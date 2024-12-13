أفضل 10 بدائل ومنافسين ل RingCentral لعام 2025

سواء كنت تدير شركة ناشئة، أو مؤسسة صغيرة أو متوسطة الحجم، أو شركة متعددة الجنسيات، فأنت بحاجة إلى نظام هاتف سحابي للاتصالات التجارية.

RingCentral هو أحد أنظمة هواتف الأعمال المستخدمة على نطاق واسع. فهو يوفر ميزات مثل حلول مركز الاتصال متعدد القنوات، ومساعد شخصي يعمل بالذكاء الاصطناعي لمراسلة الفريق وتدوين الملاحظات، ونظام هاتف متكامل عبر بروتوكول الإنترنت.

ومع ذلك، نظرًا للتحديات مثل رسوم الامتثال، والمبالغة في فرض رسوم على الميزات المتقدمة، والحدود الزمنية للمكالمات النشطة، ومشكلات الدعم، يبحث الأشخاص الذين يخوضون معركة مع نظام VoIP عن منافسي RingCentral لسد هذه النواقص.

في هذه المقالة، نغطي في هذه المقالة أفضل بدائل RingCentral وإيجابياتها وسلبياتها - لمساعدتك على الاختيار الصحيح.

⏰ ملخص 60 ثانية

Dialpad: الأفضل لسير عمل الاتصالات القائمة على الذكاء الاصطناعي OpenPhone: الأفضل للشركات الناشئة والشركات الصغيرة Nextiva: الأفضل للفرق المختلطة والبعيدة زووم فون: الأفضل للفرق في نظام Zoom البيئي 8×8: الأفضل للمكالمات الدولية غير المحدودة Ooma Office: الأفضل للفرق ذات الميزانية المحدودة فوناج: الأفضل لسير العمل المخصص غراسهوبر: الأفضل لرجال الأعمال المنفردين رينجوفر: الأفضل لتحليلات العملاء المتقدمة فونكسا: الأفضل لتتبع المكالمات متعددة القنوات

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل RingCentral؟

هل هناك بديل مثالي نظام الهاتف السحابي لمتطلباتك؟

الهدف الأساسي من أنظمة VoIP هو إجراء المكالمات الهاتفية عبر الإنترنت. لكن الأداة المناسبة لشركتك يجب أن تحتوي أيضًا على الميزات التالية:

المرونة القائمة على السحابة: اختر منصة اتصالات قائمة على السحابة يمكن لفريقك الوصول إليها من أي مكان، مما يتيح العمل عن بُعد دون التضحية بالكفاءة

اختر منصة اتصالات قائمة على السحابة يمكن لفريقك الوصول إليها من أي مكان، مما يتيح العمل عن بُعد دون التضحية بالكفاءة جودة مكالمات ممتازة: ابحث عن أداة توفر صوتاً واضحاً ومكالمات منخفضة للغاية

ابحث عن أداة توفر صوتاً واضحاً ومكالمات منخفضة للغاية رؤى مفصّلة وقابلة للتنفيذ: اختر بديلاً يمكنه تتبع حجم المكالمات وأداء الفريق لتنفيذ التحسينات القائمة على البيانات

اختر بديلاً يمكنه تتبع حجم المكالمات وأداء الفريق لتنفيذ التحسينات القائمة على البيانات مجموعة واسعة من عمليات التكامل: اختر منصة تتكامل مع أدوات إدارة علاقات العملاء والإنتاجية الأخرى لتقليل التبديل المستمر بين التطبيقات

اختر منصة تتكامل مع أدوات إدارة علاقات العملاء والإنتاجية الأخرى لتقليل التبديل المستمر بين التطبيقات تسجيل المكالمات وإعادة توجيهها: اختر أداة مزودة بهذه الميزات المتقدمة لأنها تساعد في ضمان الجودة والتدريب

اختر أداة مزودة بهذه الميزات المتقدمة لأنها تساعد في ضمان الجودة والتدريب تحليل البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي: اختر أداة تدعم التوجيه المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتحليل المشاعر لتسهيل خدمة العملاء المخصصة

➡️ اقرأ أيضًا: أفضل 10 برامج للمكالمات الجماعية (المراجعات والأسعار)

## أفضل 10 بدائل ل RingCentral

فيما يلي قائمتنا المنسقة لأفضل 10 بدائل لبرنامج RingCentral. سواء كنت تسعى إلى تحسين التعاون بين فرق العمل عن بُعد أو تريد أداة للمساعدة في الاتصال الدولي، فإن هذه الخيارات تبرز بسبب وظائفها الفريدة.

1. Dialpad (الأفضل لسير عمل الاتصالات القائمة على الذكاء الاصطناعي)

عبر لوحة الطلب يعد Dialpad بديلاً رائعًا ل RingCentral الذي يجمع بين أدوات الصوت والفيديو والمراسلة ومركز الاتصال في منصة واحدة خالية من الأخطاء وسهلة الاستخدام قائمة على السحابة.

ميزة الذكاء الصوتي (Voice Intelligence (Vi)) التي توفر ميزة النسخ في الوقت الحقيقي، وتحليل المشاعر، والتدريب على المكالمات - مثيرة للإعجاب بشكل خاص. ويمكنه حتى إنشاء الملخصات تلقائيًا وتتبع الكلمات الرئيسية لمساعدتك على التواصل بشكل أفضل.

Dialpad أفضل الميزات

مساعد اجتماعات مدعوم بالذكاء الاصطناعي : استخدم "ملخصات الذكاء الاصطناعي" - ملخصات وملاحظات الاجتماعات - لإبقاء الجميع على نفس الصفحة

: استخدم "ملخصات الذكاء الاصطناعي" - ملخصات وملاحظات الاجتماعات - لإبقاء الجميع على نفس الصفحة عمليات التكامل: التكامل مع أنظمة إدارة علاقات العملاء وأدوات الإنتاجية الشائعة، مثل Zendesk وSalesforce وغيرها.

قيود لوحة الاتصال الهاتفي

أبلغ بعض المستخدمين عن عدم اتساق جودة المكالمات، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف الاتصال بالإنترنت

تفتقر الأداة إلى المرونة من حيث التعامل مع المكالمات وتوجيهها للأقسام

تسعير Dialpad

اتصالات الأعمال

قياسي: 27 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

27 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المحترف: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

اجتماعات الذكاء الاصطناعي

مجاناً

الأعمال: 20 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

Dialpad التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (1,800+ تقييم)

4.4/5 (1,800+ تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 500 تقييم)

2. OpenPhone (الأفضل للشركات الناشئة والشركات الصغيرة)

عبر الهاتف المفتوح باستخدام OpenPhone، يمكنك إجراء مكالمات وإرسال رسائل نصية و ضبط ساعات العمل مع تحيات مخصصة من أي جهاز من اختيارك. تشمل الميزات البارزة الأخرى نسخ البريد الصوتي، والمجيب التلقائي، وتكامل البريد الإلكتروني.

تتكامل الأداة بسلاسة مع HubSpot لتسجيل المكالمات والرسائل النصية ورسائل البريد الصوتي تلقائياً، مما يسهل الاحتفاظ بسجلات العملاء المحدثة دون إدخال أي بيانات يدوياً.

أوبن فون أفضل الميزات

ردود الذكاء الاصطناعي : احصل على ردود نصية مقترحة من الذكاء الاصطناعي بناءً على سياق المحادثة

: احصل على ردود نصية مقترحة من الذكاء الاصطناعي بناءً على سياق المحادثة فلاتر الرسائل : استخدم الفلاتر والتسميات لتصنيف محادثات معينة وتحديد موقعها بسرعة

: استخدم الفلاتر والتسميات لتصنيف محادثات معينة وتحديد موقعها بسرعة نصوص الرسائل الصوتية: احصل على تفريغات نصية مع تسجيلات صوتية لجميع المكالمات التي تصل إلى البريد الصوتي عندما لا تكون متاحًا لتلقي المكالمات

قيود OpenPhone المفتوحة

قد تكون عملية الإعداد الأولية مربكة، خاصة عند تكوين عمليات التكامل أو الميزات المخصصة

يفتقر إلى تحليلات المكالمات المتقدمة، والتي قد تكون مفيدة للفرق التي تحتاج إلى رؤى أعمق حول أداء المكالمات

تسعير خدمة OpenPhone

مجاني

المبتدئين: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 33 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

33 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات الهاتف المفتوح

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 50 تقييم)

➡️ قراءة المزيد: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لملاحظات الاجتماعات

3. Nextiva (الأفضل للفرق المختلطة والبعيدة)

عبر نيكستيفا يوفر Nextiva تجربة عملاء موحدة مع ميزات رئيسية مثل مكالمات محلية غير محدودة ومكالمات جماعية وغرف تعاون ونسخ البريد الصوتي ومضيف متعدد المستويات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتكامل مع أكثر من 24 أداة، بما في ذلك Zendesk و ConnectWise و Microsoft Teams.

الميزة الأكثر إثارة للإعجاب في Nexativa هي جودته العالية مؤتمرات الفيديو غير المتزامنة (التي تدعم أكثر من 250 مشاركًا)، مما يجعلها مثالية للفرق البعيدة.

Nextiva أفضل الميزات

مقاييس الأداء في الوقت الحقيقي : عرض اتفاقيات مستوى الخدمة ومؤشرات الأداء الرئيسية على أدوات الصفحة الرئيسية لزيادة المساءلة داخل الفرق وتعزيز الإنتاجية

: عرض اتفاقيات مستوى الخدمة ومؤشرات الأداء الرئيسية على أدوات الصفحة الرئيسية لزيادة المساءلة داخل الفرق وتعزيز الإنتاجية اتصال مركزي : دمج محادثات الفريق عبر المكالمات الهاتفية والرسائل النصية والدردشة والفيديو والمزيد في منصة واحدة

: دمج محادثات الفريق عبر المكالمات الهاتفية والرسائل النصية والدردشة والفيديو والمزيد في منصة واحدة لوحات معلومات مخصصة: تحليل البيانات على لوحات معلومات مخصصة وبديهية لاتخاذ قرارات مستنيرة

قيود Nextiva

الخدمة غير موثوقة وليست الأكثر بديهية أو سهولة في الاستخدام

في بعض الأحيان، يحدث خلل في تطبيق Nextiva، ولا يمكنك إسكات التنبيه على سطح المكتب دون أن تكون في وضع "عدم الإزعاج

تسعيرة Nextiva

الأعمال الصغيرة الرقمية: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأساسية: 36 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الإشراك: 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم باقة الطاقة: 75 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

المؤسسة أساسي: 129 دولارًا/شهرًا لكل وكيل احترافي: 159 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل وكيل القسط: 199 دولارًا/شهريًا لكل وكيل



Nextiva التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 3,200 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 3,200 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 900 تقييم)

4. هاتف زووم فون (الأفضل للفرق في نظام زووم البيئي)

عبر هاتف زووم يأتي حل Zoom Phone الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت المستند إلى السحابة مزودًا بميزات مثل نسخ البريد الصوتي، وموظفي الحضور التلقائي غير المحدود، وتسجيل المكالمات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ "رفيق الذكاء الاصطناعي"، وهو موفر كبير للوقت لأي شركة، تجميع ملخصات ما بعد المكالمات واستخراج المهام من رسائل البريد الصوتي.

Zoom Phone أفضل الميزات

التعاون الجماعي : يمكنك إجراء محادثات 1:1 أو محادثات جماعية مع أعضاء فريقك، ومشاركة الملفات، والحصول على ملخصات لسلاسل المحادثات للحاق بالركب بسرعة

: يمكنك إجراء محادثات 1:1 أو محادثات جماعية مع أعضاء فريقك، ومشاركة الملفات، والحصول على ملخصات لسلاسل المحادثات للحاق بالركب بسرعة تسجيل المكالمات: سجّل المكالمات واستخدم التدوين والتشغيل لاسترجاع المعلومات بسرعة

قيود هاتف زووم

ذكر بعض المستخدمين أن عملية الإعداد كانت مربكة، وأن توجيه المكالمات والوظائف الأخرى غير واضحة للغاية ويصعب إعدادها

إذا لم يكن الاتصال بالإنترنت مستقرًا، فقد تتعطل جودة الاجتماع

تسعير Zoom Phone

الولايات المتحدة وكندا مقننة: بدءًا من 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

بدءًا من 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم الولايات المتحدة وكندا غير محدود: بدءاً من 15 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

بدءاً من 15 دولاراً شهرياً لكل مستخدم المحترف بلس: 21.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

21.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم بزنس بلس: 26.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات هاتف زووم

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

5. 8 × 8 (الأفضل للمكالمات الدولية غير المحدودة)

عبر 8×8 يوفر 8×8 مكالمات صوتية غير محدودة في 14 دولة. إنه بديل موثوق به ل RingCentral، الذي يحد من المكالمات والرسائل النصية إلى الولايات المتحدة وكندا ويفرض رسومًا إضافية على المكالمات الدولية.

وبالإضافة إلى ميزات الاتصال القياسية، يتضمن 8×8 تحليلات صوتية للحصول على رؤى في الوقت الفعلي حول اتجاهات المحادثات، ومشاعر العملاء، ونشاط الوكيل. يمكنك أيضاً الحصول على نصوص ما بعد المكالمة قابلة للمشاركة ويتم إنشاؤها تلقائياً.

8×8 أفضل الميزات

مراقبة المكالمات : تدريب الوكلاء أثناء المكالمات المباشرة أو التدخل مباشرةً باستخدام ميزة نقل المكالمات عند الحاجة

: تدريب الوكلاء أثناء المكالمات المباشرة أو التدخل مباشرةً باستخدام ميزة نقل المكالمات عند الحاجة مؤتمرات الصوت والفيديو : استضف اجتماعات لما يصل إلى 500 مشارك واحصل على ملخصات من إنشاء الذكاء الاصطناعي ولقطات المحتوى والتسجيلات وسجل الدردشة والمزيد

: استضف اجتماعات لما يصل إلى 500 مشارك واحصل على ملخصات من إنشاء الذكاء الاصطناعي ولقطات المحتوى والتسجيلات وسجل الدردشة والمزيد تحليلات البيانات: اجمع البيانات من الاتصالات عبر السحابة وحللها لاتخاذ قرارات عمل أفضل

8×8 القيود

لا ترتبط إشعارات تطبيقات سطح المكتب وتطبيقات الهاتف المحمول في الوقت الفعلي

ميزات مؤتمرات الفيديو معيبة بعض الشيء، مما يجعلها حلاً غير مناسب للعمل عن بُعد بشكل شامل

8×8 التسعير

تسعير مخصص

8×8 التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 700 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4/5 (أكثر من 300 تقييم)

6. مكتب Ooma (الأفضل للفرق ذات الميزانية المحدودة)

عبر مكتب Ooma Ooma Office هو خيار قوي للشركات الصغيرة ذات الميزانية المحدودة. وتتضمن خطته الأساسية ميزات متقدمة مثل المجيبين التلقائيين، والفاكس الافتراضي، ومجموعات الرنين، ونظام المخاطبة العامة.

بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه الأداة بريدًا صوتيًا وإعادة توجيه المكالمات و500 دقيقة من المكالمات المجانية شهريًا. يمكنك إجراء مكالمات غير محدودة داخل الولايات المتحدة وكندا ومكالمات دولية غير محدودة لأكثر من 60 دولة. يمكن أن تتكامل واجهته البديهية سهلة الاستخدام مع أدوات إدارة علاقات العملاء مثل Salesforce وMicrosoft 365 وGoogle Workspace.

Ooma Office أفضل الميزات

موظف استقبال افتراضي : قم بتوجيه المكالمات إلى الامتدادات ذات الصلة وإنشاء رسائل مخصصة لوظائف العمل وساعات العمل والمواقع المختلفة

: قم بتوجيه المكالمات إلى الامتدادات ذات الصلة وإنشاء رسائل مخصصة لوظائف العمل وساعات العمل والمواقع المختلفة مجموعات الرنين : إنشاء مجموعات رنين لمختلف الأقسام ورنين الأرقام المرتبطة بها بالتتابع أو كلها مرة واحدة

: إنشاء مجموعات رنين لمختلف الأقسام ورنين الأرقام المرتبطة بها بالتتابع أو كلها مرة واحدة مؤتمرات الفيديو: اجعل اجتماعات الفريق أكثر إنتاجية مع ميزات مثل منع الضوضاء في الخلفية ومشاركة الشاشة المتزامنة ولوحات المعلومات عبر الإنترنت وما إلى ذلك.

قيود مكتب Ooma Office

أبلغ بعض المستخدمين عن مشاكل في عدم تلقي الرسائل وعدم إعادة توجيه المكالمات

لا يقوم البريد الصوتي دائماً بالتسجيل أو النسخ بشكل صحيح

أسعار Ooma Office

الأساسية: 19.95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19.95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 24.95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24.95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الإيجابي بلس: 29.95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات مكتب Ooma Office

G2: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

7. فوناج (الأفضل لسير العمل المخصص)

عبر فوناج يأتي حل Vonage المستند إلى السحابة Vonage مع مكتبة واسعة من واجهة برمجة التطبيقات، مما يتيح للشركات تخصيص تطبيقات الاتصال ودمجها مباشرةً في نظام هاتف الأعمال. كما أنه يوفر أيضًا إضافات مثل رسائل نصية للعملاء عبر القنوات المتعددة، وتسجيل المكالمات، وقائمة الانتظار، والفاكس الافتراضي ويتيح لك استضافة و التخطيط للمؤتمرات الافتراضية مع ما يصل إلى 200 مشارك.

مع Vonage، يمكنك إجراء مكالمات غير محدودة وعالية الجودة والمشاركة في محادثات الفريق و مؤتمرات الفيديو ، والاستفادة من ميزات الاتصال الذكية مثل الردود الآلية وقوائم الانتظار والرد الصوتي التفاعلي وتسجيل المكالمات.

أفضل ميزات Vonage

العصف الذهني التعاوني : تبادل الأفكار مع أعضاء فريقك أثناء الاجتماعات على سبورة بيضاء افتراضية

: تبادل الأفكار مع أعضاء فريقك أثناء الاجتماعات على سبورة بيضاء افتراضية تسعير مرن : ابدأ بباقة أساسية وادفع فقط مقابل الميزات التي تختارها، وحدد التكلفة وفقًا لاحتياجاتك

: ابدأ بباقة أساسية وادفع فقط مقابل الميزات التي تختارها، وحدد التكلفة وفقًا لاحتياجاتك مساعد ذكاء اصطناعي: استخدام مساعد افتراضي مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتوجيه المكالمات أو أتمتة الدعم الأساسي

قيود Vonage

شعر بعض المستخدمين أن دمج تطبيقات الطرف الثالث في Vonage كان صعبًا ويحتاج إلى خبرة فنية مخصصة

انقطاع المكالمات، والتأخر، وصدى الصوت، وضعف الاتصال، غالبًا ما يعيق تجربة المستخدم الإجمالية

تسعير Vonage

الهاتف المحمول: 19.99 دولارًا شهريًا لكل امتداد

19.99 دولارًا شهريًا لكل امتداد القسط: 29.99 دولارًا شهريًا لكل امتداد

29.99 دولارًا شهريًا لكل امتداد متقدم: 39.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل امتداد

تقييمات ومراجعات فوناج

G2: 4.3/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 300 تقييم)

➡️ قراءة المزيد: 10 قواعد آداب الاجتماع الافتراضي للعمل

8. جراسهوبر (الأفضل لرواد الأعمال المنفردين)

عبر جراسهوبر إذا كنت جيشًا مكونًا من شخص واحد وتبحث عن أداة بسيطة واحترافية في نفس الوقت نظام الهاتف السحابي ، يعتبر Grasshopper خيارًا جيدًا. يتيح لك Grasshopper إعادة توجيه المكالمات إلى أي جهاز، وإنشاء امتدادات غير محدودة، وإعداد تحيات مخصصة لعملك. حتى أنه يقوم بنسخ رسائل البريد الصوتي وإرسالها إليك عبر البريد الإلكتروني، مما يضمن لك عدم تفويت أي رسائل مهمة.

عند التسجيل في Grasshopper، يمكنك الاختيار من بين الأرقام المجانية أو المحلية أو أرقام التخصيص أو حتى نقل رقمك الحالي. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الوصول إلى أدوات مثل رسائل نصية قصيرة غير محدودة، والردود التلقائية، وتمديدات أرقام الهاتف.

جراسهوبر أفضل الميزات

المضيفة الآلية : استخدم موظف الرد الآلي على المكالمات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتلقي المكالمات وتوجيه العملاء إلى الخدمة الذاتية وتلقي الرسائل

: استخدم موظف الرد الآلي على المكالمات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتلقي المكالمات وتوجيه العملاء إلى الخدمة الذاتية وتلقي الرسائل الردود الفورية : تعيين الردود النصية التلقائية مع الصور والارتباطات التشعبية للرد على العملاء الذين يتصلون في غير ساعات العمل

: تعيين الردود النصية التلقائية مع الصور والارتباطات التشعبية للرد على العملاء الذين يتصلون في غير ساعات العمل إعادة توجيه المكالمات: إعادة توجيه مكالمات الاستعلامات الروتينية إلى ملحقات معلوماتية واستخدام تحيات مخصصة لإشراك العملاء أثناء انتظارهم

قيود جراسهوبر

لا يمكنك إرسال رسائل نصية جماعية أو رسائل نصية متعددة لأكثر من شخص واحد دون أن يرى كل منهم أرقام هواتف الآخر

أفاد بعض المستخدمين أن المنصة بطيئة وقديمة بصرياً، كما أن تطبيق الهاتف الذكي به العديد من الأخطاء

أسعار جراسهوبر

المنصة المنفردة الحقيقية: 14 دولارًا شهريًا

14 دولارًا شهريًا Solo Plus: 25 دولارًا في الشهر

25 دولارًا في الشهر الشركات الصغيرة: 55 دولاراً شهرياً

تقييمات ومراجعات Grasshopper

G2: 4/5 (أكثر من 100 تقييم)

4/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 300 تقييم)

9. رينجوفر (الأفضل لتحليل العملاء المتقدم)

عبر رينجوفر يُعدّ Ringover خيارًا قويًا لفرق المبيعات وخدمة العملاء بسبب تحليلاته المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي والرؤى الذكية. لا تقوم الأداة فقط بنسخ المكالمات - بل تضع علامات وتصنيفها بناءً على المشاعر والكلمات الرئيسية وجودة المكالمات.

يساعد التحليل المتقدم للمشاعر وتتبع الكلمات الرئيسية فرق العمل على إنشاء جداول أعمال المؤتمرات ونقاط المناقشة التي تهدف إلى تحسين رضا العملاء ومشاركتهم.

أفضل ميزات رينج أوفر

التحليلات وإعداد التقارير : احصل على نظرة عامة كاملة على أنشطة أعضاء فريقك وأدائهم على لوحة تحكم في الوقت الفعلي يمكن الوصول إليها على تطبيقات الأجهزة المحمولة وسطح المكتب

: احصل على نظرة عامة كاملة على أنشطة أعضاء فريقك وأدائهم على لوحة تحكم في الوقت الفعلي يمكن الوصول إليها على تطبيقات الأجهزة المحمولة وسطح المكتب عمليات التكامل : التكامل مع أدوات إدارة علاقات العملاء والاتصالات والتخزين والإنتاجية لتبسيط سير العمل في العمل

: التكامل مع أدوات إدارة علاقات العملاء والاتصالات والتخزين والإنتاجية لتبسيط سير العمل في العمل تحديد الأهداف ومؤشرات الأداء الرئيسية: وضع أهداف واضحة ومؤشرات أداء رئيسية لقياس التقدم المحرز ووضع معايير مرجعية

قيود رينج أوفر

هناك بعض المشكلات المتعلقة باستقرار الاتصال، كما أن البرنامج (تطبيق سطح المكتب) يعاني من عدة أخطاء

واجه بعض المستخدمين مشكلة في التبديل من خط هاتف إلى آخر

تسعير رينغ أوفر

ذكي: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأعمال: 54 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

54 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متقدم: 64 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات رينجوفر

G2: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)

➡️ اقرأ أيضًا: 15 نموذجًا مجانيًا لخطة اتصالات المشروع: Excel، وورد، و ClickUp

10. فونكسا (الأفضل لفرق التسويق)

عبر فونكسا Phonexa، وهو بديل شائع ل RingCentral، هو حل أتمتة التسويق متعدد الأغراض الذي يجمع بين تتبع المكالمات وتوزيع العملاء المحتملين والتحليلات في نظام موحد.

تعمل منصة "Call Logic" على إدارة المكالمات وتتبعها برؤى تفصيلية عبر قنوات مثل البحث المدفوع والوسائط الاجتماعية وحملات البريد الإلكتروني والتسويق دون اتصال بالإنترنت. وهي تساعد جهات التسويق على الحصول على رؤية كاملة لجودة المكالمات ومعدلات التحويل ومدة المكالمات.

أفضل ميزات Phonexa

توجيه المكالمات : تتبع العملاء المحتملين من قنوات تسويقية متعددة وتوجيههم إلى مندوبي المبيعات المناسبين

: تتبع العملاء المحتملين من قنوات تسويقية متعددة وتوجيههم إلى مندوبي المبيعات المناسبين الرد الصوتي التفاعلي : استخدام وظيفة الرد الصوتي التفاعلي واستوديو صوتي للخدمة الذاتية وجدولة معاودة الاتصال

: استخدام وظيفة الرد الصوتي التفاعلي واستوديو صوتي للخدمة الذاتية وجدولة معاودة الاتصال لوحات معلومات مخصصة: احصل على رؤى في الوقت الفعلي حول أداء الحملة على لوحات معلومات ديناميكية وقابلة للتخصيص

قيود #### قيود فونكسا

لا يسمح بالبحث عن العملاء المحتملين عن طريق رقم الهاتف بدلاً من عناوين البريد الإلكتروني ومعرفات العملاء المحتملين فقط

لا توجد إمكانية التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لإجراء تحليلات عميقة

تسعير #### تسعير Phonexa

لايت: 250 دولارًا شهريًا

250 دولارًا شهريًا القسط: 500 دولار/شهريًا

500 دولار/شهريًا المؤسسات: 1000 دولار/شهريًا

1000 دولار/شهريًا مخصص: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات الهاتف #### تقييمات ومراجعات الهاتف

G2: 4.9/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.9/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 5/5 (أكثر من 60+ تقييم)

أدوات اتصال الفيديو الأخرى

هناك المزيد من تواصل الفريق من المكالمات والرسائل النصية غير المحدودة. لا تعمل الأداة المثالية على تبسيط تعاون الفريق فحسب، بل تتعامل مع كل جانب آخر من جوانب عملك بنفس الخبرة.

قرع الطبول 🥁: انقر فوق وهو تطبيق كل شيء للعمل، يناسب هذا النهج المتكامل.

تعمل منصة ClickUp، التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لإدارة المشاريع، على جعل التواصل مركزياً وتحافظ على إنتاجيتك في مسارها الصحيح - كل ذلك في منصة واحدة.

ClickUp: الأفضل لإدارة المشاريع والتعاون من البداية إلى النهاية

من إدارة المشاريع إلى تعاون الفريق، يمكنك التعامل مع كل شيء في مساحة عمل واحدة مع ClickUp

يجمع ClickUp اتصالات العمل وإدارة المهام في مكان واحد، مما يساعدك على إنجاز المهام بشكل أسرع دون التنقل بين التطبيقات المختلفة. انقر فوق الدردشة يحول الرسالة إلى مهمة بنقرة واحدة، ويتم ربط المعلومات المرتبطة بها في الدردشات والمستندات والملاحظات وما إلى ذلك تلقائيًا. بهذه الطريقة، لا يضيع السياق، ويكون الجميع دائمًا على نفس الصفحة.

تُعد المركزية أو التقارب، كما نسميها، ميزة رائعة عندما تتعامل مع مئات المكالمات الصوتية يومياً.

سواءً كنت تستخدم RingCentral أو بدائلها، يمكنك استخدام ClickUp لـ تجميع جميع ملاحظاتك من المكالمة في مستند النقر فوق المستند ، قم بإنشاء عناصر إجراء من الملاحظات باستخدام*، إنشاء عناصر إجراء من الملاحظات باستخدام

/مرجع/ https://clickup.com/features/tasks النقر فوق المهام /%href/

، قم بتعيينها للأشخاص المناسبين، وأنت على ما يرام!

وداعًا لتبديل السياق مع ClickUp Chat، الذي يجمع بين عملك ومحادثاتك في منصة واحدة

بالإضافة إلى ذلك، لديك مزامنة ClickUp وهي عبارة عن تجمعات سريعة حيث يمكنك التواصل على الفور مع زملائك في الفريق لإجراء اتصالات فورية خالية من المتاعب، سواء أكانت دردشة فردية أو جماعية.

هل تريد حفظ اجتماع أو اجتماع؟ ما عليك سوى قصه.

سواء كنت تقوم بتوثيق العمليات، أو شرح خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها، أو تقديم تحديثات المشروع، استخدم مقاطع ClickUp لـ التقاط كل شيء في مقطع فيديو دون التبديل بين الأدوات المختلفة. بعد الاجتماع، يمكن مشاركة المقاطع مع جميع أعضاء الفريق لضمان معرفة الجميع بما يجب القيام به وكيفية القيام به. إذا كنت ترغب في جعلها عامة، ما عليك سوى تحديث الأذونات.

بمجرد تسجيل الفيديو انقر فوق الدماغ يقوم مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp بنسخها تلقائيًا. يمكنك بسهولة البحث عن الكلمات الرئيسية في النص للانتقال مباشرةً إلى الأجزاء الأكثر أهمية.

أنشئ مقاطع فيديو تعليمية أو فيديوهات مناقشة قصيرة لفريقك باستخدام ClickUp Clips

الضربة الرئيسية في كل هذا هو انقر فوق الاجتماعات الذي يجمع بين الذكاء جداول أعمال الاجتماعات والمتابعة مع منصة إدارة المشاريع.

يتم حفظ جميع تسجيلات الاجتماعات تلقائيًا وربطها بالمهام ذات الصلة، مما يؤدي إلى إنشاء أرشيف يمكن الوصول إليه للرجوع إليه في المستقبل. وهناك المزيد:

إدارة المهام المتكاملة : يمكنك جدولة الاجتماعات واستضافتها وتسجيلها في نفس مساحة العمل التي تتبع فيها المهام والأهداف

: يمكنك جدولة الاجتماعات واستضافتها وتسجيلها في نفس مساحة العمل التي تتبع فيها المهام والأهداف التعاون في الوقت الفعلي : مشاركة الشاشات، وربط المهام، والدردشة المباشرة مع ما يصل إلى 200 شخص في تطبيق SyncUp واحد

: مشاركة الشاشات، وربط المهام، والدردشة المباشرة مع ما يصل إلى 200 شخص في تطبيق SyncUp واحد مشاركة الشاشة : تسجيل المقاطع وإرفاقها بأي محادثة أو مهمة، والتعليق على أقسام محددة للاستعلامات/التعليقات المستهدفة، والبحث عن المعلومات باستخدام النسخ المدعوم بالذكاء الاصطناعي

: تسجيل المقاطع وإرفاقها بأي محادثة أو مهمة، والتعليق على أقسام محددة للاستعلامات/التعليقات المستهدفة، والبحث عن المعلومات باستخدام النسخ المدعوم بالذكاء الاصطناعي مدير الاجتماعات: عزز اجتماعاتك باستخدام قوائم مراجعة المهام في ClickUp لتتبع جدول الأعمال وبنود العمل, تعليقات تعيين التعليقات في ClickUp للتأكد من إرفاق كل مهمة بمالكها الصحيح، و مهام ClickUp المتكررة لأتمتة عمليات المتابعة والتذكير

اجمع فريقك معًا من أجل العصف الذهني وتخطيط المشاريع والمزيد مع اجتماعات ClickUp

قيود ClickUp

يقدم ClickUp مجموعة كبيرة من الميزات، والتي قد تكون مربكة في بعض الأحيان

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

إجراء محادثات غير منقطعة مع ClickUp

الفرق الحديثة، المدعومة بأفضل الأدوات، تدعم التواصل في مجال الأعمال.

تتناسب أفضل بدائل RingCentral مع عملك، وتوفر دعمًا استباقيًا للعملاء، وتتميز بالشفافية في التسعير. مع فرز جزء الاتصال، كل ما تحتاجه هو المنصة المناسبة لدمج كل هذه الأفكار في عملك.

لهذا، فإن ClickUp هو الخيار الأول لقادة الصوت عبر بروتوكول الإنترنت، حيث يجمع بين ميزات مثل ClickUp Chat و ClickUp Brain و ClickUp Clips مع إدارة المشاريع.

مع ClickUp، لا يمكنك التواصل مع أعضاء فريقك فحسب، بل يمكنك تعيين المهام، وتحديد الأهداف، وتتبع التقدم المحرز - مما يؤدي في النهاية إلى القضاء على صوامع التواصل.

لمعرفة كيف تعزز إدارة المشاريع أدوات التواصل في عملك, اشترك في ClickUp مجانًا .