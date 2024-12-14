أفضل 11 برنامج لإدارة وثائق الإنشاءات لعام 2025

يتصارع عدد من دول العالم الأول، بما في ذلك كندا وأستراليا، مع أزمة إسكان كبيرة. بينما تحتدم المناقشات حول السبب الجذري، هناك شيء واحد واضح تمامًا: نحن بحاجة ماسة إلى المزيد من المساكن.

في عالم يسعى جاهدًا لتحقيق الاستدامة، يأتي بناء المساكن مصحوبًا بقائمة طويلة من المعايير: توفير المواد الصديقة للبيئة، وإدارة لوجستيات النقل، وضمان الحصول على موافقات التصميم والبنية التحتية، والاستعداد للكوارث الطبيعية، والعمل في حدود ميزانيات محدودة.

ببساطة، التوثيق ببساطة هو كابوس لوجستي. فهناك الكثير من الأجزاء المتحركة التي يصعب تتبعها. ولكن إليك الخبر السار: مع برنامج إدارة الإنشاءات الصحيح، تصبح إدارة هذا الكم الهائل من الأعمال الورقية أسهل بكثير.

في هذه المقالة، سوف نستكشف كيف يمكن لبرامج إدارة مستندات البناء تبسيط سير العمل وتعزيز أدوات التعاون.

⏰ ملخص 60 ثانية

فيما يلي قائمة سريعة بأفضل أدوات إدارة مستندات الإنشاءات التي يغطيها هذا الدليل، إلى جانب ميزاتها البارزة:

ClickUp: الأفضل ل إدارة المشاريع الإنشائية والتعاون في المستندات بروكور: الأفضل لإدارة مشاريع الإنشاءات واسعة النطاق أوتوديسك دوكس: الأفضل لإدارة المستندات المستندة إلى السحابة المركزية BIM 360: الأفضل لنمذجة معلومات البناء (BIM) والتعاون في مجال الإنشاءات بلوبيم 360: الأفضل لترميز ملفات PDF ووثائق البناء Buildertrend: الأفضل لإدارة المشاريع الشاملة والتواصل مع العملاء مقاول فورمان: الأفضل للقدرة على تحمل التكاليف وتنوع الميزات Viewpoint: الأفضل لإدارة المستندات والرسم أكونيكس: الأفضل للامتثال والتعاون في المستندات نيوفورما: الأفضل للبريد الإلكتروني وإدارة المستندات e-Builder: الأفضل لإدارة البرامج الرأسمالية

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة مستندات البناء؟

غالبًا ما تعمل مشاريع البناء على

الميزانية بأكثر من 50% بسبب التأخير

. في حين أن بعض الانتكاسات لا يمكن تجنبها، إلا أنه يمكن التخفيف من حدة الكثير منها من خلال التوثيق المنظم - وهو أمر يمكن أن يساعدك برنامج إدارة مستندات البناء الصحيح على تحقيقه.

إليك كيف يمكن للبرامج الجيدة أن تجعل عملك أسهل:

1. الميزات التي تقوم بالأعمال الشاقة

يجب أن يتعامل البرنامج مع الاحتياجات الخاصة بالبناء، من التحكم في الإصدار إلى الموافقات على المستندات. ابحث عن إدارة مركزية للمخططات والعقود والتصاريح، إلى جانب أدوات لتفويض المهام والجدولة والتعاون في الوقت الفعلي.

نقاط المكافأة إذا كان يبسّط عملية مراجعة التقديم المخيفة.

🧠 هل تعلم: في الآونة الأخيرة، واجه ما يقرب من 30% من مشاريع الإنشاءات الخاصة والعامة تأخيرات كبيرة أو تعثرات غير محددة أو إلغاءات في الأشهر الستة الماضية، وفقًا لمسح أجراه

المعهد الأمريكي للمهندسين المعماريين

. يمثل هذا زيادة من 22% في ديسمبر 2022.

2. المرونة وسهولة الاستخدام

دعنا نواجه الأمر - لا أحد لديه الوقت لمنحنى تعليمي حاد. يجب أن تلبي الأداة احتياجات الجميع، بدءًا من العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى رؤساء العمال في الموقع. فكّر في سهولة الاستخدام عبر الأجهزة، والوظائف غير المتصلة بالإنترنت، وسهولة الإعداد.

3. قدرات التكامل

هل تستخدم بالفعل أدوات التصميم بمساعدة الحاسوب أو برامج المحاسبة؟ يجب أن يعمل حل إدارة المستندات الخاص بك بشكل جيد مع الأنظمة الحالية، مما يضمن تدفق البيانات بسلاسة دون خلق عمل إضافي.

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4. الأمان والتحكم في الإصدار

انتهاكات البيانات ليست مزحة. تأكّد من أن البرنامج يحتوي على تشفير قوي وميزات قوية للتحكم في الإصدار لتتبع التغييرات والحفاظ على مسارات التدقيق والحفاظ على أمان المعلومات الحساسة.

5. التسعير والخيارات التجريبية

تقدم أفضل الأدوات فترات تجريبية أو خطط مجانية، مما يتيح لك اختبارها قبل الالتزام. تأكد من أن السعر يناسب ميزانيتك مع تقديم الميزات الأساسية.

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مع وجود عدد لا نهائي من المخططات والتصاريح والعقود للموازنة,

كتابة وإدارة وثائق المشروع

للمشاريع الإنشائية يمكن أن تصبح مرهقة.

لحسن الحظ، تم تصميم مجموعة من برامج إدارة مستندات الإنشاءات للحفاظ على مستندات مشروعك منظمة وسهلة الوصول إليها وخالية من الصداع (في الغالب). إليك نظرة على أفضل الخيارات:

1. ClickUp (الأفضل لإدارة مشاريع البناء والتعاون في المستندات)

تخيل تتبع العديد من المخططات والتراخيص وتغييرات المشروع بدون نظام مركزي. في مجال البناء، يمكن لبرنامج إدارة المشاريع الفعال أن يُحدث فرقاً بين مشروع يعمل بسلاسة ومشروع يتعثر باستمرار بسبب التأخير.

كليك أب

لتجنب ذلك من خلال تقديم مستوى جديد تمامًا من التنظيم لمشاريع البناء.

بفضل

مستندات ClickUp

ميزة للتوثيق التعاوني وتتبع سجل الإصدار، يتيح البرنامج

فرق البناء

إنشاء المستندات وتنظيمها وإدارتها مباشرةً ضمن المهام والمشاريع.

باستخدام مستندات ClickUp Docs، يمكنك إنشاء المستندات وتنظيمها وإدارتها مباشرةً ضمن المهام والمشاريع

هل تعرف ماذا يعني هذا لفرق البناء؟ التعامل السلس مع المستندات إلى جانب

أتمتة سير عمل المشروع

.

باستخدام خاصية تتبع سجل الإصدارات من ClickUp، يمكنك مراقبة التغييرات التي تطرأ على مستندات المشروع، مما يضمن أن جميع أعضاء فريق الإنشاءات يعملون من أحدث إصدار - لا مزيد من المخططات القديمة.

يمكن لفرق البناء أيضًا استخدام ميزة الذكاء الاصطناعي الرائعة في ClickUp, ClickUp Brain, لتسهيل الاتصال بالمشروع وتوثيقه.

تبسيط إدارة مشروع البناء الخاص بك مع ClickUp Brain

ClickUp Brain

يساعد في كتابة التقارير وإنشاء التحديثات والإجابة عن الأسئلة السريعة المتعلقة بالمشروع.

هذا ليس كل شيء. يمكنك ببساطة أن تطلب من ClickUp Brain صياغة تقارير الحالة أو تلخيص الإجراءات الأخيرة بمطالبات بسيطة، وستنجز المهمة في ثوانٍ.

ClickUp أفضل الميزات

مستندات للتوثيق التعاوني : إنشاء مستندات المشروع ومشاركتها وتحديثها بسهولة ضمن المهام

: إنشاء مستندات المشروع ومشاركتها وتحديثها بسهولة ضمن المهام تتبع تاريخ الإصدارات : حافظ على تحديث جميع المستندات وإتاحتها لأصحاب المصلحة المعنيين

: حافظ على تحديث جميع المستندات وإتاحتها لأصحاب المصلحة المعنيين أتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي : أتمتة تقارير الحالة والتحديثات وملخصات المشروع باستخدام ClickUp Brain

: أتمتة تقارير الحالة والتحديثات وملخصات المشروع باستخدام ClickUp Brain إدارة المهام والتبعيات : نظّم المهام لكل مرحلة من مراحل الإنشاء، مع ضمان عدم إهمال أي شيء

: نظّم المهام لكل مرحلة من مراحل الإنشاء، مع ضمان عدم إهمال أي شيء الوضع المتنقل وغير المتصل بالإنترنت: يمكنك الوصول إلى تفاصيل المشروع في الموقع، حتى بدون اتصال بالإنترنت

قيود #### قيود ClickUp

عرض الجدول محدود على الهاتف المحمول: قد يفوت مستخدمي الهاتف المحمول بعض خيارات عرض البيانات

تسعير #### ClickUp

مجانًا للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

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2. Procore (الأفضل لإدارة المشاريع الإنشائية واسعة النطاق)

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بروكور

غالبًا ما تمثل إدارة مشاريع الإنشاءات واسعة النطاق تحدياتها الخاصة، ومن أكثرها شيوعًا تكلفة التنفيذ وتعقيده. بينما تتفوق Procore في مركزية سير العمل، فإن بدء تشغيله يتطلب وقتًا وموارد كبيرة.

ومع ذلك، بمجرد تنفيذه بشكل صحيح، يقدم Procore مجموعة من الأدوات المخصصة خصيصًا لصناعة البناء والتشييد. تسمح ميزات إدارة المستندات في Procore للفرق بالتعامل بكفاءة مع طلبات تقديم الطلبات والتقديمات والمشاريع مع الحفاظ على التحكم في الإصدار.

أفضل ميزات Procore

إدارة المستندات مع التحكم في الإصدار : تبسّط تتبع طلبات تقديم طلبات تقديم الطلبات والإرساليات والمستندات الرئيسية الأخرى

: تبسّط تتبع طلبات تقديم طلبات تقديم الطلبات والإرساليات والمستندات الرئيسية الأخرى أدوات الإدارة المالية : يقدم رؤى في الوقت الفعلي لميزانيات المشاريع وإدارة التكاليف

: يقدم رؤى في الوقت الفعلي لميزانيات المشاريع وإدارة التكاليف تتبع الجودة والسلامة : يساعد في إدارة عمليات التفتيش والحوادث ومذكرات الموقع في مكان واحد

: يساعد في إدارة عمليات التفتيش والحوادث ومذكرات الموقع في مكان واحد الوصول عبر الهاتف المحمول : يتيح إدارة المشاريع أثناء التنقل لفرق الإنشاءات

: يتيح إدارة المشاريع أثناء التنقل لفرق الإنشاءات تكامل واسع النطاق: يتصل بأكثر من 500 أداة، من برامج المحاسبة إلى تطبيقات التصميم بمساعدة الحاسوب

قيود Procore:

تكاليف تنفيذ عالية : يتطلب استثماراً مقدماً كبيراً في الوقت والموارد

: يتطلب استثماراً مقدماً كبيراً في الوقت والموارد الاعتماد على الإنترنت : وظائف محدودة في المناطق ذات التغطية الشبكية الضعيفة

: وظائف محدودة في المناطق ذات التغطية الشبكية الضعيفة تعقيد الأذونات: تعقيد الأذونات: يجد بعض المستخدمين نظام الأذونات مقيداً

تسعير #### Procore:

التسعير المخصص: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Procore:

G2 : 4.6/5 (أكثر من 2900 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 2900 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,700 تقييم)

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3. مستندات Autodesk Docs (الأفضل لإدارة المستندات المستندة إلى السحابة المركزية)

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مستندات أوتوديسك

إدارة وثائق مشاريع البناء ليست بالأمر الهيّن. يوفر Autodesk Docs منصة سحابية مركزية للتحكم في المستندات ويساعد في التعامل مع تدفقات عمل الوثائق الشاملة.

يعد Autodesk Docs جزءًا من نظام Autodesk Construction Cloud، المصمم لتقليل الأخطاء وتبسيط عمليات الموافقة على المستندات ومواءمة جداول المشروع. وتسمح بيئتها القائمة على السحابة للفرق متعددة التخصصات بالوصول إلى مستندات المشروع ومشاركتها بشكل آمن.

أفضل ميزات مستندات Autodesk Docs

إدارة مركزية للمستندات : يحتفظ بجميع طلبات تقديم المستندات، والإرساليات، والرسومات في موقع واحد آمن قائم على السحابة

: يحتفظ بجميع طلبات تقديم المستندات، والإرساليات، والرسومات في موقع واحد آمن قائم على السحابة سير عمل الموافقة على المستندات : أتمتة عملية المراجعة وتقليل الاختناقات وتحسين المساءلة

: أتمتة عملية المراجعة وتقليل الاختناقات وتحسين المساءلة إدارة محتوى BIM : تبسيط كفاءة التصميم من خلال كتالوج مركزي للأصول الرقمية المعتمدة لنماذج نمذجة معلومات المباني

: تبسيط كفاءة التصميم من خلال كتالوج مركزي للأصول الرقمية المعتمدة لنماذج نمذجة معلومات المباني التعاون في الوقت الحقيقي على النماذج ثلاثية الأبعاد : استخدام أدوات غامرة مثل Autodesk Workshop XR (تُباع بشكل منفصل) لمراجعات التصميم

: استخدام أدوات غامرة مثل Autodesk Workshop XR (تُباع بشكل منفصل) لمراجعات التصميم تتبع الملفات وتسليمها: تتبع إصدارات الملفات وتسليمها بشكل آمن لأصحاب المصلحة

قيود مستندات Autodesk Docs

أسعار باهظة : ليست في متناول الفرق الصغيرة أو تلك ذات الميزانيات المحدودة

: ليست في متناول الفرق الصغيرة أو تلك ذات الميزانيات المحدودة مشكلات التأخير: أبلغ بعض المستخدمين عن تأخيرات عند الوصول إلى المنصة أو التنقل فيها

أبلغ بعض المستخدمين عن تأخيرات عند الوصول إلى المنصة أو التنقل فيها منحنى التعلم للمستخدمين الجدد: قد تكون الواجهة صعبة بالنسبة للمحترفين غير المعتادين على الأدوات المستندة إلى السحابة

تسعير مستندات Autodesk Docs

Standalone: 65 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

65 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا عملاء المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات مستندات Autodesk Docs

G2 : 4.4/5 (أكثر من 3800 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 3800 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 2,100 تقييم)

4. BIM 360 (الأفضل لنمذجة معلومات البناء (BIM) والتعاون في مجال الإنشاءات)

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مستندات أوتوديسك

تم تصميم BIM 360 (المدمج الآن في Autodesk Construction Cloud) لربط فرق البناء.

يقدم هذا البرنامج أدوات متقدمة لإدارة سير عمل نمذجة معلومات البناء (BIM)، مما يتيح

تعاون الفريق في الوقت الفعلي

وتتبع المشكلات وتنسيق التصميم. وعلاوة على ذلك، تدعم منصته القائمة على السحابة النماذج ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد، وهي ميزة إضافية لفرق البناء متعددة التخصصات.

BIM 360 أفضل الميزات

تنسيق النماذج في الوقت الحقيقي : يسهّل اكتشاف حالات التعارض والتعاون في التصميم عبر العديد من المهن

: يسهّل اكتشاف حالات التعارض والتعاون في التصميم عبر العديد من المهن إدارة المستندات المستندة إلى السحابة : يركّز الوصول إلى طلبات تقديم الطلبات والإرساليات ورسومات المشروع

: يركّز الوصول إلى طلبات تقديم الطلبات والإرساليات ورسومات المشروع تكامل نمذجة معلومات المشروع : يدعم النمذجة ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد المتقدمة مع تحديثات تلقائية لتغييرات التصميم

: يدعم النمذجة ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد المتقدمة مع تحديثات تلقائية لتغييرات التصميم تتبع المشكلات وحلها : يساعد الفرق على تحديد تعارضات التصميم ومعالجتها بكفاءة

: يساعد الفرق على تحديد تعارضات التصميم ومعالجتها بكفاءة التحليلات التنبؤية: يوفر نظرة ثاقبة لمخاطر المشروع باستخدام لوحات معلومات قائمة على البيانات

قيود BIM 360

الاعتماد على الإنترنت : وظائف محدودة في المناطق ذات الاتصال الضعيف بالإنترنت

: وظائف محدودة في المناطق ذات الاتصال الضعيف بالإنترنت التسعير المرتفع : يمكن أن يكون باهظ التكلفة للفرق الصغيرة أو حالات استخدام مشروع واحد

: يمكن أن يكون باهظ التكلفة للفرق الصغيرة أو حالات استخدام مشروع واحد منحنى التعلم: قد تكون الميزات المتقدمة صعبة للمستخدمين الجدد على برامج BIM

أسعار BIM 360

BIM Collaborate Pro : 945 دولاراً سنوياً، تُدفع سنوياً

: 945 دولاراً سنوياً، تُدفع سنوياً BIM Collaborate: 705 دولارات سنوياً، يتم دفعها سنوياً

تقييمات ومراجعات BIM 360

G2 : 4.4/5 (أكثر من 3800 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 3800 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 2,100 تقييم)

5. Bluebeam (الأفضل لترميز ملفات PDF ووثائق البناء)

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بلوبيام

يوفر Bluebeam أدوات قوية لتعليم ملفات PDF وإدارة مستندات البناء والتعاون في الوقت الفعلي. بالنسبة للفرق التي تعتمد بشكل كبير على الرسومات والشروح التفصيلية، يوفر Bluebeam ميزات خاصة بالصناعة تعمل على تبسيط إدارة المستندات وتتبع المشروع.

أفضل ميزات Bluebeam

أدوات ترميز PDF : يوفر إمكانيات قوية لإنشاء ملفات PDF وتحريرها والتعليق عليها، بما في ذلك أدوات متخصصة للترميز ثنائي الأبعاد وثلاثي الأبعاد

: يوفر إمكانيات قوية لإنشاء ملفات PDF وتحريرها والتعليق عليها، بما في ذلك أدوات متخصصة للترميز ثنائي الأبعاد وثلاثي الأبعاد التعاون من خلال Bluebeam Studio : تمكين التعاون في الوقت الفعلي على المستندات من أي مكان، وربط فرق العمل المكتبية والميدانية بسلاسة

: تمكين التعاون في الوقت الفعلي على المستندات من أي مكان، وربط فرق العمل المكتبية والميدانية بسلاسة أدوات القياس : يوفر خيارات قياس متقدمة للمحيط والزوايا والحجم والمزيد، وهو مثالي لعمليات الإقلاع والتقديرات

: يوفر خيارات قياس متقدمة للمحيط والزوايا والحجم والمزيد، وهو مثالي لعمليات الإقلاع والتقديرات مقارنة المستندات وتراكبها : تبسيط تتبع التغييرات بين الرسومات وتقليل الأخطاء وتوفير الوقت

: تبسيط تتبع التغييرات بين الرسومات وتقليل الأخطاء وتوفير الوقت التكامل مع CAD: يتكامل مع مهام سير عمل التصميم بمساعدة الحاسوب، مما يسهل من تبسيط عمليات التصميم والبناء

قيود Bluebeam

التسعير المرتفع : قد تكون التكلفة باهظة بالنسبة للفرق الصغيرة أو المستخدمين العرضيين

: قد تكون التكلفة باهظة بالنسبة للفرق الصغيرة أو المستخدمين العرضيين مواطن الخلل العرضية : أبلغ المستخدمون عن مشاكل في الطباعة ونقل التراخيص بين الأجهزة

: أبلغ المستخدمون عن مشاكل في الطباعة ونقل التراخيص بين الأجهزة محدودية الميزات المتقدمة في الباقات الأقل سعرًا: بعض الأدوات المهمة متوفرة فقط في الخطط الأعلى سعراً

تسعير Bluebeam

الأساسيات : 260 دولارًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

: 260 دولارًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا الأساسية : 330 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا

: 330 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا كامل: 440 دولاراً لكل مستخدم، يتم إصدار فاتورة سنوياً

تقييمات ومراجعات Bluebeam

G2 : 4.5/5 (أكثر من 400 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 900 تقييم)

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6. Buildertrend (الأفضل لإدارة المشاريع الشاملة والتواصل مع العملاء)

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بيلديرتريند

تقدم Buildertrend أدوات مصممة لإدارة مشاريع البناء وتعزيز التفاعل مع العملاء. ومع ذلك، فهي تعتمد بشكل كبير على المستخدمين الذين يتبنون تدفقات عمل محددة، مما يجعلها صعبة بالنسبة للمقاولين من الباطن أو المقاولين غير المعتادين على مثل هذه الأنظمة.

على الرغم من ذلك، يعمل Buildertrend على تبسيط عمليات البناء المعقدة من خلال مركزية معلومات المشروع. ويعزز تكاملها مع منصات مثل Xero من فائدتها في الإدارة المالية.

أفضل ميزات Buildertrend

تنظيم المستندات : مجلدات مركزية لتخزين رسومات المشروع ومواصفاته

: مجلدات مركزية لتخزين رسومات المشروع ومواصفاته بوابة العميل : تبقي العملاء على علم بتقدم المشروع دون الحاجة إلى التواصل المستمر ذهابًا وإيابًا

: تبقي العملاء على علم بتقدم المشروع دون الحاجة إلى التواصل المستمر ذهابًا وإيابًا تقدير متقدم ومقترحات : تبسيط عملية تقديم عروض المشاريع باستخدام أدوات مبسطة لإنشاء تقديرات مفصلة

: تبسيط عملية تقديم عروض المشاريع باستخدام أدوات مبسطة لإنشاء تقديرات مفصلة خيارات التكامل : يعمل مع منصات المحاسبة مثل Xero لتحسين الإدارة المالية

: يعمل مع منصات المحاسبة مثل Xero لتحسين الإدارة المالية وظائف متوافقة مع الهاتف المحمول: يمكن للفرق الميدانية الوصول إلى تفاصيل المشروع وتحديث السجلات والتعليق على الخطط أثناء التنقل

قيود Buildertrend

أدوات جدولة محدودة : يجد بعض المستخدمين أن وظيفة الجدولة مخيبة للآمال

: يجد بعض المستخدمين أن وظيفة الجدولة مخيبة للآمال لا يوجد حفظ تلقائي للسجلات والمهام : قد يكون فقدان العمل غير المحفوظ محبطًا للمستخدمين

: قد يكون فقدان العمل غير المحفوظ محبطًا للمستخدمين تحديات اعتماد المتعاقدين من الباطن: غالباً ما يواجه المتداولون صعوبة في استخدام المنصة، خاصة على الأجهزة المحمولة

تسعير Buildertrend

أساسي : 199 دولارًا شهريًا

: 199 دولارًا شهريًا متقدم : 499 دولارًا شهريًا

: 499 دولارًا شهريًا كامل: 799 دولاراً شهرياً

تقييمات ومراجعات Buildertrend

G2 : 4.2/5 (أكثر من 150 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.5/5 (1,600+ تقييم)

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7. مقاول فورمان (الأفضل من حيث القدرة على تحمل التكاليف وتنوع الميزات)

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رئيس العمال المقاول

فورمان المقاول هو أداة لإدارة الإنشاءات مصممة للشركات من جميع الأحجام. تقدم مجموعة من الميزات بسعر تنافسي.

يوفر منصة قابلة للتخصيص لإدارة المشاريع والشؤون المالية والوثائق بكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التكامل مع QuickBooks والأدوات الشائعة الأخرى يجعله خياراً عملياً لفرق الإنشاءات التي تهدف إلى جعل سير العمل مركزياً.

ومع ذلك، فإن افتقار البرنامج إلى أداة مدمجة للإقلاع قد يكون عائقاً للبعض.

أفضل ميزات فورمان للمقاول

إدارة المستندات : يتضمن طلبات تقديم الطلبات، والإرساليات، وأكثر من 100 تقرير مُعد مسبقاً، وأكثر من 50 نموذجاً قابلاً للتخصيص للحصول على وثائق شاملة

: يتضمن طلبات تقديم الطلبات، والإرساليات، وأكثر من 100 تقرير مُعد مسبقاً، وأكثر من 50 نموذجاً قابلاً للتخصيص للحصول على وثائق شاملة الأدوات المالية : يقدم ميزات قوية مثل تقدير تكاليف العمل والتقديرات والفواتير والتكامل مع QuickBooks

: يقدم ميزات قوية مثل تقدير تكاليف العمل والتقديرات والفواتير والتكامل مع QuickBooks وظائف تطبيق الهاتف المحمول : يسمح للفرق الميدانية بإنشاء وإدارة أوامر التغيير وتتبع البطاقات الزمنية وتحديث سجلات المشروع أثناء التنقل

: يسمح للفرق الميدانية بإنشاء وإدارة أوامر التغيير وتتبع البطاقات الزمنية وتحديث سجلات المشروع أثناء التنقل لوحة تحكم قابلة للتخصيص : تصميم الواجهة وفقًا لاحتياجاتك الخاصة، مما يوفر نظرة عامة واضحة على المقاييس الأساسية

: تصميم الواجهة وفقًا لاحتياجاتك الخاصة، مما يوفر نظرة عامة واضحة على المقاييس الأساسية بوابة العميل: تبقي العملاء على اطلاع دائم بتقدم المشروع دون الحاجة إلى التواصل المستمر

قيود رئيس عمال المقاول

ميزات مقفلة في الخطط الأدنى : الأدوات الأساسية مثل التقارير المتقدمة والإرساليات متاحة فقط في المخططات ذات المستوى الأعلى

: الأدوات الأساسية مثل التقارير المتقدمة والإرساليات متاحة فقط في المخططات ذات المستوى الأعلى لا توجد ميزة الإقلاع المدمجة : يتطلب التكامل مع Kreo للحصول على وظيفة الإقلاع

: يتطلب التكامل مع Kreo للحصول على وظيفة الإقلاع منحنى تعليمي حاد: قد يبدو الإعداد الأولي والتنقل الأولي مربكًا للمستخدمين الجدد

تسعير #### تسعير فورمان المقاول

أساسي : 49$/شهرًا (تُدفع سنويًا)

: 49$/شهرًا (تُدفع سنويًا) معيار : 79 دولارًا أمريكيًا/شهريًا (يتم دفعها سنويًا)

: 79 دولارًا أمريكيًا/شهريًا (يتم دفعها سنويًا) بالإضافة : 125 دولارًا/شهريًا (تُدفع سنويًا)

: 125 دولارًا/شهريًا (تُدفع سنويًا) إيجابي : 166 دولارًا/شهريًا (تُدفع سنويًا)

: 166 دولارًا/شهريًا (تُدفع سنويًا) غير محدود: 249$/شهرًا (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات المقاول فورمان

G2 : 4.5/5 (أكثر من 230 تقييمًا)

: 4.5/5 (أكثر من 230 تقييمًا) Capterra: 4.5/5 (650+ تقييم)

🌟 حقيقة ممتعة: كانت الهندسة المعمارية ذات يوم رياضة أولمبية! من عام 1912 إلى عام 1952، منحت اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) ميداليات في خمس فئات للفنون الإبداعية، بما في ذلك الهندسة المعمارية.

8. Viewpoint (الأفضل لإدارة المستندات والرسم)

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وجهة نظر

Viewpoint هي عبارة عن منصة لإدارة الإنشاءات مصممة لتسهيل إدارة المستندات والرسم مع ضمان الامتثال والتعاون الجماعي. ومع ذلك، يُرجى ملاحظة أن منحنى التعلّم الحاد للمنصة وبطء أدائها في بعض الأحيان يمكن أن يجعل من عملية تأهيل المستخدمين الجدد تحدياً.

أفضل ميزات #### Viewpoint

إدارة مركزية للوثائق : تدمج مستندات المشروع والرسومات والصور في نظام أساسي واحد، مما يضمن التحكم في الإصدار وإمكانية الوصول

: تدمج مستندات المشروع والرسومات والصور في نظام أساسي واحد، مما يضمن التحكم في الإصدار وإمكانية الوصول مهام سير عمل الموافقات : تبسيط الموافقات على المستندات وضمان الامتثال لمهام سير العمل المدمجة

: تبسيط الموافقات على المستندات وضمان الامتثال لمهام سير العمل المدمجة تكامل العرض الميداني : يوفر وصولاً متنقلاً للفرق في الموقع، مما يتيح التحديثات في الوقت الفعلي ويقلل الوقت الإداري

: يوفر وصولاً متنقلاً للفرق في الموقع، مما يتيح التحديثات في الوقت الفعلي ويقلل الوقت الإداري ضوابط الأمان: يوفر أذونات متقدمة لإدارة الوصول إلى البيانات والحفاظ على سرية المشروع

قيود وجهة نظر

تصفح معقد : قد تكون ميزة البحث مرهقة بالنسبة لهياكل الملفات الكبيرة

: قد تكون ميزة البحث مرهقة بالنسبة لهياكل الملفات الكبيرة منحنى التعلم : قد يجد المستخدمون الجدد صعوبة في التكيف، لا سيما مع اصطلاحات التسمية غير التقليدية

: قد يجد المستخدمون الجدد صعوبة في التكيف، لا سيما مع اصطلاحات التسمية غير التقليدية مشاكل في الأداء: أبلغ بعض المستخدمين عن تباطؤ في بعض الأحيان، خاصة أثناء تحميل الملفات أو المراجعات

تسعير

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات وجهة نظر

Capterra: 4.3/5 (أكثر من 70 تقييم)

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9. Aconex (الأفضل للامتثال والتعاون في المستندات)

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أكونيكس

تقدم Oracle Aconex نفسها كمنصة شاملة لإدارة الإنشاءات مصممة لتسهيل التعاون والامتثال طوال دورة حياة المشروع.

يضمن نموذج ملكية البيانات في Aconex احتفاظ كل مؤسسة بالسيطرة على بياناتها. وفي الوقت نفسه، فإن مسارات التدقيق الشاملة وميزات التتبع تجعلها منافسًا قويًا لإدارة المشاريع المعقدة، وإن كان منحنى التعلم أكثر حدة قليلاً.

أفضل ميزات Aconex

مسارات تدقيق غير قابلة للتغيير : يضمن المساءلة عن طريق تتبع كل قرار ومراسلات المشروع، مما يقلل من النزاعات

: يضمن المساءلة عن طريق تتبع كل قرار ومراسلات المشروع، مما يقلل من النزاعات نموذج ملكية البيانات : يسمح لكل منظمة بالتحكم في مساحة العمل ومشاركة البيانات الخاصة بها، مما يعزز التعاون

: يسمح لكل منظمة بالتحكم في مساحة العمل ومشاركة البيانات الخاصة بها، مما يعزز التعاون عمليات سير العمل المتكاملة : توحيد العمليات مثل الموافقات والمراجعات، مما يقلل من المدخلات اليدوية والأخطاء

: توحيد العمليات مثل الموافقات والمراجعات، مما يقلل من المدخلات اليدوية والأخطاء أدوات تنسيق النماذج : يدعم التعاون بين النماذج المحايدة من حيث التصميم مع ميزات مثل اكتشاف التضارب وإدارة مشكلات التصميم

: يدعم التعاون بين النماذج المحايدة من حيث التصميم مع ميزات مثل اكتشاف التضارب وإدارة مشكلات التصميم إدارة الامتثال: تعمل على أتمتة سير عمل الفحص وفحوصات السلامة وضمان الجودة

قيود Aconex

أداء بطيء : أبلغ بعض المستخدمين عن تأخر النظام أثناء عمليات التحميل وتحميل المراسلات

: أبلغ بعض المستخدمين عن تأخر النظام أثناء عمليات التحميل وتحميل المراسلات تصفح معقد : قد تكون الواجهة مربكة للمستخدمين الذين يديرون آلاف المستندات ورسائل البريد الإلكتروني

: قد تكون الواجهة مربكة للمستخدمين الذين يديرون آلاف المستندات ورسائل البريد الإلكتروني يتطلب تسجيل دخول متكرر: غالبًا ما يحتاج المستخدمون إلى تسجيل الدخول مرارًا وتكرارًا، حتى بالنسبة للمهام البسيطة مثل قراءة رسائل البريد الإلكتروني

تسعير #### تسعير Aconex

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Aconex

G2 : 4.5/5 (أكثر من 220 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 220 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 210 تقييمات)

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10. نيوفورما (الأفضل للبريد الإلكتروني وإدارة المستندات)

via

نيوفورما

Newforma هو برنامج لإدارة معلومات مشاريع الإنشاءات يوفر منصة مركزية لإدارة طلبات تقديم الطلبات والتقديمات وحفظ المستندات.

تبرز ميزة السحب والإفلات لحفظ البريد الإلكتروني والتكاملات مثل Microsoft Outlook لإدارة المشاريع ذات الاتصالات الثقيلة. ومع ذلك، يمكن أن يكون هيكل تسعيره باهظاً للفرق الأصغر، مما يحد من إمكانية الوصول إلى أصحاب الميزانيات المحدودة.

نيوفورما أفضل الميزات

تكامل إدارة البريد الإلكتروني : ملف رسائل البريد الإلكتروني مباشرةً في مشاريع محددة باستخدام الوظيفة الإضافية ل Microsoft Outlook، مما يعزز التنظيم

: ملف رسائل البريد الإلكتروني مباشرةً في مشاريع محددة باستخدام الوظيفة الإضافية ل Microsoft Outlook، مما يعزز التنظيم تتبع المستندات المالية والتقديمات : تبسيط عملية تتبع وحفظ مستندات المشروع المهمة، مما يضمن الشفافية والمساءلة

: تبسيط عملية تتبع وحفظ مستندات المشروع المهمة، مما يضمن الشفافية والمساءلة أدوات تعاونية : تسهيل التعاون عبر الإنترنت بين المهندسين المعماريين والمهندسين، مما يقلل من الحاجة إلى عقد اجتماعات فعلية

: تسهيل التعاون عبر الإنترنت بين المهندسين المعماريين والمهندسين، مما يقلل من الحاجة إلى عقد اجتماعات فعلية تخزين مركزي للوثائق : يوفر منصة واحدة لتخزين السجلات والملفات الكبيرة، مع سهولة المشاركة عبر الإرسال

: يوفر منصة واحدة لتخزين السجلات والملفات الكبيرة، مع سهولة المشاركة عبر الإرسال الوصول إلى تطبيق الهاتف المحمول: التقاط البيانات الجديدة واسترجاع معلومات المشروع من الميدان

قيود نيوفورما

واجهة قديمة : تبدو واجهة المستخدم الخاصة بالبرنامج ثقيلة وغالبًا ما تتطلب شاشات متعددة لعرض جميع التفاصيل

: تبدو واجهة المستخدم الخاصة بالبرنامج ثقيلة وغالبًا ما تتطلب شاشات متعددة لعرض جميع التفاصيل أخطاء عرضية : أبلغ المستخدمون عن بطء في حل المشكلات، خاصةً المشاكل المتعلقة بتكامل Microsoft Outlook

: أبلغ المستخدمون عن بطء في حل المشكلات، خاصةً المشاكل المتعلقة بتكامل Microsoft Outlook مشاكل في الأسعار: يمكن أن تكون التكلفة باهظة بالنسبة للشركات الصغيرة، مما يحد من انتشار استخدامه على نطاق واسع

تسعير نيوفورما

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات نيوفورما

G2 : 4.0/5 (90+ تقييمات)

: 4.0/5 (90+ تقييمات) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

11 . e-Builder (الأفضل لإدارة البرامج الرأسمالية)

via المنشئ الإلكتروني يوفر برنامج e-Builder من Trimble تسليم المشاريع ويعزز تعاون الفريق ويحسن نتائج المشاريع للبرامج الرأسمالية.

هل ترغب في إنشاء تقارير مخصصة؟ يتيح لك e-Builder تهيئة لوحة التحكم الخاصة بك وإنشاء تقارير مفصلة تساعد الفرق على تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس الأخرى. كما أنه يأتي مُحملاً مسبقاً بميزات إدارة التكاليف التي تساعد على توفير رؤية واضحة لميزانية البرنامج الرأسمالي ونفقاته.

أفضل ميزات أداة الإنشاء الإلكتروني

إدارة مركزية للمشروع : يقدم مخططات جانت، وإدارة المستندات، وتتبع البيانات في الوقت الفعلي لتبسيط سير العمل

: يقدم مخططات جانت، وإدارة المستندات، وتتبع البيانات في الوقت الفعلي لتبسيط سير العمل إدارة التكلفة : يوفر رؤية واضحة للميزانيات والتنبؤات والنفقات، مما يساعد الفرق على تجنب الإنفاق الزائد

: يوفر رؤية واضحة للميزانيات والتنبؤات والنفقات، مما يساعد الفرق على تجنب الإنفاق الزائد نظام الإنذار المبكر : ينبه أصحاب المصلحة إلى التأخيرات المحتملة في الجدول الزمني، مما يتيح حلولاً استباقية

: ينبه أصحاب المصلحة إلى التأخيرات المحتملة في الجدول الزمني، مما يتيح حلولاً استباقية تقارير قابلة للتخصيص : لوحات المعلومات والتقارير التنفيذية قابلة للتكوين بالكامل لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية بفعالية

: لوحات المعلومات والتقارير التنفيذية قابلة للتكوين بالكامل لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية بفعالية أدوات تسليم الأصول: تبسّط عملية الانتقال من إنجاز المشروع إلى العمليات التشغيلية

القيود المفروضة على المنشئ الإلكتروني

مخاوف بشأن الأسعار : كثيرًا ما يصف المستخدمون الأداة بأنها مبالغ في أسعارها، خاصة بالنظر إلى بعض القيود التي تواجهها

: كثيرًا ما يصف المستخدمون الأداة بأنها مبالغ في أسعارها، خاصة بالنظر إلى بعض القيود التي تواجهها تحديات سهولة الاستخدام : قد تبدو الواجهة غير متقنة، مما يجعل من الصعب على الفرق اعتماد وظائف جديدة

: قد تبدو الواجهة غير متقنة، مما يجعل من الصعب على الفرق اعتماد وظائف جديدة محدودية موارد التعلم الذاتي: الوثائق والبرامج التعليمية غير كافية في كثير من الأحيان، مما يجعل عملية التأهيل بطيئة بالنسبة لبعض الفرق

تسعير أداة البناء الإلكتروني

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات المنشئ الإلكتروني

Capterra: 4.3/5 (أكثر من 40 تقييم)

# # هل تضرب المستندات؟ ClickUp ينجح في كل مرة

يضع البناء حقًا أساس مجتمعنا، بالمعنى الحرفي للكلمة. ولكن عندما يفكر معظم الناس في هذه الصناعة، فإنهم يتخيلون الأسمنت والرافعات وربما بعض الصور الذاتية المثيرة ذات القبعات الصلبة. فهم لا يتخيلون جبل الوثائق التي ينطوي عليها الأمر: المخططات والتصاريح وطلبات المعلومات والتقديمات والعقود والقائمة التي لا تنتهي.

وهنا يأتي دور ClickUp لتخفيف العبء. فمن خلال مستنداته التعاونية، وتتبع سجل الإصدارات، والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يحول فوضى التوثيق إلى سير عمل بسيط وقابل للتتبع.

سواء كنت تدير المخططات، أو تلخص تقارير الحالة، أو تقوم بتعيين المهام، يضمن ClickUp أن يكون كل أصحاب المصلحة على نفس الصفحة (الرقمية). تُبقي منصته المتوافقة مع الأجهزة المحمولة فريقك على اتصال، حتى في الموقع.

لذا، لماذا تتصارع مع الأعمال الورقية عندما يمكنك

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