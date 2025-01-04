أفضل 10 مولدات ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

هل سبق لك أن علقت في تقرير من 30 صفحة في منتصف الليل، متسائلاً لماذا يبدو كل سطر وكأنه يتنافس على جائزة "أكثر الجمل كلاماً في العام"؟

ثق بي، لقد مررت بهذا الموقف. عندها بدأت في استكشاف مولدات الملخصات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

لقد أمضيتُ وفريقي في ClickUp أسابيع في اختبار مولدات ملخصات الذكاء الاصطناعي هذه، وألقيت كل شيء عليها، من التقارير ومنشورات المدونات إلى المقالات الأكاديمية.

لذا، إليك تقريري الصادق وغير المنطقي عن أفضل 10 مولدات ملخصات للذكاء الاصطناعي تستحق وقتك.

## ⏰ ملخص 60 ثانية

إليكم قائمتي لأفضل 10 مولدات ملخصات للذكاء الاصطناعي المتاحة اليوم.

ClickUp (الأفضل للتلخيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي وإدارة المستندات) نوتا (أفضل ملخص للاجتماعات وملخص نصي عبر الإنترنت) Hypotenuse AI (أفضل مولد ملخص غني بالكلمات الرئيسية للتسويق) Semrush AI Summarizer (أفضل أداة تلخيص مجانية للذكاء الاصطناعي صديقة لتحسين محركات البحث) QuillBotuse (أفضل أداة تلخيص وكتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للمحترفين) أني وورد (أفضل مولد نسخ تسويقية مدعوم بالذكاء الاصطناعي) AI Summarizer (الأفضل لتلخيص النصوص الموجزة) جاسبر للذكاء الاصطناعي (أفضل مولد ملخص للشركات) أي ملخص (أفضل مولد ملخص سريع للذكاء الاصطناعي لأي مستند) Wordtune (أفضل ملخصات الذكاء الاصطناعي التي تم إنشاؤها لمقاطع فيديو يوتيوب)

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أداة تلخيص النص بالذكاء الاصطناعي؟

يجب أن تتماشى أداة التلخيص المثالية مع سير عملك، وأن تتعامل مع المحتوى المعقد، وتقدم ملخصات دقيقة وثاقبة.

فيما يلي العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها:

الدقة والملاءمة : تأكد من أن مولد ملخص الذكاء الاصطناعي يستخرج النقاط الرئيسية دون فقدان السياق أو حذف التفاصيل المهمة

: تأكد من أن مولد ملخص الذكاء الاصطناعي يستخرج النقاط الرئيسية دون فقدان السياق أو حذف التفاصيل المهمة إمكانية التخصيص : ابحث عن خيارات تلخيص الأداة لضبط طول الملخص أو نبرته أو تركيزه بناءً على جمهورك أو غرضك

: ابحث عن خيارات تلخيص الأداة لضبط طول الملخص أو نبرته أو تركيزه بناءً على جمهورك أو غرضك سهولة الاستخدام : إعطاء الأولوية لواجهة سهلة الاستخدام والتكامل السلس مع أدوات مثل Word أو Slack

: إعطاء الأولوية لواجهة سهلة الاستخدام والتكامل السلس مع أدوات مثل Word أو Slack تنوع المحتوى : اختر منشئ الملخصات الذي يتعامل مع تنسيقات مختلفة لتلخيص المقالات، بما في ذلك ملفات PDF ورسائل البريد الإلكتروني والنصوص

: اختر منشئ الملخصات الذي يتعامل مع تنسيقات مختلفة لتلخيص المقالات، بما في ذلك ملفات PDF ورسائل البريد الإلكتروني والنصوص السرعة وقابلية التوسع : تأكد من أن أداة توليد الملخصات قادرة على معالجة كميات كبيرة من المحتوى بسرعة، خاصة في البيئات سريعة الإيقاع

: تأكد من أن أداة توليد الملخصات قادرة على معالجة كميات كبيرة من المحتوى بسرعة، خاصة في البيئات سريعة الإيقاع أمان البيانات : اختر أداة تلخيص الذكاء الاصطناعي مع سياسات خصوصية قوية وتشفير لحماية المعلومات الحساسة

: اختر أداة تلخيص الذكاء الاصطناعي مع سياسات خصوصية قوية وتشفير لحماية المعلومات الحساسة التكلفة مقابل العائد على الاستثمار: قم بتقييم ما إذا كان الوقت الذي يتم توفيره يبرر التكلفة، خاصة بالنسبة لأي أداة تلخيص على مستوى المؤسسات

💡 نصيحة للمحترفين: قبل الالتزام بأداة تلخيص الذكاء الاصطناعي، اختبر أداءها مع أنواع متنوعة من المحتوى ذات الصلة باحتياجاتك. تقدم العديد من الأدوات تجارب مجانية. اغتنم الفرصة لتقييم الدقة والسرعة وقابلية التخصيص بشكل مباشر.

أفضل 10 أدوات لتلخيص الذكاء الاصطناعي اليوم

الآن بعد أن عرفت ما الذي تبحث عنه في أداة تلخيص النصوص بالذكاء الاصطناعي، دعنا نستكشف أفضل 10 خيارات تلبي هذه المعايير:

1. ClickUp (الأفضل للتلخيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي وإدارة المستندات)

بالنسبة لأولئك الذين يعرفون ClickUp كأداة لإدارة المشاريع والإنتاجية في المقام الأول، أنا هنا لأخبرك أن ClickUp يعمل بشكل رائع كأداة تلخيص للذكاء الاصطناعي.

إليك كيف يمكنك استخدام مساعد الذكاء الاصطناعي في ClickUp النقر فوق Brain لإنشاء ملخصات مثالية.

ClickUp Brain

ClickUp Brain هو ClickUp ومساعد ذكاء اصطناعي مصمم لمساعدة الفرق والأفراد على معالجة المعلومات واتخاذ القرارات وإدارة سير العمل بكفاءة أكبر.

استنادًا إلى معالجة اللغة الطبيعية، يمكنه تحليل المحتوى بسهولة، وإنشاء ملخصات، واستخراج الرؤى الرئيسية، وحتى اقتراح خطوات قابلة للتنفيذ بناءً على مهامك ومستنداتك.

على سبيل المثال، أدخلتُ تقرير حالة طويل مكون من 15 صفحة في برنامج ClickUp AI Writer for Work، وتوقعتُ نتائج غامضة. وبدلاً من ذلك، حصلت على ملخص واضح وقابل للتنفيذ مع اقتراحات للخطوات التالية. لم يوفر لي ذلك الوقت فحسب، بل منحني أقصى درجات الوضوح.

التقط الصورة الكاملة على الفور مع ملخصات ClickUp Brain المصممة خصيصًا.

💡 نصيحة للمحترفين: إذا كنت مهتمًا باستخدام ميزات الذكاء الاصطناعي هذه، راجع هذه النصيحة المفيدة المفيدة حول إنشاء الملخصات والتحديثات .

مستندات ClickUp

عملت سابقًا مع فريق عمل كان معروفًا بانغماسه في جلسات عصف ذهني لا نهاية لها أدت إلى ملاحظات رائعة ولكنها مبعثرة. مستندات ClickUp ساعد في ذلك.

إنها أداة مستندات تعاونية داخل ClickUp مصممة للفرق لصياغة المحتوى وتحريره ومشاركته في الوقت الفعلي. أصبحت صياغة المقترحات، وإدارة مواقع الويكي الخاصة بالفريق، وتنظيم محاضر الاجتماعات أسهل بكثير.

إنشاء قوائم مهام ملخصة وقابلة للتنفيذ من ملخصات المشاريع في ClickUp Docs

ما يميز هذه الأداة ليس فقط أنه يمكنك الكتابة بشكل تعاوني (الكثير من الأدوات تفعل ذلك!)؛ بل أن الذكاء الاصطناعي يعمل بفاعلية داخل مستنداتك. لقد ألقيت عليه 12 صفحة من ملاحظات العصف الذهني للفريق، وما عاد عليّ هو نظرة عامة مركزة وقابلة للتنفيذ.

وليس من المستغرب أنني لست الوحيد الذي مر بهذه التجربة. مايكل هولت، الرئيس التنفيذي لشركة EdgeTech ، يقول:

إن أحدث تقديرنا للتأثير التعاوني لأداة ClickUp كان عند العمل على خطة محتوى لإطلاق أحد المنتجات. تمكنا من بناء مستودع محتوى والحفاظ عليه باستخدام أداة المستندات التي تضمنت بنية هرمية وتحريرًا تعاونيًا وميزات تضمين قوية

مايكل هولت، الرئيس التنفيذي لشركة EdgeTech

مشاركة المستندات وتحريرها مع أعضاء فريق محددين باستخدام ClickUp Docs

ما يميز ClickUp عن غيره ليس فقط مستندات ClickUp أهم ميزات ClickUp Brain أو قدرة مستندات ClickUp Docs على المشاركة والتحرير ولكن كيف يربط كل شيء معًا بسلاسة. مع ربط المستندات مباشرةً بالمهام، لا يفوتك أي شيء.

👀 الاختراق السريع: يمكن أن يعمل ClickUp كمحور للوسائط المتعددة! فهو يتيح لك إرفاق ملفات مثل التسجيلات والصور وحتى عروض تقديمية كاملة بالمهام. ClickUp ليس مجرد أداة تلخيص - إنه نظام متكامل يجعل كل جزء من المعلومات قابلاً للتنفيذ.

أفضل ميزات ClickUp

لخص التقارير والاجتماعات المطولة في رؤى موجزة وقابلة للتنفيذ باستخدام ClickUp Brain

صمم مطالبات وقوالب خاصة بالأدوار لتوليد ملخصات ذات صلة بمجالات مثل التسويق والمبيعات وإدارة المشاريع

احصل على رؤى قابلة للتنفيذ كنقاط من الملخصات، واقتراح الخطوات التالية لضمان الوضوح والتوجيه

دمج المقالات المطولة كملخصات مباشرةً في المهام، وتحسين سير العمل وضمان عدم تفويت عناصر الإجراءات الهامة

قيود ClickUp

يتطلب خطة مدفوعة لفتح بعض ميزات الذكاء الاصطناعي

قد يواجه المستخدمون الجدد على نظام ClickUp البيئي منحنى تعليمي بسبب عدد الميزات المعروضة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

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2. نوتا (أفضل ملخص نصي للاجتماعات وملخص نصي عبر الإنترنت)

عبر نوتا Notta هي أداة تلخيص بالذكاء الاصطناعي تقوم بأكثر من مجرد التلخيص؛ إنها أداة مساعدة كاملة للنسخ والإنتاجية.

تتيح لك ميزة النسخ المباشر للاجتماعات في أداة توليد الملخصات هذه، المدعومة من روبوت الذكاء الاصطناعي الخاص بها، إنشاء نصوص في الوقت الفعلي بمجرد لصق رابط دعوة الاجتماع.

تبرز ميزة ملاحظات الذكاء الاصطناعي (AI Summarizer سابقًا) لإنشاء ملخصات موجزة مباشرةً من النصوص. يدعم Notta أيضًا أكثر من 100 لغة للنسخ والترجمة بلغات متعددة، وهو ما وجدته لا يقدر بثمن عندما التعاون على المستندات مع الزملاء الدوليين.

نوتا أفضل الميزات

تمكين النسخ المباشر للاجتماعات على منصات مثل Zoom وGoogle Meet، مما يضمن الوصول الفوري إلى النقاط الرئيسية

تصدير الملفات بتنسيقات متعددة مثل DOCX و PDF و SRT و MP3

الحصول على عرض النص الأصلي والنص المترجم جنبًا إلى جنب، مما يساعد على التعاون الفعال بين اللغات

استخلاص النقاط البارزة من النصوص الكثيفة، مما يوفر الوقت في توثيق ما بعد الاجتماعات

قيود نوتا

يعتمد أداء أداة التلخيص بشكل كبير على وضوح الصوت، ويعاني في البيئات الصاخبة أو مع المتحدثين ذوي اللكنات القوية

تتطلب تنقيحات ما بعد النسخ التصدير إلى معالجات النصوص الخارجية، مما يعيق سير العمل

تسعير #### تسعير نوتا

مجاني

المحترف: 14.99 دولارًا/مستخدم شهريًا

14.99 دولارًا/مستخدم شهريًا الشركات: 27.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

27.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات نوتا

G2: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

3. Hypotenuse AI (أفضل مولد ملخص غني بالكلمات الرئيسية للتسويق)

عبر Hypotenuse AI يمكن ل Hypotenuse AI تلخيص المحتوى الكثيف مثل الأوراق البيضاء ومقالات المدونات الطويلة مع دمج الكلمات الرئيسية. كما أن قدرته على تخصيص الملخصات بناءً على الأسلوب والأسلوب مثير للإعجاب.

على سبيل المثال، يقوم Hypotenuse بالمهمة إذا كنت بحاجة إلى ملخص رسمي ملخص المشروع لتقرير موجه للعميل أو نسخة محادثة للعصف الذهني الداخلي. هذا يجعلها مفيدة بشكل خاص للمسوقين أو استراتيجيي المحتوى الذين يرغبون في استخدام الذكاء الاصطناعي للتوثيق .

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي #### Hypotenuse AI

الحصول على مخرجات مصممة خصيصًا على أساس السياقات المهنية أو الحوارية أو الإبداعية

توليد ملخصات جيدة التنظيم تجمع بين الموضوعات الرئيسية بدلاً من مجرد استخراج الجمل

التفوق في التجارة الإلكترونية والتسويق من خلال أوصاف المنتجات أو الملخصات الجاهزة للحملات التي تحتوي على كلمات رئيسية مضمنة

قيود الذكاء الاصطناعي Hypotenuse

يواجه صعوبات في التعامل مع المستندات الأكاديمية أو التقنية العميقة، وغالبًا ما يفشل في التقاط التفاصيل المعقدة دون توجيه يدوي

يقتصر على اللغة الإنجليزية، مما قد ينفر المستخدمين الذين يعملون في بيئات متعددة اللغات

تسعير Hypotenuse AI

I الأفراد: 29 دولارًا أمريكيًا/50,000 كلمة شهريًا

29 دولارًا أمريكيًا/50,000 كلمة شهريًا الفِرق: 59 دولارًا/ 120,000 كلمة شهريًا

59 دولارًا/ 120,000 كلمة شهريًا المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي #### Hypotenuse AI

G2: 4.7/5 (أكثر من 60 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

4. تلخيص Semrush AI Summarizer (أفضل أداة تلخيصية مجانية للذكاء الاصطناعي صديقة لتحسين محركات البحث)

عبر Semrush AI يعد ملخص الذكاء الاصطناعي هذا مناسبًا بشكل طبيعي إذا كنت بالفعل جزءًا من نظام Semrush البيئي. استخدمه لتكثيف تقارير تحسين محركات البحث وتحليلات الكلمات الرئيسية في رؤى عرض تقديمي سهلة الهضم.

إحدى أقوى نقاط قوة أداة التلخيص هذه هي تكاملها مع قاعدة بيانات Semrush الواسعة. على سبيل المثال، عند تلخيص تدقيق الموقع، يقوم الذكاء الاصطناعي تلقائيًا بوضع النتائج في سياقها وربطها باتجاهات تحسين محركات البحث الأوسع نطاقًا. هذا العمق في التحليل يصعب العثور عليه في أدوات التلخيص المستقلة.

💡 نصيحة احترافية: قم بإقران هذا الملخص مع أداة سحر الكلمات المفتاحية للكشف عن الكلمات المفتاحية ذات الصلة وتعزيز أهمية ملخصاتك.

أفضل ميزات مُلخص النص Semrush AI

مواءمة ملخّصات المحتوى مع تحسين الكلمات المفتاحية، مما يضمن تحسين الظهور في تصنيفات البحث

الحصول على خطوات تالية قابلة للتنفيذ، مثل استهداف الكلمات المفتاحية ضعيفة الأداء، مباشرةً داخل الملخصات

إنشاء سير عمل موحّد لمحترفي تحسين محركات البحث من خلال دمج مُلخِّص النص بالذكاء الاصطناعي مع أدوات Semrush الأخرى

قيود مُلخِّص النص بالذكاء الاصطناعي في Semrush

فعال للغاية في تحسين محركات البحث والتسويق ولكنه غير مناسب للمشاريع الإبداعية أو الأكاديمية أو التقنية

يعمل بشكل أفضل كجزء من مجموعة Semrush الأكبر، مما يجعله غير عملي للمستخدمين الذين يبحثون عن حلول تلخيص مستقلة

أسعار مُلخِّص النصوص Semrush AI

مجانًا

تقييمات ومراجعات مُلخص النصوص Semrush AI

G2: لا توجد تقييمات متاحة

لا توجد تقييمات متاحة Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

5. QuillBot (أفضل أداة إعادة صياغة وكتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للمحترفين)

عبر كويلبوt QuillBot مثالية للتلخيصات السريعة والموجزة ومهام إعادة الصياغة. توفر الأداة وضعين للتلخيص، وضع الجمل الرئيسية و وضع الفقرة، مما يتيح المرونة حسب مستوى التفاصيل المطلوبة.

ما يميز QuillBot عن غيره هو قدرته على تحمل التكاليف وقدراته على القيام بمهام متعددة. فبالإضافة إلى التلخيص، يعمل كمدقق نحوي, مولد الفقرات ومساعد في الكتابة، مما يجعله مثاليًا للطلاب والكتاب والمهنيين الذين يقومون بمهام مختلفة.

QuillBot أفضل الميزات

استخدم خيار تمييز الجمل لتحديد الأجزاء الأكثر تأثيرًا في المستندات المطولة بسرعة

تلخيص النص مباشرةً من صفحات الويب لتسريع سير العمل البحثي

الوصول إلى إعادة الصياغة واكتشاف الانتحال لجعل عملية الكتابة أكثر كفاءة

قيود QuillBot

يواجه مستخدمو المستوى المجاني قيودًا على طول النص، مما يعيق فائدته في معالجة المواد الأطول

بالمقارنة مع الأدوات المتقدمة، تفتقر المخرجات إلى الدقة والصقل للتطبيقات الاحترافية أو الإبداعية

تسعير كويلبوت

مجانًا

القسط: 9.95 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات كويلبوت

G2: 4.4/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

6. Anyword (أفضل مولد نسخ تسويقية مدعوم بالذكاء الاصطناعي)

عبر أي كلمة اختبرت Anyword مع حملة إطلاق منتج حيث كنت بحاجة إلى ملخصات مصممة خصيصًا لمختلف الفئات السكانية والمنصات. أنشأت Anyword ملخصًا احترافيًا لمنشور على لينكد إن، ونسخة قوية على تويتر، ونسخة غير رسمية على إنستجرام.

تتمثل إحدى أقوى ميزات Anyword في قدرتها على تخصيص الملخصات. وهذا يجعل هذه الأداة مفيدة بشكل خاص للشركات التي تتطلع إلى الحفاظ على صوت العلامة التجارية عبر قنوات اتصال متعددة مع التكيف مع الفروق الدقيقة بين مختلف الجماهير.

💡 نصيحة احترافية: استكشف ميزة "وضع أفكار المحتوى" إلى جانب الملخصات لإنشاء زوايا محتوى جديدة للمدونات أو وسائل التواصل الاجتماعي.

أفضل ميزات #### Anyword

إنشاء ملخصات تستند إلى شخصيات مصممة خصيصًا للمديرين التنفيذيين أو المهنيين الشباب أو الجماهير المتخصصة بدقة

استفد من المقاييس التنبؤية مثل معدلات النقر إلى الظهور ونتائج المشاركة لاتخاذ قرارات تسويقية مدعومة بالبيانات

قم بتحسين المحتوى الخاص بك لمختلف المنصات باستخدام ملخصات مثالية للتغريدات أو عناوين الإعلانات أو التنسيقات الأطول

قيود أي كلمة

يتطلب منحنى تعليمي لتفسير المقاييس التنبؤية بفعالية، مما قد يربك المستخدمين لأول مرة

هيكل التسعير المتميز يضعه كاستثمار للمسوّقين المحترفين بدلاً من الاستخدام الفردي أو على نطاق صغير

تسعير Anyword

المبتدئون: 39 دولارًا للمسوقين الفرديين والمستقلين

39 دولارًا للمسوقين الفرديين والمستقلين مدفوعة بالبيانات : 79 دولارًا لفرق التسويق الصغيرة

: 79 دولارًا لفرق التسويق الصغيرة الأعمال : 349 دولارًا لفرق التسويق الكبيرة التي تضم أكثر من 10 مستخدمين

: 349 دولارًا لفرق التسويق الكبيرة التي تضم أكثر من 10 مستخدمين المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Anyword

G2: 4.8/5 (أكثر من 1000 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 1000 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 300 تقييم)

7. مُلخِّص الذكاء الاصطناعي (الأفضل لتلخيص النصوص الموجزة)

عبر ملخص الذكاء الاصطناعي مُلخِّص الذكاء الاصطناعي هو أداة أساسية خالية من الرتوش تعطي الأولوية للبساطة وسهولة الوصول.

هذا أداة تلخيص المستندات بالذكاء الاصطناعي جيدة للمستخدمين الذين يحتاجون إلى حل سريع وأساسي، مثل الطلاب الذين يلخصون ملاحظات المحاضرات أو القراء العاديين الذين يقومون بتلخيص المقالات على الإنترنت.

لكن بالنسبة للإعدادات الاحترافية، فإن غياب خيارات التخصيص والتنقيح يجعلها أقل قدرة على المنافسة مقارنة بأدوات مثل ClickUp.

💡 نصيحة احترافية: قم بتحميل تقارير فنية كبيرة واستخدم ميزة "التركيز المخصص" لتلخيص أقسام محددة مثل الملخصات التنفيذية أو الملاحق.

AI Summarizer أفضل الميزات

استخراج الأفكار الرئيسية من ملفات PDF وروابط الويب لتلخيص الأوراق البحثية أو التقارير أو المقالات الإخبارية

تحديد طول الملخص أو التركيز بشكل أكبر على أقسام مثل المقدمات أو الاستنتاجات

تحميل ملفات كبيرة تصل إلى 50 ميغابايت للتقارير التفصيلية والوثائق الشاملة

قيود ملخص الذكاء الاصطناعي

لا يسمح للمستخدمين بتعديل طول الملخص أو نبرته أو تركيزه، مما يجعل المخرجات أقل تنوعًا

يفتقر إلى إمكانيات التكامل أو التصدير، مما يحد من قابلية الاستخدام داخل المحترفينبرنامج سير عمل المستندات تسعير برنامج تلخيص الذكاء الاصطناعي

مجاني

خطة أسبوعية: 3.99 دولارًا أمريكيًا

3.99 دولارًا أمريكيًا خطة شهرية: 6.99 دولارًا أمريكيًا

AI Summarizer التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد تقييمات متاحة

لا توجد تقييمات متاحة Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

8. جاسبر AI (أفضل مولد ملخص للشركات)

عبر جاسبر AI Jasper AI هي أداة تمزج بين التلخيص وتوليد المحتوى القوي. وهي فعالة في المشاريع ذات المخاطر العالية مثل إنشاء ملخصات تنفيذية من تقارير أبحاث السوق الطويلة أو استخلاص إرشادات العلامة التجارية إلى نتائج قابلة للتنفيذ لفرق العمل.

إحدى الميزات التي برزت بالنسبة لي هي إمكانيات تحسين المحتوى. على سبيل المثال، قام البرنامج بتلخيص ورقة بيضاء كثيفة، وقام جاسبر بتكثيف المحتوى واقترح تحسينات على الصياغة لتحسين سهولة القراءة.

ميزة أخرى هي تعدد استخداماته عبر تنسيقات المحتوى. فسواء كنت تلخص الكتب الإلكترونية أو النشرات الإخبارية أو حتى استراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي، فإن جاسبر يكيّف أسلوبه وهيكله وتركيزه.

أفضل ميزات Jasper AI

تخصيص النغمة والطول والأسلوب لتخصيص المخرجات لتلبية احتياجات جمهورك الخاصة

حسِّن المحتوى الخاص بك عن طريق إعادة هيكلته وصقله من أجل وضوح وتأثير أفضل

قم بتوصيل هذه الأداة مع Grammarly وGoogle Docs ومنصات CMS لسير عمل أكثر سلاسة والتحكم في الإصدار قيود جاسبر

يتطلب من المستخدمين الإلمام بالصياغة الفورية والإعدادات المتقدمة لتحقيق أفضل النتائج

تكلفته تضعه بعيدًا عن متناول المستخدمين الذين يبحثون عن قدرات تلخيص أساسية أو غير رسمية

تسعير #### تسعير جاسبر

المبدع: 39 دولارًا/مقعد شهريًا

39 دولارًا/مقعد شهريًا المحترف: 59 دولارًا/مقعد شهريًا

59 دولارًا/مقعد شهريًا الشركة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات جاسبر

G2: 4.7/5 (أكثر من 1200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1200 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 1800 تقييم)

9. أي ملخص (أفضل مولد ملخص سريع للذكاء الاصطناعي لأي مستند)

عبر أي ملخص إذا كنت تبحث عن أداة خفيفة الوزن ومباشرة لمهام التلخيص السريع، يمكن لأي ملخص أن يساعدك.

إحدى مزاياها القوية هي سرعتها. حتى مع المحتوى الطويل بشكل معتدل (على سبيل المثال، مقالات من 3000 كلمة)، عالجت الأداة وأنتجت ملخصات في غضون ثوانٍ.

💡 نصيحة احترافية: اختبر خاصية التوافق مع المتصفح لإنشاء ملخصات مباشرة من المقالات على الإنترنت أو لصق عناوين URL.

أي ملخص أفضل الميزات

توليد ملخصات دون خطوات غير ضرورية أو تشتيت الانتباه

اعتمد على هذه الأداة للتعامل مع النصوص متوسطة الطول بسرعة، مما يجعلها مثالية لمهام التلخيص الفوري

التقط الأفكار الأساسية بدقة، مما يجعلها مفيدة للاستخدام الشخصي، مثل تصفح القراءات المطولة أو إعداد نقاط المناقشة

أي قيود التلخيص

يفتقر إلى الخيارات المتقدمة مثل ضبط النغمات أو التكامل أو ميزات التصدير، مما يقلل من جاذبيته للمستخدمين المحترفين

مصمم لملخصات لمرة واحدة، دون إمكانية التوسع للمشاريع الكبيرة أو استخدام الفريق

أي ملخص الأسعار

مجاني

بالإضافة إلى: 99.99 دولارًا سنويًا

أي ملخص التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد تقييمات متاحة

لا توجد تقييمات متاحة Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

10. Wordtune (أفضل ملخصات الذكاء الاصطناعي التي تم إنشاؤها لمقاطع فيديو يوتيوب)

عبر ضبط الكلمات Wordtune هو مساعد كتابة بديهي يساعد في تنقيح المحتوى أثناء تكثيفه. وقد وجدتُ أنه مفيد بشكل خاص عند تلخيص مقاطع الفيديو الطويلة على يوتيوب أو رسائل البريد الإلكتروني أو مقترحات المشاريع أو مسودات المدونات، حيث لم يكتفِ بإعداد نسخ موجزة فحسب، بل قام أيضًا بتهذيب اللغة وتحسين الوضوح.

ما يجعل Wordtune فريدًا من نوعه هو خيارات إعادة الصياغة. وهناك ميزة أخرى هي تكامله في الوقت الحقيقي مع منصات مثل محرر مستندات Google، مما يضمن تجربة كتابة سلسة. وهذا يجعل Wordtune مناسبًا للمحترفين والطلاب والكتاب الذين يهدفون إلى الحصول على مخرجات مصقولة دون التضحية بالسياق.

أفضل ميزات Wordtune

ضبط الملخصات لتناسب أساليب التواصل الرسمية أو غير الرسمية أو الموجزة لتناسب جمهورك

تعديل الملخصات وتنقيحها مباشرةً في محرر مستندات Google، مما يوفر الوقت في عمليات التحرير ذهابًا وإيابًا

تحسين كتابتك من خلال إعادة الصياغة وتعديلات الوضوح إلى جانب التلخيص

قيود Wordtune

الحدود القصوى لعدد الكلمات والميزات في الفئة المجانية تعيق فائدته للمستخدمين الذين يتعاملون مع مستندات أكبر

العديد من ميزاته البارزة، مثل خيارات النغمة المتقدمة، مقفلة وراء الاشتراك، مما يحد من القيمة للمستخدمين العاديين

تسعير Wordtune

مجاني

متقدم : 6.99 دولار شهريًا (تُدفع سنويًا)

: 6.99 دولار شهريًا (تُدفع سنويًا) غير محدود: 9.99 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا)

9.99 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا) الشركات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات برنامج Wordtune

G2: 4.6/5 (أكثر من 170 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 170 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 70 تقييم)

ClickUp: أداة تلخيص الذكاء الاصطناعي المطلقة للتلخيص

عندما بدأتُ بتجربة أدوات الذكاء الاصطناعي للتلخيص، كان لديّ قائمة مرجعية: يجب أن توفر لي الوقت، وأن تتكامل مع سير عملي، وألا تتركني أجاهد في ربط النقاط بعد ذلك.

وقد وعدتني كل أداة في هذه القائمة بتقديم ما أريد، ولكنني لم أدرك ما كنت أفتقده إلا بعد استخدامي لأداة "كليك أب" - أداة تلخيص لا تعالج المعلومات فحسب، بل تساعدني على فعل شيء ما بها

كل فكرة تصبح جزءًا من خطة أكبر، وكل مهمة لها محور مركزي، وكل مشروع يمضي قدمًا دون الحاجة إلى التوفيق بين منصات متعددة.

بالنسبة لشخص مثلي، الذي يوازن دائمًا بين عشرات الأولويات المختلفة، فإن ClickUp لا يبدو لي أداةً بقدر ما يبدو امتدادًا لعملي.

يمكنك أنت أيضاً الاشتراك في ClickUp وتجربة تلخيص الذكاء الاصطناعي الذي يؤدي إلى نتائج مماثلة.