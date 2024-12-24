SAFe مقابل Scrum: اختر الإطار المناسب لك

تمتلك سبوتيفاي إعداداً فريداً من نوعه: فرق صغيرة مستقلة تعمل بشكل مستقل، يركز كل منها على جزء معين من المنتج.

هذه الفرق هي في الأساس الشركات الناشئة المصغرة داخل سبوتيفاي المخوّلين بتعديل أو ترقية أو حتى إصلاح القسم الخاص بهم دون مقاطعة أي شيء آخر. لا انتظار، بل مجرد إطار عمل رشيق ورشيق في العمل.

وفي الوقت نفسه، فإن شركة Philips، وهي شركة عالمية عملاقة لديها فرق متعددة الوظائف في الأجهزة والبرمجيات ودعم العملاء (على سبيل المثال لا الحصر), اعتمدت ممارسات SAFe والممارسات الرشيقة لتنسيق جهودها عبر فرق العمل الموزعة جغرافيًا. ويتمثل هدفها في تقليل وقت الوصول إلى السوق وتحسين الجودة.

هناك شيء واحد واضح: Scrum أو SAFe، يجب على جميع الشركات دمج إطار عمل رشيق في سير عملها لتسهيل العمليات. ستتناول هذه المدونة إطار عمل SAFe مقابل إطار عمل Scrum و Scrum@Scale وتساعدك على فهم أوجه التشابه والاختلاف والعوامل التي يجب مراعاتها لكل من الأطر.

نظرة متعمقة على سكرم ## نظرة متعمقة على سكروم

Scrum هو إطار عمل إداري يساعد الفرق على التنظيم والتعاون والتكيف لتقديم النتائج بفعالية. وهو يزدهر على دورات العمل القصيرة (سباقات السرعة)، والأدوار المحددة بوضوح، والتغذية الراجعة المنتظمة.

دعنا نوضح ذلك بمثال بسيط.

إذا كنت ستفتتح مطعماً، فلديك طريقتان لإدارة العرض: إما أن تتدخل أنت وشريكك في مهام بعضكما البعض، مما يخلق الفوضى، أو تنقسم إلى فرق أصغر حجماً وأكثر تركيزاً.

مجموعة تتقن وصفات الطعام، ومجموعة أخرى تتولى التعبئة والتغليف، ومجموعة ثالثة تدير التسويق. ويتولى كل فريق مهامه، ويعمل في دورات قصيرة، ويجتمع يومياً لتبادل التحديثات، ويقوم بالتعديل بناءً على اختبارات التذوق وملاحظات العملاء.

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إيجابيات وسلبيات سكروم

الإيجابيات السلبيات المرونة: يمكن للفرق التكيف بسرعة مع التغييرات. منحنى تعليمي حاد: يتطلب تدريبًا مناسبًا. تسليم أسرع: الإصدارات التدريجية تبقي أصحاب المصلحة سعداء. تحديات التوسع: ليست مثالية للمشاريع الكبيرة والمعقدة. التعاون: التواصل المفتوح يحسن العمل الجماعي. الاعتماد على الفريق: يعتمد على الأفراد ذوي الخبرة والدوافع. رضا العملاء: تحديثات منتظمة تتضمن ملاحظات المستخدمين. مقتصرة على الفرق الصغيرة: يعمل بشكل أفضل مع 3-10 أعضاء.

📌 مثال: تستخدم إحدى شركات الألعاب Scrum لدفع تحديثات أسبوعية لتطبيقها، مما يحافظ على تفاعل اللاعبين مع ميزات جديدة. ومع ذلك، عند التوسع إلى مشروع أكبر متعدد اللاعبين، يصبح التنسيق بين الفرق الرشيقة عنق الزجاجة، مما يسلط الضوء على تحديات التوسع في Scrum.

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من هو الأفضل لسكروم؟

كلمة واحدة: فرق البرمجيات. ولكن هناك المزيد.

يتألق Scrum في تطوير البرمجيات والمنتجات المرنة والشركات الناشئة والفرق الأصغر التي تتعامل مع مشاريع ديناميكية أو حلول غير معروفة أو ملاحظات العملاء المتكررة. إنه مثالي للفرق التي تحتاج إلى عمليات تكرارية لتقديم النتائج بشكل أسرع.

عمليات وأدوار سكروم

العمليات:

يقوم مالك المنتج بإنشاء تراكمات المنتجات، وتحديد أولويات المهام يقوم الفريق بتقسيم المهام إلى أجزاء أصغر لتكوين قائمة مهام متراكمة في سبرينت يتم إكمال العمل في سباقات السرعة (2-4 أسابيع) تحافظ عمليات الوقوف اليومية على توافق الجميع في نهاية السباق، تتم مراجعة النتائج وتدوين الدروس المستفادة

الأدوار:

مالك المنتج : يحدد أولويات المهام ويضمن تقديم الفريق لقيمة العمل

: يحدد أولويات المهام ويضمن تقديم الفريق لقيمة العمل قائد فريق العمل : يوجّه الفريق ويسهل الاجتماعات ويزيل العقبات

: يوجّه الفريق ويسهل الاجتماعات ويزيل العقبات فريق التطوير: الخبراء متعددو الوظائف الذين يمتلكون المهام وينجزونها

🌟 حقيقة ممتعة: أمازون صاغ جيف بيزوس "قاعدة البيتزتين "، والتي تنص على أن فريق سكروم يجب أن يكون صغيرًا بما يكفي لإطعام اثنين من البيتزا.

مقدمة إلى SAFe (إطار العمل الرشيق المتدرج)

ببساطة، SAFe (إطار العمل الرشيق المتدرج) هو إطار عمل رشيق مصمم لمساعدة المؤسسات الكبيرة على إدارة فرق متعددة تعمل على مشاريع معقدة. وهو مبني على ثلاث ركائز مجازية: الفريق والبرنامج والمحفظة. توفر هذه الركائز المرونة أثناء معالجة تحديات توسيع نطاق ممارسات أجايل.

عندما واجهت شركة إريكسون، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الاتصالات، تحديات في إدارة فرق العمل عبر القارات، لجأت إلى SAFe.

مع قطارات الإصدار الرشيقة والحوكمة المنظمة لـ SAFe, حققت إريكسون :

تحسين المواءمة : عملت الفرق عبر المواقع بسلاسة في إطار ممارسات رشيقة متسقة

: عملت الفرق عبر المواقع بسلاسة في إطار ممارسات رشيقة متسقة وقت أسرع للوصول إلى السوق : دورات إصدار أسرع مع التكامل المستمر

: دورات إصدار أسرع مع التكامل المستمر تعاون أفضل : تعاون أفضل: مشاركة المعرفة متعددة الوظائف وحل المشكلات بشكل جماعي

: تعاون أفضل: مشاركة المعرفة متعددة الوظائف وحل المشكلات بشكل جماعي تسليم يمكن التنبؤ به : معالم واضحة تضمن الشفافية والموثوقية

: معالم واضحة تضمن الشفافية والموثوقية ارتفاع مستوى رضا العملاء: تسليم أسرع وتحسينات في الجودة عززت الثقة

إيجابيات وسلبيات SAFe

إيجابيات سلبيات قابلة للتطوير: مثالية للفرق الكبيرة والموزعة معقدة: يتطلب التنفيذ جهدًا كبيرًا وتدريبًا كبيرًا المحاذاة: يضمن عمل الفرق على تحقيق أهداف مشتركة بيروقراطية: يمكن أن يؤدي إلى طبقات من الرقابة تسليم أسرع: التكامل المستمر يسرع الإصدارات تحديات التخصيص: قد لا تناسب جميع الثقافات التنظيمية تحسين الجودة: ممارسات الجودة المدمجة تقلل من العيوب تفوق التكامل المستمر: تضيف عمليات يمكن أن تبطئ فرق العمل الأصغر حجماً القدرة على التنبؤ: معالم واضحة تحسن من تتبع التقدم الاعتماد على الأدوات: يعتمد بشكل كبير على أدوات محددة لتحقيق النجاح

📌 مثال: اعتمدت إحدى شركات التصنيع متعددة الجنسيات نظام SAFe لتبسيط التعاون متعدد الوظائف. وعلى الرغم من أنها حققت توافقًا أفضل وتسليمًا أسرع للمنتجات، إلا أن مرحلة التدريب الأولية استغرقت شهورًا، مما يسلط الضوء على منحنى التعلم الحاد في نظام SAFe.

من هو الأفضل لمنهجية SAFe؟

يعد SAFe مثاليًا للمؤسسات الكبيرة التي تدير فرقًا متعددة الوظائف والمشاريع المعقدة.

إنه مفيد لـ

المؤسسات التي تحتاج إلى المواءمة بين الأقسام

المؤسسات ذات الفرق الموزعة جغرافياً

الشركات التي تهدف إلى دمج أجايل على مستوى المؤسسة

🧠 هل تعلم: على الرغم من أن SAFe هو الأكثر منطقية للمؤسسات من بين أطر العمل الأخرى، إلا أن 26% من مستخدمي أجايل أفادوا بتبنيهم SAFe .

استراتيجية التنفيذ والحوكمة في SAFe

تضمن الحوكمة في SAFe المواءمة والمساءلة من خلال عمليات ومقاييس محددة جيدًا.

وتشمل العناصر الرئيسية ما يلي:

التخطيط : تحديد الأدوار والمسؤوليات وسير العمل من أجل الوضوح

: تحديد الأدوار والمسؤوليات وسير العمل من أجل الوضوح مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية : تتبع التقدم باستخدام مقاييس مثل وقت الوصول إلى السوق والجودة

: تتبع التقدم باستخدام مقاييس مثل وقت الوصول إلى السوق والجودة إعداد تقارير الامتثال: ضمان الالتزام بمعايير الصناعة

تعد الحوكمة جزءًا أساسيًا من إدارة المحفظة اللينة في إطار SAFe، وغالبًا ما تقع المسؤوليات على عاتق أدوار مثل مستشار برنامج الدعم اللين (SPC) أو كبير مسؤولي سكروم (CSM)

هؤلاء القادة:

الإشراف على تدريبات الإصدار الرشيق

إدارة المخاطر والامتثال

تعزيز التعاون عبر البرامج

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## الاختلافات الرئيسية بين Scrum و SAFe

على الرغم من أنهما جزء من نفس عائلة Agile، إلا أن Scrum و SAFe يلبي احتياجات مختلفة. دعنا نقسمهم ونرى كيف يتراكمون.

1. الهيكل التنظيمي وإطار العمل

📀 الإطار التنظيمي لـ Scrum خفيف الوزن ويزدهر على فرق صغيرة ذاتية التنظيم (5-9 أعضاء) تعمل في سباقات قصيرة تتراوح بين 2-4 أسابيع. لا يوجد تسلسل هرمي - تتشارك فرق سكروم المتعددة وأعضاؤها في المسؤولية على قدم المساواة، ويوجههم أدوار مثل Scrum Master ومالك المنتج. تتضمن متطلبات إطار العمل تراكمات المنتج، وتراكمات سبرينت المتراكمة ودورات عدو منتظمة.

💿 SAFe، ومع ذلك، تم تصميم إطار عمل Scrum للمؤسسات الكبيرة ذات الفرق المتعددة. إنه منظم للغاية مع طبقات مثل مستويات المحفظة والبرنامج والفريق لإدارة المشاريع المعقدة. يتطلب SAFe جلسات تخطيط مفصلة مثل تخطيط زيادة البرامج (PI)، و مواءمة العمل عبر الفرق على مدى 8-12 أسبوعًا.

📌 مثال:

ستستفيد شركة ناشئة تعمل على تطوير ميزة تطبيق جديد من بساطة وسرعة تطبيق Scrum

تحتاج شركة اتصالات متعددة الجنسيات مثل إريكسون إلى SAFe لإدارة الفرق الموزعة وضمان المواءمة

2. الأدوار والتبعيات

📀 يعتمد سكروم على ثلاثة أدوار: مالك المنتج، وسكروم ماستر، والمطور. تقوم الفرق بالإدارة الذاتية والتعامل مع التبعيات من خلال التواصل اليومي، ومراجعات السبرنت، والمراجعات بأثر رجعي.

💿 تقدم SAFe أدوارًا أكثر تخصصًا مثل مديري المنتجات ومهندسي النظم ومهندسي تدريب الإصدار، مما يعكس تركيزها على تنسيق فرق متعددة. تتم معالجة التبعيات خلال تخطيط PI وفعاليات المزامنة المنتظمة لضمان التعاون السلس.

📌مثال:

يتواصل فريق Scrum الذي يتعامل مع تحديث موقع للتجارة الإلكترونية مباشرة لحل التبعيات

سيستخدم فريق SAFe الذي يعمل على تطوير سيارة ذاتية القيادة اجتماعات وأدوات منظمة لمواءمة فرق الأجهزة والبرمجيات والاختبار

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3. نهج التسليم

📀 يؤكد Scrum على تحديثات متكررة وتدريجية في دورات قصيرة، مما يسمح بإجراء تعديلات سريعة بناءً على الملاحظات. الأمر كله يتعلق بتسليم أجزاء وظيفية من المنتج بشكل أسرع.

💿 يركز برنامج SAFe على تقديم حلول متكاملة من خلال زيادات البرنامج الأطول. ويضمن نموذج التسليم المنظم الخاص بها إمكانية التنبؤ والجودة، وهو مثالي للمشاريع واسعة النطاق.

📌مثال:

يصلح Scrum لطرح تحديثات أسبوعية على تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي

يناسب تطبيق SAFe نشر منصة مالية على مستوى المؤسسة مع وحدات متعددة مترابطة

🔮 نظرة عامة على الفرق

باختصار

الطرف الإسناد الإسناد حجم الفريق صغير (5-9 أعضاء) كبير (فرق متعددة عبر الأقسام) النطاق مشاريع الفريق الواحد التنسيق على مستوى المؤسسة الإطار الزمني 2-4 أسابيع من سباقات السرعة 8-12 أسبوعًا من زيادات البرنامج الأفضل ل الشركات الناشئة والفرق الصغيرة المؤسسات الكبيرة ذات المشاريع المعقدة

أوجه التشابه بين سكروم و SAFe

"إن الاختلافات التي تفصل بين البشر لا تقارن بأوجه الشبه التي تربطنا ببعضنا البعض." صوفي غريغوار ترودو قالها ذات مرة عن الناس، ولكن من كان يعلم أنها تنطبق على أطر العمل الرشيقة أيضًا!

1. المبادئ المشتركة من تطوير البرمجيات الرشيقة

يستمد كلا الإطارين في جوهرهما من بيان أجايل ومبادئه. وهما يحددان الأولويات:

التعاون مع العملاء بدلاً من العقود الصارمة

الاستجابة للتغيير بدلاً من الالتزام بخطة ثابتة

تقديم القيمة من خلال البرمجيات العاملة كمقياس أساسي للنجاح

تمكين فرق العمل ذاتية التنظيم من الابتكار والتكيف

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2. التعاون والتطوير التدريجي

يدعم Scrum و SAFe نهجًا تعاونيًا، مما يمكّن الفرق من تقديم أجزاء أصغر من القيمة بشكل متكرر. وهذا يضمن:

التغذية الراجعة المستمرة من أصحاب المصلحة

استجابة أسرع لاحتياجات العملاء المتطورة

تقليل المخاطر من خلال التسليم المبكر والمنتظم

لذا، إذا كنت قلقًا جدًا بشأن الاختيار بين Scrum و SAFe، فلا يمكنك أن تخطئ أبدًا.

سواءً قام فريق سكروم بطرح تحديثات أسبوعية للتطبيقات أو قام فريق SAFe بتقديم حلول مؤسسية متكاملة كل ثلاثة أشهر، فإن كلا الإطارين يقسمان العمل إلى أجزاء يمكن التحكم بها، مما يضمن تقدمًا ثابتًا.

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إذن، متى يجب عليك اختيار Scrum مقابل SAFe؟

1. فرق صغيرة تعمل على منتج سريع الحركة

📱السيناريو: تقوم شركتك الناشئة بإطلاق تطبيق جديد، وتحتاج إلى التكرار بسرعة مع فريق صغير.

✅ الحل: سكروم

رائع للفرق المكونة من 5-9 أعضاء يركزون على أهداف قصيرة المدى

يتيح التحديثات المتكررة ودورات التغذية الراجعة السريعة

📌📌مثال: يستخدم فريق تطبيق توصيل الطعام تطبيق Scrum لإصدار تحديثات أسبوعية للميزات بناءً على ملاحظات المستخدمين.

2. المؤسسات الكبيرة ذات الفرق المتعددة والتبعية

📱السيناريو: لدى مؤسستك عدة فرق متعددة الوظائف تعمل على مشاريع مترابطة.

✅ الحل: SAFe

يتعامل مع التبعيات عبر الفرق باستخدام أدوات مثل تخطيط PI Planning

مواءمة الجهود بين الفرق لتحقيق الأهداف المشتركة

📌 مثال: شركة اتصالات تتبنى SAFe لمزامنة فرق البرمجيات والأجهزة على نطاق عالمي.

3. مشاريع ذات احتياجات عملاء سريعة التغير

📱السيناريو: أنت تقوم بتطوير منتج يحتاج إلى مدخلات متكررة من العملاء وتعديلات سريعة.

✅الحل: الحل: سكروم

مثالي للتطوير التكراري ودمج التغذية الراجعة المستمرة

📌مثال: تستخدم إحدى شركات التجارة الإلكترونية Scrum لتعديل واجهة المستخدم الخاصة بها في كل سباق سريع بناءً على اقتراحات العملاء.

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اختيار الإطار المناسب لفريقك ## اختيار الإطار المناسب لفريقك

من الواضح الآن أن كل إطار عمل يخدم غرضًا فريدًا.

ومع ذلك، فإن الاختيار بين Scrum و SAFe يعتمد كليًا على احتياجات فريقك.

لهذا السبب يجب عليك طرح بعض الأسئلة لتوجيه عملية اتخاذ القرار:

ما هو حجم فريقك، وكم عدد الفرق التي تحتاج إلى التعاون؟

هل مشاريعك بسيطة أم مليئة بالترابطات؟

هل تحتاج إلى تكرارات سريعة، أم أن التخطيط طويل الأجل أكثر أهمية؟

هل يبحث أصحاب المصلحة لديك عن تحديثات دقيقة أم نظرة شاملة؟

هل تحتاج إلى إطار عمل يتوسع عبر مناطق جغرافية متعددة؟

ما مدى نضج فريقك مع ممارسات أجايل؟

بمجرد حصولك على الإجابات، تصبح مطابقة احتياجات فريقك مع الإطار الصحيح أسهل.

عوامل يجب مراعاتها

👥 حجم الفريق واحتياجات التعاون

يعد Scrum مثاليًا للفرق الصغيرة ذاتية التنظيم التي تعمل على مشاريع مستقلة

يزدهر نظام SAFe في المؤسسات الكبيرة ذات الفرق متعددة الوظائف التي تحتاج إلى جهود متزامنة

💻 تعقيد المشروع

إذا كان مشروعك بسيطًا ولا ينطوي على تبعيات، فاختر Scrum

بالنسبة للمشاريع ذات الترابطات الثقيلة والطبقات المتعددة من التعقيد، فإن SAFe هو الخيار المناسب لك

⌛ الجداول الزمنية للتسليم

يسمح Scrum بالتسليم المتكرر في سباقات السرعة القصيرة، مما يجعله مثاليًا للمشاريع سريعة الوتيرة

يركز SAFe على مخرجات منظمة ويمكن التنبؤ بها على مدى فترات أطول

📈 توقعات أصحاب المصلحة

استخدم Scrum إذا كان أصحاب المصلحة راضين عن التحديثات الصغيرة والمتكررة

اختر SAFe عندما يحتاج أصحاب المصلحة إلى رؤية متكاملة للتقدم المحرز عبر فرق متعددة

📄 النضج الرشيق

يعمل سكروم بشكل أفضل للفرق الملمة بمبادئ الرشيقة والمرنة والمستعدة للإدارة الذاتية

يناسب نظام SAFe المؤسسات التي تجاوزت سرعة الفريق الفردي وتحتاج إلى تنسيق على مستوى المؤسسة

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Scrum@Scale: الجمع بين أفضل ما في كلا الإطارين

إذا كنت تواجه مشكلة في الاختيار، يمكنك اختيار أفضل ما في العالمين. نعم، إنه موجود!

تعرف على Scrum@Scale - مزيج قوي من بساطة Scrum وقابلية التوسع في SAFe.

إليك كيف يعمل: يوسّع Scrum@Scale مبادئ Scrum ليشمل مؤسسات أكبر. فبدلاً من تكديس طبقات إضافية من التسلسل الهرمي، فإنه يبني بنية خالية من التدرج، مما يؤدي إلى إنشاء شبكات من الفرق الصغيرة والفعالة التي تعمل بشكل متماسك.

الهدف؟ تحقيق قابلية التوسع الخطي دون الغرق في البيروقراطية.

فكر في الأمر على أنه الحد الأدنى من البيروقراطية القابلة للتطبيق - فهو يوفر ما يكفي من الهيكلية للبقاء منظمًا وتجنب التأخيرات غير الضرورية دون خنق الإبداع أو السرعة.

📌 مثال: تخيل سلسلة متاجر تجزئة عالمية تطلق منصة متعددة القنوات. تتعامل فرق سكروم الصغيرة مع تصميم التطبيق والتكامل اللوجستي وميزات خدمة العملاء. وباستخدام Scrum@Scale، تقوم هذه الفرق بالمواءمة بين التبعيات من خلال Scaled Daily Scrums، مع وجود فريق عمل تنفيذي يقود عملية التحول واتخاذ القرار.

عبر سكرم@سكال

فوائد دمج Scrum و SAFe ### فوائد دمج Scrum و SAFe

✅ المرونة تلتقي المرونة مع قابلية التوسع

يجمع بين تركيز Scrum التكيّفي على مستوى الفريق ونهج SAFe المنظم للتوسع

تعمل الفرق بشكل مستقل ولكنها تتوافق على أهداف مشتركة من خلال نظام Scrum@Scale البيئي

✅ تعاون مبسط

يضمن نظام Scaled Daily Scrum التنسيق المستمر بين الفرق

تقلل المعرفة المشتركة والشفافية من الاختناقات إلى أدنى حد ممكن

✅ النمو التنظيمي الفعّال

يشجع على التوسع العضوي بالسرعة التي تناسبك دون إرباك الفرق

تدعم المبادئ الرشيقة عبر المؤسسات الكبيرة بأقل قدر من التعطيل

تطبيق أطر العمل الرشيقة مع الأدوات والدعم

كما قال مايك كوهن بجدارة: "إذا لم تكن أفضل في الشهر القادم، فأنت لم تعد رشيقاً" في حين أن أطر العمل الرشيقة تعزز التحسين المستمر والتعاون والقدرة على التكيف، لا تزال الفرق بحاجة إلى إدارة المشروع لتحديد أولويات المهام.

للتحسين المستمر، تحتاج إلى الأدوات المناسبة.

الخطوة 1: تقسيم المخرجات إلى مهام قابلة للتنفيذ

ابدأ بتقسيم النواتج إلى مهام صغيرة قابلة للتنفيذ. فكر في هذه المهام على أنها لبنات البناء لمنزلك الرشيق.

باستخدام قصص المستخدمين، يمكنك أن تعكس بالضبط ما يحتاجه المستخدمون النهائيون لديك، سواء كانت ميزة جديدة أو إصلاح شيء أثاروا مشاكل بشأنه.

✨ في مصطلحات سكروم، هذا هو تخطيطك للسباق السريع. مع انقر فوق يمكنك أخذ العناصر من قائمة المنتجات المتراكمة وتنظيمها في قائمة الأعمال المتراكمة في سبرينت سبرينت والبدء في العمل - دون الحاجة إلى ملاحظات لاصقة.

أتمتة إنشاء سباقات السرعة على ClickUp وتوفير الوقت وتقليل الجهد

💜 دراسة حالة: Sideways NYC 🤝🏻 ClickUp

أحد الفرق التي أتقنت أتمتة سباقات السرعة باستخدام ClickUp هو فريق Sideways NYC.

دعونا نلقي نظرة على رحلتهم.

التحدي: أراد الفريق الانتقال من تتبع الوقت إلى نقاط العدو السريع من أجل اتباع نهج أكثر مرونة في مراقبة القدرات. ومع ذلك، كانت إدارة الجداول الزمنية لسباقات السرعة يدويًا عبر الفرق والمشاريع تستغرق وقتًا طويلاً وعرضة للأخطاء

إليك كيفية مساعدة ClickUp: استخدام خاصية السباقات الآلية في ClickUp ، فقد قاموا بتكوين دورات مدتها أسبوعان لتبدأ كل يوم اثنين، مما يؤدي إلى أتمتة عملية السباق السريع بأكملها.

قام مدير المشروع ببساطة بإدخال عدد الدورات في نطاق المشروع، وقام ClickUp تلقائيًا بإنشاء جميع قوائم السبرنت. وقد وفر ذلك وقتًا كبيرًا وضمن الاتساق بين الفرق دون الحاجة إلى تحديثات يدوية

الخطوة 2: إدارة مشاريعك الرشيقة بفعالية

عند إدارة مشاريعك الرشيقة، فإن ClickUp بمثابة بوصلة إدارة مشروعك.

يمكنك تحديد ميثاق أجايل الخاص بك في مستندات ClickUp ومشاركتها مع فريقك بدون سلاسل البريد الإلكتروني التي لا تنتهي.

إليك العملية: بمجرد تنظيم مهامك، استخدم ميزات التعاون في ClickUp لإبقاء الجميع على اطلاع. يمكنك الإشارة إلى أعضاء الفريق المعنيين من خلال التعليقات أو @الإشارات، مما يضمن حصولهم على إشعارات ويمكنهم المشاركة عند الحاجة.

بالإضافة إلى ذلك، اجعل التوثيق الرشيق في غاية السهولة باستخدام ClickUp Brain لصياغة متطلبات التكرار التالي لبرنامجك. ما عليك سوى تقديم التفاصيل الأساسية حول وظيفة الميزة أو تحديثاتها، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء عناصر أساسية مثل الخطوط العريضة.

ClickUp Brain يجعل التوثيق السريع عملية بسيطة

هل تحتاج إلى تنظيم عمليات سكرم الخاصة بك؟ عرض كانبان في ClickUp سير عمل مرئي بديهي يبقي الجميع على نفس الصفحة.

نظم عملك حسب تاريخ استحقاق الحالة، وحدد أولويات مهامك باستخدام لوحات كانبان ClickUp Kanban

ومع المهام الفرعية وقوائم المراجعة، لن تقلق أبدًا بشأن الخطوات المنسية أو تلك "التفاصيل الصغيرة" المزعجة

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الخطوة 3: تعزيز التعاون في الوقت الفعلي

رشيق هو كل شيء عن التعاون؛ التواصل في الوقت الحقيقي يمكن أن يجعل زخم فريقك أو يكسره. دردشة كليك أب تعمل الميزة على تغيير طريقة تواصل الفرق من خلال دمج المحادثات مباشرةً في سير العمل.

كل قائمة ومجلد ومساحة لها دردشة مخصصة لها، مما يسمح لأعضاء الفريق بمناقشة المشاريع مع وجود جميع طرق العرض والمهام ذات الصلة على بعد نقرة واحدة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إضافة أعضاء الفريق ومشاركة التحديثات وحتى جعل الدردشة خاصة - كل ذلك مرتبط بسلاسة بمساحة العمل المقابلة.

✨ مع وجود كل شيء في مكان واحد، يمكنك التبديل بسهولة بين الدردشة حول مهمة ما وإكمالها.

الخطوة 4: اكتساب الرؤية في عملية Agile

الرؤية هي قطعة أحجية أخرى، و ClickUp Dashboards لا يخيب ظنك.

من خلال لوحات المعلومات القابلة للتخصيص، يمكنك مراقبة التقدم المحرز وتتبع الأداء والبقاء على اطلاع على مقاييس Agile مثل مخططات الإنهاك والتراجع.

تتبع المقاييس الرئيسية، وراقب الاحتراق ومخططات الإنهاك باستخدام ClickUp Dashboards

سواء كان الأمر يتعلق بفهم كيفية تدفق المهام من خلال الفريق أو اكتشاف أماكن الاختناقات، فإن ClickUp يمنحك البيانات والرؤى لتصحيح المسار في الوقت الفعلي.

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الخطوة 5: الاستفادة من موارد الدعم وموارد المجتمع

بالطبع، الأدوات وحدها لا تكفي. يتطلب اعتماد أطر عمل Agile الدعم والمجتمع. تقدم ClickUp الكثير من كليهما، من النماذج والبرامج التعليمية إلى مجتمع المستخدمين النشط الذي يسعده مشاركة النصائح والحيل.

وعندما تواجه عقبة في الطريق؟ فريق الدعم لديهم جاهز دائماً لإرشادك.

انطلق في طريقك نحو النجاح مع ClickUp

وفقًا ل تقرير نبض المهنة ، أفاد 53% من المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات أنهم يستخدمون منهجيات أجايل بانتظام.

والآن، يجب أن تكون لديك فكرة أفضل عن إطار العمل - سكروم أو SAFe - المناسب لمؤسستك. للبقاء متقدماً على التحديات وضمان التسليم في الوقت المناسب، تحتاج إلى أداة إدارة مشاريع رشيقة رشيقة مثل فريقك.

وهنا يأتي دور ClickUp كقوة إنتاجية شاملة. لن يكون عملك معطلاً بعد الآن.

مع ClickUp، تطبيق ClickUp، تطبيقك لكل شيء للعمل، استعد لإطلاق العنان لإدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة - وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي في منصة واحدة.

لماذا الانتظار؟ اشترك في ClickUp اليوم وامنح أطر العمل الرشيقة الخاصة بك الدفعة التي تستحقها!