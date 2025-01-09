أفضل 10 تطبيقات للتخطيط الجمالي لتحقيق أهدافك

يؤدي إنشاء قوائم المهام باستخدام المخطط الرقمي إلى إضفاء الوضوح والتنظيم على يومك، مما يسهل عليك التركيز على ما يهمك حقًا.

كما أن تطبيق المخطط اليومي الجمالي هو بمثابة حبة كرز على الكعكة. فهو يجعلك ترغب في استخدام التطبيق ويحافظ على انسيابية الأمور.

في هذه المقالة، سأناقش في هذه المقالة التطبيقات العشرة الشهيرة للمخطط الجمالي. _ تابع القراءة

⏰ ملخص 60 ثانية

ClickUp: الأفضل للتخطيط الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي Sunsama: الأفضل للإنتاجية الشخصية Todoist: الأفضل للتخطيط القائم على الألعاب Notion: الأفضل لإنشاء مهام سير عمل مخصصة تريلو: الأفضل لتصور المهام اليومية ملاحظات جيدة: الأفضل لتدوين الملاحظات الرقمية مخطط إيلي: الأفضل للتخطيط البسيط والبديهي مخطط جدول التقويم الجميل: الأفضل للتخطيط اليومي المرمز بالألوان فانتاستيكال: الأفضل لتكاملات iCloud المنظم: الأفضل لإنشاء جدول زمني يومي

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيقات المخطط الجمالي؟

عند اختيار تطبيق جمالي المخطط اليومي التطبيق، من المهم البحث عن الوظائف بالإضافة إلى التصميم الجذاب بصريًا. إليك بعض الأشياء الرئيسية التي يجب مراعاتها:

🧩 الأدوات التفاعلية

تسهل الأدوات المصغّرة التحقق من المهام أو إضافة الأحداث أو تتبع العادات من شاشتك الرئيسية مع إضافة لمسة من الأناقة إلى مساحتك الرقمية. غالبًا ما يقدم المخططون الجماليون أدوات مصممة بشكل جميل مع ألوان وتخطيطات وأيقونات قابلة للتخصيص تجعل تتبع تقدمك ممتعًا بصريًا. تساعد هذه الأدوات أيضًا في

تكديس العادات

بإبقاء روتينك في المقدمة والوسط.

📋 إدارة المهام بالسحب والإفلات

مع خاصية السحب والإفلات، تصبح إعادة تنظيم المهام تجربة مُرضية بصريًا. ابحث عن أدوات إدارة المهام التي تتيح لك نقل المهام بسلاسة بين الفئات أو الجداول الزمنية أو مستويات الأولوية مع الاستمتاع بالرسوم المتحركة السلسة والتخطيطات النظيفة.

📅 التذكيرات الذكية

لا تبقيك التذكيرات على المسار الصحيح فحسب - بل يمكن دمجها بشكل جمالي في مخططك بتصميمات أنيقة ونغمات هادئة وإشعارات مخصصة. تساعدك التذكيرات الذكية على بناء الاتساق في المهام والروتين مع دعم تكديس العادات. تضمن لك التذكيرات المصممة بشكل جميل الحفاظ على إنتاجيتك دون الشعور بالإرهاق، مما يخلق شعوراً بالهدوء والتركيز.

مساحة حرة للأفكار

تتيح لك مساحة حرّة الشكل تبادل الأفكار وتخطيطها بطريقة إبداعية وجذابة بصريًا. مع خيارات للرسومات الملونة والتخطيطات الأنيقة والتخصيص غير المحدود، تحول هذه الميزة مخططك إلى لوحة جميلة لأفكارك.

أفضل 10 تطبيقات للمخططات الجمالية لاستخدامها

إليك لمحة سريعة عن أفضل تطبيقات المخطط الجمالي:

| أفضل مخطط جمالي | الأفضل لـ |الميزات الرئيسية | التسعير |

ClickUp

| Sunsama | الإنتاجية الشخصية | سحب وإسقاط المهام، التحديثات التلقائية، وضع التركيز | 20 دولارًا شهريًا |

| Todoist | تخطيط مقامر | تذكيرات مدمجة، إشعارات مخصصة، مشاريع تعاونية، تعيين المهام | نسخة مجانية متاحة وتبدأ من 5 دولارات لكل مستخدم شهريًا |

| Notion | إنشاء تدفقات عمل مخصصة | تخصيص كامل، هيكلة المهام، لوحات كانبان | خطة مجانية متاحة وتبدأ من 12 دولارًا لكل مقعد شهريًا |

| Trello | تطبيق مخطط بسيط | تعيين المهام، التعليق على البطاقات، مشاركة الملفات، تكامل التطبيقات | خطة مجانية متاحة وتبدأ من 6 دولارات لكل مستخدم شهريًا |

| Good Notes | تدوين الملاحظات الرقمية | سهولة الاستيراد، وتحرير المستندات، والمواد الدراسية، ومزامنة iCloud | تسعير مخصص |

| إيلي بلانر | تخطيط بسيط وبديهي | تقدير الوقت، وتتبع الوقت، ومرفقات الملفات، وإدارة المعلومات | خطة مجانية متاحة وتبدأ من 9.99 دولار شهريًا |

| تقويم لطيف | تطبيق الهاتف المحمول | طرق عرض الأحداث، والملاحظات الملونة، والمذكرات الملونة، والمذكرات المزاجية، والمخططات المخصصة، والملصقات والسمات | أسعار مخصصة |

| فانتاستيكال | تكامل iCloud | واجهة موحدة، مهام وتذكيرات، تكامل Zoom، تكامل الفرق، تعديلات المنطقة الزمنية | يبدأ من 4.75 دولار شهريًا يتم دفعها سنويًا |

| منظم | تطبيق الجدول الزمني بالساعة | المهام والتذكيرات، تكامل زووم، تكامل الفرق | تسعير مخصص |

والآن دعنا نستكشف هذه التطبيقات بالتفصيل.

1. ClickUp (الأفضل للتخطيط الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

حافظ على متابعة الأحداث والجداول الزمنية للمشاريع مع عرض تقويم ClickUp لا يتعلق المخططون الجماليون بالتطبيقات ذات المظهر الفخم، بل بالأحرى الأدوات التي تتمتع بجمال البساطة وتوفر الرضا عن إنجاز الأمور. _التصميم الذي يحركه الغرض، كما أحب أن أقولها.

هذا هو سبب إعجابي بـ ClickUp باعتباره

مخطط رقمي

. إنه يربط كل شيء في مكان واحد، من المهام إلى الأهداف والأفكار. بالإضافة إلى أنه يحتوي على الكمية المناسبة من العناصر التي تجعله جماليًا دون أن يجعله مربكًا.

عرض تقويم ClickUp

يساعدني على تصور جدولي الزمني والبقاء على اطلاع على الأحداث والجداول الزمنية للمشاريع، مما يضمن عدم تفويت أي مواعيد نهائية. يمكنني أيضًا مزامنة التقويمات الخارجية، وسحب المهام وإسقاطها، وتصفية التقويم الخاص بي حسب المشروع أو المُكلَّف بالمهمة أو الأولوية للتركيز على ما هو أكثر أهمية.

يحتوي ClickUp على قالب المخطط اليومي المناسب للبدء. يمكنك تبسيط عملية التخطيط الخاصة بك باستخدام قوالب معدة مسبقًا مثل

قالب المخطط اليومي ClickUp

. يساعدك على تنظيم جميع مهامك في فئات مختلفة مثل العمل والمهام الشخصية، وتحديد أولويات المهام، وتصور التقدم المحرز في المهام.

ClickUp أفضل الميزات

احصل على نظرة شاملة لتقدمك ومواعيدك النهائية ومهامك من خلال لوحات معلومات ClickUp

قم بإدارة مهامك اليومية دون عناء من خلال هيكل واضح ومهام فرعية وأولويات باستخدام مهام النقر فوق المهام

تتبع الوقت الذي تقضيه في المهام باستخدام تعقب الوقت في ClickUp لإدارة جدولك الزمني بفعالية وتعزيز الإنتاجية

قم بإنشاء لوحة رؤية، وأضف ملاحظات لاصقة، وقم بتعيين المهام باستخدام ClickUp Whiteboards

ابقَ على المسار الصحيح وأنجز المهام دون عناء باستخدام تذكيرات المهام في الوقت المناسب باستخدام تذكيرات ClickUp

حدد أهداف المشروع وتتبعها، وقم بتقسيمها إلى خطوات قابلة للتنفيذ باستخدام أهداف النقر فوق الأهداف

احصل على تحديثات يومية لمهامك وتحديثات المشروع باستخدام ClickUp Brain مساعد الذكاء الاصطناعي القوي من ClickUp

قيود ClickUp

لديه منحنى تعليمي بسيط

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp؟

أعتقد أن ClickUp رائع. لماذا؟ لأنه بسيط. يمكنني التخطيط للأسبوع لأربعة أشخاص ببضع نقرات فقط ويمكن للجميع بما في ذلك عملائنا الحصول على نظرة عامة. إنه فعال ومنطقي وسهل الفهم. علاوة على ذلك، يمكن للجميع تصميم طرق العرض الخاصة بهم ولوحات المعلومات وما إلى ذلك، مما يجعلها فردية للغاية.

دانييلا، مديرة مشروع في Peritus Webdesign

2. سونساما (الأفضل للإنتاجية الشخصية)

via سونساما Sunsama هو تطبيق مفيد لإدارة التوازن بين العمل والحياة. يعطي العرض اليومي صورة واضحة لجدولك الزمني، بما في ذلك المهام والاجتماعات والأحداث، مما يجعل التخطيط أسهل بكثير. إحدى الميزات التي وجدتها مفيدة بشكل خاص هي إضافة رسائل البريد الإلكتروني التي تحتاج إلى تركيز وتخصيص وقت للتعامل معها.

يمكنك أيضًا جدولة المهام في التقويم الخاص بك أو تحويل أحداث التقويم إلى مهام، مما يحافظ على تنظيم كل شيء. إذا كنت تستخدم أدوات مثل Asana أو GitHub أو Jira، يمكنك استيراد المهام بسلاسة. ما برز بالنسبة لي هو خيار تحويل محادثات Slack إلى مهام - وهذا يضمن عدم إغفال أي شيء مهم، سواء في العمل أو في حياتك الشخصية.

أفضل ميزات سلاك

سحب وإسقاط المهام المهمة من تطبيقات إدارة المشاريع المختلفة مثل Trello و Asana و Jira وغيرها

الحصول على تحديثات تلقائية للمهام المستوردة، مما يساعد في الحفاظ على المزامنة

إنشاء مهام من رسائل البريد الإلكتروني، ورسائل Slack، وأحداث التقويم استخدم وضع التركيز الذي يساعدكالبقاء شديد التركيز على المهام الأكثر أهمية



قيود سونساما

يقدم هذا التطبيق تكاملات محدودة ولا يعمل مع iCal أو Confluence أو Google Drive

أسعار سونساما

20 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات صن ساما

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 20 تقييم) G2: لا توجد مراجعات كافية

📖 اقرأ المزيد:

10 بدائل مجانية لـ Sunsama

3. تودويست (الأفضل للتخطيط القائم على اللعب)

via تودويست Todoist هو مخطط متطور وجمالي في نفس الوقت ينظم أيامك في شكل مرتب ومرتب

قوائم المهام

. يساعدك على تصفية المهام بناءً على الأيام والفئات والأولويات. إكمال المهام يكسبك نقاط كارما، مما يضيف عنصرًا تحفيزيًا ممتعًا ويشجعك على الحفاظ على سلاسل مهام ثابتة.

يمكنك إنشاء مهام متكررة في Todoist، مما يجعل من السهل تتبع العادات أو جدولة المهام التي تتكرر يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا. علاوة على ذلك، فإن إضافة المهام سريعة وبديهية. على سبيل المثال، كتابة "إرسال التقرير بحلول يوم الجمعة الساعة 2 ظهرًا" يقوم تلقائيًا بجدولة المهمة بالوقت الصحيح.

أفضل ميزات Todoist

تعيين تذكيرات مدمجة لضمان عدم تفويت المواعيد النهائية والبقاء على المسار الصحيح

إنشاء إشعارات مخصصة للمهام المهمة لتحديد الأولويات بفعالية

مشاركة المشاريع مع الآخرين للتعاون بسلاسة والبقاء متناسقاً

تعيين المهام وتتبع التقدم المحرز معًا، مما يجعلها مثالية للمشاريع الجماعية أو التخطيط العائلي

قيود Todoist

يتطلب وظائف أفضل دون اتصال بالإنترنت والمزيد من التكامل مع تطبيقات الجهات الخارجية

تسعير تودويست

مبتدئ

المحترف: 5 دولارات لكل مستخدم شهرياً

5 دولارات لكل مستخدم شهرياً الشركات: 8 دولارات لكل مستخدم شهرياً

تقييمات ومراجعات تودويست

G2: 4.4/5 (800 تقييم)

4.4/5 (800 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Todoist؟

بالنسبة لي، Todoist بمثابة المنقذ. كان من السهل إعداده ويساعد حقًا في وضع كل شيء في قوائم مهام واضحة، حتى بالنسبة للمشاريع الكبيرة مع فريقي. بالإضافة إلى أنه يجعل تغيير المواعيد النهائية أمرًا في غاية السهولة.

مراجع G2

4. مفهوم (الأفضل لإنشاء مهام سير عمل مخصصة)

via فكرة Notion هي أداة تخطيط جذابة بصريًا تجمع بين قوائم المهام وتدوين الملاحظات وإدارة المشاريع في تطبيق واحد. على عكس المخططين التقليديين، يوفر Notion المرونة في إنشاء مهام سير عمل مخصصة، وتنظيم المعلومات في قواعد البيانات، وعرض المهام أو المشاريع بتنسيقات متعددة، مثل القوائم أو اللوحات أو التقويمات.

الشيء الرائع في Notion هو التخصيص. يمكنك تصميم قوالب وتخطيطات تناسب احتياجاتك الفريدة. إذا كنت تريد مخططًا أسبوعيًا، يمكنك إعداده، أو إذا كنت بحاجة إلى قاعدة بيانات لتتبع مهام العمل، يمكنك إنشاء ذلك أيضًا. يتيح Notion أيضًا مساحات تعاونية، مما يسهل مشاركة المشاريع والملاحظات مع الفريق.

Notion أفضل الميزات

تخصيص المهام والمشاريع والملاحظات لتنظيمها بالطريقة التي تناسبك

استخدام أدوات مثل لوحات كانبان والتقويمات وقواعد البيانات لتنظيم متعدد الاستخدامات

تمكين التعاون في الوقت الفعلي للسماح لأعضاء الفريق بالعمل معًا بسلاسة

مشاركة المستندات والمشروعات لتبسيط العمل الجماعي والإنتاجية

قيود مفهوم

يمكن أن يكون منحنى التعلم الأولي حاداً بسبب خيارات التخصيص الواسعة التي يوفرها

تسعير Notion

مجاني

بالإضافة : 12 دولارًا لكل مقعد شهريًا

: 12 دولارًا لكل مقعد شهريًا الشركات: 18 دولارًا لكل مقعد شهريًا

18 دولارًا لكل مقعد شهريًا المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات #### التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 8000 تقييم)

📖 اقرأ المزيد:

كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في مهام الحياة اليومية

5. Trello (الأفضل لتصور المهام اليومية)

via تريلو واجهة السحب والإفلات في Trello تجعل من السهل نقل المهام بين مراحل الإنجاز المختلفة. إنه رائع لتتبع سير العمل، سواء كنت تدير مشروعًا جماعيًا أو تخطط لأهدافك الشخصية.

أفضل جزء في Trello هو بساطته. يمكنك إنشاء لوحات مبهجة من الناحية الجمالية مع سمات قابلة للتخصيص لمختلف المشاريع، وإضافة قوائم مميزة بصرياً لمراحل محددة (على سبيل المثال، "المهام" و"قيد التنفيذ" و"تم")، واستخدام بطاقات ملونة للمهام. كما أنها تدعم أيضًا التسميات وتواريخ الاستحقاق والمرفقات، مما يسهل إضافة سياق لعملك.

أفضل ميزات Trello

تنظيم المهام عبر مهام سير عمل قابلة للتخصيص من خلال واجهة سهلة الاستخدام

تمكين تعاون الفريق مع خيارات لتعيين المهام والتعليق على البطاقات ومشاركة الملفات

التكامل مع تطبيقات الجهات الخارجية مثل Slack وGoogle Drive وتقويم Google والمزيد من أجل تحسين الوظائف

قيود Trello

تحتوي الخطة المجانية إلى الأبد على قيود على عمليات التشغيل (عمليات التكامل) واستخدام اللوحة، مما قد يحد من المستخدمين الثقيلين

تسعير #### تسعير Trello

مجاني

القياسية: 6 دولارات لكل مستخدم شهريًا

6 دولارات لكل مستخدم شهريًا القسط: 12.50 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

12.50 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسة: 210 دولارات لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات Trello

G2: 4.4/5 (أكثر من 13000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 13000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 23000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Trello؟

بساطة Trello البصرية ومرونته هما أكثر ما يعجبني فيه. من السهل تنظيم المهام ونقلها عبر المراحل والتعاون مع فريقي. سواء كنت أعمل على محتوى مدونة أو مقاطع فيديو على يوتيوب أو مشاريع تسويقية أخرى، فإن واجهة Trello البديهية التي تعمل بالسحب والإفلات تسمح بإدارة سلسة.

مراجع G2

📖 اقرأ المزيد: قوالب حظر الوقت المجانية

6. ملاحظات جيدة (الأفضل لتدوين الملاحظات الرقمية)

عبر ملاحظات جيدة GoodNotes هو تطبيق رقمي لتدوين الملاحظات مصمم لأولئك الذين يرغبون في تنظيم الملاحظات المكتوبة بخط اليد أو المكتوبة بطريقة سهلة وفعالة. يحاكي تجربة الكتابة في دفتر الملاحظات ولكنه يضيف ميزات رقمية قوية مثل البحث والتنظيم والتخصيص. يُعد GoodNotes مثاليًا لالتقاط الأفكار، أو التعليق على المستندات لأغراض مهنية وشخصية، أو حتى للرسم.

الميزة البارزة في GoodNotes هي تجربة الكتابة اليدوية. يمكنك الكتابة باستخدام القلم، ويلتقط التطبيق بدقة إحساس الكتابة على الورق. كما يتيح لك أيضًا تنظيم ملاحظاتك في مجلدات ودفاتر رقمية (مثل أداة إدارة المشاريع)، بحيث يسهل العثور على كل شيء.

جود نوتس أفضل الميزات

استمتع بتجربة الكتابة اليدوية الواقعية، وهي مثالية لأولئك الذين يفضلون الكتابة باليد

استيراد ملفات PDF والتعليق عليها بسهولة، وهي مثالية لتحرير المستندات أو المواد الدراسية

مزامنة الملاحظات عبر الأجهزة باستخدام iCloud، مما يضمن إمكانية الوصول إليها في أي مكان

تبسيط تدوين الملاحظات الرقمية باستخدامقوالب GoodNotes قيود GoodNotes GoodNotes

لا يدعم التعاون في الوقت الفعلي، مما قد يحد من حالات الاستخدام الجماعي

تسعير #### تسعير GoodNotes

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات GoodNotes GoodNotes

G2: 4.8/5 (أكثر من 60 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 50 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن GoodNotes؟

إن Goodnotes سهل الاستخدام ومرن في الوقت نفسه، ويقدم أفضل تجربة كتابة يدوية وجدتها لجهاز Apple iPad وقلم Apple Pencil. أستخدم التطبيق يوميًا لأسباب تتعلق بالعمل والشخصية على حد سواء.

مراجع G2

7. مخطط إيلي (الأفضل للتخطيط البسيط والبديهي)

via مخطط إيلي Ellie Planner هو تطبيق تقويم بسيط ولطيف لتنظيم المهام والأحداث والروتين في بيئة نظيفة وخالية من التشتيت. تركيزه على البساطة يجعل Ellie مثاليًا لأولئك الذين يفضلون نهجًا مباشرًا للتخطيط دون ميزات غير ضرورية.

ينصب تركيز Ellie على تحقيق التوازن من خلال الجمع بين أفضل تطبيقات التخطيط اليومي لإدارة المهام وتتبع العادات. يتيح لك التطبيق تحديد الأولويات اليومية والتخطيط الروتيني ومراقبة أهدافك على المدى الطويل.

أفضل ميزات تطبيق Ellie Planner

تصنيف المهام باستخدام تصنيفات لتحديدها وتصفيتها بسرعة

تقسيم المهام المعقدة إلى مهام فرعية يمكن إدارتها لتبسيط سير عملك

تعيين مدد تقديرية للمهام ومراقبة الوقت الفعلي المستغرق لتحسين إدارة الوقت

إضافة الصور والملفات الأخرى إلى المهام لإدارة المعلومات بشكل شامل

قيود مخطط إيلي #### قيود مخطط إيلي

يفتقر إلى ميزات متقدمة، مثل تصفية المهام ولوحات المعلومات المخصصة لعرض التقدم العام

تسعير إيلي بلانر

مجاني

إيلي برو: 9.99 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات إيلي بلانر #### تقييمات ومراجعات إيلي بلانر

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

8. مخطط جدول التقويم اللطيف (الأفضل للتخطيط اليومي المرمز بالألوان)

via مخطط جدول مواعيد التقويم اللطيف Cute Calendar Schedule Planner هو تطبيق جوال سهل الاستخدام مصمم لمساعدتك على إدارة وقتك بفعالية مع إضافة لمسة من السحر إلى تخطيطك اليومي. وهو يدمج ميزات مثل قائمة المهام، والملاحظات، والمذكرات، والمذكرات، والتذكيرات، ومتعقب العادات، وتحديثات الطقس، مما يتيح لك التعامل مع جميع احتياجات التخطيط الخاصة بك في منصة واحدة.

لطيف التقويم أفضل الميزات

المزامنة مع نظام التقويم الحالي الخاص بك، بما في ذلكتقويم جوجلتوفير عروض يومية وأسبوعية وشهرية وقائمة بالأحداث الخاصة بك

صمم ملاحظات ملونة واحتفظ بمذكرات مزاجية لتوثيق تجاربك وتأملاتك اليومية

إضفاء طابع شخصي على مخططك باستخدام مجموعة متنوعة من الملصقات وأنظمة الألوان والسمات لتعكس أسلوبك

أسس عادات جديدة وراقب تقدمك اليومي لتعزيز نموك الشخصي

قيود التقويم اللطيفة

تطبيق الجوال فقط، لا يوجد إصدار ويب متاح

أسعار تقويم Cute Calendar

التسعير المخصص

تقويم لطيف التقييمات والمراجعات

مراجعات غير كافية

💡 نصيحة احترافية: أضف قسمًا لكتابة 3 أسطر من التأملات يوميًا في اليوميات عبر الإنترنت. قم بتضمين مطالبات مثل "ما الذي جعلني أبتسم اليوم؟" أو "ما الذي تحداني اليوم؟ يساعدك هذا على ملاحظة الجوانب الإيجابية في يومك، حتى عندما يكون مشغولاً أو مرهقاً.

9. فانتاستيكال (الأفضل لتكاملات iCloud)

via فانتاستيكال Fantastical هو تطبيق تقويم رائع لإدارة جدولك الزمني دون عناء. أحد الأشياء المفضلة لديّ فيه هي ميزة إدخال اللغة الطبيعية - فهي تجعل إنشاء الأحداث والتذكيرات سريعاً وبسيطاً.

يتيح لك تطبيق Fantastical إنشاء قوالب للأحداث والمهام المتكررة وإرفاق الملفات بسلاسة إلى Google أو iCloud، مع الاحتفاظ بجميع المعلومات الأساسية لمهامك وأحداثك في مكان واحد. كما أن تحديثات الطقس المدمجة وأدوات التعاون، مثل تكامل Zoom، مفيدة للغاية أيضاً.

أفضل الميزات الرائعة

جدولة الأحداث والتذكيرات بسرعة عن طريق كتابة أو نطق عبارات بسيطة

دمج المهام والتذكيرات والأحداث في واجهة سهلة الاستخدام

التكامل مع Zoom وMicrosoft Teams لإدارة الاجتماعات الافتراضية بسلاسة

ضبط الأحداث تلقائياً للمستخدمين الذين يعملون في مناطق زمنية مختلفة

القيود الخيالية

لا تتوفر بعض الميزات المتقدمة إلا مع اشتراك مميز

الأسعار الخيالية

تجربة مجانية لمدة 14 يومًا

للأفراد: 4.75 دولار شهرياً، تُدفع سنوياً

4.75 دولار شهرياً، تُدفع سنوياً العائلات: 7.50 دولار شهريًا، تُدفع سنويًا

7.50 دولار شهريًا، تُدفع سنويًا الفرق: 4.75 دولار لكل مستخدم شهريًا، تُدفع سنويًا

التقييمات والمراجعات الخيالية

Capterra: 4.8/5 (20 تقييم)

4.8/5 (20 تقييم) G2: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Fantastical؟

Fantastical سهل الاستخدام للغاية. لديه واجهة مستخدم ممتعة مع طرق عرض مرنة. إضافة الأحداث سهلة ولديه إمكانية إضافة نصوص ذكية. مراجع Capterra 10. منظم (الأفضل لإنشاء جدول زمني يومي)

via منظم Structured هو تطبيق تخطيط يومي مصمم بشكل جميل يساعدك على تنظيم جدولك الزمني من خلال تقسيمه إلى جدول زمني واضح ساعة بساعة. بفضل واجهته الجذابة والبسيطة بصريًا، يعد Structured مثاليًا لأولئك الذين يرغبون في التخطيط ليومهم دون أن تغمرهم الكثير من الميزات.

فهو يتيح لك إضافة أفكارك، وتتبع عاداتك، ودمج الاجتماعات بحيث يكون لديك جميع المهام الشخصية ومهام العمل في مكان واحد. يُعد تطبيق Structured رائعًا للطلاب أو المهنيين أو أي شخص يحب أن يحافظ على تخطيط يومه بإحكام.

منظم أفضل الميزات

خطط لأسبوعك بالكامل عن طريق تعيين أوقات محددة لكل مهمة

إعداد مهام يومية أو أسبوعية أو شهرية متكررة للمهام الروتينية أو العادات التي تريد الحفاظ عليها

يعمل بسلاسة عبر الأجهزة، مما يضمن تحديث خططك دائمًا

قيود منظمة

مصمم للاستخدام الشخصي ويفتقر إلى ميزات الفريق أو الميزات التعاونية

التسعير المهيكل

التسعير المخصص

التقييمات والمراجعات المهيكلة

مراجعات غير كافية

💡 نصيحة احترافية: خصص قسمًا في تطبيق المخطط الجمالي الخاص بك لجمع أجزاء عشوائية من الإلهام، مثل الاقتباسات أو بذرة التذاكر أو اللقطات. تعامل معه كدرج رقمي للخردة للإبداع لتحفيز نفسك.

استخدم كليك أب كمخططك الرقمي

تسهّل تطبيقات المخططات اللطيفة تنظيم المهام وتتبع الإنتاجية بتصاميمها الجميلة وألوانها الزاهية وتخطيطاتها الملهمة. فهي تحول عملية التخطيط إلى تجربة ممتعة، مما يساعدك على الالتزام بمهامك وأهدافك. ومع ذلك، فإن العديد من هذه المخططات الجمالية تفتقر إلى قدرات التعاون في الوقت الفعلي أو تتبع التقدم المحرز.

إذا كنت تبحث عن مُخطِّط شامل عبر الإنترنت يتخطى المظهر الجمالي، جرب ClickUp، حيث يعمل هذا البرنامج على تبسيط جدولة المهام وتخطيط المشاريع وتتبع التقدم المحرز والتعاون في الوقت الفعلي. وسواء كنت تخطط ليومك أو تتبع أهدافك أو تدير المشاريع، فإن ClickUp يوفر لك أدوات تناسب احتياجاتك وتحافظ على تنظيم كل شيء، مما يجعله أفضل تطبيق للتخطيط اليومي.

هل أنت مستعد لتعزيز الإنتاجية؟

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