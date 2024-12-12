كيفية مكافحة المحسوبية في العمل (استراتيجيات وأمثلة)

تخيل موظفًا يبذل قصارى جهده لتحقيق الأهداف المؤسسية. فهم يبتكرون تقنيات لجعل العمليات أكثر كفاءة، ويقودون الفرق، ويتخذون مبادرات لتحسين العمليات.

ولكن عندما يتعلق الأمر بالترقية، يحصل أحد الأقران على ترقية لمجرد أن علاقته بالرئيس أكثر وداً.

والنتيجة؟ انخفاض معنويات الموظفين، وانعدام الحافز، والتوتر، وتراجع الأداء. لا تؤذي المحسوبية موظفًا واحدًا فقط؛ بل تنتقل عدواها إلى جميع أنحاء مكان العمل، مما يخلق بيئة عمل سامة تعيق النمو وتولد الاستياء.

سنستكشف في هذا الدليل العلامات المنبهة والأمثلة الواقعية والاستراتيجيات القابلة للتنفيذ للموظفين والمديرين والقادة لمكافحة المحسوبية وبناء ثقافة الثقة والمساواة.

## ⏰ ملخص 60 ثانية

استراتيجيات لمكافحة المحسوبية في مكان العمل:

وضع سياسات لمكافحة المحسوبية ونظام التغذية الراجعة 360 درجة

خلق بيئة آمنة في مكان العمل حيث يمكن للموظفين التعبير عن مخاوفهم

تشجيع التفاعلات الجماعية وتعزيز الشمولية في العمل

إجراء دورات تدريبية للمديرين للتعامل مع حوادث المحاباة ومعالجة التحيزات غير المقصودة

استخدام أدوات لتتبع أداء الموظفين وتوفير فرص التطوير الوظيفي على أساس الجدارة

تحديد المحسوبية في العمل

المحاباة هي عندما يقوم شخص في السلطة بمنح معاملة تفضيلية لموظف على حساب موظف آخر، خاصة لأسباب شخصية.

جاي أندريس، مؤلف كتاب حمام المدراء

قد يكون تحديد المحسوبية في مكان العمل أمرًا صعبًا، خاصة عندما تكون العلامات خفية. ومع ذلك، فإنها غالبًا ما تكون كامنة تحت السطح، في انتظار أن يتم ملاحظتها. فيما يلي بعض علامات المحسوبية:

عدم المساواة في الحصول على المزايا والامتيازات

تمديد ساعات الغداء ، الموافقة على الإجازات المتكررة، وأيام الإجازات الإضافية، وما إلى ذلك، لبعض الموظفين

، الموافقة على الإجازات المتكررة، وأيام الإجازات الإضافية، وما إلى ذلك، لبعض الموظفين وصول أفضل إلى المعدات أو الأدوات أو مساحة العمل مقارنةً بالآخرين الذين يشغلون وظائف مماثلة

أو مساحة العمل مقارنةً بالآخرين الذين يشغلون وظائف مماثلة التساهل مع المواعيد النهائية أو الأهداف لبعض الموظفين مع التشدد مع موظفين آخرين

📌 مثال: يقوم المدير بترقية عدد قليل من موظفيه المفضلين (بما في ذلك الموظفين غير الأكفاء) على الرغم من أن الموظفين الآخرين يتحملون مسؤوليات أكثر ويؤدون بشكل أفضل.

التوزيع غير العادل للعمل والفرص

غير عادل توزيع عبء العمل -إسناد أعمال أقل وأسهل أو إعطاء مشاريع رفيعة المستوى للموظفين المفضلين فقط

-إسناد أعمال أقل وأسهل أو إعطاء مشاريع رفيعة المستوى للموظفين المفضلين فقط تقديم المكافآت والترقيات للموظف المفضل (الأقل كفاءة من الآخرين في الفريق) مع الإفراط في انتقاد الموظفين الموهوبين الآخرين

للموظف المفضل (الأقل كفاءة من الآخرين في الفريق) مع الإفراط في انتقاد الموظفين الموهوبين الآخرين الاهتمام الإضافي والتوجيه والفرص للموظفين المفضلين لتحسين الأداء ورفع مستوى المهارات والتواصل المهني مع استبعاد أعضاء الفريق الآخرين الذين قد يكون لديهم جدارة مساوية أو أكبر

معاملة متحيزة

الدفاع عن سلوك الموظفين غير الأخلاقي أو انتهاكات مكان العمل مثل التنمر والتمييز والتحرش

أو انتهاكات مكان العمل مثل التنمر والتمييز والتحرش التحيز أثناء النزاعات في مكان العمل واتباع معايير مزدوجة. على سبيل المثال، قيام قائد الفريق بفرض غرامة على أحد الموظفين بسبب الإضرار بالممتلكات دون الموظف المفضل

واتباع معايير مزدوجة. على سبيل المثال، قيام قائد الفريق بفرض غرامة على أحد الموظفين بسبب الإضرار بالممتلكات دون الموظف المفضل السماح للموظفين المفضلين بالتأثير على القرارات التي تؤثر على الفريق بأكمله مع تجاهل مدخلات الآخرين المحسوبية في مكان العمل يمكن أن تؤثر بشكل خطير على رفاهية الموظفين. عندما يصبح مكان العمل ذا ميول سياسية، غالبًا ما ينخرط الموظفون المتنافسون على منصب ما في سلوك عدواني لاستنزاف موارد منافسيهم.

والنتيجة؟ زيادة الاستياء والنزاعات بين الموظفين وضعف الأداء.

يمكن أن تؤدي المعاملة التفضيلية إلى الإقصاء، وتقليل الارتباط بالمؤسسة، وخفض الروح المعنوية، وتقليل الإنتاجية، وتعريض صحة مكان العمل للخطر.

📖 اقرأ المزيد: 10 عوامل تؤثر على الإنتاجية في العمل

كيف يمكن للموظفين التعامل مع المحسوبية

قد يتجاهل الموظفون حالات المحسوبية في مكان العمل في البداية. ولكن تدريجيًا، يؤدي ذلك إلى انعدام الثقة، مما يؤدي إلى انخفاض مشاركة الموظفين وارتفاع نسبة التخبط. إليك كيف يمكن للموظفين التعامل مع المحسوبية و الإدارة في العمل

حافظ على مهنيتك في المواقف الصعبة

صوتك كموظف أمر مهم عندما يتعلق الأمر بالوقوف ضد المحسوبية، ولكن كيفية التعبير عن ذلك يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا.

❌ ❌ إليك ما يجب عليك تجنبه:

الانفعالات العاطفية: إنها تلقي بظلالها على المخاوف وتضر بالمصداقية وتوتر العلاقات

إنها تلقي بظلالها على المخاوف وتضر بالمصداقية وتوتر العلاقات توجيه أصابع الاتهام: إلقاء اللوم يؤدي إلى نشوب النزاعات ويعرقل الحلول

بدلاً من ذلك، ركز على:

إظهار التأثير: القيام بعمل عالي الجودة، والوفاء بالمواعيد النهائية، والتوافق مع أهداف الفريق. إبراز المساهمات ذات النتائج القابلة للقياس

القيام بعمل عالي الجودة، والوفاء بالمواعيد النهائية، والتوافق مع أهداف الفريق. إبراز المساهمات ذات النتائج القابلة للقياس التماس الملاحظات: مناقشة مجالات التحسين بانتظام مع مديرك والتصرف بناءً على الاقتراحات

مناقشة مجالات التحسين بانتظام مع مديرك والتصرف بناءً على الاقتراحات المناقشة بهدوء: إذا لزم الأمر، قم بإجراء محادثة خاصة وبناءة مع مديرك لمناقشة مساهماتك وفرص النمو

توثيق الحوادث للرجوع إليها في المستقبل

يجب أن يدون الموظفون كل شيء عن فعل المحاباة المشهود، بدءًا من التاريخ والوقت إلى وصف الواقعة وتأثيرها على عملهم. يساعد ذلك في الإبلاغ عن المحسوبية مع إثبات ذلك.

✨ أضف التفاصيل التالية لتسجيل حالات المحاباة:

التاريخ والوقت : متى وقعت الحادثة

: متى وقعت الحادثة ماذا حدث : وصف واضح لفعل المحاباة

: وصف واضح لفعل المحاباة من كان متورطاً : الأفراد الذين يمارسون المحاباة بشكل مباشر أو غير مباشر أو مرتبطين بالموقف

: الأفراد الذين يمارسون المحاباة بشكل مباشر أو غير مباشر أو مرتبطين بالموقف التأثير على العمل : كيف أثرت المحاباة على المعنويات أو الإنتاجية أو ديناميكيات الفريق

: كيف أثرت المحاباة على المعنويات أو الإنتاجية أو ديناميكيات الفريق الأدلة الداعمة: الأدلة الداعمة: رسائل البريد الإلكتروني أو نصوص المحادثة أو سجلات المهام إذا كانت ذات صلة

يمكن أن تكون هذه السجلات لا تقدر بثمن عند الإبلاغ عن المحسوبية لقسم الموارد البشرية أو الإدارة بحيث يمكن معالجة المشكلة بشكل عادل.

يمكنك استخدام مستندات ClickUp لتوثيق جميع حوادث المحسوبية بالتفصيل ومشاركتها بأمان مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين. كما يتيح لك أيضًا ضبط عناصر التحكم في الخصوصية والتحرير حتى تتمكن من إدارة من يمكنه الوصول إلى المعلومات الحساسة.

يمكن لمديري الموارد البشرية أيضًا استخدام مستندات Docs لتصنيف الحوادث حسب القسم أو النوع أو الخطورة، مما يسهل تتبع أنماط المحسوبية ومعالجة المشكلات بشكل استباقي.

توثيق السياسات وجعلها في متناول الجميع باستخدام مستندات ClickUp Docs

استراتيجيات التواصل مع الإدارة

قد يكون الإبلاغ عن حوادث المحسوبية أمراً محرجاً. فيما يلي بعض النصائح التي يجب على الموظفين اتباعها للتواصل مع الإدارة بشأن المحسوبية:

🙌 التعبير عن المخاوف بشكل بنّاء: شارك كيف تؤثر المحسوبية على الروح المعنوية والأداء مع التركيز على التطلعات والمساهمات

🙌 الانخراط في التواصل الشفاف مع الأقران: الشروع في شفافية التواصل الأفقي مع الزملاء لفهم الخبرات المشتركة وديناميكيات مكان العمل

🙌 تناقش مع الإدارة: التحدث عن الفرص والتوقعات والأداء وثقافة مكان العمل وعمليات صنع القرار

🙌 تحدث عن المخاوف وليس الاتهامات: تجنب الاتهامات الصريحة بالمحاباة. بدلاً من ذلك، عبّر عن مخاوفك بهدوء وبشكل بنّاء

🙌 إجراء محادثات وليس مواجهات: تعامل مع هذه المناقشات كمحادثات لحل المشكلات، وليس كمواجهات تزيد من حدة التوتر

📌مثال: كارين ديلون، مؤلفة كتاب دليل HBR لسياسات المكتب يعطي مثالاً عمليًا - "لاحظت أن سارة حصلت على فرصة للقيام بـ XYZ، وأود أن أحصل على هذه الفرصة أيضًا."

النظر في الخيارات والانتقالات المهنية المحتملة

تؤدي المحسوبية الصارخة المطولة في نهاية المطاف إلى تخبط الموظفين. إذا فشلت جميع الاستراتيجيات الأخرى، فقد يكون الوقت قد حان للانتقال إلى مؤسسات ذات بيئة عمل إيجابية .

للتحرر من دائرة المحسوبية أثناء البحث عن وظيفة جديدة، ضع في اعتبارك ما يلي:

✅ التماس التوجيه من مرشد يمكنه تقديم رؤى حول كيفية التعامل مع تحديات مكان العمل

✅ تحقق من تقييمات موقع جلاسدور للشركات للتأكد من أنها تعزز العدالة والشفافية

✅ قم بإعداد إجابة عن سبب تركك لوظيفتك الحالية دون التحدث عنها بشكل سلبي

مثل الموظفين، يلعب مديرو الموارد البشرية دوراً متساوياً في التعامل مع المحسوبية في مكان العمل. وهذا يقودنا إلى القسم التالي.

دور الموارد البشرية في إدارة المحسوبية واحد من كل خمسة موظفين يشعرون أن صاحب العمل لا يهتم برفاهيتهم. وهنا يجب على مديري الموارد البشرية التدخل لوقف المحسوبية والاحتفاظ بأفضل المواهب قبل فوات الأوان.

إليك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها منع المحسوبية في مكان العمل وتعزيز المعاملة العادلة للموظفين.

وضع معايير ترقية شفافة وعادلة

تأكد من عدم وجود ثغرات في سياسات الترقية لديك تفسح المجال للمحسوبية.

تحلى بالشفافية . ضع معايير واضحة مثل القدرات القيادية، وجودة المنجزات، والكفاءات الفنية، وما إلى ذلك، لتحديد الموظفين المستحقين للترقية. قم بتوصيل هذه المعايير بشكل علني مع جميع الموظفين لإزالة الغموض

. ضع معايير واضحة مثل القدرات القيادية، وجودة المنجزات، والكفاءات الفنية، وما إلى ذلك، لتحديد الموظفين المستحقين للترقية. قم بتوصيل هذه المعايير بشكل علني مع جميع الموظفين لإزالة الغموض ضع معايير مرجعية قابلة للقياس مرتبطة بمتطلبات أدوار محددة مثل الإكمال الناجح للبرامج التدريبية ذات الصلة، وتطوير المهارات الجديدة، وعدد المشاريع التي تم قيادتها، وغير ذلك

مرتبطة بمتطلبات أدوار محددة مثل الإكمال الناجح للبرامج التدريبية ذات الصلة، وتطوير المهارات الجديدة، وعدد المشاريع التي تم قيادتها، وغير ذلك استخدام مراجعات الأداء والتغذية الراجعة بزاوية 360 درجة لاكتساب رؤى الموظفين من مصادر متعددة مثل الأقران والمدراء والقادة والمرؤوسين لضمان العدالة

لاكتساب رؤى الموظفين من مصادر متعددة مثل الأقران والمدراء والقادة والمرؤوسين لضمان العدالة إنشاء عملية منظمة حيث يقوم المديرون بتوثيق أسباب قرارات الترقية مدعومة بأمثلة محددة للإنجازات والتوافق مع المعايير المحددة

حيث يقوم المديرون بتوثيق أسباب قرارات الترقية مدعومة بأمثلة محددة للإنجازات والتوافق مع المعايير المحددة إنشاء لجنة لمراجعة سياسات الترقية وتحديثها بانتظام للتأكد من ملاءمتها وشموليتها

يضمن ذلك ترقية الموظفين بناءً على إنجازاتهم بدلاً من شخصيتهم أو خلفيتهم.

تعزيز مبادرات بناء الفريق

تعمل أنشطة بناء الفريق على تعزيز الثقافة التنظيمية، وضمان تحسين حل النزاعات وتعزيز الثقة وتقليل المحسوبية.

📌مثال: MotorInc. Pvt. Ltd واجهت الشركة تحديات مثل انخفاض مشاركة الموظفين، والصراعات، وانعدام ثقة الموظفين. ولمعالجة ذلك، نظموا برنامجًا لمشاركة الموظفين لمدة ثلاثة أيام في أحد المعسكرات، والذي تضمن جلسات استخلاص المعلومات والألعاب. وقد أدى ذلك إلى ردود فعل إيجابية من الموظفين، وزيادة الإنتاجية، وارتفاع العائد على الاستثمار.

فيما يلي بعض الأفكار التي تساعدك على بناء فريق العمل إدارة الفرق أفضل

إجراء المناقشات : نظّم مناظرات افتراضية قائمة على المواضيع لتشجيع الموظفين على التفاعل مع بعضهم البعض (سواء في الموقع أو عن بُعد). وضع قواعد واضحة والتركيز على التفاعلات المحترمة، وتعزيز تقدير وجهات النظر المتنوعة

: نظّم مناظرات افتراضية قائمة على المواضيع لتشجيع الموظفين على التفاعل مع بعضهم البعض (سواء في الموقع أو عن بُعد). وضع قواعد واضحة والتركيز على التفاعلات المحترمة، وتعزيز تقدير وجهات النظر المتنوعة استضف الهاكاثونات : امنح فرقك التقنية الفرصة للعثور على مهاراتهم ونقاط قوتهم الخفية وصقلها من أجل التقدم الوظيفي وتحسين الأداء. قدم أهدافًا واضحة وحوافز للفريق، وشجع التعاون متعدد الوظائف، وشارك النتائج عبر الشركة للاحتفال بجهودهم

: امنح فرقك التقنية الفرصة للعثور على مهاراتهم ونقاط قوتهم الخفية وصقلها من أجل التقدم الوظيفي وتحسين الأداء. قدم أهدافًا واضحة وحوافز للفريق، وشجع التعاون متعدد الوظائف، وشارك النتائج عبر الشركة للاحتفال بجهودهم اجتماعات شهرية : جدولة اجتماعات شهرية، شخصية أو افتراضية، للتواصل مع الموظفين حول العمل وخارجه. تحدث عن هواياتهم، واهتماماتهم، والتوازن بين العمل والحياة، والرحلات، وغير ذلك

: جدولة اجتماعات شهرية، شخصية أو افتراضية، للتواصل مع الموظفين حول العمل وخارجه. تحدث عن هواياتهم، واهتماماتهم، والتوازن بين العمل والحياة، والرحلات، وغير ذلك خطط لتحديات جماعية: قم بتضمين أنشطة مثل غرف الهروب أو مسابقات التوافه أو تحديات اللياقة البدنية الافتراضية لتعزيز العمل الجماعي في بيئات مختلفة

إلى جانب تنظيم أنشطة بناء الفريق، قم بتعزيز ما يلي التعاون في الوقت الفعلي يوميًا أثناء العمل. كليك أب السبورات البيضاء يمكن أن تساعدك هنا. يمكنك إنشاء سبورة بيضاء لتبادل الأفكار حول استراتيجيات إدارة المحسوبية في العمل، وإضافة ملاحظات لأي حالات شائعة من المحسوبية وربطها بالمهام.

العصف الذهني للأفكار، ورسم الاستراتيجيات، وتخطيط سباقات السرعة باستخدام ClickUp Whiteboards

تنفيذ استطلاعات الرأي في مكان العمل لقياس مشاعر الموظفين

تُعد استطلاعات الرأي في مكان العمل طريقة رائعة للتحقق من شعور الموظفين تجاه بيئة العمل وما إذا كانوا قد واجهوا أي حوادث محاباة.

على سبيل المثال، يمكنك إجراء استبيانات مشاركة الموظفين لقياس مدى رضا موظفيك عن عملهم وقرارات الإدارة. قم بتضمين كل من أسئلة مقياس التصنيف والأسئلة الوصفية للحصول على رؤى تفصيلية.

✨ ✨ اسأل موظفيك أسئلة مثل:

كيف تقيم التوازن بين العمل والحياة الخاصة بك على مقياس من 5؟

هل تشعر بأنك تحصل على تعويض عادل؟

هل تتلقى فرصاً تعليمية وافرة؟

ومع ذلك، وفر خيارات عدم الكشف عن الهوية عند إجراء الاستبيانات مثل تقييمات بيئة العمل وفعالية المدير.

يمكنك أيضًا تنفيذ برنامج التغذية الراجعة بزاوية 360 درجة يجمع الرؤى من الأقران والمرؤوسين والمديرين لضمان نظام سلس وآمن للتغذية الراجعة. تحليل نتائج الاستطلاع واتخاذ خطوات ملموسة، مثل معالجة مخاوف المحسوبية أو مراجعة السياسات أو تحسين ثقافة مكان العمل.

استخدم أدوات مثل عرض نموذج ClickUp لإنشاء استبيانات شاملة وجمع مدخلات الموظفين المجهولين.

استخدام نماذج ClickUp لإجراء استبيانات المحسوبية في مكان العمل

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاستفادة من أتمتة ClickUp لتوزيع نماذج الاستطلاع تلقائيًا على الأشخاص المناسبين في غضون ثوانٍ.

إنشاء آليات إبلاغ مجهولة المصدر

يعد الإبلاغ عن المحسوبية أو غيرها من المشكلات الأخرى في مكان العمل أمرًا محفوفًا بالمخاطر. فقد يكلف الموظفين ترقيتهم وحتى وظائفهم. لذا، قم بإنشاء آليات إبلاغ مجهولة لحماية المبلغين عن المخالفات.

إليك بعض الآليات التي يمكنك تنفيذها:

البوابات الإلكترونية : قم بإنشاء بوابة إبلاغ آمنة مع تشفير شامل حيث يمكن للموظفين الإبلاغ عن المديرين الذين يمارسون المحسوبية دون التفكير مرتين في "الوقوع في الفضيحة" قم بتضمين نماذج سهلة الاستخدام تسمح للموظفين بتقديم تقارير مفصلة عن المحسوبية أو المعاملة غير العادلة، إلى جانب أدلة اختيارية مثل لقطات الشاشة أو رسائل البريد الإلكتروني

: قم بإنشاء بوابة إبلاغ آمنة مع تشفير شامل حيث يمكن للموظفين الإبلاغ عن المديرين الذين يمارسون المحسوبية دون التفكير مرتين في "الوقوع في الفضيحة" قم بتضمين نماذج سهلة الاستخدام تسمح للموظفين بتقديم تقارير مفصلة عن المحسوبية أو المعاملة غير العادلة، إلى جانب أدلة اختيارية مثل لقطات الشاشة أو رسائل البريد الإلكتروني نماذج نماذج نماذج الإبلاغ المجهولة : امنح الموظفين إمكانية الوصول إلى قوالب نماذج الإبلاغ التي يمكنهم استخدامها للإبلاغ عن الحوادث في فئات مختلفة، من المحاباة إلى التحرش أو الانتهاك الأخلاقي. يجب أن ترشد هذه النماذج الموظفين إلى تضمين جميع التفاصيل اللازمة، مثل التواريخ والأوقات والأفراد المعنيين وتأثير الحادث

: امنح الموظفين إمكانية الوصول إلى قوالب نماذج الإبلاغ التي يمكنهم استخدامها للإبلاغ عن الحوادث في فئات مختلفة، من المحاباة إلى التحرش أو الانتهاك الأخلاقي. يجب أن ترشد هذه النماذج الموظفين إلى تضمين جميع التفاصيل اللازمة، مثل التواريخ والأوقات والأفراد المعنيين وتأثير الحادث تطبيق الهاتف المحمول أو الخط الساخن : قم بإعداد خط ساخن أو إنشاء تطبيق آمن حيث يمكن للموظفين الإبلاغ عن المشكلات في مكان العمل عبر مكالمات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع أو رسائل نصية مجهولة المصدر، على التوالي

: قم بإعداد خط ساخن أو إنشاء تطبيق آمن حيث يمكن للموظفين الإبلاغ عن المشكلات في مكان العمل عبر مكالمات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع أو رسائل نصية مجهولة المصدر، على التوالي المتابعة بشفافية: طمأنة الموظفين بأن كل بلاغ سيتم التعامل معه بشكل سريع وعادل. شارك الرؤى حول المشكلات التي تم حلها دون المساس بالسرية لبناء الثقة في النظام

حلول واستراتيجيات للمؤسسات

وفقًا لمؤسسة غالوب 12% من الموظفين الأمريكيين تركوا وظائفهم بسبب مشاكل القيادة العليا. وهذا يشير إلى أن المؤسسة بأكملها، بدءًا من قادة الفرق إلى كبار المديرين التنفيذيين، يجب أن تتخذ خطوات لخلق بيئة عمل مواتية لجميع الموظفين.

إليك كيفية القيام بذلك.

تنفيذ سياسات لمنع المحسوبية

وضع سياسات تنظيمية صارمة تمنع المحسوبية على جميع المستويات. إليك بعض النصائح القابلة للتنفيذ:

وضع سياسة منظمة لتوزيع الفرص لضمان المساواة بين جميع الموظفين على جميع المستويات تفويض المهام ومنع التوزيع غير العادل للموارد والفرص

لضمان المساواة بين جميع الموظفين على جميع المستويات تفويض المهام ومنع التوزيع غير العادل للموارد والفرص تنفيذ نظام شفاف للترقية والمراجعة ، باستخدام مقاييس موضوعية، مثل مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، وإشراك مقيّمين متعددين لتقليل التحيز

، باستخدام مقاييس موضوعية، مثل مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، وإشراك مقيّمين متعددين لتقليل التحيز مشاركة معايير الترقية بشكل علني ، مثل مدة الترقية ومجموعات المهارات والإنجازات، بحيث يفهم كل موظف كيفية اتخاذ القرارات

، مثل مدة الترقية ومجموعات المهارات والإنجازات، بحيث يفهم كل موظف كيفية اتخاذ القرارات تحديد السلوك المقبول في مكان العمل بوضوح ، بما في ذلك عدم التسامح مطلقاً مع المحسوبية، وتحديد العواقب المترتبة على مثل هذه التصرفات بغض النظر عن مواقعها في التسلسل الهرمي

، بما في ذلك عدم التسامح مطلقاً مع المحسوبية، وتحديد العواقب المترتبة على مثل هذه التصرفات بغض النظر عن مواقعها في التسلسل الهرمي اجعل هذه السياسات متاحة بسهولة عبر البوابات الداخلية أو الكتيبات. يجب أن يعرف الموظفون أين يمكنهم العثور على القواعد وكيفية الإبلاغ عن القضايا المتعلقة بالمحسوبية

أو الكتيبات. يجب أن يعرف الموظفون أين يمكنهم العثور على القواعد وكيفية الإبلاغ عن القضايا المتعلقة بالمحسوبية تدريب المديرين والموظفين بشكل منتظم على هذه المبادئ التوجيهية لضمان تطبيقها بشكل متسق

💡 نصيحة احترافية: استخدم ClickUp كتيبات وسياسات وإجراءات الموظفين، نموذج السياسات والإجراءات لإنشاء وثيقة سياسات مركزية تغطي كل شيء من مدونة قواعد السلوك إلى إجراءات الإبلاغ وسياسة مكافحة المحسوبية.

برامج تدريبية للمديرين

المحسوبية طبيعة بشرية، لذا ابذل جهودًا واعية للسيطرة عليها. قم بإجراء دورات تدريبية للمديرين لـ تحديد المحسوبية لديهم التحيزات اللاواعية بحيث لا يفضلون أي موظف على أساس العرق أو الدور الوظيفي أو الجنس.

على سبيل المثال، تفضيل الموظف الذكر، وافتراض أن المرأة لا تستطيع أداء المهام الصعبة، وتفضيل الإناث عند التحاقهن بالعمل بعد إجازة الأمومة هي أشكال من المحاباة التي يمكن أن تؤثر على العمل والعلاقات الشخصية دون قصد.

توفير التدريب على الإنصاف إسناد المهام بناءً على المهارة والخبرة وأهداف التطوير بدلاً من التفضيلات الشخصية أو العلاقات السابقة.

قد يؤدي تفضيل الموظفين الذين يعملون معهم شخصياً أو المتاحين بسهولة أكبر إلى تنفير الموظفين البعيدين أو الأقل ظهوراً عن غير قصد. استراتيجيات المشاركة لـ تفادي التحيز في مكان العمل عن قرب من خلال توفير فرص وموارد متساوية لجميع أعضاء الفريق، بغض النظر عن الموقع.

خلق ثقافة الشمولية والإنصاف ### خلق ثقافة الشمولية والإنصاف

الشمولية و الإنصاف داخل المنظمة تؤثر بشكل إيجابي على النتائج على مختلف المستويات - الفردية والجماعية والتنظيمية. فهي تعزز الرضا الوظيفي للموظفين والاحتفاظ بهم وتحسن الأداء والرفاهية.

إليك كيفية تعزيز الشمولية والإنصاف:

🤝 وضع سياسات شاملة وإجراء برامج إرشادية ومجموعات دعم للموظفين للتواصل بصراحة

تنظيم فعاليات ثقافية وتشجيع الأنشطة الجماعية حتى يتعرف الموظفون على الثقافات المختلفة ويحترمونها

💬 حافظ على الشفافية بشأن التزامك بالشمولية وشارك الخبرات التي تسلط الضوء على الحاجة إلى التنوع والشمولية في مكان العمل معهد TiER1 للأداء خلق بيئة عمل شاملة وميسرة لضمان حصول جميع الموظفين عن بُعد والموظفين في مقر العمل على فرص متساوية في الوصول إلى الموارد والفرص. وقد أدى ذلك إلى زيادة مشاركة الموظفين وتحسين الإنتاجية وزيادة معدلات الاحتفاظ بالموظفين.

💡 نصيحة احترافية: استخدم قالب خطة التواصل الخاصة ب ClickUp للتنوع والشمول في ClickUp لإنشاء استراتيجية اتصال، وضمان وجود قنوات اتصال متسقة عبر المؤسسة، وإشراك الموظفين في مبادرات التنوع والشمول.

المراجعات والتقييمات المنتظمة

من خلال عمليات التدقيق المنتظمة، يمكنك تحديد الأنماط التي تشير إلى المحسوبية، مثل الترقية المستمرة أو إسناد المشاريع إلى شخص واحد. على سبيل المثال، يمكنك اكتشاف ترقية المدير المستمرة للموظفين الذين ينتمون إلى خلفية معينة.

نفذ آليات التغذية الراجعة وأنظمة مراجعة الأداء المنظمة لضمان إجراء تقييمات شفافة وموحدة لأداء الموظفين على فترات منتظمة

وأنظمة مراجعة الأداء المنظمة لضمان إجراء تقييمات شفافة وموحدة لأداء الموظفين على فترات منتظمة استخدام أدوات مثل الاستبيانات أو صناديق الاقتراحات لفهم تصورات الموظفين حول العدالة في توزيع المهام ومراجعات الأداء

لفهم تصورات الموظفين حول العدالة في توزيع المهام ومراجعات الأداء تدريب المدققين على التعرف على التحيز اللاواعي والمحسوبية غير العادلة وتناوب المراجعين بشكل دوري لضمان الموضوعية

والمحسوبية غير العادلة وتناوب المراجعين بشكل دوري لضمان الموضوعية عندما تسلط عمليات المراجعة الضوء على المحسوبية، اتخذ إجراءات فورية لمراجعة العمليات، أو محاسبة المديرين، أو توفير تدريب إضافي لمعالجة التحيزات

استخدام التكنولوجيا لتقليل المحسوبية إلى الحد الأدنى

قد تبدو إدارة تطوير الموظفين، وتتبع الأداء، والتعاون في مكان العمل مربكة وغير منظمة. بدون نظام موحد، تهدر فرق الموارد البشرية ساعات لا حصر لها في التبديل بين الأدوات ومحاولة الحفاظ على الاتساق بين العمليات. إدارة الموارد البشرية ClickUp تحوّل المنصة هذه التحديات إلى نظام مبسّط للتوظيف والتأهيل وتعزيز نمو الموظفين. فهي تساعدك على تتبع مشاركة الموظفين وأدائهم، ومركزة السياسات، وأتمتة العمليات، وإنشاء مكان عمل تعاوني.

عندما تكون ملكية المهام غير واضحة، فإن الرؤية تصبح غير واضحة، ويمكن أن يتسلل التحيز إلى قرارات الإدارة. وغالباً ما يؤدي هذا الافتقار إلى الشفافية إلى الارتباك وعدم الالتزام بالمواعيد النهائية والتوتر في مكان العمل حيث تتسرب المسؤوليات من بين يديك. انقر فوق الدردشة يحل هذه المشكلة من خلال ربط الأشخاص والمهام والوثائق والأداء في مكان واحد. يمكنك ربط المهام بالرسائل لتوضيح السياقات، وإبقاء الجميع على اطلاع على آخر التحديثات والإعلانات والمناقشات، وتنظيم الدردشات في مساحات لإنجاز المهام، وغير ذلك الكثير مع هذه الميزة الأنيقة.

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التواصل مع الموظفين باستخدام ClickUp Chat

قد تستمر فجوات التواصل بين الفرق في الظهور، مما يؤدي إلى تفويت التحديثات وعدم وضوح التوقعات. عندما تكون المعلومات المهمة مبعثرة عبر البريد الإلكتروني وتطبيقات الدردشة والمستندات، لا بد أن تضيع التحديثات المهمة، وتصبح الفرق غير متناسقة. انقر فوق تعيين التعليقات يضيف طبقة أخرى من المساءلة لمنع ذلك.

يمكنك أيضًا استخدام @التعليقات للإشارة إلى أعضاء فريق محددين في التعليقات حتى لا يغفلوا عن المهام المهمة. يمكنك طرح الأسئلة عليهم والحصول على الملاحظات وتقديم الموافقات وإدارة المهام، مما يعزز التواصل المفتوح مع جميع الموظفين.

تعيين تعليقات لأعضاء الفريق مع @إشارات لمهام محددة باستخدام ClickUp Assign Comments

يمكن أن يؤدي التوزيع غير المتكافئ لأعباء العمل والمحسوبية الخفية إلى الإضرار بمعنويات الفريق وإنتاجيته.

بدون رؤية واضحة لقدرة الفريق وتخصيص المهام، يصبح بعض الموظفين مثقلين بالأعباء بينما يظل البعض الآخر غير مستغل بشكل كافٍ. ClickUp Dashboards تساعد في منع ذلك من خلال لوحات المعلومات المخصصة في الوقت الفعلي حيث يمكنك تتبع عبء العمل وحالات المشاريع الخاصة بالموظفين. وهذا يساعدك على تحديد أصحاب الأداء العالي ومكافأتهم بشكل صحيح.

تعزيز المساواة والإنصاف في تفويض المهام باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

قد يكون تحقيق التوازن بين قدرات الفريق بشكل عادل أمرًا صعبًا بدون الأدوات المناسبة. يكافح العديد من المديرين للحفاظ على صورة دقيقة لنطاق عمل فريقهم، مما يؤدي إلى الإرهاق وتفويت فرص النمو.

إن نموذج عبء عمل الموظف ClickUp يوفر رؤية واضحة لعبء العمل الحالي لكل موظف، مما يساعد على ضمان التوزيع العادل للعمل.

بالإضافة إلى ذلك، عندما يصبح تنظيم الفريق فوضويًا، فإن نموذج خطة إدارة فريق ClickUp لإدارة الفريق يساعدك على تنظيم فرقك، والحصول على تحديثات حول من يعمل على ماذا، وتوصيل المهام بشكل أوضح. باستخدام هذا القالب، يمكنك تحديد أدوار ومسؤوليات كل عضو من أعضاء الفريق، وتحديد أهداف المشروع، وتحديد التوقعات، وتعيين المهام لأعضاء محددين، وغير ذلك الكثير.

إنشاء بيئة عمل إيجابية باستخدام ClickUp

مكان العمل الصحي هو مكان العمل الذي يمكن أن يزدهر فيه الجميع بعيداً عن المحسوبية والسلبية. عندما تتسلل المحسوبية إلى مكان العمل، يمكن أن تسمم ثقافة العمل وتؤثر على الروح المعنوية والإنتاجية والثقة.

لمعالجة المحسوبية بشكل مباشر، تحتاج إلى سياسات واضحة، وتواصل مفتوح، وأنظمة للتغذية الراجعة البناءة والمساءلة. ولكن وجود الأدوات المناسبة في مكانها الصحيح لا يقل أهمية عن ذلك.

ClickUp هو تطبيق كل شيء للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة - وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

من خلال جعل العمل مركزياً، يساعد ClickUp في معالجة التحيزات، ويتيح رؤية أعباء عمل الفريق، ويعزز تعاون الفريق، ويضمن توزيع المهام بشكل عادل، وينفذ استطلاعات الرأي في مكان العمل لمعالجة المشكلات المحتملة.

هل لديك فضول لمعرفة كيفية قيام ClickUp بكل ذلك؟ اشترك مجانًا الآن !