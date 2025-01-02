Bing Copilot مقابل ChatGPT: ما هي أداة الذكاء الاصطناعي الأفضل؟

أنت تتعامل مع مواعيد نهائية متعددة وتحتاج إلى إجابات سريعة أو مساعدة إبداعية. ماذا تفعل؟ ببساطة - تلجأ إلى مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك.

واليوم، أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة جزءاً لا يتجزأ من روتيننا اليومي، حيث تعمل على حل التحديات بسهولة ملحوظة. 72% من العمال يثقون في الذكاء الاصطناعي لتحقيق قيمة لعمليات عملهم، بدءًا من أتمتة خدمة العملاء إلى تحليل البيانات وتوليد المحتوى.

هناك اثنتان مفضلتان لدى الجماهير في دائرة الضوء في ثورة الذكاء الاصطناعي هذه: Microsoft Copilot (المعروف سابقًا باسم Bing Chat) وChatGPT. يتمتع كل من هذين النموذجين اللغويين الكبيرين (LLMs) بنقاط قوة فريدة من نوعها، ولكن كيف يمكن المقارنة بينهما؟

سوف تستكشف هذه المقالة بشكل شامل Copilot و ChatGPT، وتدرس ميزاتهما الرئيسية، ومزاياهما، وعيوبهما، ونماذج التسعير الخاصة بهما. في النهاية، ستعرف في النهاية أي أداة ذكاء اصطناعي تناسب احتياجاتك.

وانتظر - لدينا توصية إضافية مفاجئة في انتظارك!

ما هو Copilot؟

Copilot (المعروف سابقًا باسم Bing Chat) هو روبوت محادثة مبتكر يعمل بالذكاء الاصطناعي مدمج مع محرك بحث Bing من Microsoft. باستخدام Copilot، يمكنك الاستعلام عن الويب بلغة طبيعية، وسيقدم لك إجابات شاملة من خلال سحب أحدث المعلومات من مصادر مختلفة.

يمكنك أن تسأل أي شيء بدءاً من "ما هو الطقس؟" إلى "هل يمكنك تلخيص هذا المقال؟" وسيجيبك وفقاً لذلك.

عبر مايكروسوفت

ميزات Copilot

تم دمج Copilot بسلاسة في متصفح Microsoft Edge، مما يسهل الوصول إلى مساعدة الذكاء الاصطناعي السياقية. يتميز الشريط الجانبي لـ Copilot بوظائف مثل الدردشة والتركيب والرؤى، المصممة لتحسين إنتاجية التصفح.

الدردشة للمحادثات السياقية

باستخدام ميزة الدردشة، يمكنك طرح الأسئلة مباشرةً في الشريط الجانبي دون التبديل بين علامات التبويب. يقرأ Copilot محتوى صفحة الويب التي تتصفحها ويوفر لك إجابات سياقية أو ملخصات أو تفسيرات مبسطة من خلال فهمه للغة الطبيعية.

عبر مايكروسوفت على سبيل المثال، أثناء قراءة مقال متعمق، يمكن لـ Copilot تلخيص النقاط الرئيسية أو شرح المصطلحات المعقدة بلغة أبسط، وهو مثالي للبحث السريع أو الفهم العميق.

💡 نصيحة احترافية: إذا لم يتمكن Copilot من تحليل صفحة أو تلخيص المحتوى، قم بتمكين "السماح بالوصول إلى أي صفحة ويب أو ملف PDF" في إعدادات Microsoft Edge ضمن الشريط الجانبي > قسم Copilot.

عبر مايكروسوفت

إنشاء محتوى مبسط باستخدام Compose

تُعد ميزة التأليف رائعة لإنشاء محتوى مخصص. من خلال خيارات لتعيين النغمة والشكل (مثل منشورات المدونة أو رسائل البريد الإلكتروني) والطول، يوفر Copilot أطر عمل جاهزة لكتابتك. هذه الميزات المحسّنة مفيدة بشكل خاص إذا لم تكن متأكداً من كيفية صياغة مطالبات فعالة - يسهّل Copilot البدء بإرشادات منظمة.

عبر مايكروسوفت على عكس ChatGPT، التي تتطلب مطالبات محددة للغاية، تضمن واجهة Copilot البديهية أن يتوافق المحتوى الخاص بك مع احتياجاتك.

رؤى متقدمة لمحتوى الويب

تقدم علامة التبويب Insights تحليلات مفصّلة حول صفحة الويب التي تزورها، بما في ذلك الأسئلة والأجوبة، والنقاط الرئيسية، والمقالات ذات الصلة، وتحليلات الموقع مثل اسم النطاق وترتيب حركة المرور. تُعد هذه الميزة إضافة فريدة من نوعها، حيث توفر سياقاً ومعلومات قيّمة تتجاوز توليد النصوص.

عبر لمبة رقمية مع Copilot، يصبح التصفح تجربة تفاعلية ومنتجة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات البحث الخاصة بك.

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مجاني الإصدار

الخطط الاحترافية: بدءًا من 9.99 دولارًا شهريًا

ما هو ChatGPT؟

ChatGPT، الذي تم تطويره بواسطة OpenAI، هو مساعد ذكاء اصطناعي مصمم للدخول في محادثات شبيهة بالمحادثات البشرية في واجهة مخصصة. مدعوم ببنية المحول التوليدي المتقدم المدرب مسبقاً (GPT)، وهو مصمم للرد على أسئلتك ومطالباتك حسب السياق.

فكّر في الأمر على أنه محادثة ذكية يمكنها التعامل مع أي موضوع - بدءاً من تقديم المساعدة في الكتابة ومشاركة النصائح حول قضايا شخصية ومهنية محددة إلى مساعدتك في تحسين فهمك للعالم.

عبر ChatGPT

ميزات ChatGPT

🧠 حقيقة ممتعة: تُعد ChatGPT واحدة من أسرع أدوات الذكاء الاصطناعي نموًا على الإطلاق، حيث وصلت إلى 200 مليون مستخدم نشط على مستوى العالم في وقت قياسي. ويتجاوز هذا الرقم النمو المبكر لمنصات شهيرة أخرى مثل TikTok وInstagram، التي سجلت أرقامًا قياسية في السابق في سرعة تبني المستخدمين.

ما الذي يجعل ChatGPT مفضلة لدى المعجبين، بالإضافة إلى وصولها المجاني؟ دعنا نستكشف ذلك:

معالجة اللغة الطبيعية المتقدمة

تشتهر ChatGPT بقدرتها على معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، والتي تسمح لها بفهم السياق، والفكاهة، وحتى السخرية، مما يجعل التفاعلات تبدو أكثر شبهاً بالبشر. وهو مُدرَّب على مجموعات بيانات ضخمة تضم مصادر نصية متنوعة، ويستخدم الترميز والتضمين لتمثيل الكلمات والعبارات رقمياً، مما يتيح فهماً وتوليداً دقيقاً.

إنشاء محتوى متعدد الاستخدامات

سواء أكنت بحاجة إلى مساعدة في صياغة قصيدة ذات مشاعر إنسانية، أو إنشاء مقتطفات برمجية خالية من الأخطاء، أو صياغة نسخة تسويقية عالية التحويل، فإن ChatGPT قد وفر لك كل ما تحتاجه. فهو يتكيف مع مختلف اللغات، وأنماط الكتابة، والتنسيقات، مما يمنحك تحكماً إبداعياً في الإخراج.

عبر ChatGPT 💡 نصيحة احترافية: تكون استجابات ChatGPT جيدة بقدر جودة المطالبات التي تغذيها. استخدم هذه قوالب موجهات الذكاء الاصطناعي المجانية للدردشةGPT للحصول على أفضل الردود.

مترجم شفرة ChatGPT

يتيح لك مترجم الشيفرة البرمجية ChatGPT، المتاح لمستخدمي Plus، تحميل ومعالجة أنواع مختلفة من الملفات، مثل النصوص، والأكواد، والبيانات، والوسائط. ويمكنه أيضاً تحليل البيانات وتصورها، وتشغيل التعليمات البرمجية وتصحيحها، وتحرير ملفات الوسائط المتعددة مثل الصور والصوت والفيديو.

عبر 365datascience توفر هذه الميزة سياقًا أكثر ثراءً من التفاعلات القياسية من خلال معالجة مجموعات بيانات أكبر وتقليل الأخطاء. وهي مفيدة للمستخدمين البارعين في التكنولوجيا وأولئك الذين ليس لديهم خبرة في الترميز، حيث تقوم بمهام مثل تنظيف البيانات وتحويلها وتقديم اقتراحات برمجية.

GPT-4o

يتميز GPT-4o، وهو أحدث نموذج توليدي من OpenAI، ببنية أكبر وأكثر تحسينًا من سابقاته، مما يتيح فهمًا أعمق للاستعلامات المعقدة والمحادثات الدقيقة. يستطيع GPT-4 التعامل مع المدخلات متعددة الوسائط. ويمكنه صياغة المستندات، ومعالجة المسائل الرياضية المعقدة، وحتى تفسير الصور، مما يجعله متعدد الاستخدامات في مجالات مختلفة مثل التعليم والترميز وتوليد المحتوى. وبفضل قدرات الضبط المحسّنة التي تم تحسينها، فإنها توفر مخرجات عالية الجودة مصممة خصيصًا لحالات استخدام محددة، مما يضع معيارًا جديدًا لنماذج لغة الذكاء الاصطناعي.

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تسعير ChatGPT

مجاناً الإصدار

بالإضافة 20 دولارًا شهريًا

20 دولارًا شهريًا فريق : 30$/شهرًا لكل مستخدم

: 30$/شهرًا لكل مستخدم المؤسسة: تسعير مخصص

Bing Copilot مقابل ChatGPT: مقارنة الميزات

دعنا نلقي نظرة على مقارنة مفصلة بين Copilot وCopilot وChatGPT، مع التركيز على الميزات والإمكانيات والتسعير. يقدم الجدول أدناه عرضاً جنباً إلى جنب لمساعدتك على فهم إمكانياتهما وعروضهما:

الميزات Copilot Copilot ChatGPT النموذج OpenAI's GPT-4 (مدمج مع منتجات مايكروسوفت) OpenAI's GPT-4 النظام الأساسي مدمج مع منتجات مايكروسوفت (Word وExcel وغيرها) موقع ويب مستقل، وتطبيقات واجهة برمجة التطبيقات، وiOS، وAndroid الوصول إلى الإنترنت يعتمد على خدمة بحث Bing عند تشغيل الوصول إلى الإنترنت يمكن إجراء عمليات البحث على الويب باستخدام Microsoft Bing (لمستخدمي Plus) توليد الصور متوفر من خلال أدوات Microsoft، وليس جزءًا من Copilot مباشرةً يمكن إنشاء الصور باستخدام DALL-E 3 (لمستخدمي ChatGPT Plus فقط) إمكانيات الصوت تحويل الكلام إلى نص فقط يتعامل مع إدخال/إخراج الصوت (باستخدام GPT-4o) مشاركة المحادثات يمكن المشاركة والتعاون مع أدوات مايكروسوفت يمكن نسخ أو تصدير كتل من النصوص، ومشاركة روابط المحادثات بأكملها حدود الاستخدام 30 محادثة في كل جلسة و300 محادثة في اليوم 30 محادثة في كل جلسة، 300 محادثة في اليوم (مجاني)، غير محدود مع 50 رسالة GPT-4 كل 3 ساعات (إضافي) التسعير مجانًا؛ جزء من اشتراك Microsoft 365، تختلف التكلفة المحددة للبرنامج التجريبي حسب الباقة مجانًا؛ يتوفر ChatGPT Plus مقابل 20 دولارًا شهريًا

الميزة #1: إنشاء المحتوى

تتفوق ميزة ChatGPT في كتابة المحتوى يقدم مخرجات متنوعة، بدءًا من الكتابة الإبداعية والشعر ورواية القصص إلى المحتوى الاحترافي، مثل رسائل البريد الإلكتروني ومقتطفات التعليمات البرمجية والنصوص البرمجية. يتيح لك تخصيص نبرة هذا الإخراج وأسلوبه وشكله، مما يجعله قابلاً للتكيف مع متطلبات المحتوى المتنوعة.

عبر ChatGPT

يركز برنامج Microsoft Copilot بشكل أكبر على توليد المحتوى المعلوماتي ويساعد في المهام الموجهة نحو البحث. فهو يلخص محتوى الويب بشكل فعال، ويوفر معلومات واقعية ذات صلة، وينشئ نصًا يتوافق بشكل وثيق مع استعلام المستخدم، خاصةً لمهام البحث والتوثيق.

🏆 الفائز: ChatGPT

يعد ChatGPT أكثر تنوعًا في إنشاء محتوى متنوع، بينما يعد Bing Copilot أكثر ملاءمة للمهام الدقيقة التي تتطلب معلومات دقيقة وكثيفة.

الميزة رقم 2: جودة الاستجابة

يوفر ChatGPT ردودًا تحادثية وشبيهة بالإنسان، مما يجعله ممتازًا للاستفسارات غير الرسمية، والعصف الذهني، وتوليد الأفكار. على الرغم من أنه لا يستشهد دائمًا بالمصادر، إلا أن جودة الردود اللغوية والتفاعلية عالية، وهو أمر ذو قيمة لأولئك الذين يفضلون تجربة أكثر تفاعلية.

يعطي Microsoft Copilot الأولوية للوضوح والدقة الواقعية في الردود. توفر الاستفادة من بيانات الويب في الوقت الفعلي إجابات مفصلة مع المصادر، مما يسمح للمستخدمين بالتحقق من المعلومات. هذه الدقة تجعلها مثالية للأبحاث، حيث تكون المعلومات الدقيقة والموثوقة هي المفتاح.

عبر مايكروسوفت 🏆 الفائز: يعتمد على هدفك

ChatGPT هو الخيار الأفضل للمحادثات الطبيعية والجذابة. ومع ذلك، يتفوق Microsoft Copilot في الدقة والمعلومات التي يمكن التحقق منها.

الميزة #3: التكامل مع مساحات العمل

افترض أن فريق التسويق لديك يجري بحثاً لإطلاق منتج قادم. يقومون بجمع البيانات من مصادر متعددة، وتحليل ملاحظات العملاء، وإنشاء المحتوى، وتنظيم النتائج التي توصلوا إليها لمشاركتها مع أصحاب المصلحة.

في مثل هذه الحالة، يمكن أن يؤدي دمج أدوات الذكاء الاصطناعي المناسبة في سير عملهم إلى تحسين الكفاءة والتعاون بشكل كبير.

يمكن الوصول إلى ChatGPT، بميزاته الفريدة، كأداة مستقلة. من خلال الخطة الاحترافية، يمكن للمستخدمين دمجها في مختلف عمليات سير العمل من خلال الاتصال بتطبيقات الطرف الثالث عبر واجهة برمجة التطبيقات OpenAI. وهو يعمل بشكل جيد مع أدوات الإنتاجية، ولكن التكامل يتطلب إعداداً، وهو ما يمكن أن يكون أكثر ملاءمة للتخصيص الفردي بدلاً من التعاون خارج الصندوق.

مايكروسوفت كوبيلوت هو جزء من نظام مايكروسوفت البيئي وهو مصمم للتكامل مباشرةً مع أدوات Microsoft Office 365 مثل Word وExcel وOutlook. وهذا يجعله مثاليًا للمحترفين الذين يعتمدون على مجموعة Microsoft، حيث يمكنهم الانتقال بسلاسة بين المهام باستخدام Microsoft Copilot لإنشاء المحتوى وتنظيم البيانات وإجراء الأبحاث داخل التطبيقات المألوفة.

عبر مايكروسوفت 🏆 الفائز: مايكروسوفت كوبيلوت

يوفر توافق Copilot مع Microsoft 365 تجربة مبسطة وفعالة للمستخدمين الذين يبحثون عن تكامل عميق مع أدوات مكان العمل. يوفر ChatGPT مرونة ولكنه قد يتطلب المزيد من الوقت لإعداد عمليات التكامل مع مساحات عمل الأدوات المختلفة.

الميزة رقم 4: أمان البيانات

يركز ChatGPT بشدة على أمان البيانات، خاصةً مع أحدث ترقياته في GPT-4.

لقد استثمرت OpenAI وقتًا كبيرًا في تحسين أمانها ومواءمتها، مما يضمن أن GPT-4 82% أقل احتمالاً للاستجابة لطلبات المحتوى الحساسة، و40% أكثر احتمالاً لتقديم معلومات دقيقة من الإصدار السابق.

يستفيد ميكروسوفت كوبيلوت، كجزء من نظام مايكروسوفت الإيكولوجي، من سياسات الأمان الشاملة التي تتبعها مايكروسوفت، مثل مبادئ انعدام الثقة التي توفر حماية موثوقة للبيانات للمستخدمين داخل منصتي Bing وEdge.

🏆 الفائز: كوبيلوت

تلتزم كلتا الأداتين بضمان أمن البيانات ومواءمتها، مما يوفر للمستخدمين تجربة ذكاء اصطناعي أكثر أماناً. ومع ذلك، على عكس ChatGPT، تحافظ Copilot على خصوصية بياناتك، مما يمنحها ميزة طفيفة في هذه المقارنة المباشرة.

Bing Copilot مقابل ChatGPT على Reddit

لقد نقلنا مناظرة ChatGPT ضد Copilot إلى موقع Reddit لاكتساب رؤى حول تجارب المستخدمين مع روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، مع التركيز على الاختلافات الرئيسية بينهما. أشار أحد المستخدمين، Niss_UCL، إلى ما يلي :

إلى أن برنامج Copilot ليس جيدًا كما يُفترض أن يكون؛ فبرنامج ChatGPT لا يزال لديه أخطاء، ولكن هامش الخطأ فيه أقل

يعكس هذا التعليق شعوراً شائعاً بأنه على الرغم من وجود عيوب في كلتا الأداتين، إلا أن ChatGPT قد يقدم تجربة إجمالية أكثر موثوقية قليلاً. أبرز شخص آخر على موقع ريديتور، CK1026، ما يلي نقاط قوة كوبيلوت

الميزتان الوحيدتان لـ Copilot مقارنةً بـ ChatGPT هما التعلم من بيانات M365 الخاصة بك والحفاظ على خصوصية بياناتك.

المستخدمون الذين يعطون الأولوية لخصوصية البيانات والتكامل السلس مع Microsoft 365 يفضلون Copilot.

عرض مستخدم آخر منظور أكثر حيادية :

_ هل Copilot جيد مثل ChatGPT؟ لا، ولكن هل البيانات سرية؟ نعم

يُظهر هذا التعليق وجهة نظر متوازنة، مع الاعتراف بأنه على الرغم من أن Copilot قد لا يتمتع بنفس قدرات المحادثة مثل ChatGPT، إلا أنه يقدم ميزة مهمة فيما يتعلق بالخصوصية.

والآن، دعونا نستكشف أفضل ما لدى Copilot و بدائل ChatGPT .

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ماذا لو كان لديك روبوت دردشة آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي يجمع بين إمكانيات البيانات المباشرة التي يوفرها Copilot مع براعة ChatGPT الإبداعية؟

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فهو يتجاوز مجرد إنشاء النصوص بالذكاء الاصطناعي، حيث يوفر إدارة قوية للمهام، وإدارة المعرفة، والتكامل السلس مع أكثر من 1000 تطبيق، وأدوات متقدمة لإنشاء المستندات، وكلها مصممة خصيصًا لتحسين الإنتاجية.

_ClickUp يضمن مستويات عالية من الوضوح لكل من أعضاء الفريق والمديرين حول مخرجات المشروع وكيفية تقدمها. كما أنه يستخدم الذكاء الاصطناعي لتقليل مستويات الإدارة المطلوبة لجميع جوانب المشاريع ماثيو بولدن ، مدير، إدارة الأصول والأداء في أوريكون

دعنا نلقي نظرة على ما يجعل استخدام ClickUp هو الأفضل اختراق الذكاء الاصطناعي للعمل بشكل أسرع.

كليك أب ون أب #1: كليك أب برين ClickUp Brain هو مساعد ذكاء اصطناعي قوي، مصمم لتنظيم المهام الفردية وتسريع إنتاجية الفريق. مع ميزات ذكية لتلخيص النصوص، وتحديثات المهام، والاستعلام عن المعرفة، والعصف الذهني,

يساعدك ClickUp Brain أنت وفريقك على العمل بذكاء أكبر, وليس بجهد أكبر.

تبنَّ طريقة أكثر ذكاءً للعمل مع ClickUp Brain، أداة الذكاء الاصطناعي الوحيدة التي تحتاجها لتحقيق النجاح

سواء كنت تدير المشاريع أو الحملات التسويقية أو عمليات الموارد البشرية، فإن ClickUp Brain هو أداتك المثلى أداة تعاون بالذكاء الاصطناعي مما يجعل الأمر سهلاً لـ

احصل على تحديثات فورية للمهام عبر الذكاء الاصطناعي CatchUps (لسلاسل المحادثات الفائتة) و AI StandUps (للعمل الجاري عبر فريقك)

تلخيص سلاسل التعليقات والمناقشات الطويلة

صياغة رسائل البريد الإلكتروني وموجزات المشاريع وأفكار المحتوى على الفور باستخدام مطالبات اللغة الطبيعية

احصل على رؤى حول المهام والأشخاص والمستندات من مساحة عمل ClickUp ببساطة عن طريق طرح أسئلة بلغة طبيعية

إنشاء مهام سير عمل تلقائية بدون ترميز (مثل تحديث المكلفين بالمهام عندما تتغير حالة المهمة، أو إرسال بريد إلكتروني عند إغلاق مهمة، وما إلى ذلك) باستخدام أداة إنشاء الأتمتة باللغة الطبيعية من Brain

ما هي أكبر ميزة ل Brain مقارنةً ب ChatGPT و Copilot؟ نظرًا لأن Brain مدمج مباشرةً في ClickUp، يمكنك العصف الذهني وأتمتة المهام وإدارة جميع مشاريعك في مكان واحد.

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ClickUp's One-Up #2: ClickUp Docs

تبسيط إدارة المستندات وتخصيصها مع ClickUp Docs

يعمل معظمنا مع مستندات متعددة كل يوم. وقد يكون من الصعب العثور عليها والرجوع إليها والتعاون بشأنها بسبب تشتت المعلومات. انقر فوق المستندات تبقيك منظمًا مع مساحة سلسة لإنشاء جميع الملفات الأساسية وتحريرها وتخزينها في مكان واحد. تخطى تدوين الملاحظات وكتابة المقترحات وإنشاء الخطوط العريضة والمذكرات في مكان واحد. يتيح لك مستندات ClickUp Docs التعاون مع فريقك في الوقت الفعلي - تحرير المستندات معًا، والتعليق والإشارة إلى زملائك في الأماكن ذات الصلة في المستند، وتعيين المهام مباشرةً من داخل محتوى المستند.

يمكنك تحويل أي جزء من مستندك إلى مستند قابل للتنفيذ مهام النقر فوق المهام ثم اربطها بالمشاريع ذات الصلة للحصول على مساحة عمل جيدة التنظيم. تضمن مستندات ClickUp Docs توافق مستنداتك مع مشاريعك ومهامك وسير عمل الفريق في مركز مركزي واحد.

أداة ClickUp's One-Up #### ### أداة ClickUp's One-Up #### 3: أداة إدارة المشاريع في ClickUp

ابقَ متقدمًا على مشاريعك مع إمكانيات ClickUp القوية لإدارة المشاريع

هل تشعر بالإرهاق بسبب الأهداف المبعثرة وتفاصيل المشروع؟ استخدم أدوات إدارة المشاريع في ClickUp لتحقيق النظام والوضوح. في حين أن أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT و Copilot تتفوق في إنشاء المحتوى وتقديم المساعدة في المحادثة، فإن ClickUp مصممة خصيصاً لتحويل الأفكار إلى أفعال، مما يجعلها خياراً متفوقاً للإنتاجية والتعاون.

يدمج ClickUp إدارة المهام، وتتبع الأهداف، وتتبع الوقت، وإدارة المستندات، وأدوات الذكاء الاصطناعي في منصة واحدة، مما يلغي الحاجة إلى تطبيقات متعددة. تضمن ميزات التعاون، مثل الدردشة المدمجة، وإنشاء المستندات المشتركة، والتعليقات المترابطة، ولوحات معلومات الفريق، بقاء الجميع على وفاق - وهي ميزات غير موجودة في أدوات الذكاء الاصطناعي المستقلة.

يتيح لك ClickUp، القابل للتكيف تمامًا مع احتياجات فريقك، إنشاء طرق عرض وقوالب وأتمتة مخصصة مصممة خصيصًا لقطاعات أو أنواع مشاريع محددة. استخدم ClickUp من أجل

أتمتة إنشاء المهام : تسريع عملية التخطيط عن طريق أتمتة إنشاء المهام وإنشاء المهام الفرعية دون عناء باستخدام ClickUp Brain

إدارة التبعيات والأولويات : ركز على ما هو أكثر أهمية باستخدام ClickUp أولويات المهام وتأكد من عدم تعطيل المهام المهمة بعلاقات التبعية

: ركز على ما هو أكثر أهمية باستخدام ClickUp أولويات المهام وتأكد من عدم تعطيل المهام المهمة بعلاقات التبعية رؤية وشفافية أكبر : ضمان الشفافية والتعاون الفعال من خلال الدردشة المتكاملة التي تجمع عملك ومحادثاتك معًا (المزيد عن هذا لاحقًا)

: ضمان الشفافية والتعاون الفعال من خلال الدردشة المتكاملة التي تجمع عملك ومحادثاتك معًا (المزيد عن هذا لاحقًا) مواءمة المشاريع مع الأهداف على مستوى الشركة: قم بتمكين فريقك من مواءمة المشاريع مع أهداف الشركة بسلاسة عبر أهداف ClickUp اقرأ أيضًا: أفضل 10 أدوات وبرامج لإدارة مشاريع الذكاء الاصطناعي ### برنامج ClickUp's One-Up #4: ClickUp Chat

تعاون بفعالية وحافظ على استمرار التواصل في العمل مع ClickUp Chat

سواء كنت تتشاور مع الفريق بشأن مشروع ما، أو تطرح الأفكار أو تطرح الأسئلة أو تشارك تحديثات التقدم في المهام, انقر فوق الدردشة يبقي سياقك متصلاً وسهل العثور عليه.

فيما يلي بعض الميزات البارزة في ClickUp Chat، والتي تمنع تبديل الضرائب وتعزز إنتاجيتك :

ملفات تعريف زملاء العمل والجدولة : عرض أولويات زملائك في الفريق وجدولة الاجتماعات مباشرةً داخل الدردشة

: عرض أولويات زملائك في الفريق وجدولة الاجتماعات مباشرةً داخل الدردشة ميزات الذكاء الاصطناعي : استخدم الذكاء الاصطناعي للإجابات الفورية، واستدراك الرسائل الفائتة، وإنشاء المهام من الرسائل، والعثور على المهام/المستندات ذات الصلة في الوقت الفعلي

: استخدم الذكاء الاصطناعي للإجابات الفورية، واستدراك الرسائل الفائتة، وإنشاء المهام من الرسائل، والعثور على المهام/المستندات ذات الصلة في الوقت الفعلي إدارة العمل المتكاملة : ترتبط الدردشات بـ القوائم والمجلدات والمساحات في ClickUp, مما يسمح بإدارة المشروع والتحديثات بسلاسة مباشرةً من واجهة الدردشة

: ترتبط الدردشات بـ القوائم والمجلدات والمساحات في ClickUp, مما يسمح بإدارة المشروع والتحديثات بسلاسة مباشرةً من واجهة الدردشة أذونات الدردشة : يمكن أن تكون الدردشات عامة أو خاصة، مع إعدادات تسمح بالتحكم في الوصول وإدارة الخصوصية لاتصالات الفريق

: يمكن أن تكون الدردشات عامة أو خاصة، مع إعدادات تسمح بالتحكم في الوصول وإدارة الخصوصية لاتصالات الفريق تثبيت الدردشات وتنظيمها : تثبيت الدردشات المهمة لسهولة الوصول إليها وإضافة أوصاف أو عناوين للسياق والرؤية

: تثبيت الدردشات المهمة لسهولة الوصول إليها وإضافة أوصاف أو عناوين للسياق والرؤية وظيفة البحث: البحث داخل الدردشات وعبرها للعثور على المحادثات أو المعلومات ذات الصلة بسرعة

يتيح هذا الإعداد التعاون وإدارة المشاريع بكفاءة، مما يجعل جميع الاتصالات وإدارة المهام متاحة في مساحة عمل واحدة موحدة.

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حسِّن تجربة الذكاء الاصطناعي لديك باستخدام ClickUp

الذكاء الاصطناعي ليس بديلاً عن الذكاء البشري؛ بل هو أداة لتضخيم الإبداع والإبداع البشري.

فيي-فيي لي، المدير المشارك لمعهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان

يسلط هذا المنظور الضوء على حقيقة بالغة الأهمية: يكون الذكاء الاصطناعي أقوى عندما يكمّل الذكاء البشري بدلاً من محاولة استبداله. تجسد أدوات مثل Copilot و ChatGPT هذا المبدأ بطرق مختلفة. على سبيل المثال، تتفوق Copilot في التكامل مع M365 للحصول على رؤى في الوقت الفعلي، بينما تتميز ChatGPT بمرونتها الإبداعية وتعدد استخداماتها في المحادثة.

ولكن إذا كنت تبحث عن حل شامل يجمع بين قوة الذكاء الاصطناعي والإنتاجية القوية, وإدارة المشاريع والأتمتة أدوات، ClickUp هي إجابتك. تعمل ClickUp على دمج الذكاء الاصطناعي بسلاسة في إدارة المهام والتعاون الجماعي وتحسين سير العمل، مما يمكّنك من الانتقال من مرحلة التفكير إلى التنفيذ دون عناء.

سواء كنت تقوم بإنشاء المحتوى أو تتبع مراحل المشروع أو تنسيق جهود الفريق، فإن ClickUp يضمن لك الحفاظ على التنظيم والإنتاجية دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات. مع قوالب المشروع القابلة للتخصيص وميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وسير العمل المركزي، يوفر ClickUp كل ما تحتاجه تحت سقف واحد. ابدأ مع ClickUp اليوم!