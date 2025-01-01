تيليجرام مقابل واتساب للأعمال: أيهما أفضل؟

لإشراك عملائك بفعالية، يجب أن تكون في المكان الذي يتواجدون فيه.

عندما بدأ الملايين حول العالم في استخدام واتساب وتيليجرام للتواصل الشخصي عبر الرسائل النصية والصوتية والفيديو، أصبحت إمكانات المنصات أكبر من أن تُترك دون استغلال.

بفضل الميزات المتقدمة، تتيح كلتا المنصتين للمراسلة الفورية للشركات تخصيص تفاعلات العملاء، والتكامل مع أدوات إدارة علاقات العملاء أو أنظمة تخطيط موارد المؤسسات، وأتمتة الردود من أجل التواصل الفعّال. _إذن، بصفتك صاحب عمل، ما هي المنصة التي يجب أن تعتمد عليها؟

في هذه المدونة، سنجيب على هذا السؤال من خلال المقارنة بين ميزات وأسعار واتساب للأعمال وتيليجرام. سنناقش أيضًا الأداة التي توفر حلًا أكثر شمولية لاحتياجات عملك!

ما هو تيليجرام؟

عبر برقية تم إطلاق تيليجرام في عام 2013 من قبل الأخوين دوروف، وهو برنامج مراسلة قائم على السحابة. وهو مجاني ويمكن استخدامه على الأجهزة المحمولة والمكتبية لمشاركة الملفات والصور ومقاطع الفيديو.

بينما يمكن أن تضم كل مجموعة تيليجرام ما يصل إلى 200,000 عضو مع تفعيل المحادثات ثنائية الاتجاه، تتيح لك قنوات تيليجرام مشاركة الرسائل مع عدد غير محدود من الأعضاء في محادثات أحادية الاتجاه فقط.

💡 لمحة سريعة: يمكن للشركات الصغيرة استخدام تيليجرام للتفاعل مع عملائها وبث الرسائل التسويقية وحتى تسهيل التواصل الداخلي، خاصةً إذا كانت ميزانيتها محدودة.

ميزات تيليجرام

يقدم تيليجرام العديد من الميزات المتنوعة التي يمكن استخدامها للتواصل المهني والشخصي على حد سواء.

1. الميزة رقم 1: المراسلة الفورية

يمكن للرسائل الفورية المرسلة عبر تيليجرام أن تتضمن نصوصًا وفيديو وصوتًا وملفات يصل حجمها إلى 2 جيجابايت.

إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حسابك على تيليجرام عبر عدة أجهزة، أي رسالة تكتبها على أحد الأجهزة ستُحفظ كمسودة سحابية. يسمح لك ذلك بالوصول إلى المسودة على جهاز آخر تمت مزامنته لتتمكن من الانتقال والتواصل بسلاسة. يسمح لك تيليجرام أيضًا بحذف الرسائل بغض النظر عن وقت إرسالها، مما يعزز الخصوصية والأمان.

اقرأ المزيد: كيفية استخدام أنواع مختلفة من قنوات الاتصال

2. الميزة رقم 2: المجموعات والقنوات

في تيليجرام، يمكنك إنشاء مجموعات وقنوات للتواصل مع عدة مستخدمين بسهولة. يمكن للمجموعة أن تدعم حتى 200,000 مستخدم ويمكن أن تكون عامة أو خاصة. المجموعة الخاصة تكون للمدعوين فقط، بينما يمكن تحديد موقع المجموعات العامة بسهولة باستخدام خاصية البحث.

من ناحية أخرى، تُستخدم القنوات لبث الرسائل إلى جمهور أوسع. يُسمح فقط لمالك القناة والمشرفين بالنشر على القنوات. يمكن للآخرين قراءة الرسالة والتعليق عليها والرد عليها. إذا قمت بتشغيل قناة على تيليجرام، يمكنك الحصول على رؤى حول جوانب مثل نمو المستخدمين، عدد التفاعلات وتفاعل العملاء.

💡 رؤية سريعة: يمكن للشركات استخدام المجموعات للتعاون، ودعم العملاء، ومشاركة الملفات، وبناء المجتمع. القنوات مفيدة للإعلانات التسويقية والإعلانات ومشاركة الأخبار أو التحديثات الحصرية.

اقرأ المزيد: أفضل 10 برامج صندوق الوارد المشترك (المراجعات والأسعار)

3. الميزة رقم 3: مقاطع الفيديو والمكالمات الصوتية

يمكن لمستخدمي تيليجرام إجراء مكالمات فيديو أو مكالمات صوتية مع أعضاء آخرين في محادثات خاصة أو جماعية.

عبر برقية يمكنك مشاركة شاشتك وكتم صوت الأعضاء الآخرين وتسجيل مكالماتك إذا لزم الأمر. باستخدام القنوات، يمكنك أيضًا بدء بث مباشر لاستضافة العروض التوضيحية للمنتجات، أو عروض AMA، أو غيرها من الأحداث الصغيرة النطاق لإشراك جمهورك.

4. الميزة رقم 4: الروبوتات

يسمح تيليجرام لمطوري الطرف الثالث ببناء ونشر روبوتات لأداء مهام مختلفة داخل المنصة، مثل أتمتة الردود والدعوات، وقبول المدفوعات وما إلى ذلك، باستخدام أوامر مخصصة.

عبر برقية تساعد هذه الروبوتات على أتمتة المهام المتكررة والتكامل مع أدوات مثل إدارة علاقات العملاء وحلول التحليلات لتحسين رضا العملاء ومشاركة المستخدمين.

💡 لمحة سريعة: يمكن لشركات التجارة الإلكترونية استخدام روبوتات تيليجرام للتعامل مع إدارة الطلبات ودعم العملاء وتوليد العملاء المحتملين.

تسعير تيليجرام

مجانًا للأبد

تليجرام بريميوم: 4.99 دولار شهريًا

ما هو واتساب؟

عبر واتساب واتساب هو تطبيق مراسلة آمن تملكه شركة Meta AI ويستخدمه الناس في جميع أنحاء العالم للبقاء على اتصال بشبكاتهم الشخصية والمهنية. يوفر التطبيق طريقة موثوقة للتواصل عبر الرسائل النصية والصوتية ومكالمات الفيديو.

ولهذا السبب تحديدًا وسّع واتساب خدماته للشركات عبر منتجين رئيسيين:

منصة واتساب للأعمال للشركات المتوسطة والكبيرة

تطبيق واتساب للأعمال للشركات الصغيرة

المزيد عن هذين المنتجين لاحقاً. أولاً، دعنا نستكشف بعض الميزات التي يقدمها واتساب.

1. الميزة رقم 1: الرسائل النصية

عبر واتساب يمكنك استخدام واتساب لإرسال رسائل فورية إلى أي شخص يستخدم التطبيق. التطبيق مجاني للاستخدام الشخصي ولا يتطلب سوى اتصال ثابت بالإنترنت.

يتيح لك تطبيق المراسلة إجراء مكالمات فيديو ومكالمات صوتية، بالإضافة إلى إرسال ملاحظات صوتية لتواصل واضح. يتم تأمين جميع المكالمات والرسائل النصية عبر التشفير من طرف إلى طرف بحيث لا يستطيع قراءة الرسالة أو الاستماع إليها إلا مرسلها ومتلقيها.

💡 نصيحة احترافية: استخدام قالب خطة التواصل يضمن لك أن تكون رسائلك التجارية متسقة ومهنية ومتوافقة مع السياسات واللوائح القائمة.

2. الميزة رقم 2: الدردشات الجماعية

يتيح لك واتساب إنشاء محادثات جماعية مع ما يصل إلى 1,024 مشاركًا في المرة الواحدة. يتم التحكم بالمجموعات من قبل المشرفين الذين يمكنهم تحديد ما إذا كان بإمكانهم تمكين المحادثات ثنائية الاتجاه أو ما إذا كان يمكن لأشخاص معينين فقط النشر في المجموعة. تسمح المجموعات بمشاركة الوسائط والروابط والمستندات التي يصل حجمها إلى 2 جيجابايت.

أثناء مشاركة المعلومات الحساسة، يمكنك التبديل إلى "الرسائل المختفية" التي تختفي بعد فترة زمنية محددة.

3. الميزة رقم 3: منصة واتساب للأعمال

صُممت منصة واتساب للأعمال للشركات المتوسطة والكبيرة للتفاعل مع العملاء وتعزيز نمو الأعمال. وهي تستخدم واجهة برمجة تطبيقات واتساب للأعمال للتكامل مع تطبيقات الأعمال الحالية وأتمتة سير العمل لتقديم تجارب محسّنة للعملاء.

عبر واتساب باستخدام منصة واتساب للأعمال، يمكنك مشاركة تأكيد الطلبات وتحديثات التتبع مع العملاء، وتقديم عروض مخصصة لإعادة إشراك المستخدمين، وتمكين المصادقات متعددة العوامل ومصادقات OTPs للتحقق.

4. الميزة رقم 4: تطبيق واتساب للأعمال

إذا كنت صاحب شركة صغيرة تتطلع إلى التواصل مع العملاء وعرض منتجاتك وتقديم الدعم، فإن تطبيق الأعمال هو ما تحتاجه بالضبط. وهو متوفر على كل من متجر Google Play ومتجر تطبيقات Apple.

يتيح لك تطبيق Business إنشاء ملف تعريف تجاري مرئي للعملاء يأتي مع شارة علامة التحقق من Meta للتحقق من مصداقيتك. وبفضل المرونة في ربط ما يصل إلى 10 أجهزة مختلفة بحساب نشاطك التجاري، يمكنك تقديم دعم سلس للعملاء بمساعدة العديد من الوكلاء.

تسعير واتساب

مجانًا إلى الأبد

تطبيق واتساب للأعمال : مجانًا

: مجانًا منصة واتساب للأعمال: الدفع لكل محادثة على مدار 24 ساعة

تيليجرام مقابل واتساب: مقارنة الميزات

إذا كنت تتطلع إلى تبسيط اتصالاتك التجارية، فإن تيليجرام وواتساب هما أفضل رهان لك. ومع ذلك، تقدم كلتا المنصتين ميزات متشابهة بأسعار متقاربة. فكيف تختار إذن؟ دعنا نساعدك في الاختيار.

سيمنحك الجدول أدناه فكرة أكثر دقة عن كيفية المقارنة بين هاتين المنصتين.

ميزات تليجرام واتس آب المراسلة الفورية ممكّن للمحادثات الجماعية والخاصة متاح للمحادثات الخاصة والجماعية قنوات المراسلة مجموعات للمحادثات ثنائية الاتجاه وقنوات للرسائل أحادية الاتجاه للمجموعات مشرفون، وهم يتحكمون في من يمكنه النشر داخل كل مجموعة التشفير من طرف إلى طرف متاح فقط في المحادثات السرية والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو جميع أنواع الاتصالات مشفرة بشكل افتراضي النسخ الاحتياطي والتخزين تخزين سحابي غير محدود، لا يمكن أن يزيد حجم الملفات الفردية عن 2 جيجابايت يحتاج إلى أنظمة تخزين خارجية مثل Google Drive أو iCloud أدوات الأعمال غير متوفر متوفر كمنصة/تطبيق واتساب للأعمال رسائل ذاتية التدمير متوفرة للمحادثات السرية متوفرة مع "إخفاء الرسائل"

1. الميزة رقم 1: ميزات المراسلة

يسمح تيليجرام للمستخدمين بالتفاعل مع الأفراد أو مع جمهور أوسع باستخدام الدردشات الخاصة، المجموعات والقنوات الخاصة. يمكنك بث الرسائل إلى عدد غير محدود من المشاركين أو إنشاء إعلانات تفاعلية باستخدام استطلاعات الرأي، والاختبارات، والرسائل المجدولة.

يقدم واتساب مجموعة مماثلة إلى حد كبير من الميزات حيث يمكنك مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والملفات والمستندات بأمان مع جهات الاتصال الخاصة بك وإنشاء مجموعات للوصول إلى جمهور أكبر. التحذير الوحيد هو أن مجموعة واتساب تقتصر على 1024 عضوًا.

الفائز 🏆

يتساوى كل من واتساب وتيليجرام في الأداء عندما يتعلق الأمر بميزات المراسلة. ولكن، إذا كنت ترغب في الوصول إلى جمهور أوسع، خاصةً إذا كنت تريد الوصول إلى جمهور أوسع، خاصةً في العروض الترويجية أو الإعلانات التسويقية، تيليجرام سيكون الخيار الأفضل لأن واتساب يحد من المجموعات بحد أقصى 1024 عضوًا.

2. الميزة رقم 2: التشفير من طرف إلى طرف

التشفير من طرف إلى طرف (E2EE) هي ميزة أمنية أساسية للتعامل مع البيانات الحساسة. لا تقدم تيليجرام خاصية E2EE للمحادثات العادية، لكن خاصية "الدردشات السرية" تعمّي الرسائل، مع خيار إضافي للتدمير الذاتي للرسائل. تقوم المنصة أيضًا بتشفير جميع المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو باستخدام E2EE.

يوفر واتساب خاصية E2EE لجميع رسائلك، بغض النظر عما إذا كانت في الدردشة الخاصة أو المحادثات الجماعية. وينطبق الأمر نفسه على جميع رسائلك المرئية والصوتية والنصية، مما يضمن لك التواصل الآمن.

الفائز 🏆

سيجد أصحاب الأعمال أن واتساب هو الخيار الأفضل في هذا السيناريو. يضمن التشفير الافتراضي من طرف إلى طرف التشفير الخارجي والداخلي على حد سواء تواصل الفريق تظل خاصة وآمنة في جميع الأوقات، دون الحاجة إلى أي تدابير أمنية إضافية.

3. الميزة رقم 3: النسخ الاحتياطي والتخزين

خاصية التخزين السحابي غير المحدود في تيليجرام مفيدة عندما تحتاج إلى نسخ احتياطي لمحادثاتك وملفاتك. كما أنها تضيف إمكانية الوصول متعدد الأجهزة لضمان قدرتك على الوصول إلى حسابك ومحادثاتك من جميع الأجهزة المرتبطة. علاوة على ذلك، لا داعي للقلق بشأن النسخ الاحتياطي لبياناتك، حيث يقوم التطبيق بذلك تلقائيًا على فترات منتظمة.

من ناحية أخرى، يسمح واتساب بالوصول من أربعة أجهزة مرتبطة فقط في المرة الواحدة. يحتوي على تخزين محلي وسحابي ولكنه يعتمد على Google Drive أو iCloud. يجب أن يتم نسخ الدردشات احتياطيًا بشكل دوري، وإلا فإنك تخاطر بفقدانها تمامًا، خاصةً عند الانتقال من جهاز قديم إلى جهاز جديد.

الفائز 🏆

يتمتع تيليجرام بأفضلية على واتساب هنا لأنك لا تحتاج إلى الاعتماد على أنظمة تخزين خارجية أو نسخ احتياطي يدوي للوصول إلى محادثاتك. وهذا مناسب للشركات حيث لا داعي للقلق بشأن فقدان البيانات المهمة. تضمن لك المزامنة عبر الأجهزة أيضًا إمكانية الوصول إلى جميع المحادثات الأخيرة في أي وقت.

4. الميزة رقم 4: أدوات الأعمال

بينما تتيح لك ميزات مثل القنوات والروبوتات الاستفادة من تيليجرام في العروض الترويجية، التواصل مع العملاء، والدعم، إلا أنه يفتقر إلى الميزات الخاصة بالأعمال. وهذا يجعلها أقل جدوى لحالات الاستخدام المتقدمة مثل الأتمتة، وتكامل إدارة علاقات العملاء، والعمليات الأخرى.

يقدم واتساب أدوات مخصصة لـ رسائل الأعمال مع ميزات مثل كتالوجات المنتجات وتدفقات المحادثة والردود السريعة والدفع الآمن. علاوة على ذلك، يضم واتساب أكثر من ملياري مستخدم عالمي، مما يتيح للشركات الوصول إلى مجموعة كبيرة من العملاء المحتملين.

الفائز 🏆

عندما يتعلق الأمر بالاتصالات التجارية، واتساب هو الفائز الواضح. فهو قادر على أتمتة الدعم، وزيادة المبيعات، وإشراك العملاء، وحتى التكامل مع تطبيقات الطرف الثالث من خلال واجهة برمجة تطبيقات واتساب للأعمال. هذه الميزات المتخصصة تجعله أداة فعالة للشركات من أي حجم.

تيليجرام مقابل واتساب على ريديت

لا تكتمل هذه المناظرة دون أن يدلي أصحاب الأعمال الفعليين بآرائهم حول ما يعتقدون أنه الخيار الأفضل بين تيليجرام وواتساب للأعمال. لقد بحثنا في موقع ريديت لتحديد ما إذا كان مستخدمو الأعمال يفضلون تيليجرام أو واتساب لتلبية احتياجاتهم.

واحد ريديتور قالوا إنهم يفضلون واتساب لأنه يشفر جميع محادثاتهم تلقائيًا. للمقارنة، يقوم تيليجرام بتشفير المحادثات السرية والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو فقط.

واتساب 100%. نعم إنه ميتا، لكنه يقوم بتشفير كل المحتوى تلقائيًا من طرف إلى طرف لجميع اتصالاتك. يمكن لـ Meta رؤية البيانات الوصفية وليس المحتوى.

لا يقوم تيليجرام بتشفير أي شيء بشكل افتراضي، لذا فإن جميع اتصالاتك يمكن قراءتها بحرية من قبل شركة تيليجرام، وربما أي مخترقين قد يخترقون تيليجرام.

آخر مستخدم يقول أنه يفضل واتساب ببساطة لأن معظم جهات الاتصال الخاصة بهم موجودة هناك. لم يجد تيليجرام بعد موطئ قدم له بين المستخدمين.

أنا أستخدم واتساب لأن جهات اتصالي تستخدم واتساب. لا يمكنني العثور على جميع من أتحدث إليهم في تيليجرام. أستخدم تيليجرام لمجموعات الهوايات وبعض جهات الاتصال الجديدة.

بعض يفضل المستخدمون تيليجرام لأنه يقوم بمزامنة الرسائل بسلاسة في السحابة دون الحاجة إلى النسخ الاحتياطي اليدوي.

تتم مزامنة جميع الرسائل في سحابة تيليجرام السحابية بشكل فوري، على جميع الأجهزة في آنٍ واحد، إنه مريح للغاية، والنسخ الاحتياطية هي آخر القرن.

على الرغم من ميزات تيليجرام الغنية، إلا أن المستخدمين عبر الإنترنت يفضلون واتساب للأعمال بسبب تشفيره الشامل وانتشاره الكبير.

تعرف على ClickUp: أفضل بديل لـ تيليجرام مقابل واتساب

واتساب وتيليجرام منصات مراسلة لائقة للمستخدمين العاديين. في الواقع، يتفوق واتساب على تيليجرام بسبب ميزات التواصل الخاصة بالأعمال.

ومع ذلك، تفتقر كلتا المنصتين إلى ميزات إدارة المشاريع الشاملة لتحليل بيانات العملاء والحملات، والتعاون بكفاءة في المشاريع مع أعضاء الفريق، وتنظيم سير العمل الحالي في عملك.

هذا هو المكان الذي ClickUp يدخل الدردشة (مجازيًا)!

يتعامل ClickUp مع جميع اتصالات عملك بكفاءة ويوفر إمكانات إدارة المهام مع ميزات مثل الدردشة والذكاء الاصطناعي الذكي وأتمتة المهام, إدارة الفريق ومركزية سير العمل.

فيما يلي، نوضح لك أدناه كيف تسهل ClickUp عملك بالضبط ولماذا هي واحدة من أفضل تيليجرام أو بدائل واتساب .

1. ClickUp's One Up #1: ClickUp Chat

من خلال جمع مناقشاتك ومهامك في منصة واحدة موحدة, ClickUp Chat يضمن لك دمج كل ما تحتاجه للتواصل والتعاون بسلاسة.

لنفترض أنك تعمل على إطلاق حملة تسويقية وتريد أن يعمل فريق التصميم على بعض التصميمات للإطلاق. يتيح لك ClickUp Chat بدء محادثة مع مصمميك بإشارة @ بسيطة.

وهي تعمل مباشرةً داخل ClickUp بحيث لا تضطر إلى الانتقال إلى بريد إلكتروني آخر أو تطبيق دردشة الفريق لتكرار زملائك. يمكن تحويل التعليقات إلى مهام وإضافتها إلى قائمة مهام أحد أعضاء الفريق. تبقى المهمة مرتبطة بمحادثتك، مما يمنح جميع المشاركين السياق الذي يحتاجونه عند العودة إليها لاحقاً.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك بدء مكالمات صوتية أو مكالمات فيديو من الدردشة والتي تكون مفيدة عند مشاركة التحديثات السريعة أو العصف الذهني في الوقت الحقيقي أو توضيح العناصر التي قد تكون معقدة للغاية بحيث لا يمكن توصيلها عبر النص.

علاوةً على ذلك، تم تعزيز الدردشة بالذكاء الاصطناعي الخاص ب ClickUp- ClickUp Brain -مما يمنحه بعض القوى الخارقة.

يمنحك ClickUp Brain ردودًا مقترحة استنادًا إلى الأفكار التي يسحبها من مساحة العمل الخاصة بك في أي وقت يطرح عليك شخص ما سؤالاً. ويمكنه الانضمام إلى المكالمات وتلخيص ما تمت مناقشته وإنشاء المهام تلقائيًا للمتابعة المهمة.

تتضمن ميزات ClickUp Chat الرئيسية ما يلي:

تواصل موحد : إبقاء جميع المناقشات مرتبطة بالمهام والمشاريع، مما يجعل المتابعة والتعاون أمرًا سهلاً

: إبقاء جميع المناقشات مرتبطة بالمهام والمشاريع، مما يجعل المتابعة والتعاون أمرًا سهلاً مكالمات صوتية ومكالمات فيديو : انتقل إلى المكالمات الصوتية أو مكالمات الفيديو مباشرةً من خلال الدردشة لحل الأسئلة أو مناقشة المشاريع وجهاً لوجه - لا حاجة إلى تطبيقات إضافية

: انتقل إلى المكالمات الصوتية أو مكالمات الفيديو مباشرةً من خلال الدردشة لحل الأسئلة أو مناقشة المشاريع وجهاً لوجه - لا حاجة إلى تطبيقات إضافية كفاءة مدعومة بالذكاء الاصطناعي : إنشاء المهام تلقائيًا من الرسائل، وتلخيص المحادثات باستخدام الذكاء الاصطناعي CatchUp، والعثور على المهام أو المستندات ذات الصلة باستخدام علاقات الذكاء الاصطناعي

: إنشاء المهام تلقائيًا من الرسائل، وتلخيص المحادثات باستخدام الذكاء الاصطناعي CatchUp، والعثور على المهام أو المستندات ذات الصلة باستخدام علاقات الذكاء الاصطناعي مراسلة في الوقت الفعلي : التعاون الفوري ومشاركة التحديثات وتبادل الأفكار وتبادل الأفكار دون تأخير

: التعاون الفوري ومشاركة التحديثات وتبادل الأفكار وتبادل الأفكار دون تأخير المحادثات المترابطة : حافظ على تنظيم المواضيع لضمان عدم ضياع أي شيء في الدردشة

: حافظ على تنظيم المواضيع لضمان عدم ضياع أي شيء في الدردشة إشعارات مخصصة: إدارة التنبيهات وتحديد أولويات ما هو أكثر أهمية للحفاظ على تركيزك

هل تعتمد كثيراً على المراسلة الفورية لإنجاز العمل؟ استخدم نموذج ClickUp للرسائل الفورية لإنشاء غرفة دردشة داخلية لفريقك وجعل تواصل الفريق مركزياً.

قالب ClickUp للرسائل الفورية

باستخدام هذا القالب، يمكنك

اتباعآداب الدردشة في العمل وتوقف عن القلق بشأن الأخطاء المطبعية أو النحوية

الرد بسرعة باستخدام ردود موحدة على الاستفسارات الشائعة

حافظ على اتساق صوت علامتك التجارية ونبرة صوتك عبر الرسائل

حدد أولويات المحادثات المهمة حتى لا تفوتك التفاصيل المهمة

💡 نصيحة احترافية: مزامنة سلاسل المحادثة في الدردشة مع المهام، مما يؤدي إلى تبسيط التعاون في مكان العمل . لذلك كلما تمت مناقشة فكرة في موضوع ما، يمكنك إنشاء مهمة منها على الفور. وبهذا، يكون لدى الجميع سياق كافٍ لكل مهمة إلى جانب مواعيد نهائية واضحة وملكية واضحة.

2. ClickUp's One Up #2: ClickUp Clips

أثناء عملك على الموقع الإلكتروني لحملة تسويقية، تدرك أنه سيكون من الجيد إضافة بعض العناصر التفاعلية لتحسين مشاركة المستخدم. فبدلاً من الشرح عبر مكالمة، تريد أن تُظهر لفريق التصميم الخاص بك ما يجب القيام به. انقر فوق المقاطع هو ما تحتاجه.

اجعل التواصل عبر الفيديو غير المتزامن أسهل باستخدام ClickUp Clips

يمكن استخدام المقاطع لتسجيل وشرح سير العمل المعقد لأعضاء الفريق والعملاء والموظفين الجدد، مما يلغي الحاجة إلى برامج إضافية لمشاركة الشاشة في مجموعتك التقنية. يتم حفظ جميع المقاطع في "مركز المقاطع" للرجوع إليها بسرعة وسهولة.

أفضل جزء هو أنه يمكنك مشاركة مقطع مع أعضاء الفريق باستخدام رابط عام أو إرسال الملف الذي تم تنزيله إليهم. ما رأيك في ذلك لجعل التواصل غير المتزامن أكثر مرونة؟

💡 نصيحة احترافية: يمكن لـ ClickUp Brain نسخ أي مقطع، مما يسهل تحديد موقع معلومات معينة. يمكنك مسح الطوابع الزمنية المختلفة في النص ونسخ مقتطفات من أي مكان في الفيديو للرجوع إليها أو التوثيق السريع.

3. ClickUp's One Up # 3: تعليقات ClickUp المعينة

هل تريد تعليقات من أصحاب المصلحة على عناصر التصميم أو تخصيص الميزانية لحملة ما؟

بدلاً من إرسال رسائل منفصلة، استخدم تعيين تعليقات ClickUp's ClickUp .

استخدم تعليقات ClickUp المعينة لإنشاء عناصر إجراءات من التعليقات والمهام

إنه أمر رائع أداة تواصل في مكان العمل لإخطار أعضاء الفريق عند الحاجة إلى اتخاذ إجراء من جانبهم.

سيتم تنظيم التعليقات المخصصة لك في مكان واحد بحيث يمكنك تحديد موقعها بسهولة. بمجرد الانتهاء من ذلك، يمكنك حل عنصر الإجراء داخل التعليق نفسه دون عناء.

لماذا يعد ClickUp الخيار الأكثر ذكاءً لتعاون الأعمال

يتمتع كل من واتساب وتيليجرام بنقاط قوة فريدة من نوعها. يتميز تيليجرام بقنواته العامة، والمزامنة السلسة للأجهزة، والتخزين السحابي. أما بالنسبة للتشفير المتكامل والميزات الخاصة بالأعمال، فإن واتساب هو الأفضل.

ومع ذلك، تفتقر كلتا المنصتين إلى ميزات تتبع المهام، والدعم التنظيمي، والأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي.

إذا كنت تريد تمكين عملك بأدوات تواصل شاملة، فإن ClickUp هو أفضل رهان لك. فهو يتجاوز مجرد أداة تواصل بسيطة ويوفر مساحة عمل شاملة لا تقتصر على التعاون بين فرق العمل فحسب، بل تتيح للفرق إدارة المهام وتحسين إدارة علاقات العملاء والاستفادة من الذكاء الاصطناعي للعمل بذكاء أكبر. اشترك في ClickUp اليوم واكتشف ما الذي يجعلها الخيار الأذكى للتواصل والمشاركة الفعالة في الأعمال التجارية.