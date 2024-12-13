أفضل 10 أدوات لتوليد دراسات الحالة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز استراتيجية المحتوى الخاصة بك

تتمحور دراسات الحالة حول سرد القصص - أي أن تُظهر للعالم كيف تُحدث حلول أعمالك تأثيراً. ولكن غالباً ما تكون صياغة هذه الدراسات عملية تستغرق وقتاً طويلاً مليئة بالمقابلات التي لا تنتهي، وتحليل البيانات، وجولات لا حصر لها من التعديلات.

ثم يأتي الذكاء الاصطناعي، وفجأة يتغير كل شيء.

في هذه المدونة، سنستكشف في هذا المنشور أفضل 10 أدوات لتوليد دراسات الحالة بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك في إنشاء دراسات حالة جذابة. سواء كنت ترغب في توفير الوقت، أو إضافة الإبداع، أو تغيير نهجك تمامًا، فهناك أداة مناسبة لك!

## ⏰ ملخص 60 ثانية

أفضل 10 مولدات دراسات حالة للذكاء الاصطناعي:

ClickUp: الأفضل لإنشاء محتوى ذكاء اصطناعي مبسط Galaxy AI: الأفضل لإنشاء محتوى تحسين محركات البحث بالذكاء الاصطناعي GravityWrite: الأفضل لإنشاء دراسات الحالة متعددة اللغات LogicBalls: الأفضل لإنشاء دراسات الحالة القائمة على الأبحاث جونيا: الأفضل لتوزيع دراسات الحالة Narrato.io: الأفضل لتوليد أفكار لمحتوى دراسات الحالة Grammarly: الأفضل لتوليد دراسات الحالة ببضع نقرات فقط Piktochart: الأفضل لتحويل البيانات المعقدة إلى دراسات حالة مرئية ستوري دوك: الأفضل لتتبع معدلات تحويل دراسات الحالة Easy-Peasy.AI: الأفضل لتوليد الشهادات لدراسات الحالة

## ما الذي يجب أن تبحث عنه في مولدات دراسات الحالة بالذكاء الاصطناعي

يعد اختيار مولد دراسة الحالة المناسب للذكاء الاصطناعي أمرًا ضروريًا لصياغة قصص مؤثرة تلقى صدى لدى جمهورك المستهدف. فيما يلي بعض الإمكانيات التي يجب أن تبحث عنها في مولد دراسة الحالة بالذكاء الاصطناعي:

📌الكتابة المقنعة: يجب أن تكون الأداة قادرة على إنشاء محتوى مقنع. يجب أن تنتج سردًا جذابًا وواضحًا يركز على العميل دون أن يبدو عامًا أو ميكانيكيًا. ابحث عن الأدوات التي تسمح لك بتعديل النغمة والأسلوب، مما يضمن توافق المحتوى بشكل مثالي مع علامتك التجارية

📌التسعير: هيكلية تسعير شفافة بدون رسوم خفية تُظهر أن الشركة تقدر الثقة. وغالبًا ما يكون مولّدو دراسات الحالة الذين يقدمون تجارب مجانية أو خططًا مرنة أكثر أمانًا، مما يتيح لك تقييم جودتها قبل الالتزام

📌 حماية البيانات: لا تغفل سياسات التعامل مع البيانات والخصوصية. يجب على مولد دراسة الحالة الامتثال للوائح وحماية معلومات العميل ومعلومات العمل الحساسة

📌القابلية للتوسع: تأكد من أن مولد دراسة الحالة يتناسب مع احتياجاتك، ويتكامل بسلاسة مع البرامج الحالية مثل CRMs، ويوفر خيارات التخصيص.

📌دعم العملاء: سهولة الاستخدام أمر مهم، وكذلك الدعم عندما تصبح الأمور صعبة. اختبر نظام دعم العملاء - ما مدى سرعة استجابتهم، وهل الإجابات مفيدة؟ كما أن وجود مكتبة جيدة الصيانة من موارد التدريب، بما في ذلك مقاطع الفيديو التعليمية والأدلة الإرشادية، يُظهر أن الشركة تستثمر في نجاحك

🙂 حقيقة ممتعة: يُعتقد عادةً أن طريقة دراسة الحالة قد تم تقديمها في العلوم الاجتماعية بواسطة فريدريك لو بلاي في عام 1829، حيث استخدمه إلى جانب الإحصاءات في بحثه عن ميزانيات الأسرة.

أفضل 10 مولدات لدراسة الحالة في الذكاء الاصطناعي

والآن دعنا نلقي نظرة على أفضل 10 مولدات لدراسة الحالة بالذكاء الاصطناعي، وميزاتها، وقيودها، وأسعارها، ومراجعاتها:

1. ClickUp (الأفضل لإنشاء محتوى ذكاء اصطناعي مبسط)

استخدام ClickUp لتبسيط عملية إنشاء دراسات الحالة_ كتابة دراسات الحالة يعني صياغة سرد متماسك. عليك أن توضح بوضوح كيف قمت بحل مشكلة ما للعميل. في بعض الأحيان، تحتاج حتى إلى زاوية فريدة لإبراز قصتك. ClickUp Brain هو مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص ب ClickUp، الذي يعمل على تبسيط عملية إنشاء دراسة الحالة. فهو يحلل بياناتك ويمكّنك من تقديم قصص نجاح عملائك بطريقة تجذب جمهورك وتظهر تأثير عملك.

أضف موجهًا مفصلاً يتضمن معلومات حول صناعة عميلك وتحدياته المحددة. حدد الحل المقترح وفوائده، وسيقوم ClickUp Brain بإنشاء دراسة حالة شاملة في دقائق.

لا مزيد من العوائق أمام الكاتب! استخدم ClickUp Brain لتبادل الأفكار وكتابة دراسات حالة مقنعة

مع خاصية الكاتب بالذكاء الاصطناعي، يتضاعف ClickUp Brain مع خاصية الكاتب بالذكاء الاصطناعي أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي . يمكنك أن تطلب منها مزيدًا من التحسينات على دراسة الحالة من خلال تقديم المزيد من التفاصيل حول أسلوبك المفضل في الكتابة ونبرة الصوت أو النتائج التي تريد إبرازها.

بمجرد أن تصبح دراسة الحالة جاهزة، فإن الخطوة التالية هي تحريرها ومشاركتها مع أصحاب المصلحة للموافقة عليها. يجعل ClickUp هذا الأمر سهلاً أيضاً. يمكنك استخدام مستندات ClickUp لكتابة دراسات الحالة ومشاركة المستندات مع الآخرين للتعاون السلس.

كتابة دراسات الحالة وتحريرها في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Docs_

يساعدك ClickUp Docs على تتبع التعديلات في الوقت الفعلي. يمكنك أيضًا دمج المهام مباشرةً في المستندات، إضافة /أوامر /أوامر شرطة لتقديم عناصر التصميم وإضافة نقاط. ويتيح لك إضافة فواصل لإنشاء أقسام منفصلة لدراسة الحالة، مثل "خلفية العميل" و"التحديات الرئيسية" و"الاستراتيجيات المنفذة" و"النتيجة"

إذا كنت تبحث عن قالب دراسة الحالة ، ClickUp قد حصلت على ما تريد! إن نموذج دراسة حالة ClickUp يتضمن أقسامًا معدة مسبقًا لإرشادك خلال تحديد المشكلة والحل والنتائج. هنا، يمكنك تعيين المهام والتعاون في المسودات وحتى إنشاء محتوى مخصص دون مغادرة المنصة.

قالب دراسة الحالة ClickUp

يساعدك هذا القالب على:

إضافة محتوى قيّم لدعم مطالبات المبيعات الخاصة بك

اكتساب الثقة والمصداقية من العملاء الذين يفكرون في الشراء

زيادة مشاركة العملاء وبناء المصداقية

ClickUp أفضل الميزات:

إنشاء حملات تسويق عبر البريد الإلكتروني وإدارتها للترويج لدراسات الحالة عبر مختلف القنوات باستخدام ClickUp للتسويق الفرق

تتبع مقاييس حملة دراسة الحالة لاستراتيجيتك التسويقية مع لوحات معلومات ClickUp اجمع بين إدارة المشروع وإنشاء المحتوى وتعاون الفريق في منصة واحدة

قم بإنشاء سير عمل مخصص لإنشاء دراسة الحالة ومراجعتها وتوزيعها باستخدام أتمتة ClickUp لخص مشاريع العملاء واتصالاتهم باستخدام ClickUp Brain لإنشاء دراسات حالة مؤثرة



قيود ClickUp

قد يجده المستخدمون الجدد مربكًا بسبب ميزاته العديدة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

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2. Galaxy AI (الأفضل لتوليد محتوى تحسين محركات البحث بالذكاء الاصطناعي)

via مجرة الذكاء الاصطناعي يُعد مولد دراسة الحالة Galaxy AI أداة شائعة تساعد الشركات على عرض قصص نجاحها بأقل جهد ممكن. تجمع عروضه المجمعة بين مجموعة قوية من أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة في حزمة واحدة شاملة، مما يوفر للشركات حلاً شاملاً لمجموعة واسعة من الاحتياجات.

عندما يتعلق الأمر بالمهام الإبداعية، فإن Galaxy.ai يجعل الأمر سهلاً مع أدوات مثل الانتشار المستقر و الرحلة المتوسطة و الإيديوغرام. سواء أكنت تعمل على مواد تسويقية أو تصميمات منتجات أو أي شيء بينهما، تساعدك هذه الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على إنشاء صور عالية الجودة في وقت قصير.

يمكنك إنشاء أعمال فنية أو نماذج أولية أو مفاهيم تصميمية مذهلة بسرعة - دون تكاليف عالية أو جداول زمنية طويلة. وبفضل Flux، يمكنك الحصول على أتمتة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تعمل على تبسيط سير العمل والحفاظ على سير الأمور بسلاسة مع نمو أعمالك، مما يضمن لك التوسع بكفاءة دون فقدان السيطرة.

أفضل ميزات #### Galaxy AI

احصل على الاستفادة من نماذج الذكاء الاصطناعي المتعددة في نموذج واحد

تحديد المشكلة والحل والنتائج بوضوح لدراسات الحالة بتنسيقات منظمة

دمج مرئيات البيانات لجعل دراسات الحالة الخاصة بك أكثر مصداقية وإقناعاً

تخصيص محتوى دراسة الحالة بناءً على دليل أسلوب علامتك التجارية

قيود الذكاء الاصطناعي في Galaxy

تعتمد مخرجات الأداة بشكل كبير على دقة واكتمال البيانات المدخلة المقدمة

تأتي الخدمة مقابل تكلفة، مما يجعلها أقل مثالية لأولئك الذين يبحثون عن حلول مجانية

تسعير جالاكسي للذكاء الاصطناعي

15 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Galaxy AI

مراجعات غير كافية

3. GravityWrite (الأفضل لتوليد دراسات الحالة متعددة اللغات)

via GravityWrite GravityWrite هي عبارة عن منصة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تضم أكثر من مليوني مستخدم حول العالم، وهي مصممة لإنشاء محتوى ودراسات حالة عالية الجودة. من خلال الإجابة على بعض الأسئلة البسيطة، يساعدك منشئ دراسة الحالة بالذكاء الاصطناعي في إنشاء دراسة حالة جيدة التنظيم تسلط الضوء على المشكلة التي حلها منتجك أو خدمتك، والحل الذي قدمته، والنتائج التي حققتها.

يمكنك اختيار حد أقصى للكلمات يتراوح بين 600 و1500 كلمة، وحتى بدون التنسيق المفضل، تقدم الأداة مخرجات مصقولة وجذابة.

أفضل ميزات GravityWrite GravityWrite

إنشاء دراسات حالة مفصّلة في غضون دقائق من خلال هيكلة المحتوى الخاص بك تلقائيًا باستخدام إعدادات مسبقة وقوالب قابلة للتخصيص

احصل على اقتراحات بالكلمات الرئيسية، وقوالب مخصصة غير محدودة، وملاحظات في الوقت الفعلي للمساعدة في إنشاء محتوى مخصص

تبسيط سير العمل باستخدام سجل الإصدارات وأدوات التعاون وجدولة المحتوى وميزات تكامل واجهة برمجة التطبيقات

أنشئ دراسات حالة بأكثر من 30 لغة، مما يضمن أن يلقى المحتوى الخاص بك صدى لدى الجمهور العالمي

قيود GravityWrite

على الرغم من سهولة استخدامه، إلا أن بعض الأدوات المتقدمة مثل تكامل واجهة برمجة التطبيقات والتحليلات قد تتطلب إرشادات إضافية

يحتاج المستخدمون إلى مراقبة استخدامهم للكلمات، خاصةً في خطط المبتدئين والمجانية

تسعير GravityWrite

مجاني

المبتدئين: 19 دولارًا في الشهر

19 دولارًا في الشهر المحترف: 79 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات GravityWrite GravityWrite

G2: 4.6/5 (80 تقييم)

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4. كرات المنطق (الأفضل لإنشاء دراسات حالة قائمة على البحث)

via كرات المنطق مع وجود أكثر من 15 مليون جيل وقاعدة مستخدمين تضم أكثر من 150,000 شخص، تعمل منصة LogicBalls، وهي منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، على جعل التكنولوجيا القوية في متناول الجميع.

يقدم منشئ دراسة الحالة بالذكاء الاصطناعي الخاص بها مجموعة من أكثر من 1200 تطبيق، بما في ذلك أدوات للكتابة والتصميم وكتابة نصوص الفيديو. يمكن أن تساعدك LogicBalls أيضاً في إنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الذكاء الاصطناعي للترويج لدراسات الحالة الخاصة بك لتحقيق أقصى قدر من الانتشار.

أفضل ميزات LogicBalls

إنشاء دراسات حالة في دقائق لشهادات العملاء ومحتوى الموقع الإلكتروني والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي

تخصيص دراسات الحالة الخاصة بك بسهولة لضمان توافقها مع صوت علامتك التجارية ورسائلك

تحسين دراسات الحالة باستخدام الكلمات المفتاحية لتحسين محركات البحث

قيود LogicBalls المنطقية

يقدم الإصدار المجاني وظائف محدودة مع أكثر من 50 أداة ذكاء اصطناعي فقط، ونغمتين، وخيارات إدخال محدودة

تسعير #### لوجيك بولز

مجانًا

الخطة الاحترافية: 9.99 دولارًا شهريًا

9.99 دولارًا شهريًا الخطة المميزة: 19.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

📖 اقرأ المزيد: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة التسويق (حالات الاستخدام والأدوات)

5. جونيا (الأفضل لتوزيع دراسة الحالة)

via جونيا Junia AI هي عبارة عن منصة شاملة لإنشاء المحتوى تجعل إنشاء دراسات الحالة الاحترافية في متناول الجميع. يستخدم مولد دراسة الحالة الخاص بها خوارزميات الذكاء الاصطناعي الذكية لصياغة روايات مفصلة ومخصصة تسلط الضوء على إنجازات الأعمال وتعزز مصداقية العلامة التجارية.

بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة قوالب جذابة بصريًا وقابلة للتخصيص، مما يضمن لك عدم الاضطرار إلى البدء من الصفر.

جونيا أفضل الميزات

إنشاء روابط لدراسات الحالة لمشاركتها مع زملائك أو عملائك. تنعكس التحديثات التي يتم إجراؤها على دراسة الحالة في الوقت الفعلي، مما يضمن أن يرى الجميع أحدث إصدار.

نشر عملك كملفات PDF للعروض التقديمية، أو دمجها في موقعك الإلكتروني باستخدام أدوات نظام إدارة المحتوى مثل WordPress أو Shopify

عرض دراسات الحالة من خلال منشورات المدونة، مما يوفر مزايا تحسين محركات البحث مثل تحسين الكلمات الرئيسية وتحسين الوصول العضوي

قيود جونيا

يتفوق الذكاء الاصطناعي مع البيانات العامة ولكنه قد يواجه صعوبة في إنشاء رؤى قيّمة لقطاعات محددة أو تقنية للغاية دون مدخلات مكثفة من المستخدم

قد تجد الفرق الأصغر أو الشركات الناشئة ذات الميزانيات المحدودة أن أسعار جونيا باهظة بعض الشيء، خاصةً إذا كانت الأداة تُستخدم باعتدال

أسعار جونيا

مجاني

المحترف: 34 دولارًا في الشهر

34 دولارًا في الشهر المؤسس: 59 دولارًا/شهريًا

جونيا التقييمات والمراجعات

تقييمات غير كافية

📖 اقرأ المزيد: كيفية تحليل آراء العملاء لتحقيق النجاح المطلق

6. Narrato.io (الأفضل لتوليد أفكار محتوى دراسة الحالة)

via Narrato.io Narrato هي أداة ذكاء اصطناعي تساعد الفرق من أي حجم على صياغة محتوى عالي الجودة بكفاءة. يساعد منشئ دراسات الحالة بالذكاء الاصطناعي في إنشاء دراسات حالة مؤثرة تركز على العملاء في دقائق معدودة. يمكنك ضبط المحتوى الذي تم إنشاؤه باستخدام صوت مخصص للعلامة التجارية لضمان الاتساق والتخصيص في جميع دراسات الحالة.

يساعدك Narrato أيضًا على أتمتة سير عمل المحتوى الخاص بك حتى تتمكن من تخطيط المحتوى وإنشائه ونشره على نظام أساسي واحد.

أفضل مزايا Narrato.io

إنشاء قوالب دراسة حالة مخصصة لعملك

قم بضبط دراسات الحالة الخاصة بك عن طريق توسيع النص أو تبسيطه أو تحسينه باستخدام كاتب الذكاء الاصطناعي المدمج

عرض نقاط البيع الفريدة لمنتجك (USPs) بشكل فعال لجذب العملاء المحتملين

قيود Narrato.io

يمكن أن تكون ميزات Narrato المتميزة مكلفة للغاية بالنسبة للشركات الصغيرة أو الفرق ذات الميزانيات المحدودة

تسعير Narrato.io

المحترفين: 48 دولارًا شهريًا

48 دولارًا شهريًا الشركات: 124 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

124 دولارًا أمريكيًا/شهريًا أخرى: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Narrato.io

G2: 4.9/5 (أكثر من 160 تقييم)

4.9/5 (أكثر من 160 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

7. Grammarly (الأفضل لإنشاء دراسات الحالة بنقرات قليلة)

via جرامارلي تساعد Grammarly فرق التسويق على توفير الوقت من خلال صياغة دراسات الحالة بسرعة استنادًا إلى المعلومات الأساسية عن الشركة أو المنتج. توفر الأداة أيضًا تدقيقًا نحويًا وإملائيًا في الوقت الفعلي، واقتراحات للأسلوب، وتحسينات في الكتابة لأنواع مختلفة من الكتابة إلى جانب دراسات الحالة.

أفضل ميزات Grammarly

الكشف عن الانتحال المحتمل من خلال مقارنة المحتوى بمليارات صفحات الويب والأبحاث الأكاديمية

تبسيط مجموعة متنوعة من مهام الكتابة، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والتقارير والمستندات

إعادة صياغة الجمل، وتعزيز وضوح وأصالة كتابتها باستخدام أداة إعادة الصياغة

قيود Grammarly

على الرغم من أن أداء Grammarly جيد في معظم الحالات، إلا أنه في بعض الأحيان يواجه صعوبة في فهم السياق، مما يؤدي إلى اقتراحات قد لا تكون مناسبة دائمًا

تسعير Grammarly

الخطة المجانية: تقدم التدقيق النحوي والإملائي وعلامات الترقيم الأساسية

تقدم التدقيق النحوي والإملائي وعلامات الترقيم الأساسية خطة العمل: 15 دولارًا/مستخدم/شهريًا

تقييمات ومراجعات Grammarly

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,700 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,700 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 7000 تقييم)

8. Piktochart (الأفضل لتحويل البيانات المعقدة إلى دراسات حالة مرئية)

via بيكتوشارت يساعد Piktochart Case Study Generator في إنشاء دراسات حالة جذابة بصريًا. يمكنك إدخال نص بسيط، أو تحميل ملف PDF أو DOCX أو TXT، أو حتى لصق المحتوى مباشرةً في المحرر.

من هناك، تطبق الأداة تلقائيًا عناصر تصميم ذكية لجعل دراسة الحالة الخاصة بك جذابة. يمكنك تخصيص سمة الألوان ودمج أصول علامتك التجارية للتسويق المخصص.

أفضل ميزات Piktochart

إنشاء تصميمات مستندات جذابة وقابلة للقراءة وصور عالية الجودة تلقائيًا بناءً على النص الخاص بك

تلخيص المستندات الطويلة في نقاط رئيسية لفهمها بسرعة دون فقدان التفاصيل الرئيسية باستخدام مولد ملخص الذكاء الاصطناعي

استخدم عناصر تصميم مخصصة لمواءمة المستندات مع أسلوب علامتك التجارية، مما يضمن الاتساق بين جميع المواد

قيود Piktochart

لا تزال بعض ميزاته في الوضع التجريبي. على الرغم من أنه يسمح لك بتحميل المستندات وإنشاء التصميمات تلقائيًا، إلا أن الأداة قد لا تحافظ دائمًا على المحتوى الخاص بك بشكل مثالي، خاصةً بالنسبة للمستندات متعددة الصفحات

أسعار Piktochart

مجاني

محترف 14 دولارًا شهريًا

14 دولارًا شهريًا شركة : 28 دولارًا/شهريًا

: 28 دولارًا/شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Piktochart

G2: 4.4/5 نجوم (أكثر من 160 تقييم)

4.4/5 نجوم (أكثر من 160 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 190 تقييم)

📖 اقرأ المزيد: قوة التأثير: كيفية طلب شهادات العملاء التي تساعدك على النمو

9. ستوري دوك (الأفضل لتتبع معدلات تحويل دراسة الحالة)

via ستوري دوك يساعد منشئ دراسة الحالة المدعوم بالذكاء الاصطناعي في Storydoc على إنشاء دراسات حالة في شكل عروض تقديمية. ويقدم قوالب دراسة حالة مصممة مسبقًا لمختلف المجالات، مثل التسويق والعقارات والطب.

يمكنك إنشاء محتوى مخصص وديناميكي بسرعة دون الحاجة إلى مهارات التصميم أو الترميز. تتكامل Storydoc أيضًا مع أنظمة إدارة علاقات العملاء والتقويمات والأدوات الأخرى حتى تتمكن من إنشاء دراسات حالة قابلة للتنفيذ تتعقب تفاعل القراء في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات Storydoc

ضبط نسخة الشرائح وتصميمها تلقائيًا لإنشاء دراسات حالة جيدة التنظيم

تحويل ملفات PDF الثابتة إلى دراسات حالة تفاعلية متعددة الوسائط تشرك القراء بشكل أكثر فعالية

تخصيص دراسات الحالة مع متغيرات ديناميكية مثل اسم العميل المحتمل وعلامته التجارية، مما يجعلها مثالية للتسويق القائم على الحساب (ABM)

قم بتضمين أزرار الحث على اتخاذ إجراء مثل النماذج أو التقويمات أو الدردشة المباشرة مباشرةً داخل دراسات الحالة لزيادة التحويلات

قيود ستوري دوك

المنصة باهظة التكلفة، مما يجعلها خياراً أقل قابلية للتطبيق بالنسبة للشركات الصغيرة أو تلك التي لديها ميزانيات محدودة

تسعير ستوري دوك

للمبتدئين: 40 دولارًا شهريًا

40 دولارًا شهريًا المحترفين: 60 دولارًا شهريًا

60 دولارًا شهريًا خطط الفريق: أسعار مخصصة

ستوري دوك التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 نجوم (أكثر من 40 تقييم)

4.7/5 نجوم (أكثر من 40 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

10. Easy-Peasy.AI (الأفضل لتوليد الشهادات لدراسات الحالة)

via Easy-Peasy.AI يساعدك منشئ دراسة حالة العميل من Easy-Peasy.AI على صياغة دراسات حالة مقنعة للأعمال لتقديم قصص نجاح عملائك بشكل منظم وأكثر جاذبية.

ما عليك سوى إدخال أسماء الشركات وتفاصيل المنتج و النتائج الإيجابية وتفاصيل الحالة وسيقوم الذكاء الاصطناعي بالباقي! وهو مدعوم بتقنية GPT-4 المتطورة، ويقدم مخرجات عالية الجودة ومخصصة في غضون ثوانٍ.

أفضل مزايا #### Easy-Peasy.AI

الوصول إلى جمهور عالمي من خلال إنشاء دراسات حالة بأكثر من 40 لغة

الوصول إلى أكثر من 200 قالب لتبسيط تنسيق دراسات الحالة

تحميل ملفات PDF حتى يتمكن الذكاء الاصطناعي من استخراج المعلومات والإجابة على الأسئلة بناءً على المحتوى

إنشاء صور بالذكاء الاصطناعي لدراسة الحالة الخاصة بك

قيود Easy-Peasy.AI

على الرغم من أنه ينشئ دراسات حالة بسرعة، إلا أنه يفتقر إلى أدوات التحرير المتعمق أو الضبط الإبداعي

أسعار Easy-Peasy.AI

مجاني

المبتدئين: 16 دولارًا في الشهر

16 دولارًا في الشهر غير محدود 50: 24 دولارًا/شهريًا

24 دولارًا/شهريًا غير محدود: 32 دولارًا في الشهر

Easy-Peasy.AI التقييمات والمراجعات:

G2: 4.5/5 (أكثر من 20 مراجعة)

4.5/5 (أكثر من 20 مراجعة) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

📖 اقرأ المزيد: كيفية تحسين التركيز على العملاء

إنشاء دراسات حالة مقنعة للذكاء الاصطناعي باستخدام ClickUp

عندما يتعلق الأمر بمشاركة قصص النجاح، غالبًا ما تبدو العملية مستعجلة وكأنها مجرد مربع آخر يجب التحقق منه. ماذا لو كانت دراسات الحالة أكثر من مجرد وثائق؟

ماذا لو كان بإمكانك تحويلها إلى أصول قيّمة لعلامتك التجارية؟ ادخل إلى ClickUp Brain، منشئ دراسات الحالة المدعوم بالذكاء الاصطناعي من ClickUp.

ClickUp Brain أداة قوية لإنشاء دراسات حالة مؤثرة في دقائق. مع مساعدة الذكاء الاصطناعي في الكتابة، يمكنك تحويل بياناتك إلى شكل يسرد القصص ويسلط الضوء على تأثير عملك.

هل لديك قصة نجاح عميل؟ اشترك مع ClickUp اليوم وأخبر قصصًا تستحق التذكر!