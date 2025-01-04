أفضل 15 كاتب محتوى بالذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى أسرع

يعمل الذكاء الاصطناعي على تحويل عملية إنشاء المحتوى، مما يجعله أسرع وأكثر كفاءة من أي وقت مضى. ولكن في جوهره، لا يزال المحتوى الرائع يحتاج إلى لمسة إنسانية - التعاطف والإبداع والشخصية التي تلقى صدى لدى القراء.

وهنا يأتي دور أدوات الذكاء الاصطناعي. وهي مصممة للعمل معك، وليس لتحل محلّك، فهي مصممة للعمل معك، وتتولى المهام الثقيلة - مثل أتمتة المهام المتكررة - حتى تتمكن من التركيز على ما هو أكثر أهمية: صياغة محتوى يتواصل مع القراء ويحقق التحويل.

يرى المسوقون الذين يتبنون الذكاء الاصطناعي كجزء من عملياتهم ما يصل إلى زيادة بنسبة 70% في عائد الاستثمار . باستخدام الأدوات المناسبة، لا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي على الكفاءة فحسب، بل إنه عامل تمكين.

via سمروش بعد التعمق في أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي، قمت بتجميع قائمة بأفضل اختياراتي - الأدوات التي شعرت أنها تفهم ما أريده بدلاً من أن تنطق زخرفة زائفة. دعونا نتعمق في القائمة!

⏰ ملخص 60 ثانية

ابحث عن كُتّاب محتوى الذكاء الاصطناعي الذين ينشئون محتوى عالي الجودة ودقيق من الناحية الواقعية، ويسمحون لك بتخصيص المخرجات، وسهل الاستخدام.

إليك قائمتنا لأفضل 15 كاتب محتوى ذكاء اصطناعي متاح اليوم:

ClickUp : الأفضل في إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي وأتمتة سير العمل

: الأفضل في إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي وأتمتة سير العمل Copy.ai : الأفضل لإنشاء المحتوى دون عناء على نطاق واسع

: الأفضل لإنشاء المحتوى دون عناء على نطاق واسع رايتر : الأفضل لإنشاء محتوى متعدد الاستخدامات عبر التنسيقات

: الأفضل لإنشاء محتوى متعدد الاستخدامات عبر التنسيقات Grammarly : الأفضل لتحرير المحتوى الخاص بك

: الأفضل لتحرير المحتوى الخاص بك Frase : الأفضل لإنشاء المحتوى الذي يعتمد على تحسين محركات البحث وتحسينه

: الأفضل لإنشاء المحتوى الذي يعتمد على تحسين محركات البحث وتحسينه Jasper.ai : الأفضل لإنشاء محتوى يركز على التسويق بالذكاء الاصطناعي

: الأفضل لإنشاء محتوى يركز على التسويق بالذكاء الاصطناعي أي كلمة : الأفضل لإنشاء محتوى يعتمد على البيانات

: الأفضل لإنشاء محتوى يعتمد على البيانات Writesonic : الأفضل لإنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتحسين محركات البحث

: الأفضل لإنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتحسين محركات البحث ChatGPT : الأفضل لكتابة محتوى سريع ومتعدد الاستخدامات مدعوم بالذكاء الاصطناعي

: الأفضل لكتابة محتوى سريع ومتعدد الاستخدامات مدعوم بالذكاء الاصطناعي Wordtune : الأفضل لإجراء تعديلات سريعة على النغمة وإعادة الكتابة البسيطة

: الأفضل لإجراء تعديلات سريعة على النغمة وإعادة الكتابة البسيطة Sudowrite : الأفضل للكتاب الروائيين الذين يسعون للحصول على مساعدة إبداعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

: الأفضل للكتاب الروائيين الذين يسعون للحصول على مساعدة إبداعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي Article Forge : الأفضل لتوليد المحتوى الطويل آلياً

: الأفضل لتوليد المحتوى الطويل آلياً Quillbot : الأفضل لتنقيح المحتوى وتعزيز الوضوح

: الأفضل لتنقيح المحتوى وتعزيز الوضوح Hypotenuse AI : الأفضل لعلامات التجارة الإلكترونية التي تعمل على توسيع نطاق إنشاء المحتوى

: الأفضل لعلامات التجارة الإلكترونية التي تعمل على توسيع نطاق إنشاء المحتوى تطبيق همنغواي: الأفضل لعشاق الكتابة الموجزة والواضحة

ما الذي يجب أن تبحث عنه في كاتب محتوى الذكاء الاصطناعي؟

بعد تجريب كل كاتب محتوى ذكاء اصطناعي استطعت أن أجده تقريباً، وبحلول المحاولة الخامسة، تكونت لدي فكرة واضحة تماماً عما يجعل أفضل كتاب محتوى الذكاء الاصطناعي متميزين. إليك الخلاصة:

جودة إخراج المحتوى : ليست كل أدوات كتابة الذكاء الاصطناعي متساوية - ابحث دائمًا عن الأدوات التي توازن بين الإبداع والوضوح

: ليست كل أدوات كتابة الذكاء الاصطناعي متساوية - ابحث دائمًا عن الأدوات التي توازن بين الإبداع والوضوح سهولة الاستخدام : أفضل أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي بديهية، حتى لغير التقنيين. اختر أداة لا تتطلب دكتوراه في الذكاء الاصطناعي لتشغيلها

: أفضل أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي بديهية، حتى لغير التقنيين. اختر أداة لا تتطلب دكتوراه في الذكاء الاصطناعي لتشغيلها إتاحة التخصيص : تسمح أدوات الذكاء الاصطناعي الجيدة بتخصيص المحتوى لجمهورك المستهدف لحملاتك التسويقية (أو حملاتك الإعلانية في إعلانات Google) - التخصيص هو مفتاح الحفاظ على صوت علامتك التجارية

: تسمح أدوات الذكاء الاصطناعي الجيدة بتخصيص المحتوى لجمهورك المستهدف لحملاتك التسويقية (أو حملاتك الإعلانية في إعلانات Google) - التخصيص هو مفتاح الحفاظ على صوت علامتك التجارية الدقة الفعلية للمحتوى: يمكن لمولّدات الكتابة بالذكاء الاصطناعي أن تكون مبدعة، وأحيانًا مبدعة أكثر من اللازم. ابحث عن الأدوات التي تعطي الأولوية للدقة - تعتمد استراتيجية تحسين محركات البحث ومصداقيتك على ذلك

💡 نصيحة احترافية: توفير البيانات بنفسك هو أفضل طريقة لضمان دقة المحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي. ابحث عن إحصائيات أو أرقام موثوقة، وقدمها إلى مساعديك في الكتابة بالذكاء الاصطناعي، واطلب منهم أن ينسجوها في المحتوى بطريقة ذات صلة وقيمة.

التسعير : يجب ألا يكلفك المحتوى الرائع الكثير من المال. ابحث عن أداة تقدم أسعاراً مرنة وأسعارًا كافية مقابل المال الذي ستحصل عليه

: يجب ألا يكلفك المحتوى الرائع الكثير من المال. ابحث عن أداة تقدم أسعاراً مرنة وأسعارًا كافية مقابل المال الذي ستحصل عليه حدود الكلمات : ضع في اعتبارك مقدار المحتوى الذي ستحتاج إليه. تقدم العديد من من منصات الذكاء الاصطناعي خططًا محدودة وغير محدودة، لذا اختر واحدة تتوافق مع احتياجاتك

: ضع في اعتبارك مقدار المحتوى الذي ستحتاج إليه. تقدم العديد من من منصات الذكاء الاصطناعي خططًا محدودة وغير محدودة، لذا اختر واحدة تتوافق مع احتياجاتك القوالب المعروضة: القوالب هي الخلطة السرية. تأكد من أن الأداة تحتوي على مجموعة متنوعة من القوالب الجاهزة للاستخدام التي تناسب احتياجاتك في تسويق المحتوى

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أفضل 15 كاتب محتوى للذكاء الاصطناعي

هذه هي اللحظة التي كنت تنتظرها - القائمة النهائية لكتاب محتوى الذكاء الاصطناعي الذين يقدمون نتائج من الدرجة الأولى. دعونا نتعمق في الأمر!

1. ClickUp (الأفضل لإنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي وأتمتة سير العمل)

تحرير المستندات في الوقت الحقيقي، وتتبع التغييرات، والتأكد من أن الجميع على نفس الصفحة باستخدام ClickUp Docs ClickUp يحتوي على كل ما كنت أبحث عنه في أداة كتابة الذكاء الاصطناعي - وأكثر من ذلك.

بالتأكيد، إنه مليء بالقوالب لكل مهمة ونوع محتوى يمكنك التفكير فيه، وهو برنامج مثالي لإدارة المشاريع لتتبع المواعيد النهائية والمشاريع القادمة ومقاييس الأداء. ولكن ما أحبه حقاً هو ذكاءه الاصطناعي الرائع. ClickUp Brain وكأنك تمتلك محررًا محترفًا على الاتصال الهاتفي السريع. فهو لا يساعد فقط في تحسين المحتوى بل يقترح تحسينات منطقية.

والجزء الأفضل؟ كل شيء - حرفياً كل شيء - يمكن تحويله إلى مهمة.

يمكنك تعيين أصحاب المصلحة، وتسجيل الاتصالات، وحتى تضمين المهام في مستندات ClickUp للتحرير في الوقت الحقيقي. يمكنني أنا والمحررين العمل معًا، والاطلاع على التغييرات فور حدوثها، وتجنب الدراما المخيفة "من حرر ماذا؟

تلقَّ اقتراحات ذكية لتحسين الوضوح والترابط والجودة الشاملة باستخدام ClickUp

دعني أشرح لك

توليد الأفكار والموجزات : هل تبحث عن الإلهام؟ يستخدم ClickUp Brain قواه الخارقة للذكاء الاصطناعي لإنشاء أفكار محتوى وموجزات مفصلة تتماشى تمامًا مع جمهورك المستهدف

: هل تبحث عن الإلهام؟ يستخدم ClickUp Brain قواه الخارقة للذكاء الاصطناعي لإنشاء أفكار محتوى وموجزات مفصلة تتماشى تمامًا مع جمهورك المستهدف إنشاء منشورات آلية على وسائل التواصل الاجتماعي : من العصف الذهني إلى الجدولة الزمنية، يدعمك ClickUp Brain. فهو يضمن لك بقاء منشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي متسقة عبر المنصات دون عناء التحميل اليدوي

: من العصف الذهني إلى الجدولة الزمنية، يدعمك ClickUp Brain. فهو يضمن لك بقاء منشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي متسقة عبر المنصات دون عناء التحميل اليدوي تعامل مع عقبة الكاتب: هل تحدق في صفحة فارغة؟ يعمل ClickUp Brain على إنشاء مسودات عالية الجودة في دقائق، مما يوفر الوقت ويحفز الإبداع

هل تحدق في صفحة فارغة؟ يعمل ClickUp Brain على إنشاء مسودات عالية الجودة في دقائق، مما يوفر الوقت ويحفز الإبداع تعاون في الوقت الفعلي : ClickUp Docs هو المنقذ عندما أحتاج إلى ملاحظات أو تعديلات. إنه يشبه محرر مستندات Google ولكنه أكثر ذكاءً، مع التحرير المباشر وتكامل المهام

: ClickUp Docs هو المنقذ عندما أحتاج إلى ملاحظات أو تعديلات. إنه يشبه محرر مستندات Google ولكنه أكثر ذكاءً، مع التحرير المباشر وتكامل المهام أتمتة سير العمل: أتمتة ClickUp يربط بين جميع أدواتك وعملياتك حتى لا يسقط أي شيء من خلال الشقوق. رسائل بريد إلكتروني أقل، وكتابة فعلية أكثر

أفضل ميزات ClickUp:

عرض 360 درجة : تقديم أكثر من 15 طريقة عرض مخصصة لإدارة المهام والمشاريع

: تقديم أكثر من 15 طريقة عرض مخصصة لإدارة المهام والمشاريع مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي : توفير أكثر من 100 أداة قائمة على البحث لمحتوى عالي الجودة

: توفير أكثر من 100 أداة قائمة على البحث لمحتوى عالي الجودة أدوات التعاون : تمكين العمل الجماعي باستخدام اللوحات البيضاء ومستندات ClickUp Docs و ClickUp Mind Maps لوحات المعلومات في الوقت الفعلي : تقديم تتبع التقدم المحرز في لمحة سريعة في لمحة بصر لوحات معلومات ClickUp أتمتة مخصصة : التعامل مع المهام المتكررة لتوفير الوقت

: تمكين العمل الجماعي باستخدام اللوحات البيضاء ومستندات ClickUp Docs و ClickUp Mind Maps تكامل التطبيقات : الاتصال بأكثر من 1000 تطبيق لـ أتمتة سير العمل بشكل مبسط مكتبة القوالب : الوصول إلى أكثر من 1000 قالب قابل للتخصيص لجميع الفرق

: الاتصال بأكثر من 1000 تطبيق لـ أتمتة سير العمل بشكل مبسط

قيود ClickUp

الوصول المميز : لا يمكن للخطة المجانية والضيوف الوصول إلى ميزات الذكاء الاصطناعي

: لا يمكن للخطة المجانية والضيوف الوصول إلى ميزات الذكاء الاصطناعي منحنى التعلم: قد تبدو الميزات المتقدمة مربكة للمبتدئين

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا

7 دولارات شهريًا الشركات: 12 دولارًا شهريًا

12 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهرياً

التقييمات والمراجعات:

G2 : 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,500 تقييم)

✨ ✨ مثالي ل: الفرق التي تبحث عن أداة شاملة لإدارة المشاريع وإنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

📌إجماع رديت: كيف يعيد ClickUp AI تعريف الإنتاجية يساعد ClickUp AI فرق العمل على تخطي الحدود، حيث يستفيد المستخدمون من ميزات مثل ملخصات المهام و الحقول المخصصة و أدوات الذكاء الاصطناعي المدمجة لتحسين سير العمل التشغيلي. وتسلط إحدى القصص البارزة الضوء على متجر تصنيع ثلاثي الأبعاد حيث لا يُستخدم الذكاء الاصطناعي لتنظيم مهام الإنتاج فحسب، بل أيضًا لإنشاء اتصال سلس بالعملاء وتدريب الموظفين مباشرةً داخل ClickUp.

من دمج أدلة إجراءات التشغيل الموحدة مع OpenAI إلى إنشاء تحديثات ذكية لأصحاب المصلحة، لا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي في ClickUp على إدارة سير العمل فحسب، بل يقوم بتركيزها وتعزيزها. لم تعد الفرق تتنقل بين الأدوات، بل تعمل بشكل أذكى وأسرع وأكثر تعاوناً.

✨ ✨ الوجبات الجاهزة: إن تعدد استخدامات ClickUp AI يجعلها أداة حيوية للفرق التي تسعى إلى الابتكار في سير العمل اليومي.

2. Copy.ai (الأفضل لإنشاء محتوى بدون مجهود على نطاق واسع)

via Copy.ai إذا سبق لك أن جلست تحدق في شاشة فارغة، وتتمنى أن تظهر الكلمات الصحيحة بطريقة سحرية، فأنا أعرف هذا الشعور، وهذا بالضبط هو المكان الذي يتألق فيه Copy.ai.

مدعوم بمحرك GPT-3 المثير للإعجاب، يساعدك مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي هذا على طرح الأفكار أو صياغة تقارير مفصلة أو صياغة الشعار المناسب.

لقد انبهرت بمدى سهولة إنشاء مهام سير العمل، وحفظ المحادثات كمشاريع، وصياغة صوت متسق للعلامة التجارية.

والجزء الأفضل؟ إنه بديهي جداً لدرجة أنك ستقضي وقتاً أقل في اكتشافه ووقتاً أطول في الإنشاء الفعلي.

أفضل الميزات #### Copy.ai

إنشاء محتوى عالي الجودة : إنشاء محتوى مُحسَّن لتحسين محركات البحث، بدءًا من المدونات وحتى نسخ المبيعات، في ثوانٍ

: إنشاء محتوى مُحسَّن لتحسين محركات البحث، بدءًا من المدونات وحتى نسخ المبيعات، في ثوانٍ اتساق صوت العلامة التجارية : تخصيص المحتوى ليعكس أسلوبك ورسائلك الفريدة من نوعها

: تخصيص المحتوى ليعكس أسلوبك ورسائلك الفريدة من نوعها سير عمل فعال : أتمتة المهام مثل تلخيص الندوات عبر الإنترنت أو إنشاء تقارير تحليل المنافسين

: أتمتة المهام مثل تلخيص الندوات عبر الإنترنت أو إنشاء تقارير تحليل المنافسين ميزات التعاون : ميزات التعاون: تمكين مساحات الفريق للرؤية المشتركة وإنتاج المحتوى بشكل مبسط

: ميزات التعاون: تمكين مساحات الفريق للرؤية المشتركة وإنتاج المحتوى بشكل مبسط تعدد الاستخدامات: يتعامل مع أنواع متعددة من المحتوى، بما في ذلك التسميات التوضيحية ورسائل البريد الإلكتروني والكتابة الإبداعية

قيود #### قيود Copy.ai

إمكانيات محدودة للمحتوى الطويل : الباقة المجانية لا تدعم إنشاء محتوى طويل

: الباقة المجانية لا تدعم إنشاء محتوى طويل تأخير سير العمل : قد يستغرق إنشاء عمليات سير عمل معقدة وقتًا أطول من المتوقع

: قد يستغرق إنشاء عمليات سير عمل معقدة وقتًا أطول من المتوقع مخاوف بشأن التكلفة: قد تبدو الخطط المدفوعة باهظة الثمن للفرق الصغيرة أو العاملين المستقلين

تسعير #### Copy.ai

مجاني

مبتدئ : 49 دولارًا شهريًا

: 49 دولارًا شهريًا متقدم: 249 دولاراً في الشهر

Copy.ai التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 180 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 180 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

📌 📌إجماع رديت: ChatGPT ولكن أفضل - هذا ما يقوله المستخدمون. حظي Copy.ai بالاهتمام على موقع Reddit لمعالجة الإحباط من حدود استخدام GPT-4. يقدّر المستخدمون أن Copy.ai يستخدم GPT-4 دون نفس القيود، حيث يوفر وصولاً غير محدود إلى جانب مجموعة من القوالب والميزات التي تعزز وظائفه لإنشاء المحتوى. وفي حين وجد البعض أن التجربة مقيّدة، أشار آخرون إلى القيمة المحتملة لأولئك الذين يعتمدون بشكل كبير على أدوات مثل ChatGPT ولكنهم يحتاجون إلى مزيد من المرونة. لتلخيص كل ذلك:

via ريديت ✨ ✨ مثالي ل: الشركات والمسوّقون الذين يحتاجون إلى توليد محتوى بدون جهد على نطاق واسع مع الحفاظ على اتساق العلامة التجارية.

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3. Rytr (الأفضل لإنشاء محتوى متعدد الاستخدامات عبر التنسيقات)

via ريتر إذا كنت تبحث عن أداة كتابة بديهية ومتعددة الاستخدامات، فإن Rytr هو خيار متميز. على عكس الأدوات الموجهة للشركات فقط، فهي تلبي احتياجات منشئي المحتوى، والمستقلين، والمسوقين الذين يعطون الأولوية لسرد القصص والمشاركة على التعقيدات التقنية.

ما يجعل Rytr يتألق هو بساطته. سواء كنت بحاجة إلى إعادة صياغة جملة أو اختصارها أو توسيعها، فإن الأمر سهل مثل تحديد نوع المحتوى الخاص بك، وتوفير السياق والسماح للذكاء الاصطناعي بالتعامل مع الباقي.

🍪 مكافأة: يتضمن Rytr أدوات تحسين محركات البحث مثل محلل SERP ومُنشئ الكلمات الرئيسية لضمان تصنيف المحتوى الخاص بك بشكل جيد.

أفضل ميزات #### Rytr

تنوع كتابة الذكاء الاصطناعي : يُنشئ منشورات المدونة ونسخة الإعلانات والمخططات التفصيلية والمزيد عبر أكثر من 40 نوعًا من أنواع المحتوى

: يُنشئ منشورات المدونة ونسخة الإعلانات والمخططات التفصيلية والمزيد عبر أكثر من 40 نوعًا من أنواع المحتوى أدوات تنقيح المحتوى : إعادة كتابة المحتوى أو تقصيره أو توسيعه تلقائيًا لتحسين وضوحه

: إعادة كتابة المحتوى أو تقصيره أو توسيعه تلقائيًا لتحسين وضوحه تحسين محركات البحث : يتضمن محلل SERP وأداة البحث عن الكلمات الرئيسية لتحسين تصنيفات البحث

: يتضمن محلل SERP وأداة البحث عن الكلمات الرئيسية لتحسين تصنيفات البحث مدقق الانتحال : يضمن أن كل جزء من المحتوى أصلي وفريد من نوعه

: يضمن أن كل جزء من المحتوى أصلي وفريد من نوعه تعاون الفريق : يقدم ميزات لرؤية الفريق ومشاركة المشروع

: يقدم ميزات لرؤية الفريق ومشاركة المشروع ملحق الكروم: يسمح بإنشاء محتوى سلس مباشرة في المتصفح الخاص بك

قيود ريتر

نسخة مجانية محدودة : تحتوي الخطة المجانية على حد 10,000 حرف شهريًا

: تحتوي الخطة المجانية على حد 10,000 حرف شهريًا دقة الحقائق : مثل معظم برامج الذكاء الاصطناعي، ينتج أحيانًا محتوى غير دقيق

: مثل معظم برامج الذكاء الاصطناعي، ينتج أحيانًا محتوى غير دقيق مخرجات متكررة: في بعض الأحيان، يمكن أن يبدو المحتوى الذي تم إنشاؤه متكررًا

تسعير ريتر:

مجانًا : مجانًا

: غير محدود : 7.50 دولار في الشهر

: 7.50 دولار في الشهر قسط: 24.16 دولار/شهرياً

التقييمات والمراجعات:

G2: 4.7/5 (أكثر من 800 تقييم)

✨ ✨ مثالي ل: العاملون لحسابهم الخاص ومنشئو المحتوى الذين يحتاجون إلى محتوى متعدد الاستخدامات مُنشأ بالذكاء الاصطناعي مع دعم تحسين محركات البحث.

🧠 هل تعلم: المدونون الذين يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي يوفرون ما يقرب من 30% من الوقت الذي يقضونه عادةً في صياغة منشور مدونة. وهذا يشبه الحصول على استراحة قهوة إضافية أو جلسة عصف ذهني إضافية لكل مقال.

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4. Grammarly (الأفضل لتحرير المحتوى الخاص بك)

via جرامارلي Grammarly Premium أداة لا غنى عنها لأي شخص يتطلع إلى تحسين كتابته وصقلها. على عكس أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى التي تركز على إنشاء المحتوى، يتفوق Grammarly في تحسين ما كتبته بالفعل.

سواء كنت كاتبًا بشريًا يصقل مسودتك أو مستخدمًا لمحتوى تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي يتطلع إلى تحسين المخرجات، فإن Grammarly يرتقي بعملك.

إليك أكثر ما أحبه: يتكامل Grammarly بسلاسة مع منصات مثل محرر مستندات Google. يمكنك الاستعانة به كلما احتجت إلى دعم إضافي، تمامًا مثل GrammarlyGo، ولكن مع القوة الإضافية لمدقق القواعد الرائد في المجال الذي يقدمه Grammarly.

أفضل ميزات Grammarly Grammarly

تدقيق نحوي وإملائي : يحدد الأخطاء النحوية ويصححها بدقة رائدة في المجال

: يحدد الأخطاء النحوية ويصححها بدقة رائدة في المجال تعديل نبرة الصوت : يحلل ويضبط نبرة صوتك لتتناسب مع الجمهور المستهدف والغرض من كتابتك

: يحلل ويضبط نبرة صوتك لتتناسب مع الجمهور المستهدف والغرض من كتابتك توليد مطالبات الذكاء الاصطناعي : يوفر ما يصل إلى 2,000 مطالبة في خطة Pro للمساعدة في توسيع المواضيع والتغلب على عوائق الكتابة

: يوفر ما يصل إلى 2,000 مطالبة في خطة Pro للمساعدة في توسيع المواضيع والتغلب على عوائق الكتابة إعادة كتابة الجمل : يقدم حلولاً بنقرة واحدة لإعادة الصياغة وتحسين الوضوح والتدفق

: يقدم حلولاً بنقرة واحدة لإعادة الصياغة وتحسين الوضوح والتدفق اكتشاف الانتحال : يكتشف المحتوى المكرر والنص الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي لمزيد من الضمانات

: يكتشف المحتوى المكرر والنص الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي لمزيد من الضمانات تكامل مستندات Google Docs: يعمل مباشرة داخل محرر مستندات Google للحصول على تجربة تحرير سلسة

القيود النحوية

وظائف محدودة على الأجهزة المحمولة : لا يعمل دائمًا بشكل جيد على الأجهزة المحمولة، مع وجود خلل في بعض الأحيان

: لا يعمل دائمًا بشكل جيد على الأجهزة المحمولة، مع وجود خلل في بعض الأحيان تأخر مع المحتوى الطويل : يمكن أن تؤدي الكميات الكبيرة من المحتوى إلى إبطاء الأداء

: يمكن أن تؤدي الكميات الكبيرة من المحتوى إلى إبطاء الأداء إفراط في التصحيحات المتلهفة: في بعض الأحيان يقترح إصلاحات قبل انتهاء الجملة، مما قد يعطل التدفق

تسعير Grammarly

مجاناً : 0 دولار/شهر

: 0 دولار/شهر محترف : 30 دولارًا شهريًا

: 30 دولارًا شهريًا مؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Grammarly Grammarly

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9,700 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9,700 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 7,000 تقييم)

📌 إجماع ريديت ريديت: غالبًا ما يوصى باستخدام Grammarly للمبتدئين، خاصةً لالتقاط العبارات المحرجة وتحسين إيجاز الجمل. يشير العديد من المستخدمين إلى أنه مفيد لبضعة أشهر لتعلم أسلوبك في الكتابة والأخطاء الشائعة، لكن بعض مستخدمي ريديت يشعرون أنه لا يرقى إلى مستوى الخيارات الأكثر تقدمًا، خاصة إذا كنت من ذوي الميزانية المحدودة.

via ريديت ✨ ✨ مثالي ل: الكتاب الذين يرغبون في تنقيح مسوداتهم من خلال تحسينات في القواعد والنبرة والأسلوب.

5. Frase (الأفضل لـ: الأفضل لإنشاء المحتوى الذي يعتمد على تحسين محركات البحث وتحسينه)

via فراس تخيل أداة لا تساعدك على الكتابة فقط بل تساعدك على التفكير.

إنها أداة قوية للبحث وتحسين المحتوى القائم على تحسين محركات البحث. صُمم Frase لتبسيط المراحل الأولى من إنشاء المحتوى، وهو مصمم لتبسيط المراحل الأولى من إنشاء المحتوى، ويتفوق في تحويل بيانات SERP ورؤى المنافسين إلى ملخصات محتوى قابلة للتنفيذ، مما يوفر الوقت والجهد.

الميزة البارزة؟ تساعد أدوات خريطة مفهوم ويكيبيديا ومخطط المواضيع في تصور الأفكار وإنشاء مجموعات مواضيعية - وهي مثالية لتخطيط استراتيجية محتوى طويلة الأجل.

Frase أفضل الميزات

البحث والتخطيط للمحتوى: تحليل بيانات SERP وإنشاء ملخصات متعمقة للمحتوى في ثوانٍ، مما يوفر ساعات من العمل اليدوي

تحليل بيانات SERP وإنشاء ملخصات متعمقة للمحتوى في ثوانٍ، مما يوفر ساعات من العمل اليدوي أداة إنشاء الخطوط العريضة: إنشاء خطوط عريضة مفصّلة من خلال سحب البيانات من المنافسين الأعلى تصنيفًا ودمج أسئلة المستخدمين

إنشاء خطوط عريضة مفصّلة من خلال سحب البيانات من المنافسين الأعلى تصنيفًا ودمج أسئلة المستخدمين أدوات كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي: استخدم أكثر من 36 أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء منشورات المدونات والقوائم والمزيد - كل ذلك بأكثر من 20 لغة

استخدم أكثر من 36 أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء منشورات المدونات والقوائم والمزيد - كل ذلك بأكثر من 20 لغة تحسين المحتوى: تحسين تحسين مُحسّنات محرّكات البحث للمحتوى الخاص بك من خلال تكامل وحدة تحكم البحث في Google وتحليل الكلمات الرئيسية في Frase

تحسين تحسين مُحسّنات محرّكات البحث للمحتوى الخاص بك من خلال تكامل وحدة تحكم البحث في Google وتحليل الكلمات الرئيسية في Frase مساحة عمل تعاونية: قم بتنظيم مشاريعك باستخدام المجلدات وتعيين المهام وتتبع التقدم المحرز لتعاون الفريق

قيود Frase

التكاليف الإضافية: على الرغم من أن الخطط الأساسية ميسورة التكلفة، إلا أن بعض الميزات، مثل كلمات الذكاء الاصطناعي غير المحدودة وتحليل حجم الكلمات المفتاحية تتطلب رسومًا إضافية

على الرغم من أن الخطط الأساسية ميسورة التكلفة، إلا أن بعض الميزات، مثل كلمات الذكاء الاصطناعي غير المحدودة وتحليل حجم الكلمات المفتاحية تتطلب رسومًا إضافية مواطن الخلل العرضية: يمكن أن تؤدي مشكلات التحديث التلقائي إلى تعطيل سير عملك إذا لم تقم بحفظ تقدمك

يمكن أن تؤدي مشكلات التحديث التلقائي إلى تعطيل سير عملك إذا لم تقم بحفظ تقدمك منحنى التعلم: مع وجود العديد من الميزات، قد يستغرق الأمر بعض الوقت للمبتدئين لتصفح كل شيء بفعالية

تسعير #### Frase

تجربة مجانية

منفردة: 15 دولارًا في الشهر

15 دولارًا في الشهر الأساسي: 45 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

45 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الفريق: 115 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

Frase التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (290+ تقييم)

4.8/5 (290+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (330+ تقييم)

📌 📌إجماع ريديت ريديت: يحظى Frase بتقدير كبير لقدرته على تسهيل البحث وإنشاء المحتوى، خاصةً للصحفيين المستقلين والمدونين والمسوقين. يثني المستخدمون على محرك البحث الداخلي ومساعد البحث بالذكاء الاصطناعي، الذي يزحف إلى مواقع الويب بناءً على الاستعلامات، وينتج ببليوغرافيات وملخصات في الوقت الفعلي للمصادر.

via ريديت ✨ ✨ مثالي ل: مسوقو المحتوى ومتخصصو تحسين محركات البحث الذين يبحثون عن أدوات للبحث، وموجزات المحتوى، والتحسين.

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6. Jasper.ai (الأفضل لإنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي الذي يركز على التسويق)

via Jasper.ai تم تصميم Jasper خصيصًا للمسوقين، وهذا واضح.

صُممت هذه الأداة لمساعدة فرق التسويق من جميع الأحجام على توسيع نطاق جهودهم دون فقدان البريق الإبداعي، بدءًا من صياغة منشورات المدونة الملائمة لتحسين محركات البحث إلى إنشاء تعليقات على Instagram تعزز المشاركة.

ما يميز Jasper عن غيره هو قدرته على تخصيص المحتوى حسب أسلوب علامتك التجارية ونمطها.

تُعد ميزات مثل "اشرحها لي كطالب في الصف الخامس" أداة لتغيير قواعد اللعبة لتبسيط الموضوعات المعقدة، مما يجعل المحتوى التقني أو المتخصص أكثر سهولة وجاذبية لجمهور أوسع - وهي ميزة قيّمة للمسوقين الذين يستهدفون فئات سكانية متنوعة.

أفضل مزايا Jasper.ai

محرر التسويق : إنشاء المحتوى وتنقيحه باستخدام محرر الذكاء الاصطناعي الوحيد المدرب على أفضل الممارسات التسويقية

: إنشاء المحتوى وتنقيحه باستخدام محرر الذكاء الاصطناعي الوحيد المدرب على أفضل الممارسات التسويقية تخصيص صوت العلامة التجارية : احرص على أن يظل كل جزء من المحتوى مطابقًا لنبرة علامتك التجارية وأسلوبها

: احرص على أن يظل كل جزء من المحتوى مطابقًا لنبرة علامتك التجارية وأسلوبها مكتبة تطبيقات الذكاء الاصطناعي : الوصول إلى أكثر من 80 تطبيقًا مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات التسويقية المختلفة، من منشورات المدونة إلى تسلسلات البريد الإلكتروني

: الوصول إلى أكثر من 80 تطبيقًا مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات التسويقية المختلفة، من منشورات المدونة إلى تسلسلات البريد الإلكتروني وضع تحسين محركات البحث : حسِّن المحتوى الخاص بك لمحركات البحث دون الحاجة إلى أداة منفصلة

: حسِّن المحتوى الخاص بك لمحركات البحث دون الحاجة إلى أداة منفصلة توليد الصور وتحريرها: إنشاء صور مرئية لتكملة نسختك

قيود Jasper.ai

مشاكل نموذج الاشتراك : يعتمد التسعير على عدد الكلمات، الأمر الذي قد يبدو مقيدًا للمستخدمين الذين ينتجون كميات كبيرة من المحتوى

: يعتمد التسعير على عدد الكلمات، الأمر الذي قد يبدو مقيدًا للمستخدمين الذين ينتجون كميات كبيرة من المحتوى صعوبات في المواضيع المتخصصة : في حين أنه يتفوق في المحتوى التسويقي العام، إلا أنه يتعثر أحيانًا مع الموضوعات المتخصصة أو التقنية للغاية

: في حين أنه يتفوق في المحتوى التسويقي العام، إلا أنه يتعثر أحيانًا مع الموضوعات المتخصصة أو التقنية للغاية يلزم التحقق من الحقائق: مثل معظم أدوات الذكاء الاصطناعي، يتطلب جاسبر محررًا بشريًا للتحقق من دقة المعلومات

تسعير Jasper.ai

خطة المبدع : 39 دولارًا شهريًا

: 39 دولارًا شهريًا الخطة الاحترافية : 59 دولارًا شهريًا

: 59 دولارًا شهريًا خطة الأعمال: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Jasper.ai.ai:

G2 : 4.7/5 (أكثر من 1,200 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 1,200 تقييم) Capterra: 4.8/5 (1,800+ تقييم)

✨ ✨ مثالي ل: فرق التسويق التي تركز على إنشاء محتوى خاص بالعلامة التجارية وملائم لتحسين محركات البحث على نطاق واسع.

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7. Anyword (الأفضل لإنشاء محتوى يعتمد على البيانات)

via أي كلمة تخيل هذا: لقد انتهيت للتو من كتابة إعلان على فيسبوك. تعتقد أنه بارع، وجذاب، وما يحتاجه جمهورك المستهدف بالضبط للنقر على زر "اشترِ الآن" اللامع.

المشكلة؟ لن تعرف ما إذا كان الإعلان يعمل أم لا حتى يتم بثه مباشرةً - فقم بإشارة إلى الليالي التي لا تنام واختبارات A/B التي لا نهاية لها.

وهنا يأتي دور Anyword. لا تقوم أداة إنشاء المحتوى التي تعمل بالذكاء الاصطناعي هذه بإنشاء نسخة فحسب، بل تتنبأ بمدى جودة أدائها.

🦸‍♂️ تخيل أن يكون لديك مساعد يخبرك، "مرحبًا، هذا العنوان سيحول 20% أفضل" قبل أن تضغط على زر النشر.

إذا كنت مثلي وترغب في التوقف عن التخمين والبدء في إنشاء محتوى ناجح، دعنا نتعمق في ما يجعل Anyword حلم المسوقين.

أفضل ميزات Anyword

نتيجة الأداء التنبؤي : شاهد كيف من المحتمل أن يكون أداء المحتوى الخاص بك قبل النشر، مما يوفر عليك الوقت في اختبار A/B

: شاهد كيف من المحتمل أن يكون أداء المحتوى الخاص بك قبل النشر، مما يوفر عليك الوقت في اختبار A/B معالج المدونات : أنشئ منشورات مدونة ملائمة لتحسين محركات البحث بشكل أسرع باستخدام الخطوط العريضة والمقدمات والأقسام المحسنة المقترحة

: أنشئ منشورات مدونة ملائمة لتحسين محركات البحث بشكل أسرع باستخدام الخطوط العريضة والمقدمات والأقسام المحسنة المقترحة مكتبة الكلمات المفتاحية المخصصة : أنشئ مستودعًا للمصطلحات المستخدمة بشكل متكرر للحفاظ على اتساق الرسائل وتحسين إمكانية البحث

: أنشئ مستودعًا للمصطلحات المستخدمة بشكل متكرر للحفاظ على اتساق الرسائل وتحسين إمكانية البحث إنشاء إعلانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي : إنشاء نسخة إعلانية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمنصات مثل فيسبوك، ولينكد إن، وجوجل مع قوالب مصممة خصيصًا للمشاركة

: إنشاء نسخة إعلانية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمنصات مثل فيسبوك، ولينكد إن، وجوجل مع قوالب مصممة خصيصًا للمشاركة تحليلات الأداء: تتبع ومقارنة تنويعات المحتوى عبر القنوات للعثور على ما هو الأفضل من حيث الأداء

أي قيود على أي كلمة

التركيز على المحتوى القصير : ليس مثاليًا للمشاريع الطويلة دون تحرير يدوي كبير

: ليس مثاليًا للمشاريع الطويلة دون تحرير يدوي كبير غالية الثمن للميزات المتقدمة : يمكن أن تكون الخطط القائمة على البيانات وخطط الأعمال باهظة الثمن للفرق الصغيرة

: يمكن أن تكون الخطط القائمة على البيانات وخطط الأعمال باهظة الثمن للفرق الصغيرة عمليات تكامل محدودة: يعتمد على واجهات برمجة التطبيقات بدلاً من اتصالات التوصيل والتشغيل

تسعير #### تسعير Anyword

خطة البدء : 49 دولارًا شهريًا

: 49 دولارًا شهريًا خطة تعتمد على البيانات : 99 دولارًا شهريًا

: 99 دولارًا شهريًا خطة الأعمال : 499 دولاراً في الشهر

: 499 دولاراً في الشهر خطة المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Anyword

G2 : 4.8 (أكثر من 1,200 تقييم)

: 4.8 (أكثر من 1,200 تقييم) Capterra: 4.8 (390+ تقييمات)

✨ ✨ مثالي ل: المسوقون الذين يركزون على الأداء ويبحثون عن تحليلات تنبؤية لتحسين نسخهم.

8. Writesonic (الأفضل لإنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتحسين محركات البحث)

via يكتبونك Writesonic هي أداة للكتابة بالذكاء الاصطناعي تعد بتوفير الوقت والطاقة من خلال إنشاء مجموعة متنوعة من المحتوى - من منشورات المدونة إلى الإعلانات والصفحات المقصودة.

يمكنك أن تتوقع ميزات مثل التحقق من الحقائق، وتخصيص صوت العلامة التجارية، والأسئلة الشائعة التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

ما لفت انتباهي هو التحسين المدمج لتحسين محركات البحث والقدرة على إنشاء محتوى بأكثر من 20 لغة. وهذا يجعل الأداة خيارًا متعدد الاستخدامات للمدونين والمسوقين وأصحاب الأعمال الصغيرة.

دعونا نستعرض أفضل ميزاته وبعض المزايا التي لاحظتها أثناء اختباره.

أفضل ميزات أداة Writesonic:

كاتب مقالات بالذكاء الاصطناعي : ينشئ مقالات دقيقة من الناحية الواقعية ومحسّنة لتحسين محركات البحث مع التحكم في طولها حتى 5000 كلمة

: ينشئ مقالات دقيقة من الناحية الواقعية ومحسّنة لتحسين محركات البحث مع التحكم في طولها حتى 5000 كلمة تخصيص صوت العلامة التجارية : يضبط نغمة المحتوى وأسلوبه ليعكس صوتك الفريد

: يضبط نغمة المحتوى وأسلوبه ليعكس صوتك الفريد مدقق ومحسِّن تحسين محركات البحث : يوفر على الفور رؤى وتحسينات لتحسين محركات البحث على الصفحة

: يوفر على الفور رؤى وتحسينات لتحسين محركات البحث على الصفحة قوالب المحتوى : يقدم أكثر من 80 قالبًا للمدونات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي وأوصاف المنتجات والمزيد

: يقدم أكثر من 80 قالبًا للمدونات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي وأوصاف المنتجات والمزيد دعم متعدد اللغات: إنشاء محتوى بأكثر من 20 لغة لتوسيع نطاق وصولك إلى جمهورك

حدود #### Writesonic:

منحنى التعلم : قد تستغرق بعض الميزات، مثل القوالب المتقدمة، بعض الوقت لإتقانها

: قد تستغرق بعض الميزات، مثل القوالب المتقدمة، بعض الوقت لإتقانها عدم الدقة العرضي : يعد تدقيق الحقائق أمرًا ضروريًا للمقالات عالية البحث

: يعد تدقيق الحقائق أمرًا ضروريًا للمقالات عالية البحث ثغرات تعليمية: يمكن أن تجعل الأدلة الأكثر تفصيلاً عملية الإعداد أكثر سلاسة

تسعير #### التسعير الكتابي:

خطة مجانية

فرد : 20 دولارًا شهريًا

: 20 دولارًا شهريًا قياسي : 99$/شهرياً

: 99$/شهرياً المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Writesonic:

G2 : 4.7/5 (1,980+ تقييم)

: 4.7/5 (1,980+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

📌 إجماع ريديت ريديت: يحظى Writesonic بالتقدير لقدرته على توليد محتوى عالي الجودة بسرعة، مما يجعله خيارًا مفضلاً للكتاب الذين يتعاملون مع مشكلة الكاتب أو احتياجات محتوى محددة. غالبًا ما يقارن المستخدمون مخرجاته بشكل إيجابي مع أدوات أخرى مثل Copymatic، مشيرين إلى جودة المحتوى الأعلى.

via ريديت ✨ ✨ مثالي لـ: المسوقون وأصحاب الشركات الصغيرة الذين يريدون محتوى مدعومًا بالذكاء الاصطناعي مع ميزات تحسين محركات البحث المدمجة.

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9. ChatGPT (الأفضل لكتابة محتوى سريع ومتعدد الاستخدامات مدعوم بالذكاء الاصطناعي)

via ChatGPT أبلغت ربع الشركات عن توفير ما بين 50,000 دولار إلى 70,000 دولار باستخدام ChatGPT.

لذلك، من البديهي أن يلجأ المسوقون إلى هذه الأداة من أجل أتمتة عملية إنشاء المحتوى الخاص بهم .

بصراحة، أرى جاذبيتها - فهي توفر الوقت وتقلل التكاليف وتنتج محتوى عالي الجودة على نطاق واسع.

سواء كنت تقوم بصياغة منشورات المدونة وأوصاف المنتجات أو العصف الذهني لتعليقات وسائل التواصل الاجتماعي، فإن ChatGPT ينجز المهمة بسرعة وكفاءة.

أفضل ميزات ChatGPT

كفاءة توفير الوقت : إنشاء محتوى في ثوانٍ، مما يساعد الشركات على مواكبة المواعيد النهائية الضيقة

: إنشاء محتوى في ثوانٍ، مما يساعد الشركات على مواكبة المواعيد النهائية الضيقة تنوع في أنواع المحتوى : يتعامل مع المدونات، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، وأوصاف المنتجات، وغير ذلك بكل سهولة

: يتعامل مع المدونات، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، وأوصاف المنتجات، وغير ذلك بكل سهولة مساعدة في الوقت الفعلي : يوفر ردودًا شبيهة بالردود البشرية على المطالبات، مما يقلل من عرقلة الكاتب

: يوفر ردودًا شبيهة بالردود البشرية على المطالبات، مما يقلل من عرقلة الكاتب الفعالية من حيث التكلفة : تقدم خططًا ميسورة التكلفة مقارنةً بتوظيف كتّاب بدوام كامل

: تقدم خططًا ميسورة التكلفة مقارنةً بتوظيف كتّاب بدوام كامل مساعدات GPTs المخصصة: يتيح لك إنشاء نماذج ذكاء اصطناعي مصممة خصيصًا لتناسب احتياجات العمل المحددة

قيود #### قيود ChatGPT

عدم الأصالة : قد ينتج محتوى متكرر أو مشتق دون مطالبة دقيقة

: قد ينتج محتوى متكرر أو مشتق دون مطالبة دقيقة التحرير مطلوب : غالبًا ما يحتاج المحتوى إلى ضبط دقيق ليتماشى مع صوت العلامة التجارية وضمان الدقة الواقعية

: غالبًا ما يحتاج المحتوى إلى ضبط دقيق ليتماشى مع صوت العلامة التجارية وضمان الدقة الواقعية يعتمد على المطالبات: يعتمد على المطالبات: جودة المخرجات تعتمد بشكل كبير على وضوح وتفاصيل المدخلات

تسعير #### دردشةGPT

مجاناً

بالإضافة إلى 20 دولاراً شهرياً

20 دولاراً شهرياً محترف : 200 دولار شهرياً

: 200 دولار شهرياً فريق : 25 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا أو 30 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا حسب الخطة

: 25 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا أو 30 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا حسب الخطة المؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات ChatGPT

G2 : 4.7/5 (أكثر من 630 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 630 تقييم) Capterra: 4.5/5 (60+ تقييمات)

📌إجماع رديت: لقد قطعت ChatGPT شوطًا طويلًا، حيث يقدم GPT-4 تحسينات كبيرة عن الإصدارات السابقة. في حين أنه لا يزال يفتقر إلى الشخصية ويتطلب مطالبات دقيقة، يتفق المستخدمون على أنه يمكن أن ينتج محتوى لائقًا لمقالات معينة، خاصةً عند إقرانه بتحرير بشري لتعزيز التدفق وإضافة التنوع.

via ريديت ✨ ✨ مثالي ل: المحترفون والشركات الذين يبحثون عن إنشاء محتوى سريع ومتعدد الاستخدامات عبر التنسيقات.

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10. Wordtune (الأفضل لإجراء تعديلات سريعة على النغمة وإعادة الكتابة البسيطة)

via ضبط الكلمات عندما جربت Wordtune لأول مرة، أثار اهتمامي تركيزه على إعادة الكتابة وتعديل النغمة.

إنها ليست الأداة الأكثر امتلاءً بالميزات، لكنها تقوم بعمل جيد في مساعدتك على تعديل كتابتك من حيث الوضوح والنبرة والأسلوب. إذا كنت مترددًا في أي وقت مضى حول ما إذا كان يجب أن يبدو بريدك الإلكتروني غير رسمي أو رسمي، فإن Wordtune يعمل بمثابة مساعد موثوق به.

يقترح عليك هذا المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي إعادة الكتابة وتحسين الصياغة وحتى المساعدة في المرادفات - وهو مثالي أو تعديلات سريعة ولكنه غير مناسب للكتابة الثقيلة أو المشاريع التعاونية.

أفضل ميزات Wordtune

مرونة النغمة : أحببت القدرة على التبديل بين النغمات غير الرسمية والرسمية بنقرة واحدة فقط

: أحببت القدرة على التبديل بين النغمات غير الرسمية والرسمية بنقرة واحدة فقط اقتراحات إعادة الكتابة : أعطاني تسليط الضوء على جملة ما مجموعة من الخيارات للاختيار من بينها - بعضها أفضل من البعض الآخر، ولكنها مفيدة بشكل عام

: أعطاني تسليط الضوء على جملة ما مجموعة من الخيارات للاختيار من بينها - بعضها أفضل من البعض الآخر، ولكنها مفيدة بشكل عام المرادفات الذكية : أداة أنيقة تقترح بدائل، خاصة عندما تكرر نفس الكلمة كثيرًا

: أداة أنيقة تقترح بدائل، خاصة عندما تكرر نفس الكلمة كثيرًا أداة التلخيص : مفيدة لتلخيص الفقرات الطويلة في ملخصات سهلة الهضم

: مفيدة لتلخيص الفقرات الطويلة في ملخصات سهلة الهضم خيارات التكامل: تعمل بشكل جيد كامتداد للمتصفح في جوجل كروم، كما أنها متصلة ببرنامج Microsoft Word

قيود برنامج Wordtune

قيود الإصدار المجاني : شعرت أن 10 عمليات إعادة الكتابة في اليوم الواحد محدودة - لقد استهلكتها بسرعة كبيرة جدًا

: شعرت أن 10 عمليات إعادة الكتابة في اليوم الواحد محدودة - لقد استهلكتها بسرعة كبيرة جدًا أخطاء عرضية: لم تصل بعض الاقتراحات إلى المستوى المطلوب، إما بفقدان السياق أو أن تبدو غير ملائمة

تسعير Wordtune

مجاناً : 10 عمليات إعادة كتابة في اليوم الواحد

: 10 عمليات إعادة كتابة في اليوم الواحد خطة متقدمة : 4.19 دولار شهريًا

: 4.19 دولار شهريًا خطة غير محدودة: 5.99 دولار/شهرياً

Wordtune التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6 (170+ تقييم)

: 4.6 (170+ تقييم) Capterra: 4.4 (75+ تقييم)

✨ ✨ مثالي لـ: المحترفون الذين يحتاجون إلى إعادة كتابة سريعة وتعديلات في اللهجة من أجل التواصل المصقول.

11. Sudowrite (الأفضل للكتاب الروائيين الذين يبحثون عن مساعدة إبداعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي)

via سودورايت عندما عثرت على Sudowrite، انتابني الفضول لمعرفة كيف يمكن لأداة ذكاء اصطناعي أن تلبي احتياجات كتّاب الروايات على وجه التحديد.

يتم تسويقها كمساعد للكتابة يمكنه المساعدة في صياغة روايات أو سيناريوهات كاملة أثناء العصف الذهني للأفكار الجديدة.

من خلال تجربتي، فإن الأمر يشبه وجود كاتب مساعد لا يتعب أبداً - على الرغم من أنه يفتقر أحياناً إلى اللمسة الإنسانية التي تجعل القصص تبدو حية حقًا .

Sudowrite أفضل الميزات

محرك القصة : يرشدك خلال بناء الشخصيات والحبكات وحتى الفصول الكاملة. إنه رائع لبدء المسودة

: يرشدك خلال بناء الشخصيات والحبكات وحتى الفصول الكاملة. إنه رائع لبدء المسودة إعادة الكتابة والتوسيع : يقدم نسخًا معاد صياغتها أو موسعة للحفاظ على تدفق القصة

: يقدم نسخًا معاد صياغتها أو موسعة للحفاظ على تدفق القصة سحر العصف الذهني : يولد أسماءً وحبكة وأفكاراً جديدة لإثارة الإبداع

: يولد أسماءً وحبكة وأفكاراً جديدة لإثارة الإبداع أداة التصور : تسمح لك بتوليد صور للشخصيات وفن بناء العالم - وهي أداة رائعة للحفاظ على الإلهام

: تسمح لك بتوليد صور للشخصيات وفن بناء العالم - وهي أداة رائعة للحفاظ على الإلهام اقتراحات الالتواءات: تساعدك على إدخال تحولات جديدة في الحبكة عندما تبدو روايتك متوقعة

قيود سودورايت #### قيود سودورايت

صوت غير أصيل : في حين أنه يتعلم من أسلوبك، إلا أنه لا يزال ينحرف أحيانًا، مما يجعل التحرير أمرًا ضروريًا

: في حين أنه يتعلم من أسلوبك، إلا أنه لا يزال ينحرف أحيانًا، مما يجعل التحرير أمرًا ضروريًا أفكار على مستوى السطح : يفتقر بعض المحتوى الذي تم إنشاؤه إلى العمق العاطفي والفوارق الدقيقة التي لا يمكن أن يوفرها سوى الإنسان

: يفتقر بعض المحتوى الذي تم إنشاؤه إلى العمق العاطفي والفوارق الدقيقة التي لا يمكن أن يوفرها سوى الإنسان تكلفة الاستخدام العالي: قد يجد الكتّاب المتكررون أن التكلفة الشهرية للأرصدة تتزايد بسرعة

تسعير #### تسعير Sudowrite

خطة الهواية والطلاب : 10 دولارات شهرياً

: 10 دولارات شهرياً الخطة الاحترافية : 22$/شهرًا

: 22$/شهرًا الخطة القصوى: 44$/شهرياً

Sudowrite التقييمات والمراجعات:

G2: 4.7/5 (1,990+ تقييم)

📌 📌إجماع رديت: حظي تطبيق Sudowrite باستقبال متباين ولكنه إيجابي بشكل عام من المستخدمين على موقع Reddit، خاصةً لقدرته على المساعدة في التغلب على عائق الكاتب والمساعدة في عملية التحرير. وقد أشاد الكتّاب بميزة "اكتب"، التي توفر مطالبات وأفكار مفيدة للحفاظ على سير العملية الإبداعية. ومع ذلك، تلقت ميزة "إنشاء فصل" انتقادات في البداية بسبب مخرجاتها المتكررة.

via ريديت ✨ ✨ مثالي لـ: كتّاب الخيال الذين يبحثون عن مساعدة الذكاء الاصطناعي في العصف الذهني وصياغة وتحرير الأعمال الإبداعية.

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12. صياغة المقالات (الأفضل لتوليد المحتوى الطويل آليًا)

via المادة فورج أثناء استكشاف موقع Article Forge، أدهشني ادعاؤه بإنتاج محتوى طويل ومحسّن لتحسين محركات البحث بنقرة واحدة فقط.

بدت فكرة إنشاء مقالات ذات جودة عالية تزيد عن 1500 كلمة في أقل من دقيقة واحدة جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها.

ومع ذلك، مع ميزات مثل إنشاء المقالات الجماعية وتكامل ووردبريس، يستهدف تطبيق Article Forge المستخدمين الذين يرغبون في تبسيط إنتاج المحتوى دون التضحية بالجودة.

أفضل ميزات "صياغة المقالات

محتوى آلي طويل: ينشئ مقالات من أكثر من 1500 كلمة في 60 ثانية فقط بناءً على الكلمات الرئيسية والتعليمات التي تدخلها

ينشئ مقالات من أكثر من 1500 كلمة في 60 ثانية فقط بناءً على الكلمات الرئيسية والتعليمات التي تدخلها تحسين تحسين محركات البحث: يكتب المحتوى مع وضع خوارزميات تصنيف جوجل في الاعتبار، بما في ذلك استخدام الكلمات المفتاحية وملاءمة الموضوع

يكتب المحتوى مع وضع خوارزميات تصنيف جوجل في الاعتبار، بما في ذلك استخدام الكلمات المفتاحية وملاءمة الموضوع إنشاء مقالات مجمّعة: يتيح لك إنشاء مقالات متعددة في وقت واحد، وهو مثالي لتوسيع نطاقهاجهود تسويق المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي تكامل ووردبريس: نشر المقالات مباشرة إلى مدونة ووردبريس الخاصة بك، مما يوفر الوقت في التحميل والتنسيق

يتيح لك إنشاء مقالات متعددة في وقت واحد، وهو مثالي لتوسيع نطاقهاجهود تسويق المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي تخطي اكتشاف الذكاء الاصطناعي: يتضمن ميزة لتقليل فرصة وضع علامة على المحتوى على أنه من إنشاء الذكاء الاصطناعي، على الرغم من اختلاف النتائج

قيود صياغة المقالات: تتضمن ميزة لتقليل احتمالية وضع علامة على المحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي

المحتوى على مستوى السطح: غالبًا ما تتطلب المقالات تعديلات يدوية لمطابقة صوت العلامة التجارية وضمان التفرد

غالبًا ما تتطلب المقالات تعديلات يدوية لمطابقة صوت العلامة التجارية وضمان التفرد مشكلات في التنسيق: يفتقر المحتوى الذي تم إنشاؤه إلى التنسيق المتقدم مثل النقاط أو العناوين أو النص الغامق لأفضل ممارسات تحسين محركات البحث

يفتقر المحتوى الذي تم إنشاؤه إلى التنسيق المتقدم مثل النقاط أو العناوين أو النص الغامق لأفضل ممارسات تحسين محركات البحث عدم الدقة النحوية: يمكن أن تؤدي الأخطاء الطفيفة المتكررة إلى جعل المحتوى يبدو غير مصقول دون تحرير إضافي

تسعير #### صياغة المقالات

الخطة القياسية: 27 دولارًا شهريًا

27 دولارًا شهريًا خطة العمل: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات صياغة المادة

G2: 4.2/5 (أكثر من 50 تقييم)

✨ ✨ مثالي ل: الشركات التي تبحث عن محتوى آلي طويل ومحسّن لتحسين محركات البحث لتوسيع نطاق استراتيجيتها.

13. كويلبوت (الأفضل لتنقية المحتوى وتعزيز الوضوح)

via كويلبوت عندما جربت Quillbot لأول مرة، لم أكن متأكدًا تمامًا مما أتوقعه. إنه أداة مفضلة لإعادة صياغة النصوص وتحسينها، لكنني كنت أشعر بالفضول لمعرفة ما إذا كان بإمكانه أن يرقى إلى مستوى الضجة التي صاحبت استخدامه. بعد اختبار ميزاته، أستطيع أن أرى لماذا هو المفضل لدى الطلاب والباحثين والكتاب.

إن أوضاع إعادة الصياغة في Quillbot، والمدقق النحوي، والملخص اللغوي في Quillbot بديهية وتقدم نتائج جيدة. على الرغم من أنها ليست أداة يمكنني الاعتماد عليها بالكامل لإنشاء محتوى مصقول، إلا أنها مفيدة بلا شك في الإصلاحات السريعة والتغلب على مشكلة الكاتب.

ومع ذلك، غالبًا ما يحتاج الناتج إلى تعديل ليبدو طبيعيًا.

أفضل ميزات Quillbot

أوضاع إعادة الصياغة : أعجبني كيف يمكنك التبديل بين الأوضاع مثل الوضع القياسي والطلاقة اعتمادًا على هدفك - سواء كنت تريد أن تبقيه بسيطًا أو يبدو أكثر احترافية

: أعجبني كيف يمكنك التبديل بين الأوضاع مثل الوضع القياسي والطلاقة اعتمادًا على هدفك - سواء كنت تريد أن تبقيه بسيطًا أو يبدو أكثر احترافية مدقق الصياغة : مدقق الصياغة: فعال بشكل مدهش في اكتشاف الأخطاء، على الرغم من أنه ليس مصقولًا تمامًا مثل الأدوات الأخرى التي استخدمتها

: مدقق الصياغة: فعال بشكل مدهش في اكتشاف الأخطاء، على الرغم من أنه ليس مصقولًا تمامًا مثل الأدوات الأخرى التي استخدمتها مُلخِّص : مفيد لتكثيف النصوص الطويلة في ملخصات سهلة الهضم، مما وفر لي الوقت عند تصفح المقالات البحثية

: مفيد لتكثيف النصوص الطويلة في ملخصات سهلة الهضم، مما وفر لي الوقت عند تصفح المقالات البحثية مُنشئ الاقتباسات: أداة منقذة إذا كنت تقوم بعمل أكاديمي، مما يسهل تنسيق المراجع بشكل صحيح

قيود Quillbot

يحتاج إلى ضبط دقيق : بدا النص المعاد صياغته في بعض الأحيان ميكانيكيًا بعض الشيء، مما يتطلب لمسة بشرية لتلطيف الأمور

: بدا النص المعاد صياغته في بعض الأحيان ميكانيكيًا بعض الشيء، مما يتطلب لمسة بشرية لتلطيف الأمور محدودية الإبداع : إنه فعال لإعادة الكتابة، لكنه لن يساعدك كثيرًا إذا كنت تهدف إلى محتوى أصلي وجذاب عاطفيًا

: إنه فعال لإعادة الكتابة، لكنه لن يساعدك كثيرًا إذا كنت تهدف إلى محتوى أصلي وجذاب عاطفيًا الأسعار الممتازة: الإصدار المجاني محدود، والباقة المميزة قد تبدو باهظة بعض الشيء للمستخدمين العاديين

تسعير Quillbot

الخطة الشهرية : 9.95 دولارًا شهريًا

: 9.95 دولارًا شهريًا خطة نصف سنوية : 6.66 دولار في الشهر

: 6.66 دولار في الشهر الخطة السنوية: 4.17 دولار/شهرياً

تقييمات ومراجعات كويلبوت

G2 : 4.4/5 (أكثر من 30 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.5/5 (140+ تقييم)

✨ ✨ مثالي لـ: الطلاب والكتاب الذين يحتاجون إلى إعادة الصياغة السريعة والتدقيق النحوي وأدوات التلخيص.

14. Hypotenuse AI (الأفضل للعلامات التجارية الإلكترونية التي تعمل على توسيع نطاق إنشاء المحتوى)

via Hypotenuse AI Hypotenuse AI هي منصة شاملة لإنشاء أوصاف المنتجات ومنشورات المدونات والمواد التسويقية.

تجربتي؟ إنها مثيرة للإعجاب بالنسبة للمهام المجمعة والمحتوى الذي يحركه تحسين محركات البحث، ولكن أكثر ما يميزها هو قدرتها على الحفاظ على نغمة متسقة أثناء إنشاء أوصاف المنتجات على دفعات - وهو ما ينقذ أي شخص يدير كتالوجات كبيرة.

🌻 شيء واحد أود إضافته إلى المنصة: يمكن أن تستفيد الأداة من قوالب أكثر تنوعاً لتلبية احتياجات المحتوى الفريدة.

Hypotenuse AI أفضل الميزات

توليد محتوى ضخم : إنشاء أوصاف منتجات مُحسَّنة لتحسين محركات البحث، وتعليقات توضيحية على Instagram، والمزيد من خلال أدوات سير العمل المجمعة دون عناء

: إنشاء أوصاف منتجات مُحسَّنة لتحسين محركات البحث، وتعليقات توضيحية على Instagram، والمزيد من خلال أدوات سير العمل المجمعة دون عناء محادثة هايبوكات للبحث وتنقيح المحتوى : تعاون مع الذكاء الاصطناعي للحصول على محتوى تم التحقق من صحته أو العصف الذهني الإبداعي، مما يسهل عليك العملية

: تعاون مع الذكاء الاصطناعي للحصول على محتوى تم التحقق من صحته أو العصف الذهني الإبداعي، مما يسهل عليك العملية HypoArt لتوليد الصور : إنشاء صور بجودة الاستوديو أو تحسين صور المنتج باستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

: إنشاء صور بجودة الاستوديو أو تحسين صور المنتج باستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي المحتوى المحلي : ترجمة المحتوى وتكييفه لجمهور عالمي بأكثر من 30 لغة

: ترجمة المحتوى وتكييفه لجمهور عالمي بأكثر من 30 لغة اتساق صوت العلامة التجارية: تطبيقإرشادات خاصة بالعلامة التجارية للتأكد من توافق كل المحتوى الذي تم إنشاؤه مع أسلوبك

قيود الذكاء الاصطناعي Hypotenuse

قيود التجربة المجانية : الاعتمادات المحدودة تجعل من الصعب استكشاف إمكانات المنصة بالكامل دون الالتزام بخطة

: الاعتمادات المحدودة تجعل من الصعب استكشاف إمكانات المنصة بالكامل دون الالتزام بخطة تنوع القوالب: على الرغم من أن مكتبة القوالب قوية للتجارة الإلكترونية، إلا أنها يمكن أن تستخدم المزيد من الخيارات لمختلف الصناعات وأنواع المحتوى

تسعير Hypotenuse AI

الدخول : 19 دولارًا شهريًا

: 19 دولارًا شهريًا أساسي : 56 دولارًا في الشهر

: 56 دولارًا في الشهر المدونة الاحترافية : من 150 دولارًا في الشهر

: من 150 دولارًا في الشهر التجارة الإلكترونية الأساسية: 150$/شهرياً

تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي #### Hypotenuse AI

G2: 4.7/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

✨ ✨ مثالي لـ: العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية التي تعمل على توسيع نطاق إنتاج المحتوى الخاص بها من خلال ميزات تحسين محركات البحث وتوليد المحتوى بالجملة.

15. تطبيق همنغواي (الأفضل لعشاق الكتابة الموجزة والواضحة)

via تطبيق همنغواي سمعت الكثير عن تطبيق همنغواي - هل يمكن لأداة تحرير بسيطة أن ترقى إلى مستوى اسم الكاتب الأسطوري؟

بعد قضاء بعض الوقت مع واجهته البسيطة، وجدت أنه فعال بشكل مدهش في صقل كتاباتي.

سواء كنت تميل إلى الجمل الطويلة أو تريد فقط أن تكون كلماتك أكثر وضوحاً، يعمل همنغواي كمدرب لا يعرف الهراء، حيث يسلط الضوء على المجالات التي تحتاج إلى تحسين باقتراحات واضحة ومرمزة بالألوان.

أفضل ميزات تطبيق Hemingway

الوضوح المرمّز بالألوان : يسلط الضوء على الظروف، والصوت المبني للمجهول، والجمل المعقدة للمساعدة في تحسين نثرك

: يسلط الضوء على الظروف، والصوت المبني للمجهول، والجمل المعقدة للمساعدة في تحسين نثرك تسجيل درجة سهولة القراءة : يوفر درجة على مستوى الصف الدراسي لضمان سهولة الوصول إلى كتاباتك

: يوفر درجة على مستوى الصف الدراسي لضمان سهولة الوصول إلى كتاباتك وضعي التحرير والكتابة : يتيح لك التبديل بين الكتابة دون تشتيت الانتباه والتحرير المتعمق

: يتيح لك التبديل بين الكتابة دون تشتيت الانتباه والتحرير المتعمق إصدار سطح المكتب الميسور التكلفة : الرسوم المدفوعة لمرة واحدة البالغة 19.99 دولارًا للتطبيق المدفوع هي رسوم باهظة مقابل وظيفة عدم الاتصال بالإنترنت

: الرسوم المدفوعة لمرة واحدة البالغة 19.99 دولارًا للتطبيق المدفوع هي رسوم باهظة مقابل وظيفة عدم الاتصال بالإنترنت خيارات التصدير: احفظ عملك بتنسيقات مثل Word و PDF و Markdown

قيود تطبيق همنغواي

لا يوجد مدقق نحوي : يفوت العديد من الأخطاء النحوية مقارنة بأدوات مثل Grammarly

: يفوت العديد من الأخطاء النحوية مقارنة بأدوات مثل Grammarly الإصدار عبر الإنترنت يفتقر إلى الحفظ : لا يمكن للمستخدمين المجانيين حفظ أعمالهم أو تصديرها

: لا يمكن للمستخدمين المجانيين حفظ أعمالهم أو تصديرها ميزات محدودة للمشاريع الطويلة: ليست مثالية لمخطوطات الكتب الطويلة أو للتحرير الثقيل

تسعير تطبيق همنغواي

إصدار مجاني

نسخة سطح المكتب المدفوعة: 19.99 دولارًا أمريكيًا رسوم لمرة واحدة

هيمنغواي تقييمات ومراجعات التطبيق

G2: 4.4/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

📌 إجماع المراجعات: احتل تطبيق همنغواي مكانة مرموقة بين الوكالات الإبداعية والكتّاب الذين يتطلعون إلى تبسيط المحتوى الخاص بهم، خاصةً في ظل المواعيد النهائية الضيقة. يسلط مستخدمو Reddit الضوء على قيمته في تعليم الإيجاز الوظيفي، وهي مهارة مفيدة لكل من الكتابة التجارية والخيالية.

via ريديت ✨ ✨ مثالي ل: الكتّاب الذين يريدون نثرًا موجزًا وواضحًا وتحسينات في سهولة القراءة في أعمالهم.

إنشاء المحتوى بدون عناء هو نقرة واحدة فقط

الجدل حول الذكاء الاصطناعي في إنشاء المحتوى مثير للانقسام مثل الأناناس على البيتزا: هل هو فعال أم متكرر؟ هناك شيء واحد واضح - لقد أضفى الذكاء الاصطناعي طابعاً ديمقراطياً على الكتابة، مما جعلها في متناول الجميع.

ولكن لكي تبرز في بحر من محتوى الذكاء الاصطناعي، تحتاج الشركات إلى أكثر من العناوين الجذابة. يتوق القراء إلى محتوى جوهري - محتوى يحل المشاكل، ويجيب على الأسئلة، ويبني الروابط. المعرفة الأصلية الأصيلة الأصيلة هي العامل الرئيسي الذي يميزها.

يجعل ClickUp الأمر سهلاً.

من توليد الأفكار باستخدام ClickUp Brain إلى التعاون في الوقت الفعلي، فهو يسهّل إنشاء المحتوى بميزات مثل القوالب القابلة للتخصيص، والمنشورات الاجتماعية الآلية، والتحرير في الوقت الفعلي.

فلماذا لا تأخذ هذه القفزة؟ اشترك في ClickUp وشاهد مستوى لعبتك في إنشاء المحتوى، مهمة واحدة في كل مرة.