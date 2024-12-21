13 أفضل بدائل فيسبوك وورك بليس لعام 2025

بالنسبة للعديد من الفرق، يعد Facebook Workplace أو Workplace من Meta مدخلاً سهلاً إلى شبكة التواصل الاجتماعي للمؤسسات.

تجلب هذه الأداة التعاونية الديناميكية الألفة الجذابة لوسائل التواصل الاجتماعي إلى المكتب.

ومع ذلك، من المقرر أن تتوقف عن العمل قريبًا وتنتقل إلى وضع القراءة فقط حتى عام 2026. وهذا يضع عبئاً كبيراً على المستخدمين الحاليين للمنصة، الذين يعطون الأولوية للتركيز والمرونة وخصوصية البيانات والتكاملات القوية والتحكم الأكبر في سير عملهم.

لحسن الحظ، يفيض عالم التكنولوجيا بأدوات التعاون الرقمي التي تناسب احتياجاتك تماماً.

في هذه المدونة، سنستكشف في هذه المدونة أفضل 13 بديلاً من أفضل بدائل Facebook Workplace لتعزيز الاتصالات الداخلية (والإنتاجية). 🎯

⏰ ملخص 60 ثانية

ClickUp (الأفضل لتواصل الفريق وإدارة المشاريع) سلاك (الأفضل لتواصل الفريق والتعاون) Microsoft Teams (الأفضل للتكامل السلس مع Microsoft 365) Workvivo (الأفضل لمشاركة الموظفين والتواصل الداخلي) قاعدة الموظفين (الأفضل لحلول الشبكة الداخلية للموظفين) Jive (الأفضل لإدارة المعرفة) Igloo Software (الأفضل لحلول الإنترانت القابلة للتخصيص) LumApps (الأفضل للتكامل مع Google Workspace) Google Workspace (الأفضل لحزمة الإنتاجية الشاملة) هابيو (الأفضل لميزات الشبكة الداخلية الاجتماعية) منصة eXo (الأفضل للمرونة مفتوحة المصدر) Viva Engage (الأفضل لتحسين تجربة الموظفين) Simpplr (الأفضل للتواصل الحديث مع الموظفين)

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل فيسبوك وورك بليس؟

عندما تنتقل إلى أداة تعاون جديدة، من الأفضل أن تبدأ بتحديد ما يحتاجه فريقك حقًا. ستوفر بدائل Meta Workplace المناسبة الوضوح والكفاءة والتواصل السلس بين فرقك.

دعنا نلقي نظرة على بعض الميزات التي يجب أن تتوفر في الأداة التي اخترتها. 👀

الاتصال: اختر أداة ذات خيارات اتصال متنوعة مثل المراسلة الفورية ومؤتمرات الفيديو وتكامل البريد الإلكتروني

اختر أداة ذات خيارات اتصال متنوعة مثل المراسلة الفورية ومؤتمرات الفيديو وتكامل البريد الإلكتروني الاندماج: اختر أداة تتكامل مع الأدوات الموجودة في مجموعتك التقنية، مثل برامج إدارة المشاريع وأنظمة إدارة علاقات العملاء وأدوات التعاون الأخرى

اختر أداة تتكامل مع الأدوات الموجودة في مجموعتك التقنية، مثل برامج إدارة المشاريع وأنظمة إدارة علاقات العملاء وأدوات التعاون الأخرى إشراك الموظفين: ابحث عن الأدوات التي تعزز مشاركة الموظفين، مثل موجزات الأنشطة التفاعلية وبرامج التقدير وآليات التغذية الراجعة وميزات بناء المجتمع

ابحث عن الأدوات التي تعزز مشاركة الموظفين، مثل موجزات الأنشطة التفاعلية وبرامج التقدير وآليات التغذية الراجعة وميزات بناء المجتمع التحليلات وإعداد التقارير: تأكد من وجود تحليلات كمية ونوعية لتتبع مشاركة الموظفين وفعالية المحتوى من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة

تأكد من وجود تحليلات كمية ونوعية لتتبع مشاركة الموظفين وفعالية المحتوى من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة إنشاء المحتوى وتوزيعه: تأكد من أنه يتيح لك إنشاء المحتوى ومشاركته وإدارته بسهولة من خلال مشاركة الوسائط المتعددة، بما في ذلك المستندات ومقاطع الفيديو وتحديثات الأخبار

أفضل 13 بديلًا لـ Facebook Workplace

في هذا القسم، سنستكشف أفضل 13 بديلاً من بدائل Facebook Workplace ونقاط قوتها ونقاط ضعفها لمساعدتك على الاختيار الصحيح.

لنبدأ! 💪

1. ClickUp (الأفضل لتواصل الفريق وإدارة المشاريع)

أولاً، لدينا انقر فوق تطبيق كل شيء للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة - وكلها مدعومة بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً. صُمم التطبيق لمساعدة الفرق والأفراد على تنظيم المهام وتتبعها وإدارتها في مكان واحد، وهو يوفر مجموعة مرنة من الأدوات لتلبية متطلبات المشاريع والمؤسسات المتنوعة. ClickUp Chat يُعيد تعريف كيفية تواصل الفرق وتعاونها، حيث يدمج المراسلة في الوقت الفعلي مع ميزات إدارة العمل.

لا مزيد من التبديل بين تطبيقات الدردشة وأدوات العمل؛ ما عليك سوى مناقشة الأفكار وإدارة المهام وتتبع المشاريع دون مغادرة المحادثة. محادثاتك ومهامك مرتبطة، مما يجعل السياق متاحاً على الفور.

هل تريد إجراء مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو غير رسمية سريعة؟ مزامنة الدردشة تتيح لك ميزة الانتقال وإيقاف المكالمات داخل مساحة العمل وقتما تشاء.

تواصل مع فريقك في الوقت الحقيقي باستخدام ClickUp Chat

هل تبحث عن حل بديل للمواضيع التي لا تنتهي؟ مع كليك أب كليب يمكنك تسجيل شاشتك بسرعة وإرسال مقطع فيديو خاص أو عام. إنها أداة ممتازة لـ إبداء الملاحظات وإضافة التعليقات وتحويلها إلى مهام قابلة للتنفيذ لإدارة المهام من البداية إلى النهاية.

إنشاء ومشاركة تسجيلات الشاشة مع الصوت مع أصحاب المصلحة على الفور دون تبديل علامات التبويب باستخدام ClickUp Clips

لإيواء جميع بيانات مشروعك بطريقة منظمة، استخدم مستندات ClickUp . يمنح الفرق مساحة لـ إنشاء المحتوى وتحريره وإدارته في الوقت الفعلي. يمكنك أنت وفريقك العمل على نفس المستند في وقت واحد، مما يسهل جمع المدخلات من مختلف أعضاء الفريق وتبسيط عملية إنشاء المحتوى.

تتيح لك ميزات التنسيق الغنية والتخطيط البديهي داخل المستندات تضمين قوائم المهام وعناصر المهام وحتى تتبع التقدم المحرز من داخل المستند نفسه. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تتبع سجل الإصدارات لمعرفة التغييرات التي تم إجراؤها.

تعاون مع فريقك في الوقت الفعلي مع مستندات ClickUp Docs

إذا كنت بحاجة إلى القليل من العصف الذهني لبدء المشاريع، فاستخدم ClickUp Whiteboards . وهي تتيح لك ولفريقك وضع خريطة مرئية للأفكار، وتتبع جلسات العصف الذهني، وتحويل المفاهيم إلى عناصر عمل. يمكنك رؤية تعديلات فريقك وحركاته أثناء حدوثها، مما يجعل العملية ديناميكية وتفاعلية، حتى بالنسبة للفرق البعيدة.

قم بالعصف الذهني مع فريقك وتصور جميع المدخلات باستخدام ClickUp Whiteboards

هل أنت مستعد للبدء؟ إليك خطة عمل لمساعدتك على البدء: إن قالب خطة التواصل ClickUp .

وهو أداة حيوية للتواصل الداخلي والخارجي. يسهل القالب بناء خطة تواصل قوية للتواصل مع الجماهير وتنظيم أهداف التواصل والأهداف والجداول الزمنية وأصحاب المصلحة. ويضمن بشكل أساسي عدم ضياع أي هدف أو مهمة في الترجمة. 🙌🏾

ClickUp أفضل الميزات

التواصل في الوقت الحقيقي: يتيح ClickUp Chat التواصل السلس بين أعضاء الفريق دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات

يتيح ClickUp Chat التواصل السلس بين أعضاء الفريق دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات التعاون: تسهل مستندات ClickUp Docs الإنشاء الفوري لأدلة المنتجات، ومواقع الويكي وخرائط طريق المشروعات، وما إلى ذلك، والتي يمكن ربطها بسير العمل. يمكنك أيضًا إضافة التعليقات وتحويلها إلى مهام قابلة للتتبع وتعيينها لأعضاء الفريق المعنيين

تسهل مستندات ClickUp Docs الإنشاء الفوري لأدلة المنتجات، ومواقع الويكي وخرائط طريق المشروعات، وما إلى ذلك، والتي يمكن ربطها بسير العمل. يمكنك أيضًا إضافة التعليقات وتحويلها إلى مهام قابلة للتتبع وتعيينها لأعضاء الفريق المعنيين العصف الذهني الافتراضي: تُنشئ سبورة ClickUp Whiteboards لوحة مرئية لمناقشة وتدوين الأفكار مع أعضاء الفريق

تُنشئ سبورة ClickUp Whiteboards لوحة مرئية لمناقشة وتدوين الأفكار مع أعضاء الفريق تسجيل الشاشة: تتيح لك مقاطع ClickUp Clips إنشاء مقاطع فيديو فورية لاستبدال سلاسل المحادثات التي لا تنتهي والتخلص من خطر ضياع المهام الحيوية

تتيح لك مقاطع ClickUp Clips إنشاء مقاطع فيديو فورية لاستبدال سلاسل المحادثات التي لا تنتهي والتخلص من خطر ضياع المهام الحيوية تصور المهام: تصور عملك بشكل مرئي في مختلف ClickUp 15+ طرق العرض المخصصة مثل طريقة عرض القائمة وطريقة عرض اللوحة وطريقة عرض التقويم وطريقة عرض الجدول الزمني

قيود ClickUp

قد يجد المبتدئون صعوبة في البداية بسبب مجموعة ميزاته القابلة للتخصيص بشكل كبير

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. سلاك (الأفضل لتواصل الفريق والتعاون)

عبر سلاك Slack هي منصة تعاون تعمل على تبسيط التواصل داخل فرق العمل. وهي توفر العديد من الميزات، بما في ذلك القنوات ومحادثات المواضيع، للحفاظ على تنظيم المحادثات.

تحتوي المنصة على وظيفة بحث قوية تساعدك في العثور على الرسائل السابقة بسهولة.

أفضل ميزات سلاك #### سلاك

التعاون: إنشاء قنوات عامة أو خاصة للتعاون على مستوى المؤسسة في مواضيع أو مشاريع محددة حتى تتمكن الفرق من الحفاظ على تركيزها ومشاركة المعرفة دون عناء

إنشاء قنوات عامة أو خاصة للتعاون على مستوى المؤسسة في مواضيع أو مشاريع محددة حتى تتمكن الفرق من الحفاظ على تركيزها ومشاركة المعرفة دون عناء اجتماعات سريعة: إجراء اجتماعات سريعة وغير رسمية بالصوت أو الفيديو باستخدام ميزة "Huddle"، مما يساعد الفرق على حل المشكلات بشكل أسرع، وطرح الأفكار أثناء التنقل، وتوفير الوقت من خلال التواصل الفوري

إجراء اجتماعات سريعة وغير رسمية بالصوت أو الفيديو باستخدام ميزة "Huddle"، مما يساعد الفرق على حل المشكلات بشكل أسرع، وطرح الأفكار أثناء التنقل، وتوفير الوقت من خلال التواصل الفوري تكامل سلس: التكامل مع أكثر من 2600 تطبيق، بما في ذلك Google Drive وZoom وJira وTrillo وغيرها، مما يلغي الحاجة إلى تبديل التطبيقات وتبسيط سير العمل

قيود سلاك

بدون التكوين المناسب، تؤدي الرسائل والإشعارات المتكررة عبر قنوات متعددة إلى تشتيت الانتباه

يمكن أن تكون أرشفة الرسائل والبحث عن البيانات السابقة أمراً معقداً

تسعير #### سلاك

مجاني

المحترف: 8.75 دولار شهريًا لكل مستخدم

8.75 دولار شهريًا لكل مستخدم الأعمال + المحترفين: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم خطة شبكة المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات سلاك

G2: 4.5/5 (أكثر من 33,000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 33,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 23,400 تقييم)

➡️ اقرأ المزيد: 50 أفضل بدائل سلاك للتواصل الجماعي

3. Microsoft Teams (الأفضل للتكامل السلس مع Microsoft 365)

عبر مايكروسوفت تُعد Microsoft Teams بديلاً جيدًا لـ Facebook Workplace للشركات التي تركز على التكامل مع مجموعة إنتاجية أوسع.

كجزء من نظام Microsoft 365 البيئي، يوفر Teams منصة موحدة للمراسلة واجتماعات الفيديو ومشاركة الملفات والتعاون. تُعد ميزة القنوات مفيدة بشكل خاص للحفاظ على تنظيم المحادثات في سياقها.

أفضل ميزات Microsoft Teams

عقد مؤتمرات الفيديو: إجراء مؤتمرات الفيديو مع ميزات مثل PowerPoint Live وMicrosoft Whiteboard وملاحظات الاجتماعات التي يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي للتعاون السلس وتعيين المهام

إجراء مؤتمرات الفيديو مع ميزات مثل PowerPoint Live وMicrosoft Whiteboard وملاحظات الاجتماعات التي يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي للتعاون السلس وتعيين المهام أدوات الإنتاجية المدمجة: شارك في تحرير المستندات وكتل التعليمات البرمجية والملفات الأخرى في الوقت الفعلي باستخدام تكاملها مع مجموعة Microsoft 365 وابقَ دائماً على نفس الصفحة مع أعضاء فريقك

شارك في تحرير المستندات وكتل التعليمات البرمجية والملفات الأخرى في الوقت الفعلي باستخدام تكاملها مع مجموعة Microsoft 365 وابقَ دائماً على نفس الصفحة مع أعضاء فريقك ميزات أمان قوية: استفد من التحكم القوي في الوصول وإجراءات الأمان المتقدمة لحماية المعلومات الحساسة

قيود Microsoft Teams

مشاركة الملفات مقيدة بحجم معين، مما يجعل من الصعب مشاركة المستندات المهمة التي تحتوي على أجزاء أكبر من المعلومات

تنظيم الملفات مربك؛ حيث يتم وضع جميع الملفات المشتركة في المجلد الجذر للقناة، مما يجعل التنقل والوصول غير مريح

تسعير Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم (يتم دفعها سنوياً)

4 دولارات شهرياً لكل مستخدم (يتم دفعها سنوياً) Microsoft 365 Business Basic: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم (يتم الدفع سنوياً)

6 دولارات شهرياً لكل مستخدم (يتم الدفع سنوياً) مايكروسوفت 365 Business Standard: 12.50 دولار شهرياً لكل مستخدم (يتم الدفع سنوياً)

تقييمات ومراجعات Microsoft Teams

G2: 4.3/5 (أكثر من 15,600 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 15,600 تقييم) Capterra: 4.5/5/5 (أكثر من 9,700 تقييم)

4. Workvivo (الأفضل لمشاركة الموظفين والتواصل الداخلي)

عبر وورك فيفو Workvivo هو برنامج تواصل داخلي مع واجهة سهلة الاستخدام تعزز مشاركة الموظفين. صُممت هذه الأداة لتشجيع ثقافة التقدير من خلال السماح للموظفين بسهولة بمنح الإشادة والشارات والجوائز لزملائهم على العمل الجيد الذي قاموا به.

وهي توفر مقاييس مثل نشاط المستخدم، ومشاهدات المحتوى، ومشاركة المجتمع لمساعدة المؤسسات على تتبع التبني وتحديد الاتجاهات وتحسين استراتيجيات التواصل الداخلي.

أفضل ميزات Workvivo

بناء المجتمع: إنشاء تجربة موحدة للموظفين من خلال موجزها الاجتماعي ومقاطع الفيديو الخاصة بها ومقاطع الفيديو الخاصة بها والصيحات والفعاليات والمساحات المجتمعية، مما يعزز فريق العمل و تواصل المشروع مشاركة المعلومات: تبسيط مشاركة المعلومات على مستوى المؤسسة مع الموظفين من خلال النشرات الإخبارية والنماذج

إنشاء تجربة موحدة للموظفين من خلال موجزها الاجتماعي ومقاطع الفيديو الخاصة بها ومقاطع الفيديو الخاصة بها والصيحات والفعاليات والمساحات المجتمعية، مما يعزز فريق العمل و تواصل المشروع المشاركة المستندة إلى البيانات: جمع التعليقات من خلال الاستطلاعات واستطلاعات الرأي والمتقدمة مقاييس مشاركة الموظفين لقياس المشاركة

قيود Workvivo

في بعض الأحيان، يتم عرض كمية كبيرة من الإشعارات غير المهمة، مما يؤدي إلى تشوش مساحة العمل

يفتقر إلى خيارات المراسلة الشخصية للمحادثات الخاصة

تسعيرة Workvivo

خطة الأعمال: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة خطة المؤسسة بلس: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Workvivo

G2: 4.8/5 (أكثر من 1900 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 1900 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

5. Staffbase (الأفضل لحلول الإنترانت للموظفين)

عبر قاعدة الموظفين Staffbase هي منصة شاملة تعمل على تبسيط التواصل والمشاركة عبر الفرق الموزعة.

تمكّن ميزة "التحكم في المهمة" الخاصة بها المؤسسات من إدارة المشاريع وتنسيق الحملات وقياس النجاح من خلال التحليلات المتقدمة. ومن بين ميزاتها البارزة حل البريد الإلكتروني المدمج الخاص بالموظفين، والذي يتيح التواصل متعدد القنوات.

أفضل ميزات #### Staffbase

التواصل متعدد القنوات: استخدم أدوات متعددة القنوات مثل البريد الإلكتروني والدردشة والرسائل للتواصل مع الموظفين والزملاء عبر المواقع والأدوار

استخدم أدوات متعددة القنوات مثل البريد الإلكتروني والدردشة والرسائل للتواصل مع الموظفين والزملاء عبر المواقع والأدوار الرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي: تخطيط الحملات وتحليلها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين الرسائل وتحسين المشاركة

تخطيط الحملات وتحليلها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين الرسائل وتحسين المشاركة مركز المعرفة: استخدم الشبكة الداخلية وتطبيق الموظفين لإنشاء مركز مركزي لجميع موارد الشركة

قيود قاعدة الموظفين

عدم وجود تنظيم لرسائل البريد الإلكتروني المرسلة والمستلمة

يفتقر إلى التخصيص وسهولة الاستخدام عند تصميم رسائل البريد الإلكتروني والقوالب

تسعير قاعدة الموظفين

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات قاعدة الموظفين

G2: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 70 تقييم)

🤝تذكير ودي: ضع في اعتبارك حجم فريقك وطريقة عمله عند اختيار منصة. تستفيد الفرق الكبيرة من القنوات المتعددة وعمليات التكامل، بينما تفضل الفرق الأصغر واجهات بسيطة وتواصل مباشر.

6. Jive (الأفضل لإدارة المعرفة)

عبر جيف Jive هي أداة صلبة نظام إدارة المعرفة الذي يوفر أدوات تواصل تعتمد على الذكاء الاصطناعي. يمكنك إنشاء وتنظيم قواعد المعرفة ومواقع الويكي والمساحات التعاونية حيث تكون المعلومات المهمة متاحة بسهولة.

يتضمن Jive ميزة الألعاب التي تساعد على زيادة المشاركة من خلال تقدير ومكافأة مساهمات الموظفين. يمكن استخدام الشارات والنقاط ولوحات المتصدرين لتشجيع الموظفين على المشاركة في المناقشات أو مشاركة المعرفة أو إكمال المهام. بالإضافة إلى ذلك، تساعدك خاصية "Jive CoPilot" المملوكة لها في العثور على المحتوى ذي الصلة وإنشائه بسهولة.

أفضل ميزات Jive

أتمتة المهام: أتمتة المهام الروتينية مثل توجيه المكالمات ونسخ البريد الصوتي

أتمتة المهام الروتينية مثل توجيه المكالمات ونسخ البريد الصوتي إنشاء المحتوى : إنشاء مستندات وقواعد معرفة مشتركة مع ميزات التعاون في الوقت الفعلي

: إنشاء مستندات وقواعد معرفة مشتركة مع ميزات التعاون في الوقت الفعلي المحتوى المخصص: استخدام تقنية "PeopleGraph" لقياس نوايا البحث لدى المستخدمين وتقديم محتوى شديد الاستهداف

قيود Jive

تقدم الأداة ميزات محدودة لإعداد التقارير لمديري المجتمع

لا يعمل مُعرّف المتصل بشكل صحيح عندما يستخدم المستخدمون خطوطًا مختلفة؛ إنها مشكلة بالنسبة للأفراد الذين يديرون عدة شركات، لكل منها خط مخصص

تسعير #### تسعير Jive

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Jive

G2: 3.8/5 (أكثر من 300 تقييم)

3.8/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4/5 (أكثر من 40 تقييم)

7. Igloo Software (الأفضل لحلول الإنترانت القابلة للتخصيص)

عبر Igloo برنامج Igloo هو برنامج إدارة المشاريع مع وظائف الإنترانت التي تربط بين العاملين في المكتب والعاملين في الخطوط الأمامية. وهو يدعم لوحات التحكم المخصصة، وتخصيص المهام، ومشاركة المعرفة من خلال مواقع الويكي المفصلة.

وبفضل أدوات التحليلات القوية مثل ميزات التقدير والاستطلاعات، تتيح المنصة للموظفين التعرف على إنجازات بعضهم البعض ومشاركة النجاحات وتقديم الملاحظات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمؤسسات إجراء استطلاعات الرأي واستطلاعات الرأي لجمع آراء الموظفين، مما يساعد على تشكيل عملية صنع القرار وتحسين ثقافة الشركة.

أفضل ميزات Igloo

إشراك الموظفين: تحفيز الموظفين وزيادة مشاركتهم من خلال الاحتفال بالإنجازات ومشاركة القصص وتسليط الضوء على اللحظات الملهمة

تحفيز الموظفين وزيادة مشاركتهم من خلال الاحتفال بالإنجازات ومشاركة القصص وتسليط الضوء على اللحظات الملهمة التنظيم التفاعلي: إنشاء مخطط تنظيمي تفاعلي مع تكامل مع أدلة الجهات الخارجية الشائعة مثل Workday و Active Directory

إنشاء مخطط تنظيمي تفاعلي مع تكامل مع أدلة الجهات الخارجية الشائعة مثل Workday و Active Directory تتبع المشاركة: استخدم لوحات المتصدرين وأدوات التلعيب واستطلاعات الرأي والاستطلاعات لقياس تجربة الموظفين

قيود Igloo

هناك أيضًا بعض القيود فيما يتعلق بعدد التطبيقات التي يمكن دمجها معها

قد تكون مشكلة التخصيص أكثر تعقيداً بعض الشيء بالنسبة للمستخدمين الذين ليس لديهم خبرة في CSS

تسعير #### Igloo

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Igloo

G2: 4.2/5 (أكثر من 90 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 90 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)

8. LumApps (الأفضل للتكامل مع Google Workspace)

عبر لوم آبس LumApps هو تطبيق حديث برنامج إنترانت يساعد المؤسسات على بناء مجتمعات بين الموظفين. وهو مصمم أصلاً على Google Cloud، ويدعم التواصل من أعلى إلى أسفل، ومن نظير إلى نظير، ومن أسفل إلى أعلى، مما يعزز جهود التعاون وبناء الثقافة.

يمكنك استخدامه لـ طرح الأسئلة ومشاركة المنشورات والأحداث والمقالات ونشر الأخبار.

أفضل ميزات LumApps

التخصيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي: إضفاء الطابع الشخصي على المحتوى، والعثور على المحتوى ذي الصلة، وأتمتة المهام المتكررة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المدمجة مثل التعلم الآلي (ML) وفهم اللغة الطبيعية (NLU)

إضفاء الطابع الشخصي على المحتوى، والعثور على المحتوى ذي الصلة، وأتمتة المهام المتكررة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المدمجة مثل التعلم الآلي (ML) وفهم اللغة الطبيعية (NLU) تخطيط التواصل: استخدم "حملات LumApps" لتخطيط استراتيجيات التواصل الداخلي وإنشائها وبثها ومراقبتها وتحسينها

استخدم "حملات LumApps" لتخطيط استراتيجيات التواصل الداخلي وإنشائها وبثها ومراقبتها وتحسينها مشاركة المحتوى: انشر بنقرة واحدة من محرّر مستندات Google إلى الشبكة الداخلية وشارك أخبار الشركة مباشرةً داخل قنوات Google Workspace

قيود LumApps

التحليلات ناقصة، خاصة لمحاولة اكتشاف رحلة المستخدم داخل منصة الإنترانت، ولا توجد تحليلات للنقرات

تحتاج الأداة إلى المزيد من ميزات التخصيص لتكون قادرة على زيادة المشاركة

تسعير LumApps

مجاني

لوما بلس: 69 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

69 دولارًا أمريكيًا/شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات LumApps

G2: 4.3/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

4.3/5 (أكثر من 80 تقييمًا) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 30 تقييم)

9. Google Workspace (الأفضل لمجموعة إنتاجية شاملة)

عبر جوجل يوفّر Google Workspace مجموعة من التطبيقات، بما في ذلك Gmail وGoogle Drive وGoogle Drive وDocs وSheets وMeet. وهي تتفوق في إمكانيات مشاركة الملفات القوية وميزات التحرير المباشر، مما يسمح لعدة مستخدمين بالعمل في وقت واحد. كما أن واجهة المستخدم البديهية وقابليتها للتطوير تجعلها جذابة للشركات من جميع الأحجام.

أفضل ميزات Google Workspace

التعاون الجماعي: التعاون مع فريقك في الوقت الفعلي على المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية

التعاون مع فريقك في الوقت الفعلي على المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية أمان البيانات: حماية البيانات الحساسة من خلال ميزات الأمان المضمنة مثل المصادقة الثنائية وتشفير البيانات وعناصر التحكم الإدارية المتقدمة

حماية البيانات الحساسة من خلال ميزات الأمان المضمنة مثل المصادقة الثنائية وتشفير البيانات وعناصر التحكم الإدارية المتقدمة بحث متقدم: دمج Gemini من Google في مساحة العمل الخاصة بك لتعزيز إمكانات البحث

قيود مساحة عمل Google

يشكو المستخدمون من نقص الاتصال بين أدوات مساحة العمل

محدودية الوظائف غير المتصلة بالإنترنت؛ يحتاج المستخدمون إلى إعداد تطبيقات مثل المستندات وجداول البيانات وGmail مسبقًا للعمل دون اتصال بالإنترنت

تسعير مساحة عمل Google Workspace

مجانًا

المبتدئين من الشركات: 7.20 دولار شهريًا لكل مستخدم

7.20 دولار شهريًا لكل مستخدم الأعمال القياسية: 14.40 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

14.40 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم الشركة بلس: 21.60 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Google Workspace

G2: 4.6/5 (أكثر من 42,600 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 42,600 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 16,700 تقييم)

10. هابيو (الأفضل لميزات الإنترانت الاجتماعية)

عبر هابيو Happeo هو افتراضي تطبيق تواصل الفريق يمزج بين وظائف الإنترانت وأدوات التعاون. فهو يوفر لك قنوات واستطلاعات رأي تفاعلية وصفحات ويتكامل مع منصات خارجية مثل Google Workspace وSlack.

Happeo أفضل الميزات

التواصل المرن: هيكلة التواصل الداخلي من خلال قنوات مرنة ومواضيع وردود أفعال وتعليقات واستطلاعات رأي ورموز تعبيرية مخصصة لإبقاء الجميع متفاعلين ومطلعين

هيكلة التواصل الداخلي من خلال قنوات مرنة ومواضيع وردود أفعال وتعليقات واستطلاعات رأي ورموز تعبيرية مخصصة لإبقاء الجميع متفاعلين ومطلعين الرؤى القائمة على الذكاء الاصطناعي: استخدم خيار "البحث بالذكاء الاصطناعي" للحصول على إجابات واكتشاف الثغرات في قاعدة معارفك الحالية وعبر الأدوات المتكاملة

استخدم خيار "البحث بالذكاء الاصطناعي" للحصول على إجابات واكتشاف الثغرات في قاعدة معارفك الحالية وعبر الأدوات المتكاملة تحسين المحتوى: احصل على رؤى حول سلوك المستخدم وأداء المحتوى واتجاهات البحث لتحسين المحتوى

قيود Happeo

قال بعض المستخدمين إن عدم وجود أداة جدولة يمثل تحديًا؛ حيث يتم إنشاء المنشورات في الوقت الفعلي ولا يمكن جدولة إطلاقها في وقت محدد

التحليلات لها تأخير زمني، مما يعني أن المعلومات "في الوقت الفعلي" ليست متاحة بسهولة

تسعير هابيو

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات هابيو

G2: 4.5/5 (أكثر من 140 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 140 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)

11 . منصة eXo (الأفضل لمرونة المصدر المفتوح)

عبر منصة eXo منصة eXo Platform هي حل مرن ومفتوح المصدر مصمم خصيصًا للمؤسسات التي تسعى إلى التحكم الكامل في مساحة العمل الرقمية الخاصة بها. وهي تتضمن ميزات مثل موجزات الأخبار، وتدفقات الأنشطة، والتعليقات، والإشارات، مما يسمح بالتواصل غير الرسمي والمنظم في نفس الوقت.

يمكن للمستخدمين إنشاء و تنظيم الملفات والمجلدات وقواعد المعرفة، ومشاركة الأخبار، وتعزيز المشاركة مع ميزات على غرار وسائل التواصل الاجتماعي.

eXo أفضل الميزات

توزيع المحتوى: استخدم نظام إدارة المحتوى المدمج لإنشاء المواقع والصفحات والتنقل عبر قنوات التواصل المختلفة

استخدم نظام إدارة المحتوى المدمج لإنشاء المواقع والصفحات والتنقل عبر قنوات التواصل المختلفة مساحات عمل مخصصة: قم بإنشاء مساحات عمل مخصصة ذات علامة تجارية لفرق العمل المختلفة لتسهيل إدارة المهام ومشاركة المعرفة والتعاون

قم بإنشاء مساحات عمل مخصصة ذات علامة تجارية لفرق العمل المختلفة لتسهيل إدارة المهام ومشاركة المعرفة والتعاون تواصل في الوقت الفعلي: تواصل مع فريقك في الوقت الفعلي من خلال الدردشات الداخلية والمنتديات وتدفقات الأنشطة

قيود eXo

يجد المستخدمون صعوبة في إعداد عمليات التكامل، خاصةً الفرق الصغيرة أو تلك التي لا تمتلك خبرة تقنية

محدودية خيارات التخصيص، خاصةً في تغيير العرض المرئي للصفحات

أسعار eXo

مجاني

الإنترانت الاجتماعية: 3 دولارات شهرياً لكل مستخدم

3 دولارات شهرياً لكل مستخدم مكان العمل الرقمي: 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم

eXo التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 90 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 90 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

12. Viva Engage (الأفضل لتعزيز تجربة الموظفين)

عبر مايكروسوفت يعد Viva Engage من Microsoft بديلاً جيدًا لمكان عمل Meta، وهو مصمم للمؤسسات التي تستخدم تطبيقات Microsoft 365 مثل Word أو Teams.

وهو يقدم موجزات مخصصة مصممة خصيصًا لدور كل مستخدم واهتماماته واتصالاته داخل الشركة. وهذا يسمح للموظفين بالوصول السريع إلى المحتوى الأكثر أهمية بالنسبة لهم، سواء كانت أخبار الشركة أو تحديثات الفريق أو المناقشات المتعلقة بمواضيع محددة. ويساعد هذا النهج المخصص في إبقاء الموظفين على اطلاع وتفاعل مع الشركة

Viva Engage أفضل الميزات

الشبكات: جسر فجوات التواصل في مكان العمل من خلال ميزات التواصل الاجتماعي عبر مختلف الفرق والقنوات العامة والشخصية

جسر فجوات التواصل في مكان العمل من خلال ميزات التواصل الاجتماعي عبر مختلف الفرق والقنوات العامة والشخصية مشاركة القادة : تواصل مع القادة واطلع على ملفاتهم الشخصية وشارك في المناقشات والأحداث ومنشورات القصص من خلال ميزة "ركن القيادة

: تواصل مع القادة واطلع على ملفاتهم الشخصية وشارك في المناقشات والأحداث ومنشورات القصص من خلال ميزة "ركن القيادة الدعم المدعوم بالذكاء الاصطناعي: استخدم ميزة "الطيار المساعد" لإنشاء محتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي ودعم الاستراتيجية

قيود Viva Engage

يتطلب دعم الضيف الكامل وضع Microsoft 365 Native Mode لـ Viva Engage، وهو أمر مقيد

لا تعرض الروابط إلى الأنظمة الداخلية التي تحتاج إلى مصادقة أو لا يمكن حلها بشكل عام معاينات صالحة

تسعير Viva Engage

اتصالات ومجتمعات الموظفين: 2 دولار/شهرًا لكل مستخدم (التزام سنوي)

2 دولار/شهرًا لكل مستخدم (التزام سنوي) تحليلات مكان العمل وتعليقات الموظفين: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم (التزام سنوي)

6 دولارات شهريًا لكل مستخدم (التزام سنوي) الجناح: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (التزام سنوي)

تقييمات ومراجعات Viva Engage

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: 4.2/5 (أكثر من 800 تقييم)

13. Simpplr (الأفضل للاتصالات الحديثة للموظفين)

عبر سيمبلر يوفر Simpplr مركزًا مركزيًا لمحتوى الشركة ومواردها وأخبارها. ويعمل تصميمه البديهي على تبسيط تجربة المستخدم على كل من إصداريه المكتبي والمحمول.

كما أن موجز الأخبار القابل للتخصيص وعناصر التلعيب يعززان مشاركة العملاء. بالإضافة إلى ذلك، تم الاعتراف به في تقرير "ماجيك كوادرانت" من "جارتنر"، وهو يتضمن مساعدًا افتراضيًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي من أجل التواصل الهجين في مكان العمل .

أفضل ميزات Simpplr

تقدير الموظفين: استخدام أدوات مثل الاستبيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والنشرات الإخبارية والإعلانات وبرامج التقدير لتحفيز الموظفين

استخدام أدوات مثل الاستبيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والنشرات الإخبارية والإعلانات وبرامج التقدير لتحفيز الموظفين تحليلات المشاركة: اجمع تحليلات إرشادية لمراقبة مشاركة الموظفين

اجمع تحليلات إرشادية لمراقبة مشاركة الموظفين استعادة البيانات: احصل على نسخ متماثل للبيانات في الوقت الفعلي تقريبًا لاستعادة البيانات بكفاءة وأمان

قيود Simpplr

يفتقر إلى الحوكمة التلقائية للمحتوى حول إدارة مديري أو مالكي الموقع

ينطوي التكامل مع تطبيق ADP على مشكلات، مثل عدم مزامنة المعلومات المهمة لتقسيم الجمهور، مما يؤدي إلى عملية حل طويلة وتأخر سير العمل

تسعير Simpplr

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Simpplr

G2: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 100 تقييم)

اجعل إدارة العمل والتواصل سهلاً مع ClickUp

الآن وقد استكشفنا الكثير من بدائل Facebook Workplace، يجب أن تعرف ما يناسب سير عملك. هذه الخيارات متنوعة وتقدم العديد من الميزات لاحتياجات العمل المختلفة.

ومع ذلك، إذا كنت لا تزال في حيرة من أمرك، فالخيار الأسلم هو ClickUp. يتكامل هذا التطبيق كل شيء للعمل بسلاسة مع الأدوات الموجودة في مجموعتك التقنية ويمنحك مجموعة من الميزات مثل المستندات واللوحات البيضاء والمقاطع للحفاظ على تنظيم مشاريعك وتفاعل موظفيك. اشترك في ClickUp مجانًا اليوم! ✅