عبر inBeat.co inBeat هي وكالة تسويق مؤثر وإعلانات مدفوعة مقرها في مونتريال، كندا. ومع ذلك، فهي تركز في لوس أنجلوس حصرياً على التسويق المؤثر. ولديهم أكبر قاعدة بيانات للمؤثرين على تيك توك وإنستجرام، مع أكثر من 25,000 منشئ محتوى.

⛳ مجال الخبرة

تتفوق inBeat في المزج بين الوسائط المدفوعة والتسويق عبر المؤثرين الصغار لإنشاء حملات قابلة للقياس. وبفضل أكبر شبكة من المؤثرين في لوس أنجلوس، فإنهم يطابقون المبدعين المثاليين مع ميزانيتك ومجال عملك.

💪 التخصص

التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي

أخذ عينات من المنتجات

🛍️ العملاء

بامبل، نيو بالانس ونيو بالانس ونيتيف

موقع لوس أنجلوس: موقع شارع الزهور

🎯 القطاع المستهدف: تقديم حملات UGC العصرية من خلال التسويق عبر المؤثرين الصغار للعلامات التجارية D2C والمدارس الثانوية والرعاية الصحية وتطبيقات الأجهزة المحمولة

7. سالتد ستون

عبر حجر مملح تدور شركة Salted Stone حول مساعدة شركات B2B على النمو، وباعتبارها شريكًا رسميًا لوكالة HubSpot، فإن لديهم الأدوات والمعرفة لتحقيق ذلك. وهم يركزون على استخدام HubSpot لزيادة توليد العملاء المحتملين والتحويلات إلى أقصى حد، خاصة في عالم B2B.

⛳ مجال الخبرة

تتخصص شركة Salted Stone في دمج HubSpot في عملية المبيعات الخاصة بك. حيث يقومون بإعداد خطوط أنابيب مبيعات مؤتمتة بالكامل وتدريب فريقك على استخدامها بفعالية

💪 التخصص

تكامل HubSpot وإعداده

المبيعات وإدارة علاقات العملاء وتصميم المواقع الإلكترونية

🛍️ العملاء

سنتريكس، بروجال روم، بارلينز

موقع لوس أنجلوس: مونروفيا

🎯 القطاع المستهدف: تحسين المبيعات والتسويق بين الشركات من خلال تكامل HubSpot وRevOps والاستراتيجيات التي تركز على التحويل لنمو العلامة التجارية

8. مجموعة بروكستون

عبر مجموعة بروكستون تبتكر مجموعة Bruxton Group في لوس أنجلوس غلافًا متميزًا للمنتجات مع تحديد موقع علامتك التجارية واستراتيجية حملتك، وإذا لم يكن لديك هوية للعلامة التجارية، فسيقومون بتصميم واحدة من الصفر، بل ودمجها بسلاسة في موقعك الإلكتروني أو تطبيقك UI/UX.

⛳ مجال الخبرة

تتخصص مجموعة بروكستون في كتابة الإعلانات والتصميم الجرافيكي وتصميم هوية العلامة التجارية. كما تقوم أيضاً بتطوير ملصقات المنتجات للزجاجات والعلب والأنابيب وأي عبوات أخرى تحتاجها.

💪 التخصص

تصميم العبوات

تصميم واجهة المستخدم وتجربة المستخدم

🛍️ العملاء

وول مارت، سولارا صن كير، أكل اللوز

موقع لوس أنجلوس: سانتا مونيكا

🎯 القطاع المستهدف: تصميم عبوات متميزة للمشروبات والعناية الشخصية والعلامات التجارية الخاصة بالصحة والعافية

9. 2 نقطة

عبر وكالة 2POINT تعمل 2 بوينت في هذا المجال منذ عام 2006، ونمت لتصبح وكالة تسويق متكاملة الخدمات تعمل في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وهي معروفة ب إنشاء مواقع إلكترونية متحركة مذهلة، وإدارة الحملات الإعلانية بنظام الدفع لكل نقرة (PPC)، وتحسين محركات البحث، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وكل شيء رقمي تقريبًا.

⛳ مجال الخبرة

مجال خبرة 2 بوينت هو تصميم مواقع الويب - فهم يصممون مواقع ويب متحركة مذهلة للرسوم المتحركة التي لا يحبها الجميع. ويتضح ذلك من محفظة تصميم مواقع الويب الخاصة بهم، بما في ذلك العديد من المشاريع اللافتة للنظر.

💪 التخصص

تصميم المواقع الإلكترونية

تحسين محرك البحث

إدارة وسائل التواصل الاجتماعي

🛍️ العملاء

إنفينيكسبيو وفيريزون وإنتليجنت هيلث تيك

📍موقع لوس أنجلوس: جنوب شارع ألاميدا

🎯 القطاع المستهدف: تقديم التسويق متعدد القنوات والمواقع الإلكترونية المتحركة في مجال الرعاية الصحية وتجارة التجزئة والزراعة والضيافة

10. UMBRELLA

عبر UMBRELLA UMBRELLA هي وكالة تسويق رقمي صغيرة مقرها لوس أنجلوس تتفوق على نفسها. وفي حين أنها متخصصة في إنشاء المحتوى والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنها تقدم مجموعة كاملة من خدمات التسويق الرقمي التي تحتاجها علامتك التجارية.

تأسست في عام 2016، وما يميز UMBRELLA هو موهبتها في إنشاء المحتوى في شكل مقاطع فيديو أو تصميمات جرافيك أو تصوير فوتوغرافي احترافي

⛳ مجال الخبرة

إن ما يميز UMBRELLA هو ابتكار المحتوى - وهو أمر تفخر الشركة بعرضه على صفحتها الرئيسية. فهي متخصصة في صياغة محتوى صور وفيديو عالي الجودة، بما في ذلك الإخراج الإبداعي والتصوير الفوتوغرافي والتصميم الجرافيكي وإنتاج الفيديو وما بعد الإنتاج.

💪 التخصص

تصميم المنتجات/التغليف

إنشاء المحتوى (فيديو + تصوير فوتوغرافي)

تصميم الشعار

🛍️ العملاء

هايبرلوب تي تي، توسوير، زجاجة بي كيو

📍موقع لوس أنجلوس: غرب هوليوود

🎯القطاع المستهدف: إنشاء محتوى إبداعي عالي الجودة (صور/فيديو) للتجارة الإلكترونية والأزياء والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا

11. سيد إكس

عبر SeedX Inc تأسست في عام 2015، تتصور SeedX إعادة تعريف خدمات وكالة النمو. وهي تقدم خدمات تحسين محركات البحث، والدفع بالنقرة، والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والعلامات التجارية، وتسويق المحتوى، وتصميم المواقع الإلكترونية، والتطوير.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت غارقًا في أدوات مثل CRMs أو CDPs أو منصات CMS، تعدك SeedX بمساعدتك في معرفة الأدوات التقنية التجارية التي تناسب احتياجاتك وتوائمها مع بياناتك وفريقك.

⛳ مجال الخبرة

تتخصص SeedX في حلول HubSpot والتحول الرقمي. مع التركيز القوي على التجارة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية ، كما أنها تقدم أيضًا التسويق الداخلي وعمليات الإيرادات والتسويق عبر محركات البحث (SEM) والعلاقات العامة والتسويق عبر البريد الإلكتروني والمزيد.

💪 التخصص

تكامل Hubspot

التسويق عبر محركات البحث وتحسين محركات البحث

توليد العملاء المحتملين

🛍️ العملاء

جوجل، وجامعة هارفارد، ورابطة المتقاعدين الأمريكية

موقع لوس أنجلوس: جنوب شارع جنوب فيغيروا

🎯 القطاع المستهدف: دفع عجلة النمو لشركات الأعمال والتجارة الإلكترونية من خلال تكامل HubSpot، وشراء الوسائط، وتوليد العملاء المحتملين

12. نوجود

عبر نوجود تأسست شركة NoGood في عام 2017، وهي وكالة تسويق رقمي تتخذ من مدينة نيويورك مقراً لها، ولها قاعدة ثانية في لوس أنجلوس المشمسة. ما يميزها هو موهبتها في بناء أطر عمل قابلة للتطوير لتوليد العملاء المحتملين لربطك بعملاء محتملين ذوي جودة عالية من الذكاء الاصطناعي.

⛳ مجال الخبرة

تتفوق شركة NoGood في استراتيجية التسويق الرقمي الشامل، وهي متخصصة في الإعلانات الاجتماعية والعلامات التجارية ذات الأداء المتميز، وCRO لتحقيق نمو قابل للقياس. إنهم بارعون في استخدام تحليلات التسويق لتحسين الاستراتيجيات وزيادة العائد على الاستثمار.

💪 التخصص

تسويق دورة الحياة

مدير التسويق الجزئي

توليد العملاء المحتملين بالذكاء الاصطناعي

🛍️ العملاء

تيك توك، نايك، أمازون

📍موقع لوس أنجلوس: غرب هوليوود

🎯 القطاع المستهدف: قيادة النمو للعلامات التجارية في مجال البرمجيات كخدمة والرعاية الصحية والتكنولوجيا المالية وعلامات B2B والمستهلكين والذكاء الاصطناعي من خلال استراتيجيات التسويق الكامل

👀هل كنت تعلم؟ إذا كانت لوس أنجلوس بلدًا، فإن لكان اقتصادها يفوق اقتصاد المملكة العربية السعودية وسويسرا والسويد !

13. إعلانات الكسوف

عبر إعلانات الكسوف Eclipse هي وكالة تسويق ترفيهية. نظرة على قائمة عملائها ستخبرك لماذا! فهي تقدم العديد من الخدمات، بما في ذلك الإعلانات المطبوعة والرقمية والإعلانات خارج المنزل (OOH). ومع وجود بعض من أبرز المنتجين في هوليوود كعملاء، فإن Eclipse هي الخيار الأمثل لأي شخص في مجال الترفيه يبحث عن خبرة تسويقية من الدرجة الأولى.

⛳ مجال الخبرة

تُعد Eclipse خبيرة في تسويق الأفلام ومسلسلات الويب والبرامج التلفزيونية، مع التركيز القوي على توزيع الإعلانات الرقمية. وهم معروفون في جميع أنحاء المدينة بنهجهم الترفيهي أولاً، مع سرد القصص المرئية.

💪 التخصص

إنشاء محتوى الفيديو

سرد القصص المرئية والتصميم

🛍️ العملاء

ديزني، استوديوهات مارفل، استوديوهات فوكس

📍موقع لوس أنجلوس: بوربانك

🎯 القطاع المستهدف: إنشاء أصول تسويقية ترفيهية وترفيهية للألعاب والعلامات التجارية للوسائط المرئية

14. RPA

عبر RPA تأسست وكالة RPA في عام 1986، وهي وكالة إعلانية أخرى متكاملة الخدمات تحمل شعار "الناس. العلاقات. النتائج" تقوم RPA بكل شيء - من خطط التسويق الاستراتيجي والإعلانات المطبوعة إلى أشكال الإعلانات السمعية والبصرية الأخرى. ما يميزهم هو استعدادهم لتولي أعمال من قطاعات أقل شهرة مثل قطاع الطاقة.

⛳ مجال الخبرة

تتمتع شركة RPA بخبرة كبيرة في صناعة السيارات. في حين أنها أنشأت حملات بارزة للعديد من العلامات التجارية في مجال الرعاية الصحية والطاقة، إلا أنه لا يوجد عدد كبير من الحملات التي وجدناها في مجال السيارات. من الواضح مدى تعمقهم في هذا المجال!

💪 التخصص

التسويق الرياضي

الأتمتة الإبداعية

🛍️ العملاء

هوندا، ماراثون، هومز دوت كوم

موقع لوس أنجلوس: شارع كولورادو، سانتا مونيكا

🎯 القطاع المستهدف: خلق تجارب إعلانية غامرة في قطاعات الرياضة والسيارات والرعاية الصحية والسفر والطاقة

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15. استوديوهات زبرا

عبر استوديوهات زبرا تُبقي Zbra Studios الأمر بسيطاً من خلال ثلاث خدمات أساسية: تصميم مواقع الويب، وتحسين محركات البحث، وتحسين التحويل. بينما يتعاملون مع هوية العلامة التجارية والتسويق الرقمي للعملاء الحاليين، فإن تركيزهم الرئيسي ينصب على إتقان هذه المجالات الثلاثة.

⛳ مجال الخبرة

تُعد Zbra Studios خبيرة في تصميم المواقع الإلكترونية، حيث طورت أكثر من 490 موقعاً إلكترونياً منذ إنشائها في عام 2004. كما فازوا بجائزة أفضل إخراج فني لموقع إلكتروني في حفل توزيع جوائز فيجا وجائزة أفضل موقع إلكتروني رياضي في حفل توزيع جوائز NYX في عام 2024.

💪 التخصص

تصميم الويب القائم على البيانات

رسم الخرائط الحرارية وتكامل إدارة علاقات العملاء

🛍️ العملاء

FirstLight Home Care، وDream Vacations، وMy Super Lawyer

موقع لوس أنجلوس: شارع سيلفر ليك بوليفارد

🎯 القطاع المستهدف: تصميم مواقع إلكترونية عالية الأداء لشركات الامتياز والعلامات التجارية المدرجة على قائمة فورتشن 500

16. مجموعة آيزنبرغ

عبر مجموعة أيزنبرغ آيزنبرج هي وكالة تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتمتع بخبرة تزيد عن 30 عامًا في مشاركة قصص العلامات التجارية ذات التفكير المستقبلي. وهي الآن وكالة تسويق متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتواصل الاجتماعي أولاً، وتقدم مجموعة كاملة من الخدمات، بما في ذلك إدارة الحملات واستراتيجية العلامة التجارية وأبحاث السوق.

⛳ مجال الخبرة

شركة آيزنبرغ هي شركة رائدة في تسويق الألعاب. لقد صممت الشركة حملات تسويقية للعديد من الألعاب، بما في ذلك وحدة تحكم ألعاب Xbox وبعض ملحقاتها.

💪 التخصص

التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي

إنشاء المحتوى

التسويق الإذاعي

🛍️ العملاء

مايكروسوفت، بوكيمون جو، إكس بوكس

📍موقع لوس أنجلوس: شارع والنوت

🎯القطاع المستهدف: إنشاء حملات تسويقية مبتكرة في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والتسويق المؤثر لصناعات الألعاب والترفيه والإلكترونيات الاستهلاكية

17. برينتون واي

عبر طريق برينتون Brenton Way هي وكالة تسويق أخرى في لوس أنجلوس تقدم كل شيء تقريبًا يمكنك أن تتوقع أن تقدمه وكالة تسويق متنامية. يقوم فريقهم بإعلانات الدفع لكل نقرة PPC، والعلامات التجارية، والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وتحسين محركات البحث. كما يقدمون أيضًا لوحة تحكم مخصصة لإعداد التقارير للعملاء حيث يمكنك تتبع نتائج العمل الذي يقومون به من أجلك.

⛳ مجال الخبرة

برينتون واي متخصصة في تحسين التحويل. وقد طوّرت العديد من الأدوات الخاصة لتتبع إجراءات المستخدم على موقعك الإلكتروني، واستخدام تلك البيانات لتعزيز عمليات الاشتراك أو المبيعات. ويتمتع فريق الشركة أيضًا بخبرة في زيادة الإيرادات من خلال حركة المرور الحالية.

💪 التخصص

تحسين محركات البحث

العلاقات العامة

تحسين معدل التحويل

🛍️ العملاء

تي موبايل، أديداس، فوريو

موقع لوس أنجلوس: موقع ويلشاير بوليفارد

🎯 القطاع المستهدف: تقديم استراتيجيات وحملات تسويق رقمية مصممة خصيصًا لقطاعات مثل السيارات والتجميل والألعاب والبرمجيات كخدمة والصحة

18. Optimist Inc.

عبر شركة أوبتيمست تأسست في عام 2009، وهي وكالة يقع مقرها الرئيسي في لوس أنجلوس. وهي تركز على مجالين أساسيين من مجالات التسويق وهما: العلامة التجارية والخبرة. وضمن هذين المجالين اللذين تركز عليهما، تقدم Optimist خدمات إنشاء المحتوى والتصميم والتغليف وإنتاج الفعاليات وغيرها من الخدمات.

⛳ مجال الخبرة

تبرز شركة Optimist Inc. من خلال إنشاءتصميمات مكانية لا تُنسى وحلول الواقع المعزز/الواقع الافتراضي، فهم خبراء في تحويل المساحات واستخدام التكنولوجيا الغامرة لإحياء العلامات التجارية.

💪 التخصص

إنشاء محتوى الفيديو

إنتاج الفعاليات

🛍️ العملاء

ريد بول، نايك، أوبر إيتس

موقع لوس أنجلوس: غرب شارع 104 شارع 104

🎯 القطاع المستهدف: إنشاء تجارب غامرة لقطاعات مثل الموضة والأزياء والأعمال المباشرة بين الشركات وأسلوب الحياة

19. إنتربد ديجيتال

عبر إنتربد ديجيتال Intrepid Digital هي وكالة متكاملة الخدمات في لوس أنجلوس تعمل على مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تركز على النمو، ومستثمري الأسهم الخاصة، والمؤسسات من الدرجة الأولى على النجاح. تشمل خدماتها الرئيسية تحسين محركات البحث، والدفع بالنقرة، وخدمات التسويق عبر محركات البحث، وتسويق المحتوى، وتحسين الملف الشخصي للأعمال على Google Business، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي.

ما يميزهم عن غيرهم هو استخدامهم لتكنولوجيا التسويق المتطورة في تدقيق المحتوى وتحليلات الفجوات وإدارة البيانات المتقدمة.

⛳ مجال الخبرة

تكمن خبرة Intrepid في خدمات التسويق المخصص وتحسين محركات البحث. عملت الوكالة مع العديد من العملاء من كل من هذه المجالات واكتسبت خبرة كبيرة لتوجيه استراتيجياتهم. من بين المنصات، هم خبراء في العمل مع Shopify ووردبريس وSalesforce.

💪 التخصص

تسويق المحتوى

خدمات التسويق المخصص

تحسين GMB

🛍️ العملاء

إكسبيديا، أمازون، كومباس

موقع لوس أنجلوس: موقع جنوب شارع الزهور الجنوبي

🎯 القطاع المستهدف: تقديم استراتيجيات وحملات تسويق رقمية لقطاعات مثل القانون والسفر والأغذية والمشروبات والبلوك تشين والبرمجيات كخدمة

👀هل تعلم؟ 80% من المسوقين يعتبرون إنشاء المحتوى أولويتهم القصوى. لماذا؟ لأن المحتوى عالي الجودة يبني الثقة ويشرك الجمهور بشكل لا مثيل له.

20. ديزاينوري

عبر التصميم قد يجعلك الاسم تعتقد أنها مجرد وكالة تصميم، ولكن ديزاينوري أكثر من ذلك بكثير. إنها وكالة إبداعية متكاملة الخدمات، تتعامل مع كل شيء بدءًا من وسائل التواصل الاجتماعي وتسويق المحتوى إلى الاستراتيجية الرقمية وتحسين محركات البحث والإعلانات المدفوعة والحملات المتكاملة عبر القنوات المختلفة.

⛳ مجال الخبرة

تتخصص ديزاينوري في إنشاء المحتوى عبر المنصات الرقمية والمطبوعة ومنصات الفيديو. تكمن قوتهم الحقيقية في التسويق المتكامل، حيث يمزجون بين سرد القصص والاستراتيجية لتقديم حملات عبر القنوات المتعددة.

💪 التخصص

إدارة الإعلانات والحملات

استراتيجية التسويق والتخطيط

تصميم المواقع الإلكترونية والتطبيقات

🛍️ العملاء

نيسان، إتش بي، أودي

موقع لوس أنجلوس: لونج بيتش

🎯القطاع المستهدف: تقديم حلول تسويقية متكاملة لصناعات مثل السيارات والتكنولوجيا

21. ستريت نورث

عبر الشمال المستقيم تأسست شركة Straight North في عام 1997، أي قبل فترة طويلة من انتشار الإنترنت. واليوم، تركز الشركة حصريًا على التسويق الرقمي، وتقدم خدمات مثل تحسين محركات البحث، والإعلانات المدفوعة، وتصميم/تطوير المواقع الإلكترونية، والتصميم الإبداعي.

تُعد خبرتها مثالية للشركات الصغيرة التي تتطلع إلى تعزيز تسويق العلامة التجارية ودفع نمو الأعمال التجارية.

⛳ مجال الخبرة

ستريت نورث هي خبير في اكتساب الروابط وكتابة الإعلانات. هذا يعني أن بإمكانهم القيام بعمل ممتاز في تحسين محركات البحث وتصميم موقعك الإلكتروني ونسخة الإعلانات وإنشاء المحتوى بشكل عام.

💪 التخصص

خدمات الفيديو

تحسين محركات البحث

التصوير الفوتوغرافي والكتيبات والتصميم الجانبي

🛍️ العملاء

جامعة ويسكونسن، دي فين، كلوفر

🎯 القطاع المستهدف: تقديم خدمات التسويق الرقمي وتصميم المواقع الإلكترونية لمؤسسات الأعمال B2B و B2C من جميع الأحجام

22. تسويق الطيور

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عبر تسويق الطيور بيرد للتسويق، وهي وكالة تسويق متكاملة الخدمات مقرها المملكة المتحدة، وقد تركت بصمتها في الولايات المتحدة. تعمل منذ عام 2010، وهي متخصصة في التسويق الرقمي القائم على عائد الاستثمار الذي يبني الولاء للعلامة التجارية. من تطوير الويب إلى تحسين محركات البحث، والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتصميم هوية العلامة التجارية، تقدم الشركة كل ما تتوقعه من وكالة رقمية إبداعية من الدرجة الأولى.

⛳ مجال الخبرة

تكشف نظرة فاحصة على محفظة Bird عن أن كفاءتها الأساسية هي تصميم الويب . لقد أكملت مئات من مشاريع تصميم وتطوير الويب للشركات في جميع أنحاء العالم.

💪 التخصص

تصميم وتطوير المواقع الإلكترونية

التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي

🛍️ العملاء

البنك العربي، هواوي، أرامكس، البنك العربي

📍موقع لوس أنجلوس: سنشري بارك

🎯 القطاع المستهدف: تقديم حلول التسويق وحلول الويب لصناعات مثل التصنيع والتجارة الإلكترونية والتمويل والتكنولوجيا

23. مختبرات ديفييت

عبر مختبرات الانحراف أسسها عالم صواريخ ومصرفي استثماري، وقد عملت Deviate Labs مع شركات من جميع الأحجام، من الشركات الناشئة إلى عمالقة الصناعة الشهيرة. تشمل خدماتها تسويق النمو، وتسويق المحتوى، وتنفيذ عمليات المبيعات الآلية.

⛳ مجال الخبرة

لقد كانت Deviate Labs خبيرة في النمو و التسويق التشويقي من قائمة خدماتها. وقد عملت حتى الآن مع العديد من العلامات التجارية مع التركيز على هذه الخدمات.

💪 التخصص

التسويق الصوتي

التسويق المثير

الإعلانات المبرمجة

🛍️ العملاء

مايكل ماركارت، سحابة الموارد البشرية، راديكس

📍موقع لوس أنجلوس: سانتا مونيكا بوليفارد

🎯 القطاع المستهدف: تمكين شركات B2B SaaS من خلال التسويق الذي يركز على النمو واستراتيجيات المحتوى والتسويق المثير والعلامة التجارية الصوتية

24. هوثورن للدعاية والإعلان

عبر إعلانات هوثورن تتخصص هوثورن للدعاية والإعلان في إنشاء حلول تسويقية متكاملة تركز على تحليلات البيانات والاستراتيجية والإعلانات المدفوعة متعددة القنوات. بالإضافة إلى ذلك، فهي تقدم لوحات معلومات مخصصة لإعداد التقارير مع مؤشرات أداء رئيسية مخصصة للعملاء لتتبع عملهم.

ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن تحسين محركات البحث أو التسويق العضوي، فهذا ليس ما يقدمونه.

⛳ مجال الخبرة

تعكس محفظة هوثورن خبرة كبيرة في استراتيجية وسائل الإعلام والاستحواذ. جميع عملائهم تقريباً استفادوا من خدماتهم الإعلامية إلى حد ما في أنشطة العلاقات العامة والعلامات التجارية، لذا لا بد أنهم يعرفون ما يفعلونه!

💪 التخصص

كتابة الإعلانات / كتابة السيناريو / كتابة القصص المصورة

الموشن جرافيك والرسوم المتحركة

🛍️ العملاء

دايسون، لوس أنجلوس تايمز، لوريال

موقع لوس أنجلوس: غرب الشارع الخامس

🎯 القطاع المستهدف: تقديم حلول تسويقية متعددة القنوات مصممة خصيصًا لقطاعات التكنولوجيا والجمال والصحة لتعزيز الوصول عبر قنوات متعددة

25. بولسار للدعاية والإعلان

عبر إعلانات بولسار بولسار هي كل ما يقوله شعارها: "إلى أي مدى يمكن أن نكون جيدين؟ باختصار، هي وكالة إعلانات وتسويق تقدم مجموعة من الخدمات. فإلى جانب خدماتها العامة (تحسين محركات البحث/التحسينات على محركات البحث، والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والعلاقات العامة)، تقدم بولسار تدقيق تجربة العملاء، وتحليل الاتجاهات، وتصميم التطبيقات/ الألعاب.

⛳ مجال الخبرة

التركيز الرئيسي لشركة بولسار للدعاية والإعلان هو الإعلان، مع مجموعة ضخمة من الحملات الإعلانية الرقمية والاجتماعية. إنهم بارعون بشكل خاص في إنشاء إعلانات الفيديو العاطفية التي تضرب على وتر حساس لدى الجمهور.

💪 التخصص

تدقيق تجربة العملاء ورسم الخرائط

التعبئة والتغليف ووضع العلامات

التوعية المجتمعية والتجارية

🛍️ العملاء

دائرة الضرائب في فيرجينيا، EZ Pass، وكالة الرعاية الصحية في OC

موقع لوس أنجلوس: موقع شارع ويلشاير بوليفارد

🎯 القطاع المستهدف: توفير حلول تسويقية وإعلانية لصناعات مثل النقل والرعاية الصحية والقطاع العام والمنتجات الاستهلاكية

26. وسائل التواصل الاجتماعي 55

عبر وسائل التواصل الاجتماعي 55 لا تدع الاسم يخدعك - Social Media 55 أكثر بكثير من مجرد وكالة تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. لقد قدموا مجموعة واسعة من الخدمات منذ عام 2014، بما في ذلك إنتاج الفيديو، وتصميم تطبيقات الجوال، وتصميم واجهة المستخدم/تجربة المستخدم، وتحسين محركات البحث، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، والعلامات التجارية. وبفضل هذه المجموعة، فإنها تقف بسهولة إلى جانب وكالات التسويق الرقمي كاملة الخدمات.

⛳ مجال الخبرة

يرقى فريق العمل في Social Media 55 حقًا إلى مستوى اسمه، فهو خبير في وسائل التواصل الاجتماعي، محفظة أعماله مليئة بقصص نجاح الحملات المؤثرة التي تحقق نتائج.

💪 التخصص

خدمات ووردبريس

التسويق عبر المؤثرين

التسويق عبر البريد الإلكتروني

🛍️ العملاء

أربيس، بار حلوى مستر بافس للحلويات، ساحة ويستماونت

موقع لوس أنجلوس: موقع ويلشاير بوليفارد

🎯 القطاع المستهدف: تقديم حلول إدارة وسائل التواصل الاجتماعي وحلول التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مختلف القطاعات، بما في ذلك CBD، والعرائس، والسباكة، إلى جانب التجارة الإلكترونية والعقارات والقانون

27. كاستنر

عبر وكالة كاستنر Kastner، المعروفة سابقًا باسم Kastner & Partners، هي وكالة تسويق عالمية لها ثمانية مكاتب في الولايات المتحدة وأوروبا. وهي تقدم استراتيجية العلامة التجارية، والاستراتيجية الاجتماعية، ورواية القصص، والإعلان، وتطوير الويب/التطبيقات، وخدمات التسويق الرقمي الأخرى.

⛳ مجال الخبرة

تتمثل خبرة كاستنر في إنشاء حملات عالمية للعلامة التجارية من خلال قوة سرد القصص وتجارب العملاء المتميزة.

💪 التخصص

التسويق الرياضي

التسويق التجريبي

إدارة المجتمع

🛍️ العملاء

ريد بول، جوكي، أديداس

موقع لوس أنجلوس: موقع لوس أنجلوس بوليفارد لا سينيجا

🎯 القطاع المستهدف: متخصصون في الإعلانات الإبداعية واستراتيجية العلامة التجارية في المقام الأول للعلامات التجارية الخاصة بنمط الحياة والرياضة

28. كويغلي سيمبسون

عبر كويغلي-سيمبسون تأسست شركة Quigley-Simpson في عام 2002، وهي تقدم خدمات أساسية في مجال العلامات التجارية والإعلانات وإدارة المشاريع. وهي معروفة بنهجها الإعلاني الفريد من نوعه الذي يستجيب للعلامة التجارية، مما يؤدي إلى نتائج حقيقية.

⛳ مجال الخبرة

تُعد كويغلي-سيمبسون خبيرة في استراتيجية وسائل الإعلام والاستحواذ. تُظهر جميع دراسات الحالة الموجودة على موقعها الإلكتروني أن عملاءها يستفيدون من خدمات إدارة وسائل الإعلام بالإضافة إلى خدمات إضافية أخرى.

💪 التخصص

تخطيط السيناريو القائم على الذكاء الاصطناعي

خدمة الحسابات والتسويق

🛍️ العملاء

فنادق ماريوت، إدارة مكافحة الحرائق في لوس أنجلوس، المستكشف المتحد

موقع لوس أنجلوس: موقع جادة ويلشاير بوليفارد

🎯القطاع المستهدف: إنشاء حملات تسويقية مركزة للسلع الاستهلاكية المعبأة والخدمات المالية والعلامات التجارية غير الربحية والعلامات التجارية الصحية

29. تريكس ميديا

عبر تريكس ميديا تريكس ميديا هي وكالة إعلانات وعلامات تجارية رقمية تعمل منذ عام 2003. وهي تصمم هوية العلامة التجارية، والشعارات، ومواد التغليف، و خارطة طريق للعلامات التجارية والتسويق والمواقع الإلكترونية. كما تدير أيضًا تحسين محركات البحث والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لعملائها.

⛳ مجال الخبرة

محفظة تريكس ميديا مليئة بمشاريع تصميم هوية العلامة التجارية والتغليف، مما يدل على خبرتهم في هذا المجال. حتى أن لديهم بعض تصميمات المنتجات في هذا المزيج، لذا فهم محترفون في كل ما يتعلق بالتصميم!

💪 التخصص

التصميم الجرافيكي

التسمية والشعار وتصميم العلامة التجارية

🛍️ العملاء

هيلتون، كوكا كولا، ستاربكس

موقع لوس أنجلوس: موقع بيفرلي هيلز

🎯 القطاع المستهدف: توفير حلول التصميم والتسويق الإبداعي للصناعات مثل الأزياء والجمال والسلع الاستهلاكية

30. نيترو بلاج

عبر نيترو بلج للتسويق الرقمي تركز وكالة NITRO PLUG، وهي آخر وكالة في قائمتنا، بشكل أساسي على زيادة حركة المرور والإيرادات لعملائها، على عكس الوكالات الأخرى التي تهتم أكثر بالعلامات التجارية.

وتركز جميع خدمات NITRO PLUG، بما في ذلك تحسين محركات البحث المحلية، وتحسين محركات البحث الوطنية، وإعلانات الدفع لكل نقرة (PPC)، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإدارة العلاقات العامة، على تحقيق حركة المرور على الموقع الإلكتروني وتوليد العملاء المحتملين بشكل عام.

⛳ مجال الخبرة

تتمتع NITRO PLUG بخبرة واسعة في توليد العملاء المحتملين. فهم يستخدمون استراتيجيات وأدوات متقدمة، بما في ذلك الإعلان عبر البريد الإلكتروني وتحسين محركات البحث لإنشاء حملات تحقق نتائج قابلة للقياس.

💪 التخصص

تحسين محركات البحث

التسويق عبر البريد الإلكتروني

توليد العملاء المحتملين

🛍️ العملاء

نوبل للإنشاءات، ديفيس للإنشاءات، دي إم آي للإنشاءات

موقع لوس أنجلوس: موقع ويلشاير بوليفارد

🎯 القطاع المستهدف: متخصصون في توليد العملاء المحتملين وحلول التسويق لقطاعي الإنشاءات والقانون

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العوامل الرئيسية في اختيار وكالة تسويق في لوس أنجلوس

أنت تعلم الآن أنه لا يوجد نقص في وكالات التسويق الرائعة في لوس أنجلوس. ومع ذلك، هناك مشكلة أخرى يجب التفكير فيها: 'الاختيار!'

مع الخيارات تأتي الحيرة. 😵‍💫

ولكن لا يجب أن يكون اختيار وكالة التسويق المناسبة أمرًا معقدًا. تذكّر هذه العوامل الثلاثة عند الاختيار، وستكون نصف مهمتك قد تمت.

🔦 تقييم الاحتياجات والأهداف التسويقية

الخطوة الأولى هي تحليل أهدافك التسويقية. قم بتقييم أهدافك لفهم ما تأمل في تحقيقه من خلال حملاتك التسويقية.

اطرح على نفسك هذه الأسئلة لتضييق نطاق أهدافك التسويقية :

✅ ما هي المشاكل المحددة التي تحاول حلها بالتسويق (على سبيل المثال، انخفاض عدد زيارات الموقع الإلكتروني، ضعف ظهور العلامة التجارية، انخفاض معدلات التحويل)؟

✅ ما هي المنصات الأكثر نشاطًا لجمهورك المستهدف - وسائل التواصل الاجتماعي أو محركات البحث أو البريد الإلكتروني؟ ✅ هل تحتاج إلى نتائج قصيرة الأجل، مثل أداء الحملة، أو استراتيجيات بناء العلامة التجارية على المدى الطويل؟

✅ كيف ستقيس النجاح - هل ستقيس عدد الزيارات أم المشاركة الأفضل أم زيادة الإيرادات؟

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🔦 تقييم خبرة الوكالة وسمعتها

بعد أن تقوم برسم إجابة محكمة، ابحث عن الوكالات التي تناسب احتياجاتك. عندما يكون لديك عدد قليل من الوكالات في ذهنك، قم بتصفية قائمتك المختصرة. ابحث عن الوكالات، وتحقق من الحملات التي عملوا عليها، وانظر ما إذا كان هناك ما يجذب انتباهك.

ضع الأسئلة التالية في ذهنك أثناء مناقشة نطاق العمل:

✅ من أين يستمدون الإلهام الإبداعي؟

✅ هل تعاملوا مع مشاريع مماثلة في الماضي؟

✅ هل يفهمون أهداف عملك؟

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🔦 فهم نماذج التسعير ووضع الميزانية

كما يقول المثل: "هناك الجيد والرخيص والسريع. يمكنك اختيار اثنين فقط.'

التسعير الواضح أمر بالغ الأهمية عند اختيار وكالة. كن مباشرًا مع شريكك في الوكالة بشأن أولوياتك (الجودة أو الميزانية أو السرعة). سيساعدك هذا على تحديد الأهداف لجميع المعنيين وتطوير شراكة ناجحة.

إليك بعض العوامل التي يجب مراعاتها:

✅ هل نموذج التسعير الخاص بهم ثابت أم متغير أم مزيج من الاثنين؟

✅ هل هناك رسوم خفية؟ اطلب الشفافية مقدمًا

✅ اطلب تفصيلاً للتكاليف لتجنب المفاجآت في المستقبل

انقر فوق لإدارة مشاريع التسويق والتعاون

اختيار وكالة تسويق شيء، ولكن العمل معها شيء آخر. أنت بحاجة إلى حل شامل لإدارة المشاريع مثل ClickUp لضمان أعلى درجات التواصل والشفافية.

وباعتباره تطبيق كل شيء للعمل، فإن تعاون فريق ClickUp و إدارة المشاريع التسويقية أدوات تجعل كل شيء مركزيًا حتى لا يضيع أي شيء في الفوضى. دعنا نستكشف كيف تقوم ClickUp بتبسيط "كل شيء في العمل" من أجلك 👇

### 🚀 جمع المتطلبات بسلاسة

ابدأ حملاتك بوضوح باستخدام ClickUp Whiteboards .

باختصار

ارسم أفكار فريقك واجعلها تنبض بالحياة باستخدام إيماءات بديهية. الأمر بسيط مثل استخدام القلم والورقة (ولكن أكثر ذكاءً)

قم بتوصيل السبورات البيضاء مباشرةً بـ مهام ClickUp Tasks . بنقرة واحدة، حوّل عصفك الذهني إلى مشاريع يمكن للجميع تتبعها

حوِّل أي فكرة إلى مهمة قابلة للقياس والتتبع باستخدام ClickUp Whiteboards

أضف تحديثات مباشرة إلى اللوحات البيضاء الخاصة بك، حتى يتمكن فريقك أو وكالتك من المواءمة على الفور - دون الحاجة إلى عمليات ذهاب وإياب لا نهاية لها

شارك ألواح المعلومات الخاصة بك، أو قم بتضمينها في مساحة عمل ClickUp، أو قم بتصديرها كملفات PDF لضمان عدم تفويت أي شخص

'منصة إدارة المشاريع ضرورية لفريق التسويق، ونحن نحب أن تساعدنا على البقاء على اتصال مع الأقسام الأخرى. نحن نستخدم ClickUp حرفياً كل يوم، لكل شيء. لقد كانت مفيدة للغاية لفريقنا الإبداعي وجعلت سير عملهم أفضل وأكثر كفاءة.'

تشيلسي بينيت، مديرة التفاعل مع العلامة التجارية، مطبعة لولو برس

🚀 إدارة حملات متعددة بمشاريع مخصصة

تخيل هذا: تصبح كل حملة مشروعًا خاصًا بها داخل محطة عملك. وداخل هذه المشاريع، يمكنك تقسيم الأمور إلى مهام وتخصيصها لأعضاء الفريق أو الوكالات.

ومع التحقق من المهام، يتم تحديث مشروعك الإجمالي في الوقت الفعلي. لا مزيد من التخمين حول من قام بماذا - إنه منظم ومُحدَّث بدقة.

احصل على نظرة عامة سريعة على جميع مهامك التسويقية مرتبة حسب حالتها في برنامج إدارة المشاريع التسويقية من ClickUp

هذا ما برنامج إدارة المشاريع التسويقية من ClickUp يساعدك على القيام بذلك، سواء كنت تدير حملات متعلقة بـ PPC أو تحسين محركات البحث أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي شيء آخر في مجال التسويق.

💡 نصيحة احترافية: استخدم النقر فوق الأتمتة للتعامل مع المهام المتكررة دون عناء. سيتيح ذلك لفريقك التركيز على الإبداع والاستراتيجية بدلاً من المتابعة اليدوية.

### 🚀 تبسيط توثيق الحملة

إذا كان هناك حل واحد يجمع الجميع على نفس الصفحة، فهو مستندات ClickUp . إليك الطريقة 👇

استخدم ClickUp Docs للتعاون وتعيين عناصر الإجراءات وتتبع التحديثات في الوقت الفعلي

أنشئ ملخصات أو تقارير حملات إبداعية وشاركها على الفور مع فريقك ووكالاتك. يمكنك حتى تعيين الأذونات للتحكم في من يمكنه عرضها أو تحريرها

يتيح المستندات للجميع المساهمة في وقت واحد، سواء كنت تقوم بصياغة الأفكار أو مراجعة التقدم المحرز. أضف تعليقات، وعيّن عناصر الإجراءات، وتتبع التحديثات دون تبديل التطبيقات

استخدم Docs Hub للاحتفاظ بكل شيء، من الويكي إلى الملخصات الإبداعية، في مكان واحد يمكن البحث فيه. يمكن للفرق الداخلية والوكالات العثور على ما يحتاجون إليه، عندما يحتاجون إليه

⌛ توفير الوقت: استخدم قالب الموجز الإبداعي لإعداد الملخصات بشكل أسرع مع جميع المعلمات الموضوعة مسبقًا مثل الجمهور المستهدف، والمخرجات، والميزانية، والجدول الزمني، والمعالم، وما إلى ذلك. يجعل العمل أسهل!

### 🚀 متابعة التقدم المحرز

استخدم حل إدارة المشاريع الإبداعية من ClickUp للحفاظ على جميع حملاتك وأفكارك في مكان واحد. علاوة على ذلك، قم بتخصيص المهام بشكل أكثر فاعلية حتى لا يشعر أحد بالإرهاق بينما يعبث الآخرون بأصابعهم.

والأفضل من ذلك، مع هذا الحل المتكامل للفريق، يمكنك مشاركة الملاحظات حول العمل الإبداعي أو طلب التغييرات بسرعة دون أن تضيع في سلاسل البريد الإلكتروني.

أنشئ قوة مع فريق ClickUp Team للوكالات الإبداعية لتخطيط وإنشاء وتقديم أفضل أعمالك - كل ذلك في مكان واحد

قم بإقرانها أكثر مع لوحات معلومات ClickUp وقد يشعر فريق التسويق لديك بأنه لا يُقهر!

إليك لمحة سريعة:

هل تتساءل عن أداء حملاتك التسويقية؟ تُظهر لك لوحات المعلومات كل شيء - معدلات التحويل والتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي والمزيد - حتى تعرف ما الذي ينجح وما لا ينجح

استخدم ClickUp Dashboards ClickUp للحصول على عرض من أعلى مستوى للجدول الزمني لمشروعك والتقدم المحرز فيه

بدءًا من تصميمات الإعلانات وحتى تحديثات المحتوى، تتيح لك لوحات المعلومات معرفة أين تركز وكالتك جهودها بالضبط

اعرف مقدار الوقت الذي تنفقه وكالتك على المهام من خلال تتبع الوقت المدمج. يساعدك هذا على البقاء في حدود الميزانية ويضمن عدم إهدار أي وقت ضائع

وعندما تعتقد أن الأمر لا يمكن أن يتحسن, قالب إدارة وكالة ClickUp بدأ تبسيط المشاريع من أجلك

قالب إدارة وكالة ClickUp

باستخدام هذا القالب، يمكنك:

استعراض جميع المشاريع الجارية في لمحة سريعة

جميع المشاريع الجارية في لمحة سريعة التعاون والعصف الذهني لأفكار الحملات الإبداعية

لأفكار الحملات الإبداعية أتمتة المهام بناءً على الحالة والأولوية وتواريخ الاستحقاق

المهام بناءً على الحالة والأولوية وتواريخ الاستحقاق مراقبة وتعديل استراتيجيات حملتك بناءً على مقاييس الأداء

اقرأ أيضًا: كيف يستخدم فريق التسويق في ClickUp ClickUp؟

## تأثير وكالة تسويق خبيرة على العلامة التجارية

1. إعلان ماكنتوش "1984" الخاص بشركة آبل

🍎 الشركة: آبل

🍎 الحملة: حملة إعلانية في عام 1984 سوبر بول لإطلاق ماكنتوش

🍎 وكالة تسويق: شيات/يوم 🍎 القصة: في عام 1984، هزت شركة آبل العالم بجهاز جريء إعلان سوبر بول للإعلان عن كمبيوتر Macintosh، وهو رد مباشر على هيمنة كمبيوتر IBM الشخصي.

وقد تميز الإعلان الذي صممه شيات/داي لأنه لم يتبع القواعد المعتادة للإعلان عن المنتجات، حتى أنه لم يُظهر الكمبيوتر نفسه.

وقد أثار هذا النهج غير التقليدي قلق مجلس إدارة Apple، الذين لم يكونوا متأكدين مما إذا كان مثل هذا الإعلان الدرامي الخالي من المنتج يمكن أن يروج بشكل فعال لأحدث ابتكاراتهم.

🍎 النتائج: آتت المقامرة ثمارها، وحظي الإعلان بإشادة النقاد، مما أثار ضجة لعدة أسابيع.

الدروس ⬇️

✅ يمكن للأفكار الجريئة وغير التقليدية أن تترك انطباعًا دائمًا ✅ الحملات الإعلانية العاطفية التي تعتمد على السرد السردي تلقى صدى أكبر من تفاصيل المنتج ✅ يمكن للمخاطر المحسوبة، حتى مع وجود معارضة داخلية، أن تسفر عن نتائج رائدة

أفضل الممارسات ⬇️

✅ اجذب جمهورك من خلال جعلهم يشعرون بشيء ما ✅ استخدم الفعاليات البارزة لزيادة وصول الحملة إلى أقصى حد ممكن

2. حملة كوكا كولا "العطلات قادمة

🥤 الشركة: كوكا كولا

🥤 الحملة:الأعياد قادمة

🥤 وكالة التسويق: دبليو بي دونر

🥤 القصة: كانت كوكا كولا قد جربت في السابق التسويق للعطلات كل عام تقريبًا في وقت قريب من عيد الميلاد، لكنها لم تكن قريبة من هذه الحملة في عام 1995.

في ذلك العام، أطلقوا حملة إعلانية جديدة شوهدت فيها مواكب كبيرة من شاحنات كوكا كولا المزينة وهي تمر عبر الطرق الجليدية.

وكانت الشاحنات تضيء الأجواء أثناء مرورها مع عزف موسيقى الأعياد قادمة في الخلفية.

🥤 النتائج: حقق الإعلان نجاحاً كبيراً لدرجة أنه جعل من كوكا كولا رمزاً ثقافياً مرتبطاً بعيد الميلاد. وحتى يومنا هذا، تُعتبر شاحنات كوكا كولا لعيد الميلاد علامة على قدوم موسم الأعياد.

الدروس ⬇️

✅ يمكن للمرئيات الأيقونية، مثل شاحنات كوكا كولا، أن تخلق ارتباطات ثقافية دائمة ✅ تلعب الموسيقى والجو العام دوراً كبيراً في خلق روابط عاطفية مع الجماهير

أفضل الممارسات ⬇️

✅ استخدم رموزًا قوية وقابلة للربط لربط علامتك التجارية بالتقاليد الموسمية ✅ ابتكر حملات تثير البهجة والحنين إلى الماضي للتواصل مع الجماهير ✅ استفد من العناصر متعددة الحواس، مثل الموسيقى والصور المرئية، لتضخيم التأثير العاطفي

3. حملة "المساواة" من نايكي

👟الشركة: نايكي

👟الحملة:المساواة

👟وكالة تسويق: ويدن+كينيدي 👟 القصة: في عام 2017، ووسط موسم غرامي مشحون سياسيًا يركز على العنصرية، استغلت نايكي الفرصة مع المساواة . شارك في الإعلان نجوم مثل ليبرون جيمس وسيرينا ويليامز وميغان رابينو، وقد ظهر الإعلان لأول مرة وسط ضجة كبيرة.

وفي الفترة التي سبقت حفل الغرامي، قام فريق العلاقات العامة في نايكي بإشراك وسائل الإعلام ذات الميول اليسارية والشخصيات المؤثرة والرياضيين بشكل استراتيجي لإثارة ضجة كبيرة. وبمجرد إطلاق الحملة، قامت نايكي بتضخيمها من خلال تحديث وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها بصور عرض "المساواة"، وتثبيت الإعلان في الأعلى، وحتى إطلاق موقع للمعجبين لإنشاء صورهم الشخصية الخاصة بهم تحت عنوان المساواة.

👟 النتائج: حقق الإعلان نجاحًا باهرًا، حيث حظي بأكثر من 800 رد وأكثر من 19,000 إعادة تغريد في اليوم التالي لحفل الغرامي. استمر الزخم لعدة أسابيع بعد الحدث، حيث استمر الناس في تغيير صور العرض.

الدروس ⬇️

✅ يمكن للحملات التي تتماشى في الوقت المناسب مع الأحداث الجارية أن تزيد من التأثير ✅ الاستفادة من المؤثرين ووسائل الإعلام تساعد في خلق ضجة قبل الإطلاق ✅ تحافظ العناصر التفاعلية، مثل المحتوى الذي ينشئه المستخدمون، على زخم الحملة

أفضل الممارسات ⬇️

✅ الشراكة مع المؤثرين والمنصات التي لها صدى لدى جمهورك المستهدف ✅ قم بتضمين ميزات تفاعلية لإشراك الجماهير وتوسيع نطاق وصول الحملة

اقرأ المزيد: 12 أفضل 12 برنامج وكالة تسويق

إدارة الوكالة أصبحت سهلة مع ClickUp

على الرغم من أن العثور على وكالة تسويق في لوس أنجلوس ليس بالأمر الصعب، إلا أن العمل معهم يتطلب التخطيط.

عند التعامل مع وكالة تسويق، فأنت بحاجة إلى أداة مترابطة لإدارة المشروع لضمان الحفاظ على قيم علامتك التجارية.

ClickUp هو تطبيق كل شيء للعمل يتيح لك تتبع جميع مشاريعك الإبداعية.

وبفضل ميزات إدارة المهام المتقدمة وميزات التعاون، يمكنك بسهولة تبادل الأفكار مع فريقك وتنظيم الحملات والتواصل مع أصحاب المصلحة لإنتاج حملات مبتكرة تُبقي الجمهور متعلقاً بها. اشترك في ClickUp مجانًا .