كيفية إنشاء قائمة مراجعة داخلية للتدقيق الداخلي (+ نموذج)

"نحن آسفون بشدة"

كان هذا كل ما يمكن أن تقوله CrowdStrike بعد أن تسبب تحديث البرنامج الخاطئ في ظهور شاشة الموت الزرقاء الشهيرة (BSD) لملايين المستخدمين حول العالم. بالإضافة إلى

انخفاض سعر السهم بنسبة 10%

في يوم واحد، كان CrowdStrike مسؤولاً أمام العملاء الغاضبين والكونجرس الأمريكي.

في حين أن هذه قد تبدو حالة متطرفة، إلا أن الأخطاء غير المقصودة شائعة جدًا في مجال الأعمال. فمع وجود فرق متعددة في مناطق جغرافية مختلفة تعمل على حل مشاكل معقدة، يمكن أن يحدث أي عدد من الأخطاء.

إحدى أكثر الطرق شيوعًا - وأكثرها فعالية - لمنع مثل هذه الكوارث هي التدقيق الداخلي. مع وجود عملية قوية و

برنامج الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC)

، يمكن للمؤسسات تحديد المشاكل المحتملة بشكل استباقي ومعالجتها مسبقًا.

في منشور المدونة هذا، سنرشدك إلى كيفية إنشاء استراتيجية تدقيق وتنفيذها باستخدام قائمة تدقيق داخلية قوية للتدقيق الداخلي.

ما هو التدقيق الداخلي؟

التدقيق هو عملية لفحص العمليات وتقييمها بشكل منهجي. قد تكون هذه العمليات مالية أو تشغيلية أو متعلقة بالامتثال.

على سبيل المثال، ينظر المدققون الداخليون بانتظام في كشوف الحسابات المصرفية لأعمالهم لتقييمها بحثًا عن أخطاء أو معاملات احتيالية.

قد تقوم مؤسسة خدمية، مثل مطعم أو منتجع صحي، بإجراء عمليات تدقيق لكيفية قيام الموظفين بإتمام عملية التسليم. غالبًا ما تستخدم شركات التكنولوجيا

التدقيق

كوسيلة لإجراء عمليات التدقيق الداخلي أيضًا.

لماذا يلزم إجراء تدقيق داخلي؟

ببساطة، التدقيق الداخلي مصمم لاكتشاف المشاكل قبل نشر أي عمل للعالم الخارجي. وهذا يضمن ما يلي:

الدقة : تمنح عمليات التدقيق الفرق فرصة إضافية لضمان دقة العمل واكتماله وخلوه من الأخطاء

: تمنح عمليات التدقيق الفرق فرصة إضافية لضمان دقة العمل واكتماله وخلوه من الأخطاء إدارة المخاطر : يحدد التدقيق الداخلي المخاطر المحتملة، والتي يمكن تخفيفها مسبقًا لتجنب الخسائر والعقوبات

: يحدد التدقيق الداخلي المخاطر المحتملة، والتي يمكن تخفيفها مسبقًا لتجنب الخسائر والعقوبات الجودة : تساعد عمليات التدقيق أيضاً في ضمان جودة المخرجات، والتحقق مما إذا كانت تفي بالمتطلبات ومعايير الصناعة

: تساعد عمليات التدقيق أيضاً في ضمان جودة المخرجات، والتحقق مما إذا كانت تفي بالمتطلبات ومعايير الصناعة الأداء : تقوم عمليات التدقيق الداخلي في بعض الأحيان بتقييم الأداء لمحاكاة الوضع في العالم الحقيقي

: تقوم عمليات التدقيق الداخلي في بعض الأحيان بتقييم الأداء لمحاكاة الوضع في العالم الحقيقي الامتثال : كونه السبب الأكثر شيوعًا، تساعد عمليات التدقيق الداخلي على الالتزام بالقوانين واللوائح والمعايير المعمول بها

: كونه السبب الأكثر شيوعًا، تساعد عمليات التدقيق الداخلي على الالتزام بالقوانين واللوائح والمعايير المعمول بها ضمانة أصحاب المصلحة: في الشركات التي يوجد فيها مستثمرون أو مساهمون، تعمل عمليات التدقيق الداخلي على بناء الثقة في عمليات المؤسسة وإعداد التقارير

ما هي أنواع عمليات التدقيق؟

اعتمادًا على طبيعة عملك وأهدافك واحتياجاتك وأصحاب المصلحة، يمكنك إجراء عدد من عمليات التدقيق المختلفة. ويندرج معظمها ضمن الفئات الثلاث التالية.

التدقيق الداخلي

يتم إجراء التدقيق الداخلي من قبل المؤسسة لاحتياجاتها الخاصة. والمدققون هم موظفون نشطون في مؤسستك أو خبراء متخصصون في هذا المجال داخل الإدارة التي تقوم بتنفيذها.

على سبيل المثال، قد يقوم فريق إدارة المواهب كل عام بإجراء تدقيق داخلي لهياكل التعويضات لكل موظف. وقد يُستخدم ذلك لتحديد أي تحيزات أو عدم مساواة غير واعية.

التدقيق الداخلي

يتضمن التدقيق الخارجي إحضار خبراء مستقلين لتقييم عمليات أو مخرجات المؤسسة. بالإضافة إلى فريق التدقيق الداخلي، يوفر المدققون الخارجيون نطاقًا أوسع من المعرفة والخبرة. وهذا يضفي المصداقية ويبني الثقة في المنظمة.

تجري الهيئات الصناعية ومنظمات توحيد المعايير بانتظام عمليات تدقيق خارجية للشركات.

شهادات الأيزو

هي الأكثر طلبًا في مختلف الصناعات.

وتشمل الأمثلة الأخرى مجلس الإشراف على الغابات للإدارة المستدامة للغابات، وشهادة LEED لتصميم المباني وإدارتها، وشهادة Leaping Bunny للمنتجات الخالية من التجارب على الحيوانات بنسبة 100%.

تدقيق الامتثال

تقيّم عمليات تدقيق الامتثال ما إذا كانت المؤسسة تلتزم بقوانين أو لوائح أو سياسات داخلية محددة. تركز عمليات التدقيق هذه حصريًا على التوافق مع معايير الصناعة أو الالتزامات التعاقدية أو اللوائح الحكومية لتجنب العقوبات والحفاظ على الممارسات الأخلاقية.

في مجال التكنولوجيا، تُعد عمليات التدقيق المنتظمة للامتثال للائحة العامة لحماية البيانات أو قانون HIPAA ممارسة قياسية. كل صناعة لها متطلبات الامتثال الخاصة بها، والتي تحتاج المؤسسات إلى إجراء عمليات تدقيق منتظمة لها.

وسواء كنت تقوم بذلك داخليًا أو تحصل على مساعدة خارجية، فإن عمليات التدقيق ضرورية إذا كنت تدير شركة. فهي تضمن لكل أصحاب المصلحة - العميل والمستثمر والمساهم والموظف والبائع والشريك وما إلى ذلك - أن المؤسسة تفي بمعاييرهم

ولضمان ذلك، تحتاج إلى استراتيجية تدقيق شاملة وموجهة نحو تحقيق الأهداف. إليك كيف يمكنك إنشاء ذلك.

## التحضير للتدقيق

قبل أن تبدأ أي عملية تدقيق، قم بإعداد نفسك جيدًا. سيضع هذا أساساً قوياً لعملية التدقيق مع مرور الوقت.

1. حدد أهداف التدقيق

حدد بوضوح الغرض من التدقيق الخاص بك. تتبع تاريخ المشكلة وفهم السياق أثناء القيام بذلك.

على سبيل المثال، قد يطلب رئيس قسم الهندسة إجراء تدقيق في DevOps لأن عدد مرات التراجع عن الإنتاج في الأشهر الستة الماضية كان مرتفعًا. في هذه الحالة، لا تحدد الهدف على أنه "إجراء تدقيق DevOps" بدلاً من ذلك، اجعل هدفك "تحديد أسباب التراجع عن الإنتاج".

2. تحديد نطاق التدقيق

يحدد هذا القسم كيفية إجراء التدقيق. وهناك طريقة جيدة للتعامل مع هذا الأمر وهي 4Ws.

من : الأشخاص والأقسام المسؤولة عن التدقيق والمنفذة له

: الأشخاص والأقسام المسؤولة عن التدقيق والمنفذة له ماذا : العمليات أو الأنظمة قيد التدقيق

: العمليات أو الأنظمة قيد التدقيق متى : الجدول الزمني الذي يجب أن تكتمل عملية التدقيق خلاله

: الجدول الزمني الذي يجب أن تكتمل عملية التدقيق خلاله المكان: المكان: الحدود المادية للمكان الذي يجب إجراء التدقيق فيه، إن وجدت

على سبيل المثال، أثناء إجراء تدقيق DevOps، قد يبدو النطاق على النحو التالي.

من: القائد الهندسي هو المسؤول عن الإشراف على التدقيق. سيقوم فريق التدقيق، الذي يضم اثنين من المطورين، واثنين من محللي الجودة، وثلاثة من مهندسي DevOps، بالتنفيذ.

ماذا: سيتم تدقيق خط أنابيب CI/CD، بما في ذلك جميع العمليات الآلية واليدوية.

برنامج الامتثال لـ SOC 2

متضمن أيضًا.

متى: سيتم إجراء التدقيق خلال الأسابيع الثمانية التي تبدأ في 1 يوليو 2025.

المكان: سيتم إجراء تدقيق العمليات في بيئات التدريج والإنتاج.

3. تقسيم مجالات التدقيق

بمجرد أن يصبح نطاق العمل جاهزًا، قم بتقسيمه إلى مشاريع فرعية ومهام ومهام فرعية أصغر يمكن إدارتها. قم بتجميع المهام ذات الصلة معًا وتنظيمها بشكل منهجي.

4. إنشاء مهام وأسئلة محددة

هذه هي الخطوة التي تقوم فيها فعليًا بإعداد قوائم المراجعة الداخلية للتدقيق الداخلي. هنا، تقوم بإدراج جميع المهام القابلة للتنفيذ والقابلة للقياس لكل مجال من مجالات التدقيق.

على سبيل المثال، قد تتضمن قائمة مراجعة تدقيق DevOps أسئلة مثل:

هل التعليمات البرمجية خالية من الأخطاء قبل دفع الإنتاج؟

ما هي نسبة الأخطاء المعروفة التي يتم إرسالها إلى الإنتاج؟

هل هناك مراجعة للتعليمات البرمجية من قبل كبير المطورين قبل الإنتاج؟

هل هناك تدقيق الامتثال لتكنولوجيا المعلومات تم إجراؤه قبل الإنتاج؟

من لديه حق الوصول لإجراء دفعة الإنتاج؟

بعض المؤشرات أثناء إنشاء قائمة المراجعة الداخلية للتدقيق الداخلي هي:

احرص على البساطة: استخدم لغة واضحة وموجزة تتجنب التعقيد غير الضروري. ركز على المهام القابلة للتنفيذ التي يمكن للجميع فهمها ومتابعتها بسهولة.

اجعلها ذات صلة: قم بمواءمة قائمة المراجعة الخاصة بك مع أهداف التدقيق ونطاقه والمعايير المعمول بها. قم بتضمين البنود التي تتناول مباشرة المجالات التي تقوم بتدقيقها فقط.

على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بإنشاء

قائمة مراجعة الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات

، تجنب إضافة أي متطلبات قانونية أخرى إلى نفس التدقيق.

حافظ على الاتساق: استخدم تنسيقات ومصطلحات ومعايير تقييم موحدة في جميع المهام.

5. إعداد الوثائق اللازمة

حدد السجلات أو التقارير أو البيانات المحددة التي من شأنها التحقق من الامتثال أو الفعالية التشغيلية لكل بند من بنود قائمة المراجعة. على سبيل المثال، في التدقيق المالي، قد تحتاج في التدقيق المالي إلى الميزانيات العمومية والفواتير والإيداعات الضريبية.

بالنسبة لتدقيق DevOps، قد تحتاج إلى إجراءات التشغيل القياسية (SOPs)، ومصفوفة الأدوار والمسؤوليات، وعمليات إصدار الإنتاج، وما إلى ذلك.

6. وضع اللمسات الأخيرة والتوحيد القياسي

قم بإجراء تدقيق تعريفي على نطاق صغير للتحقق من وجود تكرار أو ثغرات أو عناصر غير واضحة في قائمة التدقيق الخاصة بك. استخدم النتائج لتحسين قائمة المراجعة وتحسين قابليتها للاستخدام وفعاليتها.

قم بتنسيقها من أجل الوضوح، مع وجود أقسام منظمة ومساحة للملاحظات أو النتائج. قم بتوحيدها لعمليات التدقيق المستقبلية لضمان الاتساق وسهولة الاستخدام في جميع أنحاء المؤسسة.

## مثال على قائمة التدقيق الداخلي

عند اكتمال إعدادك، سيكون لديك قائمة تدقيق داخلي للتدقيق الداخلي ستكون على غرار القائمة أدناه.

أهداف التدقيق ونطاقه

هذا قسم قصير يحدد أهداف وغايات عملية التدقيق الداخلي. كما يتضمن أيضًا مصفوفة RACI وعمليات التصعيد.

قائمة مراجعة التدقيق

يتضمن هذا القسم جميع الأعمال التي يجب القيام بها كجزء من عملية التدقيق. بعض العناصر شائعة الاستخدام هي:

التحضير

جمع كل المعلومات ذات الصلة والوصول إليها

جدولة العمل المطلوب إنجازه كل يوم

الحصول على الموافقات اللازمة من أصحاب المصلحة الرئيسيين

مراجعة التنفيذ

قياس كفاءة كل عملية

تحديد الاختناقات

مراجعة مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس المقابلة

تقييم الامتثال للسياسة

تشغيل قائمة مراجعة الامتثال لقانون ساربانز-أوكسلي SOX

إجراءات المتابعة

توثيق النتائج

تقديم توصيات للإجراءات التصحيحية والوقائية

تعيين المسؤوليات والمواعيد النهائية لحل المشكلات

تحديث قائمة مراجعة الامتثال

جدولة عمليات تدقيق المتابعة لرصد التقدم المحرز

نتائج التدقيق

تتمثل المخرجات النموذجية للتدقيق الداخلي في تقديم تقرير إلى أصحاب المصلحة المعنيين يصف النتائج والتوصيات.

على سبيل المثال، إذا كشف تدقيق DevOps عن أن عمليات التراجع ناتجة عن إرسال تعليمات برمجية خاطئة أو معيبة إلى الإنتاج، فسيذكر تقرير التدقيق ذلك. وعلاوة على ذلك، قد يقترح أيضًا عملية مراجعة رسمية للأكواد البرمجية لمنع عمليات التراجع في المستقبل.

أنت مخطط وجاهز؛ دعنا نرى كيف يمكنك إجراء التدقيق بشكل صحيح.

إجراء التدقيق: عملية خطوة بخطوة

للتذكير فقط، يمكن القول إن التحضير للتدقيق هو الخطوة الأكثر أهمية في العملية. فهي تحدد ما تقوم بالتدقيق من أجله وكيف ومتى وأين. لذا، قبل أن تبدأ في تقييم أي شيء، أكمل أنشطة ما قبل التدقيق والتخطيط.

قم بإنشاء قائمة تدقيق شاملة، ثم ابدأ عمليات التدقيق.

1. اجمع البيانات

اجمع كل البيانات الموجودة حاليًا. على سبيل المثال، إذا كنت تجري تدقيقًا على DevOps، فقد تتضمن بياناتك ما يلي:

التقارير الموجودة من عمليات الدفع والتراجع السابقة للإنتاج

سجلات التدقيق الآلي

عمليات التدقيق الحالية حول سبب حدوثها

التصاميم المعمارية وخرائط العمليات الأخرى

ملاحظات من قادة الفريق والأعضاء حول العملية

في بعض الحالات، قد ترغب أيضاً في الاطلاع على البيانات من برنامج GRC.

2. إجراء الفحوصات

قد يبدو هذا الأمر بسيطًا، لكنه بالتأكيد ليس سهلاً. تتمثل مهمة لجنة التدقيق في تقييم كل خطوة في كل عملية. تأكد من أنك حريص وشامل.

راجع جميع البيانات بالتفصيل الدقيق

تحقق من جميع العمليات في نطاق تدقيقك باستخدام قائمة التدقيق الداخلي الخاصة بك

إذا كان هناك شيء غير صحيح، اطرح الأسئلة المناسبة على عضو الفريق المعني

قم بتدوين ملاحظاتك بوضوح في كل خطوة من خطواتك

3. جمع أدلة التدقيق

يتمثل الفرق بين التدقيق والرأي العشوائي في الأدلة. سيوفر التدقيق الداخلي الشامل دليلاً ملموسًا على أوجه القصور أو الحالات الشاذة أو الأخطاء أو الاحتيال أو غيرها من الانحرافات عن العملية. ركز على جمع أدلة كافية وذات صلة وموثوقة لبناء أساس قوي لاستنتاجاتك.

4. تحليل أدلة التدقيق

حلل الأدلة بعناية لفهم ما يحدث ولماذا. استخدم تحليل البيانات والمقارنة المعيارية وتقنيات تقييم المخاطر لتحديد الأنماط أو الحالات الشاذة أو المجالات المثيرة للقلق.

5. الإبلاغ عن نتائج التدقيق

اجمع الآن نتائج التدقيق في مستند. وسيشمل ذلك:

الأهداف : مقدمة موجزة حول ما شرعت في تحقيقه

: مقدمة موجزة حول ما شرعت في تحقيقه النتائج : الملاحظات والاستنتاجات المبنية على التدقيق

: الملاحظات والاستنتاجات المبنية على التدقيق التوصيات : التوصيات: التحسينات المقترحة لأية أوجه قصور أو عدم امتثال تمت ملاحظتها

: التوصيات: التحسينات المقترحة لأية أوجه قصور أو عدم امتثال تمت ملاحظتها الخطوات التالية: الخطط المستقبلية للتدقيق التالي أو التغييرات اللازمة

على الرغم من أن عمليات التدقيق هي أمر معتاد في أي منظمة، إلا أن هناك عددًا من الأمور التي يمكن أن تسوء. إليك بعض أفضل الممارسات لتجنب ذلك.

## أفضل الممارسات لاستخدام قائمة التدقيق

قائمة مراجعة التدقيق هي خريطة الكنز الخاصة بك. فهي توضح لك المسار الذي يجب أن تسلكه لإكمال مهمة التدقيق الخاصة بك. إن خريطة الكنز الواضحة وذات الصلة والقابلة للاستخدام أمر بالغ الأهمية لنجاحك. ضع في اعتبارك هذه النصائح أثناء قيامك بإنشاء خريطة التدقيق الخاصة بك.

راجع قائمة التدقيق الخاصة بك: نعم، لقد قرأت ذلك بشكل صحيح. للتأكد من أن قائمة المراجعة الخاصة بك تظل ملائمة وفعالة، قم بمراجعتها بانتظام. قم بتحديثها لتعكس العمليات التنظيمية، وأصحاب المصلحة المسؤولين، وتغييرات النظام، وما إلى ذلك.

انظر من الخارج إلى الداخل: لا تنعزل عن العالم الخارجي أثناء إنشاء قائمة التدقيق الداخلي الخاصة بك. ضع في اعتبارك معايير الصناعة والتطورات التنظيمية بشكل دوري. يساعد ذلك في الحفاظ على ملاءمة قائمة التدقيق التدقيق لوقتها ومكانها.

احصل على الملاحظات: يحتاج المدققون إلى الحفاظ على الشعور بالمسافة والسلطة حتى يتم أخذهم على محمل الجد. ومع ذلك، لا ينبغي أن يقف ذلك عائقًا في طريق جمع تعليقات ذات مغزى من أصحاب المصلحة الداخليين، الذين قد يكون الكثير منهم جزءًا من العملية التي تقوم بتدقيقها. قم بإعداد

عملية مراجعة الوثائق

لجمع الملاحظات

تكييف قوائم المراجعة الموحدة: لا بد أن يكون لدى الهيئات الصناعية ومنظمات الاعتماد قوائم تدقيق قوية بالفعل. ابحث عن أي من هذه القوائم المتاحة على تراخيص المشاع الإبداعي وقم بتكييفها مع عملياتك.

احفظها رقمية: استخدم قائمة تدقيق رقمية لزيادة إمكانية الوصول والكفاءة. قد تجد قيمة في

أدوات إدارة الامتثال

التي توفر تنبيهات في الوقت الحقيقي، والأتمتة، وميزات التعاون. لنرى كيف سيعمل ذلك.

أدوات وموارد لإنشاء قوائم تدقيق التدقيق

عمليات التدقيق هي عمليات طويلة تستغرق الكثير من الوقت والجهد. أداة قوية لإدارة المشاريع مثل

ClickUp

يمكن أن يساعد في تسهيل ذلك عليك. إليك الطريقة.

التخطيط المنظم باستخدام القوالب

لا تشعر بالضغط لبدء نموذج التدقيق الخاص بك من صفحة بيضاء. قم بتكييف أي من قوائم المراجعة المتاحة للجمهور مع احتياجاتك.

يمكنك أيضًا استخدام القوالب القابلة للتخصيص بالكامل والصديقة للمبتدئين

قالب خطة التدقيق في ClickUp

لتنظيم عملك. بمساعدة قالب المستند هذا، يمكنك تحديد المجالات الرئيسية لاحتياجات الامتثال، وجمع البيانات، وتنظيم المعرفة، وتخطيط التدقيق وتنفيذه دون أي متاعب.

قوائم تدقيق فعالة وقابلة لإعادة الاستخدام

قائمة المراجعة الجيدة هي أساس التدقيق الخاص بك. لذا، قم بإنشاء

قالب قائمة تدقيق

الذي يمكنك إعادة استخدامه مرارًا وتكرارًا. إذا لم تكن متأكداً من أين تبدأ، تحقق من

نموذج قائمة المراجعة الداخلية للتدقيق الداخلي الخاص ب ClickUp

. يمكنك استخدام هذا القالب الجاهز للاستخدام والمناسب للمبتدئين من أجل:

تحديد عناصر التدقيق

إنشاء قوائم تدقيق قابلة لإعادة الاستخدام مع درجات التدقيق المقابلة ومستويات الجهد والحقول المخصصة الأخرى

التكرار والاستخدام عند الحاجة

التعاون مع أصحاب المصلحة والحفاظ على المرونة

نموذج قائمة المراجعة الداخلية للتدقيق الداخلي من ClickUp

إدارة المهام لعمليات التدقيق

ما هو التدقيق، إن لم يكن سلسلة من المهام المحددة؟ قم بإدارة عمليات التدقيق الخاصة بك بكفاءة مع

مهام ClickUp

. قسّم التدقيق إلى مهام ومهام فرعية. قم بإنشاء قوائم تدقيق أصغر داخل المهام، إذا لزم الأمر. تعاون مع الأشخاص المعنيين من خلال الإشارة إليهم في التعليقات. يمكنك أيضًا تعيين عناصر الإجراءات للأشخاص حسب الحاجة.

تقسيم عملية التدقيق إلى مهام ClickUp لإدارة فعالة

أتمتة التدقيق

عمليات التدقيق عبارة عن مجموعة من المهام الصغيرة المتكررة، والتي يمكن أتمتة العديد منها بفعالية.

أتمتة ClickUp

يتضمن قوالب ومحفزات مصممة مسبقًا لدعم مجموعة كبيرة من السيناريوهات.

اترك مهامك اليدوية لـ ClickUp Automations

هل تحتاج إلى تحديث العناصر في قوائم تدقيق متعددة؟ قم بالأتمتة بناءً على المشغلات في إحدى القوائم

هل تحتاج إلى إخطار أحد أصحاب المصلحة بالعناصر غير المتوافقة للغاية؟ أتمتة وضع العلامات و@الإشارات

هل تحتاج إلى إنشاء مهام جديدة بناءً على درجة التدقيق؟ إنشاء المهام تلقائيًا استنادًا إلى تغيير الحالة

رؤى تعاونية

حافظ على تنظيم نتائجك على

مستندات ClickUp

. شاركها بأمان مع الأشخاص للحصول على تعليقاتهم واقتراحاتهم. يمكنك أيضًا إنشاء مهام مباشرة من المستندات إذا لزم الأمر.

للمشاكل الأكثر تعقيدًا، استخدم الذكاء الاصطناعي.

ClickUp Brain

يساعدك على توليد الأفكار، وتلخيص الملاحظات، والحصول على تحديثات التقدم المحرز على الفور. يمكنك أيضًا الحصول على إجابات لأسئلتك حول كيفية إدارة مشروع التدقيق.

استفد أكثر من التدقيق باستخدام ClickUp Brain

وبذلك تكون قد انتهيت من التدقيق، وأصبح التقرير جاهزاً. ما التالي؟

إجراءات ما بعد التدقيق والتحسينات

التدقيق ليس الخطوة الأخيرة. في الواقع، إنها مجرد مرحلة حاسمة في دورة التحسين المستمر. وهذا يعني أنك بحاجة إلى القيام بالكثير من العمل بعد التدقيق.

تنفيذ الإجراءات التصحيحية: تنفيذ توصيات التدقيق لحل مشكلة عدم الامتثال، وسد الثغرات الرقابية، وإصلاح أوجه القصور.

على سبيل المثال، إذا كانت توصية تدقيق DevOps هي إضافة خطوة للمراجعة الأساسية، فقم بتنفيذ ذلك كجزء من إدارة مشروعك الهندسي.

قم بتعيين المسؤوليات: ادمج توصية التدقيق في عملياتك. قم بتعيين المسؤوليات وتحديد المواعيد النهائية ومراقبة التقدم المحرز.

ضع تدابير وقائية: بمجرد إصلاح المشكلة، قم بإعداد تدابير لمنع تكرارها.

على سبيل المثال، يمكنك تنفيذ مراجعة تلقائية للأكواد البرمجية كجزء من خط سير عمليات التطوير. يمكنك أيضًا إعداد عملية موافقة، والتي تضمن أن يقوم أحد كبار المطورين بإجازة التعليمات البرمجية لدفع الإنتاج.

تحديث السياسات: استنادًا إلى توصيات التدقيق، قم بتحديث الضوابط الداخلية والسياسات وإجراءات التشغيل الموحدة والتدريب وما إلى ذلك. قم بإعداد عملية لمراقبة التغييرات التي تطرأ على الإطار القانوني بانتظام وتكييفها وفقًا لذلك. اجعل ذلك جزءًا من معرفتك التنظيمية.

تتبع التقدم المحرز: لا تنتظر حتى المراجعة التالية لتعرف ما إذا كانت ناجحة! تتبع وقياس التقدم الذي تحرزه في كل خطوة على الطريق. استخدم

لوحات معلومات ClickUp

للمراقبة في الوقت الفعلي وإعداد تقارير الأداء.

الحصول على تحديثات التدقيق في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Dashboards

على سبيل المثال، يمكنك إنشاء عناصر واجهة مستخدم على لوحات معلومات ClickUp Dashboards لمهام مراجعة التعليمات البرمجية والتراجع. استخدم هذا لمراقبة العلاقة بين الاثنين والتأكد من أن توصيات التدقيق مفيدة في حل المشكلات الأساسية.

لا تفوت أي تدقيق مع ClickUp

دعنا نواجه الأمر. تحدث الأخطاء طوال الوقت، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالبشر. وعلى الرغم من أنه لا يمكن تجنبها بالكامل، إلا أنه يمكن تقليلها من خلال العمليات المناسبة.

يحافظ التدقيق الداخلي الجيد على دقة وفعالية وكفاءة وسلامة العمليات التنظيمية. كما أنه يساعد في الحفاظ على معايير السلامة والأنظمة القانونية والتنظيمية والتنظيمية وأنظمة إدارة الجودة. تتصدى عمليات التدقيق الداخلي والخارجي المتكررة للمخاطر وتخفف من حدتها.

من ناحية أخرى، يمكن أن تستغرق عمليات التدقيق المتكررة أيضًا وقتًا وموارد وميزانيات كبيرة. الطريقة الوحيدة لإجراء عمليات التدقيق باستمرار وتحسين العمليات باستمرار هي تفعيلها.

وتُعد أداة إدارة المشاريع من ClickUp خيارًا قويًا لهذا الغرض. تدعم ClickUp إدارة عمليات التدقيق على نطاق واسع من خلال إدارة المهام بكفاءة، وسير العمل المبسّط، والمراقبة في الوقت الفعلي، والتعاون السهل. قم بإعداد عمليات التدقيق المخصصة على ClickUp.

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